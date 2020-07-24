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В Израиле: Путин захватил часть Голанских высот

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Россия активно, но без лишнего шума, вытесняет иранцев и проиранские вооруженные формирования из провинций Кунейтра, Дераа и сирийской части Голанских высот. Контроль над освобожденной территорией она передает бойцам пророссийской группировки «Армия Хурана».


Такое заявление сделал израильский журналист Эхуд Яари в своей статье на портале Mako, которую он озаглавил «Путин захватывает сирийские Голаны».

Командует «Армией Хурана» Ахмад аль-Абду, уроженец шиитского города Босра-а-Шам. Несмотря на религиозную принадлежность, симпатии к Ирану в этом городе непопулярны. Возглавляемая им группировка ранее противостояла силам Башара Асада и находилась под покровительством Израиля.

По утверждению Яари, в активизации местных сил активное участие принимают российские офицеры, многие из которых являются мусульманами с Кавказа.

Теперь, как говорит израильский журналист «Армия Хурана» действует против проиранского вооруженного формирования «Хезболла», а также демонтирует блокпосты сирийской армии на юго-западе Сирии. В освобожденных районах создаются гражданские администрации, а российская военная полиция старается примирить местных друзов и мусульман.

При этом в Израиле смотрят на этот процесс положительно, так как установление мира и стабильности на приграничных территориях не противоречит интересам государства.
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218 комментариев
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  1. ФЕОДОР
    ФЕОДОР 24 июля 2020 17:24 Новый
    • 46
    • 10
    +36
    ОТ Вова ! И тут успел-смог !
    1. Vestnik
      Vestnik 24 июля 2020 18:15 Новый
      • 20
      • 17
      +3
      Хорошая статья в пятницу ! Ну понеслось мужики .. laughing
      При этом в Израиле смотрят на этот процесс положительно

      Новая методика "Хвалите Путина.." ? wink
      1. СРЦ П-15
        СРЦ П-15 24 июля 2020 18:33 Новый
        • 22
        • 7
        +15
        В Израиле: Путин захватил часть Голанских высот

        "Отсель грозить мы будем шведу?" yes
        1. Наблюдатель2014
          Наблюдатель2014 24 июля 2020 18:43 Новый
          • 10
          • 9
          +1
          Цитата: СРЦ П-15
          В Израиле: Путин захватил часть Голанских высот

          "Отсель грозить мы будем шведу?" yes

          laughing good yes Пять баллов.
          1. Shurik70
            Shurik70 Вчера, 07:38 Новый
            • 2
            • 3
            -1
            Но каким образом Путин может вытеснить иранцев?
            И с чего Путину конфликтовать с Хезболлой. Не с нами и не с Сирией они воюют.
            И с чего Израилю смотреть на это положительно? В Израиле и так полно всякой оппозиции, а без внешней угрозы вообще передел власти начнётся.
            1. mvg
              mvg Вчера, 10:57 Новый
              • 0
              • 1
              -1
              В Израиле и так полно всякой оппозиции, а без внешней угрозы вообще передел власти начнётся

              Вот с этого момента поподробнее. Вам не кается, что суббота рановато началась? Или это отголоски пятницы?
            2. Andobor
              Andobor Вчера, 12:53 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: Shurik70
              И с чего Путину конфликтовать с Хезболлой.

              А он и не конфликтует, он не мешает конфликтовать с нею евреям, и результаты использует,
              что со скрипом на зубах принимают обе конфликтующие стороны,
              - Так держать.
      2. Vlad T
        Vlad T 24 июля 2020 21:21 Новый
        • 6
        • 6
        0
        Тут более работа на Израиль просвечивается, - наши умиратворяют произраильскими шиитами пограничье, выводя иранцев...
      3. muham
        muham Вчера, 12:55 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Vestnik
        Хорошая статья в пятницу ! Ну понеслось мужики .. laughing
        При этом в Израиле смотрят на этот процесс положительно

        Новая методика "Хвалите Путина.." ? wink
        Переобувайся михан, прямо на диване, иран ругать надо, тоска ...
    2. Дядя Изя
      Дядя Изя 24 июля 2020 19:50 Новый
      • 7
      • 3
      +4
      Не сравнить с позорищем Зеленским чего стоит освобождения заложников на Украине такое можно сравнить как переговоры Черномырдина с террористами
      1. Vlad T
        Vlad T 24 июля 2020 21:25 Новый
        • 9
        • 47
        -38
        Зеленский не побоялся подмочить авторитет за жизни заложников. Вот жизни заложников в Москве Норд-осте не пожалели , авторитет не позволял.... Тут Президенту Зеленскому оценка в пять балов...Что до действий на Голанах, так явно произраильские., как и все в Сирии, что связаны с Израилем...,
        1. Roman_VH
          Roman_VH 24 июля 2020 21:45 Новый
          • 18
          • 3
          +15
          Опять теплое с мягким сравниваем?
          Постановку с реальным кровавым терактом. Не надоело набрасывать на вентилятор.
          1. snucerist
            snucerist 24 июля 2020 22:23 Новый
            • 4
            • 27
            -23
            Можно не теплое с мягким, а цифру 0 с цифрой 130.
            Кто подзабыл 130 - количество трупов в Норд-Осте.
            1. Roman_VH
              Roman_VH Вчера, 00:52 Новый
              • 13
              • 4
              +9
              Нет, не подзабыл. Это у вас фантазия разыгралась и вы сравнили шута со смертниками.
            2. сибиряк54
              сибиряк54 Вчера, 08:52 Новый
              • 4
              • 1
              +3
              И массовый захват заложников в РФ закончился...
        2. Пленник
          Пленник 24 июля 2020 22:54 Новый
          • 5
          • 4
          +1
          Моченное мочить только воду тратить. Тем более мочить то, чего нет. Он оказывается не только комик, но ещё и неумный человек ваш зеленский. laughing
          1. mvg
            mvg Вчера, 11:01 Новый
            • 0
            • 6
            -6
            но ещё и неумный человек ваш зеленский

            А вы себя вумным считаете? Что же вы не достигли успеха не в профессиональном плане, не в политическом? Наверное, слишком много мозков, никак в кучу собрать не получается
            1. Пленник
              Пленник Вчера, 11:45 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              В профессии я вполне своей карьерой доволен. Правда до лампасов не дослужился, видимо был не самый умный. Тут я с Вами спорить не буду. Но "успехи" Вашего Зеленского меня не прельщают(он таки дур-ак и мерзавец). Я уж как нибудь с не собранными в кучу "мозками" и без такой "славной" карьеры поживу. hi
              1. mvg
                mvg Вчера, 12:42 Новый
                • 0
                • 3
                -3
                "успехи" Вашего Зеленского меня не прельщают

                Челушка, в общем то, долларовый миллионер, красивая жена, Президент не самой маленькой страны... Ну канешна, старлей куда круче. И, даже, с поднятием ЗП, во многом необоснованной, смотрится лучше. Таблицу умножения то хоть освоили? А логарифмическую линейку? Так и осталась, как внеземное исчадие? Много знакомых военных, и 2-3 действительно нормальные. Из двух десятков.
                1. Пленник
                  Пленник Вчера, 12:56 Новый
                  • 3
                  • 0
                  +3
                  winked И логарифмическую линейку освоил, и таблицу умножения (даже сам удивился), и старлей конечно круче (молодой). Только ваш квазипрезидент вашей квазидержавы дур-ак и мерзавец. hi
                  1. mvg
                    mvg Вчера, 13:00 Новый
                    • 0
                    • 2
                    -2
                    квазидержавы дур-ак и мерзавец

                    Без «дурака и мерзавы» не станешь президентом. Поинтересуйтесь в спиритическом сеансе у ЕБН. Он может дать пару уроков. В любом состоянии. Это не Дании и Норвегия
        3. Наган
          Наган Вчера, 00:18 Новый
          • 5
          • 1
          +4
          Цитата: Vlad T
          Зеленский не побоялся подмочить авторитет за жизни заложников.

          В каком-то сериале вымышленный британский премьер согласился на публичное совокупление со свиньей, лишь бы спасти заложников. Интересно, Зеленский тоже согласится если хорошо попросить? bully
          1. Vlad T
            Vlad T Вчера, 10:49 Новый
            • 0
            • 4
            -4
            Представьте ваша мать в заложниках и реально может погибнуть, ваши действия, и со свиньой возможно также...
            1. Вяз
              Вяз Вчера, 13:39 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Представляю: я взаложниках, а мой сын со свиньёй!.!.!. Да застрелюсь лучше!!!
          2. Andobor
            Andobor Вчера, 13:00 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Наган
            В каком-то сериале вымышленный британский премьер согласился на публичное совокупление со свиньей, лишь бы спасти заложников.

            Цитата: Наган
            Интересно, Зеленский тоже согласится если хорошо попросить?

