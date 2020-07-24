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Почему Советская Армия не остановила развал страны в 1991 году

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В конце 1991 года прекратил свое существование Советский Союз. Но и спустя почти 30 лет мы недоумеваем: как получилось, что мощная Советская Армия не предприняла никаких шагов к защите единства страны, которой служила.


В Вооруженных силах СССР в 1990 году, накануне распада страны, служило 4 490 800 человек. Все маршалы, генералы и адмиралы, офицеры, мичманы и прапорщики, старшины и сержанты, солдаты и матросы СА и ВМФ СССР принимали присягу и должны были защищать советское государство и советский народ. Однако на деле вышло совсем иначе: промолчали даже прославленные советские генералы, среди которых в то время были и ветераны Великой Отечественной войны.

За послевоенную историю своего существования Советская Армия несколько раз участвовала в подавлении оппозиционных выступлений в странах Восточной Европы (Восточная Германия в 1953, Венгрия в 1956, Чехословакия в 1968), девять лет воевала в Афганистане в интересах поддержки афганского просоветского режима, неся серьезные потери. Но спасти собственную страну от распада она так и не смогла. Сейчас можно много рассуждать о том, что военачальники не захотели воевать со своим народом, но ведь уже в начале 1991 года было понятно даже далеким от политики людям, куда все идет.

Вряд ли советские маршалы и генералы были малыми детьми или сумасшедшими, чтобы не понимать плачевных перспектив советского государства, да и трусами боевых офицеров, многие из которых прошли не только Афганистан, но и Великую Отечественную, уж точно не назовешь. Что же препятствовало военным взять власть в свои руки или, хотя бы, обеспечить приход к власти тех сил, которые могли бы сохранить советское государство?

Во-первых, при всем повышенном внимании к армии в послевоенный период, советская партийная элита всегда стремилась не допустить реального влияния военных на политическую жизнь страны. Силовиков во власть старались не пускать. В итоге у того поколения советских генералов, которое находилось в строю к 1991 году, уже сформировалось стойкое убеждение о том, что в политику военным вмешиваться не стоит. Кстати, именно на рубеже 1980-х – 1990-х гг. появились и первые политические деятели СССР из среды военных – Александр Руцкой, Руслан Аушев, Джохар Дудаев, однако, как мы понимаем, находились они в несколько ином политическом лагере.

Во-вторых, советские вооруженные силы были прекрасно работающим механизмом с отменной дисциплиной, но наличием воли и инициативы к самостоятельному принятию решений, особенно о действиях политического характера, командование СА не обладало.

Тот же Борис Ельцин спустя всего два года оказался куда решительнее: введенные в Москву войска расстреляли Дом Советов из танков, а большая часть военачальников Ельцина либо поддержала, либо поспешила промолчать. Возможно, все дело было в том, что военные привыкли подчиняться приказу Верховного главнокомандующего, коим в 1991 году еще оставался Михаил Горбачев. Хотя в состав ГКЧП вошел министр обороны СССР маршал Дмитрий Язов, а главком Сухопутных войск СССР генерал армии Валентин Варенников и ряд других военачальников были среди сторонников попытки переворота.


Последний советский маршал Дмитрий Язов все же не решился защитить СССР военными методами


По сути, нерешительность советских военачальников старшего поколения была такова, что Горбачеву можно было и не менять высшее военное руководство страны. Но он все же пошел на обновление персонального состава командования: новым министром обороны после провального путча стал маршал авиации Евгений Шапошников, прежде занимавший должность главкома ВВС, а начальником Генштаба стал начальник Военной академии им. М.В.Фрунзе генерал армии Владимир Лобов.

В армейской среде так и не появились свои «горячие головы», готовые попытаться силовым путем предотвратить грядущий распад советского государства. Даже такие «радикалы» как генерал-полковник Альберт Макашов, в то время командовавший войсками Приволжско-Уральского военного округа и поддержавший ГКЧП (за что лишился должности), на какие-то более самостоятельные и решительные действия против Горбачева и Ельцина не пошли.

Наконец, нельзя отрицать и личной заинтересованности части военной верхушки Советского Союза в предстоявших преобразованиях. Целый ряд генералов нового поколения сделали успешную военную карьеру именно благодаря своему прямому или косвенному соучастию в утверждении у власти Бориса Ельцина. Боевые заслуги этих людей в том же Афганистане не подлежат сомнению, но в политической жизни страны они сыграли скорее отрицательную роль.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия / Technical Sergeant Bob Simons
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237 комментариев
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  1. Svarog
    Svarog 24 июля 2020 16:36 Новый
    • 72
    • 20
    +52
    Генералы в те времена сами стали заниматься "бизнесом" каждый во что горазд.. и силами своих подчиненных строили себе коттеджи.. Разваливать ментально страну начали и 90-е это следствие. С Хрущева все началось и медленно подгнивало.
    Даже Жуков встал на сторону Хруща... а мог бы Берию спасти и тогда возможно по сей день мы жили бы в СССР или вообще весь мир был бы уже СССР. Берия талантливый был организатор и ответственный исполнитель..
    1. Arzt
      Arzt 24 июля 2020 16:45 Новый
      • 13
      • 31
      -18
      Даже Жуков встал на сторону Хруща... а мог бы Берию спасти

      Представляю этот тамдем. laughing
      Смесь бульдога с носорогом.
      1. Комментарий был удален.
    2. tihonmarine
      tihonmarine 24 июля 2020 16:49 Новый
      • 21
      • 9
      +12
      Цитата: Svarog
      Даже Жуков встал на сторону Хруща... а мог бы Берию спасти и тогда возможно по сей день мы жили бы в СССР или вообще весь мир был бы уже СССР. Берия талантливый был организатор и ответственный исполнитель..

      Я тоже схожусь к этой мысли. И не пойму почему Жуков поддержал Хрущёва.
      1. Arzt
        Arzt 24 июля 2020 16:54 Новый
        • 13
        • 11
        +2
        wassat
        И не пойму почему Жуков поддержал Хрущёва.

        Не хотел, чтобы ответственный исполнитель его "исполнил". wink
        1. Svarog
          Svarog 24 июля 2020 17:01 Новый
          • 34
          • 13
          +21
          Цитата: Arzt
          wassat
          И не пойму почему Жуков поддержал Хрущёва.

          Не хотел, чтобы ответственный исполнитель его "исполнил". wink

          У вас поверхностные знания истории, отравленные либералами. Тот рост советской промышленности, науки, обладание ЯО и как следствие возможность развиваться -это заслуга Берия. А тот, про кого вы говорите был Ежов.
          1. Arzt
            Arzt 24 июля 2020 17:37 Новый
            • 18
            • 23
            -5
            Тот рост советской промышленности, науки, обладание ЯО и как следствие возможность развиваться -это заслуга Берия.

            Не спорю. Но это не отменяет других его заслуг. Громыко в воспоминаниях приводит интересный эпизод:

            «В Ялте во время обеда, который давала советская делегация в честь американцев и англичан, Рузвельт обратился к Сталину с вопросом:
            — Кто этот господин, который сидит напротив посла Громыко? Видимо, прежде чем сесть за стол, Берия не представился Рузвельту.
            Сталин ответил:
            — А-а! Это же наш Гиммлер. Это — Берия.
            Меня поразила меткость сталинского сравнения. Не только по существу, но и по внешнему виду эти два изверга походили один на другого: Гиммлер — единственный в окружении Гитлера, кто носил пенсне, Берия — единственный в сталинском окружении, которого трудно представить без пенсне».

            Гиммлер не меньше сделал для развития науки, промышленности и обладания ЯО Германией.
            1. Essex62
              Essex62 24 июля 2020 18:01 Новый
              • 24
              • 10
              +14
              Газовые камеры ,тотальное уничтожение людей,да уж сравнили.
              Враги сидели, в Сталинском СССР и уголовники. Процент тех ,кто под раздачу попал не виновным,был не так уж велик. Классовая борьба,знаете- ли. Создание общества людей без шкурных интересов вещь сложная весьма. Практически не выполнимая. Что и доказали последующие события.
              1. Arzt
                Arzt 24 июля 2020 18:05 Новый
                • 19
                • 13
                +6
                Газовые камеры ,тотальное уничтожение людей,да уж сравнили.

                Дак разве я сравнил?
                Сам Иосиф Виссарионович. laughing
                Думаю он Лаврентия Палыча знал получше меня.
                1. Radius
                  Radius 24 июля 2020 18:39 Новый
                  • 5
                  • 2
                  +3
                  А откуда цитата?
                  1. Arzt
                    Arzt 24 июля 2020 19:11 Новый
                    • 1
                    • 4
                    -3
                    А откуда цитата?

                    Ниже.
              2. Стропорез
                Стропорез 24 июля 2020 19:11 Новый
                • 11
                • 8
                +3
                Парни , вы это, не по теме буксуете!Вот тема статьи Почему Советская Армия не остановила развал страны в 1991 году
                Давайте по теме!
                1. VO3A
                  VO3A 24 июля 2020 19:59 Новый
                  • 23
                  • 2
                  +21
                  Они не знают истории и фактов... В конце 1988 года в Москве в Доме Советской Армии состоялось первое и последнее Всеармейское офицерское собрание. Делегаты избирались офицерскими собраниями в частях..Изначально руководство армии и страны затеяло это возрождение офицерских собраний для получения сугубо политических дивидентов сугубо под себя. Они хотели подтвердить единство Армии и Партии в лице высших политических чиновников, но глубоко просчитались.Выборные делегаты зафиксировали критическое положение в армии, которая находилась у последней черты...Новая техника и изменения характера боевых действий требовали реформ в армии, а там было всё по старому, более того высшее руководство в лице практически всего генералитета разложилось и занималось своими шкурными вопросами....Слово генерал стало синонимом слова чинуша и вор у всех офицеров..Что не генерал, то полное дерьмо..Никаких реформ никто делать не собирался ,всех всё устраивало...А обычных офицеров это не устраивало и офицерские собрания дали возможность это всем услышать...На самом собрании произошло резкое разделение делегатов, требующих реформ и генералитета ,которым эти реформы были не нужны...Собрание приняло постановление о необходимости срочных реформ и обратилось к ГШ ВС СССР с таким обращением..Был избран комитет для разработки предложений от офицеров страны...
                  Генералы и Политическое руководство было в шоке от результата своей затеи и всячески пыталось закрыть рот делегатам и увести разговор от конструктивного русла...Но на Собрании у них этого не получилось, ибо генералитет был приглашён, но делегатами не являлся...Туда приглашались от командира дивизии и выше...Я такого количества генералов никогда не видел....
                  Зато результаты Собрания они быстро нивелировали...Весь состав избранного комитета был уволен из Армии в короткие сроки. А офицерские собрания начали забывать...Но этого не получилось до 1991 года...Они действовали и представляли значительную силу в некоторых частях...
                  Сначала развалилась армия ,а потом СССР...
                  1. Стропорез
                    Стропорез 24 июля 2020 20:30 Новый
                    • 13
                    • 5
                    +8
                    Цитата: VO3A
                    Сначала развалилась армия ,а потом СССР...

                    Армия -это срез общества и процессы происходили одни и те же.Спустя уже много лет можно говорить о том, что всё таки война в Афгане серьёзно повлияла на состояние армии.То что можно было там или скажем по другому допустимо, в Союзе было не мыслимо и могло спокойно закончиться "дизелем". Срочники -это полбеды, а вот весь офицерский состав уже дослуживал в Союзе.Я сейчас не говорю о всех, но ведь были, кто ехал за званиями и орденами,, потитработники были, штабные разные, интенданты многие академии закончили, кстати паша-мерседес,иуда по-совместительству, тоже там карьеру делал и ведь сделал, чтоб ему ни дна, ни покрышки.
                  2. VO3A
                    VO3A 24 июля 2020 20:37 Новый
                    • 20
                    • 2
                    +18
                    И истории подтвердила это не раз..Например , на Украине в 1991 году состоялась учредительная конференция представителей офицерских собраний частей и соединений и представителей Черноморского флота, на которой был создана Независимая Ассоциация Офицеров..Эти представители, после создания НАО , от лица офицеров всей Украины ,которых они полномочно представляли, приняли решения сохранить центральное подчинение армии (Москве) в этот переходный период развала СССР !!! Все части Украины хотели сохранить центральное подчинение в лице офицеров этих частей..Вот это сила...Нацики отдыхали бы...Очень мало полковников поддержали это решение, и не нашлось ни одного генерала ,который бы его возглавил...А ведь документы делегатам на командировку подписывали командиры...Армия снизу не развалилась, она развалилась сверху...Это было в Виннице...
                2. _andrey_
                  _andrey_ 24 июля 2020 20:05 Новый
                  • 2
                  • 10
                  -8
                  Может Афганский героин попутал особистов, они страну подсадили и армию попутали?
                3. Ryaruav
                  Ryaruav 24 июля 2020 21:06 Новый
                  • 2
                  • 2
                  0
                  десантура,нескромный вопрос вы что депапи в данный временной промежуток?
                  1. Стропорез
                    Стропорез 24 июля 2020 21:36 Новый
                    • 6
                    • 1
                    +5
                    Цитата: Ryaruav
                    есантура,нескромный вопрос вы что депапи в данный временной промежуток?

                    Как раз в 91-ом в начале июля устроился на работу после защиты диплома, а как раз в августе поехал в первую командировку в Киров, ехал через Москву как раз 19-ого , видел кипишь в центе,поглазел, но ничего не понял , купил коньку в дорогу,переночевал в гостинице Севастопольская , а 20-ого убыл к месту назначения поездом Москва -Пекин в вагоне СВ ПыСы. Должен был уехать раньше на два дня , но у меня трагически погиб лучший друг Дима и пришлось задержаться на похороны.
                4. майор147
                  майор147 24 июля 2020 23:03 Новый
                  • 7
                  • 0
                  +7
                  Цитата: Стропорез
                  Парни , вы это, не по теме буксуете!Вот тема статьи Почему Советская Армия не остановила развал страны в 1991 году
                  Давайте по теме!

