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В Крыму спустили на воду МРК проекта 22800 «Циклон»

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В Крыму спустили на воду МРК проекта 22800 «Циклон»

Очередной малый ракетный корабль проекта 22800 спущен на воду в Крыму. Как сообщается, торжественная церемония спуска на воду МРК "Циклон" прошла на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.


МРК "Циклон" был заложен на ССЗ "Залив" в 2016 году. После спуска на воду корабль будет достраиваться у причальной стенки. На нем пройдет дооснащение оборудованием и будут завершены электромонтажные работы. По планам в конце года "Циклон" отправится на прохождение ходовых и государственных испытаний в Новороссийск, после чего будет передан в состав ВМФ РФ. Службу МРК будет нести на Черноморском флоте в составе 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей ЧФ.

Как заявили на предприятии, еще два МРК проекта 22800 "Каракурт" будут построены и спущены на воду в 2021 и 2022 годах. Речь идет о заложенных МРК "Аскольд" и "Амур". Все МРК войдут в состав Черноморского флота.

Один корабль проекта "Каракурт" будет спущен на воду в следующем году, еще один - через год. Тут проблема не в заводе, по кооперации мы получаем силовые установки и они приходят в такой последовательности. Поэтому мы корабли сдаем в таком порядке

- заявил руководитель предприятия Игорь Обрубов.

МРК данного проекта имеют длину в 67 метров, ширину - 11 метров и осадку - 4 метра. Водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК на 8 КР "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.

Корабли проекта 22800 "Каракурт" фактически сменяют в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М"), которых заказано всего 12 штук. По планам ВМФ РФ в состав флота должны войти не менее 18 МРК проекта 22800, однако строительство кораблей тормозится из-за недостаточных темпов производства для них дизельных двигателей М507.





Использованы фотографии:
Крыминформ
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МРК "Советск" проекта 22800 Каракурт вошёл в состав Балтийского флота
Второй МРК проекта 22800 "Советск" вышел на ходовые испытания
92 комментария
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  1. barin
    barin 24 июля 2020 15:51 Новый
    • 37
    • 1
    +36
    Судостроение в Крыму как заново родилось. good
    1. FMax
      FMax 24 июля 2020 18:35 Новый
      • 2
      • 18
      -16
      Интересно, как же залив до этого выживал, что без особых капиталовложений теперь может строить и мрк, и удк ? Волшебство?
      Завод прекрасно работал и до этого, пережив 90е.
      1. Dart2027
        Dart2027 24 июля 2020 19:11 Новый
        • 9
        • 1
        +8
        Цитата: FMax
        что без особых капиталовложений теперь

        А Вам известно какие были капиталовложения?
        1. FMax
          FMax 24 июля 2020 19:15 Новый
          • 4
          • 8
          -4
          Вы можете об этом узнать на сайте "залива" и из подборки новостей, если вам интересно. То, что мне интересно - знаю.
      2. Rubi0
        Rubi0 Вчера, 01:12 Новый
        • 9
        • 0
        +9
        В 2012 году выживал постройкой не насыщенных корпусов-коробок для Турции в основном, только металлобработка и покрасочный цех. Ни электроники, ни оборудования, даже о трубопроводах речи не было, чисто коробки. Я чесно удивлён что там смогли восстановить компетенции и строить полнокомплектные суда и корабли.
    2. Vestnik
      Vestnik 24 июля 2020 19:05 Новый
      • 17
      • 10
      +7
      Очередной малый ракетный корабль проекта 22800 спущен на воду в Крыму