            Конечно, даже фото есть:

            PS:, рояль в другой серии.
        4. Maximilian37
          Maximilian37 Вчера, 01:21 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Единственное и правильное решение, принятое во всём мире, кстати! Никаких договоров с преступниками! Зеленский показал слабость украинского государства, я не беру во внимание про постановочность большинства показательных "захватов" на Украине.
        5. Дядя Изя
          Дядя Изя Вчера, 06:50 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Политики в это не должны вмешиваться так как в этом нечего не понимают.Этим Альфа занимается или другие спец службы,профессионалы
    3. тол100в
      тол100в 24 июля 2020 20:10 Новый
      • 5
      • 8
      -3
      Это не только Он а это команда! И дай Бог удачи этой КОМАНДЕ !
      1. Алексей Полюткин
        Алексей Полюткин Вчера, 00:20 Новый
        • 3
        • 3
        0
        А ни чего что Зе реагирует только на то что США ему пнёт? Крышу подпалили какому то Соросятику. А вот избиение людей битами на улице нацкорпусом он отморозился? Да и многое другое. Не выполнил ни одного предвыборного обешания и так далее. Предатель он Украины и мразь Ваш Зелёный. Ему корона на глаза съехала, впрочем как и нашему обнулённому .....
        1. сибиряк54
          сибиряк54 Вчера, 08:54 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Напомните мне,какие конкретные обещания давал зе на выборах?
    4. semuil
      semuil 24 июля 2020 20:47 Новый
      • 1
      • 11
      -10
      Да ничего ещё не смог,не беги вперёд паровоза.Чушь не пори.И лапшу с ушей сними.Нормальные СМИ прошдудируй а не этот отстой)))
      1. semuil
        semuil 24 июля 2020 21:03 Новый
        • 3
        • 7
        -4
        Класс пацаны.Не уж то не видите всю эту шнягу?Статейка заказная.
    5. Танковый пиджак
      Танковый пиджак 24 июля 2020 22:14 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      "местных сил активное участие принимают российские офицеры, многие из которых являются мусульманами с Кавказа."
      --------
      И как-то по невзначай...складывается пазл про присвоение звания Кадырову...
    6. Маз
      Маз Вчера, 00:07 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Израильские вертолеты атаковали цели на юге Сирии, сообщила армия Израиля
      . РИА НОВОСТИ. 23-00. Сегодня и этим всё про них сказано.
      1. Vestnik
        Vestnik Вчера, 07:24 Новый
        • 2
        • 3
        -1
        Цитата: Маз
        Израильские вертолеты атаковали цели на юге Сирии, сообщила армия Израиля
        . РИА НОВОСТИ. 23-00. Сегодня и этим всё про них сказано.

        Отблагодарили ? laughing
      2. muham
        muham Вчера, 12:58 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Маз
        Израильские вертолеты атаковали цели на юге Сирии, сообщила армия Израиля
        . РИА НОВОСТИ. 23-00. Сегодня и этим всё про них сказано.
        Маз, чьё сало ешь? Освободи место.
    7. Скифотавр
      Скифотавр Вчера, 10:38 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Ну не зря ведь Вова молился в Иерусалиме в кипе у стены плача, а в Москве мечети открывал. И использует русских военных в качестве пушечного мяса во благо евреям. Даже заставляет их под огнём откапывать кости погибших военных Израиля и тащить их на историческую родину! Красавчик! good
  2. svp67
    svp67 24 июля 2020 17:25 Новый
    • 30
    • 3
    +27
    В Израиле: Путин захватил часть Голанских высот
    И когда он все успевает?
    1. Равиль_Аснафович
      Равиль_Аснафович 24 июля 2020 17:33 Новый
      • 8
      • 2
      +6
      Как в сказке,"Вовка из тредесятого государства" good !
      1. тол100в
        тол100в 24 июля 2020 20:12 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: Равиль_Аснафович
        Как в сказке,"Вовка из тредесятого государства"

        И с арифметикой у него все нормально!
    2. AKuzenka
      AKuzenka 24 июля 2020 17:52 Новый
      • 7
      • 0
      +7
      А его медведя там тоже заметили?
    3. Runoway
      Runoway 24 июля 2020 18:12 Новый
      • 11
      • 33
      -22

      ОТ Вова ! И тут успел-смог !
      Ну евреям угодить он как пионер, всегда готов hi
      1. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович 24 июля 2020 20:58 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Может быть всё-таки
        Runaway, в смысле "неудержимый, неконтролируемый"?
    4. mark2
      mark2 24 июля 2020 18:24 Новый
      • 20
      • 7
      +13
      А он на форумах не сидит. Диван не продавливает. Вот и успевает.
      1. тол100в
        тол100в 24 июля 2020 20:14 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Цитата: mark2
        А он на форумах не сидит.
        А у него Интернет "другой системы"!
        1. mark2
          mark2 24 июля 2020 20:48 Новый
          • 7
          • 1
          +6
          Не фейбук, а ФСБук laughing
    5. красноярск
      красноярск 24 июля 2020 19:17 Новый
      • 10
      • 4
      +6
      Цитата: svp67
      В Израиле: Путин захватил часть Голанских высот
      И когда он все успевает?

      Мужики, вы действительно поверили этому израильскому журналисту?
      Я бы не торопился.
      1. atalef
        atalef 24 июля 2020 19:24 Новый
        • 10
        • 7
        +3
        Цитата: красноярск
        Цитата: svp67
        В Израиле: Путин захватил часть Голанских высот
        И когда он все успевает?

        Мужики, вы действительно поверили этому израильскому журналисту?
        Я бы не торопился.

        Эуд Яари очень авторитетный и уважаемый арабист.
        1. красноярск
          красноярск 24 июля 2020 19:31 Новый
          • 8
          • 8
          0
          Цитата: atalef

          Эуд Яари очень авторитетный и уважаемый арабист.

          Хотите сказать, что он - глашатай истины?
          Дельфийский оракул и Кассандра в одном флаконе? wassat
        2. тол100в
          тол100в 24 июля 2020 20:19 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: atalef
          Эуд Яари очень авторитетный и уважаемый арабист.

          А калым в арабском мире никто и не отменял! Можно назвать - Бакшиш! Вот вопрос и закрылся!
      2. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 24 июля 2020 19:31 Новый
        • 7
        • 5
        +2
        Цитата: красноярск
        Цитата: svp67
        В Израиле: Путин захватил часть Голанских высот
        И когда он все успевает?

        Мужики, вы действительно поверили этому израильскому журналисту?
        Я бы не торопился.

        А никто и никуда не торопится.И сломя голову не верит.От нормальных людей hi Только присказки и прибаутки слышны смею заметить. wink Мы чётко понимаем в какую эпоху подачи информации живём.И смею заметить ещё раз.В подобных статьях никто из адекватных людей категоричных выводов не делает.
        1. красноярск
          красноярск 24 июля 2020 19:35 Новый
          • 1
          • 2
          -1
          Цитата: Наблюдатель2014
          Только присказки и прибаутки слышны смею заметить.

          Значит у меня плохо с чувством юмора. Не разглядел. hi
        2. тол100в
          тол100в 24 июля 2020 20:27 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Цитата: Наблюдатель2014
          м.И смею заметить ещё раз.В подобных статьях никто из адекватных людей категоричных выводов не делает.
          Взвесь, и трижды обдумаЙ!Очень хороший совет для людей без образования СССР!
      3. mark2
        mark2 24 июля 2020 20:49 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Дело не в том во что верим мы, а в том, во что верят они.
      4. Комментарий был удален.
  3. Ryaruav
    Ryaruav 24 июля 2020 17:34 Новый
    • 8
    • 33
    -25
    израиль по договоренности путину рейтинг поднимает
    1. Roman_VH
      Roman_VH 24 июля 2020 21:47 Новый
      • 7
      • 1
      +6
      Хде? В Израиле?
  4. AllBiBek
    AllBiBek 24 июля 2020 17:37 Новый
    • 8
    • 4
    +4
    Кошка бросила котят - это даже не знаю, кто виноват...
  5. El Dorado
    El Dorado 24 июля 2020 17:40 Новый
    • 10
    • 6
    +4
    Кошка бросила котят - это Путин виноват, ей-богу!
    1. Vestnik
      Vestnik 24 июля 2020 18:17 Новый
      • 10
      • 8
      +2
      Цитата: El Dorado
      Кошка бросила котят - это Путин виноват, ей-богу!

      Если в кране нет воды...
      1. 30 вис
        30 вис 24 июля 2020 18:44 Новый
        • 9
        • 4
        +5
        Цитата: Vestnik
        Цитата: El Dorado
        Кошка бросила котят - это Путин виноват, ей-богу!

        Если в кране нет воды...

        значит Путин виноват .
      2. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 24 июля 2020 18:56 Новый
        • 10
        • 6
        +4
        Цитата: Vestnik
        Цитата: El Dorado
        Кошка бросила котят - это Путин виноват, ей-богу!

        Если в кране нет воды...

        Значит жива ещё русская интеллигенция.
        1. Ясная
          Ясная 24 июля 2020 21:03 Новый
          • 3
          • 3
          0
          Цитата: Наблюдатель2014
          Цитата: Vestnik
          Цитата: El Dorado
          Кошка бросила котят - это Путин виноват, ей-богу!

          Если в кране нет воды...

          Значит жива ещё русская интеллигенция.

          Ну, как всегда, народ работает, а интеллигенция - впечатляет.
      3. muham
        muham Вчера, 13:00 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Vestnik
        Если в кране нет воды.

        Знать сожрали миханы
  6. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
    2. Vestnik
      Vestnik 24 июля 2020 22:18 Новый
      • 7
      • 7
      0
      Цитата: Grazdanin
      Российская власть выполняет поставленную США и Израилем задачу в Сирии. Все правильно с их точки зрения.

      Спасибо вам ..Вы два года на сайте ждали этого ? laughing Сколько вас еще тут вылупиться ? bully
  7. fn34440
    fn34440 24 июля 2020 17:49 Новый
    • 10
    • 4
    +6
    В настоящее время Путину важно обеспечить спокойствие на южной фронте, не допустив вмешательства в боевые действия Израиля и США. Он не заинтересован и в чрезмерной активности Ирана в Сирии - былое партнерство пересло в конкуренцию.



