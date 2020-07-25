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Стоит ли отказываться от обычных танков, заменив их беспилотными: размышления о перспективах

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В начале июля сообщалось, что в России прошли испытания новых танков Т-14 «Армата» в беспилотном режиме. Эту новость вполне можно назвать долгожданной, ведь наша армия ожидала создания отечественной роботизированной бронетехники еще в 2018 году.


Впервые речь о них зашла в 2016 году. Тогда бывший начальник автобронетанкового управления Министерства обороны РФ Александр Шевченко анонсировал создание беспилотного варианта Т-14 «Армата» к 2018 году. Он заявлял, что главной особенностью новой российской роботизированной бронетехники станет открытая цифровая архитектура, что бы это ни означало.

Собственно, «Арматы» не поступили еще на вооружение не только в беспилотном, но и в обычном виде. Они пока что проходят испытания, одним из этапов которых и стал безэкипажный вариант.

Узнав об испытаниях в таком формате, некоторые подумали, что теперь все Т-14 пойдут в войска в беспилотном варианте. Дескать, потому и не поступали эти танки на вооружение, что их решили не делать в обычном исполнении, а выпускать только беспилотными.
Но могут ли безэкипажные танки полностью заменить традиционные?

Конечно, трудно оспорить факт, что беспилотная техника позволяет не подвергать риску жизни и здоровье экипажей, а это огромное и неоспоримое преимущество. Вопрос в другом: способны ли они справляться с задачами, которые по плечу обычным танкам?

Прежде всего, следует уточнить, что именно подразумевается под беспилотной бронетехникой. Ведь это может означать как роботизированные танки, так и дистанционно управляемые.

Полностью роботизированный танк сделать и сложно, и дорого. Ведь он должен обладать искусственным интеллектом, способным самостоятельно решать тактические задачи в автономном режиме без вмешательства человека. Кроме того, он должен продолжать бесперебойно функционировать в том числе и в условиях боя, когда по танку стреляют и даже иногда попадают.

Что касается бронетехники, управляемой дистанционно, то тут проявляется другая проблема. Дело в том, что оператор должен находиться достаточно близко, чтобы иметь возможность воздействовать на боевую машину, но при этом не очутиться в зоне поражения. При этом надо учитывать, что танк – это не стационарный объект, он перемещается с высокой скоростью и обладает отличной проходимостью.

Собственно, воздушная беспилотная техника в мире более развита, чем наземная. Поэтому ее применение способно подсказать некоторые пути, по которым может развиваться безэкипажная бронетехника. В качестве примера вспомним совместный полет истребителя Су-57 и БПЛА «Охотник». В этом случае управление беспилотником велось с борта пилотируемого истребителя.

Не исключено, что так же могут поступить и с бронетехникой. Например, можно взять одну управляемую экипажем бронированную боевую машину с оператором на борту, который будет координировать и направлять действия группы из нескольких беспилотных танков.

Испытания Т-14 без экипажей не обязательно означают, что именно эти танки и поступят на вооружение для беспилотного использования. Ведь это может быть просто исследованием, наработкой опыта и т.д. Не исключено, что в качестве беспилотников задействуют другую бронетехнику, например, более дешевые Т-72.

Ясно одно: говорить о полной замене традиционных танков на беспилотные некорректно. Думаю, этого не произойдет. А вот проработать варианты боевого взаимодействия безэкипажных и традиционных танков, наверное, стоило бы.
Использованы фотографии:
http://mil.ru/
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42 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 14:04 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Фантастика, которой со временем может стать явью.
    Работы идут у всех, кто на это способен.
    Когда реальные результаты проявятся, это вопрос.
    1. НИКНН
      НИКНН Вчера, 14:09 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      Стоит ли отказываться от обычных танков, заменив их беспилотными
      А разве вопрос стоит об отказе от обычных танков? Заменять пока не собираются, а дополнить самое то.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 14:13 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Пока так, комплексный подход. Смешанные подразделения. Доверить весь комплекс задач, беспилотной техники, получится ещё не скоро. Это если разумно к этому вопросу подходить! А там, кто её знает, кто и чего делать решится.
        1. Vlad T
          Vlad T Вчера, 14:38 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Для смешанных подразделений нужна и новая тактика, от неё и дальнейшее развитие.... В таком смешанном подразделении важную роль играет надёжная сете центрическая связь со всеми боевыми единицами, как по информации, так и по управлению. Работа не менее затратная и важная (всегда Российские ВС проигрывали в этом)... Вторым, для без экипажных Т-14 пустой объем спереди уже ненужен, бронелисты уложить под большими углами (Базу менять, значить строить новое изделие, позже такое будет необходимым), Для без экипажного для экипажа можно оборудовать места сзади с разъёмами для приборов управления, возможно в дополнительных съёмных ёмкостях)... Новое изделие и новая тактика потребует множества усовершенствований и родившийся Т-14 будет расти,- совершенствоваться...
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 15:13 Новый
            • 0
            • 1
            -1
            Цитата: Vlad T
            В таком смешанном подразделении важную роль играет надёжная сете центрическая связь со всеми боевыми единицами, как по информации, так и по управлению. Работа не менее затратная и важная (всегда Российские ВС проигрывали в этом)..

