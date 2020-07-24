Почему Советская Армия не остановила развал страны в 1991 году

В конце 1991 года прекратил свое существование Советский Союз. Но и спустя почти 30 лет мы недоумеваем: как получилось, что мощная Советская Армия не предприняла никаких шагов к защите единства страны, которой служила.
В Вооруженных силах СССР в 1990 году, накануне распада страны, служило 4 490 800 человек. Все маршалы, генералы и адмиралы, офицеры, мичманы и прапорщики, старшины и сержанты, солдаты и матросы СА и ВМФ СССР принимали присягу и должны были защищать советское государство и советский народ. Однако на деле вышло совсем иначе: промолчали даже прославленные советские генералы, среди которых в то время были и ветераны Великой Отечественной войны.
За послевоенную историю своего существования Советская Армия несколько раз участвовала в подавлении оппозиционных выступлений в странах Восточной Европы (Восточная Германия в 1953, Венгрия в 1956, Чехословакия в 1968), девять лет воевала в Афганистане в интересах поддержки афганского просоветского режима, неся серьезные потери. Но спасти собственную страну от распада она так и не смогла. Сейчас можно много рассуждать о том, что военачальники не захотели воевать со своим народом, но ведь уже в начале 1991 года было понятно даже далеким от политики людям, куда все идет.
Вряд ли советские маршалы и генералы были малыми детьми или сумасшедшими, чтобы не понимать плачевных перспектив советского государства, да и трусами боевых офицеров, многие из которых прошли не только Афганистан, но и Великую Отечественную, уж точно не назовешь. Что же препятствовало военным взять власть в свои руки или, хотя бы, обеспечить приход к власти тех сил, которые могли бы сохранить советское государство?
Во-первых, при всем повышенном внимании к армии в послевоенный период, советская партийная элита всегда стремилась не допустить реального влияния военных на политическую жизнь страны. Силовиков во власть старались не пускать. В итоге у того поколения советских генералов, которое находилось в строю к 1991 году, уже сформировалось стойкое убеждение о том, что в политику военным вмешиваться не стоит. Кстати, именно на рубеже 1980-х – 1990-х гг. появились и первые политические деятели СССР из среды военных – Александр Руцкой, Руслан Аушев, Джохар Дудаев, однако, как мы понимаем, находились они в несколько ином политическом лагере.
Во-вторых, советские вооруженные силы были прекрасно работающим механизмом с отменной дисциплиной, но наличием воли и инициативы к самостоятельному принятию решений, особенно о действиях политического характера, командование СА не обладало.
Тот же Борис Ельцин спустя всего два года оказался куда решительнее: введенные в Москву войска расстреляли Дом Советов из танков, а большая часть военачальников Ельцина либо поддержала, либо поспешила промолчать. Возможно, все дело было в том, что военные привыкли подчиняться приказу Верховного главнокомандующего, коим в 1991 году еще оставался Михаил Горбачев. Хотя в состав ГКЧП вошел министр обороны СССР маршал Дмитрий Язов, а главком Сухопутных войск СССР генерал армии Валентин Варенников и ряд других военачальников были среди сторонников попытки переворота.
Последний советский маршал Дмитрий Язов все же не решился защитить СССР военными методами
По сути, нерешительность советских военачальников старшего поколения была такова, что Горбачеву можно было и не менять высшее военное руководство страны. Но он все же пошел на обновление персонального состава командования: новым министром обороны после провального путча стал маршал авиации Евгений Шапошников, прежде занимавший должность главкома ВВС, а начальником Генштаба стал начальник Военной академии им. М.В.Фрунзе генерал армии Владимир Лобов.
В армейской среде так и не появились свои «горячие головы», готовые попытаться силовым путем предотвратить грядущий распад советского государства. Даже такие «радикалы» как генерал-полковник Альберт Макашов, в то время командовавший войсками Приволжско-Уральского военного округа и поддержавший ГКЧП (за что лишился должности), на какие-то более самостоятельные и решительные действия против Горбачева и Ельцина не пошли.
Наконец, нельзя отрицать и личной заинтересованности части военной верхушки Советского Союза в предстоявших преобразованиях. Целый ряд генералов нового поколения сделали успешную военную карьеру именно благодаря своему прямому или косвенному соучастию в утверждении у власти Бориса Ельцина. Боевые заслуги этих людей в том же Афганистане не подлежат сомнению, но в политической жизни страны они сыграли скорее отрицательную роль.