В Израиле: Путин захватил часть Голанских высот

Россия активно, но без лишнего шума, вытесняет иранцев и проиранские вооруженные формирования из провинций Кунейтра, Дераа и сирийской части Голанских высот. Контроль над освобожденной территорией она передает бойцам пророссийской группировки «Армия Хурана».Такое заявление сделал израильский журналист Эхуд Яари в своей статье на портале Mako, которую он озаглавил «Путин захватывает сирийские Голаны».Командует «Армией Хурана» Ахмад аль-Абду, уроженец шиитского города Босра-а-Шам. Несмотря на религиозную принадлежность, симпатии к Ирану в этом городе непопулярны. Возглавляемая им группировка ранее противостояла силам Башара Асада и находилась под покровительством Израиля.По утверждению Яари, в активизации местных сил активное участие принимают российские офицеры, многие из которых являются мусульманами с Кавказа.Теперь, как говорит израильский журналист «Армия Хурана» действует против проиранского вооруженного формирования «Хезболла», а также демонтирует блокпосты сирийской армии на юго-западе Сирии. В освобожденных районах создаются гражданские администрации, а российская военная полиция старается примирить местных друзов и мусульман.При этом в Израиле смотрят на этот процесс положительно, так как установление мира и стабильности на приграничных территориях не противоречит интересам государства.