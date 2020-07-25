Мнения

«Я не люблю». Русская правда Высоцкого

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Без России я ничто. Без народа, для которого я пишу, меня нет…

Владимир Высоцкий


25 июля 1980 года умер Владимир Высоцкий. Огромный, с большим надрывом талант. Русский до мозга костей. Великий поэт и человек. Такие рождаются раз в сто лет. Его можно смело поставить в ряд с Пушкиным, Лермонтовым, Есениным и Шукшиным.

Если бы Владимир Семёнович дожил до страшных перестроечных лет, то вся прозападная нечисть, «мастера культуры», предавшие Россию за зарубежные премии и поездки, стали бы его врагами. Он любил Россию с надрывом и болью, что его и убило. Как отмечал хорошо знавший барда Николай Губенко, лучшие образцы поэзии Высоцкого — «это сгустки крови и боли за происходящее с народом». Уже умирая, он давал по два-три концерта в день, сжигая себя.

«Я не люблю»


В период победы «демократии» можно было выделить два типа публикаций о русском поэте. Первый — это «жёлтые» публикации, в которых ворошили его непростую личную жизнь и писали о трудностях карьеры в советской «империи зла». Об его официальных и гражданских женах, загулах, алкогольной и наркотической зависимости. Об огромных гонорарах, образе жизни, «кознях советского режима» и пр. Второй тип — это рассуждения о «диссиденте», «борце с советской властью», «космополите» и «антисоветчике».

В реальности Владимир Семёнович работал в одной среде, а писал для народа. Его окружала либеральная тусовка, но она была чужой ему. Сам поэт чувствовал чужеродность своего окружения, он выражал это в своих поступках и произведениях. Недаром хотел бросить театр, уехать куда-нибудь на Север и Сибирь, в глушь. Хотел спастись, но не успел. До последнего рвал жилы, создавая шедевры для простых людей. Поэтому и стал народным певцом, которого не понимало даже ближайшее окружение. Высоцкий никогда не собирался уезжать из страны. «Я работаю со словом, мне необходимы мои корни, я — поэт. Без России я — ничто. Без народа, для которого я пишу, меня нет», — так говорил русский гений.

Заполняя в 1970 году анкету, Владимир Высоцкий, в частности, отмечал, что его любимая песня — «Вставай, страна огромная», а самые замечательные исторические личности — Ленин, Гарибальди. В 1978 году, перечитывая эту анкету, поэт с удивлением отметил: «Ну надо же, и добавлять нечего». Военные песни и Ленин — это не популизм, это часть души Высоцкого.

Русское явление


Замечательный скульптор Вячеслав Клыков отмечал: «Высоцкий — это русское явление». Природа его успеха в народе непонятна как в русской (в основном вестернизированной) культурной среде, так и на Западе. Это был человек с даром пророка. Высоцкий стоит в одном ряду с Пушкиным, Лермонтовым, Есениным, Шукшиным, Цоем и Тальковым. В них сконцентрирована вся Русь-Россия, весь народ. Такие великие люди приходят во время переломных моментов русской истории, накануне кризиса, смуты. Возможно, что уход Высоцкого наиболее ярко символизировал конец советской цивилизации, поколений Великой Победы.

Высоцкий был «своим» в народе. Его признали «своим» по облику, нраву, песням, стихам и киноработам. Он был своим для лётчиков и космонавтов, для фронтовиков и моряков, шахтеров и заключенных, для учёных и альпинистов. Высоцкий представлял ярчайший образец русского народа, неудобный «князю мира сего». Какие он дал образы в кино и театре? Это народные, национальные образы сильных, мужественных и благородных людей, готовых идти на риск. Народный герой Жеглов, живущий по правде и судящий по справедливости. Не зря его не любили «серые», казённые люди, которые не принимают ничего вольного и яркого. Типичные бюрократы-чиновники, которые живут по указке, что верно, а что нет. Они боялись таких, как Владимир Семёнович. А Высоцкий был живой, очень яркий, ходил по грани. Лучшие его песни — это всегда надрыв, живая оголённая душа.

Сейчас, в наш век материи, победы «золотого тельца» и гедонизма, в это трудно поверить, но Высоцкий — это русский пророк, мистическое явление. Его замалчивали и при жизни, и после. Но для народа он — кумир, одна из самых выдающихся личностей нашей истории и цивилизации. Люди приняли его всем сердцем, всей душой. Владимир Высоцкий стал национальным русским героем. Люди, которые любят его образы из фильмов, стихов и песен, они живы, в них есть совесть. Его песни не потеряли своей остроты и мощи. В них мы черпаем силу и надежду на победу добра и справедливости. Высоцкий — это Русская Правда.

Владимир Высоцкий никогда не был продажным либералом-диссидентом, как того хотелось бы многим. Его русские и военные песни — лучшее тому доказательство. Образ Глеба Жеглова, песни «Спасите наши души», «Баллада о борьбе», «Чёрные бушлаты», «Мы вращаем Землю», «Их восемь, нас двое», «Охота на волков», «Баллада о любви», «Всё не так, ребята!» и многие другие — это на столетия. Светлая ему память!
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144 комментария
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  1. brat07
    brat07 Вчера, 04:42 Новый
    • 13
    • 6
    +7
    Поэтому и стал народным певцом, которого не понимало даже ближайшее окружение. Высоцкий никогда не собирался уезжать из страны. «Я работаю со словом, мне необходимы мои корни, я — поэт. Без России я — ничто. Без народа, для которого я пишу, меня нет», — так говорил русский гений.

    Так оно и есть!
    Ходил по грани.
    Рвал жилы!
    Помню этот день.
    Извините, но мне, сейчас, трудно говорить о НËМ!
    1. Alena Frolovna
      Alena Frolovna Вчера, 06:31 Новый
      • 12
      • 3
      +9

      Сегодня 40 лет со дня его смерти.

      Памятник

      Я при жизни был рослым и стройным,
      Не боялся ни слова, ни пули
      И в обычные рамки не лез.
      Но с тех пор как считаюсь покойным,
      Охромили меня и согнули,
      К пьедесталу прибив ахиллес.

      Не стряхнуть мне гранитного мяса
      И не вытащить из постамента
      Ахиллесову эту пяту,
      И железные рёбра каркаса
      Мёртво схвачены слоем цемента,
      Только судороги по хребту.

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      1. Татьяна
        Татьяна Вчера, 11:52 Новый
        • 15
        • 0
        +15
        Я ни разу не видела Высоцкого на сцене - только в кинофильмах. Примечательно, что в кинотеатрах тоже висели изумительные фотогеничные портреты известных и любимых народом артистов, среди которых был и портрет Владимира Высоцкого.
        Но до сих пор помню живого Высоцкого, когда однажды повстречала его на улице в Ленинграде на троллейбусной остановке.
        Меня удивило, что он был без машины и просто как и все ждал троллейбуса. Подошёл троллейбус его номера. Он сел в него - и мы "расстались".
        Вёл он себя очень скромно, одет был просто - абсолютно никакого выпендрёжа, хотя он был всеми нами узнаваем.
        И мы тоже на остановке старались не вводить его в смущение от узнаваемости его в обыденной обстановке, ведь он имел право на простую человеческую жизнь точно так же, как и все мы, как и любой из нас.
        Этот случай я помню зрительно до сих пор. Высоцкий произвёл на меня тогда большое впечатление просто как человек.
        1. Cap.Nemo58rus
          Cap.Nemo58rus Вчера, 18:07 Новый
          • 4
          • 0
          +4
          Сам Высоцкого я не видел,но матушка рассказывала.Она была на его концерте в городе Зарафшан,что в Узбекистане(Высоцкий,по моему туда даже дважды приезжал).А концерт был в летнем кинотеатре.Так на бетонное ограждение залезло немало народа,кому билетов не досталось.
          Милиция,понятно,это дело попыталась пресечь.Так Владимир Семёнович прервал песню и обратился с просьбой к милиционерам: вместо того чтобы гонять людей ,пропустить их внутрь,дать разместиться в проходах и продолжить концерт.
          Так пару десятков человек (забор был немаленький) побывали на концерте Высоцкого на халяву.
          Жаль меня в тот день с собой не взяли-маловат был.
    2. Варяг_0711
      Варяг_0711 Вчера, 08:16 Новый
      • 57
      • 3
      +54
      [/quote]
      [quote]Высоцкий стоит в одном ряду с Пушкиным, Лермонтовым, Есениным, Шукшиным, Цоем и Тальковым.
      Ставить Цоя и Талькова в один ряд с Пушкиным и Есениным, это перебор. При всём моем уважении и любви к Цою, не дотягивает он до Пушкина.
      По большому счету и Цой и Тальков это пена на волне перестроечного угара, всё их творчество это бунт против той системы. В итоге "перемен которых мы ждали" погибли миллионы "не вписавшихся в рынок". Про Талькова туда же. Когда то мне очень нравилось творчество обоих. В то время мне 14-18 лет, время гормонов и дурости в голове, потом повзрослел и осознал к чему привели те самые "перемены" про которые пел Цой. Не сказать что я его возненавидел, но вот любви и уважения сильно поубавилось.
      Так что не место Цою и Талькову в этом ряду.
      Высоцкий, это да, поэт от Бога, хоть и тоже бунтарь. Интересное совпадение и Пушкин и Высоцкий были эдакими бунтарями против власти. Власть при этом как то уж очень лояльно относилась к этим бунтарям, за одного царь лично долги оплачивал, а другому в СССР было позволено практически всё от машин иномарок и жены иностранки, до наркоты и полной свободы передвижений.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 08:37 Новый
        • 24
        • 6
        +18
        Совершенно верно, Цою с Тальковым нечего делать рядом с Пушкиным и Высоцким
        1. Стропорез
          Стропорез Вчера, 09:02 Новый
          • 17
          • 4
          +13
          Цитата: Авиатор_
          Совершенно верно, Цою с Тальковым нечего делать рядом с Пушкиным и Высоцким