    Чтобы ослабить своего соперника, Россия и далее будет позволять Израилю спокойно наносить удары по иранским целям на территории Сирии. Однако до тех пор, пока это выгодно России.



    Все может измениться в тот момент, когда Российские оппоненты допустят ошибки.Однако в краткосрочной перспективе удаление иранцев из Сирии, безусловно, отвечает интересам всех стран региона, в первую очередь Израиля.
    1. Garant_Solntselikij
      Garant_Solntselikij 24 июля 2020 17:57 Новый
      • 11
      • 26
      -15
      В настоящее время Путину важно обеспечить спокойствие на южной фронте, не допустив вмешательства в боевые действия Израиля и США. Он не заинтересован и в чрезмерной активности Ирана в Сирии - былое партнерство пересло в конкуренцию.

      Он бы лучше со своими границами разобрался, с ДНР и ЛНР уже что-то сделал включил бы в состав или базы там поставил, а не для Израиля Голаны чистил
      1. fn34440
        fn34440 24 июля 2020 18:16 Новый
        • 5
        • 5
        0
        " Наш пострел,везде, Б, поспел"! ?
        На Голланах Российские паспорта не выдают. Так шо всё идёт по плану.
  8. dzvero
    dzvero 24 июля 2020 17:57 Новый
    • 6
    • 6
    0
    Правильно беспокоятся - ведь завтра Путин может потребовать себе и остальную часть Голан :)
    1. 30 вис
      30 вис 24 июля 2020 18:47 Новый
      • 6
      • 5
      +1
      Цитата: dzvero
      Правильно беспокоятся - ведь завтра Путин может потребовать себе и остальную часть Голан :)

      А может потребовать от Израильтян надавить на единоверцев на Украине ... Обмен на кусок Херсонской области прилегающей к Севаеро -Крымскому каналу .. В наше время всё может быть ...От блокады короновирусной ,до раздела территорий ...
    2. Ясная
      Ясная 24 июля 2020 21:07 Новый
      • 3
      • 5
      -2
      Цитата: dzvero
      Путин может потребовать себе и остальную часть Голан

      Ну, если только под личную дачу, на пенсии.
  9. bulava
    bulava 24 июля 2020 17:57 Новый
    • 7
    • 31
    -24
    ВВП молодец! Потом вместе с Израилем долбанём по Ирану
    1. Garant_Solntselikij
      Garant_Solntselikij 24 июля 2020 18:01 Новый
      • 12
      • 18
      -6
      ВВП молодец! Потом вместе с Израилем долбанём по Ирану

      Давайте мы его вам вышлем, на должность заместителя Нетаньяху и бабахайте по кому хотите
      1. Лопатов
        Лопатов 24 июля 2020 18:31 Новый
        • 9
        • 3
        +6
        Цитата: Garant_Solntselikij
        Давайте мы его вам вышлем

        Давайте, высылайте...
        Хочу посмотреть на этот цирк.
      2. bulava
        bulava 24 июля 2020 18:44 Новый
        • 8
        • 9
        -1
        Он итак у нас. Вы там со своим КВНщиком лучше разбиритесь.
      3. Ясная
        Ясная 24 июля 2020 21:21 Новый
        • 3
        • 2
        +1
        Цитата: Garant_Solntselikij
        ВВП молодец! Потом вместе с Израилем долбанём по Ирану

        Давайте мы его вам вышлем, на должность заместителя Нетаньяху и бабахайте по кому хотите

        Посмотреть бы на вас, когда ребята, в штатском, вежливо поинтересуются, "каким размером посылку, для отправки вы будете заказывать?"
    2. Vestnik
      Vestnik 24 июля 2020 18:25 Новый
      • 12
      • 8
      +4
      Цитата: bulava
      ВВП молодец! Потом вместе с Израилем долбанём по Ирану

      Опять советская символика и коммент провакационный ? Не много ли вас по одной методички тут работают .. wink
      1. bulava
        bulava 24 июля 2020 18:44 Новый
        • 4
        • 11
        -7
        Да что же вам везде всё мерещится. Коммент не провокационный, а вполне отражает возможные сценарии развития событий.
        1. Vestnik
          Vestnik 24 июля 2020 19:24 Новый
          • 6
          • 7
          -1
          Цитата: bulava
          Да что же вам везде всё мерещится.

          Мне не мерещится ,просто анализ и наблюдение за 7 лет .. soldier
          1. Наблюдатель2014
            Наблюдатель2014 24 июля 2020 20:56 Новый
            • 4
            • 5
            -1
            Цитата: Vestnik
            Цитата: bulava
            Да что же вам везде всё мерещится.

            Мне не мерещится ,просто анализ и наблюдение за 7 лет .. soldier

            Одним словом наблюдательный yes feel
            1. Vestnik
              Vestnik 24 июля 2020 20:59 Новый
              • 7
              • 6
              +1
              Цитата: Наблюдатель2014
              Одним словом наблюдательный

              Ну типо того мой "друг "...И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг .. hi
              Вот так в России и живем ,хлеб жуем )))
              1. Наблюдатель2014
                Наблюдатель2014 24 июля 2020 21:03 Новый
                • 1
                • 6
                -5
                Цитата: Vestnik
                Цитата: Наблюдатель2014
                Одним словом наблюдательный

                Ну типо того мой "друг "...И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг .. hi
                Вот так в России и живем ,хлеб жуем )))

                А мы в России живём.И тоже самое .Хлеб жуём Коллеге по сайту hi
        2. Vestnik
          Vestnik 24 июля 2020 21:02 Новый
          • 4
          • 5
          -1
          Цитата: bulava
          Да что же вам везде всё мерещится. Коммент не провокационный, а вполне отражает возможные сценарии развития событий.

          А аватар советский ,вы за СССР ?
          1. Наблюдатель2014
            Наблюдатель2014 24 июля 2020 21:04 Новый
            • 2
            • 6
            -4
            Цитата: Vestnik
            Цитата: bulava
            Да что же вам везде всё мерещится. Коммент не провокационный, а вполне отражает возможные сценарии развития событий.

            А аватар советский ,вы за СССР ?

            Про ваш этот, вообще боюсь спросить laughingИ даже подумать что это такое? wassat
            1. Vestnik
              Vestnik 24 июля 2020 22:23 Новый
              • 4
              • 7
              -3
              Цитата: Наблюдатель2014
              Про ваш этот, вообще боюсь спросить laughingИ даже подумать что это такое? wassat

              Зато вы Новороссией прикрываетесь ,как некоторые тут символикой СССР .а по сути либеррастня подзаборная laughing
              1. Наблюдатель2014
                Наблюдатель2014 24 июля 2020 22:29 Новый
                • 1
                • 4
                -3
                Цитата: Vestnik
                Цитата: Наблюдатель2014
                Про ваш этот, вообще боюсь спросить laughingИ даже подумать что это такое? wassat

                Зато вы Новороссией прикрываетесь ,как некоторые тут символикой СССР .а по сути либеррастня подзаборная laughing

                laughing wassat А что есть либерастня?
                Ты, патриот вообще чего?Главного либераста? wassat
                1. Vestnik
                  Vestnik 24 июля 2020 23:12 Новый
                  • 4
                  • 5
                  -1
                  Цитата: Наблюдатель2014
                  А что есть либерастня?

                  Ну вот вы конкретный склизкий один из них..Сперва пели одно ,а теперь другое .//
                  P.S. сколько я вас плюсовал русский иван наивный ....Так вы пели про Новороссию ит.д. А теперь обыкновенный троль ,как и другие с авками СССР ..Тьфу блин .. negative
                  1. Комментарий был удален.
          2. bulava
            bulava 24 июля 2020 23:39 Новый
            • 3
            • 0
            +3
            Это кокарда одной из величайших армий мира, "аватар советский". И да, я считаю, что развал СССР был очень большой геополитической ошибкой
    3. Pashhenko Nikolay
      Pashhenko Nikolay Вчера, 08:13 Новый
      • 0
      • 0
      0
      И для чего собственно долбанем по Ирану?С какого дуба?
  10. 7,62х54
    7,62х54 24 июля 2020 18:00 Новый
    • 6
    • 8
    -2
    А то евреи миротворцы
  11. Livonetc
    Livonetc 24 июля 2020 18:21 Новый
    • 8
    • 10
    -2
    Креативненько пытаются опустить рейтинг Путина.
    Решили сирийскими нитками пришить сговор с мировым сионизмом.
    1. Vestnik
      Vestnik 24 июля 2020 19:30 Новый
      • 6
      • 7
      -1
      Цитата: Livonetc
      Креативненько пытаются опустить рейтинг Путина.
      Решили сирийскими нитками пришить сговор с мировым сионизмом.

      Я им предлогал помнится ..Хотите свалить Путина ,хвалите его..)))) Но как то коряво у них все это сейчас и смешно конкретно .. bully
  12. Vestnik
    Vestnik 24 июля 2020 18:23 Новый
    • 15
    • 11
    +4
    Россия активно, но без лишнего шума, вытесняет иранцев и проиранские вооруженные формирования из провинций Кунейтра, Дераа и сирийской части Голанских высот.

    Знаете мужики почему такая статья появилась в "мировых сми"..?
    Я так понимаю от страха ..Россия вроде начала поставки в Иран С-300-400 и активно взаимодействует на всех уровнях ..