      В КРЫМУ мужики ! Вы понимаете какая работа была произведена ? М это только начало Ж\Д пустили по Керченскому мосту ..
      Вот это я понимаю присоединили !!!! Сюрпиризы прут и свидомых жаба душит сейчас аж ... wassat
    3. Комментарий был удален.
    4. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Вчера, 10:16 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Какой-то разнобой в названиях...
      Противоречит это традициям русского флота.
      Если корабли одного проекта - то должны называться объединяющими названиями, например именами героев, женскими именами, названиями самоцветов и так далее.
      А тут?
      "Циклон", "Аскольд" и "Амур"...
      Название атмосферного вихря, имя варяжского князя и наименование дальневосточной реки...
      Где логика?
      Конкурс объявите, если напрягаться лень. Задайте тему - народ подскажет! yes
  2. El Dorado
    El Dorado 24 июля 2020 15:56 Новый
    • 21
    • 0
    +21
    Семь футов под килем!
  3. Ryaruav
    Ryaruav 24 июля 2020 15:58 Новый
    • 6
    • 19
    -13
    радиус действия этих кораблей зависит в основном от того насколько ввс и ввс флота обеспечат им зонтик пво после залпа калибрами на отходе
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova 24 июля 2020 16:02 Новый
      • 10
      • 10
      0
      6 калибров с ЯО некому отвечать будет
      1. El Dorado
        El Dorado 24 июля 2020 16:04 Новый
        • 8
        • 7
        +1
        На "Каракуртах 8 ячеек. 8 "Калибров" с ЯО.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova 24 июля 2020 16:12 Новый
          • 11
          • 8
          +3
          ну ошиблась))) 2 это для контрольного
        2. Ryaruav
          Ryaruav 24 июля 2020 17:14 Новый
          • 9
          • 9
          0
          вы и настя два умника у вас все с яо, если ставка на яо то эти кораблики не нужны
          1. Михаил Александров
            Михаил Александров 24 июля 2020 18:28 Новый
            • 7
            • 4
            +3
            рагулям,по их базам,хватит и обычной "начинки"...
    2. ТермиНахТер
      ТермиНахТер 24 июля 2020 17:15 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Ну, так они изначально и рассчитывались для действий под ПВО колпаком, больших кораблей или авиации.
      1. _andrey_
        _andrey_ 24 июля 2020 19:48 Новый
        • 2
        • 2
        0
        Можно поспорить, это ударные корабли, для контроля акватории не подойдут без Пакета, на мелководье только, но как ударные очень даже способные должны быть, их наверное трудно контролировать, искать каждый раз, кто где, еще и речки все обыскивать.
      2. Eskobar
        Eskobar Вчера, 07:58 Новый
        • 0
        • 0
        0
        На ВО были статьи о том что москитные флот не может самостоятельно воевать, с этим я согласен. Но может быть серьезной ударной силой смешанная флотилия из фрегатов/корветов (ПВО/ПЛО) и МРК (дополнительные ПКР)? Или у них слишком разная мореходность, крейсерская скорость, автономность?
        1. Кирилл Г...
          Кирилл Г... Вчера, 10:59 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Самостоятельно нет. НО во взаимодействии с БРАВ, ВВС, МА ВМФ и СВ можно решать любые поставленные боевые задачи в пределах от 200 до 400 миль от наших узлов обороны каковыми являются наши ВМБ.
  4. Пеханик
    Пеханик 24 июля 2020 15:58 Новый
    • 9
    • 4
    +5
    М-507 древний и сложный дизель, но другого нет и не предвидится sad
    1. Ryaruav
      Ryaruav 24 июля 2020 16:03 Новый
      • 10
      • 17
      -7
      хоть такой ,как видите молодые конструкторы кроме лего не способны
    2. Гильятон
      Гильятон Вчера, 10:10 Новый
      • 0
      • 3
      -3
      Древний?! Значит, как старый конь! yes
  5. Злой 55
    Злой 55 24 июля 2020 15:59 Новый
    • 10
    • 12
    -2
    "Прыгуны" в очередной раз жуют галстуки и тапочки...Но надо бы ещё предусмотреть на них размещение контейнерной автономной ПУ на базе 24-футового контейнера с "Калибрами", тогда бы и пацаны из НАТы скопом нервно жевали всю найденную в округе ветошь..
    1. Ryaruav
      Ryaruav 24 июля 2020 16:05 Новый
      • 10
      • 8
      +2
      там ни какой контейнер 20 футовый не разместить там компоновка и так плотная
    2. Eskobar
      Eskobar Вчера, 08:12 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Во первых, по стандарту есть только 20 и 40 футовые контейнеры, 24 футовых нет,
      Во вторых, если вы имели в виду 20 футовых контейнеры, то под них разрабатывалась ПУ ракет х 35 уран, менее мощных и дальнобойных;
      В третьих, судя по имеющейся информации в сети, для размещения контейнерного комплекса нужно минимум 2 20 футовых контейнера, один под ПУ , второй под аппаратуру управления https://mpsh.ru/23799-est-li-u-rossii-kontejnernoe-vooruzhenie.html Вудкуда их там впихивать?
  6. 7,62х54
    7,62х54 24 июля 2020 16:06 Новый
    • 14
    • 3
    +11
    "Море" и "Залив" хорошо влились в российский ВПК. Изголодались по заказам.
    1. FMax
      FMax 24 июля 2020 18:39 Новый
      • 7
      • 2
      +5
      Море с 0 полностью восстанавливалось. А залив и так был завален заказами.
      1. 7,62х54
        7,62х54 24 июля 2020 18:46 Новый
        • 2
        • 5
        -3
        Ваша ложка дёгтя не испортит нашу бочку
        1. FMax
          FMax 24 июля 2020 18:47 Новый
          • 4
          • 0
          +4
          При чём тут ложки и бочки? Я просто реальную инфу по факту даю. Живу там и регулярно общаюсь с корабелами с залива.
          1. 7,62х54
            7,62х54 24 июля 2020 18:50 Новый
            • 1
            • 6
            -5
            Выдохните и улыбнитесь.
  7. orionvitt
    orionvitt 24 июля 2020 16:09 Новый
    • 6
    • 2
    +4
    строительство кораблей тормозится из-за недостаточных темпов производства для них дизельных двигателей М507.
    Что за времена. Корабли строятся быстрее, чем делаются дизеля к ним.
    1. donavi49
      donavi49 24 июля 2020 16:20 Новый
      • 15
      • 4
      +11
      Ну дизеля уникальные, 112 цилиндирков, горят как свечки (буржуйские МТУшки уже до 25 000 ресурса доросли, а этот до 8000 ч, и с гораздо более частыми ТО). Во времена Никиты Сергеевича еще были вполне себе. Сегодня во всех смыслах артефакт ушедшей цивилизации. Но или так, или весла. Поэтому приходится ставить это.