          Скажет так, Пушкин и Высоцкий классики, а Цой и Тальков -это субкультура, хотя для меня тальковские пруды , так себе музЫчка.
          1. Авиатор_
            Авиатор_ Вчера, 09:06 Новый
            • 18
            • 3
            +15
            Тальковские пруды - это музыка Давида Тухманова, слова Леонида Фадеева. От этого исполнителя там мало чего есть.
            1. Стропорез
              Стропорез Вчера, 09:22 Новый
              • 9
              • 2
              +7
              Цитата: Авиатор_
              Тальковские пруды - это музыка Давида Тухманова, слова Леонида Фадеева. От этого исполнителя там мало чего есть.

              Тем боллее.
            2. Варяг_0711
              Варяг_0711 Вчера, 09:48 Новый
              • 11
              • 0
              +11
              Авиатор_ (Сергей)
              Тальковские пруды - это музыка Давида Тухманова, слова Леонида Фадеева. От этого исполнителя там мало чего есть.
              К "Чистым прудам" как раз претензий нет, красивая лирическая песня без примеси политики.
              А вот к "Я вернусь" лично у меня большие претензии, особенно вот к этому:
              Я мечтаю вернуться с войны,
              На которой родился и рос,
              На руинах нищей страны
              Под дождями из слез.
              Но не предан земле тиран,
              Объявивший войну стране,
              И не видно конца и края
              Этой войне.
              Эти слова надо было бы обратить против перестройки и мишки-меченного, а не против Ленина.

              И вообще к их смерти у меня много вопросов. Если разобраться то смерть и Талькова и Цоя была выгодна той власти, но не из-за типа критики, а как раз наоборот, оба воспевали то, к чему власть и стремилась, а именно к развалу СССР. И они должны были уйти на волне популярности, как иконы борьбы с тоталитаризмом. А иначе они могли увидеть к чему привел их бунт и ужаснутся, а ужаснувшись может повернуть в другую сторону. С учетом их популярности в народе на то время, власть никак разворот на 180 градусов не устраивал.
              Так что оба умерли вполне закономерно... И главное так, как было нужно властьпридержащим!
              1. Авиатор_
                Авиатор_ Вчера, 09:54 Новый
                • 16
                • 1
                +15
                Про Талькова года 3 назад была убийственная заметка Юрия Нерсесова "Патриот из пробирки". Конъюнктурщик, пена на волне отрицания советского проекта развития страны. "Чистые пруды" - спокойная лирическая песня, у Тухманова таких много, он прекрасный музыкант. Только без этой песни довольно посредственный певец никогда бы не всплыл.
                1. Варяг_0711
                  Варяг_0711 Вчера, 10:06 Новый
                  • 13
                  • 1
                  +12
                  Авиатор_ (Сергей)
                  Только без этой песни довольно посредственный певец никогда бы не всплыл.
                  Согласен полностью! По конъюнктуре Тальков полностью вписывался в действия той власти. Точно так же как и макаревич, и прочие борцуны с рЫжимом, будучи обласканы этим самым режимом по самое не хочу!
                  1. Сержант
                    Сержант Вчера, 10:24 Новый
                    • 5
                    • 16
                    -11
                    Так и Высоцкий в то время был обласкан властью.Иначе бы не было тех ролей в фильмах и театральных постановках,в которых он играл.При том ,что был судим,женат на иностранке,наркоман итд.
                    Уж если быть честным
                    1. Андрей Красноярский
                      Андрей Красноярский Вчера, 13:19 Новый
                      • 9
                      • 3
                      +6
                      Когда это Высоцкий был судим??? Он ни разу в тюрьме не сидел. И не привлекался.
                      1. Сержант
                        Сержант Вчера, 13:41 Новый
                        • 3
                        • 4
                        -1
                        Передача была по ТВ.Говорили,что у него условный был за левые концерты.
                        ПС.За достоверность не ручаюсь,ибо это современное тв
                      2. Андрей Красноярский
                        Андрей Красноярский Вчера, 15:38 Новый
                        • 3
                        • 0
                        +3
                        За левые концерты можно было сажать поголовно всех советских актеров, певцов и музыкантов. На самом деле все это не более чем слухи. Нет ни одного документа, что Владимира Семеновича судили и к чему-то приговорили. А верить болтунам и врунам с телевидения действительно не стоит.
                      3. Михаил Тында
                        Михаил Тында Сегодня, 01:49 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Владимир Семёнович никогда судим не был. Читайте и интересуйтесь и будет вам счастье и почёт. А низкопробные передачи не смотрите. Не надо.
              2. Region-25.rus
                Region-25.rus Вчера, 10:34 Новый
                • 3
                • 0
                +3
                https://www.youtube.com/watch?v=0mTEFQeovuw рекомендую! Егор Иванов (канал TubusShow) о Талькове. Да и вообще канал рекомендую! Очень грамотный дядя из Владивостока!
                1. Авиатор_
                  Авиатор_ Вчера, 16:46 Новый
                  • 2
                  • 1
                  +1
                  Тубус - вполне адекватный блогер, его аргументированному мнению вполне можно доверять.
                2. Матроскин
                  Матроскин Вчера, 16:53 Новый
                  • 3
                  • 0
                  +3
                  Ссылка на видео отдельной кнопкой в комментарии вставляется, камрад.
                  1. Region-25.rus
                    Region-25.rus Вчера, 17:04 Новый
                    • 0
                    • 0
                    0
                    при написании комментария в другой монитор смотрел))) Спасибо)
            3. Стропорез
              Стропорез Вчера, 12:01 Новый
              • 4
              • 2
              +2
              Цитата: Варяг_0711
              Так что оба умерли вполне закономерно... И главное так, как было нужно властьпридержащим!

              Со смертью Цоя проще, я тогда был в Риге и у нас были билеты на его концерт, полчаса ждали его выхода , а потом объявили , что Виктор погиб. Мы сели в электричку и приехали в Юрмалу,где он жил.Местные говорили , что оттуда он поехал на рыбалку и дорога до озера реально петлючая и скользкая.Да и скорость была не детская, авария была на 35-ом км. трассы и никаких конспиралогий про тормоза, ведь 35 км.до этого он как то тормозил, усталость,самонадеенность и случайный фактор-вот и все причины.
              К тому же это был 90-ый год и властям тогдашним он был скорее выгоден., чем наоборот.Костя Кинчев топил же за эбна и этот бы делал на то момент то же самое.ИМХА.
              1. Старший матрос
                Старший матрос Вчера, 15:34 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Простите, а что за снимок?
                1. kit88
                  kit88 Вчера, 22:30 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0

                  Так то номер вроде такой
            4. kit88
              kit88 Вчера, 22:16 Новый
              • 1
              • 2
              -1
              ....А иначе они могли увидеть к чему привел их бунт и ужаснутся....

              Честно, ерунду какую-то пишите.
              Бывал я на концертах и Кино, и Алисы, и ДДТ...
              Какой из Цоя политик, это сейчас из него делают то ли икону, то ли непонятно какого борца. И его "Перемен!", написанная в 85-86 году, к политике имеет такое же отношение, как заяц к Госдуме. Пива он хотел бесплатного, и на трамвае на халяву кататься, а не Союз разваливать. Он просто пел для нас - пацанов и девченок, пел то, что нам нравилось.
              Кстати Кинчев намного популярнее тогда был. Так же пел в том же стиле, жив сейчас, ни капли на 180 не поворачивался. И если уж кого "убирать" из рок-клуба, то Цой будет последним в списке кандидатов.
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Сегодня, 03:17 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Браво! Кстати, Цой сам говорил: "Мы " попсу" делаем". Это Гребенщиков старался сделать из Цоя, Панова, "Рикошета", Борзыкина - "красную волну". Отчасти получилось.
      2. Pilat2009
        Pilat2009 Вчера, 14:57 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: Авиатор_
        Совершенно верно, Цою с Тальковым нечего делать рядом с Пушкиным и Высоцким

        При всем моем уважении равнять Высоцкого с Пушкиным не очень корректно.А вообще каждый занимает свою нишу в творчестве.
    3. Стропорез
      Стропорез Вчера, 08:39 Новый
      • 28
      • 3
      +25
      Цитата: Варяг_0711
      Интересное совпадение и Пушкин и Высоцкий были эдакими бунтарями против власти.