    Так что думайте и анализируйте что к чему идет ..А все эти вопли вокруг России ,это к лучшему !
    1. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin 24 июля 2020 18:46 Новый
      • 4
      • 15
      -11
      Цитата: Vestnik
      Так что думайте и анализируйте что к чему идет .


      https://www.mako.co.il/news-columns/2020_q3/Article-d33307bd0d57371026.htm
      Гугл в ПОМОЩЬ
      1. primaala
        primaala 24 июля 2020 18:58 Новый
        • 6
        • 7
        -1
        Это наш ВВП предупреждает вашего Натаньяху - НЕ будет по вашему!!!
        Не стану открыто переводить, о чём конкретно говорили.
        Картинку зря притащил. Не в пул!!! )))
        1. atalef
          atalef 24 июля 2020 19:26 Новый
          • 8
          • 8
          0
          Цитата: primaala
          то наш ВВП предупреждает вашего Натаньяху - НЕ будет по вашему!!

          по моему - это как раз -- по нашему.
          Россия выдавливает Хизбаллу и иран от границ Израиля.
          Цитата: primaala
          Не стану открыто переводить, о чём конкретно говорили.

          Комрад присутствовал на переговорах ? wink
        2. Vitaly Gusin
          Vitaly Gusin 24 июля 2020 21:15 Новый
          • 5
          • 3
          +2
          Цитата: primaala
          притащил

          ПритащиЛИ
          Таскает вас председатель колхоза на работу.
          А я привел пример, как два руководителя могут вести диалог и хочу заметить очень удачно
          В самое короткое время ВЫ в этом убедитесь.
      2. dzvero
        dzvero 24 июля 2020 19:04 Новый
        • 5
        • 4
        +1
        Фото зачетное и в тему! Путин В.В. показывает вашему на карте какую часть Голан требует себе smile и, похоже, указательный палец его правой руки подходит к Петах Тыквы...
        1. atalef
          atalef 24 июля 2020 19:28 Новый
          • 5
          • 6
          -1
          Цитата: dzvero
          Фото зачетное и в тему! Путин В.В. показывает вашему на карте какую часть Голан требует себе

          Израилю принадлежит только часть Голан.
          Название статьи не корректо , точнее двусмысленно //.
          никакого присутствия России на Из-раильской части Голан не наблюдается.
          1. dzvero
            dzvero 24 июля 2020 19:54 Новый
            • 2
            • 3
            -1
            никакого присутствия России на Из-раильской части Голан не наблюдается.

            По-моему и на Сирийской части Голан тоже smile
            1. atalef
              atalef 24 июля 2020 20:15 Новый
              • 4
              • 5
              -1
              Цитата: dzvero
              никакого присутствия России на Из-раильской части Голан не наблюдается.

              По-моему и на Сирийской части Голан тоже smile

              У вас есть конкретные факты?
              Или так , типа я так думаю smile
              1. dzvero
                dzvero 24 июля 2020 20:50 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                Информации про развернутые на Голанах российские мотострелковые и танковые дивизии не было. Так что я думаю, что на Сирийской части Голан российского присуствия нету.
        2. Vitaly Gusin
          Vitaly Gusin 24 июля 2020 21:25 Новый
          • 4
          • 3
          +1
          Цитата: dzvero
          Путин В.В. показывает вашему

          Он не только показывает но еще и говорит для тех как вы
      3. MMX
        MMX 24 июля 2020 19:29 Новый
        • 2
        • 2
        0
        Со слов Нетаньяху, у него сложились очень хорошие личные отношения с Путиным. Думаю, что так и есть.
      4. Vestnik
        Vestnik 24 июля 2020 19:32 Новый
        • 9
        • 8
        +1
        Цитата: Vitaly Gusin
        Гугл в ПОМОЩЬ

        И Вику тоже ))))) Путин все же хитрее евреев .. hi laughing
        Наобщался с ними в 90-х ..(Березовский и т.д. по списку ..))))
        Оставил самых адекватных и с русской душой .. hi
        1. Vitaly Gusin
          Vitaly Gusin 24 июля 2020 21:27 Новый
          • 3
          • 2
          +1
          Цитата: Vestnik
          Оставил самых адекватных

          Самые адыкватные уже давно в Израиле.
      5. Дядя Изя
        Дядя Изя 24 июля 2020 19:54 Новый
        • 6
        • 6
        0
        А вы пропагандист с сахнута ?
        Гозмана заберите к себе будет на родине говорить как надо жить )))
        1. muham
          muham Вчера, 13:08 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Дядя Изя
          А вы пропагандист с сахнута ?
          Гозмана заберите к себе будет на родине говорить как надо жить )))
          А что вы лично сделали, чтобы Гозману путь указать? Кроме вещания с дивана?
    2. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin 24 июля 2020 22:55 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Цитата: Vestnik
      Так что думайте и анализируйте что к чему идет

      Анализатор ВЫ наш!
      7 июля 2020 года состоялись телефонные переговоры между Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и заместителем премьер-министра, министром обороны Государства Израиль Беньямином Ганцем.
      Стороны обсудили актуальные вопросы и возможные перспективы двустороннего ВОЕННОГО!!!! сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке.
      Переговоры подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее развитие российско-израильского сотрудничества в ВОЕННОЙ!!!!!!! сфере.
      В ходе беседы Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу пригласил Беньямина Ганца посетить Международный военно-технический форум «Армия-2020», а также израильские команды – принять участие в Армейский международных играх – 2020, с учетом уже имеющегося у них подобного опыта.
      Может Шойгу пригласил и Амира Хатами? Я готов почитать.
      Жить надо настоящим, а не гнилым прошлым!
  13. parusnik
    parusnik 24 июля 2020 18:25 Новый
    • 1
    • 1
    0
    [b
    ]Контроль над освобожденной территорией она передает бойцам пророссийской группировки «Армия Хурана».
    [/b]....Следим дальше за развитием событий в Сирии.Проиранские группировки есть, протурецкие есть, проамериканские тож.. Теперь пророссийские появились:
    «Армия Хурана» действует против проиранского вооруженного формирования «Хезболла», а также демонтирует блокпосты сирийской армии на юго-западе Сирии.
  14. primaala
    primaala 24 июля 2020 18:34 Новый
    • 4
    • 5
    -1
    Читаю...многие стали упоминать о заговоре махрового сионизма. БВ (муравейник) КТО расшевелил!? Не Израиль ли!? в сговоре с США!?
    Мне ставили минусы сплошняком. Что изменилось!? )))
    Теперь поверили, кто мутит воду в мире???
    Высота вся перейдет сирийцам.
  15. tralflot1832
    tralflot1832 24 июля 2020 18:40 Новый
    • 6
    • 5
    +1
    bully Ну дал израильский журналист.Можно тогда и мне свободу мысли выразить.Иран миролюбивая страна ,одним своим существованием она хочет чтобы был мир на ближнем востоке.А атаки на Израиль осуществляют палестинские террористы проплаченные самим Израилем.Без внешних врагов не сплотить нацию.А то от безделья появится израильские "навальнята"что приведет к брожении в свободном израильском обществе, что приведет на расчлинению Израиля на "колена",как в библии.Какая статья ,такой мой комментарий. bully
  16. Викторио
    Викторио 24 июля 2020 18:54 Новый
    • 1
    • 1
    0
    По утверждению Яари, в активизации местных сил активное участие принимают российские офицеры, многие из которых являются мусульманами с Кавказа.
    ===
    работы им непочатый край - весь ближний восток в кильватер россии
    1. Морской Кот
      Морской Кот 24 июля 2020 19:16 Новый
      • 8
      • 3
      +5
      Ага, точно, а потом организовать массовое переселение туда чечен и дагов, и им хорошо, можно резать всех направо и налево, и тут хоть воздух станет почище.
      1. Викторио
        Викторио 24 июля 2020 19:53 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: Морской Кот
        Ага, точно, а потом организовать массовое переселение туда чечен и дагов, и им хорошо, можно резать всех направо и налево, и тут хоть воздух станет почище.

        ===
        их не переделаешь, сильны традиции. претензии и к нам, там где мы даем слабину, они пользуются.
        1. Морской Кот
          Морской Кот 24 июля 2020 20:37 Новый
          • 5
          • 2
          +3
          А на мой взгляд это просто тупая наглость, тем более если они прут толпой, а что до традиций -- они есть, как не быть, коли они сотни лет занимались одним бандитизмом, традиции хоть куда. laughing
          А все претензии к нам только за то, что за этот самый бандитизм и грабёж им при разных властях постоянно по соплям давали. А ты не грабь, не борзей, тогда и претензий не будет. Но тут Вы правы, их не переделаешь.
      2. Krasnodar
        Krasnodar Вчера, 00:12 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: Морской Кот
        Ага, точно, а потом организовать массовое переселение туда чечен и дагов, и им хорошо, можно резать всех направо и налево, и тут хоть воздух станет почище.

        Там Ближний Восток - ты режешь, тебя режут, бабло работает, но не так чудотворно, как в России матушке - не самое комфортное для привыкшим к другим соседям людей... laughing
  17. vavilon
    vavilon 24 июля 2020 19:12 Новый
    • 12
    • 4
    +8
    Как бы ни критиковали нашего В.Путина но на международной арене он непредсказуемый великий и выдержанный стратег ,его уважают и одновременно боятся в мире.
    1. Tank Hard
      Tank Hard 24 июля 2020 20:05 Новый
      • 2
      • 6
      -4
      Цитата: vavilon
      великий

      Для кого? Для Вавилона?
      1. vavilon
        vavilon 24 июля 2020 20:10 Новый
        • 7
        • 6
        +1
        Критикуют Путина только от зависти или страха ,а ваше недовольство в чем заключается ?
        1. Комментарий был удален.
        2. Tank Hard
          Tank Hard 24 июля 2020 20:26 Новый
          • 5
          • 5
          0
          Цитата: vavilon
          Критикуют Путина только от зависти или страха ,а ваше недовольство в чем заключается ?

