В Крыму спустили на воду МРК проекта 22800 «Циклон»

Один корабль проекта "Каракурт" будет спущен на воду в следующем году, еще один - через год. Тут проблема не в заводе, по кооперации мы получаем силовые установки и они приходят в такой последовательности. Поэтому мы корабли сдаем в таком порядке

Очередной малый ракетный корабль проекта 22800 спущен на воду в Крыму. Как сообщается, торжественная церемония спуска на воду МРК "Циклон" прошла на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.МРК "Циклон" был заложен на ССЗ "Залив" в 2016 году. После спуска на воду корабль будет достраиваться у причальной стенки. На нем пройдет дооснащение оборудованием и будут завершены электромонтажные работы. По планам в конце года "Циклон" отправится на прохождение ходовых и государственных испытаний в Новороссийск, после чего будет передан в состав ВМФ РФ. Службу МРК будет нести на Черноморском флоте в составе 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей ЧФ.Как заявили на предприятии, еще два МРК проекта 22800 "Каракурт" будут построены и спущены на воду в 2021 и 2022 годах. Речь идет о заложенных МРК "Аскольд" и "Амур". Все МРК войдут в состав Черноморского флота.- заявил руководитель предприятия Игорь Обрубов.МРК данного проекта имеют длину в 67 метров, ширину - 11 метров и осадку - 4 метра. Водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК на 8 КР "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.Корабли проекта 22800 "Каракурт" фактически сменяют в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М"), которых заказано всего 12 штук. По планам ВМФ РФ в состав флота должны войти не менее 18 МРК проекта 22800, однако строительство кораблей тормозится из-за недостаточных темпов производства для них дизельных двигателей М507.