      Коллега , позволю себе с вами не согласиться, Высоцкий уж точно не был бунтарём против власти, скорее он в сатирической форме высмеивал обывателей и мещанство, а вот десидентом он точно не был.
      1. Vestnik
        Vestnik Вчера, 08:49 Новый
        • 7
        • 7
        0
        Цитата: Стропорез
        Высоцкий уж точно не был бунтарём против власти, скорее он в сатирической форме высмеивал обывателей и мещанство, а вот десидентом он точно не был.

        Очень верно высказались ,за это его народ и любил !!!!!
        Читал мемуары не помню кого ,так вот Высоцкий в шахматы не умел играть и вот в самолете летел с кем то и попросил рассказать про игру в шахмты ...
        Через час с горящими глазами заявляет я песню сочинил..

        Талант не пропьешь ,как у нас в России говорят..
        1. Стропорез
          Стропорез Вчера, 08:58 Новый
          • 8
          • 5
          +3
          Цитата: Vestnik

          Талант не пропьешь ,как у нас в России говорят..

          Это точно, скорее даже допинги стимулируют к творчеству. Я не знаю ни одного поэта , который бы не злоупотреблял. request
          1. Vestnik
            Vestnik Вчера, 09:02 Новый
            • 5
            • 9
            -4
            Цитата: Стропорез
            Это точно, скорее даже допинги стимулируют к творчеству. Я не знаю ни одного поэта , который бы не злоупотреблял

            Именно так .. hi Высоцкий как спичка вспыхнула и потухла .!
            Мне очень нравится про волков его Просто душа плачет и рвется ..Прям про меня .

            1. Стропорез
              Стропорез Вчера, 09:12 Новый
              • 9
              • 1
              +8
              Цитата: Vestnik
              Высоцкий как спичка вспыхнула и потухла .!

              Сила горения, " а он мятежный ищет бури, как будто в буре есть покой". Для меня песня " Я Як- истребитель" является гимном .Я реально в юности думал , что Высоцкий был лётчиком истребителем, а иначе , как он мог всё это прочувствовать и передать.
              "Мир Вашему Дому!"
              1. Vestnik
                Vestnik Вчера, 09:40 Новый
                • 8
                • 6
                +2
                Цитата: Стропорез
                Сила горения, " а он мятежный ищет бури, как будто в буре есть покой"

                Это про него ...!!!!!
                P.S. Интересно ,какая своолочь тут минусы фигачит ? Ну нет тут политики и т.д. Просто гадит ?
                1. Стропорез
                  Стропорез Вчера, 10:02 Новый
                  • 9
                  • 2
                  +7
                  Цитата: Vestnik
                  P.S. Интересно ,какая своолочь тут минусы фигачит ? Ну нет тут политики и т.д. Просто гадит ?

                  Коллега, конечно просто гадят, как гадливые коты, категория тут есть такая "минусёры", они умудряются минусы тыкать даже в поздравительных статьях к 8=му марта. это люди у которых мышечная моторика сильно опережает мозговую деятельность.
                  Не жалеют они своих пальцев. laughing
                  1. Vestnik
                    Vestnik Вчера, 10:39 Новый
                    • 5
                    • 5
                    0
                    Цитата: Стропорез
                    Коллега, конечно просто гадят, как гадливые коты, категория тут есть такая "минусёры", они умудряются минусы тыкать даже в поздравительных статьях к 8=му марта. это люди у которых мышечная моторика сильно опережает мозговую деятельность.
                    Не жалеют они своих пальцев.

                    Ну как говорится "И это переживем !.."
                    Хоть я на вас и наезжал частенько ,но в этом с вами согласен ..Пора бы нам объединится тут и вычистить этих шакаликов едрит их в ногу так и сяк..ну реально достали уже клопы .. negative
                    Поговорить по мужски конкретно не дают черти..Только и делаю ,что от шавок отпинываюсь
                    1. Стропорез
                      Стропорез Вчера, 11:09 Новый
                      • 8
                      • 3
                      +5
                      Цитата: Vestnik
                      Хоть я на вас и наезжал частенько ,но в этом с вами согласен

                      Есть вещи, которые существую вне зависимости от политических пристрастий. Если я ненавижу путина, а кто то его боготворит, то это не мешает мне солидаризоваться с оппонентом в восхищении творчеством Высоцкого или Пушкина.
                      Цитата: Vestnik
                      .Пора бы нам объединится тут и вычистить этих шакаликов едрит их в ногу так и сяк..ну реально достали уже клопы ..

                      Я вообще за доброжелательную обстановку на сайте, ну повздорили мы за политику, но это же не мешает нам выпить вместе бутылочку на праздник или ,например, вместе съездить за грибами.
                      До моей бани 2,5 года назад, тут была более менее нормальная обстановка, но появилась секта трихаманозы, типа "чистильщиков" сайта, они и внесли на сайт ненависть, минусёрить -это их гнусный подчерк, они теперь из себя подпольщиков корчат и вредят , как только могут.
                    2. Vestnik
                      Vestnik Вчера, 12:49 Новый
                      • 4
                      • 4
                      0
                      Цитата: Стропорез
                      Я вообще за доброжелательную обстановку на сайте, ну повздорили мы за политику, но это же не мешает нам выпить вместе бутылочку на праздник или ,например, вместе съездить за грибами.
                      До моей бани 2,5 года назад, тут была более менее нормальная обстановка, но появилась секта трихаманозы, типа "чистильщиков" сайта, они и внесли на сайт ненависть, минусёрить -это их гнусный подчерк, они теперь из себя подпольщиков корчат и вредят , как только могут.

                      Понял вас ..! И согласен ,стравливают нас тут мужиков и хихикают потом....Ладно разберемся hi
                      Как бы нам собраться вместе ..А то что то не так в последние 3-4 года идет ..Мочим друг друга на радость некоторым ..Эх Россия !
                    3. Стропорез
                      Стропорез Вчера, 13:15 Новый
                      • 3
                      • 1
                      +2
                      Цитата: Vestnik
                      .А то что то не так в последние 3-4 года идет ..Мочим друг друга на радость некоторым

                      Мдяяяя laughing , а 8 лет назад всё совсем было иначе, посмотрите коменты 2012 good Иных ужнет, а те далеча...
                      Для меня есть "заблукавшие" , а есть упоротые охранители, вот это хуже.
            2. Арон Заави
              Арон Заави Вчера, 15:36 Новый
              • 3
              • 3
              0
              Цитата: Vestnik
              Цитата: Стропорез
              Сила горения, " а он мятежный ищет бури, как будто в буре есть покой"

              Это про него ...!!!!!
              P.S. Интересно ,какая своолочь тут минусы фигачит ? Ну нет тут политики и т.д. Просто гадит ?

              Виталя, тебе с твоей юдофобией, от Высоцкого надо держаться подальше.
              1. Crasher
                Crasher Вчера, 16:03 Новый
                • 2
                • 1
                +1
                Вот и причем здесь юдофобия?
                Есть вещи, которые существую вне зависимости от политических пристрастий.

                yes Полностью согласен. Добавлю еще: и вне зависимости от национальности и расы. В свое время Майкл Джексон был кумиром миллионов, и никто не задумывался о том, что он американец, да еще и негр
        2. Маки Авелльевич
          Маки Авелльевич Вчера, 15:38 Новый
          • 3
          • 2
          +1
          Цитата: Vestnik
          Мне очень нравится про волков его Просто душа плачет и рвется ..Прям про меня .


          вы волк?
          а насчёт Высоцкого то песня которая может считатся его портретом думаю вот эта:

          1. Svarog
            Svarog Вчера, 18:49 Новый
            • 4
            • 0
            +4
            А мне у Высоцкого вообще практически все песни нравятся.. Но вот кони..и затопи баньку по черному.. -это шедевр, особенно когда тоска берет..
            Ну а посмеяться эта laughing
        3. serpent
          serpent Вчера, 16:49 Новый
          • 6
          • 1
          +5
          Цитата: Vestnik
          Мне очень нравится про волков его Просто душа плачет и рвется ..Прям про меня .

          Не, Михан. Про тебя это "Дорогая передача".
    4. Карениус
      Карениус Вчера, 16:15 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Vestnik
      Через час с горящими глазами заявляет я песню сочинил..