          В Сочи 8 июля 2020 снесли
          памятник подвигу русских солдат в форте Святого Духа 1837 года.
          Это было сделано с попустительства властей. Что мне Голанские высоты, когда такое происходит в стране и власти молчат? В чём величие?!
          1. vavilon
            vavilon 24 июля 2020 21:09 Новый
            • 5
            • 4
            +1
            Причём здесь Путин ?
            Это вопрос к региональным властям
            1. Tank Hard
              Tank Hard 24 июля 2020 21:12 Новый
              • 4
              • 4
              0
              Цитата: vavilon
              Причём здесь Путин ?
              Это вопрос к региональным властям

              Если в РФ вертикаль выстроена так, что по всем вопросам надо идти к ВВП, тогда "причём".
              1. vavilon
                vavilon 24 июля 2020 23:56 Новый
                • 1
                • 1
                0
                региональные вопросы решаются в регионах
                1. Tank Hard
                  Tank Hard Вчера, 07:36 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Цитата: vavilon
                  региональные вопросы решаются в регионах

                  Следуя Вашей логике тогда и Фургала трогать нельзя, как минимум надо было оставить в Хабаровске, как максимум-он сам бы решал свою судьбу. Но тогда и до распада России не далеко( а это будет следствием чрезмерной самостоятельности на местах). Но Вы кроме как "ура Путину" более не можете не думать, не просчитывать, видимо.
                  1. vavilon
                    vavilon Вчера, 11:50 Новый
                    • 0
                    • 0
                    0
                    Причём здесь это !.
                    каждый должен делать свою работу и отчитывайся за неё и если нужно то и отвечать перед законом .
                    А Путин не может быть везде ,
                    это в первую очередь должны контролировать общественники
                    и сигнализировать в верх
                    И я уверен что Путин бы отреагировал на этот акт вандализма если бы он был проинформирован
                    1. Tank Hard
                      Tank Hard Вчера, 12:11 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      Цитата: vavilon
                      Причём здесь это !.

                      Я написал, но вы видимо не понимаете. request
                      Вот у одной моей знакомой есть руководитель. Этот руководитель руководит организацией, у него три зама и определённое количество сотрудников. Этот руководитель очень редко бывает на работе, но всё и все работает(ют). Матерят его но дело делают и делают очень хорошо! И если в этой организации в одном из туалетов будут ходить мимо унитаза или не убирать-это будет развал всего, начиная с этого туалета.Но!!! Все работают чётко! Вот это- отличный руководитель ибо сумел организовать работу учреждения так, что всё работает и без его участия.
                      А что у нас в стране?!
                      Может этого руководителя надо ставить президентом? И памятники перестанут сносить? А?
                      Цитата: vavilon
                      А Путин не может быть везде ,
                      это в первую очередь должны контролировать общественники
                      и сигнализировать в верх

                      Жалкая отговорка, почему(?) написано выше. wink
                      1. vavilon
                        vavilon Вчера, 12:52 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Вы хоть сами себя слышите ?)
                        А то у вас получается что :слышал незнаю где и видел незнаю что )))
                        Вот из таким мировозрение толпа выходит на улицу и требуют того что им кто то что то сказал
                        Попробуйте мыслить немного глобальнее
                      2. Tank Hard
                        Tank Hard Вчера, 15:21 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Цитата: vavilon
                        Вы хоть сами себя слышите ?)
                        А то у вас получается что :слышал незнаю где и видел незнаю что )))
                        Вот из таким мировозрение толпа выходит на улицу и требуют того что им кто то что то сказал

                        Это "клиника" какая то... bully
                        Цитата: vavilon
                        Попробуйте мыслить немного глобальнее

                        С этим к Клинтон, Соросу, Байдену и прочим глобалистам. Меня больше наш, русский народ интересует, в России, а не Сирия и не прочие Венесуэлы. feel
                      3. vavilon
                        vavilon Вчера, 16:26 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Если бы наши политики имели ваше мышление то России бы не существовало бы вообще .
                      4. Tank Hard
                        Tank Hard Вчера, 16:37 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Цитата: vavilon
                        Если бы наши политики имели ваше мышление то России бы не существовало бы вообще .

                        Шедевральное высказывание. Голанские высоты важнее русского народа. fool laughing Впрочем, если вы патриот России из Израиля, то понятно. feel
                      5. vavilon
                        vavilon Вчера, 18:23 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        О чем вы говорите !? Да причём здесь Израиль и русский народ ?))) дааааа... тяжёлый случай
                      6. Tank Hard
                        Tank Hard Вчера, 19:20 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Цитата: vavilon
                        О чем вы говорите !? Да причём здесь Израиль и русский народ ?))) дааааа... тяжёлый случай

                        Вы и правда не поняли?! Ну и ладно. Не буду метать бисер. feel
                      7. vavilon
                        vavilon Вчера, 20:11 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Да как тут можно понимать когда вы путаете внешнюю политику России с внутри-государственной деятельности
                        Если бы вы привели пример с Украиной что мы прошляпили, это я бы вас понял ,а так Извините наверное мне не дано
                      8. Tank Hard
                        Tank Hard Вчера, 21:09 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Цитата: vavilon
                        Да как тут можно понимать когда вы путаете внешнюю политику России с внутри-государственной деятельности

                        А не бывает одного без другого. И если внешняя политика успешна, то при внутренней безуспешной , это всё стремиться к нулю. Ибо Внешние успехи-ничто при исчезновении государства в результате бездарной внутренней политики, история краха РИ и СССР вам в помощь.
                        Цитата: vavilon
                        Если бы вы привели пример с Украиной что мы прошляпили, это я бы вас понял

                        Эта тема набила оскомину уже. Не интересно.
                        Цитата: vavilon
                        а так Извините наверное мне не дано

                        Тут согласен.
  • Tank Hard
    Tank Hard 24 июля 2020 21:49 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Цитата: Tank Hard
    В Сочи 8 июля 2020 снесли
    памятник подвигу русских солдат в форте Святого Духа 1837 года.
    Это было сделано с попустительства властей. Что мне Голанские высоты, когда такое происходит в стране и власти молчат? В чём величие?!

    Судя по минусам мне, тут никого не беспокоит не памятник, ни память о русских солдатах. Нда-а-а... request
    1. muham
      muham Вчера, 13:11 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Tank Hard
      Судя по минусам мне, тут никого не беспокоит не памятник, ни память о русских солдатах. Нда-а-а..
      Люди празнуют присвоение звания генерал-майора.
      1. Tank Hard
        Tank Hard Вчера, 15:23 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: muham
        Люди празнуют присвоение звания генерал-майора

        Нет, я завтра праздновать буду, выпью за наших, стих уже готов. hi
  • tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 22:51 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Вы Сочинец?Я тут даже и не заметил этот снос.Сказано найдут более достойное место.В Сочи земля очень и очень дорогая.И здесь мы прекрасно живем.Нет по крайней мере межнациональной розни.Единственный больной вопрос приезжий или местный.И тот сходит на нет ,из за огромного количества новостроек.Народ едет со всей России .И уже состоявшийся народ и уверяю вас это не топ менеджеры.да поводу сноса народ больше переживал за перииминовании в Адлере речки Херота.
    1. Tank Hard
      Tank Hard Вчера, 22:58 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Вы Сочинец?

      Я считаю себя русским.
      Цитата: tralflot1832
      Я тут даже и не заметил этот снос

      Печальный факт.
      Цитата: tralflot1832
      .Сказано найдут более достойное место.В Сочи земля очень и очень дорогая.И здесь мы прекрасно живем.

      Это оправдывает снос памятника? Вы точно русский?
      Цитата: tralflot1832
      Нет по крайней мере межнациональной розни.

      Вопрос времени. ИМХО.
      Цитата: tralflot1832
      .И уже состоявшийся народ

      Что это за понятие? Любопытно.
      Цитата: tralflot1832
      поводу сноса народ больше переживал за перииминовании в Адлере речки Херота.

      Каждому своё. Вы знаете такое понятие как вырусь?Поинтересуйтесь кого так называют.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 23:10 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Вы так ничего и не поняли.Живите в своем мирке.
        1. Tank Hard
          Tank Hard Вчера, 23:16 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: tralflot1832
          Вы так ничего и не поняли.Живите в своем мирке.

          Минус это всё на что Вы способны? bully
          Про вырусь, читайте внимательно:
          [media=https://sea-id.ru/vyrus-s-tochki-zreniya-vykresta/]
  • ugol2
    ugol2 24 июля 2020 20:14 Новый
    • 3
    • 3
    0
    А как может "великий стратег" прошляпить такую важнейшую территорию как Украина?
    Сбой программы, виноваты подчиненные, или гамбит-многоходовочка с выходом к Ла-Маншу?
    1. vavilon
      vavilon 24 июля 2020 20:18 Новый
      • 2
      • 5
      -3
      Вы правы С этим не поспоришь, меня также волнует этот вопрос ,но Надеюсь в ближайшем будущем эта ошибка будет исправлена
    2. Roman_VH
      Roman_VH 24 июля 2020 21:59 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Ну кто его знает. Может это ХПП и по прошествии лет выяснится, что это было конгениально. Всю эту говняшку всеодно не переварить. Пусть сама различается до биогумуса.
  • cniza
    cniza 24 июля 2020 19:16 Новый
    • 6
    • 2
    +4
    При этом в Израиле смотрят на этот процесс положительно, так как установление мира и стабильности на приграничных территориях не противоречит интересам государства.