                  Скажу о нашем подразделении. Утром узнав о "путче" парторг кинулся собирать парт. взносы, которые не платились уже несколько месяцев. (Я принципиально - беспартийный со всеми вытекающими). Днём прибыло руководство из выше стоящего штаба и нам была доведена их (соответственно и наша) позиция в образовавшейся ситуации - нейтралитет! Единственное - быстро была проведена замена штатных автоматов АКСУ на АК 74 на весь л/с. (Я был назначен на должность нач. службы вооружения за 2 дня до "путча"). А далее все 3 дня сидели "на казарме" до завершения, после чего продолжили службу в обычном режиме.
                5. Ros 56
                  Ros 56 Вчера, 07:26 Новый
                  • 2
                  • 0
                  +2
                  Ну раз по теме, потому что приказа не было, остановить развал страны..
                  1. Стропорез
                    Стропорез Вчера, 08:45 Новый
                    • 3
                    • 0
                    +3
                    Цитата: Ros 56
                    Ну раз по теме, потому что приказа не было, остановить развал страны..

                    Тогда возникает закономерный вопрос, кто должен был отдать этот приказ, выполнили бы его войска и зачем в москву ввели танки?
                    1. a.hamster55
                      a.hamster55 Вчера, 19:45 Новый
                      • 1
                      • 0
                      +1
                      Да как то всё несерьёзно тогда было , не по армейски. Вечером 18го около 23.30 позвонили домой из штаба - вам пришла шифрограмма. Добрался, ознакомился - "Командиру ... взять под контроль РУС ( районный узел связи ) , обеспечить бесперебойную работу , не допустить ...." Взял под "контроль" по своему разумению , организовал постовую службу , сектора нарезал. С рассветом появилась местная милиция с ксюхами но без броников - смешные такие. Внутрь их не пустил , пообщались на ступеньках крыльца - они сами в шоке , но мирные. Потом приехал мой дежурный - требуют на ЗАС вышестоящие . Получил приказ сворачивать этот бардак.
                6. Alekcandr Sokolenko
                  Alekcandr Sokolenko Сегодня, 05:18 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Потому,что "винтики -шпунтики " не субъектны,не суверенны,они элементы Системы(заклепки)-а решения принимают Субъекты истории,люди Духа ,воли,таких в СССР было раз- два и обчелся-Валерий Саблин!-"давид" бросил вызов Голиафу(системе)- из любви к Родине и был убит "судьями" ,которые торговали Родиной, на всех перекрестках мира и просили не дорого ,их последняя религия-"коробка от ксерокса!"
                7. Alekcandr Sokolenko
                  Alekcandr Sokolenko Сегодня, 05:21 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Потому что не было Пиночета,а ЦРУ все же -было,как же без него..
            2. ботан.su
              ботан.su 24 июля 2020 18:10 Новый
              • 8
              • 1
              +7
              Цитата: Arzt
              Громыко в воспоминаниях приводит интересный эпизод:

              на первоисточник ссылочки не бросите?
              1. Arzt
                Arzt 24 июля 2020 18:21 Новый
                • 9
                • 3
                +6
                на первоисточник ссылочки не бросите?

                Андрей Громыко. Памятное. Новые горизонты. Книга 1.

                Чтобы долго не искать, выделите сам фрагмент, скопируйте и вставьте в поиск.
                1. ботан.su
                  ботан.su 24 июля 2020 18:23 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Спасибо, я поищу все же.
                2. Авиатор_
                  Авиатор_ 24 июля 2020 20:14 Новый
                  • 9
                  • 3
                  +6
                  Ну что же, это характеризует лишь самого Громыко, но никак не Сталина.
                  1. Arzt
                    Arzt 24 июля 2020 20:22 Новый
                    • 5
                    • 9
                    -4
                    Ну что же, это характеризует лишь самого Громыко, но никак не Сталина.

                    В чем характеристика, в том что Громыко честный, или Сталин шутник? laughing
                    1. Авиатор_
                      Авиатор_ 24 июля 2020 20:28 Новый
                      • 11
                      • 6
                      +5
                      В том, что в благостное брежневское время про Иосифа можно было писать любые гадости. Впрочем, возможно, это было написано "литературными неграми", но раз Громыко подписался под гранками работы, то это характеризует его. Я Иосифа не идеализирую, но дипломатический раут - не место для подобных "шуток". Так что это фейк. И подписался под ним Громыко.
                      1. Arzt
                        Arzt 24 июля 2020 21:24 Новый
                        • 5
                        • 11
                        -6
                        Я Иосифа не идеализирую, но дипломатический раут - не место для подобных "шуток". Так что это фейк. И подписался под ним Громыко.

                        Да ладно Вам, все знают, что Иосиф Виссарионович любил добрую шутку, а эта как раз в его стиле. tongue
                        Пошутил он, пошутил, никакой Берия ни Гиммлер.
                        Он эффективный менеджер.
            3. Комментарий был удален.
            4. Ryaruav
              Ryaruav 24 июля 2020 21:15 Новый
              • 4
              • 3
              +1
              да гдето вы правы но есть глобальная разница мы оборона, вся остальная западная и восточная нечесть приехали за нашими лучшеми в мире женщинами,любовь и голод движущие векторы дикого человечества
            5. militarist63
              militarist63 Вчера, 02:36 Новый
              • 5
              • 3
              +2
              Сталин ответил:
              — А-а! Это же наш Гиммлер. Это — Берия.

              Вам лично про это Громыко рассказывал?! Если он такое и мог рассказать ,то , скорее всего, мог выдумать в угоду хрущёвского очернения Сталина и Берии...! Но , сдается мне , эта байка - одна из многих придумок от либеральчиков 80-90-х.....
              Вы верите, что Сталин вот такой вот глупый, чтоб так шутить среди этих....?!
            6. hermit
              hermit Вчера, 14:47 Новый
              • 0
              • 1
              -1
              Если Берия - наш Гиммлер, то Сталин - наш Гитлер что ли? Как-то не очень было со сравнениями у Иосифа Виссарионовича.
            7. Комментарий был удален.
            8. brat07
              brat07 Вчера, 21:45 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: Arzt
              Тот рост советской промышленности, науки, обладание ЯО и как следствие возможность развиваться -это заслуга Берия.

              Не спорю. Но это не отменяет других его заслуг. Громыко в воспоминаниях приводит интересный эпизод:

              «В Ялте во время обеда, который давала советская делегация в честь американцев и англичан, Рузвельт обратился к Сталину с вопросом:
              — Кто этот господин, который сидит напротив посла Громыко? Видимо, прежде чем сесть за стол, Берия не представился Рузвельту.
              Сталин ответил:
              — А-а! Это же наш Гиммлер. Это — Берия.
              Меня поразила меткость сталинского сравнения. Не только по существу, но и по внешнему виду эти два изверга походили один на другого: Гиммлер — единственный в окружении Гитлера, кто носил пенсне, Берия — единственный в сталинском окружении, которого трудно представить без пенсне».

              Гиммлер не меньше сделал для развития науки, промышленности и обладания ЯО Германией.

              Так что же в личности этих двух людей, помимо пенсне, дало Сталину основания назвать Берию «нашим Гиммлером»? Видимо, только должность. Гиммлер был к началу войны рейхсминистром внутренних дел Германии. Берия – наркомом внутренних дел СССР

              Источник: «Это наш Гиммлер»: почему Сталин так назвал Берию
              © Русская Семерка russian7.ru
          2. Комментарий был удален.
            1. Ryaruav
              Ryaruav 24 июля 2020 21:25 Новый
              • 10
              • 6
              +4
              а вот лично ,вы кто такой ржите дальше ведь дб-102 этому не пренятствует вам до сварога по знаниям и по интелекту как до горизонта 20 миль вы навсегда останетесь дб-102
              1. VO3A
                VO3A 24 июля 2020 21:28 Новый
                • 3
                • 14
                -11
                Такой защитник хуже самого сильного недруга...
                1. Ryaruav
                  Ryaruav 24 июля 2020 21:30 Новый
                  • 7
                  • 4
                  +3
                  это вы считаете себя защитником страны ?
              2. Svarog
                Svarog 24 июля 2020 23:04 Новый
                • 6
                • 4
                +2
                Цитата: Ryaruav
                а вот лично ,вы кто такой ржите дальше ведь дб-102 этому не пренятствует вам до сварога по знаниям и по интелекту как до горизонта 20 миль вы навсегда останетесь дб-102

                Спасибо за поддержку hi Но не стоит обращать внимание, мелькают тут подобные персонажи.. laughing
                1. VO3A
                  VO3A 24 июля 2020 23:46 Новый
                  • 4
                  • 14
                  -10
                  мелькают тут подобные персонажи..

                  Мелькаете вы..Вы недавно на форуме и нужно правильно оценивать своё значение и вес за столь непродолжительное время в сравнении с другими...А ваши оценки имеют такой же смысл и вес ,как ваши смайлики...Серых обывателей и попутчиков на военном форуме очень много, но от их кучнообразности ничего не зависит и они не интересны, у них нет опыта, знаний, позиции , мнения..Они скучны и однообразны своим подгавкиванием, прогибанием и кучностью... Просто куча ....Это надо фильтровать...Сегодня это сделал я..., хотя конечно лучше не трогать...
            2. 30 вис
              30 вис 24 июля 2020 21:31 Новый
              • 4
              • 10
              -6
              Цитата: VO3A
              , а ты кто ,чтобы использовать это имя ?

              У насекомых распространена мимикрия . Так какой нибудь клоп вонючка мимикрирует под каракурта ... В этом случае существует сходство ...
            3. майор147
              майор147 24 июля 2020 23:06 Новый
              • 8
              • 6
              +2
              Цитата: VO3A
              .Убожество Вы наше...

              Этот тип был мною пойман на откровенной лжи, но даже не пытался оправдаться good hi
              1. VO3A
                VO3A 24 июля 2020 23:15 Новый
                • 4
                • 9
                -5
                Этот тип был мною пойман на откровенной лжи

                А конкретно...В русском языке есть слова обман и ложь, у них определённые значения...Слушаю претензии, нетипа, и уточните, какой мне смысл и выгода вас обманывать ? Да, можно иметь позицию и мнение ,которое отличается от мнения других, но в чём моя может быть выгода или мой интерес?.Здесь обмениваются мнениями...Я вам ничего не должен и мне не зачем обманывать кого-то ..
                на откровенной лжи
                ..
                но даже не пытался оправдаться
                Много чести...со смайликами...
                1. майор147
                  майор147 Вчера, 21:10 Новый
                  • 3
                  • 0
                  +3
                  Цитата: VO3A
                  А конкретно...

                  Вообще то я про
                  Svarog (Владимир)
                  fool
                  1. VO3A
                    VO3A Сегодня, 00:18 Новый
                    • 0
                    • 0
                    0
                    Уже лучше, но со смайликами как-то...Но в любом случае, тема поднята нужная и приятно за тех, кто не в куче...Спасибо, и к вам нужный пост не относится...
        2. Перейра
          Перейра 24 июля 2020 17:15 Новый
          • 18
          • 1
          +17
          У Жукова со Сталиным серьёзные проблемы были по "Трофейному делу".
          1. Vestnik
            Vestnik 24 июля 2020 21:52 Новый
            • 4
            • 7
            -3
            Цитата: Перейра
            У Жукова со Сталиным серьёзные проблемы были по "Трофейному делу".

            Бабы его погубили и люзоблюды ..
            1. A.A.G.
              A.A.G. 24 июля 2020 22:07 Новый
              • 3
              • 1
              +2
              Цитата: Vestnik
              Цитата: Перейра
              У Жукова со Сталиным серьёзные проблемы были по "Трофейному делу".

              Бабы его погубили и люзоблюды ..

              Даже не зная про кого Вы говорите(Жуков,Берия,Сталин),есть поводы утверждать,что не чета нынешним.
      2. Кронос
        Кронос 24 июля 2020 19:14 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        У Жукова были свои амбиции
      3. Vestnik
        Vestnik 24 июля 2020 21:50 Новый
        • 3
        • 6
        -3
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Svarog
        Даже Жуков встал на сторону Хруща... а мог бы Берию спасти и тогда возможно по сей день мы жили бы в СССР или вообще весь мир был бы уже СССР. Берия талантливый был организатор и ответственный исполнитель..

        Я тоже схожусь к этой мысли. И не пойму почему Жуков поддержал Хрущёва.

        Почитайте его мемуары ..Он был Иваном доверчивым ! И ташкентский фронт его победил уже после Победы ! А потом в 90-х уже окончательно .Я так мыслю hi
        Сейчас минусы посыплются и жалобы..
      4. баклан
        баклан 24 июля 2020 22:07 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Потому что Сталину в опалу попал, да и с чекистами отношения у него были жесткими.
      5. Vlad T
        Vlad T Вчера, 11:44 Новый
        • 2
        • 3
        -1
        Берия был более худшим вариантом, ибо он готовил к развалу СССР по националистическим основам в республиках. Например привёз к себе из заключения командующего литовским националистическим подпольем и обсуждал о его назначении на руководство Литвы и тд.... Планы Берии скрывают, а надо бы обнародовать, там поворот на национализм республик с развалом СССР. Что он враг, без сомнений,. есть предположения, что был ещё агентом англичан со времён Баку , ибо на нефтепромыслах было сильнейшее английское влияние и службы....
      6. Alekcandr Sokolenko
        Alekcandr Sokolenko Сегодня, 04:38 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Потому что это солдаты Победы?-и они не забыли 41-го и если солдаты сорок первого боялись политическую полицию,то победители-нет и столкновение Армии и "гестапо" было неизбежным-все понимали абсурдность сталинизма(бюрократической химеры,а не социализма)-а как и куда "идти" не знал никто,вот и шли методом Тыка,первый "тык" Сталину,второй-Берии.
    3. Arzt
      Arzt 24 июля 2020 16:50 Новый
      • 17
      • 16
      +1
      Разваливать ментально ...С Хрущева все началось

      Ага. Негодяй эдакий, 50 миллионов в квартиры переселил. Четверть населения за 4 года. Это сколько ж негров можно вооружить на битву с капиталистами.
      Такая ментальность не прощается.
      1. Перейра
        Перейра 24 июля 2020 17:05 Новый
        • 19
        • 7
        +12
        Хрущёв - Троцкист. Именно он возродил идею мировой революции и начал кормить негров. Брежнев, его воспитанник, продолжил. Чем закончилось все знают.
        1. tihonmarine
          tihonmarine 24 июля 2020 17:11 Новый
          • 5
          • 3
          +2
          Цитата: Перейра
          Хрущёв - Троцкист. Именно он возродил идею мировой революции и начал кормить негров.

          Да конечно без сомнений.
          1. Arzt
            Arzt 24 июля 2020 18:02 Новый
            • 8
            • 5
            +3
            Хрущёв - Троцкист. Именно он возродил идею мировой революции и начал кормить негров. Брежнев, его воспитанник, продолжил. Чем закончилось все знают.

            Да конечно без сомнений.