      Такая же история случилась на съемках фильма "Вертикаль", после беседы с альпинистом сочинил про альпинистов песню...
      _____
      Мне кореш рассказывал, что как-то здесь рядом с их домом Высоцкий прогуливался, ну подошли к нему, разговорились, попросили сыграть... Он и согласился... Гитара сразу нашлась :)
  • Комментарий был удален.
  • tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 09:02 Новый
    • 7
    • 4
    +3
    Цитата: Варяг_0711
    Так что не место Цою и Талькову в этом ряду.
    Высоцкий, это да, поэт от Бога, хоть и тоже бунтарь. Интересное совпадение и Пушкин и Высоцкий были эдакими бунтарями против власти.
    Поддерживаю Ваше мнение, а также выскажу своё мнение в дополнении к Вашему. Высоцкого также можно сравнить с Есениным, такой же русский с широкой, необузданной натурой, такое же отношение критическое к власти, но они оба были певцами нашей русской жизни. Мне удалось два раза быть на концертах Владимира Семёновича, и я сейчас один из немногих могу этим похвастаться.
    Песни Владимира Высоцкого так же как и песни в исполнении Марка Бернеса этих двух советских людей до сих пор слушают много наших людей.
    1. Vestnik
      Vestnik Вчера, 09:42 Новый
      • 9
      • 5
      +4
      Цитата: tihonmarine
      Песни Владимира Высоцкого так же как и песни в исполнении Марка Бернеса этих двух советских людей до сих пор слушают много наших людей.

      И будут слушать не одно поколение ,они струнки души трогают до мурашек и комка в горле.. hi
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 09:55 Новый
        • 5
        • 3
        +2
        Цитата: Vestnik
        И будут слушать не одно поколение ,они струнки души трогают до мурашек и комка в горле.

        Мир изменился, ценности тоже. Неприятно и противно видеть когда людей одобряющих Владимира Семёновича Высоцкого адепты демократов минусуют. Противно !
  • красноярск
    красноярск Вчера, 10:11 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Цитата: Варяг_0711
    Ставить Цоя и Талькова в один ряд с Пушкиным и Есениным, это перебор.

    Абсолютно с Вами согласен! Уверен в том, что Цой сам не понимал чего хочет. Для такого понимания нужен возраст, жизненный опыт, которого у него не было. Его песни, непохожие на другие, привлекали молодежь. Никогда его не воспринимал всерьез.
    Тальков, при всей его артистичности, мой идеологический антипод. Думаю, говоря словами Высоцкого, - не те он книги в детстве читал. Он слишком примитивно рассматривал противостояние "белых и красных"
    У Высоцкого есть глубина, он понимает, что - "все не так, ребята, но не знает как. Отсюда и надрыв в его песнях, в его жизни.
    Не знаю, насколько корректно ставить в одну строку Пушкина и Высоцкого. Пушкин это - скрипка, флейта, а Высоцкий это - ударные, все, и барабаны и тарелки и, что там еще есть.
    Не судите строго, это лишь мое восприятие произведений авторов.
    1. Кэптен45
      Кэптен45 Вчера, 13:16 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: красноярск
      Абсолютно с Вами согласен! Уверен в том, что Цой сам не понимал чего хочет. Для такого понимания нужен возраст, жизненный опыт, которого у него не было. Его песни, непохожие на другие, привлекали молодежь.

      Т.к.я являюсь почитателем творчества Владимира Семёновича,позволю себе так сказать вмешаться и поддержать Вас, коллега, вот в каком ракурсе: ну во-первых :Цой,несмотря на все его достоинства, был музыкант,певец и не был сам по себе,он был в составе группы "Кино". Группу раскрутил продюсер Юрий Айзеншпис, он же занимался с "Технологией",Владом Сташевским и многими популярными певцами ртом 80-х-90-х.Вопрос - если б не было рядом с Цоем и "Кино" Айзеншписа,был бы Цой так популярен?Так же и с Тальковым.
      Я спокоен - он мне всё поведал.
      "Не таись," - велел. И я скажу.
      Кто меня обидел или предал -
      Покарает тот, кому служу.
      Не знаю как - ножом ли под ребро,
      Или сгорит их дом и всё добро,
      Или сместят, сомнут, лишат свободы...
      Когда - опять не знаю,- через годы
      Или теперь, а может быть - уже....
      Судьбу не обойти на вираже
      И на кривой на вашей не объехать,
      Напропалую тоже не протечь.
      А я? Я - что ! Спокоен я, по мне - хоть
      Побей вас камни,град или картечь.
      В.С. Высоцкий
      1. АС Иванов.
        АС Иванов. Вчера, 13:32 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цой обрёл популярность задолго до Айзеншписа.
  • Ezoterik
    Ezoterik Вчера, 11:40 Новый
    • 5
    • 3
    +2
    Сложное к нему отношение. Да простят меня его адепты. Наркоман, постоянный посетитель психиатрических лечебниц в связи катострофической зависимостью от наркотиков и алкоголя. Однако, в тоталитарном СССР у него никто не отбирал права, как так то? У наркомана то? Может не совсем тоталитаризм то был? Был и на Таити, и в Голливуде, в общем неплохо жил, не за что обижаться. Еще раз прошу простить меня его поклонников, мне то же его творчество очень нравится, но из песни слов не откинешь. Все наводит на определенные размышления, когда в союзе за меньшие людей определяли в места очень не хорошие. Двойственное отношение.
  • Jack Sklo
    Jack Sklo Вчера, 13:28 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Согласен с тем что Цой и Тальков несравнимы с Пушкиным, но видеть в песне "Перемен" политический подтекст не совсем правильно. Она о внутренних переменах, когда человек стоит перед личностным выбором.
  • sanya
    sanya Вчера, 15:38 Новый
    • 2
    • 6
    -4
    Без Высоцкого совок это унылое г...о
    Во многих смыслах он был нужен даже властям
  • snerg7520
    snerg7520 Сегодня, 07:22 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Ставить Цоя и Талькова в один ряд с Пушкиным и Есениным, это перебор.

    И с Высоцким ставить в один ряд агентов влияни Цоя и Талькова, которым даже песни писали агенты ЦРУ - это кощунство.
  • Правдодел
    Правдодел Вчера, 11:26 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    И не был никаким ни заслуженным, ни народным, ни всенародным, ни супер заслуженным, а был просто поэтом и певцом, которого народ любил, любит и помнит. А что останется от всех этих нынешних "заслуженных, народных и т.д." - одна пустота и ничего более. Вот вам и пример, что такое все эти нынешние заслуженные, великие, народные и еще Бог знает какие...
    1. Ezoterik
      Ezoterik Вчера, 11:53 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Да, ПОЭТ великий. Этого не отнять, великий человек. Но бунтарь? Вряд ли. Никто ему ничего не запрещал. Ездил по всему миру, без проблем. Ну, а то,что он погубил себя алкоголем в купе с наркотиками, то в этом он сам виноват, хотя его пытались вылечить, и относились к его этой "слабости" чрезвычайно лояльно.
  • LIONnvrsk
    LIONnvrsk Вчера, 05:51 Новый
    • 18
    • 3
    +15
    Меня всегда поражало как он точно и ёмко создавал образы своих героев. Казалось, что не может он не быть фронтовиком, летчиком, спортсменом и т.д. Может потому так рано и ушел. что пережил несколько жизней...
    1. Alien From
      Alien From Вчера, 23:39 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Интересно Вы мыслите!)
  • Морской Кот
    Морской Кот Вчера, 06:26 Новый
    • 13
    • 3
    +10
    Александр, спасибо что вспомнили и помянули.

    Его смерть была настолько неожиданна и неправдоподобна, словно удар из-за угла ножом в спину. Многие не хотели верить и не верили, что он ушел сам и винили в этом власти. Как бы то ни было, Владимир прожил яркую жизнь и своими песнями и стихами воспитал несколько поколений молодых людей. Он и сейчас с нами. Вечная ему память и благодарность за всё, что он сделал для нас, простых граждан нашей страны. soldier
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 09:06 Новый
      • 9
      • 3
      +6
      Цитата: Морской Кот
      Его смерть была настолько неожиданна и неправдоподобна, словно удар из-за угла ножом в спину.

      Лермонтов, Пушкин, Есенин, Маяковский, Высоцкий, вспыхнули как молния, у так же быстро угасли, но они принесли народу свет, который в наших душах до сих пор горит.
      1. красноярск
        красноярск Вчера, 10:13 Новый
        • 5
        • 2
        +3
        Цитата: tihonmarine

        Лермонтов, Пушкин, Есенин, Маяковский, Высоцкий, вспыхнули как молния, у так же быстро угасли, но они принесли народу свет, который в наших душах до сих пор горит.

        Не пойму, какой удод поставил Вам минус и за что?
        1. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 11:43 Новый
          • 4
          • 1
          +3
          Привет, Дружище!
          Там нечего понимать, сам написал, что минус поставил , а с урода, тем более морального, какой спрос. Мелочные, злобные людишки, лишь бы нагадить, такие в коммуналках соседям в кастрюли плюют. Вот их-то Высоцкий и ненавидел лютой ненавистью.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Вчера, 13:38 Новый
            • 4
            • 3
            +1
            Цитата: Морской Кот
            Вот их-то Высоцкий и ненавидел лютой ненавистью.