    Вот и слава Богу , мирная жизнь нужна всем нормальным...
    1. Vestnik
      Vestnik 24 июля 2020 20:38 Новый
      • 8
      • 8
      0
      Цитата: cniza
      При этом в Израиле смотрят на этот процесс положительно, так как установление мира и стабильности на приграничных территориях не противоречит интересам государства.


      Вот и слава Богу , мирная жизнь нужна всем нормальным...

      Виктор вы им верите ? Они просто боятся ,что США их кинет ,что и происходит сейчас и останутся они один на один с злыми арабами которых они постоянно бомбили и убивали из далека ....Ведь так ?
      1. cniza
        cniza 24 июля 2020 20:53 Новый
        • 5
        • 0
        +5
        Виталий , я давно никому не верю , но использовать надо любые шансы.
        1. Ясная
          Ясная 24 июля 2020 21:31 Новый
          • 4
          • 1
          +3
          Цитата: cniza
          Виталий , я давно никому не верю , но использовать надо любые шансы.

          Правильно, если к нам по хорошему и мы тоже.
          1. Vestnik
            Vestnik Вчера, 07:39 Новый
            • 2
            • 3
            -1
            Цитата: Ясная
            Цитата: cniza
            Виталий , я давно никому не верю , но использовать надо любые шансы.

            Правильно, если к нам по хорошему и мы тоже.

            Это как в 90-х я так понимаю ?
          2. cniza
            cniza Вчера, 08:49 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Ну да , добро побеждает зло...
  • Tank Hard
    Tank Hard 24 июля 2020 20:02 Новый
    • 3
    • 6
    -3
    При этом в Израиле смотрят на этот процесс положительно, так как установление мира и стабильности на приграничных территориях не противоречит интересам государства.

    Хазарский каганат? Не? feel
  • paco.soto
    paco.soto 24 июля 2020 20:04 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Статья хорошая, фото клоплохое!
    1. Ясная
      Ясная 24 июля 2020 21:35 Новый
      • 4
      • 3
      +1
      Цитата: paco.soto
      Статья хорошая, фото клоплохое!

      Правильное замечание. На ВО, лучше подходит такое фото. Что бы не было сомнений.

      1. paco.soto
        paco.soto 24 июля 2020 22:35 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        лучше подходит такое фото. Что бы не было сомнений©
        Протёр очки бородой: всё равно не он - мой милый Путин, а двойник какой-то!
        1. Ясная
          Ясная 24 июля 2020 22:43 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Цитата: paco.soto
          лучше подходит такое фото. Что бы не было сомнений©
          Протёр очки бородой: всё равно не он - мой милый Путин, а двойник какой-то!

          Да, он это. У страха - глаза велики...
      2. paco.soto
        paco.soto 24 июля 2020 23:06 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        Правильное замечание. На ВО, лучше подходит такое фото. Что бы не было сомнений.©
        Утирая бородой старческую скупую слезу: сомнений нет - и это ненастоящий милый Путин , которого йа знал ещё по Питеру. Хнык-хнык.
        1. Ясная
          Ясная Вчера, 14:09 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: paco.soto
          сомнений нет - и это ненастоящий милый Путин , которого йа знал ещё по Питеру. Хнык-хнык.

          Простите, уважаемый Аркадий Ротенберг, feel не узнала вас сразу под этим ником no
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак 24 июля 2020 20:07 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    В Иерусалиме на акции протеста задержали более 50 человек. Требовали отправить Нетаньяху в отставку...
    1. А. Привалов
      А. Привалов 24 июля 2020 20:28 Новый
      • 4
      • 4
      0
      Цитата: Танковый пиджак
      В Иерусалиме на акции протеста задержали более 50 человек. Требовали отправить Нетаньяху в отставку...

      Ради справедливости, следует уточнить, что точно такая же демонстрация но в поддержку Нетаньяху проходила в то же самое время на соседней площади. Задержали 55 человек. Там специально разделили митингующих на две группы, чтобы не допустить столкновений между сторонниками и противниками действующего главы правительства. Это при том, что обе демонстрации проводятся совершенно официально и имеют все разрешения от городских властей.
      И в одной и другой демонстрации нашлись горячие головы (а может быть и всё было заранее спланировано) начавшие нарушать порядок, пытавшиеся свернуть с согласованного с полицией маршрута. Полиция через громкоговорители предупредила, что она будет применять силу, если собравшиеся откажутся подчиняться. В ответ на это толпа всё таки уклонилась от маршрута, скандируя оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов. Полицейские начали задерживать нарушителей правопорядка. Свезли в каталажку, выписали особо буйным штрафы и отправили по домам.
      Демократия, понимаешь! Свобода, так сказать, изъявления гражданских чувств.
      1. Paranoid50
        Paranoid50 24 июля 2020 20:38 Новый
        • 5
        • 2
        +3
        Цитата: А. Привалов
        Свобода, так сказать, изъявления гражданских чувств.

        И пошёл хабадник на ешиботника... fellow laughing
        1. Krasnodar
          Krasnodar Вчера, 00:25 Новый
          • 4
          • 1
          +3
          Цитата: Paranoid50

          И пошёл хабадник на ешиботника... fellow laughing

          И поднялся шестигранник на семисвечник, и началась сеча лютая , Берл Лазар поднял руку на Бороду ... И плач великий стоял по всей земле Израильской - от Герцлии-Питуах до Жуковки, от Белавии Столицычукоткинской до Верхнего Истсайдья Манхэттенского crying
      2. Танковый пиджак
        Танковый пиджак 24 июля 2020 21:32 Новый
        • 3
        • 5
        -2
        Хотелось сказать, что "они же дети" и это "недемократично" "Он (Нетаньяху) Вам не царь..." Это что за кровавый режим? Царь добрый, а бояре плохие... Пенсионный возраст...Коррупция...Распилл... wassat Ортодокс лайфс мэттер...
        1. Ryaruav
          Ryaruav 24 июля 2020 21:59 Новый
          • 3
          • 2
          +1
          пиджак у вас такие погоны ,позволяют вам нести временами полную чушь
          1. Танковый пиджак
            Танковый пиджак 24 июля 2020 22:05 Новый
            • 3
            • 3
            0
            Два года назад я писал то же самое...Израилю пора в ноги поклонится России и начать сотрудничество...Получал много минусов. И сегодня получу.
            Через Ливан бегите, так безопаснее.
            1. muham
              muham Вчера, 13:15 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: Танковый пиджак
              Израилю пора в ноги поклонится России и начать сотрудничество.

              А получилось наоборот. Вам непонятно, наверное, какая связь между этой "новостью" и планом постройки газопровода из Израиля да в Европу?
    2. Vestnik
      Vestnik 24 июля 2020 20:44 Новый
      • 5
      • 6
      -1
      Цитата: Танковый пиджак
      В Иерусалиме на акции протеста задержали более 50 человек. Требовали отправить Нетаньяху в отставку...

      Да это эти как их ортодоксы ..)))
      Хорошие мужички и танцуют хорошо ..))))

      Там одни папахи на сотни миллионов шекелей ..))))
      1. А. Привалов
        А. Привалов 24 июля 2020 20:49 Новый
        • 3
        • 5
        -2
        Цитата: Vestnik
        Цитата: Танковый пиджак
        В Иерусалиме на акции протеста задержали более 50 человек. Требовали отправить Нетаньяху в отставку...

        Да это эти как их ортодоксы ..)))
        Хорошие мужички и танцуют хорошо ..))))
        Там одни папахи на сотни миллионов шекелей ..))))


        Я понимаю ваше неудержимое желание постебаться, но для чего загаживать обсуждаемую тему?
        1. Vestnik
          Vestnik 24 июля 2020 22:11 Новый
          • 4
          • 7
          -3
          Цитата: А. Привалов
          Я понимаю ваше неудержимое желание постебаться, но для чего загаживать обсуждаемую тему?

          Я написал тут .когда уже все затихли и успогоились на теме ..!
          Но я просто не согласен с со всеми вами Привалов ! Что я не имею право написать что думаю ? Вы ведь в статьях про Россию ехидничаете и всячески провоцируете ..хе хе ..Так что ТЕРПИТЕ ПРАВДУ !!!
          Классно танцуете и у нас на сайте laughing
          1. А. Привалов
            А. Привалов 24 июля 2020 22:15 Новый
            • 3
            • 4
            -1
            Цитата: Vestnik
            Что я не имею право написать что думаю ?

            И это всё? Потроллить, значит, пожелали. В таком случае, не смею более задерживать. hi
            1. Vestnik
              Vestnik 24 июля 2020 23:04 Новый
              • 6
              • 7
              -1
              Цитата: А. Привалов
              Цитата: Vestnik
              Что я не имею право написать что думаю ?

