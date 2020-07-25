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Израиль нанёс новые удары по сирийской территории

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Израиль нанёс новые удары по сирийской территории

Израиль нанес очередной удар по сирийской территории. Как утверждает израильская армия, удар был нанесен на юге Сирии в ответ на ранее выпущенные Дамаском снаряды в сторону Израиля.


В ответ несколько минут назад боевые вертолеты (...) нанесли удар по военным целям

- говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Сообщается, что вертолеты израильской армии провели атаку на несколько объектов, включая наблюдательные пункты сирийской правительственной армии, а также "системы сбора разведывательных данных", расположенных на военных базах. В ходе налета были повреждены автомобиль и гражданское здание. В израиле отметили, что они "повреждены, вероятно, осколками", так как удары по ним не наносились.

Нанесение ударов израильскими вертолетами подтвердило сирийское государственное агентство телерадиовещания, которое сообщило о взрывах у поселения Хадер на Голанских высотах. Согласно данным сирийского Минобороны, израильские вертолеты атаковали позиции сирийской армии в провинции Кунейра на Голанских высотах. В ходе налета ранения получили двое сирийских военнослужащих.

Напомним, что Израиль и Сирия находятся в состоянии войны, мирный договор между государствами не заключался.
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Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
ЦАХАЛ нанес удар по территории Сирии
98 комментариев
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  1. Mik1701
    Mik1701 Вчера, 07:06 Новый
    • 13
    • 12
    +1
    Как всегда моментальная реакция на
    ,, ранее выпущенные Дамаском снаряды в сторону Израиля,, .
    1. А. Привалов
      А. Привалов Вчера, 07:20 Новый
      • 21
      • 25
      -4
      Цитата: Mik1701
      Как всегда моментальная реакция на
      ,, ранее выпущенные Дамаском снаряды в сторону Израиля,, .

      Совершенно верно.
      Реакция на враждебные действия против Израиля обязана быть моментальной, неотвратимой и асимметричной, чтобы на долго отбить противнику желание повторить агрессию. В противном случае, отсутствие реакции расценивается противником как слабость, что ведёт к попыткам дальнейшей эскалации конфликта.
      1. kepmor
        kepmor Вчера, 07:44 Новый
        • 18
        • 14
        +4
        и ещё как верно...
        израильтяне слюни не распускают и не церемонится особо ни с кем... чуть что в пятак...и поделом...с арабами и персами по-другому нельзя...
        а вообщем-то новость ниочём...очередной хайп, чтобы хоть как-то оживить субботник... щааа сойдутся рати в битве "на голанах"...
      2. Лопатов
        Лопатов Вчера, 09:11 Новый
        • 10
        • 9
        +1
        Цитата: А. Привалов
        Реакция на враждебные действия против Израиля обязана быть моментальной, неотвратимой и асимметричной, чтобы на долго отбить противнику желание повторить агрессию.

        Ага.
        Желательно ещё до агрессии, или спровоцировав противника на такую агрессию.
        Что-то мне это всё больше напоминает операцию "Консервы"... У вас достойные учителя...
        1. А. Привалов
          А. Привалов Вчера, 09:32 Новый
          • 16
          • 13
          +3
          Цитата: Лопатов
          Цитата: А. Привалов
          Реакция на враждебные действия против Израиля обязана быть моментальной, неотвратимой и асимметричной, чтобы на долго отбить противнику желание повторить агрессию.

          Ага.
          Желательно ещё до агрессии, или спровоцировав противника на такую агрессию.
          Что-то мне это всё больше напоминает операцию "Консервы"... У вас достойные учителя...