            Вот из-за этого эти людишки и ненавидят Высоцкого, Есенина, Маяковского.
            1. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 13:39 Новый
              • 3
              • 3
              0
              Чего с них взять-то, с убогих. fool
        2. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 13:35 Новый
          • 3
          • 3
          0
          Цитата: красноярск
          Не пойму, какой удод поставил Вам минус и за что?

          Те которые ненавидят Россию, ненавидят её историю, её героев. Они могут только делать всё из подтишка, но в открытую лизать европейские котелки.
        3. serg.shishkov2015
          serg.shishkov2015 Вчера, 14:44 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Меня щас тоже минуснули не раз! А и ,,,Высоцкий для меня как солнце, как воздух без которых жизни нет!
      2. Кэптен45
        Кэптен45 Вчера, 13:27 Новый
        • 8
        • 1
        +7
        Цитата: tihonmarine
        Лермонтов, Пушкин, Есенин, Маяковский, Высоцкий, вспыхнули как молния, у так же быстро угасли, но они принесли народу свет, который в наших душах до сих пор горит.
        Ответить

        Кто кончил жизнь трагически, тот -
        истинный поэт,
        А если в точный срок, так - в полной мере:
        На цифре 26 один шагнул под пистолет,
        Другой же в петлю слазил в "Англетере"......

        С меня при цифре 37 в момент слетает хмель,
        Вот и сейчас - как холодом подуло:
        Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
        И Маяковский лёг виском на дуло.

        Задержимся на цифре 37! Коварен Бог -
        Ребром вопрос поставил : или - или!
        На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, -
        А нынешние - как-то проскочили.
    2. Лексус
      Лексус Вчера, 11:33 Новый
      • 7
      • 0
      +7
      Костя, здравствуй! hi
      Гениальные люди - на то они и "из другого теста" - до конца никогда не понять. Или даже так - их каждый раз понимаешь по-новому. Именно поэтому память о них живёт много дольше, чем было отпущено жизни, как, впрочем, и актуальность их произведений. И, по-большому, не суть важно, стихотворение это или научный труд, или автомат. А вот и замечательная песня, слова из которой присутствуют в этой доброй, для многих ностальгической, статье. Объединяющие людей диаметрально противоположных взглядов. Очень не хочется, чтобы и здесь мы грызли друг другу глотки.
      1. Морской Кот
        Морской Кот Вчера, 11:38 Новый
        • 5
        • 0
        +5
        Очень не хочется, чтобы и здесь мы грызли друг другу глотки.

        Абсолютно верно! Даже у хищников бывает "водяное перемирие".
    3. Малюта
      Малюта Вчера, 15:50 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Морской Кот
      Его смерть была настолько неожиданна и неправдоподобна, словно удар из-за угла ножом в спину.

      Я вспоминаю, как раз ,открытие ОИ-80 и тут же, из уст в уста:"Высоцкий умер".
  • nikvic46
    nikvic46 Вчера, 06:44 Новый
    • 9
    • 3
    +6
    Сейчас Высоцкого пытаются припудрить,причесать.Даже после смерти он неудобен многим.По телевизору поют лишь те песни,которые не затрагивают власть.Например."Почему нет золота в стране? Раздарили гады,раздарили.." Святых не на земле создают.
  • Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 06:44 Новый
    • 6
    • 7
    -1
    Да, из титан. Так и эпоха была, подходящая - тоталитарная ( fool ), всенародная.
    Народ не обманешь.
    В начале 60-х магнитофонов было мало, нам с братом повезло, отец купил "Айдас", но пленка, тип 2 постоянно рвалась. писали с телевизора эстраду, а Высоцкого по друзьям-товарищам у кого были старшие братья. Все практически его песни знал. НАШИ песни.
    В военном общежитии молодые офицеры издевались над замполитом, по очереди из окон запускали Высоцкого. Он встанет у подъезда засечет окно, пока добежит, уже тишь да гладь, опять выйдет на крыльцо уже из другого окна......Мда.
    Такой наш брат ушёл во тьму!
    Не буйствует и не скучает.     [Источник Культура.РФ: https://www.culture.ru/poems/19153/pamyati-vasiliya-shukshina ]
  • Van 16
    Van 16 Вчера, 06:56 Новый
    • 13
    • 5
    +8
    Великий русский поэт. Начинал слушать его ещё на бобинах с рыжей лентой Тасма, потом на кассетах, сейчас на флешках. Вечные песни.
    1. Тибул
      Тибул Вчера, 07:33 Новый
      • 5
      • 4
      +1
      Согласен полностью! Каждое стихотворение шедевр! Так же как вы слушал и слушал его на бобине в 60х, и кроме его на бобинах ничего не было. Сейчас лучший мой диск «новое звучание» где на некоторые песни наложено звучание оркестра.
      1. Van 16
        Van 16 Вчера, 07:56 Новый
        • 6
        • 3
        +3
        Шедевр. Причем неважно какие - серьезные, шутливые, военные, баллады, - все звучит, все ложится на душу. hi
  • Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 06:59 Новый
    • 4
    • 4
    0
    Он любил Россию с надрывом и болью, что его и убило
    ну правды ради убила его не любовь а совсем другое, хотя Поэт ВЕЛИКИЙ
  • Русь
    Русь Вчера, 07:18 Новый
    • 22
    • 3
    +19
    Всего пяток прибавил ты к той цифре 37,
    Всего пять лет накинул к жизни плотской.
    И в 42 закончил Пресли и Дассен,
    И в 42 закончил жизнь Высоцкий.
    Не нужен нынче пистолет, чтоб замолчал поэт.
    Он сердцем пел - и сердце разорвалось.
    У самого обрыва, на краю простора нет,
    Поэтому и жизнь короткая досталась.
    Но на дворе XX век - остался голос жить:
    Записан он на дисках и кассетах.
    И пленки столько по стране, что если разложить,
    То ею можно обернуть планету.
    И пусть по радио твердят, что умер Джо Дассен,
    И пусть молчат, что умер наш Высоцкий -
    Что нам Дассен, о чем он пел - не знаем мы совсем,
    Высоцкий пел о жизни нашей скотской.
    Он пел, о чем молчали мы, себя сжигая пел,
    Свою большую совесть в мир обрушив,
    По лезвию ножа ходил, вопил, кричал, хрипел,
    И резал в кровь свою и наши души.
    И этих ран не залечить и не перевязать,
    Вдруг замолчал - и холодом подуло.
    Хоть умер от инфаркта он, но можем мы сказать -
    За всех за нас он лег виском на дуло.

    Валентин Гафт
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 05:20 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Удивительное дело.Почему так. Как либераст и "антисрветчик", так вполне приличный и задушевный, можно сказать поэт. Гафт, Окуджава и несть им числа. Свято место пусто не бывает, теперь Митяев примазывается.
      Стихотворение отличное, жаль что автор такой...... angry
  • parusnik
    parusnik Вчера, 07:19 Новый
    • 16
    • 4
    +12
    Светлая ему память!
  • ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 07:44 Новый
    • 12
    • 4
    +8
    Достаточно сказать, что даже в сегодняшней России трудно найти человека (если возможно вообще), который не помнит поэта, исполнителя песен, замечательного актёра (классика - «Сказ о том как царь петр арапа женил», «Место встречи изменить нельзя»).
    Будем помнить до конца своей жизни великого РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА.
  • tatra
    tatra Вчера, 08:10 Новый
    • 12
    • 7
    +5
    Высоцкий был "продуктом " именно советского народа . "Освобожденному " Горбачевым антисоветскому народу Высоцкий оказался не нужен ,так же ,как антисоветскому народу не нужны русские народные песни ,романсы ,бардовские песни . Он слушает иностанщину и "поющие трусы ".
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 10:07 Новый
      • 5
      • 3
      +2
      Цитата: tatra
      "Освобожденному " Горбачевым антисоветскому народу Высоцкий оказался не нужен

      Это видно по вашим коментам, из шести три минуса. Ставлю плюс, жаль, что не могу ставить больше. Но страшно видеть, как горбачёвская плесень расползается.
  • Стропорез
    Стропорез Вчера, 08:17 Новый
    • 12
    • 4
    +8
    Высоцкий- это целая эпоха.
  • lucul
    lucul Вчера, 08:40 Новый
    • 8
    • 9
    -1
    В реальности Владимир Семёнович работал в одной среде, а писал для народа. Его окружала либеральная тусовка, но она была чужой ему. Сам поэт чувствовал чужеродность своего окружения, он выражал это в своих поступках и произведениях. Недаром хотел бросить театр, уехать куда-нибудь на Север и Сибирь, в глушь. Хотел спастись, но не успел.

    Да всё просто ,как дважды два - вся эта либеральная тусовка , состояла сплошь из евреев , и он им был чужд по духу. Его любовь к России , резко контрастировала , с русофобскими по сути ,течениями господствующими в той среде.
    Поэтому он и "задыхался " с ними ....
    1. Vestnik
      Vestnik Вчера, 08:57 Новый
      • 4
      • 8
      -4
      Цитата: lucul
      Да всё просто ,как дважды два - вся эта либеральная тусовка , состояла сплошь из евреев , и он им был чужд по духу. Его любовь к России , резко контрастировала , с русофобскими по сути ,течениями господствующими в той среде.
      Поэтому он и "задыхался " с ними ...