            Сейчас этому аспекту уделяется много внимания. Надеюсь, прежние ошибки будут учтены, исправлены.
            Цитата: Vlad T
            Новое изделие и новая тактика потребует множества усовершенствований и родившийся Т-14 будет расти,- совершенствоваться...

            Это верно. Пока, на этапе эксперимента, проработки всего и вся, допустимо и так, что б потом вносить реально необходимые изменения, много где.
  2. 7,62х54
    7,62х54 Вчера, 14:06 Новый
    • 10
    • 1
    +9
    Очередные фантазии, а воевать придётся на Т72
    1. Лопатов
      Лопатов Вчера, 16:28 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Цитата: 7,62х54
      а воевать придётся на Т72

      РТК "Алиса" ещё в 11 году в металле появился
      1. 7,62х54
        7,62х54 Вчера, 16:35 Новый
        • 5
        • 0
        +5
        За 9 лет сколько их выпущено и принято на вооружение?
        1. Лопатов
          Лопатов Вчера, 16:36 Новый
          • 1
          • 3
          -2
          Цитата: 7,62х54
          За 9 лет сколько их выпущено и принято на вооружение?

          Кого, Т-72?
  3. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Вчера, 14:12 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    За дистанционно управляемой техникой на передовой безусловное будущее.Но не скорое конечно.Но во вторых порядках все равно будет техника управляемая людьми.Доделывать так сказать недоработки.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 15:16 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Цитата: Pashhenko Nikolay
      За дистанционно управляемой техникой на передовой безусловное будущее.

      На передовой чего? Контртеррористической военной операции?
      ТМВ не предполагает захват территорий. На зараженной местности капиталистам будет проблематично получать выгоду (мы же прекрасно понимаем, кто и почему будет организовывать войны будущего yes )
      Что касается танков с экипажем - термобарические боеприпасы справятся с этим весьма успешно, а управление беспилотниками могут прервать новые средства РЭБ.
      Меня почему-то стало напрягать, что не только генералы готовятся к прошедшей войне, но и современный контингент гражданских и военных плохо представляет себе цели, задачи и средства будущих войн.
      Я вам скажу честно и откровенно, что в Сирии, например, участие танков-беспилотников против ИГИЛ возможно дало бы преимущество.
      1. Лопатов
        Лопатов Вчера, 16:33 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Цитата: ROSS 42
        Что касается танков с экипажем - термобарические боеприпасы справятся с этим весьма успешно

        Эт вряд ли. Танк слишком хорошо защищён. Это у БМПшки можно попробовать броню проломить, если других боеприпасов нет.

        Цитата: ROSS 42
        На передовой чего? Контртеррористической военной операции?

        В том числе....
        Достаточно хоть раз посмотреть в глаза экипажа, залезающего в танк с КМТ, чтобы понять это.
      2. dauria
        dauria Вчера, 23:40 Новый
        • 0
        • 0
        0
        ТМВ не предполагает захват территорий.