          А "Майнильский инцидент" от 26 ноября 1939 года это вам не напоминает?
          Это ведь была советская военная провокация -- самообстрел солдат РККА у приграничной советской деревни Майнила. (Обстрел осуществлён миномётчиками из расположения советских пограничных войск, которым указывали цель корректировщики Ленинградского областного управления НКВД.) Инцидент стал "формальным поводом" для начала советско-финской войны 1939 года. Через два дня после инцидента СССР разорвал пакт о ненападении с Финляндией, через четыре — начал войну.
          Это так к слову, о "достойных учителях".
          Правда, войной на Сирию Израиль идти не собирается. Там с 1973 года была вполне спокойная граница.
          1. ZeevZeev
            ZeevZeev Вчера, 09:34 Новый
            • 7
            • 6
            +1
            С 1974 года, после заключения договора о разведении войск.
          2. Лопатов
            Лопатов Вчера, 09:49 Новый
            • 8
            • 12
            -4
            Цитата: А. Привалов
            А "Майнильский инцидент" от 26 ноября 1939 года это вам не напоминает?

            Какая разница?
            Провокация остаётся провокацией.
            В этот раз Израиль не стал ждать удара по террористам, чтобы объявить его "выпущенными в сторону Израиля ракетами", и взял всё в свои руки.
            1. А. Привалов
              А. Привалов Вчера, 10:29 Новый
              • 10
              • 10
              0
              Цитата: Лопатов
              В этот раз Израиль не стал ждать удара по террористам, чтобы объявить его "выпущенными в сторону Израиля ракетами", и взял всё в свои руки.

              Если бы это было так, то "САНА" уже сутки вопила бы с пеной у рта, что по Израилю никто не стрелял, и это они, гады, всё сами устроили!
              Ан, нет... Молчат в тряпочку. Затаились, как мышки под веником. Так что, нечего тут валить с больной головы на здоровую. hi
    2. ZeevZeev
      ZeevZeev Вчера, 08:48 Новый
      • 13
      • 13
      0
      Ну не моментальная реакция. Обстрел из Сирии был около часу дня, ответка прилетела около десяти вечера, даже малость позже. Надо было отработать план, распределить задания, выделить силы для всех необходимых задач.
      1. Лопатов
        Лопатов Вчера, 09:12 Новый
        • 12
        • 6
        +6
        Цитата: ZeevZeev
        Надо было отработать план, распределить задания, выделить силы для всех необходимых задач.

        ... дать возможность тем, кто обстреливал, выйти из опасной зоны.
        1. ZeevZeev
          ZeevZeev Вчера, 09:39 Новый
          • 5
          • 8
          -3
          Вообще то обстрел был по БПЛА, летевшему над ИЗРАИЛЬСКОЙ территорией. Осколки ракеты упали на Мадж эль Шамс, город на Голанах, где живут друзы, граждане Сирии, имеющие сирийские паспорта, и повредили дом сирийского гражданина и машину сирийского гражданина. Город Хадер, около которого находятся пораженные цели, тоже друзский.
          1. Лопатов
            Лопатов Вчера, 10:10 Новый
            • 7
            • 7
            0
            Цитата: ZeevZeev
            Вообще то обстрел был по БПЛА.....Осколки ракеты ...повредили дом сирийского

            Положа руку на сердце, ваш агитпроп считает свою целевую аудиторию совсем идиоtами?
            1. ZeevZeev
              ZeevZeev Вчера, 10:24 Новый
              • 10
              • 8
              +2
              Положа руку на сердце, что Вы знаете о Голанах? Город Мадж эль Шамс находится прямо на заборе. С израильской стороны. Живут там друзы, в 1967 году не принявшие израильское гражданство и оставшиеся гражданами Сирии. До сих пор, как и жители двух близлежащих деревень, Букате и Масада. В этих населенных пунктах нет израильской администрации, есть местное самоуправление, и не смотря на то, что все социальные условия у местных идут от Израиля, вполне себе проводятся празднования дня независимости Сирии, дня рождения Асадов и прочие праздники Сирии. Обстрел был в сторону Мадж эль Шамса, взрыв был над нейтральной зоной, а осколки попали по дому и машине местного жителя. По заявлениям опять же местных жителей, ракета прилетела в сторону летавшего над городом БПЛА.
        2. Маки Авелльевич
          Маки Авелльевич Вчера, 11:35 Новый
          • 5
          • 4
          +1
          Цитата: Лопатов
          Цитата: ZeevZeev
          Надо было отработать план, распределить задания, выделить силы для всех необходимых задач.