      Ну и завод не готов был строить столько, а не 1 комплект (из 2-3 дизелей) в год, как ранее. Вот и беда.
      1. Башкирхан
        Башкирхан 24 июля 2020 16:43 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        hi Интересно, "Циклон" с дизелями спустили или без них, вроде для него Кингисепп должен был изготовить.
  8. антивирус
    антивирус 24 июля 2020 16:27 Новый
    • 4
    • 19
    -15
    как здорово, что ВВП не готов финансировать авианосцы 7х70 000 тВИ.
    РВСНщики и танкисты меня поддержат?или кто больше денег оторвет на МО -тот и герой?против м\сестер и воспитателей д\садиков все герои кричать о защите Родины с палубы авианосцев.

    как будто др варианта защиты России нет.


    моё ерничество полезно прежде всего вам мореманы--трезвит
    1. Dart2027
      Dart2027 24 июля 2020 17:04 Новый
      • 4
      • 5
      -1
      Цитата: антивирус
      как будто др варианта защиты России нет.

      Есть. Статья за паникерство.
      1. антивирус
        антивирус 24 июля 2020 17:48 Новый
        • 0
        • 11
        -11
        военный -это призвание , а не способ заработка.зарабатывать должны м\сестры и в д\садиках
        1. Dart2027
          Dart2027 24 июля 2020 18:26 Новый
          • 2
          • 2
          0
          Цитата: антивирус
          военный -это призвание , а не способ заработка.зарабатывать должны

          И это я уже слышал. Кстати не только в 90-е, но и относительно недавно, когда военным подняли зарплаты.
          1. антивирус
            антивирус 24 июля 2020 18:35 Новый
            • 0
            • 8
            -8
            еще раз для юмора --д\доволстьсвие военных повышать после роста з\пл буджетных " бездельников" и будет счастье в странею. пока боятся так делать - слишком длинный цЫкл отдачи --до 20 лет круг возврата, а военным --вот сейчас и сразу благодарность, но без развития страны . пока только на выживание хватает денег. не правильно считают власти?
            1. Dart2027
              Dart2027 24 июля 2020 19:10 Новый
              • 2
              • 3
              -1
              Цитата: антивирус
              еще раз для юмора

              Было-было, плавали-знаем. Скучноватые враги народа пошли - ничего нового, все по методичке.
              1. антивирус
                антивирус 24 июля 2020 20:19 Новый
                • 0
                • 6
                -6
                я 67г р и видел СССР. можете судить о смысле жизни ? при 15 тр з\пл? или 75 тр ?
                1. 1976AG
                  1976AG 24 июля 2020 20:28 Новый
                  • 2
                  • 0
                  +2
                  Цитата: антивирус
                  я 67г р и видел СССР. можете судить о смысле жизни ? при 15 тр з\пл? или 75 тр ?