        Да ну ? А раньше предполагала. И танковый прорыв участка фронта после тактического ЯО с выходом на незаражённую сторону, пока противник не очухался и резервы не подтянул. И до Биская собирались прогуляться, чтоб супостатам незачем было в Европе высаживать десант. Именно сухопутные силы вместе с СЯС и делали бессмысленной всю затею с
        обменом ядерными ударами . Обменялись, а дальше ? Думаете ,противник лапки сложит ? С какого перепугу ?
        А ведь тогда , в конце 70-х боеголовок было на порядок больше, чем сейчас.
  4. pytar
    pytar Вчера, 14:17 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    Не исключено, что в качестве беспилотников задействуют другую бронетехнику, например, более дешевые Т-72.

    Это логично, ведь Т-14 гораздо дороже и экипаж в него лучше защищенный. Хоть интегрировать системой изкуственного интелекта с конструкции Т-72 будет сложно. С другой стороне, если ето удастся сделать, боевой потенциал безпилотного Т-72 возрастет, а жизни танкистов /что самое важное/ не будет под угрозой! Военная техника все больше будет переходит на роботый, потери в живой силе, даже минимальные, в современном мире становятся неприемлимые.
    1. dauria
      dauria Сегодня, 00:09 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      потери в живой силе, даже минимальные, в современном мире становятся неприемлимые.

      Боян, танк - оружие ядерной войны. То, что он участвует в современных разборках на этих "танцплощадках"- это так, подработка по смежной профессии. А уж в ядерной бойне "минимальные" приемлемые потери начинались с 200 миллионов гражданских . Именно из соображений ядерной бойни и нужно определять , целесообразен вариант без экипажа , или блажь .По старым сценариям -блажь несусветная. Но по этим сценариям и война в Сирии - не война, а драка в пивнушке , причём с правилом "ниже пояса и ногами не бить". Вот в таких рафинированых заварушках может и целесообразно без людей. Но ради них проектировать танк ?
      1. pytar
        pytar Сегодня, 01:19 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Боян, танк - оружие ядерной войны. То, что он участвует в современных разборках на этих "танцплощадках"- это так, подработка по смежной профессии.

        Алексей, пусть не забываем, что танк появился и воевал задолго до создания Ядерного оружия. И воюет почти во всех конфликтах до сих пор! Танки эвоюлировали и будут эволюироват! Самое вероятное направление - роботизация и автоматизация. Это кстати относится к болшинства видов оружия, которые участвуют на "первая линия".
        А уж в ядерной бойне "минимальные" приемлемые потери начинались с 200 миллионов гражданских . Именно из соображений ядерной бойни и нужно определять , целесообразен вариант без экипажа , или блажь

        Именно из за неприемлемого урона, ЯО маловероятная. В ней танки вообще не будут нужные, так как все будет в пепль.
        Но по этим сценариям и война в Сирии - не война, а драка в пивнушке , причём с правилом "ниже пояса и ногами не бить". Вот в таких рафинированых заварушках может и целесообразно без людей. Но ради них проектировать танк ?

        99,9% войнах такие. Так что, действительно целесообразно използовать техника без людей. Потеря безэкипажного танка, дрона, боевого робота, для развитых стран более приемлимо чем потери экипажа. Кроме того, будущие роботизированные комплексый будут более боеспособные, чем те с экипаж! Изкуственны интелект специализирован, он не испытывает страх. Эму не жарко, не холодно. Он быстрее реагируеть и способен обрабатывать гораздо больше информации, чем человек. Если возмем все расходы, роботы наверно окажутся и дешевле! Он выдерживает нагрузки немыслимые для организма человека! Без людей, конечно не обойдется, но у них будет другая функция. hi
        1. dauria
          dauria Сегодня, 01:45 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          В ней танки вообще не будут нужные, так как все будет в пепль.


          Мда. Насмотрелись кинофильмов от Голливуда ? А нам другое кино показывали. И целая дисциплина была -"Оружие массового поражения и защита войск и объектов". С формулами и "красивыми" картинками. С расчётами и сценариями. Кстати, в Нагасаки погибло 30 тысяч. В деревянном городе, где не было ни эвакуации, ни убежищ - вообще никаких мер. И всего 30 тысяч. Это в пепел ? А ведь войска готовятся к этим "игрушкам", рассредоточены, защищены. В том числе бронёй танков. Кроме танка и без танка и воевать-то некому в такой бойне.Да, не будет Большого театра, Эйфелевой башни и Статуи Свободы. Закопают и отплачут 100 млн жителей городов. Но останутся войска, резервы и управление странами. А не пепел. И война только начинается обменом ракетами, а не заканчивается.
          1. Кот_Кузя
            Кот_Кузя Сегодня, 06:49 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: dauria
            Кстати, в Нагасаки погибло 30 тысяч. В деревянном городе, где не было ни эвакуации, ни убежищ - вообще никаких мер. И всего 30 тысяч. Это в пепел ?