            Вы не правильно понимаете суть троцкизма. Начиная с Лондонского митинга в поддержку польского национально-освободительного восстания 28 сентября 1864 года и последующего образования I Интернационала, социалисты всех стран мечтали и мечтают о мировой революции.

            В этом их ведет Манифест Коммунистической партии заканчивающийся словами: "Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир.
            Пролетарии всех стан соединяйтесь!"
            1. Перейра
              Перейра 24 июля 2020 18:22 Новый
              • 12
              • 5
              +7
              Вы неправильно понимаете суть Сталинизма с его теорией построения социализма в отдельно взятой стране.
              1. Arzt
                Arzt 24 июля 2020 19:21 Новый
                • 9
                • 2
                +7
                Вы неправильно понимаете суть Сталинизма с его теорией построения социализма в отдельно взятой стране.


                Я понимаю теорию построения социализма в отдельно взятой стране так, как нас учит сам товарищ Сталин. hi
                 Показать / Скрыть текст
                1. Перейра
                  Перейра 24 июля 2020 19:49 Новый
                  • 9
                  • 4
                  +5
                  Спасибо за цитату. Очень уместна.
                  Но:
                  интернациональные пролетарские связи рабочего класса СССР с рабочим классом буржуазных стран;

                  Я уже не говорю про упомянутую в цитате мобилизацию перед лицом буржуазных стран с их рабочим классом.
                  Обратите внимание, цитата 38 года. Ещё не закончилась гражданская война в Испании, 41-й отрезвляющий, год ещё не наступил.
                  Это Марксизм замкнут сам на себя. Сталинизм это динамичная, живая (до 1953г.) теория.
                  Но, даже если не брать в расчёт даты и диалектику, где же тут в высказываниях Сталина негры-людоеды, которых начали кормить с подачи Никитки Кукурузного?
                  1. Arzt
                    Arzt 24 июля 2020 20:10 Новый
                    • 4
                    • 2
                    +2
                    Но, даже если не брать в расчёт даты и диалектику, где же тут в высказываниях Сталина негры-людоеды, которых начали кормить с подачи Никитки Кукурузного?

                    Главная идея остается. Мы построили социализм в одельно взятой стране, дальше дело за остальным миром. Поэтому в первую очередь нужна мощная армия.
                    Как товарищ Сталин и говорит дальше в этой статье, правда в оборонительном смысле:

                    Не лучше ли будет миллиарды денег, уходящие на усиление Красной Армии, обратить на другие нужды, а Красную Армию – сократить до минимума или даже распустить вовсе? Такие люди, как товарищ Уроженко, если они субъективно даже преданы нашему делу, объективно опасны для нашего дела, ибо они своим хвастовством вольно или невольно (это все равно!) усыпляют наш народ, демобилизуют рабочих и крестьян и помогают врагам застигнуть нас врасплох в случае международных осложнений.


                    Для ЭТОГО Днепрогэсы, Магнитки, "тракторные" заводы и т. д.
                    А не для людишек этой страны, они такой же ресурс, как например, лошадки.
                    Только кормить необязательно.

                    В те времена, когда Сталин писал эти строки, речь шла о схватке за Европу.
                    А при Никите Сергеевиче и Брежневе акцент борьбы сместился за океан и в страны третьего мира.
                    Время не остановить, мир развивается. Так, что без диалектики в нашем деле - никак. laughing
                    1. vahpus
                      vahpus 24 июля 2020 20:19 Новый
                      • 4
                      • 4
                      0
                      Цитата: Arzt
                      Мы построили социализм в одельно взятой стране, дальше дело за остальным миром.

                      А миру-то социализм был зачем?
                      1. Arzt
                        Arzt 24 июля 2020 20:30 Новый
                        • 3
                        • 1
                        +2
                        А миру-то социализм был зачем?

                        Это вопрос к Карлу Марксу. lol
                      2. Перейра
                        Перейра 24 июля 2020 20:31 Новый
                        • 3
                        • 1
                        +2
                        И ещё к очень многим людям.
                      3. vahpus
                        vahpus 24 июля 2020 20:32 Новый
                        • 0
                        • 2
                        -2
                        Цитата: Arzt
                        Это вопрос к Карлу Марксу.

                        Карл Маркс и слова-то такого не знал.
                    2. Перейра
                      Перейра 24 июля 2020 20:31 Новый
                      • 4
                      • 3
                      +1
                      Если Вы это не поняли до сих пор, то и объяснять бесполезно.
                    3. vahpus
                      vahpus 24 июля 2020 20:35 Новый
                      • 3
                      • 6
                      -3
                      И я не понял.
                      И почти все населения мира не понимает.
                      Один вы продвинутый и знающий в наше время оказались.
                      И еще небольшая кучка пенсионеров.
          2. A.A.G.
            A.A.G. 24 июля 2020 19:38 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Цитата: Перейра
            Вы неправильно понимаете суть Сталинизма с его теорией построения социализма в отдельно взятой стране.

            Откуда у Вас такая уверенность?Извините,вопрос к Вам,ибо Вы подытожили выше изложенную дискуссию комментаторов.Не счетаю себя знатоком,но Троцкий огреб не за идею мировой революции,адептом которой был Ленин.На основе трудов Маркса,Энгельса.ИМХО:Мало что изменилось с тех пор(трансформировалось,-да,но суть осталась).Не поэтому ли пытаются все те знания(подтвержденные,или,отвергнутые историей )исказить,подмять под свои интересы?
            1. Перейра
              Перейра 24 июля 2020 19:53 Новый
              • 5
              • 3
              +2
              Именно так. Сталин, называя себя учеником Ленина, развил и осовременил Коммунистическую теорию.
              Троцкий огрёб именно за то, что рассматривал Россию исключительно как ресурс и жертву во имя мировой революции, под которой понимал главенствующую роль соплеменников.
              Никитка же уничтожил все теоретические наработки с 24 года и свёл теорию Коммунизма к начётничеству по лекалам 19 века.Формально отрицая Троцкизм, по сути вёл именно политику Троцкого.
              С 1953 года коммунисты не понимали, что фактически они теперь Троцкисты.
              1. Arzt
                Arzt 24 июля 2020 20:44 Новый
                • 3
                • 3
                0
                Никитка же уничтожил все теоретические наработки с 24 года и свёл теорию Коммунизма к начётничеству по лекалам 19 века.Формально отрицая Троцкизм, по сути вёл именно политику Троцкого.

                Сталин начал объяснять, что такое троцкизм в статье "Наши разногласия", в начавшейся дискуссии о профсоюзах.
                Общий смысл: в стране есть крестьяне и рабочие.
                Троцкий:
                Крестьяне - тупые , понимают только кнут. Рабочие - тоже тупые понимают только кнут.
                В армии и на гражданке надо бить и тех и других.
                Сталин:
                Крестьяне - тупые , понимают только кнут. Рабочие - сознательные, их можно попытаться убедить.
                В армии надо бить и тех и других.
                На гражданке рабочих можно попытаться убедить.

                Дословно:
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                И где здесь Хрущев?
                1. vahpus
                  vahpus 24 июля 2020 21:00 Новый
                  • 0
                  • 2
                  -2
                  Цитата: Arzt
                  Троцкий:
                  Крестьяне - тупые

                  Главным союзником большевиков-ленинистов, включая и Бронштейна, была та часть крестьянства, которую потом назвали кулаками и вырезали, борясь с большевиками-ленинцами за власть в стране. Не думаю, что большевики-ленинцы считали своих союзников тупыми.
                  Цитата: Arzt
                  Сталин:
                  Крестьяне - тупые , понимают только кнут. Рабочие - сознательные

                  Да, он опирался на рабочих. Для этого он и крестьян превратил в сельхозрабочих. Ликвидировав крестьянство в СССР, как класс.
                  1. Arzt
                    Arzt 24 июля 2020 21:18 Новый
                    • 1
                    • 4
                    -3
                    Главным союзником большевиков-ленинистов, включая и Бронштейна, была та часть крестьянства, которую потом назвали кулаками и вырезали, борясь с большевиками-ленинцами за власть в стране.

                    Вы вообще читали, что Ленин предписывал делать с кулаками?

                    Для этого он и крестьян превратил в сельхозрабочих.

                    Жаль, что он не превратил их в граждан своей страны. Выдав паспорта.
                  2. vahpus
                    vahpus 24 июля 2020 21:48 Новый
                    • 1
                    • 2
                    -1
                    Цитата: Arzt
                    Вы вообще читали, что Ленин предписывал делать с кулаками?

                    Не стоит путать "военный коммунизм" Ульянова и более поздние его "формации". Фактически есть три разных Ульянова. И это всего-то за 4 года, с 1917 по 1921 гг. С 1921 г. его взгляды уже не менялись.
                    Цитата: Arzt
                    он не превратил их в граждан своей страны. Выдав паспорта.

                    Граждане ему были не нужны, ни в городах, ни в селах. Их при его власти и не было вообще. Они только в 1987 г. опять начали появляться. Но окончательно появились только в 1991 г.
            2. vahpus
              vahpus 24 июля 2020 20:49 Новый
              • 3
              • 6
              -3
              Цитата: Перейра
              Сталин, называя себя учеником Ленина

              Врал.
              Большевиков-ленинистов он казнил в период с 1927 по 1938 гг. Особенно активно в 1937-38 гг.
              Цитата: Перейра
              Троцкий огрёб именно за то, что рассматривал Россию исключительно как ресурс и жертву во имя мировой революции, под которой понимал главенствующую роль соплеменников.

              Не рассказывайте сказки.
              От этой идеи большевики-ленинисты, включая и Бронштейна, отказались еще в 1921 г.
              Цитата: Перейра
              С 1953 года коммунисты не понимали, что фактически они теперь Троцкисты.

              Хрущев был большевиком-сталинистом.
              Вторым и последним из этой серии.
              А ленинцы, которых вы называете троцкистами, вернулись к власти в СССР только в 1983 г.
        2. DNS-a42
          DNS-a42 Вчера, 06:12 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Теория построения социализма в отдельно взятой стране - это идея Ленина, воплощение которой в жизнь было при Сталине продолжено.

          Ленин: «Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, встал бы против остального, капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских классов и их государств.»

          Сталин - был марксистом. Сталинизма (как отдельного научного течения) никогда не существовало.
    4. Vestnik
      Vestnik 24 июля 2020 22:41 Новый
      • 2
      • 5
      -3
      Цитата: tihonmarine
      Цитата: Перейра
      Хрущёв - Троцкист. Именно он возродил идею мировой революции и начал кормить негров.

      Да конечно без сомнений.

      Соглашусь ,с этого все началось .. negative
  2. Alekcandr Sokolenko
    Alekcandr Sokolenko Сегодня, 04:41 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Таким "троцкистом",как Сталин не был даже Троцкий,который не мог бы уничтожить партию и лучшую часть народа ,ради узурпатора и его комплексов,а у Сталина не было выбора или -или...и он вернулся в монархию и империю с вполне закономерным итогом.
  • paul3390
    paul3390 24 июля 2020 17:32 Новый
    • 16
    • 5
    +11
    Угу.. Взмахнул волшебной палочкой - и переселил.. А то что вся программа, заводы, проекты готовились при товарище Сталине - это не в счёт..
    1. Arzt
      Arzt 24 июля 2020 17:44 Новый
      • 6
      • 31
      -25
      Угу.. Взмахнул волшебной палочкой - и переселил.. А то что вся программа, заводы, проекты готовились при товарище Сталине - это не в счёт..

      Вы подобрались к самой сути различий между этими двумя деятелями.
      Сталин действительно создал мощную промышленность. Но он создал ее не для людей России, а для построения коммунизма в мире.
      Не будь Хрущева, все эти заводы гнали бы бетон для дотов на границе империи, а народ так и жил бы в бараках.
      1. Sancho_SP
        Sancho_SP 24 июля 2020 17:59 Новый
        • 4
        • 15
        -11
        Врачи, ученые, учителя, квалифицированные рабочие, таки да, чиновники и силовики - в этой империи жили бы в домах каменных, а не бетонных.

        Ну а низший слой да, в бараках. Весь вопрос в том, так ли нужно было этот низший класс тянуть.
        1. Arzt
          Arzt 24 июля 2020 18:09 Новый
          • 6
          • 12
          -6
          Врачи, ученые, учителя, квалифицированные рабочие, таки да, чиновники и силовики - в этой империи жили бы в домах каменных, а не бетонных.
          Ну а низший слой да, в бараках. Весь вопрос в том, так ли нужно было этот низший класс тянуть.

          Весь вопрос в том, что этот "низший слой" составлял подавляющее большинство населения страны.
          Но суть сталинского социализма Вы уловили верно. love
          1. Sancho_SP
            Sancho_SP Вчера, 00:24 Новый
            • 1
            • 2
            -1
            Ну в общем то мы и кончились как империя, когда стали считаться с большинством численным, а не эффективным.
            1. Комментарий был удален.
            2. Нормаль ок
              Нормаль ок Вчера, 04:56 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Цитата: Sancho_SP
              Ну в общем то мы и кончились как империя, когда стали считаться с большинством численным, а не эффективным.

              Думаю, что такого же мнения придерживаются все современные российские капиталисты и их эффективные манагеры: "нефиг кормить всю эту хнойпеко-мымренность" (население то есть).
              1. Sancho_SP
                Sancho_SP Вчера, 11:49 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Да и вообще любое руководство сильного (фашистского, авторитарного) государства. В моём представлении это плохо, но уравниловка (которая заключается в отъёме денег у квалифицированных участников экономики и передаче люмпенам) - ещё хуже.
          2. evgen1221
            evgen1221 Вчера, 08:59 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            В каких таких бараках жили бы. (Хрущевки) при Сталине проектировали и только война помешала раньше начать строительство, домостроительные комбинаты по всей стране при Сталине строить начали и подготовку к строительству. Сталин умер а Хрущев готовый проект продолжил.
        2. paul3390
          paul3390 24 июля 2020 18:13 Новый
          • 16
          • 2
          +14
          В послевоенное время по всей стране шло активное строительство новых предприятий. Строители размещались во временных постройках барачного типа. Одновременно рядом с предприятием возводилось жилье для рабочих. Это были либо индивидуальные одноэтажные дома с 2-3 комнатами со всеми коммуникациями стоимостью 10-12 тысяч рублей, либо двухэтажные дома, состоящие из 4-5 квартир. Индивидуальные дома передавались в собственность владельцам с помощью однопроцентного кредита на 10-12 лет без первоначального взноса. Выплата по кредиту составляла 1000 рублей в год или не более 5% от среднего семейного годового дохода. Доля таких индивидуальных домов составляла 30-35% от общего объема городского строительства. В отдельные квартиры в двухэтажных домах семьи заселялись без всяких выплат, так как эти дома были государственными. Обычно рабочие, приезжающие на новое предприятие со всей страны, в основном из сельской местности, некоторое время жили в бараках, ожидая нормальное комфортабельное жилье. Из таких домов состояли либо поселки городского типа, либо небольшие районы на окраинах городов рядом с предприятиями. Для одиночек и молодых семей без детей строились общежития рядом с предприятием. В центральных районах городов строились красивые комфортабельные многоэтажные дома.
          1. Arzt
            Arzt 24 июля 2020 18:45 Новый
            • 6
            • 17
            -11
            В послевоенное время по всей стране шло активное строительство новых предприятий.