              И это всё? Потроллить, значит, пожелали. В таком случае, не смею более задерживать. hi

              Да вы меня сами достаете из Израиля и тут ..Вон не успеваю отвечать ,и все такие умные и хитрые .. lol
              Так что Привалов идите в пустыню и не трогайте меня уже ..))))
            2. Krasnodar
              Krasnodar Вчера, 00:32 Новый
              • 1
              • 3
              -2
              Цитата: А. Привалов
              Потроллить, значит, пожелали. В таком случае, не смею более задерживать. hi

              Это Барабашка сайта, его талисман, ветеран, обличитель сионизма, певец русской души и пиарщик белой горячки - Витася fellow
              P.S. И клипы у него душевные
              1. Vestnik
                Vestnik Вчера, 07:47 Новый
                • 2
                • 3
                -1
                Цитата: Krasnodar
                Цитата: А. Привалов
                Потроллить, значит, пожелали. В таком случае, не смею более задерживать. hi

                Это Барабашка сайта, его талисман, ветеран, обличитель сионизма, певец русской души и пиарщик белой горячки - Витася fellow
                P.S. И клипы у него душевные

                Ох любите вы оскорблять ,когда вас за одно место ногой придавить..
                Я же вас не обзываю тут (хотя мысленно бывает чертыхнусь )
                Тема смешная очень ,давно так не смеялся laughing
                Вчера ваши "доблестные" вертолетчики опять Сирию мочили ..Вот и верь вам после этого.. hi
                1. Krasnodar
                  Krasnodar Вчера, 09:27 Новый
                  • 0
                  • 3
                  -3
                  Придавили - но не ногой lol А кто-то кому-то обещал сирийцев не трогать? )))
                  1. Vestnik
                    Vestnik Вчера, 09:59 Новый
                    • 1
                    • 1
                    0
                    Цитата: Krasnodar
                    Придавили - но не ногой lol А кто-то кому-то обещал сирийцев не трогать? )))

                    Провокатор тот еще ..Сколько он людей раковых больных кинул на деньги посредничек ,засевший в Краснодаре ..
                    Вот и довольный такой ,жизнь удалась negative
                    P.S.тесть на тракторе пашет ,а зятек разводит людей на бабки ,отправляя в Израиль типо вылечат ..Аха ..
                    Представляю что этот балабол им рассказывает,лишь бы деньги содрать с убитых горем родственников..
                    1. Krasnodar
                      Krasnodar Вчера, 10:39 Новый
                      • 0
                      • 2
                      -2
                      Про кинул подробнее можно? lol
                      Тесть - че делает? laughing
                      1. Vestnik
                        Vestnik Вчера, 12:14 Новый
                        • 1
                        • 1
                        0
                        Цитата: Krasnodar
                        Про кинул подробнее можно? lol
                        Тесть - че делает? laughing

                        Зацепило ?
                        Тесть плюется ,остальные поминки справляют и кредиты выплачивают милионные hi
                      2. Krasnodar
                        Krasnodar Вчера, 12:30 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Витася, Вы о всех по своим способностям судите? laughing Онкологию в Израиле / Германии без ревизии патрологии (образца опухолевой ткани), основываясь на заключение российских онкологов лечить запрещено по закону. Следовательно, образец перепроверяют в лаборатории, делают дополнительную визуализацию или пересмотр российских дисков МРТ / КТ и потом озвучивают сумму лечения. Все, что я перечислил, стоит до 400 тыс. рублей. Дальше, если чел хочет, лечится в России по составленной израильтянами / немцами программе, хочет - за рубежом hi
                        А тестю с чего плеваться? laughing
                      3. Shahno
                        Shahno Вчера, 12:35 Новый
                        • 1
                        • 0
                        +1
                        Израильская медицина(да и немецкая) тут сильна,конечно. По аналогии...это как бы мы стали претендовать на первенство в освоении Луны потому,что запустили к ней аппарат(да,конечно весьма успешно для первого раза,но..).
                      4. Krasnodar
                        Krasnodar Вчера, 12:37 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Статистика - в среднем пятилетняя выживаемость онкобольных (злокачественными заболеваниями) в Германии в районе 65%, в Израиле 68 процентов, в России - 41%.
                    2. Andobor
                      Andobor Вчера, 13:37 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      Цитата: Krasnodar
                      образец перепроверяют в лаборатории, делают дополнительную визуализацию или пересмотр российских дисков МРТ / КТ и потом озвучивают сумму лечения.

                      В России при направлении из региона в федеральный центр то же все это пересматривают, и платить приходится порядка 30-50 тыр. в дальнейшем госпитализация, операция, лечение - бесплатно, а это уже - сотни тысяч - миллионы, иностранцы их платят.
                    3. Krasnodar
                      Krasnodar Вчера, 14:53 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      Это так. 80% моих клиентов - москвичи. Большая часть пробовала лечиться в московский клиниках, в т.ч. Блохина и Герцена. Из остальных большая часть пробовала лечиться в областных центрах, некоторые - в Москве и Питере. Чего нельзя отрицать - зачастую им выполняются хорошего качества операции. Вопрос - что дальше, а иногда - почему им не давалось неоадъвантное лечение и т.д. Про молекулярно-генетическую диагностику говорить нечего -
  • Комментарий был удален.
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак 24 июля 2020 22:39 Новый
    • 1
    • 4
    -3
    Кстати прикольно танцуют...Ой-Вэй...Ой-Вай.. Пу-тин- выру-чай wink
    1. Vestnik
      Vestnik 24 июля 2020 23:06 Новый
      • 5
      • 6
      -1
      Цитата: Танковый пиджак
      Кстати прикольно танцуют...Ой-Вэй...Ой-Вай.. Пу-тин- выру-чай wink

      Именно это и поют ..Еще Мы -Фургал ))))))
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак 24 июля 2020 23:34 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        На горе стоял Казак
        Он Богу молился
        За свободу, за народ
        Низко поклонился
        Источник text-pesni.com

        Ойся, ты ойся, ты меня не бойся
        Я тебя не трону, ты не беспокойся
        Ойся, ты ойся, ты меня не бойся
        Я тебя не трону, ты не беспокойся

        А еще просил казак
        Правды для народа
        Будет правда на земле
        Будет и свобода

        Ойся, ты ойся, ты меня не бойся
        Я тебя не трону, ты не беспокойся
        Ойся, ты ойся, ты меня не бойся
        Я тебя не трону, ты не беспокойся

        За друзей казак просил
        Чтоб их на чужбине
        Стороною обошли
        Алчность и гордыня

        Ойся, ты ойся, ты меня не бойся
        Я тебя не трону, ты не беспокойся
        Ойся, ты ойся, ты меня не бойся
        Я тебя не трону, ты не беспокойся

        Чтобы жены дождались
        И отцы, и дети
        Тех, кто ищет правду-мать
        Да по белу свету

        Ойся, ты ойся, ты меня не бойся
        Я тебя не трону, ты не беспокойся
        Ойся, ты ойся, ты меня не бойся
        Я тебя не трону, ты не беспокойся

        Для людей просил казак
        Да благословенья
        Чтобы были хлеб да соль
        Во мирных селеньях
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Вчера, 03:50 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: Танковый пиджак
          Источник text-pesni.com

          Простите, но лучший вариант здесь:
          1. a.s.zzz888
            a.s.zzz888 Вчера, 07:35 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            ROSS 42 (Юрий Васильевич) Сегодня, 03:50
            +1
            Цитата: Танковый пиджак
            Источник text-pesni.com

            Простите, но лучший вариант здесь
            Полагаю- "Торг тут не уместен!". Такие вещи в любом виде хороши. Обоим по +.
          2. Tank Hard
            Tank Hard Вчера, 07:45 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Фланкировка шашкой, к фехтованию, либо прикладному использованию клинка, отношения практически не имеет, это шоу, где даже полуголые девицы выглядят круто, однако-это просто шоу ряженых.
  • Vestnik
    Vestnik 24 июля 2020 20:30 Новый
    • 9
    • 8
    +1
    Что значит зачистка была мощная на сайте ..Тема такая скромная сразу стала !
    А раньше помнится до 450 коментов доходило .))))
    Значит все согласны со статьей ,или просто боятся писать тут ?
    Или скорее всего некому .. laughing
    Ну вот такое мнение мое .. Израиль сейчас усиленно ищет сближения с Россие , даже бомбежки Дамаска прекратил ..Их страх понятен Ирану идут поставки новейших ПВО России ..США там неграми занимаются (на коленях стоят и т.д.) ..Что делать Израилю? Они перед арабами на колени не встанут ))))
    Точно ,начать хвалить Россию и Путина и всем своим лобби методичку разослали уже наверное ..
    Нетаньяху скоро визит официальный в Россию организует и целоваться будет с Путиным на камеры (Кадыров тоже там присутствовать будет ,но целоваться откажется))))..
    Что то так предстоит ! Я прав форумчане из Израиля и прочии тут подпевалы ?
    1. Танковый пиджак
      Танковый пиджак 24 июля 2020 21:28 Новый
      • 4
      • 3
      +1
      Прав, Кадыров их целовать не будет... wassat
    2. Танковый пиджак
      Танковый пиджак 24 июля 2020 21:42 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Нетаньяху приедет проситься в Евразийский союз... Матрасы не вывозят Европу, а уж БВ тем более...Трамп Мэйк Америка Грейт эген, нот Израиль.
      Через Ливан... "смахнув пыль с российского паспорта" (с) Мария Захарова.
    3. Krasnodar
      Krasnodar Вчера, 00:36 Новый
      • 2
      • 3
      -1
      Вы ошиблись. Последний раз Дамаск подло бомбили с коварно захваченных Голанских высот в 20 числах июля. hi
      1. Vestnik
        Vestnik Вчера, 07:52 Новый
        • 2
        • 4
        -2
        Цитата: Krasnodar
        Вы ошиблись. Последний раз Дамаск подло бомбили с коварно захваченных Голанских высот в 20 числах июля. hi

        Вчера с вертолетов гоняли и мочили арабов по Сирии.(видать опяять камень в сторону Израиля кинули негодяи)))). hi У своих спросите.
    4. Andobor
      Andobor Вчера, 13:20 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Vestnik
      Израиль сейчас усиленно ищет сближения с Россие

      израильский премьер из Москвы и Сочи последние годы не вылазил,
      все что там они делают, - все с разрешения России.
  • _andrey_
    _andrey_ 24 июля 2020 20:43 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Если по договору Сирия на 50 лет предоставляет военно-морскую и военно-воздушную базы РФ, в этом договоре наверняка прописано и участие РФ в безопасности Сирии, даже еслиб не было прописано, эти базы будут стабильны лишь в стабильной стране.
    1. Vestnik
      Vestnik Вчера, 07:56 Новый
      • 2
      • 3
      -1
      Цитата: _andrey_
      Если по договору Сирия на 50 лет предоставляет военно-морскую и военно-воздушную базы РФ, в этом договоре наверняка прописано и участие РФ в безопасности Сирии, даже еслиб не было прописано, эти базы будут стабильны лишь в стабильной стране.