            Глупо сравнивать ущерб от 18-килотонной бомбы, сброшенной на Нагасаки, и ущерб например от "Воеводы", мощность боеголовки которой может достигать 25 мегатонн, разница в 1400 раз! Это все равно как сравнивать пулю калибром 14,5 мм и гаубичный снаряд калибром 203 мм. Пуля от КПВТ может повредить только легкую бронетехнику и убить одного врага, а чемодан весом 100 кг разрушит целый подъезд многоэтажного дома и похоронит десятки засевших в этом доме.
  5. Mouse
    Mouse Вчера, 14:40 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    На данном этапе человеческий фактор никто не отменял.... а там, там, там... посмотрим...
    1. cniza
      cniza Вчера, 19:46 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      И на будущем этапе , он будет иметь ведущую роль...
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 14:58 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    А вот проработать варианты боевого взаимодействия безэкипажных и традиционных танков, наверное, стоило бы.

    Кто бы сомневался...Всё дело в том, что беспилотная наземная техника имеет весьма ограниченный круг возможностей и гораздо затратнее в эксплуатации, чем воздушные беспилотники.
    Боевые возможности танка могут быть ограничены развитием противотанкового оружия, где та же ПТУР может свести на нет все характеристики - какая разница, почему не сможет передвигаться танк с экипажем (или беспилотник) если у него будет повреждена ходовая? belay
  7. Из Томска
    Из Томска Вчера, 15:02 Новый
    • 0
    • 0
    0
    "Дело в том, что оператор должен находиться достаточно близко, чтобы иметь возможность воздействовать на боевую машину, но при этом не очутиться в зоне поражения."
    И тут же
    "Например, можно взять одну управляемую экипажем бронированную боевую машину с оператором на борту, который будет координировать и направлять действия группы из нескольких беспилотных танков."
    То есть оператор в зоне поражения, а экипаж нет)))
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Вчера, 23:03 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Из Томска
      оператор должен находиться достаточно близко, чтобы иметь возможность воздействовать на боевую машину, но при этом не очутиться в зоне поражения."

      Цитата: Из Томска
      Например, можно взять одну управляемую экипажем бронированную боевую машину с оператором на борту, который будет координировать и направлять действия группы из нескольких беспилотных танков."
      То есть оператор в зоне поражения, а экипаж нет))

      Оператор может не находиться в "зоне поражения" (!) ,а управлять без экипажными боевыми машинами через БПЛА !
  8. михаил3
    михаил3 Вчера, 15:06 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Стоит ли маяться этой самой... сайт не пропустит... Не, не стоит. И ради осознания этого факта статью писать как то смешно.
  9. parusnik
    parusnik Вчера, 15:34 Новый
    • 9
    • 0
    +9
    ......Битва выиграна, — прошептал верховный главнокомандующий Феттерер, отрываясь от телевизионного экрана. — Поздравляю, господа.Генералы устало улыбнулись.Они посмотрели друг на друга и испустили радостный вопль. Армагеддон был выигран и силы Сатаны побеждены.Но на их телевизионных экранах что-то происходило.
    — Как! Это же… это… — начал генерал Мак-Фи и умолк. Ибо по полю брани между грудами исковерканного, раздроблённого металла шествовала Благодать. Генералы молчали. Благодать коснулась изуродованного робота. И роботы зашевелились по всей дымящейся пустыне. Скрученные, обгорелые, оплавленные куски металла обновлялись. И роботы встали на ноги.
    — Мак-Фи, — прошептал верховный главнокомандующий Феттерер. — Нажмите на что-нибудь — пусть они, что ли, на колени опустятся.Генерал нажал, но дистанционное управление не работало.А роботы уже воспарили к небесам. Их окружали ангелы господни, и роботы-танки, роботопехота, автоматические бомбардировщики возносились всё выше и выше.
    — Он берёт их заживо в рай! — истерически воскликнул Онгин. — Он берёт в рай роботов!
    Р.Шекли.Битва
  10. svp67
    svp67 Вчера, 16:08 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Ясно одно: говорить о полной замене традиционных танков на беспилотные некорректно. Думаю, этого не произойдет.
    Пока. Пока уровень техники не позволяет полностью выпустить на поле боя одних роботов, но уже понятно, что когда то, возможно и быстрей, чем мы представляем, это произойдет. А пока все начнется с "телетанков"...в составе обычных танковых подразделений
  11. Альф
    Альф Вчера, 16:37 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    то тут проявляется другая проблема. Дело в том, что оператор должен находиться достаточно близко, чтобы иметь возможность воздействовать на боевую машину, но при этом не очутиться в зоне поражения.

