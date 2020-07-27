Молодые, «однако», не соображают. Михаил Леонтьев и новая геронтократия

Источник: svoboda.org

Минус 12 миллионов избирателей

«Мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав, наверное, в ближайшее время. Потому что иначе мы потеряем страну. Это правда. Потому что данные люди ничего не знают, это почти Украина, чудовищно… Потому что молодежь — это состояние болезненное, которое проходит с возрастом».

Источник: ru.wikipedia.org

Взрослые рулят

Источник: istoriarusi.ru

Глас народа

«Пресс-секретарь «Роснефти» предлагает лишить молодежь России избирательных прав, потому что иначе такие как он потеряют страну. Ну хоть честно сказал… Завтра предложит физически устранять молодежь России».



«Интересная инициатива на фоне ситуации, когда сенаторы и депутаты Госдумы предложили продлить молодежный возраст аж до 35 лет. Кто ж тогда голосовать-то останется? Впрочем, с учетом последних законодательных новаций уже не столь важно, едва ли не до «без разницы».



«Неконституционненько как-то… Вроде как дети теперь — главное достояние страны. А как только это достояние подрастает — превращается в социальный мусор».



«Видимо, человеку, который засекретил свои доходы, не понять молодежь из простых семей рабочих, чьи родители работают за 15 000 рублей в месяц и являются, по мнению Путина, средним классом. Про платное, ненужное работодателям образование, про низкий уровень жизни — если удастся найти работу, а 30-40% молодежи в России безработная. Наверное, за все это молодежь должна любить власть, по мнению чиновника. Но это не так. Из-за проблем, которые власти не намерены решать, молодые люди все больше и больше идут в оппозицию».



«По и без того мертвой избирательной системе буквально на днях проехалась Госдума, приняв закон о трёх днях голосования. Понятно, что в специфических российских условиях это дополнительный инструмент фальсификаций. Теперь вот Леонтьев… проехал по той же теме. Возможно, решается вопрос об окончательном переводе института голосования в имитационный формат. Отсюда и внезапная и лихорадочная активность. Насчёт молодежи Леонтьев, конечно, прав. Она практически поголовно нелояльна кремлевскому режиму. И с этим надо что-то делать…»