      Спасибо ,как вы высказались прям слов нет ..Именно так и было .Спасибо! hi
  • Авиатор_
    Авиатор_ Вчера, 08:47 Новый
    • 15
    • 4
    +11
    Видел его на сцене Таганки всего один раз - на премьере "Преступления и наказания", он играл Свидригайлова. Игра потрясла. В кино такое невозможно реализовать, только в театре. А его песни - например "Товарищи учёные, доценты с кандидатами..." - про нашу жизнь в 70-е. О его смерти узнал, работая на сенокосе в Зарайском районе Московской области - ну просто песня про наши сельхозработы. И что меня ещё тогда поразило, окуджавку слушала либеральная тусовка, шестидерасты, а Высоцкого - народ. Разные классы общества.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 10:11 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Цитата: Авиатор_
      И что меня ещё тогда поразило, окуджавку слушала либеральная тусовка, шестидерасты, а Высоцкого - народ.

      Вы прямо в глаз смотрите. Так и было, подтверждаю.
  • Cypa
    Cypa Вчера, 09:15 Новый
    • 5
    • 2
    +3
    Цитата: Стропорез
    Цитата: Варяг_0711
    Интересное совпадение и Пушкин и Высоцкий были эдакими бунтарями против власти.

    Коллега , позволю себе с вами не согласиться, Высоцкий уж точно не был бунтарём против власти, скорее он в сатирической форме высмеивал обывателей и мещанство, а вот десидентом он точно не был.

    И хоть Высоцкий - несомненный талант, и я его люблю и уважаю, все-таки ставить его в один рад с Пушкиным и Лермонтовым я бы не стал. это совершенно разные вещи
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 10:16 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Цитата: Cypa
      И хоть Высоцкий - несомненный талант, и я его люблю и уважаю, все-таки ставить его в один рад с Пушкиным и Лермонтовым я бы не стал. это совершенно разные вещи

      Время было не то, во времена Пушкина, таких песен просто таких не пели.
    2. dauria
      dauria Вчера, 11:29 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      все-таки ставить его в один рад с Пушкиным и Лермонтовым я бы не стал.

      Я бы тоже. Пушкина или Лермонтова знал тот народ ? Того времени ?Нет. Народ пел свои песни. " Оставь , Мария, мои стены .И проводил меня с крыльца.." - это пели бабки у нас в деревне. Силища Высоцкого в том , что он сопереживал людям . И в таланте выразить это одной строчкой языком, на котором этот самый народ говорил.
      - Закури! - Извините, "Казбек" не курю.
      - Ладно, выпей! Давай-ка посуду...
      - Да пока принесут...- Пей, кому говорю!
      Будь здоров! - Обязательно буду.

      Никакого рафинада, причёсывания слов. А силища....
  • Усатый грузин
    Усатый грузин Вчера, 09:44 Новый
    • 5
    • 2
    +3
    С детства любил его песни и до сих пор. Поражает многогранность образов созданных в них, как будто он прожил все эти жизни. Великий поэт русского народа, слава и вечная память.
  • Андрей Великолепный
    Андрей Великолепный Вчера, 09:49 Новый
    • 4
    • 3
    +1
    Сейчас очень часто приводят слова Колчака о артистах, так вот кто такой этот Колчак !?
    Он что мыслитель, Спиноза или Жан-Жак Руссо!?? am
    В ответ всем приводящих его слова в качестве примера, я в ответ говорю, что есть ВЕЛИКИЕ артисты и им число миллион!!!
    В качестве примера привожу конкретные имена: Высоцкий! Сергей Бондарчук! Шукшин!!!Гайдай! Никулин!!! Да ещё великое множество фронтовиков, которые после самой страшной войны не растеряли в себе любовь к жизни, к людям, к стране!!!
    Разве можно сказать, что Никулин служил бы любой власти по словам Колчака!?? angry Человек прошёл две войны и после всего этого не потерял любви к людям, как он смешил нас!?? hi
    Да и современных артистов много с гражданской позицией: Машков! Миронов!
    Даже Чулпан Хаматова!!! Можно соглашается с их позицией или нет, но то что они ГРАЖДАНЕ своей страны это на мой взгляд не вызывает сомнений!!!
    Высоцкий наиболее яркий пример из этой плеяды !!! Я запомнил его слова данные им в одном интервью о том что если у тебя по коже не идут мурашки во время исполнения песни «Вставай страна огромная», то он не знает о чём можно говорить с этим человеком!!!
    1. sedoj
      sedoj Вчера, 13:20 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Кстати о Чулпан Хаматовой:
    2. andrew42
      andrew42 Вчера, 14:23 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Насчет Машкова я бы не стал горячиться. Это он на экране такой мятежный безкопромисс. А в реале протопил за очковтирательские "поправки" с экрана, - подстать Терешковой. Там и Безруков "наше всё" отметился. Артисты, они такие артисты. Творческая натура и медийность - это не тождество просветленного.
  • Radikal
    Radikal Вчера, 10:23 Новый
    • 6
    • 2
    +4
    Цитата: Андрей Великолепный
    Сейчас очень часто приводят слова Колчака о артистах, так вот кто такой этот Колчак !?
    Он что мыслитель, Спиноза или Жан-Жак Руссо!?? am
    В ответ всем приводящих его слова в качестве примера, я в ответ говорю, что есть ВЕЛИКИЕ артисты и им число миллион!!!
    В качестве примера привожу конкретные имена: Высоцкий! Сергей Бондарчук! Шукшин!!!Гайдай! Никулин!!! Да ещё великое множество фронтовиков, которые после самой страшной войны не растеряли в себе любовь к жизни, к людям, к стране!!!
    Разве можно сказать, что Никулин служил бы любой власти по словам Колчака!?? angry Человек прошёл две войны и после всего этого не потерял любви к людям, как он смешил нас!?? hi
    Да и современных артистов много с гражданской позицией: Машков! Миронов!
    Даже Чулпан Хаматова!!! Можно соглашается с их позицией или нет, но то что они ГРАЖДАНЕ своей страны это на мой взгляд не вызывает сомнений!!!
    Высоцкий наиболее яркий пример из этой плеяды !!! Я запомнил его слова данные им в одном интервью о том что если у тебя по коже не идут мурашки во время исполнения песни «Вставай страна огромная», то он не знает о чём можно говорить с этим человеком!!!

    Судя по той радости, которую она испытывает от факта крушения той огромной страны вряд ли у Ч.Хаматовой идут мурашки по коже при исполнении этой песни... . sad
    1. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 06:55 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Radikal
      Ч.Хаматовой идут мурашки по коже при исполнении этой песни...

      У неё "мурашки идут"от Зулейхи - Колчак бы одобрил..
  • Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Вчера, 10:27 Новый
    • 9
    • 0
    +9
    Сколько лет прошло - но на винте моего компьютера всегда есть песни Высоцкого. И будут. Поставлю-ка я что-нибудь душевное - как еще почтить память величайшего барда (в самом хорошем смысле этого слова). Его песни до сих пор за душу берут так... Он столько видел...
    "Эй вы, задние, делай как я!
    Это значит - не надо за мной,
    Колея эта только моя,
    Выбирайтесь своей колеей..."
    У человека в одной песне смысла было больше, чем во всей сегодняшней эстраде....
  • Владимир Машков
    Владимир Машков Вчера, 10:55 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Статья хорошая. Искренняя. Хотя и не без перебора.
    Полагаю, равнять А.С.Пушкина с В.Высоцким (при всех его достоинствах) всё же явный перебор: Пушкин стоит выше всех!
    То же и насчёт желания уехать из МОСКВЫ "в деревню, в глушь, в Саратов": хотеть хотят многие, но мало кто это делает по-настоящему.
    А Владимир Высоцкий - уникален и неповторим.
    Вечная ему память и покой мятущейся душе!
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Вчера, 11:03 Новый
      • 5
      • 4
      +1
      Цитата: Владимир Машков
      Полагаю, равнять А.С.Пушкина с В.Высоцким (при всех его достоинствах) всё же явный перебор: Пушкин стоит выше всех!

