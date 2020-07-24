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На Средне-Невском ССЗ заложили восьмой тральщик проекта 12700 «Лев Чернавин»

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На Средне-Невском ССЗ заложили восьмой тральщик проекта 12700 «Лев Чернавин»

В Санкт-Петербурге заложен восьмой корабль противоминной обороны проекта 12700 (шифр "Александрит"), получивший название "Лев Чернавин". Церемония закладки прошла на Средне-Невском судостроительном заводе.


Как ранее сообщалось, формирование корпуса нового тральщика началось еще 10 июля. В герметично смонтированной матрице, повторяющей обводы корпуса будущего корабля, под воздействием отрицательного давления была осуществлена пропитка связующим веществом специальным образом уложенных слоев стеклоткани. Процесс пропитки занял около двух суток. Церемонию официальной закладки назначили 24 июля.

В церемонии закладки участвовали заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Игорь Мухаметшин, главный советник гендиректора ОСК Виктор Чирков и главный конструктор тральщиков проекта 12700 Александр Калинин.

Новый корабль получил имя Льва Давыдовича Чернавина – советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота.

Новый тральщик станет восьмым кораблем в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе и последним, построенным в рамках первой серии. Начиная с девятого, тральщики данного проекта будут строиться с учетом изменений, внесенных в проект в процессе эксплуатации первых кораблей. В основном изменения коснутся автоматизации противоминных средств.

Тральщики проекта 12700 способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют уникальный корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Проект 12700 был разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Эти корабли противоминной обороны имеют водоизмещение около 890 тонн, длину - 62 метра и ширину 10 метров, экипаж насчитывает 44 человека.
Использованы фотографии:
Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода
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На Средне-Невском ССЗ начато формирование корпуса восьмого «Александрита»
В Санкт-Петербурге заложили седьмой тральщик проекта 12700 "Александрит"
44 комментария
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  1. svp67
    svp67 24 июля 2020 17:14 Новый
    • 4
    • 4
    0
    Новый корабль получил имя Льва Давыдовича Чернавина – советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота.
    Странное имя для тральщика...
    1. El Dorado
      El Dorado 24 июля 2020 17:39 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      Почему странное? По Вашей логике, в честь адмирала Ушакова должны были парусник назвать, а не эсминец? Так что ли? А в честь Аскольда плоскодонку, а не МРК?
      1. Ryaruav
        Ryaruav 24 июля 2020 18:11 Новый
        • 3
        • 2
        +1
        а где лунин,котельников,щедрин,бахтин,маринеско,кучеренко,тамман,грищенко,травкин и другие наши подводники которые непосредственно воевали и побеждали
      2. svp67
        svp67 24 июля 2020 18:34 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Цитата: El Dorado
        Почему странное?

        Ну во-первых АДМИРАЛ, а в названии этого нет, во-вторых подводник, а тут тральщик. У минной службы флота своих адмиралов то хватало и хватает...
    2. Кирилл Г...
      Кирилл Г... 24 июля 2020 19:04 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Странно то что у нас адмиралы пошли двух сортов оказывается.
      Вот почему то фрегат называется АДМИРАЛ ГОРШКОВ или АДМИРАЛ КАСАТОНОВ, а тральщики в честь контр адмирала Чернавина к примеру или вице-адмирала Шлемова почему то Имя Фамилия. Вот отчего так?
    3. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 24 июля 2020 19:20 Новый
      • 3
      • 3
      0
      Цитата: svp67
      Новый корабль получил имя Льва Давыдовича Чернавина – советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота.
      Странное имя для тральщика...

      yes Да.Поддерживаю ваше мнение.Это действительно странный выбор .Логики нет.
    4. мусоргский
      мусоргский Вчера, 12:59 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Счего это имя стало странным?
  2. Имперец-Технократ
    Имперец-Технократ 24 июля 2020 17:37 Новый
    • 3
    • 15
    -12
    Хотя бы 1 универсальную ракетную установку на 8 Ониксов или Калибров туда впихните)
    1. El Dorado
      El Dorado 24 июля 2020 17:41 Новый
      • 4
      • 3
      +1
      Зачем? Это рейдовый тральщик, а не корабль дальней морской зоны.
      1. Имперец-Технократ
        Имперец-Технократ 24 июля 2020 17:44 Новый
        • 4
        • 8
        -4
        МРК и корветы с Калибрами и Ониксами - тоже не корабли дальней зоны
        1. Опасный
          Опасный 24 июля 2020 19:12 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Цитата: Имперец-Технократ
          МРК и корветы с Калибрами и Ониксами - тоже не корабли дальней зоны