          ... дать возможность тем, кто обстреливал, выйти из опасной зоны.

          9 часов на отход из опасной зоны? даже если ползти, за час можно управится.
    3. Лопатов
      Лопатов Вчера, 09:08 Новый
      • 12
      • 8
      +4
      Цитата: Mik1701
      Как всегда моментальная реакция на
      ,, ранее выпущенные Дамаском снаряды в сторону Израиля,, .

      Ага...
      Видимо, сирийские наблюдательные пункты мешают Израилю снабжать террористов.

      Потому Израиль оперативно отдал команду о пуске ракет в сторону оккупированных территорий, после чего нанесли удар по тем, кто борется с террористами.
      Кстати, акт агрессии в чистом виде.
      1. ZeevZeev
        ZeevZeev Вчера, 09:55 Новый
        • 7
        • 6
        +1
        По заявлениям сирийских властей, никаких террористов в этом районе нет
        1. Лопатов
          Лопатов Вчера, 09:57 Новый
          • 7
          • 5
          +2
          Цитата: ZeevZeev
          По заявлениям сирийских властей, никаких террористов в этом районе нет

          Естественно.
          Потому удар и наносился.
          Сирийские войска, контролирующие территорию вам очень мешают.
          1. Vlad T
            Vlad T Вчера, 10:22 Новый
            • 10
            • 8
            +2
            Убеждать работников пропаганды Израиля, тщетное занятие. Как в поговорке: поп своё, чёрт своё...
            Правильно заметили, Израиль давно принял методику,- выпустить из нужной территорий в сторону Израиля пару ракет по пустырям (своими ДРГ или подкупленными (обманутыми) местными) , далее можно безпрепятсвенно убивать противника...
            1. borberd
              borberd Вчера, 18:13 Новый
              • 4
              • 2
              +2
              Двое раненных сирийцев это - " безпрепятственно убивать" . Откуда вы такие появляетесь то ?
              1. Vlad T
                Vlad T Вчера, 18:31 Новый
                • 1
                • 3
                -2
                Имел ввиду больше палестинское направление...
          2. Krasnodar
            Krasnodar Вчера, 18:32 Новый
            • 2
            • 1
            +1
            Цитата: Лопатов

            Естественно.
            Потому удар и наносился.
            Сирийские войска, контролирующие территорию вам очень мешают.

            Господин Лопатов, как Вы думаете, сколько дней понадобится Израилю разнести все, что есть у Асада из тяжёлой техники? )) Зачем искать повод, если страны в состоянии войны? Нужен был Израилю повод, чтобы разбомбить сирийский ядерный объект в 2007? Зачем искать в темной комнате кошку, которой там нет? Испытываете сантименты к легализировавшим у себя в 2005 году нацистов сирийцам? ))
    4. Маз
      Маз Вчера, 19:50 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Хизбалла отказалась мстить Израилю за смерть своего боевика, который погиб в Сирии в результате приписываемого Израилю авиаудара по иранским объектам в районе Дамаска. Такой вывод следует из передаваемых в субботу, 25 июля, сообщений телеканала "Аль-Маядин", ассоциированного с ливанской террористической организацией.