      Вот именно ! Не просто причал нам отдали ,а полность. порт и прилегающие территории и т.д. Взамен защита и охрана ..То есть получается ,если Израиль бомбит Сирию,то это автоматически получается что и Россию ! Вот в чем проблема и мы обязаны ответить ,но...
      1. muham
        muham Вчера, 13:19 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Vestnik
        о есть получается ,если Израиль бомбит Сирию,то это автоматически получается что и Россию !
        Мдааа, плохо дело ирана, если только вот такие миханы за него масть держут. Ну что Израиль опять победил.
  • APASUS
    APASUS 24 июля 2020 21:18 Новый
    • 4
    • 4
    0
    Я так понимаю Путин стал мультимедийным брендом ! Теперь любое событие в мире можно объяснить присутствием Путина ,любой бред списать на него и объяснить любое явление !
    Пора уже регистрировать марку,если бы за упоминание Путина ему отстегивали по 1 $ хотя бы ,он стал бы миллионером еще лет 5 назад .......
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 03:57 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: APASUS
      Пора уже регистрировать марку,если бы за упоминание Путина ему отстегивали по 1 $ хотя бы ,он стал бы миллионером еще лет 5 назад ...

      Боюсь, уважаемый, что если бы он отстёгивал по 10 центов за каждое слово «благодарности» от российских граждан, его правую руку не украшали бы часы от бренда A. Lange & Sohne стоимостью около 400 000 евро. laughing
    2. Andobor
      Andobor Вчера, 13:16 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: APASUS
      Я так понимаю Путин стал мультимедийным брендом !

      Да, Путин вводит и все проходит.
  • Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла 24 июля 2020 21:33 Новый
    • 5
    • 2
    +3
    Геополитика. Разве плохо, если перестанут пулять ракеты до Хайфы и др.? Снимет ненужное напряжение. Хороший ход, товарищ П.
  • Ясная
    Ясная 24 июля 2020 21:43 Новый
    • 5
    • 3
    +2
    Цитата: Vestnik
    Я прав форумчане из Израиля и прочии тут подпевалы ?

    Вам виднее, Вы же - Вестник winked
    1. Vestnik
      Vestnik 24 июля 2020 23:18 Новый
      • 7
      • 5
      +2
      Цитата: Ясная
      Цитата: Vestnik
      Я прав форумчане из Израиля и прочии тут подпевалы ?

      Вам виднее, Вы же - Вестник winked

      Ну типо того..хе хе love Понимаете милочка ,тут народ специфический и наглеет иногда ..Вот с небес их и нужно снимать ,а иногда просто отправлять в свои страны жаркие и голодные..)))))
      Вот так и живем
      1. Ясная
        Ясная Вчера, 14:21 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Vestnik
        Цитата: Ясная
        Цитата: Vestnik
        Я прав форумчане из Израиля и прочии тут подпевалы ?

        Вам виднее, Вы же - Вестник winked

        Ну типо того..хе хе love Понимаете милочка ,тут народ специфический и наглеет иногда ..Вот с небес их и нужно снимать ,а иногда просто отправлять в свои страны жаркие и голодные..)))))
        Вот так и живем

        Вот какой Вы, буреВестник поперёШный laughing . Ребята, в основном под советскими никами, изо всех силенок, по 100500 раз всем доказали, кроме Вас, что мы уже умерли с голода, если завтра Путин не уйдет в отставку, они напишут... в Спортлото crying .
        1. Vestnik
          Vestnik Вчера, 14:30 Новый
          • 1
          • 2
          -1
          Цитата: Ясная
          Вот какой Вы, буреВестник поперёШный laughing . Ребята, в основном под советскими никами, изо всех силенок, по 100500 раз всем доказали, кроме Вас, что мы уже умерли с голода, если завтра Путин не уйдет в отставку, они напишут... в Спортлото crying

          Я страрый солдат и не знаю слов любви ,ясное солнышко вы мое ! love
          За вас готов всех тут порвать ,как грелку ..Все в мире ради вас делается женщины !
          1. Ясная
            Ясная Вчера, 15:11 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Vestnik
            Я страрый солдат

            love Ну, так просыпайся, старый солдат, а то вон и на аватарке совсем заснул wink
  • Андрей Васильевич
    Андрей Васильевич 24 июля 2020 22:13 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Цитата: Vlad T
    Зеленский не побоялся подмочить авторитет за жизни заложников. Вот жизни заложников в Москве Норд-осте не пожалели , авторитет не позволял.... Тут Президенту Зеленскому оценка в пять балов...Что до действий на Голанах, так явно произраильские., как и все в Сирии, что связаны с Израилем...,

    Зеленский не побоялся устроить такую тупую постановку. А когда реальные террористы избивали людей на улицах городов, Зеленский не слышал и не видел нихрена. А потом заявил что ему эти люди не интересны, по его мнению они отбирают его рейтинг. Вошь зелёная — подходящее погоняло.
  • Пленник
    Пленник 24 июля 2020 23:00 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    Наш пострел везде поспел. (с)
  • zwlad
    zwlad 24 июля 2020 23:10 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    Ох уж этот Путин! Везде успевает.
  • Volga073
    Volga073 Вчера, 00:18 Новый
    • 3
    • 3
    0
    Еврейский журналист все врет конечно.
    Хочет стравить Россию и Иран.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 04:15 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Volga073
      Хочет стравить Россию и Иран.

      Я не припомню, чтобы Россия и Иран, впрочем, как и Россия и Израиль «сжимали» друг друга в объятиях...
      Хотя, доля разума в ваших словах несомненно присутствует. Кому, как не Израилю, выгодно наличие недругов в стане его восточных «почитателей»...Более того, я даже затрудняюсь сказать, есть ли там истинные поклонники «богоизбранных»...
      Цитата: Laksamana Besar
      ВО реально в опускается до трусов.

      Трусóв или трýсов??? belay Под словом «трусов» вы имели ввиду несмелых людей или грязное бельё?
    2. Vestnik
      Vestnik Вчера, 08:00 Новый
      • 1
      • 4
      -3
      Цитата: Volga073
      Еврейский журналист все врет конечно.
      Хочет стравить Россию и Иран.

      Правильное направление мысли.. hi Но сейчас вас отпинают тут за этот кромольный коммент..Будьте осторожней уважаемый !..
  • Комментарий был удален.
  • Sereg
    Sereg Вчера, 06:15 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Откуда все это известно?
    Или это полный авторский вымысел?
  • Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 06:51 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В Израиле: Путин захватил часть Голанских высот
    И?
    1. Траур? Нельзя высоты обстреливать. feel
    2. Россия должна компенсировать высотами в Крыму? feel
  • a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 07:30 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Эхуд Яари в своей статье на портале Mako, которую он озаглавил «Путин захватывает сирийские Голаны».
    Так все таки "сирийские Голаны»!!! И это - "Заметьте, не я предложил!" (с) а еврейский журналист Эхуд Яари! wink bully laughing bully
    1. indy424
      indy424 Вчера, 09:24 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      чтобы острить по поводу ближнего востока, мало иметь отменное чустсво юмора. надо еще и знать ближний восток. кроме вас, весь мир знает, что голаны это широкая полоса земли, где есть как сирийская, так и израильская территория, а граница проходит по линии вулканов.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Вчера, 11:24 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        indy424 (Михаил) Сегодня, 09:24
        я не стал бы так категорично возражать.

        Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории. Совет безопасности ООН признаёт эту территорию сирийской.
        Это насчёт границы "по линии вулканов".
    2. muham
      muham Вчера, 13:24 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Эхуд Яари в своей статье на портале Mako, которую он озаглавил «Путин захватывает сирийские Голаны».
      Так все таки "сирийские Голаны»!!! И это - "Заметьте, не я предложил!" (с) а еврейский журналист Эхуд Яари! wink bully laughing bully

      Обратите внимание на карту, есть Голанские высоты во владении государства Израиль, а есть во владении того, что когдато было Сирией. Так вот, речь идёт об той части, с которой ассадитов туркнули свои же граждане. laughing laughing laughing bully bully
  • Andobor
    Andobor Вчера, 13:13 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Да, иранцы и Хезбола действуют под боком у евреев, евреи их долбят,
    - а Путин ввел и все довольные.
  • Δεγραδ-Οτραδ
    Δεγραδ-Οτραδ Вчера, 22:53 Новый
    • 0
    • 0
    0
    А я напоминаю, что согласно резалюции ООН No.497 от 17.12.1981 территория Голландских высот считается оккупированной государством Израиль.