            В центральных районах городов строились красивые комфортабельные многоэтажные дома.

            Все верно. Вопрос в пропорциях и целях.
            Россией управляли международные авантюристы с интересами, далекими от интересов народа. Территория, природные ресурсы и население страны использовалось для мировой революциии. Людям - крохи с барского стола.

            После смерти Сталина во главе на встал не представитель национальных меньшинств империи, а уроженец Курской губернии и сын шахтера Никита Хрущев. Он во многом оставался идейным коммунистом, но будучи первым генетическим русским и представителем народа у руля государства за многие столетия, он решил сделать немножко хорошего и для простого люда.
            Этого ему не простили.
      2. paul3390
        paul3390 24 июля 2020 18:12 Новый
        • 17
        • 5
        +12
        Какая глупость.. А коммунизм он для кого строил - для орангутангов что ли? Какие ещё доты после войны - лютейший бред.. Вы прежде чем чё писать - лучше сначала почитайте что на эту тему. Не так больно будет..
        1. Arzt
          Arzt 24 июля 2020 18:56 Новый
          • 5
          • 17
          -12
          Какая глупость.. А коммунизм он для кого строил - для орангутангов что ли?

          Почти угадали. Но негры могут и обидеться. laughing
          Россия в понимании Сталина - плацдарм на Днепре в 1943.
          Все силы на построение коммунизма во всем мире. Ресурсы плацдарма использовать по максимуму.
          1. A.A.G.
            A.A.G. 24 июля 2020 20:05 Новый
            • 8
            • 0
            +8
            Цитата: Arzt
            Какая глупость.. А коммунизм он для кого строил - для орангутангов что ли?

            Почти угадали. Но негры могут и обидеться. laughing
            Россия в понимании Сталина - плацдарм на Днепре в 1943.
            Все силы на построение коммунизма во всем мире. Ресурсы плацдарма использовать по максимуму.

            Ошибаюсь,возможно:Сталин не стралал идеей мирой революции.Лозунги могут быть различными,а цели,трезво оценивая ситуацию,-создать вокруг страны,на значимых направлениях,если не союзников,то подконтрольных,лояльных....
            И,главный вопрос.Кто-нибудь может привести пример,когда Сталин действовал,говорил в ущерб Страны,а,тем-более в корыстных интересах?Ошибки наверняка были.Подлости не было!Когда ещё Россия "рванула"? При Петре?Да.Гордимся.Но,смею заметить,что современники Петра не сильно его жаловали(это мягко,про высшее сословие).Ну,и строительство Питера вспомните,-сколько полегло,кто посчитает...
            Извините,разошелся...Это к оценке тех,или иных личностей в истории на различных этапах... hi
            1. Arzt
              Arzt 24 июля 2020 20:17 Новый
              • 1
              • 9
              -8
              Ошибаюсь,возможно:Сталин не стралал идеей мирой революции.

              До делал ее всю свою жизнь.
              И,главный вопрос.Кто-нибудь может привести пример,когда Сталин действовал,говорил в ущерб Страны,а,тем-более в корыстных интересах?

              Насчет ущерба Страны, вопрос в том, что поднимать под страной. Если количество выплавленного чугуна для танков, то это одно, а если благосостояние жителей, то другое.
              Кому нужны эти тонны чугуна, если строители Днепрогэса обедали бригадами, потому, что одна ложка на десятерых?

              А корысти, конечно нет никакой. Деньги? Зачем? В его руках вся страна.
              Цукерберг тоже ходит в одной майке.
              1. A.A.G.
                A.A.G. 24 июля 2020 20:49 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                За Цукерберга детально не знаю,..За других,-наслышан.Достаточно...
                Давайте не будем "бодаться"?! В моей семье есть" пострадавшие от сталинизма".Но,не старшее поколение,ни я(66-ой г.р.),не оспаривает достижений страны в сталинские годы.Кстати,"было дело,и цены снижали"В.С.Высоцкий...
                А сейчас что?"Денег нет,но вы держитесь"?
                Скрепы,храмы?Про патриотизм вспомнили,-значит проворовались?(могу ошибаться,-К.Прутков)Было такое на Руси.И не раз.Но как красиво стелят!Стелили...Нынче коряво
                Извиняюсь,отклонились от темы статьи...
                1. A.A.G.
                  A.A.G. 24 июля 2020 22:19 Новый
                  • 2
                  • 0
                  +2
                  Ну,право,грубо,конечно,заезженно,но,по сути,-доразворовывают сталинские достижения.Вернее,-достижения советского народа!Добытые потом и кровью,под руководством(во времена) Сталина.Опровергните?
      3. ботан.su
        ботан.su 24 июля 2020 18:17 Новый
        • 13
        • 3
        +10
        Цитата: Arzt
        Сталин действительно создал мощную промышленность. Но он создал ее не для людей России, а для построения коммунизма в мире.

        Сталин был сторонником строительства коммунизма в СССР. А фамилия того, кто хотел строить коммунизм во всем мире - Троцкий.

        Цитата: Arzt
        Не будь Хрущева, все эти заводы гнали бы бетон для дотов на границе империи, а народ так и жил бы в бараках.

        Напомните ваш литературный псевдоним - Акунин? Березин? Резун?
        1. Arzt
          Arzt 24 июля 2020 19:09 Новый
          • 2
          • 13
          -11
          Сталин был сторонником строительства коммунизма в СССР. А фамилия того, кто хотел строить коммунизм во всем мире - Троцкий.

          Они оба строители. Просто Троцкий торопливый и суетливый, еще Гражданская не закончилась, страна в руинах, а он кричит "Даешь Берлин!".
          Но после Чуда над Вислой Иосиф Виссарионович понял, что серьезные дела нужно готовить серьезно.
          Напомните ваш литературный псевдоним - ...Березин? ....

          Про тех двоих слышал, а это кто?
    2. paco.soto
      paco.soto 24 июля 2020 18:06 Новый
      • 8
      • 2
      +6
      А то что вся программа, заводы, проекты готовились при товарище Сталине - это не в счёт..©
      Мне статью обовсем этом не пропустили на ВО, например фото из институтского учебника Дочи:ведь это Сталин запроэктировал ирригацию не только Крыма, но всего юга СССР

      П

      Прошу прощения, с телефона не могу найти это фото с учебником в руках.
      1. Arzt
        Arzt 24 июля 2020 19:02 Новый
        • 5
        • 12
        -7
        А то что вся программа, заводы, проекты готовились при товарище Сталине - это не в счёт..©

        В счет. Вопрос в целях и пропорциях. Если Форд строит легковые автомобили для людей то ГАЗ - грузовые для перевозки снарядов. Для людей - что останется. Это не принципиально, людей хватает, грузовиков мало. wink
        1. paco.soto
          paco.soto 24 июля 2020 19:13 Новый
          • 3
          • 3
          0
          Для людей - что останется. ©
          Нейтральное мнение: с Вами согласен, но не имею право по чести развивать эту тему , йа давно есть уже гражданин проклятой гейропы и вызову только раздражение своими размишлизмами у жителей России . С уважением Вам .
        2. A.A.G.
          A.A.G. 24 июля 2020 20:07 Новый
          • 5
          • 0
          +5
          Цитата: Arzt
          А то что вся программа, заводы, проекты готовились при товарище Сталине - это не в счёт..©

          В счет. Вопрос в целях и пропорциях. Если Форд строит легковые автомобили для людей то ГАЗ - грузовые для перевозки снарядов. Для людей - что останется. Это не принципиально, людей хватает, грузовиков мало. wink

          ! А зерно,бетон не возили?!
          1. Arzt
            Arzt 24 июля 2020 20:20 Новый
            • 1
            • 4
            -3
            ! А зерно,бетон не возили?!

            Возили. Я ж говорю, вопрос в пропорциях и целях.
            Сколько бетона залили в фундамент цеха танкового завода и сколько в фундамент крестьянского дома.
            Вот в чем вопрос.
            1. Sam-07
              Sam-07 24 июля 2020 22:01 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              если сосед твой нехороший патроны забивает и ружжо своё у тебя на виду чистит -то разумно будет не только о бетоне думать,но и как порох смастерить...
  • Vestnik
    Vestnik 24 июля 2020 21:59 Новый
    • 3
    • 5
    -2
    Цитата: Arzt
    Ага. Негодяй эдакий, 50 миллионов в квартиры переселил. Четверть населения за 4 года. Это сколько ж негров можно вооружить на битву с капиталистами.
    Такая ментальность не прощается.

    Он бандеровцев и прочих реабилитировал И потом началось медленная подмена ..типо "Ты мне я тебе .." Коммунистов то настоящих всех повыбило в войну ,а на замену пришли те кто был в тылу на броне .
    Ну и понеслось планы выполнять ..В 1947 жуткий голод был ! Опять продразверстка перестаралась ..Ну и потом при Хруще тоже старались..падлы
  • paco.soto
    paco.soto 24 июля 2020 17:55 Новый
    • 1
    • 5
    -4
    или вообще весь мир был бы уже СССР. ©
    Перекрестился с улыбкой.
  • Умник
    Умник 24 июля 2020 17:58 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    Ахаха генералы виноваты))))сами что на диване сидели и смотрели как ваша страна рушится? Почему за ссср не пошли под танки ложиться? Госдеп виноват? Или диван вашу попу намагнитил? Кто виноват? На себя в зеркало посмотрите
    1. paco.soto
      paco.soto 24 июля 2020 18:14 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Почему за ссср не пошли под танки ложиться? Госдеп виноват? Или диван вашу попу намагнитил? Кто виноват? ©
      Поглаживая свой садовый диван: проклятый Госдеп, однозначно!!!
      Улыбнулся.
    2. A.A.G.
      A.A.G. 24 июля 2020 20:54 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Умник
      Ахаха генералы виноваты))))сами что на диване сидели и смотрели как ваша страна рушится? Почему за ссср не пошли под танки ложиться? Госдеп виноват? Или диван вашу попу намагнитил? Кто виноват? На себя в зеркало посмотрите

      Стесняюсь спросить,Вы где в тот период были?
      1. Умник
        Умник Вчера, 02:13 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        В тот период мне 7 лет было
  • A.A.G.
    A.A.G. 24 июля 2020 19:15 Новый
    • 1
    • 1
    0
    "Берия талантливый был организатор и ответственный исполнитель.."
    Не поспоришь...Но не слишком ли
    инициативный и рьяный?..Если помягче..
  • Комментарий был удален.
  • Дядя Изя
    Дядя Изя 24 июля 2020 19:40 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    Да ладно Берия говорил зачем нам ГДР кормить её ещё надо ,он был по молодости в буржуазной организацией мусаватистов и не факт что при нём было бы лучше
  • Pavel57
    Pavel57 24 июля 2020 19:50 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Жуков не мог спасти Берия на почве личной неприязни.
  • Комментарий был удален.
  • Теренин
    Теренин 24 июля 2020 20:18 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    как получилось, что мощная Советская Армия не предприняла никаких шагов к защите единства страны, которой служила.
    Ну, а как может хорошо вооруженный и надежно защищенный, например, средневековый рыцарь, бороться (противостоять) рою пчёл?
  • Комментарий был удален.
  • Курьер
    Курьер 24 июля 2020 16:37 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    И в 1917 не остановила
  • iouris
    iouris 24 июля 2020 16:40 Новый
    • 10
    • 5
    +5
    Решительность была - команды не было (а также совести и мозгов - негде было угнездиться). Надо понимать, что в такие переходные исторические моменты военачальники (мирного времени) всегда рассчитывают взлететь на насест повыше.
  • prior
    prior 24 июля 2020 16:41 Новый
    • 25
    • 1
    +24
    Также, как предало страну руководство КПСС, также её предало и руководство армии.
    Развал империй провоцирует элита. Аксиома, однако.
    1. Svarog
      Svarog 24 июля 2020 16:44 Новый
      • 10
      • 8
      +2
      Цитата: prior
      Также, как предало страну руководство КПСС, также её предало и руководство армии.
      Развал империй провоцирует элита. Аксиома, однако.

      Да исходя из этой аксиомы, сейчас вообще нет основания для предательства "элит" .. "элиты" -в шоколаде.. региональные немного ворчат, но сейчас и за них возьмутся..
      1. Pavel57
        Pavel57 24 июля 2020 19:51 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Элита неоднородная. Часть условно патриотическая. Вторая безусловно прозападная.
  • Arzt
    Arzt 24 июля 2020 16:44 Новый
    • 10
    • 4
    +6
    Но и спустя почти 30 лет мы недоумеваем: как получилось, что мощная Советская Армия не предприняла никаких шагов к защите единства страны, которой служила.

    Это не было ее задачей. Главная цель армии - внешний враг. Для защиты от внутреннего врага существовали другие структуры.
  • Пленник
    Пленник 24 июля 2020 16:45 Новый
    • 15
    • 4
    +11
    А армия должна была? Как? Давить танками свое население? Армия все же инструмент защиты от внешнего врага. Тут же враги в самых верхах окопались и МО приказы спускали. Вторая гражданская война нас бы добила окончательно.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ 24 июля 2020 20:20 Новый
      • 9
      • 2
      +7
      А как же китайцы, не побоялись "давить танками своё население" на площади Тяньаньмынь и остались великой страной?
      1. vahpus
        vahpus 24 июля 2020 20:22 Новый
        • 2
        • 10
        -8
        Китай - великая страна?
        С чего это вдруг?
        1. Авиатор_
          Авиатор_ 24 июля 2020 20:30 Новый
          • 11
          • 1
          +10
          А у Вас сомнения? Или они с 1989 года потеряли свою территорию, разрушили армию и промышленность и ушли из Космоса?
          1. vahpus
            vahpus 24 июля 2020 20:33 Новый
            • 1
            • 12
            -11
            Цитата: Авиатор_
            А у Вас сомнения?