                  Я 70 г.р. и тоже чуток застал СССР. И знаю, что и в то время не все хорошо получали. Указанные вами профессии никогда много не зарабатывали, так что увязка их доходов с расходами на оборону не выдерживает никакой критики.
                  1. антивирус
                    антивирус 24 июля 2020 21:07 Новый
                    • 0
                    • 4
                    -4
                    я говорю про новые пропорции в стране и обществе- 35 на 55 , не 15-75 тр. условно . и пока "друзья"ВВП не опередили старых олигархов "большой приватизации" 90-х. --ИДЕТ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД( плохо что 30 -ти лет не хватило для структурирования об-ва)--сколько надо -столько и будет.
                    Все ссылаются на опыт ВОВ-- реальное равенство, доярка и мл лейтенант равны, с поправкой на риск,но без авианосцев.
                2. Dart2027
                  Dart2027 24 июля 2020 22:00 Новый
                  • 2
                  • 0
                  +2
                  Цитата: антивирус
                  я 67г р и видел СССР. можете судить о смысле жизни ?

                  Те кто его разваливал были несколько постарше.
                  1. антивирус
                    антивирус Вчера, 07:09 Новый
                    • 0
                    • 1
                    -1
                    Те кто его разваливал были несколько постарше.

                    -и в др званиях .. и кабинеты с портретом Ленина имели, как сейчас с Путиным за спиной, на стене
                    1. Dart2027
                      Dart2027 Вчера, 07:59 Новый
                      • 1
                      • 1
                      0
                      Цитата: антивирус
                      -и в др званиях

                      Вот только говорили то же что Вы сейчас.
        2. 1976AG
          1976AG 24 июля 2020 20:05 Новый
          • 4
          • 2
          +2
          Цитата: антивирус
          военный -это призвание , а не способ заработка.зарабатывать должны м\сестры и в д\садиках

          Когда военные сидели на голодном пайке, м\сестры и в д\садиках тоже не жировали. Вывод- их зарплата не зависит от расходов на армию. А вы в курсе, что в России есть и другие профессии ? А то вы пишите только про них...
          1. антивирус
            антивирус 24 июля 2020 20:21 Новый
            • 1
            • 3
            -2
            я про всех -пропорции в экономике нужны новые, иначе просто признать правителей дураками -эксперементаторами. по ВСЧ- хотели как лучше, получилось как всегда.
            вот как всегда и не должно быть, но уже 35 лет эксперименты ставим..
            а военным надо просто выполнять приказы и читать уставы.
            Без права голоса в экономике . иначе "растут Пиночеты".
    2. Piramidon
      Piramidon 24 июля 2020 23:00 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: антивирус
      против м\сестер и воспитателей д\садиков