      Канал утверждает, что ООН передала Хизбалле послание от Израиля, что при ударе по объектам в Сирии не была поставлена цель уничтожить этого боевика. Более того, еврейское государство не было осведомлено, что в районе атаки находится член Хизбаллы. Наконец, по информации "Аль-Маядин", в сообщении Израиля, которое было передано через ООН, содержалось недвусмысленное предостережение от любых враждебных действий. https://www.vesty.co.il/main/article/ByQ4rhKgD?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=bitly
  2. Deniska999
    Deniska999 Вчера, 07:24 Новый
    • 21
    • 5
    +16
    «Напомним, что Израиль и Сирия находятся в состоянии войны, мирный договор между государствами не заключался»

    Вот этой фразы достаточно для понимания ситуации, смысл устраивать ежедневные пятиминутки ненависти на сайте и хайпить на каждом налёте.
    1. Лопатов
      Лопатов Вчера, 09:32 Новый
      • 6
      • 6
      0
      Цитата: Deniska999
      Вот этой фразы достаточно для понимания ситуации

      Недостаточно.
      Ибо фраза не соответствует действительности
      Нет ни одного заявления израильских политиков о том, что они отказываются выполнять Резолюции Совбеза о прекращении огня типа 338-ой
      Следовательно, заявления о "войне" всего лишь ложь израильского агитпропа, призванная оправдать агрессию Израиля против соседней страны.

      Видимо, они пытаются с помощью подконтрольных им террористов отхватить ещё кусок Сирии.
      1. ZeevZeev
        ZeevZeev Вчера, 09:57 Новый
        • 10
        • 6
        +4
        Есть заявления сирийского президента Хафеза Асада (Уахша), что он не согласится ни на какое прекращение огня с Израилем. Поэтому есть соглашение 1974 года о разведении сторон, а не соглашение о прекращении огня.
        1. Лопатов
          Лопатов Вчера, 09:58 Новый
          • 6
          • 7
          -1
          Цитата: ZeevZeev
          Есть заявления сирийского президента Хафеза Асада (Уахша),

          Он руководит Израилем?
          Вот те раз...
        2. Маки Авелльевич
          Маки Авелльевич Вчера, 11:37 Новый
          • 9
          • 4
          +5
          Цитата: ZeevZeev
          Поэтому есть соглашение 1974 года о разведении сторон, а не соглашение о прекращении огня.

          не путайте Лопатова фактами.
          1. borberd
            borberd Вчера, 23:44 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Факты - для Лопатова , как солнечный солнечный свет для тролля .Хотя почему ... "как" ?
            1. Малюта
              Малюта Вчера, 23:50 Новый
              • 1
              • 1
              0
              Цитата: borberd
              не путайте Лопатова фактами.

              Цитата: borberd
              Факты - для Лопатова , как солнечный солнечный свет для тролля .Хотя почему ... "как" ?

              Я сильно извиняюсь, но товарищ поймал звездняк, то есть стал звездо-троллем laughing
      2. А. Привалов
        А. Привалов Вчера, 09:58 Новый
        • 11
        • 7
        +4
        Цитата: Лопатов
        отхватить ещё кусок Сирии.

        Мы не такие богатые, чтобы кормить очередных дармоедов. У нас нет сумасшедших госбюджетов на распил чтобы "восстанавливать" разрушенное гражданской войной сирийское хозяйство.
        К слову, последнее земельное приобретение Израиль сделал 53 года назад и 97% из которого уже давно вернул вменяемым соседям -- Египту и Иордании по условиям мирных договоров.
        1. Лопатов
          Лопатов Вчера, 10:07 Новый
          • 7
          • 8
          -1
          Цитата: А. Привалов
          Мы не такие богатые, чтобы кормить очередных дармоедов.

          Кормить их дешевле, чем вкладываться в опреснение.
          Ведь Голаны это вода.

          Цитата: А. Привалов
          К слову, последнее земельное приобретение Израиль сделал 53 года назад и 97% из которого уже давно вернул вменяемым соседям -- Египту и Иордании по условиям мирных договоров.

          А в Синайской пустыне воды нет. Потому соседи были объявлены "вменяемыми" и им отдали ненужные куски территории.
          1. А. Привалов
            А. Привалов Вчера, 10:25 Новый
            • 8
            • 7
            +1
            Цитата: Лопатов
            Кормить их дешевле, чем вкладываться в опреснение.
            Ведь Голаны это вода.