          На то они и МРК - малые ракетные корабли. Тральщик - это немножко другое.
      2. Кирилл Г...
        Кирилл Г... 24 июля 2020 19:00 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Рейдовый ТЩ это вполне конкретный класс кораблей. Пр.12700 не рейдовый ТЩ.
      3. д^Амир
        д^Амир 24 июля 2020 20:32 Новый
        • 0
        • 0
        0
        только хотел спросить, а для Океана ли он???
    2. 7,62х54
      7,62х54 24 июля 2020 18:01 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Контейнер поставят на палубу если надо будет
    3. svp67
      svp67 24 июля 2020 18:36 Новый
      • 7
      • 0
      +7
      Цитата: Имперец-Технократ
      Хотя бы 1 универсальную ракетную установку на 8 Ониксов или Калибров туда впихните)

      А еще палубу для взлета самолетов... Ну, Вы сами подумайте, кораблю корпус из композитов сделали, что бы он железа меньше имел, а Вы на него предлагаете целую гору железную поставить
      1. Башкирхан
        Башкирхан 24 июля 2020 21:39 Новый
        • 6
        • 0
        +6
        Цитата: svp67
        А еще палубу для взлета самолетов...

        И главный калибр от "Ямато" -- на меньшее мамкины шизомилитаристы не согласные!
    4. Артур 85
      Артур 85 24 июля 2020 20:41 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Он же из пластика... Даже я , сторонник того чтоб ракеты с контейнерами висели даже на мачте, и чтоб купить все списанные танкеры, и вкрячить на них КР сколько выпить (зачёркнуто) увезти смогут - и то не думаю, что на тральщике нужны ракеты.
  3. Ryaruav
    Ryaruav 24 июля 2020 17:41 Новый
    • 4
    • 3
    +1
    просто интересно сколько надо таких тщ по стратегии гш вмф для обеспечения безопасного выхода кораблей сф из баз на побережье баренцевого моря
    1. Имперец-Технократ
      Имперец-Технократ 24 июля 2020 17:45 Новый
      • 1
      • 3
      -2
      просто интересно сколько надо таких тщ по стратегии гш вмф для обеспечения безопасного выхода кораблей сф из баз на побережье баренцевого моря

      8+
      1. Маркони41
        Маркони41 24 июля 2020 18:12 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Цитата: Имперец-Технократ
        8+

        Честно говоря даже 8 это капля в море наших потребностей в данных кораблях. Надеюсь на новый контракт по этому поводу.
      2. Ryaruav
        Ryaruav 24 июля 2020 20:46 Новый
        • 0
        • 0
        0
        извините вы глубоко заблуждаетесь по причине не знания флотской истории и современных реалей
    2. Башкирхан
      Башкирхан 24 июля 2020 20:43 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Ryaruav
      сколько надо таких тщ по стратегии гш вмф для обеспечения безопасного выхода кораблей сф из баз на побережье баренцевого моря

      Читал, что на все флоты нужно порядка 50 тральщиков.
      1. Кирилл Г...
        Кирилл Г... 24 июля 2020 23:26 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Да такая цифра озвучивалась, как минимально необходимая. Необходимо помнить уроки ВОВ в принципе и в частности Таллинского перехода - когда большая часть кораблей и судов погибла на минах.
  4. codetalker
    codetalker 24 июля 2020 17:51 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Периодически ввозникает тема, что у нашего флота серьезные проблемы с тральщиками. Кто следит за этой тематикой, подскажите пожалуйста, тральщики этого проекта не подходят для всех целей, или не качественные? Или, наоборот, отличные, но проблема в малом количестве? Или же этот проект в перспективе и решает эту проблему? Заранее благодарю!
    1. Ryaruav
      Ryaruav 24 июля 2020 17:59 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      для начала нам необходимо количество с соответствующим качеством ,сколько у нас вмб ? прилично и все надо обеспечить противоминной обороной,люди думают какие мины в ядерной войне не понимая что без всех видов современного оружия в наличии спать спокойно нельзя
    2. владимир1155
      владимир1155 Вчера, 00:40 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      отличные или просто хорошие это тайна военная, а вот их недостаточное количество очевидно, названная цифра в 50 вымпелов это минимум, а этого нет даже с учетом советских устаревших кораблей
  5. антивирус
    антивирус 24 июля 2020 17:59 Новый
    • 2
    • 8
    -6
    Балтика в пролете( в тч из-за ухода Окраины) --надо еще неск лет выравнивать ситуацию, увеличивая флот там... опять не будет 7х70 000 т.Плакать будете по балтийским авианосцам? ха-ха. Шойгу молодец , не авианосцы строит!
  6. Vestnik
    Vestnik 24 июля 2020 18:51 Новый
    • 3
    • 18
    -15
    В Санкт-Петербурге заложен восьмой корабль противоминной обороны проекта 12700 (шифр "Александрит"),