            Огромные.
            Цитата: Авиатор_
            Или они с 1989 года потеряли свою территорию, разрушили армию и промышленность и ушли из Космоса?

            Еще не вечер.
            Ждите.
            Все будет.
            1. Авиатор_
              Авиатор_ 24 июля 2020 20:47 Новый
              • 8
              • 1
              +7
              Уже 31 год длятся ожидания.
              1. vahpus
                vahpus 24 июля 2020 20:50 Новый
                • 1
                • 6
                -5
                Цитата: Авиатор_
                же 31 год длятся ожидания.

                Для истории это миг.
                Но сколько веревочке не виться .....
      2. Пленник
        Пленник 24 июля 2020 20:55 Новый
        • 5
        • 1
        +4
        Одна площадь и 1/6 часть суши суть две большие разницы. Нам бы пришлось давить как минимум 15 столиц союзных республик. Как минимум. И в Пекине предатели не рулили.
        1. vahpus
          vahpus 24 июля 2020 21:42 Новый
          • 0
          • 7
          -7
          Цитата: Пленник
          И в Пекине предатели не рулили.

          Они и в Москве не рулили.
          Но СССР, несмотря ни на что, рухнул.
          И Китай, который тоже империя, рано или поздно рухнет.
  • Курьер
    Курьер 24 июля 2020 16:55 Новый
    • 11
    • 10
    +1
    Армия не могла остановить распад Советского Союза.

    Советская армия могла спровоцировать гражданскую войну, сохранить страну нет.

    Как бы любители Союза не отрицали, у этой страны были глубочайшие экономические проблемы, добровольная изоляция и крайне затратная внешняя политика.

    Советский Союз не умел в экономику, не умел подчинять другие страны без оружия, и выливал миллионы в арабские пески и африканские племена.

    Советский Союз настолько успешно боролся с Западом, что к концу 80-х, США уже не хотели распада СССР, опасаясь что ядерное оружие распространится по всему миру.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 24 июля 2020 17:24 Новый
      • 13
      • 4
      +9
      Цитата: Курьер
      Советская армия могла спровоцировать гражданскую войну, сохранить страну нет.

      При смене лидеров не спровоцировала, а тут...
      Генералитет мог бы просто изолировать зачинщиков госпереворота, но (по всей вероятности) перспективы застили глаза и честь.
      1. Лопатов
        Лопатов 24 июля 2020 18:03 Новый
        • 3
        • 4
        -1
        Цитата: ROSS 42
        Генералитет мог бы просто изолировать зачинщиков госпереворота, но (по всей вероятности) перспективы застили глаза и честь.

        Скорее они не захотели идти против народа.
        Ведь он, этот народ, вышел защищать Ельцина, не так ли. Даже под БМПшки бросались.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 24 июля 2020 18:51 Новый
          • 11
          • 3
          +8
          Цитата: Лопатов
          Скорее они не захотели идти против народа.

          В армии Ельцин и народ не ассоциировались, как нечто общее. Больше всего в армии осуждалась горбачёвская ложь о его аресте в Форосе.
          И под БМП ложился не народ, а подогретая бухлом московская гопота. Мой товарищ был непосредственным участником событий и все эти «подвиги» видел воочию. Кроме того, у Говорухина есть фильмы:
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          1. Лопатов
            Лопатов 24 июля 2020 19:27 Новый
            • 5
            • 2
            +3
            Цитата: ROSS 42
            В армии Ельцин и народ не ассоциировались, как нечто общее.

            Ложь.
            В войсках очень внимательно следили за происходящим у Белого Дома.
            Знаю от непосредственных участников. Их подняли по тревоге (не менее двух частей, одна в ЗабВО, другая СибВО) К ним приезжала куча эмиссаров и от исполнительной власти, и от партийных органов. Агитировавших за Ельцина. "Вы же не пойдёте против народа"
            И происходящее в Москве целиком и полностью укладывалось в описываемое этими эмиссарами. В том числе ложащиеся под БМП.

            Цитата: ROSS 42
            И под БМП ложился не народ, а подогретая бухлом московская гопота.

            А "нарот" по кухням сидел?
            Вот и досиделся
            А теперь обвиняет. Армию, КГБ, "предателей" и прочих.
        2. A.A.G.
          A.A.G. 24 июля 2020 20:17 Новый
          • 2
          • 2
          0
          Цитата: Лопатов
          Цитата: ROSS 42
          Генералитет мог бы просто изолировать зачинщиков госпереворота, но (по всей вероятности) перспективы застили глаза и честь.

          Скорее они не захотели идти против народа.
          Ведь он, этот народ, вышел защищать Ельцина, не так ли. Даже под БМПшки бросались.

          Да бросьте!Народ вышел против системы,а тут готовый Ельцин.(он
          и сейчас тут,-не заметили?)
          И,вообще,заметили,-народ начал искать корни,а не обсуждать статью.
        3. Авиатор_
          Авиатор_ 24 июля 2020 20:22 Новый
          • 3
          • 2
          +1
          Даже под БМПшки бросались

          Ну да, бросилось три неадеквата в 1991 под уходящие из Москвы БМП
          1. Campanella
            Campanella Вчера, 16:53 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Это жертвы пропаганды.
          2. Campanella
            Campanella Вчера, 16:54 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Это жертвы пропаганды.
            1. Авиатор_
              Авиатор_ Вчера, 23:42 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Остап Бендер по-другому называл таких жертв (Пашу Эмильевича, продавшего стул)
    2. A.A.G.
      A.A.G. 24 июля 2020 22:25 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Цитата: Курьер
      Армия не могла остановить распад Советского Союза.

      Советская армия могла спровоцировать гражданскую войну, сохранить страну нет.

      Как бы любители Союза не отрицали, у этой страны были глубочайшие экономические проблемы, добровольная изоляция и крайне затратная внешняя политика.

      Советский Союз не умел в экономику, не умел подчинять другие страны без оружия, и выливал миллионы в арабские пески и африканские племена.

      Советский Союз настолько успешно боролся с Западом, что к концу 80-х, США уже не хотели распада СССР, опасаясь что ядерное оружие распространится по всему миру.

      Вот по Вашим тезисам:50/50,согласие,и неприятие...
      Возникает вопрос,не упрекайте в конспералогии,а не специально нас в разные углы ринга разводят?
    3. Dmitry10SPb
      Dmitry10SPb Вчера, 17:25 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Согласен. Вполне мог найтись авантюрист типа Валерия Саблина, затеявшего бунт в 1975 на "Сторожевом". Расстрелял бы, допустим участников соглашения в Беловежской пуще. Что потом? Потоки крови. Интеллектуального и волевого потенциала именить ситуацию в экономике страны у армии не было. И это нормально. Не ее это дело.
  • борис эпштейн
    борис эпштейн 24 июля 2020 16:59 Новый
    • 11
    • 1
    +10
    Вообще-то внутренний конфликт должна была решать не армия, а контрразведка, МВД, Внутренние войска и точечно-спецназ (операция по классической схеме-телефон, телеграф, мосты, пункты управления). Сил для этого у них было вполне достаточно.Но все ждали приказа Горбачева на введение военного положения не понимая, что эту всю кашу он же и заварил. Гдлян в своей книге пишет, что все было уже готово.Но отряды "Альфа" и "Вымпел" без приказа Горбачева отказались штурмовать баррикады около Белого дома.
  • Комментарий был удален.
  • Комментарий был удален.
  • Перейра
    Перейра 24 июля 2020 17:09 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    Это была целенаправленная политика.
    В стране не должны появиться внесистемные сильные личности, способные повести за собой народ. Это делалось, чтобы не допустить антикоммунистического восстания, которое, к слову, было невозможно.
    Но когда случился антикоммунистический переворот сверху, оказалось некому повести за собой идейных коммунистов на защиту Советской власти. Полозков в качестве такого вождя и близко не рассматривался.
    Идеологи сами себя перехитрили.
    1. georgiigennadievitch
      georgiigennadievitch 24 июля 2020 18:22 Новый
      • 11
      • 1
      +10
      Однозначного ответа нет.Но,как представляется мне,в стране действительно велась целенаправленная политика,только направлена она была на идейное разоружение народа.Причём армия находилась в перекрестье прицелов всех озлобленных писак-неудачников, неумелых корреспондентов и, младших научных сотрудников и тому подобного.Они увидели надежду на свой шанс и поливали грязью весь советский период.Какую газету не откроешь-везде"чернуха" на армию с на редкость тупыми и ленивыми офицерами,дедовщиной,генеральскими дачами т.д.Особую роль в накате на армию играл Коротич со свои "Огоньком". Дошло до того,что молодёжь стала кидаться на ветеранов Великой Отечественной с претензиями такого рода-на хрена вы деды выиграли войну? Сейчас бы жили как в Европе,ездили на "мерсах" и пили бы баварское,а не стояли бы в многочасовых очередях с"душманами" за разбавленным жигулёвским.(Был разгар горби-борьбы с пьянством).В ряде гарнизонов после нападения толпами и избиения офицеров поступили приказы-ходить на службу в штатском и т.д.Вы думаете в Кремле этого не знали?Да нет,"твёрдые ленинцы": Алиев,Ельцин,Кравчук,Назарбаев,Шеварнадзе,Яковлев и т.д. во главе с горби если не поддерживали всю .эту чернуху открыто,то поощряли своим действием и бездействием.Никогда не забуду,как будучи полковником стоял как оплёванный перед хохотавшими надо мной призванными на краткосрочные сборы шахтёрами Кузбасса,когда они спросили меня о денежном содержании.Не поверили. Показал партбилет с отметками об уплате.Отсмеявшись они предложили мне устраиваться к ним на шахту и выдавать фонари и противогазы перед сменой.По их словам,женщины,которые там работали получали в пять раз больше,чем я .Мне было стыдно и не только за себя,но за всю нашу оплёванную и ограбленную армию,которую эшелонами,дивизиями,армиями с боевой техникой, семьями и скарбом выводили из групп войск в чисто поле,где и расформировывали наспех.Есть выслуга лет,нет,есть квартира в Союзе, нет-все строем в запас и идите на все четыре стороны.В таких условиях не очень понятно было кого и от кого надо защищать.
      1. Перейра
        Перейра 24 июля 2020 18:42 Новый
        • 5
        • 0
        +5
        Вы всё верно пишите. И я хорошо помню те времена и тот вал чернухи. Только это относится к периоду перестройки.
        Я же говорю о более раннем периоде. 60-70 годы.
        Человек с ярко выраженными лидерскими качествами мог реализовать их либо в гос структурах, либо в ОПГ. Если не член партии, то начальником цеха стать было проблематично. А где ещё учиться быть лидером?
        Про армию сами знаете и рассказать можете.
        Ну и к чему это привело? Кто после всего этого возглавит коммунистическое антиперестроечное восстание? Вожди из партноменклатуры?
        Многие ждали такого вождя. И кто же это мог быть? Полозков, который очень, просто очень жёстко критиковал Горбачёвский курс? А действие где?
        Вспомните секретаря Ленинградского обкома Гидаспова. Многие в конце 80-х видели в нём альтернативу Горбачёву. И что? Продался Генералу Диме. Как и Купцов, сменивший Полозкова.
        Людей понимающих было полно. Людей умеющих не оказалось ни одного.
        Даже ГКЧП хотели, но не умели.
        А те, кто умел, были на той стороне.
        1. georgiigennadievitch
          georgiigennadievitch Вчера, 18:38 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Ум полководца должен быть равен его воле.Наполеон.А вообще я считаю постановку вопроса в заголовке статьи неверной .Не в традициях Советской Армии было ввязываться во внутриполитические процессы.Да и вообще кто там из армейских начальников наверху мог со знанием дела и эффективно вмешаться? Язов? Когда его назначили вместо Соколова,то вскоре после этого в Москве произошло ДТП.Грузовик спортбата столкнулся с милицейской волгой.Четыре милиционера погибли.Выехал разбираться на это ДТП лично Язов.Пришёл к выводу,что военные во всём виноваты.После этого был издан грозный приказ о том,что солдат ни в коем случае не должен служить там,откуда был призван.Я служил в это время в учебном артполку учебной дивизии МВО.Для нас это стало проблемой.Как правило в наш полк отправляли призывников-москвичей,т.к. они отличались от других большим ростом и весом.и не подходили по габаритам в танкисты,экипажи БМП.И поскольку после окончания учебки мы отправляли их служить в основном в Тамань,Кантемировку,то не очень понятно было,а куда же их,собственно говоря тогда отправлять?Очень оригинально был вопрос о наказании виновных .Командира батальона и начальника физподготовки округа уволили на уже подошедшую пенсию.Начальника оргмобуправления округа перевели на равноценную должность в Читу(это что за такое наказание?).Как рассказали люди знающие,через некоторое время после этого приказа состоялся суд.Оказалось,что солдат-водитель,(чемпион СССР) ,который возвращался после тренировки на гребном канале на своей лодке,которую вёз в грузовике, оказался ни в чём не виноват.Правил движения не нарушал.Волга врезалась в него на большой скорости на перекрёстке со стороны второстепенной улицы.Водитель и пассажиры были мертвецки пьяны и волга застряла под грузовиком.Как там разбирался Язов,одному богу известно.Примерно в это же время он решил проверить один из подмосковных военных НИИ.Казалось бы должен был вникнуть в проблематику,оказать какую-то помощь и т.д.Он устроил строевой смотр.Ходил с линейкой и мерил расстояние между звёздочками,эмблемами.И объяснял при этом,что порядок в армии начинается с милиметра,секунды.Кто бы против? Только наверно этим должен заниматься ротный старшина,ну на худой конец ротный,но не Министр Обороны.Нет,возможно он был выдающийся МО,не нам,как говорится, судить,не зря его горби на Дальнем Востоке углядел,но на роль военного диктатора явно не тянул.Про остальных и говорить нечего.
    2. A.A.G.
      A.A.G. 24 июля 2020 22:27 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Перейра
      Это была целенаправленная политика.
      В стране не должны появиться внесистемные сильные личности, способные повести за собой народ. Это делалось, чтобы не допустить антикоммунистического восстания, которое, к слову, было невозможно.
      Но когда случился антикоммунистический переворот сверху, оказалось некому повести за собой идейных коммунистов на защиту Советской власти. Полозков в качестве такого вождя и близко не рассматривался.
      Идеологи сами себя перехитрили.