      Беременных, голодных пенсионеров забыли упомянуть. laughing
      1. антивирус
        антивирус Вчера, 07:15 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        адмиралам нужны авианосцы , а мне (скромно) развитие страны .
        при любом росте ВВП и др фишках пропаганды --все тлен и болтовня ПОКА НЕТ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ-РОЖДАЕМОСТИ-это оптимизм молодежи , взглад в будущее , перспективы людей в "той" стране ,,,, которая будет через 20-30 лет,
        а будут ли тогда основой обороны страны авианосцы или гиперзвук на 10 000 км -не важно.
        потому строить авианосцы или др гигинтомания без роста населения--чушь( как сказал один государственный деятель)
        а освоить 10 млрд дол (как в Сша) может и Сечин( на Звезде) уже завтра.
        пока есть понимание излишней дороговизны и избыточности затрат при такой жизни в стране.
        структура об-ва и пропорции в экономике не позволяют иметь авианосцы,а не "я -герой ВО, противник авианосцев"
  9. RoTTor
    RoTTor 24 июля 2020 16:44 Новый
    • 3
    • 4
    -1
    Украина ОБЯЗАНА дать Путину Государственную премию Украины
    за возрождение судостроения в Крыму,
    почти угробленного, особенно на заводах украденных Порошенко.
    Ведь Крым - это Украина!!!???
    Если ДА, как требует нынешняя украинец. идеология и пропаганда, значит,
    Т.е. Путин для Украины старается,
    развивая экономику Крыма за деньги госбюджета РФ, ещё и автотрассу строит, ж.д.модернизирует, Крымский мост построил и т.д.?
    Если НЕТ,украинец.идеолухам - срочно вешаться
  10. RoTTor
    RoTTor 24 июля 2020 16:45 Новый
    • 3
    • 4
    -1
    Что останется от порошавкиных речных бронетёмкиных поносцев,
    от которых отказалась и СрАзия, которые он насильно втюхал ВМСУ и от американского старья,впихуемого"союзничками",при встрече с МРК"Циклон"?
  11. Бережливый
    Бережливый 24 июля 2020 16:49 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Вот, наша аххилесова пята, отсутствие современных дизелей для военного флота. !Вот на что кремль должен обратить особое внимание, и решать эту проблему как преритетную! !!
    1. МорякЧФ
      МорякЧФ 24 июля 2020 17:05 Новый
      • 7
      • 7
      0
      Современных дизелей нет ни для флота ни для танков ни для чего,культура производства ниже плинтуса,станкостроение ноль и так можно продолжать цепочку пока не упрёмся в волю гаранта,ибо в нашей стране только по его велению что-то приходит в движение более менее быстро.
      1. Ryaruav
        Ryaruav 24 июля 2020 17:17 Новый
        • 3
        • 3
        0
        вы уж совсем, для танков вроде не плохо с остальным соглашусь
        1. МорякЧФ
          МорякЧФ 24 июля 2020 17:22 Новый
          • 5
          • 11
          -6
          Какой там,из двигателя от Т-34 последние соки выжимают,ничего нового,даже на Украине довели до ума танковый дизель,а мы дизель 30-х готов модернизируем.
          1. Dart2027
            Dart2027 24 июля 2020 18:27 Новый
            • 2
            • 2
            0
            Цитата: МорякЧФ
            а мы дизель 30-х готов модернизируем

            А чего же его в СССР не заменили?
          2. mehan
            mehan 24 июля 2020 21:00 Новый
            • 1
            • 1
            0
            6ТДФ давно в строю.
          3. Дядя Ваня Сусанин
            Дядя Ваня Сусанин Вчера, 12:04 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Точно на Украине довели до ума, а то что-то не видно их нигде?
      2. mehan
        mehan 24 июля 2020 21:00 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Это....волюнтаризм!
  12. Bad_gr
    Bad_gr 24 июля 2020 16:54 Новый
    • 4
    • 0
    +4

    "...Корпус корабля - стальной гладкопалубный с надстройкой из композиционных материалов (компоновка стеклопластики и углеродистого волокна), расположенной от борта до борта. Применение композитов в сочетании с архитектурными особенностями использования элементов технологии стелс и малыми размерениями позволили эффективно снизить ЭПР корабля.
    Артиллерийское вооружение корабля представлено одной 76-мм артиллерийской установкой АК-176МА. Для защиты корабля от воздушной угрозы предназначен зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-М", оснащённый 8 пусковыми контейнерами зенитых управляемых ракет 57Э6 (общий боезапас - 32 ЗУР), а так же двумя шестиствольными артустановками калибра 30 мм. Корабль имеет также две 12,7-мм пулемёта.
    Двигательная установка корабля выполнена из трёх дизелей типа М-507Д. Пропульсивная установка состоит из трёх винтов...." https://www.kchf.ru/ship/mrk/cyklon.htm

    Кто-нибудь подскажет:
    в статье по ссылке выше указано
    "Силовая установка: дизельная, 24000 л.с., 2 вала." , а чуть ниже "....Двигательная установка корабля выполнена из трёх дизелей типа М-507Д. Пропульсивная установка состоит из трёх винтов...." Два вала, три винта - это как ? Где косяк ?
    1. Комментарий был удален.
    2. Bad_gr
      Bad_gr Вчера, 11:41 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Bad_gr
      Два вала, три винта

      На картинке ТРИ вала.

      И не плохая картинка
    3. Бензорез
      Бензорез Вчера, 18:19 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Два вала. Два винта. Это я Вам как непосредственный производитель докладываю. Все три спущеных на воду МРК имеют такую схему. На СЗ"Море".
      Далее, там игры с моторами идут по сей день.
      1. Bad_gr
        Bad_gr Вчера, 18:29 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Бензорез
        Два вала. Два винта.