      Возможно. Но время идет, и лично мне Высоцкий куда ближе, чем Пушкин
      1. Владимир Машков
        Владимир Машков Вчера, 12:42 Новый
        • 5
        • 1
        +4
        Любите и считайте его лучшим на здоровье! Это ВАШЕ полное право и желание (хотя кому-то больше нравятся Асадов, Евтушенко или Рождественский). Как в известной песне: "Каждый выбирает для себя..." Что вовсе не колеблет известную истину: Александр Сергеевич Пушкин - величайший русский поэт, равного которому пока нет.
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Вчера, 14:36 Новый
          • 5
          • 2
          +3
          Цитата: Владимир Машков
          Что вовсе не колеблет известную истину: Александр Сергеевич Пушкин - величайший русский поэт

          С точки зрения таланта стихосложения - вне всяких сомнений. А вот что касается глубины заложенных в стихи мыслей... Тут можно и поспорить, хотя к чему? Хотя... было бы очень интересно узнать, что бы сказал Александр Сергеевич сегодня:)))
          1. Liam
            Liam Вчера, 14:45 Новый
            • 0
            • 8
            -8
            Цитата: Андрей из Челябинска
            было бы очень интересно узнать, что бы сказал Александр Сергеевич сегодня:)))

            Критиковал бы режим из эммграции.Всю свою сознательную жизнь он стремился сбежать из России и мечтал о Париже
            1. Андрей Красноярский
              Андрей Красноярский Вчера, 15:47 Новый
              • 6
              • 0
              +6
              У Высоцкого было множество возможностей сбежать. Напомню, кто страдает забывчивостью, он не раз выезжал за рубеж, причем не только в соцстраны, но и на Запад. Был в ФРГ, Франции, США. Кто ему мог помешать объявить, что, мол, преследуют меня, прогрессивного артиста, хочу в истинно свободный мир? Я вас уверяю, его приняли бы на ура. Кстати, в КГБ боялись, что так он и сделает. Но Владимир Семенович не предпринял даже слабой попытки остаться, потому что не собирался оставаться. И за что его еще стоит уважать - нигде и никогда не лил грязь на свое Отечество, хотя ему не все в этом отечестве нравилось.
              1. Liam
                Liam Вчера, 16:27 Новый
                • 0
                • 5
                -5
                Мы с коллегой как бы о Пушкине а не о Высоцком
              2. Вольнопёр
                Вольнопёр Вчера, 18:27 Новый
                • 4
                • 0
                +4
                Цитата: Андрей Красноярский
                У Высоцкого было множество возможностей сбежать. Напомню, кто страдает забывчивостью, он не раз выезжал за рубеж, причем не только в соцстраны, но и на Запад. Был в ФРГ, Франции, США. Кто ему мог помешать объявить, что, мол, преследуют меня, прогрессивного артиста, хочу в истинно свободный мир? Я вас уверяю, его приняли бы на ура. Кстати, в КГБ боялись, что так он и сделает. Но Владимир Семенович не предпринял даже слабой попытки остаться, потому что не собирался оставаться. И за что его еще стоит уважать - нигде и никогда не лил грязь на свое Отечество, хотя ему не все в этом отечестве нравилось.


                Рассказывают про такой случай

            2. Андрей из Челябинска
              Андрей из Челябинска Вчера, 16:01 Новый
              • 6
              • 0
              +6
              Цитата: Liam
              Всю свою сознательную жизнь он стремился сбежать из России и мечтал о Париже

              Но злобные коммунисты не выпускали Пушкина за рубеж:)))))))))))))
              1. Liam
                Liam Вчера, 16:42 Новый
                • 1
                • 2
                -1
                Вы не особо знакомы с Вашим всем)

                Письмо П. А. Вяземскому, 27 мая 1826 года из Пскова в Петербург)

                Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь.

                Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и <бордели> — то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне «Онегина» я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница                .
                1. Андрей из Челябинска
                  Андрей из Челябинска Вчера, 17:28 Новый
                  • 3
                  • 0
                  +3
                  Цитата: Liam
                  Вы не особо знакомы с Вашим всем)

                  Вы писали
                  Цитата: Liam
                  Критиковал бы режим из эммграции.

                  Я отметил, что никто ему не мешал эмигрировать. Но он не эмигрировал тогда - так что заставляет Вас думать, что он эмигрирует сейчас?:)))
                  Цитата: Liam
                  сли царь даст мне слободу, то я месяца не останусь.

                  Думаете, ему сегодня дадут слободу?:)))))))
                  1. Liam
                    Liam Вчера, 18:09 Новый
                    • 0
                    • 2
                    -2
                    Цитата: Андрей из Челябинска
                    никто ему не мешал эмигрироват

                    Серьезно?)
                    Тогда Вы не только с биографией Пушкина мало знакомы и почему он не мог уехать из России ,но вообще не знакомы с историей темы запрета на эмиграцию.Особенно в период Николая 1.Почитайте на досуге
                    https://newtimes.ru/articles/detail/28646
              2. Скалендарка
                Скалендарка Вчера, 20:37 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Цитата: Андрей из Челябинска
                Цитата: Liam
                Всю свою сознательную жизнь он стремился сбежать из России и мечтал о Париже

                Но злобные коммунисты не выпускали Пушкина за рубеж:)))))))))))))

                ...нужны в Париже,как в бане лыжи...
        2. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 06:51 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Владимир Машков
          Что вовсе не колеблет известную истину: Александр Сергеевич Пушкин - величайший русский поэт, равного которому пока нет.

          Коим его ,как это не забавно звучит сделали большевики обучив грамоте население...
    2. Split
      Split Вчера, 15:48 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Бесполезно сравнивать разные эпохи... Владимир это Пушкин нашей эпохи. Когда мне плохо, я не Пушкина Евгений Онегин читаю, а слушаю его... одного шахматного турнира хватает, чтоб выйти из депресняка (я про честь шахмотной короны)
  • синоби
    синоби Вчера, 12:04 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Ну не знаю.Высоцкий конечно талант,но вот особого бунта против действующей влсти что-то незаметил.Он скорее бунтовал против своего окружения,"богемы" того времени.Разного рода мажоров и прочей тусни одинаково далёких как от власти так и народа.Уважаю как Великого,но вот в борцы с режимом записывать не стал-бы.
    1. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 06:44 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: синоби
      но вот особого бунта против действующей влсти что-то незаметил.Он скорее бунтовал против своего окружения,"богемы" того времени.

      А почему он должен был с рЫжимом бороться?
  • Александр Сосницкий
    Александр Сосницкий Вчера, 12:47 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Пророк это я, но меня никто не слушает. Что-то в Высоцком есть. как в советском человеке, но не более. Я люблю Карузо, Есенина, простых трудящих людей, патриотов всех национальностей, но не надо обожествлять. Святое в людях проявляется через грех
  • serg.shishkov2015
    serg.shishkov2015 Вчера, 13:16 Новый
    • 5
    • 6
    -1
    хочу ответить всем хулителям Высоцкого- вы делаете *славу*, пытаясь обгадить Гения! Вам уже давно ответил Юрий Визбор-*и те, кому не выдал бог таланта, лишь этим утверждают присутствие своё, пытаясь обкусать ступни гиганта*, но вам никогда не понять главное- от того, что на Солнце есть пятна оно не перестаёт быть Солнцем! Нас всех всех забудут! ВСЕХ! даже тех, чьи имена сейчас не вылезают из СМИ! а его будут помнить пока во Вселенной есть хотя- бы один человек,знающий русский язык! и через сотни лет люди будут обращаться к Его стихам и находить то, что написано про НИХ!
    Было так- я любил и страдал!
    Было так- о тебе лишь мечтал!
    Я тебя видел тайно во сне амазонкой на белом коне!
    Что мне была вся мудрость скучных книг когда к следам твоим губами мог припасть я!
    Надеюсь,Владимир Семёнович не обиделся на мня за то, что я немного изменил его стихи для опоздавшего на целую жизнь признания в любви,,,
  • Андрей Красноярский
    Андрей Красноярский Вчера, 13:27 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    Владимир Семенович не был ни диссидентом, ни антисоветчиком. Если он писал сатирические песни на некоторые явления советской действительности, так это не антисоветчина, поскольку высмеянные явления даже власть не отрицала. Но он не был и лизуном, вдохновенно воспевавшим родную партию и дорогого и любимого очередного вождя. За это народ его и уважал. В том числе и за это. Но в первую очередь - за песни, где он пел то, что хотел и считал нужным петь, а не то, что указывали сверху. И за роли в театре и кино. Один штрих: в культовом фильме Место встречи изменить нельзя (по роману Вайнеров Эра милосердия) главный положительный персонаж - Шарапов, а Жеглов как бы его антипод. Но советский зритель более уважал Жеглова в исполнении Высоцкого, чем правильного и положительного Шарапова.
  • Кэптен45
    Кэптен45 Вчера, 13:40 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Да время летит, как кони привередливые. Кажется всё, как вчера Олимпиада -80, подготовка к вступительным экзаменам в техникум, смерть Высоцкого, а уже 40 лет долой и шестой десяток, и порой чегой-то суставы поскрипывают. и с утра по-раньше с кровати встать в лом,но послушаешь:
    "Вдох глубокий, руки шире,
    Не спешите три-четыре..." , и жизнь заиграла новыми красками.
  • Русский_дух
    Русский_дух Вчера, 14:00 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Великий русский талант! Человек, чувствовавший и понимавший жизнь, как никто другой. Он пел о тех вещах, которые были близки людям, но которые обычный человек часто чувствует, но не осознает. Его стихи включили в свои произведения братья Стругацкие, с которыми он был дружен. Он встречался с поэтом-эмигрантом Бродским и с писателем-эмигрантом Солженициным. Бродского и Солженицына он очень уважал, ибо их взгляды пересекались. Они понимали друг друга и были в многих вещах на одной волне. К счастью, советская власть не обращала пристального внимания на Высоцкого, певшего о свободен и других - чуждых для неё вещах. И если и не помогала, то и не мешала слишком сильно. Ему даже позволили жениться на француженке, что было в те времена редчайшим явлением!
  • pereselenec
    pereselenec Вчера, 14:48 Новый
    • 4
    • 8
    -4
    Сейчас, в наш век материи, победы «золотого тельца» и гедонизма, в это трудно поверить, но Высоцкий
    , ездивший в те годы на турне в США и менявший мерцедесы как носки (таких машин тогда в Москве было несколько штук), вписался бы очень органично в современную пугачевско-единорастную тусовку. Высоцкий - гламурный мажор свого врмени, котором все его водочно-кокаиновые выходки сходили с рук из-за блатаи популярности. Как человек, очень любящий его песни, рад что Высоцкий не дожил до наших дней, а то сйчас сидел бы в Едра и вместе Терешковой, подлизывал бы бункерному обнуленышу.