            Смотрим на карту.
            Реки в Сирию с Голанских высот не текут. Только в Израиль.
            Так Природа распорядилась.
            С Голан Израиль 19 лет обстреливался сирийской артиллерией. Там наверху была организована глубоко эшелонированная линия фортификационных сооружений, склоны плотно были прикрыты минными полями. Пришлось сирийцев оттуда выкуривать.

            Опреснение штука не дешёвая, но очень и очень нужная. Вы на опыте Крыма, должны были бы в этом убедиться. У нас теперь 80% питьевой воды -- опреснённая.

            Земли возвращённые Иордании -- плодороднейшие орошаемые долины в пойме реки Иордан.
            По условиям договора Израиль полностью вернул египетской стороне Синайский полуостров — около 65000 кв. км, на которых были уже им построены военные аэродромы, гостиницы и начата добыча нефти, в том числе на трёх новых найденных месторождениях. Синай в 10 раз превышал по площади Иудею и Самарию вместе взятые, он представлял собой 91% территории, занятой Израилем в 1967 году.

            А дармоедов кормить без толку. Это только СССР мог себе позволить, а теперь и РФ по тем же старым граблям топчется. Тут уж ничего не поделать. Традиция, понимаешь! hi
            1. a.s.zzz888
              a.s.zzz888 Вчера, 11:29 Новый
              • 3
              • 4
              -1
              А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 10:25
              +1
              Цитата: Лопатов
              Кормить их дешевле, чем вкладываться в опреснение.
              Ведь Голаны это вода.

              Смотрим на карту.
              Реки в Сирию с Голанских высот не текут. Только в Израиль.
              Так Природа распорядилась.
              А так СБ ООН "Совет безопасности ООН признаёт эту территорию сирийской."
              1. А. Привалов
                А. Привалов Вчера, 11:56 Новый
                • 8
                • 6
                +2
                Цитата: a.s.zzz888
                А так СБ ООН "Совет безопасности ООН признаёт эту территорию сирийской."

                Совершенно верно. Точно так, как Генеральная Ассамблея ООН признаёт Крым украинским. hi
                1. a.s.zzz888
                  a.s.zzz888 Вчера, 11:57 Новый
                  • 3
                  • 5
                  -2
                  А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:56
                  -1
                  Цитата: a.s.zzz888
                  А так СБ ООН "Совет безопасности ООН признаёт эту территорию сирийской."

                  Совершенно верно. Точно так, как Генеральная Ассамблея ООН признаёт Крым украинским. hi
                  Существенная разница - в Крыму нет войны. hi
                  1. a.s.zzz888
                    a.s.zzz888 Вчера, 12:07 Новый
                    • 2
                    • 4
                    -2
                    А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:56
                    Усё, доводы закончились? wassat
                  2. А. Привалов
                    А. Привалов Вчера, 15:27 Новый
                    • 3
                    • 2
                    +1
                    Цитата: a.s.zzz888
                    Существенная разница - в Крыму нет войны.

                    Вынужден вас огорчить. Что Израиль отобравший в бою у врага кусок земли с которого осуществлялась агрессия, мол, что в бою взято то свято, что Россия отобравшая у соседа кусок земли размером в целый Израиль, мол, восстановила историческую несправедливость -- для ООН разницы нет. Или выполняй требования резолюций или торчи под санкциями и не жалуйся. Увы...
            2. Маз
              Маз Вчера, 12:02 Новый
              • 4
              • 4
              0
              Цитата: А. Привалов
              Цитата: Лопатов
              Кормить их дешевле, чем вкладываться в опреснение.
              Ведь Голаны это вода.