        Понятно. И движков, для хода корабля, тогда получается то же 2.
        Исходя из вышесказанного, схемка то же врёт. what
        1. Бензорез
          Бензорез Вчера, 19:12 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          По идее- да. Но планировалось к установке MTU как я понимаю. Которые долго и комфортно должны были обеспечивать корабль всем необходимым. MTU- сказали шишь вам, а не моторы. Далее- пошли игры разума. Кого, что и зачем можно воткнуть на пароход.
          У нас в цехе стоит два А40 без двигателей. Там по проекту по две "Скании" должно стоять на каждом. Год прошёл. Моторов- нет.
          1. Bad_gr
            Bad_gr Вчера, 20:26 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Спасибо за информацию.
          2. Кирилл Г...
            Кирилл Г... Вчера, 21:05 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Бензорез
            Но планировалось к установке MTU как я понимаю. Которые долго и комфортно должны были обеспечивать корабль всем необходимым. MTU- сказали шишь вам, а не моторы. Далее- пошли игры разума. Кого, что и зачем можно воткнуть на пароход.


            Нет не планировались и близко. МТУ ставили на пр.21631, когда случились санкции пришлось устраивать пляски с китайскими "аналогами". Понадобилось 3 года на доводку дизелей. Шло плохо. Пр.22800 это именно что квинтэссенция импортозамещения. Проектирование выполнено в кратчайший срок. Корабль получил отечественное ГЭУ. Но что то как обычно пошло не так. (с.)
            1. Бензорез
              Бензорез Вчера, 22:10 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Да проекты- проектами.
              Вы же сами сообщаете... Некая квинтэссесенция....
              Планировалось/не планировалось...
              Я лично вообче уже не имею понимания- что куда и зачем строится...
              Щас мы выдадим Вам "Комету" к примеру, какие двигатели к примеру вы на неё поставите?!.. Понимания нет в принципе...
            2. Бензорез
              Бензорез Вчера, 22:20 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Кстати а что планировалось?
        2. Бензорез
          Бензорез Вчера, 21:17 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Там на схеме и АК 630 по бортам (кормовее миделя нарисованы)
          По факту на этом месте единый барбет под "Панцирь"М выполняется.
  13. Dikson
    Dikson 24 июля 2020 16:55 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    Был заложен в 2016 году.. Мотор - хрущевских времён.. А так, да -судостроение в Крыму заново родилось...
    1. антивирус
      антивирус 24 июля 2020 17:50 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      кометы-метеор так же из 60-хгг
      только модернизированный выпустили
    2. mehan
      mehan 24 июля 2020 21:02 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Называется некромантия. Или, некрофилия?
  14. Бодипанчер
    Бодипанчер 24 июля 2020 17:09 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Интересно, что проблему судовых дизелей не могли и в советское время решить, и сейчас с этим проблемы. Надо спецов перекупать по миру, ну и для разведки фронт работ есть.
    1. Ryaruav
      Ryaruav 24 июля 2020 17:21 Новый
      • 7
      • 2
      +5
      ну почему, на метеорах,ракетах и рейдовых тщ стояли не плохие v-образные отечественные,
      1. Кирилл Г...
        Кирилл Г... Вчера, 12:18 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Там именно что Звезды и стояли. Дизель имеет по сей день не сравненные массо-габаритные характеристики если что.
    2. mehan
      mehan 24 июля 2020 21:04 Новый
      • 0
      • 7
      -7
      В тридцатых, американцы уже построили Союзу заводы. На свою голову.
      Второй раз на эти грабли не наступят.
      1. Дядя Ваня Сусанин
        Дядя Ваня Сусанин Вчера, 12:08 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        У них сейчас другие грабли и они лихо на них скачут!
      2. Кирилл Г...
        Кирилл Г... Вчера, 12:23 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: mehan
        американцы уже построили Союзу заводы.

        Продали дорогой мой. Продали. Под ключ.

        Цитата: mehan
        На свою голову.

        Да нет, в отличии от вас они прекрасно понимали что делают и были адекватны. Иначе следующим раундом США бы имели бы крайне бледный вид от объединенной Евразии...

        Цитата: mehan
        Второй раз на эти грабли не наступят.