    Это большая проблема. Но не самая большая. Уважаемый автор, а Вы в курсе, что существуют системы РЭБ, которые могут полностью парализовать это управление ?
    1. Лопатов
      Лопатов Вчера, 16:59 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: Альф
      Это большая проблема. Но не самая большая. Уважаемый автор, а Вы в курсе, что существуют системы РЭБ, которые могут полностью парализовать это управление ?

      С РЭБ на самом деле всё намного сложнее, чем кажется.
      Короче, РЭБ не вундерваффе.

      Тут и проблема дальности/видимости. Между РТК и антенной системы управления/ретранслятором, это ведь наземная техника а не БПЛА в тылу у противника
      Тут проблема уязвимости средств РЭБ
      Ну и в конце концов оператор РТК может находиться непосредственно в самом танке.
      1. Vlad T
        Vlad T Вчера, 17:47 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Возмоожно в дальнейшем при РЭБ и прочих помехах, будут закладыватся перед боем или задачей созданные на данный случай программы и в автономном режиме роботом выполняется задача с возвратом на исходную, как сейчас принято...
  12. Cer59
    Cer59 Вчера, 16:38 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Всё как всегда будут решать кадры. малейшая ошибка в программном обеспечении и хана всей технике.
    вполне возможен и совмещённый вариант как возможность дистанционного управления.
    с моей точки зрения наоборот в бой пойдут танки массой более 1000 тон и более . скорее представляющие из себя боевые платформы из фантастических фильмов.
    во все времена всё упиралось в энергетическую установку. теперь с появлением компактных реакторов вопросов не остаётся. а вопросы о противодействии им, вещь в себе. можно совершенно спокойно таскать брони так тон на 600 остальное вооружение и прочая.
    проработка на компе хулёвины массой 5 000 поставило в тупик, броня три метра вооружение любое, стоимость соизмерима, тип шасси классика плюс юбка воздушной подушки. средняя скорость до 300-500 километров в час. размеры? да по барабану. остановить можно только ядрёной бомбой.
  13. sen
    sen Вчера, 17:38 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Стоит ли отказываться от обычных танков, заменив их беспилотными

    Нет конечно, но благодаря внедрению ИИ возможно сокращение экипажа до двух человек, а в перспективе благодаря симбиозу ИИ и мозга человека до одного.
  14. fif21
    fif21 Вчера, 18:18 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    В современных условиях ведения гибридных войн , с танками управляемыми экипажами придется распрощаться . Так было с конницей , так было с лучниками , так было с крепостями... Уничтожение живой силы противника возможно более эффективными средствами ведения боя.Проведите анализ ведения боевых действий вероятным противником и Вы поймете , что война по уставам 20 века уже не возможна. hi
  15. Metlik
    Metlik Вчера, 19:21 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    "Что касается бронетехники, управляемой дистанционно, то тут проявляется другая проблема. Дело в том, что оператор должен находиться достаточно близко" Откуда такой вывод? Большинство воздушных беспилотников управляются с больших расстояний, даже с другой стороны планеты.

    Похоже автор хотел сделать только одно заявление:
    "Ясно одно: говорить о полной замене традиционных танков на беспилотные некорректно. Думаю, этого не произойдет."
    То есть денег на новые разработки у государства нет.
  16. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Вчера, 19:37 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Теперь не надо заканчивать ЧВТКУ или Харьковское училище как раньше. Достаточно быть сильным игроком в Уолд оф тэнкс. Прогресс, ёлки метелки.
  17. cniza
    cniza Вчера, 19:43 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    А вот проработать варианты боевого взаимодействия безэкипажных и традиционных танков, наверное, стоило бы.