    Что Путин в последнее время вытворяет ..Это полный провал "кроваого режима" ,в мире кризис пандемия , а он что творит ..)))) laughing Наворовал денег и нет чтобы пенсионерам раздать и поддержку толлерантности и т.д.
    Куды катимся хе хе
  7. Alien From
    Alien From 24 июля 2020 20:29 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Суда всякие важны, суда всякие нужны! Семь футов под килем!
  8. xomaNN
    xomaNN 24 июля 2020 21:18 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Бывал на Средненевском заводе на ходовых тральщика 1258 "Корунд" в 82 м. Молодцы, пережили лихолетье 90-х и нулевых. И продолжают своё противоминное дело
  9. Pavel57
    Pavel57 24 июля 2020 21:34 Новый
    • 0
    • 0
    0
    А как заделывать пробоины и трещины в стеклопластиковом корпусе?
    1. Вадим237
      Вадим237 24 июля 2020 22:30 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Есть клеи как сварка схватывают - правда сохнут более суток.
      1. Brylevsky
        Brylevsky 24 июля 2020 22:49 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Там не те условия будут, необходимые для нормального схватывания клея. "Сухая, чистая поверхность", - где ее взять, когда даже через правильно заведеный пластырь поступает фильтрационная вода? Мне на ум приходят только традиционные средства при борьбе за живучесть.
    2. Brylevsky
      Brylevsky 24 июля 2020 22:42 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Снаружи заводить пластырь; изнутри шпигованный мат с раздвижным упором; и бегом бежать в ближайший док. При трещинах в корпусе хорошо помогает цементный ящик, но я сомневаюсь, что у стеклопластика и цемента будет хорошая адгезия...
    3. владимир1155
      владимир1155 Вчера, 00:43 Новый
      • 0
      • 0
      0
      не сложнее чем в стальном, смесь полиэтилен-полиамида с эпоксидной или полиэфирной смолой, 1 к 10, схватывается за 30 минут
      1. Rzzz
        Rzzz Вчера, 09:18 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        Цитата: владимир1155
        не сложнее чем в стальном,

        Вы сильно ошибаетесь. Ремонт стеклопластикового корпуса - это ОЧЕНЬ большая проблема. Из-за того, что нарушается монолитная структура корпуса, из-за того, что заплатку невозможно полноценно в неё интегрировать - полностью вы корпус не восстановите. При небольших повреждениях потеря прочностных свойств будет небольшой, можно смириться, а чем больше дырка, тем больше потеря прочности, и тем меньше толку от ремонта.
        Это также и является причиной ограниченного срока службы композитного корпуса. Ремонтировать его невозможно.
        Ещё одним недостатком является неутилизируемость материалов корпуса. Этот тральщик лет через 40 будет представлять из себя сотню тонн экологически опасных отходов, с которыми сейчас никто не знает, что делать.
        Металлические корпуса спокойно, и даже с некоторой выгодой, пилятся на чермет или цветмет.
        1. garri-lin
          garri-lin Вчера, 18:27 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Стеклопластик для корпусов плавсредств используется очень давно. Начиная от двухвесельго Тузика и до кораблей в десятки тонн. Клеится пробоина без проблем.
          1. Rzzz
            Rzzz Вчера, 18:45 Новый
            • 0
            • 0
            0
            И отрываются заплатки тоже без проблем. Видел как.
            1. garri-lin
              garri-lin Вчера, 20:34 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Несколько раз видел как ремонтировали яхты в пару тонн. Скоростные. Место заплатки даже не видно. Если отрываются значит клеили так. Думаю военному судну смогут обеспечить надлежаший уход и обслуживание.
              1. Rzzz
                Rzzz Вчера, 22:24 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Пара тонн - это катер мелкий, метров 6.
                Я в том году перегонял яхту. У неё после нескольких тысяч километров на полном ходу, отвалился обтекатель подруливающего устройства. Не заплатка конечно, но тоже наклеен на корпус. Яхта новая, с верфи, там уж точно всё по технологии сделано.
        2. владимир1155
          владимир1155 Сегодня, 00:17 Новый
          • 0
          • 0
          0
          утилизация стеклопластика не проблема,просто захоронение, ремонт тоже вполне возможен, если соблюдать температурный режим и использовать качественный материал при достаточно шероховатой качественный обработке поверхностей, удаляются послойно стеклохолсты, стекло маты или ткани,получается лесенка, и наклеивается не абы как, тогда все будет прочно
  10. g9gdf9
    g9gdf9 24 июля 2020 21:53 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Цитата: Pavel57
    А как заделывать пробоины и трещины в стеклопластиковом корпусе?

    С помощью клея для судомоделизма.
  11. владимир1155
    владимир1155 Вчера, 00:35 Новый
    • 0
    • 0
    0
    очень нужные корабли!
  12. Sereg
    Sereg Вчера, 06:17 Новый
    • 0
    • 0
    0
    По-больше хороших корабликов для ВМФ!