        Грабли это не только наша национальная забава.
  15. Ryaruav
    Ryaruav 24 июля 2020 17:29 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    в советское время у нас прблема была с тихоходными дизелями для гражданского флотов(120 оборотов на винт без редуктора,на тяжелом моторном топливе- зульцер,бурмейстер ог вайн и конечно вяртсиля)а военные в основном на газовых турбинах
  16. Бензорез
    Бензорез 24 июля 2020 19:52 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Мои поздравления колегам Керчи!. От Феодосии.
    Но есть маленький вопрос. Йон с двигателями спущен, али без? winked
    1. Бензорез
      Бензорез 24 июля 2020 20:55 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      И внутренний голос подсказывает мне- пустой конечно.
      Мы свои три штуки так же спустили и отправили у Питер зачем-то...
      Хотя они все- для ЧФ.
      Надо полагать, чтобы расходовать ресурс на пустых переходах.
      Туда-сюда/ обратно...
    2. Ros 56
      Ros 56 Вчера, 07:17 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Чтобы передать пламенно-осколочный или ядреный привет супостату, ему даже от причальной стенки нет необходимости отходить. negative
      1. Бензорез
        Бензорез Вчера, 17:58 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Это, да. Ттх кораблей/судов, что я строю я обычно изучаю.
        Тем не менее некая подвижность пароходу была бы полезна.
        На то он и пароход. А не баржа какая-нибудь.
  17. Мрачный скептик
    Мрачный скептик Вчера, 00:32 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Добрая новость ко Дню ВМФ России!!!
  18. WingCat
    WingCat Вчера, 02:58 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Вся кораблестроительная программа ждёт дизелей, как наладят ритмичный выпуск повестей пойдет сдача
  19. Sereg
    Sereg Вчера, 06:18 Новый
    • 0
    • 0
    0
    На них бы ракет чуток по-больше
    1. garri-lin
      garri-lin Вчера, 11:03 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Зачем там больше? Лодка переросток с очень плотной компоновкой. Единственно что там из вооружения поменять нужно это на Панцире ракет готовых к пуску побольше.
  20. Glenni
    Glenni Вчера, 06:26 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Странный профиль днища (плоское) у судна, не похоже что для моря.
    1. Bad_gr
      Bad_gr Вчера, 11:39 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Это в районе кормы плоское, а так, вполне, морские обводы
      1. Бензорез
        Бензорез Вчера, 21:37 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Плоское, это не спроста. Конструкторы надо полагать об чём-то думали. Корма- транцевая. Это всегда применялось на более-менее быстроходных кораблях.
        Подрулька в носу... По скулам кили (я их жабрами называл).
        Все тридцать три удовольствия для вас.
  21. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 07:15 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Это радует, как раз сможет передать привет Трупчинову, он тут на днях собрался в атаку на Крым в первых рядах.
  22. Старый26
    Старый26 Вчера, 14:51 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Вообще-то первоначально названия планировались как в свое время с кораблями "дивизиона плохой погоды"
    Потом некоторые поменяли свое название. В результате - разнобой

    ОАО "Пелла"
    Ураган. С 2018 года стал называться Мытищи
    Тайфун. С 2018 года - Советск
    Шквал. С 2018 года - Одинцово
    Буря. Пока название не поменял

    Керчь, «Залив»
    Циклон
    Аскольд
    Амур
    Туча
    Тайфун

    Феодосия, «Море», достраиваются Отрадный Ленинградский завод «Пелла»
    Шторм. С 2018 - Козельск
    Охотск
    Вихрь

    Комсомольск-на-Амуре, «Амурский ССЗ»
    Ржев
    Удомля
    Павловск
    Уссурийск

    Цитата: Nastia Makarova
    6 калибров с ЯО некому отвечать будет

    Уважаемая Настя. Даже в советские времена на том же ракетном крейсере проекта 58 ("Варяг") был боекомплект ЕМНИП 16 крылатых ракет и из них только 4 несли спецчасть. А у вас из из 8 аж 6 с ядерными головами? При том, что ракета дозвуковая...

    Цитата: El Dorado
    На "Каракуртах 8 ячеек. 8 "Калибров" с ЯО.

    Кто больше. А давайте напишем, что на "Каракуртах" 8 ячеек, 8 "Калибров" и аж 24 ядерных заряда для них. Голову может стоит иногда включать???

    Цитата: Eskobar
    Или у них слишком разная мореходность, крейсерская скорость, автономность?

    В основном различие по мореходности и автономности. Крейсерские скорости могут быть и равными
  23. lopvlad
    lopvlad Вчера, 17:42 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: Старый26
    При том, что ракета дозвуковая


    ракета "калибр" даже в экспортном варианте ,там где характеристики не засекречены,и то по скоростным характеристикам является околозвуковой.