      Сублимируя словеса в народную мудрость:"Рыба гниет с головы".
  • ROSS 42
    ROSS 42 24 июля 2020 17:14 Новый
    • 14
    • 5
    +9
    Почему Советская Армия не остановила развал страны в 1991 году

    Потому что обсуждать приказы в армии не допускалось, а офицеры из «ОО» открыто предупреджали особо рьяных, что можно остаться без погон, званий и пенсии...
    «Вам это надо?»
    Надо задавать другой вопрос:
    «ПОЧЕМУ КГБ СССР НЕ ПРЕДОТВРАТИЛ РАЗВАЛ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НА УРОВНЕ ВЫСШИХ ЧИНОВ?»
    1. Лопатов
      Лопатов 24 июля 2020 18:05 Новый
      • 9
      • 7
      +2
      Цитата: ROSS 42
      Надо задавать другой вопрос:
      «ПОЧЕМУ КГБ

      Надо задавать совсем другой вопрос.
      "ПОЧЕМУ В СВОИХ КОСЯКАХ КОММУНИСТЫ ОБВИНЯЮТ КОГО УГОДНО КРОМЕ СЕБЯ"
      1. Cartalon
        Cartalon 24 июля 2020 18:14 Новый
        • 1
        • 1
        0
        А хто там был не коммунисты?
        1. Лопатов
          Лопатов 24 июля 2020 18:23 Новый
          • 4
          • 5
          -1
          Цитата: Cartalon
          А хто там был не коммунисты?

          Тот, кто дома остался.
          Когда всякая разная муть народ изображала на баррикадах у Белого дома. Даже укронаци преодолели свою лень и в Москву нагрянули.

          А эти сидели.
          1. Cartalon
            Cartalon 24 июля 2020 18:52 Новый
            • 3
            • 0
            +3
            И так муть и не коммунисты, значит коммунистов как таковых то и не было в стране, собственно по моим ощущениям так и было, не было в СССР ни каких коммунистов.
      2. A.A.G.
        A.A.G. 24 июля 2020 22:29 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        Цитата: Лопатов
        Цитата: ROSS 42
        Надо задавать другой вопрос:
        «ПОЧЕМУ КГБ

        Надо задавать совсем другой вопрос.
        "ПОЧЕМУ В СВОИХ КОСЯКАХ КОММУНИСТЫ ОБВИНЯЮТ КОГО УГОДНО КРОМЕ СЕБЯ"

        А чем они,коммунисты,в этом плане отличаются от всех прочих?
    2. Gato
      Gato 24 июля 2020 18:25 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      ПОЧЕМУ КГБ СССР НЕ ПРЕДОТВРАТИЛ РАЗВАЛ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НА УРОВНЕ ВЫСШИХ ЧИНОВ?

      КГБ было прямо и недвусмысленно запрещено самостоятельно вести вообще любые действия, касающиеся номенклатуры, кроме того, старшие офицеры КГБ сами же в эту номенклатуру и входили. Такие дела вел специально обученный отдел ЦК с привлечением сил и средств КГБ и прокурорских. Т.е., "высшие чины" боролись с разложением самих себя - ну не смогли себя осилить request
      1. Arzt
        Arzt 24 июля 2020 19:40 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        КГБ было прямо и недвусмысленно запрещено самостоятельно вести вообще любые действия, касающиеся номенклатуры, кроме того, старшие офицеры КГБ сами же в эту номенклатуру и входили. Такие дела вел специально обученный отдел ЦК с привлечением сил и средств КГБ и прокурорских. Т.е., "высшие чины" боролись с разложением самих себя - ну не смогли себя осилить request

        Так то оно так, но факт остается фактом.
        В стране фактически произошел государственный переворот, с последующим распадом государства.
        В этой мутной ситуации Комитет ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ должен был чувствовать себя, как рыба в воде, ведь он для таких ситуаций и создавался.
        Но СИСТЕМА не сработала.
        1. Стропорез
          Стропорез 24 июля 2020 21:01 Новый
          • 7
          • 2
          +5
          Цитата: Arzt
          Комитет ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ должен был чувствовать себя, как рыба в воде,

          Гебуха во главе с крючковым и явилась основным предателем , а потом и бенефициаром развала СССР.Вот они сейчас и вылезли , как грибы после дождя, серенькие майорчики и подполковнички, кому при СССР ничего не светило.
          ПыСы. "Альфе" же был отдан приказ о нейтрализации эбна, но они же позволили ему вдрабодан пьяному вскорабкаться на танк.
          1. Arzt
            Arzt 24 июля 2020 21:34 Новый
            • 3
            • 1
            +2
            Гебуха во главе с крючковым и явилась основным предателем , а потом и бенефициаром развала СССР.

            Не думаю. Крючков все таки был в ГКЧП. Не хватило решимости. И не разобрались быстро, кто свой, кто чужой.
            1. Стропорез
              Стропорез 24 июля 2020 21:50 Новый
              • 7
              • 1
              +6
              Цитата: Arzt
              Не думаю. Крючков все таки был в ГКЧП. Не хватило решимости. И не разобрались быстро, кто свой, кто чужой.

              Крючков знал о делишках горбачёва и был обязан пустить ему пулю в лоб, на крайний случай в затылок и эбна ликвидировать.
              Но он ничего этого не сделал, а устроили цирк с конями в виде ГКЧП.
        2. A.A.G.
          A.A.G. 24 июля 2020 22:34 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Arzt
          КГБ было прямо и недвусмысленно запрещено самостоятельно вести вообще любые действия, касающиеся номенклатуры, кроме того, старшие офицеры КГБ сами же в эту номенклатуру и входили. Такие дела вел специально обученный отдел ЦК с привлечением сил и средств КГБ и прокурорских. Т.е., "высшие чины" боролись с разложением самих себя - ну не смогли себя осилить request

          Так то оно так, но факт остается фактом.
          В стране фактически произошел государственный переворот, с последующим распадом государства.
          В этой мутной ситуации Комитет ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ должен был чувствовать себя, как рыба в воде, ведь он для таких ситуаций и создавался.
          Но СИСТЕМА не сработала.

          Как-раз,-"сработала" СИСТЕМА!КГБ,к концу Союза,стал не комитетом гос.,а комитетом ЦК Безопасности.Вернее отдельных его личностей...
  • 1536
    1536 24 июля 2020 17:15 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    Тут можно сказать, перефразируя слова В.И. Ленина, написанные им в статье "Памяти Герцена", что "декабристы усыпили советских военных". Именно так, потому что со времен царствования императора Николая I военная верхушка практически была лишена возможности влиять на принятие далеко идущих политических решений или вмешиваться в политическое управление страной. Результатом этого "отлучения" стало поражение в Крымской войне в 1853 году. Остальные полвека русские военные лишь защищали рубежи нашей Родины, оказывали братскую помощь славянским народам, но в конце концов попали в водоворот первой мировой войны и, попытавшись вмешаться в политику, призвав к отречению теперь уже императора Николая II, проиграли всё, начиная от собственных жизней, заканчивая страной. Большевики хорошо знали русскую историю. Особенно ее хорошо знал И.В. Сталин. С конца 30-х годов XX века военные, как мне кажется, смотреть боялись на кремлевские звезды, чтобы не дай бог не представить себя управляющими СССР. Прервись жизнь Сталина, как, например, Ф.-Д. Рузвельта в 1945 году, возможно, мы и увидели бы к началу 1960-х годов марша Г.К. Жукова во главе Советского государства. Возможно, это произошло бы и раньше. Вспомним, что далеко не случайно в 1953 году президентом США был избран генерал Эйзенхауэр. Но увы, история не имеет сослагательного наклонения. Таким образом, наши военные готовы были выполнить любой приказ. Но они не получили приказ спасти страну в 1991-м году. Будь этот приказ отдан политическим руководством страны, я не сомневаюсь, что СССР был бы спасен.
    Я почему-то не люблю декабристов. Они то "будят" не по-делу какого типа, живущего в Британии непонятно на какие деньги, то наоборот "усыпляют" верных присяге и Отечеству граждан России. И в том в другом случае нашему народу от этого только хуже становится.
  • parusnik
    parusnik 24 июля 2020 17:18 Новый
    • 12
    • 3
    +9
    Ну, шмогла я , не шмогла...генералы, не хотели лишиться генеральских дач..., а новые времена обещали быть заманчивыми...
    1. paco.soto
      paco.soto 24 июля 2020 18:21 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      а новые времена обещали быть заманчивыми...©
      "Бинго!"!!! Вы спасли меня от размышлизмов для коментария "СГВ и как лично меня и остальных офицеров только в начале 93го еле выперли" . Время то нас не обмануло.
    2. A.A.G.
      A.A.G. 24 июля 2020 22:39 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: parusnik
      Ну, шмогла я , не шмогла...генералы, не хотели лишиться генеральских дач..., а новые времена обещали быть заманчивыми...

      Думается,что "дачи" в столь масштабной "игре",-не тот уровень.
      Другими категориями люди оперировали!(не отрицая меркантильность,и прочие человеческие " слабости")...
  • seacap
    seacap 24 июля 2020 17:34 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Статья не серьёзная, хотя и с потугами на анализ, ради чьих интересов и с какой целью опубликована- не понятно. Тут даже не надо быть особым психологом, а всего лишь необходим здравый смысл. Как вы себе представляете армию, зачищающую Москву и страну? Россия не африканская и не латинская страна, другой менталитет и другой исторический опыт. Кто из маршалов, в здравом уме и твердой памяти, т.б. прошедшие ВОв возьмет на себя роль Пиночета и захочет войти в историю по колено в крови, сумасшедших нет. Любое "телодвижение" армии и флота строго регламентированное уставами и законами, направленно на вооруженную защиту страны от внешнего врага, роль армии во внутренней политической деятельности строго ограничена в любой стране мира. Достаточно прочесть внимательно текст той присяги, особенно последние строки, чтобы понять почему армия не взяла власть в свои руки в СССР, да и в РИ аналогично, а т.б. когда Главнокомандующий сам трус, предстатель и , лично подготовивший и организовавший уничтожение доверенной под его руководство державы.
    1. Gato
      Gato 24 июля 2020 18:38 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: seacap
      Любое "телодвижение" армии и флота строго регламентированное уставами и законами

      А кроме того, все "телодвижение" командиров контролировались (и контролируются) замполитами и "молчи-молчи", каждый из которых барабанит по своей линии - для пущей надежности. Сейчас мало кто знает, но уполномоченные ВКР (правда, в мирное время) имели право ареста командира части в случае повышения им степени боевой готовности без приказа сверху.
      1. A.A.G.
        A.A.G. Вчера, 05:57 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        "Сейчас мало кто знает, но уполномоченные ВКР (правда, в мирное время) имели право ареста командира части в случае повышения им степени боевой готовности без приказа сверху."
        Это откуда?
        Согласно всех Уставов,Наставлений,Положений,и,Приказов командир несёт(по крайней мере,при мне нес)прямую ответственность за боеготовность...и т.д.,и т.п.Какими способами ,мерами,-вопрос второй...
        И,кстати,отвечая на вопрос в оглавлении статьи:Да не понимали,что происходит!
        1. Gato
          Gato Вчера, 09:32 Новый
          • 0
          • 0
          0
          прямую ответственность за боеготовность

          Имеется в виду не боеготовность вообще - за нее несет ответственность командир постоянно, а степени боевой готовности: постоянная, повышенная, военная угроза и полная.
  • Корона без вируса
    Корона без вируса 24 июля 2020 17:36 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Может я что конечно и недопонимаю, но, с моей точки зрения, точки зрения непосредственного участника тех событий, дело было так:
    - было голосование и народ сказал "за" сохранение СССР - пусть и в новом формате
    - "отморозки общества" в виде ГКЧП этому сУпротивились и устроили "путч"
    - народ, в виде даже меня, этому то же сопротивлялся - и мы их, этих путчистов, победили soldier

    Армию тогда пригнали в Москву, но армия не стреляла по народу... Танки, что были подчинены Руцкому, в ночь с 19 на 20 августа 1991 года перешли на сторону Ельцина... а в районе 3 часов ночи они развернулись в боевом порядке вокруг Белого Дома, расчехлили пушки, подвезли на уралах боекомплекты, и танки Руцкого были готовы стрелять в танки, которых пригнали со стороны Киевского вокзала... Мессиво было бы еще то... хорошо, что оно не состоялось...

    Я уже писал недавно - повторюсь - подробности смотрите в моих постах - еще днем 19 августа - так получилось - я видел Белый Дом в прицеле головного танка feel laughing

    Так вот... к чему это я... Армия тогда была в тех событиях ни причем... Каждый комдив творил, что мог и хотел... Их не спрашивали... Каждый поступал по своей совести...
  • Вячеслав1962
    Вячеслав1962 24 июля 2020 17:42 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Задача Армии и Флота - защита Родины от внешнего врага.
    Задача милиции (полиции и росгвардии) и КГБ - защита государства от внутреннего врага.
    Кто на кого учился, тот так и выполнял свой долг.
    Страна развалилась, но в момент распада границы были на замке. Задача Вооруженными силами была выполнена.
    Страна разваливалась, но несмотря на наличие информации о тех, кто планировал ее разваливать, силами КГБ и полиции ничего не было предпринято по предотвращению развала. Свою задачу эти внутренние органы не выполнили.
    Все хотим жить в правовом государстве, но чуть что сразу: "а где была армия?!". Армия во время развала Союза была на своем месте. Если народ, в общей своей массе, не захотел отстаивать свои интересы, то и на армию нечего пенять.
    В истории России армия и так сделала кучу переворотов. То баб на престол таскала, то мужикам поддержку оказывала. Может хватит ее приплетать к тому, что не соответствует ее функциям и задачам.
    1. Пластмастер
      Пластмастер 24 июля 2020 19:24 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Как бы и да..... Но думаю в тот момент, напади на нас, то армия бы не дернулась самостоятельно решать агрессию. Со словами, а кого защищать то.
      1. Вячеслав1962
        Вячеслав1962 24 июля 2020 20:06 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Цитата: Пластмастер
        Как бы и да..... Но думаю в тот момент, напади на нас, то армия бы не дернулась

        Сейчас об этом можно говорить только в сослагательном наклонении.
        Могу только говорить за себя и своих сослуживцев. Если бы ...., то воевали бы за свою Родину. И никто бы не вспомнил о том, какое государство он защишает. Главное, что под угрозой была бы своя страна и Родина.
        1. Пластмастер
          Пластмастер 24 июля 2020 20:44 Новый
          • 5
          • 0
          +5
          Так вот в том то и дело. Это рядовой и младший офицерский состав, после школы и училищ, имеют патриотизм. А высший начнет + и - считать.
          1. Вячеслав1962
            Вячеслав1962 24 июля 2020 22:06 Новый
            • 5
            • 1
            +4
            Цитата: Пластмастер
            А высший начнет + и - считать.

