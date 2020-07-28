США против Китая: особенности вашингтонской дипломатии

Внезапное просветление? Да нет, бред какой-то!

Мы тоже можем кое-что сделать, есть проблемы, по которым мы должны работать с Россией… Если мы будем работать с Россией, я уверен, что мы сможем сделать мир более безопасным. Я думаю, есть смысл работать с русскими, чтобы обеспечить мир не только для Соединенных Штатов, но и для всей планеты,

Госдеп в мире мечты: сами миф придумали, сами поверили

Я думаю, что такая возможность есть. Эта возможность рождена естественным характером отношений между Россией и Китаем,

Все не так, как нам кажется

То, что это сейчас скрывается из-за сопернических отношений обеих стран с Соединенными Штатами, не является прочной основой китайско-российских отношений,

Союз меча и орала

Свободный мир должен восторжествовать над этой новой тиранией. Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай, несомненно, изменит нас,

Мы не можем справиться с этим вызовом в одиночку. ООН, НАТО, G7, G20, нашей объединенной экономической, дипломатической и военной мощи, безусловно, достаточно, чтобы ответить на этот вызов, если она будет четко и мужественно использована,

Может быть, пришло время для новой группы единомышленников, нового альянса демократий. У нас есть инструменты. Теперь нам нужна воля,