              А дармоедов кормить без толку. Это только СССР мог себе позволить, а теперь и РФ по тем же старым граблям топчется. Тут уж ничего не поделать. Традиция, понимаешь! hi

              Про дармоедов ультраортодоксов в Израиле давайте поподробнее, их в стране один миллион с чем то по данным госстата Израиля. Одна девятая часть всего населения страны так, что про позволить и СССР с Россией, не надо нас дурить. У вас бездельников в процентном отношении ко всему населению больше в разы чем в СССР и России вместе взятых. Святые непорочные иудеи. И что там ваш рав сказал недельку назад? - ПУСТЬ В ЦАХАЛЕ русские служат - нам и нашим детям там делать нечего. Браво!!! Какой патриотизм! Какие традиции!!! Понимаешь! и ничерта сделать вы не можете...хехе . Позор на весь мир и кнессет
              1. a.s.zzz888
                a.s.zzz888 Вчера, 12:10 Новый
                • 2
                • 3
                -1
                Маз Сегодня, 12:02 ....И что там ваш рав сказал недельку назад? - ПУСТЬ В ЦАХАЛЕ русские служат - нам и нашим детям там делать нечего. Браво!!! Какой патриотизм!
                "А в ответ тишина!" На неудобные вопросы не отвечает.
              2. ZeevZeev
                ZeevZeev Вчера, 13:30 Новый
                • 2
                • 1
                +1
                Советую посмотреть полностью лекцию этого раввина, который на удивление очень ПОДДЕРЖИВАЕТ призыв ультраортодоксов в армию. Я понимаю, что либермановцам было очень выгодно вырезать ту часть, которая соответствует их пропаганде, как и рассказывать, что ортодоксы и в армии не служат и не работают, но с реальностью это никак не сочетается. Если что, я живу в Иерусалиме, так что мне байки рассказать не выйдет.
              3. А. Привалов
                А. Привалов Вчера, 15:54 Новый
                • 2
                • 1
                +1
                Цитата: Маз
                Цитата: А. Привалов
                Цитата: Лопатов
                Кормить их дешевле, чем вкладываться в опреснение.
                Ведь Голаны это вода.

                А дармоедов кормить без толку. Это только СССР мог себе позволить, а теперь и РФ по тем же старым граблям топчется. Тут уж ничего не поделать. Традиция, понимаешь! hi

                Про дармоедов ультраортодоксов в Израиле давайте поподробнее, их в стране один миллион с чем то по данным госстата Израиля. Одна девятая часть всего населения страны так, что про позволить и СССР с Россией, не надо нас дурить. У вас бездельников в процентном отношении ко всему населению больше в разы чем в СССР и России вместе взятых. Святые непорочные иудеи. И что там ваш рав сказал недельку назад? - ПУСТЬ В ЦАХАЛЕ русские служат - нам и нашим детям там делать нечего. Браво!!! Какой патриотизм! Какие традиции!!! Понимаешь! и ничерта сделать вы не можете...хехе . Позор на весь мир и кнессет

