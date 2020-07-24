На Средне-Невском ССЗ заложили восьмой тральщик проекта 12700 «Лев Чернавин»

В Санкт-Петербурге заложен восьмой корабль противоминной обороны проекта 12700 (шифр "Александрит"), получивший название "Лев Чернавин". Церемония закладки прошла на Средне-Невском судостроительном заводе.
Как ранее сообщалось, формирование корпуса нового тральщика началось еще 10 июля. В герметично смонтированной матрице, повторяющей обводы корпуса будущего корабля, под воздействием отрицательного давления была осуществлена пропитка связующим веществом специальным образом уложенных слоев стеклоткани. Процесс пропитки занял около двух суток. Церемонию официальной закладки назначили 24 июля.
В церемонии закладки участвовали заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Игорь Мухаметшин, главный советник гендиректора ОСК Виктор Чирков и главный конструктор тральщиков проекта 12700 Александр Калинин.
Новый корабль получил имя Льва Давыдовича Чернавина – советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота.
Новый тральщик станет восьмым кораблем в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе и последним, построенным в рамках первой серии. Начиная с девятого, тральщики данного проекта будут строиться с учетом изменений, внесенных в проект в процессе эксплуатации первых кораблей. В основном изменения коснутся автоматизации противоминных средств.
Тральщики проекта 12700 способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют уникальный корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.
Проект 12700 был разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Эти корабли противоминной обороны имеют водоизмещение около 890 тонн, длину - 62 метра и ширину 10 метров, экипаж насчитывает 44 человека.