            Я на момент развала Союза был майором. Круг общения как среди младшего, так и среди старшего состава, ну и высший состав у всех у нас был на виду. Шкурников хватало среди всех слоев, но их было очень и очень мало.
            Это чуть позже, когда коммерция в армейских кругах начала расширяться, патриотизм у офицеров стал уменьшаться. Ну может еще повлияла картина с выводом ЗГВ в начале 90-х, когда там пытались наживаться и высшие, и старшие , и младшие, все те, кто сидел на теплых местах, особо-то и не прячась, хотели поживиться за счет абсолютного большинства выводимого контингента.
            Но в основной массе офицеры, вышедшие из СССР, в том числе и высший состав, в начале 90-х были преданы своему делу, независимо от званий.
            1. Sergej1972
              Sergej1972 Вчера, 01:19 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Мне запомнилось позорное собрание офицеров Цхинвальского вертолётного полка, показанное по телевидению в тот период, 1990 или 1991 году. Справедливо жалуясь на жилищные трудности, на недостаточно высокое денежное довольствие, вертолётчики шантажировали начальство тем,что их услугами с радостью воспользуются разного рода вооружённые формирования, которые, естественно, будут хорошо платить.
    2. Silvestr
      Silvestr Вчера, 09:48 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Вячеслав1962
      Задача Армии и Флота - защита Родины от внешнего врага.
      Задача милиции (полиции и росгвардии) и КГБ - защита государства от внутреннего врага.
      Кто на кого учился, тот так и выполнял свой долг.

      В результате
      Цитата: Вячеслав1962
      Страна развалилас
  • jurijsv
    jurijsv 24 июля 2020 18:06 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Не следует забывать о зачистке военного руководства в 1987 году и после, а также то, как горбачев подставил руководство силовиков в январе 1991 года. На место "убывших" назначались более покладистые, что в результате и привело к провалу ГКЧП.
    1. Стропорез
      Стропорез 24 июля 2020 21:03 Новый
      • 8
      • 1
      +7
      Цитата: jurijsv
      Не следует забывать о зачистке военного руководства в 1987 году и после,

      Много генералов горбач уволил после прилёта руста на красную площадь, сэтого иначались более масштабные чистки.
  • Корона без вируса
    Корона без вируса 24 июля 2020 18:10 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Ну и... в дополнение к моему посту к этой статье, не могу не выразить что некоторые женщины меня называют "отморозком" по отношению к событиям 19-21 августа 1991 года (надеюсь, Вы прочитаете сей пост love )

    Так вот... в районе 3 часов ночи уже 20 августа... просто представьте себе (раз Вы на ВО - ну хоть АК представляете себе? feel ) они не допускали людей к танкам, которые собирались стрелять по танкам, стоящими в защите Белого Дома...

    Напротив тебя - человек эдак 200 с АК, взвЪеденными, палец лежит на спуске, любое движение - и в тебя пойдет очередь... А ты, дембель - и обЪсняешь "черпаку", что только вот если у него палец дернется на спусковому курку - ему придет "полярный северный лис" laughing с учетом того, что у меня с собой всего лишь десяток бутылок с "коктелем Молотова" - а у него АК-74 с 30 патронами hi
  • Drugov
    Drugov 24 июля 2020 18:16 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Да ладно МО, но вот как этот процесс могло прошляпить КГБ вот здесь по настоящему надо разбираться.
    1. seacap
      seacap 24 июля 2020 19:33 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Drugov
      Да ладно МО, но вот как этот процесс могло прошляпить КГБ вот здесь по настоящему надо разбираться.

      Госбезопасность не силовой исполнительный орган, это всего лишь информационный комитет, они не принимают решения силового характера,а могли давать только информацию и аналитические заключения, что и было выполнено в полном объеме. Есть доказательства того, что Яковлев является завербованным агентом, о чем докладывалось лично Горбачеву. Потом, перед т.н. пролетом Руста, кому Горбачев передал карту ПВО Северо-Западного направления, являющуюся документом гостайны, полученную накануне им из Генштаба и затем не возращенную? В следствии чего МСС Соколов был снят и более 100 офицеров и генералов пошли под трибунал. Т,ч, не стоит к прямому и сознательному предательству высшего руководства, т.н. элиты(термин скотоводческий и сельскохозяйственный) пристраивать заслуженную организацию, хоть и имеющую недостатки и ошибки. Брестская крепость и погранзаставы- это тоже НКВД, самая эффективная служба СМЕРШ- тоже.
      1. Drugov
        Drugov 24 июля 2020 19:58 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Не соглашусь с вами лишь по определению НЕ СИЛОВОЙ, уж чего, чего, а сил, средств и что самое важное авторитета у комитета было предостаточно выполнить любую задачу, но видимо исторически суждено было случится тому, что произошло.
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 01:25 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Там уже было раздвоение в руководстве силовых структур. Были уже МВД и КГБ РСФСР, во главе которых стояли сторонники Ельцина. И хотя МВД и КГБ РСФСР подчинялись соответствующим союзным структурам, но позволяли себе уже их критику. Одни областные управления КГБ и областные управления внутренних дел на территории РСФСР ориентировались на союзные структуры, а другие уже на российские. Кто занимал здание ЦК КПСС во время августовских событий - офицеры и курсанты находившейся в подчинении МВД РСФСР Орловской школы милиции.
      1. Drugov
        Drugov Вчера, 14:52 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        Поэтому я и говорю, что это судьба и так должно было произойти.
  • Гардамир
    Гардамир 24 июля 2020 18:18 Новый
    • 10
    • 3
    +7
    Нельзя так однобо трактовать историю. Говоря почему, надо вспомнить все события горбачевских лет. Последовательное поливание помоями всей советской истории. Внушение что рынок, хозяин сделают лучше.
    Спустя 30 лет хочется сказать лучше не стало. Крымнаш? Так он и был наш. Только предатели могут отказываться от своих территорий.
    Может у нас и не было своих яхт при Союзе, так и сейчас нет. Тогда мы знали, что у нас всегда будет зарплата, пенсия сейчас выживание.
    Так нас просто заманили разными мнимыми вкусняшками. Обещали свободу демократию, а теперь кто хочет свободы агент госдепа.
    Вопрос от чего нас должна была защищать армия? Все же было по законам. Спустя несколько лет подросшее поколение вот так же спросит, а что армия не защитила от обнкления.
  • mark2
    mark2 24 июля 2020 18:27 Новый
    • 4
    • 4
    0
    А где эти, бывшие, рвущие на себе гимнастерку и бьющие себя в хруть полковники супер мощной армии СССР ? Ну промычите что нибудь в свое оправдание. Вас же обвинили в предательстве Родины
    1. Киса
      Киса Вчера, 06:57 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      оценку событий дает только время . 27 лет назад расхерачили парламент с танков так там народ чепчики в воздух бросал в поддержку - щас вы их спрашиваете ну как же так....???? то же самое внучек ваш спросит через 20 лет дед а чой то вы конституцию обнуляли ....
  • vahpus
    vahpus 24 июля 2020 18:53 Новый
    • 0
    • 6
    -6
    Почему Советская Армия не остановила развал страны в 1991 году

    Потом что это была не полноценная армия, а военизированное формирование.
    Поэтому там просто некому было этим заниматься.
  • vavilon
    vavilon 24 июля 2020 19:04 Новый
    • 1
    • 1
    0
    В первую очередь большенство высших военных чинов изменили своей присяге ,они её давали не только правительству но и впервой очередь советскому народу который и предали
  • Пластмастер
    Пластмастер 24 июля 2020 19:19 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Цитата: Sancho_SP
    Врачи, ученые, учителя, квалифицированные рабочие, таки да, чиновники и силовики - в этой империи жили бы в домах каменных, а не бетонных.

    Ну а низший слой да, в бараках. Весь вопрос в том, так ли нужно было этот низший класс тянуть.

    Фигня какая то. Все это больше к нынешним временам, правда учителей с рабочими надо вычеркнуть.
  • nikvic46
    nikvic46 24 июля 2020 19:19 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Были приверженцы Ельцина и были настоящие советские генералы.Почему они не противостояли Ельцину? У таких людей видение мира несколько иное,чем у нас.Скорее всего они опасались возникновение гражданской войны.
  • Gado
    Gado 24 июля 2020 19:25 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Опять если бы, да кабы.
    Развал Советского Союза и ОВД уже история, хотя, дожив до последствий этого развала, мы, которые современники этих событий, поздно поняли как нас оболгали и обобрали.
    И все таки, давайте жить современным днем. Раз не смогли социализм построить и удержать, может, капитализм лучше сделаем...Даже не знаю что и думать уже, глядя на власть олигархов и ЛГБТ парады.
    1. Campanella
      Campanella 24 июля 2020 20:46 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Только ,если из капитализма социализм сделаем.
      1. vahpus
        vahpus 24 июля 2020 20:57 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Цитата: Campanella
        если из капитализма социализм сделаем.

        Не думаю, что из какой-то капиталистической страны можно сделать страну социалистическую.
        1. Campanella
          Campanella 24 июля 2020 22:39 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Тут как в том анекдоте,чтобы не делали выходит социализм))).
          Через некоторые революционные и не революционные преобразования вполне возможно. Сделали же из социализма капитализм под соусом улучшения жизни?
          1. vahpus
            vahpus 24 июля 2020 22:42 Новый
            • 0
            • 1
            -1
            Цитата: Campanella
            Сделали же из социализма капитализм под соусом улучшения жизни?

            Из социализма капитализм сразу сделать невозможно. Поскольку это не соседние ОЭФ.
            Обратная трансформация тоже сразу невозможна.
            1. Campanella
              Campanella Вчера, 01:17 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Это если мыслить в старых категориях. Ныне социализм это справедливое перераспределение ресурсов через государство,т.е богатых можно впрячь а решение социальных задач,увязывая рост их личного богатства с общественным.
              1. vahpus
                vahpus Вчера, 08:38 Новый
                • 1
                • 1
                0
                Цитата: Campanella
                Ныне социализм

                В таком случае, надо уточнять и отделять "социализм" в классическом понимании этого термина от "советского социализма". Который никаким социализмом на самом деле не был.
                Цитата: Campanella
                т.е богатых можно впрячь а решение социальных задач

                Можно ПОПЫТАТЬСЯ впрячь.
                Но это наврят ли получится.
                Скорее придется их потерять.
                Можно их и их капиталы не терять, но для этого придется долго и нудно, десятилетиями, развивать общество в стране. И только после всего этого, и после перехода к капитализму, богатые и их капиталы не будут потеряны. Других вариантов нет, насилием делу не поможешь.
                1. Campanella
                  Campanella Вчера, 11:25 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Социализм это прежде всего социальное государство в интересах большинства. Так что думаю он был, не классически-теоретический,а практически- ментальный.
                  Богатых да,придется потерять во имя гармонизации общества.
                  Уравнять всех и вся,конечно,не получится,но главное ведь это ощущение от жизни,а оно как известно относительно.
                  Поэтому небольшое диференцирование общества неизбежно. Опять же нужно учитывать международный фактор. Короче,все сложно.Но совершенно очевидно,что удачный социальный проект это путь для дальнейшего развития цивилизации.
                  1. vahpus
                    vahpus Вчера, 11:44 Новый
                    • 2
                    • 1
                    +1
                    Цитата: Campanella
                    Социализм это прежде всего социальное государство в интересах большинства. Так что думаю он был, не классически-теоретический,а практически- ментальный.

                    Нет, общество голодранцев социализмом не называется. Это "советский социализм". Когда все одинаково бедные.
                    А настоящий социализм, когда бедных нет вообще. Но и очень богатых, тоже нет.
                    Про эту фазу развития общества (очень высокую) уместно рассуждать в развитой капстране. А в неразвитой капстране или и вовсе не в капстране, неуместно.
                    Цитата: Campanella
                    Богатых да,придется потерять во имя гармонизации общества.

                    Один раз уже "гармонизировали". Желаете второй раз наступить на швабру? Соскучились по советской нищете?
                    Социализм невозможен в приказном порядке и в слаборазвитых обществах. Он возможен, но только в высокоразвитых обществах. Тех, которые доросли до него мозгами.
                    А "советский социализм", это совсем не то, к чему надо стремиться. Голодно в нем. И холодно. И мерзко с моральной точки зрения.
                    Цитата: Campanella
                    но главное ведь это ощущение от жизни,а оно как известно относительно.

                    Лично мне при воспоминаниях о социализме ничего, кроме мерзости, не вспоминается. Ужасное было время. Время жлобов.
                    Цитата: Campanella
                    Но совершенно очевидно,что удачный социальный проект это путь для дальнейшего развития цивилизации.

                    Если вы живете где-нибудь в Швеции или Швейцарии, то пожалуйста, мечтайте о социализме сколько влезет.
                    Но в слаборазвитых странах вы ничего, кроме "советского социализма" не получите. А это море крови при его "построении". А потом беспросветная нищета без каких-либо перспектив в будущем. Жлобов эта нищета радует, поскольку она приблизительно одинаковая у всех. Но на то они и жлобы, согласны и глаза лишиться, лишь бы сосед потерял оба.
                    Это было совсем недавно. Неужели вас история ничему не учит?
                    1. Campanella
                      Campanella Вчера, 17:22 Новый
                      • 1
                      • 0
                      +1
                      Не соглашусь с вами по поводу советского социализма.
                      Прожил в нем половину жизни.
                      Мне было в нем комфортно,не голодно и не мерзко. Возможно вам не повезло. Проблем хватало,но бы без них не бывает.
                      Что касается развитого капитализма,то это полный отстой гораздо худшего качества.
                      Да и глупо сравнивать уровень жизни страны,которой приходилось биться за свою независимость с капиталистическим кагалом.
                      1. vahpus
                        vahpus Вчера, 17:48 Новый
                        • 0
                        • 1
                        -1
                        Цитата: Campanella
                        Мне было в нем комфортно,не голодно и не мерзко.

                        Кому как. Это от человека зависит.
                        Цитата: Campanella
                        Что касается развитого капитализма,то это полный отстой гораздо худшего качества.

                        А вы где успели с развитым капитализмом так плотно ознакомиться?
                        Цитата: Campanella
                        глупо сравнивать уровень жизни страны,которой приходилось биться за свою независимость с капиталистическим кагалом.