    1. Сержант
      Сержант Вчера, 15:48 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Думаю,что некоторые отождествляют личность Высоцкого и его роли в фильмах и песни.И не только Высоцкого....А это большая ошибка!
    2. Cap.Nemo58rus
      Cap.Nemo58rus Вчера, 19:30 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Если бы можно поставить два минуса,то я бы их поставил.Высоцкий и мажор -это антонимы.В силу вашего возраста вы это вряд ли поймёте.
    3. Русский_дух
      Русский_дух Вчера, 23:13 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Двориники в руках!!! Ребята, вы помните!? - Тогда воровали дворники у автомобилей. Водители снимали их и брали с собой или прятали в салоне
  • Вольнопёр
    Вольнопёр Вчера, 15:10 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Цитата: Сержант
    Так и Высоцкий в то время был обласкан властью.Иначе бы не было тех ролей в фильмах и театральных постановках,в которых он играл.

    Ну, этот "феномен" объясняется просто.

    Несмотря на то, что руководство страны ( я имею в виду партийно-чиновный аппарат ), всё более замыкалось в рамки касты "номенклатуры" - в то время,в своём большинстве, они ещё не были выходцами только из этого круга. Многие из них ещё помнили, что вышли из "низов" и в какой то степени ещё сохранили свою связь с "народом".

    А так как, "социальные лифты" ещё хоть плохо, но работали - то внутри этой "касты" шла постоянная конкуренция. А "система", постоянно стремилась привести всё "к общему знаменателю".

  • Split
    Split Вчера, 15:43 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Ты не сознание, ты совесть потерял. Порядок в стране измеряется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать (с)
    ----------------------------------------
    Мой дядя хоронил Владимира.... я с детства слушал его песни ну и конечно зарядка :)
  • Million
    Million Вчера, 15:53 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    В юности очень любил песни Высоцкого.некоторые помню наизусть до сих пор.Но кумиром он никогда не был по ряду причин
  • Smoke
    Smoke Вчера, 17:55 Новый
    • 0
    • 0
    0
    когда дошел до "мистического русского" все ждал про гиперборею и славяно ариев...самсонов не дорабатывает....
    з.ы. Эх как бы сейчас звучала песня про самсоновский славяно-арийский гиперборейский треугольник)))
  • Wizzzard
    Wizzzard Вчера, 18:26 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: tihonmarine
    Цитата: Vestnik
    И будут слушать не одно поколение ,они струнки души трогают до мурашек и комка в горле.

    Мир изменился, ценности тоже. Неприятно и противно видеть когда людей одобряющих Владимира Семёновича Высоцкого адепты демократов минусуют. Противно !

    Ну если и минусуют, в чем тут у вас сердечная боль аж такая? Кто-то кого-то плюсует, кто-то наоборот - обычное дело, Тырнет. Я вон вам плюс закатал, утешения ради.
  • BAI
    BAI Вчера, 19:45 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Во время Олимпиады все произошло. Возвращались в электричке с матча по волейболу, вдруг по приемнику сообщение (примерно 9-10 часов вечера) "Высоцкий умер". Даже не сразу поверил своим ушам.
  • Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Вчера, 19:48 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Большинство Его песен я знаю наизусть ещё с ранней юности. Нечасто рождается на Свет такой вот, Человечище.
    Таких людей не забывают. Никогда.

    Не тот велик, который ростом-выше двух.
    Великий это тот, в ком есть великий Дух...
  • Капитан Немо
    Капитан Немо Вчера, 19:58 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Не сотвори себе кумира.
  • Stav
    Stav Вчера, 20:12 Новый
    • 0
    • 0
    0
    40 лет как не стало Великого Человека, поэта с Большой Буквы. В силу милости лет не мог его видеть или слушать ( ну или почти не мог). Но постепенно, видя что слушают родители, понимая и пропуская через себя его песни, начинаешь осознавать, какого масштаба была его Личность!
    1980 год сначала ассоциировался с годом его смерти, и только потом - с Олимпиадой 80.
    Да что говорить, все уже сказано.
    Вечная память...
  • Olegi1
    Olegi1 Вчера, 21:19 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Статье минус, плоско.
    Для меня Высоцкий - это современный Пушкин. Часто слушаю и, как про меня, про жизненные ситуации спето. И, в его песнях, нахожу выход.
  • Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 01:55 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    Ну что же, давайте расскажем о Высоцком правду. Первая и не очень лицеприятная весть - он был наркоманом. И ни чего здесь не поделаешь - наркоша он и есть наркоша. Второе - если кто-то думает, что он бессеребреник... гонял по Москве на личном мерседесе. Это как? Вся страна слушала его песни о правде и т.д. а он на мерсе? И третье - он великолепный поэт, за это можно ему все простить. Как певец он не кто, но ПОЭТ он с большой буквы.
    1. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 05:24 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Сергей Аверченков
      Первая и не очень лицеприятная весть - он был наркоманом

      Так - Булгакова запретить...
      Цитата: Сергей Аверченков
      гонял по Москве на личном мерседесе

      Маяковского то же запрещаем ...
      И да,что там с Есениным...
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 05:47 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Я вас не понял, при чем здесь Булгаков и Есенин? И зачем запрещать? Говорили о Высоцком, а он наркоман - это правда, но это не умаляет его других достоинств. Я просто говорю правду, кто-то не хочет её знать, а кому-то это просто не приятно - как так ваш кумир наркоша.
        1. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 05:51 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Ну у кого то "кумир" Булгаков - наркоша,у кого то Есенин - алкаш...А Маяковский вон вообще на народные деньги по америкам мотался .И на что эта "правда" повлияла?
          Не ну некоторым конечно бальзам на душу - а зато он наркоша(алкаш)...
          ПыСы Ышо про алкаша Шолохова надо было ...
          1. Сергей Аверченков
            Сергей Аверченков Сегодня, 05:55 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Поверьте, мне совсем не бальзам, мне очень нравятся его стихи, но именно стихи, а не эти приблатнённые песни. " я кот чеширский, а не тот кто чешет языком.
            1. mat-vey
              mat-vey Сегодня, 05:57 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: Сергей Аверченков
              Поверьте, мне совсем не бальзам, мне очень нравятся его стихи, но именно стихи, а не эти приблатнённые песни.

              Нуа кому то песни,а кому то роли в кино ... и что всем на вас ровняться?
              1. Сергей Аверченков
                Сергей Аверченков Сегодня, 06:12 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Не стоит на меня ровняться, я это я и это моё мнение. Вы можете думать по другому.
                1. mat-vey
                  mat-vey Сегодня, 06:20 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Цитата: Сергей Аверченков
                  Ну что же, давайте расскажем о Высоцком правду.

                  Ну тогда и с "Ну что же, давайте расскажем о Высоцком правду." не стоит трясти на каждом углу ...Тем более что это ни для кого не секрет ..
                  А в кинофильмах у него тоже "приблатнёные" песни?Или наркоманские ... Или вы к прослушиванию его песен избирательно подходите?
                  1. Сергей Аверченков
                    Сергей Аверченков Сегодня, 06:28 Новый
                    • 0
                    • 0
                    0
                    Ну это правда, то что он наркоман. Смеете утверждать обратное? Я не трясу это на каждом углу - просто говорю правду. Вы правы в кинофильмах он молодец. Я подхожу изберательно. Мне нравятся его стихи, а в остальном...
                    1. mat-vey
                      mat-vey Сегодня, 06:35 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      Цитата: Сергей Аверченков
                      Смеете утверждать обратное?

                      Где "смею"? Покажите?
                      mat-vey (Матвей) Сегодня, 06:20
                      ...Тем более что это ни для кого не секрет ..
                      То же "избирательно"?
  • mat-vey
    mat-vey Сегодня, 05:15 Новый
    • 0
    • 0
    0
    "Владимир Высоцкий никогда не был продажным либералом-диссидентом, как того хотелось бы многим." - так как тогда к нему в ряды тальков то затесался?