    Всё стремительно меняется , поэтому надо рассматривать различные варианты , в зависимости от задач...
  18. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 19:53 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Дистанционно управляемые танки в купе с искусственным интеллектом-это будущее танкостроения. У кого ИИ тот будет править миром...
    "Войну выйграли математики"(с) к/ф "Игры разума". Герман Оскарович не даст соврать... wassat
    1. iConst
      iConst Сегодня, 00:01 Новый
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      Цитата: Танковый пиджак
      У кого ИИ тот будет править миром...

      По-началу, пока ИИ не задумается зачем ему эти несовершшенные людишки... belay
  19. Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 20:36 Новый
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    когда будут выпущены все противорадиолокационные ракеты,инфракрасные противоракеты,сработают системы рэб вот тогда все почувствуют себя в танке в 1944 года
  20. MrFox
    MrFox Вчера, 21:26 Новый
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    Прежде чем говорить о таких танках нужно преодолеть как сейчас модно говорить технологические барьеры. Это как минимум передача данных и ИИ который базируется на производительных вычислительных средствах.

    Но денег дадут все равно танкистам
  21. iConst
    iConst Вчера, 23:56 Новый
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    Удивили абсолютно безаппеляционные завления автора:
    Полностью роботизированный танк сделать и сложно, и дорого. Ведь он должен обладать искусственным интеллектом, способным самостоятельно решать тактические задачи в автономном режиме без вмешательства человека.
    С чего автор взял, что это "и сложно и дорого"? Вся современная техника - и танки и самолёты это всевозможные сервоприводы, а рычаги и кнопки не более чем интерфейс для человека. Т.о. из "дорогого" остается ИИ.
    Но, во-первых, смысл ИИ, в том, что он самообучаем. Т.е. ИИ не может быть замкнут в рамках одной боевой единицы (конечно, может, но это кретинизм высшей степени).
    Т.е. в каждой машине может находиться (и, скорее всего так и будет) копия ИИ. Но она должна постоянно "общаться" с центральным ИИ. И обмениваться с ним опытом. Который незамедлительно будет распространяться на друие боевые единицы.
    ИИ уже работает — Сири, Алиса. Как-то Гугель и Яндекс сумели и не разорились. Стоимость разработки и поддержки той же "Винды" стоит сотни миллионов, но "размазанная" по сотне миллионов пользователей выливается в пару сотен зелёных за копию.
    К тому же отсутствие головоломки защиты человека существенно упрощает и удешевляет конструкцию (см. выше про рычаги и пр.).

    Кроме того, он должен продолжать бесперебойно функционировать в том числе и в условиях боя, когда по танку стреляют и даже иногда попадают.
    Этого я вообще не понял. Бывают иные требования?

    Что касается бронетехники управляемой дистанционно, то тут проявляется другая проблема. Дело в том, что оператор должен находиться достаточно близко, чтобы иметь возможность воздействовать на боевую машину, но при этом не очутиться в зоне поражения.
    и тут же
    При этом надо учитывать, что танк – это не стационарный объект, он перемещается с высокой скоростью и обладает отличной проходимостью.
    Как "воздействовать"? Команды голосом подавать?
    Американские операторы спокойно управляют беспилотниками из своей Эмерке за тысячи километров.
    Отсюда лишь встает задача — обеспечение оператора достаточной ситуационной осведоменностью и надежностью канала обмена данными. Эти задачи на текущий момент вполне решаемы без каких-либо сверх затрат.
  22. Богатырев
    Богатырев Сегодня, 00:49 Новый
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    У воздушных беспилотных машин есть две особенности, которые объясняют их полезность:
    1. Беспилотный истребитель не ограничен в перегрузках при маневрах.
    2. БПЛА может нести радар и раньше обнаруживать цели для основных сил, что является решающим в воздушном бою.

    На земле все иначе.
  23. aiden
    aiden Сегодня, 01:08 Новый
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    Появится противотанковый РЭБ и либо угонит его либо своих постреляет