                        На самом деле СССР никогда и никого в мире не интересовал. И ни с кем он не "бился за свою независимомть". Если только сам не нападал на своих соседей.
                        Нападение на СССР за всю его историю было всего один раз, 22.06.1941 г. Да и то, непонятно, было бы оно или нет, если бы в ноябре 1940 г. Молотов в Берлине не наехал на Гитлера после того, как Германия проиграла "Битву за Британию". И Гитлер находился в сложном положении. Может быть и обошлось бы, если бы большевики сидели на попе ровно и в европейские разборки, которые их точно не касались, не встревали.
                      2. Campanella
                        Campanella Вчера, 23:16 Новый
                        • 1
                        • 0
                        +1
                        Конечно молодая Советская республика никого не интересовала и никто в этом мире ей не угрожал. Только вот вот история говорит о другом. Антанта, Гитлер со всей цивилизованной Европой и Америкой до определенного времени,потом холодная война запущенная тем же западом с подачи Черчилля,,американский план уничтожения СССР ...так ли вы хорошо знаете историю,чтобы повторять западные агитки ?
                      3. vahpus
                        vahpus Вчера, 23:56 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Цитата: Campanella
                        Конечно молодая Советская республика никого не интересовала и никто в этом мире ей не угрожал.

                        Абсолютно.
                        Впрочем, насчет республики вы погорячились. СССР никогда не был республкиой.
                        Цитата: Campanella
                        Только вот вот история говорит о другом. Антанта

                        Вообще-то войска Антанты находились на территории бывшей РИ по соглашению с ее законным правительством. Это большевики были незаконными узурпаторами-путчистами.
                        Цитата: Campanella
                        Гитлер со всей цивилизованной Европой и Америкой до определенного времени

                        Франция и Британия объявили войну Гитлеру в первых числах сентября 1939 г.
                        США вступили во 2МВ против Германии поначалу гибридно в марте 1941 г.
                        Вы вообще историю хотя бы немного знаете?
                        Или только в пределах "Краткого курса истории ВКП(б)"?
                        Цитата: Campanella
                        потом холодная война запущенная тем же западом с подачи Черчилля

                        Вообще-то ХВ была запущена СССР. И началась все с блокады Западного Берлина.
                        Цитата: Campanella
                        американский план уничтожения СССР

                        Разработанный вами?
                        Откуда вам известно о таких планах США? Они же были, если были, совсекретные.
                        Вы Штирлиц?
                        СССР вообще напрасно считал себя пупом земли. Он мало интересовал мир вообще. Бесятся там себе мракобесы на краю земли, и пусть бесятся. Лишь бы нормальным людям не мешали.
                        Цитата: Campanella
                        так ли вы хорошо знаете историю

                        Я-то ее знаю. А вы, нет. Поскольку вы мне только что пересказали глупый набор цитат из Справочника агитатора райкома КПСС.
                        И в этом между нами большая разница.
  • ort
    ort 24 июля 2020 19:31 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Причина- в отсутствии правящего класса. Об этом писал ещё Энгельс и ссылался на него Ленин в работе "Государство и революция". Мысль сводится к тому, что если один правящий класс прогнать, а другой ещё не сформирован- государственный аппарат НА ВРЕМЯ станет главной силой общества.

    До тех пор, пока в обществе не созреет новый правящий класс и не возьмёт власть. И тогда государство снова превратится, в классическое орудие в руках правящего класса.

    В условиях России , в отсутствии массового рабочего движения - этим новым правящим классом стали авантюристы и просто бандиты. А государство стало его орудием, в полном соответствии с теорией.
  • seacap
    seacap 24 июля 2020 19:42 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Цитата: mark2
    А где эти, бывшие, рвущие на себе гимнастерку и бьющие себя в хруть полковники супер мощной армии СССР ?

    Большая часть из них в земле сырой под скромными обелисками где "гасили" национальные конфликты на всей территории бывшего СССР, да и столичных не обошел "отстрел" 90-х, как того же Рохлина, полковники,как и солдаты, сержанты,прапорщики и офицеры выполняли свой долг и присягу до конца, не смотря на оголтелую госполитику по дискредитации и уничтожению армии и флота.
  • Ryaruav
    Ryaruav 24 июля 2020 19:53 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    люди с погонами и остальной рядовой и сержантский состав присягу принимал(к моему тестю приехали звездуны присягай россии ,весь офицерский состав сказал присяга дается только раз(по сути якобы похоже на офицеров риа ,но нет люди вы всегда собрались жить на крошки с барского стола
  • akulych
    akulych 24 июля 2020 20:02 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Цитата: Svarog
    Генералы в те времена сами стали заниматься "бизнесом" каждый во что горазд.. и силами своих подчиненных строили себе коттеджи.. Разваливать ментально страну начали и 90-е это следствие. С Хрущева все началось и медленно подгнивало.
    Даже Жуков встал на сторону Хруща... а мог бы Берию спасти и тогда возможно по сей день мы жили бы в СССР или вообще весь мир был бы уже СССР. Берия талантливый был организатор и ответственный исполнитель..

    Зачем Жукову было спасать человека, который собирался Жукова посадить за махинации с трофеями??? Жуков наоборот дал войска для противодействия НКВД.
  • akulych
    akulych 24 июля 2020 20:04 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Цитата: tihonmarine
    Я тоже схожусь к этой мысли. И не пойму почему Жуков поддержал Хрущёва.

    Не хотел сидеть за махинации с трофейным имуществом. Счет шел на дни, Жуков там столько наворотил, что ему могла и вышка светить.
  • Комментарий был удален.
  • akulych
    akulych 24 июля 2020 20:16 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Цитата: Arzt
    Про тех двоих слышал, а это кто?

    Писатель. Типа фантаст. Еще зам Стрелкова-Гирькина в Славянске и один из вероятных виновных в сбитом "Боинге". По первой своей специальности - комбат батареи ЗРК.
  • akulych
    akulych 24 июля 2020 20:18 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Цитата: Sancho_SP
    Ну а низший слой да, в бараках. Весь вопрос в том, так ли нужно было этот низший класс тянуть.

    А мы точно говорим про социализм и коммунизм? Они как бэ деление на высшие и нижние слои не предусматривают.
    1. vahpus
      vahpus 24 июля 2020 20:24 Новый
      • 1
      • 3
      -2
      Цитата: akulych
      социализм и коммунизм? Они как бэ деление на высшие и нижние слои не предусматривают.

      Еще как предусматривают.
      Чем менее развито общество (а общество в СССР было только чуть-чуть более развито, чем пещерное), тем жестче оно структурировано.
  • Комментарий был удален.
  • akulych
    akulych 24 июля 2020 20:25 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Цитата: vahpus
    Цитата: akulych
    социализм и коммунизм? Они как бэ деление на высшие и нижние слои не предусматривают.

    Еще как предусматривают.

    О как...Плохо я видать учился.
  • Campanella
    Campanella 24 июля 2020 20:42 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Тут всё просто,вопрос в идейном разброде. За годы перестройки-трепотни столько всего было намолото ,спасибо предателю мерзавцу Яковлеву А.Н.,что народ уже давно потерял в этой какофонии демократов и либералов всех мастей направление движения. Историю России изгадили и превратили в идеологическое оружие, подавая ее в нужном виде и подтасовывая.
  • samarin1969
    samarin1969 24 июля 2020 20:51 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    Во-вторых, советские вооруженные силы были прекрасно работающим механизмом с отменной дисциплиной,


    Не считаю себя владеющим всей информацией. Но мысль автора очень спорная. Как ДМБ-89 мне довелось изнутри посмотреть на СА. Похожими мыслями делились и мои одноклассники. Советская Армия в конце 80х мало была похожа на решительную боевую силу. Служил я в одной из крупнейших частей. Вроде - гора новых танков и людей. Но! Боевая и политическая подготовка - символическая. В казармах - пацанячий "интернационал" рядовых. В ДОСах - мещанский комсостав с хозяйственно-алкогольной составляющей. Выделялись только "афганцы" и переведённые из ГСВГ. В 1988м уже пошли национальные конфликты и резвился рэкет с автоматами. Друзья из Молдавии, Кавказа, Средней Азии делились информацией из писем о стремительном росте национализма. Был показательный случай у штаба. Замполит полка в присутствии старших офицеров попросил сержанта-армянина высказаться за дружбу с азербайджанцами (на фоне событий Карабаха). Ответ был чётким, громким: всех азербайджанцев надо р....(баноопасные слова). И сержанту ничего не было за эти откровенные слова!
    Армия уже тоже стремительно деградировала.

    Конечно. Если бы авторитетный решительный военный захватил власть, то часть территории Союза удалось бы сохранить. Но это была бы уже другая страна. Почему-то многие видят в 1991м крах социализма. Развал СССР прошёл - как восстание национальных образований. И большинство "титульных" народов "ССР" поддержали распад. В армии были не только Ачаловы и Макашевы, но и такие, как Дудаев и будущий костяк ВСУ. А вот советского Мустафы Кемаля в СССР не оказалось. Только поэтому Советский Союз и распался.
  • Корона без вируса
    Корона без вируса 24 июля 2020 20:53 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Цитата: Arzt
    Даже Жуков встал на сторону Хруща... а мог бы Берию спасти

    Представляю этот тамдем. laughing
    Смесь бульдога с носорогом.

    Да уж по любому лучше эта "смесь", чем Горбачев энд компани bully
    Если Вы, например, не в курсе - это под руководством Берии СССР получил "ядрЁн батон" good
  • Корона без вируса
    Корона без вируса 24 июля 2020 21:01 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Цитата: Авиатор_
    Ну что же, это характеризует лишь самого Громыко, но никак не Сталина.

    В принципе, чем различается разведчик от шпиона? wink
    Разведчик работает на нас, а шпион против нас hi
    А так ведь функции одни и те же drinks
  • demo
    demo 24 июля 2020 21:03 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    ВОЕННАЯ ПРИСЯГА
    СССР



    Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников.

    Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству.

    Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооруженных Сил, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.

    Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся.

    Сила и слабость армии в том, что без приказа делать ничего нельзя.
    И это - все.
  • Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла 24 июля 2020 21:07 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Да. В 1989 я вернулся домой, уже в другую страну. Кооператоры, бандосы. "КАМАЗ ы" горят, ларьки горят. Работает ТТ. Работает АКС-74. Фигасе!..
  • Red Alert
    Red Alert 24 июля 2020 21:18 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Цитата: Arzt
    Ну что же, это характеризует лишь самого Громыко, но никак не Сталина.

    В чем характеристика, в том что Громыко честный, или Сталин шутник? laughing

    Громыко антисоветчик, предатель дела коммунизма
  • saygon66
    saygon66 24 июля 2020 21:20 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    - Дело тут в особенности воспитания личности в государстве...
    - Приказы, как известно, не обсуждаются... а если обсуждаются, то только в плане наилучшего их исполнения.
    - Инициатива поощряется, опять же, в рамках руководящих указаний - а их то как раз и не поступило!
    - Предпочитая видеть граждан винтиками Системы, государство подавляет или жестко ограничивает инициативу граждан. С одной стороны, управлять послушными и со всем согласными людьми проще, а с другой, в случае сбоев управления не приходится рассчитывать хоть на какую то поддержку масс...
    - Вот как тут не вспомнить Минина и Пожарского - спасли таки Россию, в порядке личной инициативы!
    - Где то должна быть золотая середина между полной свободой и полным подавлением личности...
  • Vestnik
    Vestnik 24 июля 2020 21:34 Новый
    • 4
    • 4
    0
    Почему Советская Армия не остановила развал страны в 1991 году

    Потому что в 91-ом уже Армии Советской не было ..
    Все началось при горбаче ,ТРАВЛЯ УНИЖЕНИЕ И РАЗВАЛ В СМИ "уже не наших " ..
    Травля травля травля ..Доходило до того ,что офицеры и дембеля в гражданке выходили за территорию части ..
    Бегство из Германии жуткое самых элитных частей ,потом Афган ,но там более организованно ....А потом началоось! Бросали в конфликты юнцов специально чтобы потери были ит.д. Ну кто знает тот поймет..Сердце закололо ,как вспоминать начинаю.

    Эх парни сколько вас положили политики ..Отомстим за вас и не повторим уже это ,как бы нас не толкали эти оголтелые глотки со всех сторон soldier
  • Ryaruav
    Ryaruav 24 июля 2020 21:36 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    как легко вопрос увести с темы кометы 90% не о том , вопрос где был 1000000 офицеров са когда страну продавали за 2 копейки взяли бы деньги как пиночет но страну отстоялибы
    1. lubesky
      lubesky Вчера, 03:23 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Как это где? Многие из них участвовали в распродаже, многие прошли хорошую школу спекуляции в Афгане
  • Radikal
    Radikal 24 июля 2020 22:19 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Цитата: Авиатор_
    Ну что же, это характеризует лишь самого Громыко, но никак не Сталина.

    Он кстати был одним из тех, кто сказал решающее слово за выбор Горбачева на должность Генерального секретаря ЦК КПСС, о чём потом сожалел. sad
    1. Vestnik
      Vestnik 24 июля 2020 22:50 Новый
      • 2
      • 3
      -1
      Цитата: Radikal
      Цитата: Авиатор_
      Ну что же, это характеризует лишь самого Громыко, но никак не Сталина.

      Он кстати был одним из тех, кто сказал решающее слово за выбор Горбачева на должность Генерального секретаря ЦК КПСС, о чём потом сожалел. sad

      Не знал и очень плохо верится .ведт Громыко был на западе "мистер НЕТ " ..
      А Горбач падла все подмахивал ,а потом ЕБН вообще иуды два
  • Rastas
    Rastas 24 июля 2020 23:47 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Армия в СССР не играла самостоятельной политической роли, а была лишь только инструментом в руках политиков. Поэтому во время распада страны и не выступила. Это не Латинская Америка.
  • lubesky
    lubesky Вчера, 03:22 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    В самом начале статьи и в самом названии ошибка - перед советской армией и не ставилась задача контр борьбы с внутренними делами. Вооруженные силы страны - это отражение ее гражданского общества, армия должна защищать от ВНЕШНИХ угроз, а не от внутренних (например Чечня). Так что слава Богу, что маршалы не вмешались в конфликт, а то получили бы кровавую резню по всему Союзу и гражданскую войну. Совсем другой вопрос, что для такого предательства достижений партии и народа, страна кормила могучее КГБ и другие спецслужбы, вот как раз они и нарушили присягу и их то к стеночке и нужно ставить. А советский солдат, присягу не нарушил!