                Ну, що, п'ята колона, прокинувся?
                Вот почему мне, никогда в голову не придёт обзывать священнослужителей дармоедами? Ни мусульман, ни православных, ни буддистов и пр. Они ведь не у станка, не в шахте и не в поле трудятся. Да потому, что я имею уважение и к батюшке, и к раввину, и к мулле... Ибо люди эти ВЕРУЮЩИЕ, решившие посвятить свою жизнь религии. Так они служат людям.
                В Израиле вообще случай особый. Там Религия не отделена от государства и вовсе не понаехавшим иноверцам решать, как этим людям жить в своей собственной стране. И не вам, на всех углах обсирающему Израиль, но живущему там и пользующемуся всеми здешними благами, рассуждать об израильских традициях и патриотизме. Вот так-то.
          2. muham
            muham Вчера, 12:09 Новый
            • 4
            • 1
            +3
            Цитата: Лопатов
            Кормить их дешевле
            Ты уже отпразновал присвоение звания генерал-майора?
        2. muham
          muham Вчера, 12:08 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Цитата: А. Привалов
          Мы не такие богатые, чтобы кормить очередных дармоедов.
          А вы ему присвоение звания генерал-майора и всё. Ну перед тем он правда порежет тут и там своими нукерами, а вам что жалко чито ли?
  3. parusnik
    parusnik Вчера, 07:33 Новый
    • 12
    • 2
    +10
    Уже не по Хезболле, а по сирийской армии..Создается или создают такое впечатле, что Асад не адекват, который борется и с террористами и атакует Израиль...Плюс вчерашняя новость о существовании в Сирии еще пророссийской группировки, которая борется со всеми , но против Асада..Все таки, Израиль,США..Россия,Турция...в итоге приняли решение, что Асад должен уйти?..Произошел какой-то сговор? Это так предположение...Поскольку, новостей из Сирии стало намного меньше особенно, о том как там налаживается мирная жизнь.А если и появляются новости, все больше о действиях патрулей или вот как эта...
    1. новичок
      новичок Вчера, 07:45 Новый
      • 8
      • 4
      +4
      Насчёт неадекватности Асада. На бизнес форуме в Сирии, представителей РФ разместили позади китайцев. На вопрос, а где ж ваши обещания о первенстве в преференциях для компаний из России, ведь РФ спасла вас от гибели?_сирийский делегат посетовал, что РФ стала сверхдержавой благодаря просьбе о помощи Сирии, добавив, что русские компании хотят много преференций, а делать ничего не хотят. Информация к размышлению.
      1. parusnik
        parusnik Вчера, 07:58 Новый
        • 5
        • 1
        +4
        Так в том то и дело, что информации к размышлению, маловато...Вот даже касаясь обсуждаемой новости, сразу вопросы: зачем сирийской армии обстреливать территорию Израиля?А точно это была сирийская армия, если не она то кто? Израиль владеет информацией где находятся отряды Хезболлы, которые они очень не любят, нанесите удар по ним..? И последнее, где реакция МИД России?Это вопросы только по этой новости.
        1. новичок
          новичок Вчера, 08:02 Новый
          • 6
          • 3
          +3
          Коллега, сие политика. Вчерась вообще вычитал, мол, РФ прикрывает израильские самолёты от иранских ПВО. А насчёт темы, то сирийцам незачем лишний геморрой, не стреляют они по Израилю_ это или перелёт во время подавления точек бородачей, или провокация бородачей. А Израилю то и надо лишь повод.
        2. Кирилл Г...
          Кирилл Г... Вчера, 08:33 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Цитата: parusnik
          А точно это была сирийская армия, если не она то кто?


          Это главный вопрос. Сирийская армия свою территорию контролирует достаточно относительно. Так что не факт.
          1. Grazdanin
            Grazdanin Вчера, 09:15 Новый
            • 4
            • 7
            -3
            Цитата: Кирилл Г...
            Сирийская армия

            Главный вопрос, а она вообще есть? Большая часть отставших живых, старых офицеров сейчас в Идлибе в рядах оппозиции, все наступления вели наши фрилансеры, с иранскими прокси в качестве пехоты, при поддержке российской армии.
            Реально есть ополчение Алавитов, Друзы более менее в союзе и все. Суннитам в массе своей наплевать. Это образование армией не назвать, ополчение ещё более менее.
        3. одинокий
          одинокий Вчера, 09:10 Новый
          • 8
          • 3
          +5
          Цитата: parusnik
          А точно это была сирийская армия, если не она то кто?

          А какая разница кто пустил снаряды?эти территории под контролем Асада.И за все что там происходит отвечает Асад. Допустим что снаряды пустили боевики Хезболлаха. Это не снимает ответственность Сирийского правительства.Да и если даже Асад обьявит что сирийская армия непричастна,поставит себя в глупое положение.Значит Асад как президент и верховный главнокомандующий не контролирует все силы которые воюют за него на подконтрольной ему территории.
          1. Кирилл Г...
            Кирилл Г... Вчера, 10:28 Новый
            • 1
            • 2
            -1
            Цитата: одинокий
            А какая разница кто пустил снаряды?эти территории под контролем Асада.И за все что там происходит отвечает Асад. Допустим что снаряды пустили боевики Хезболлаха. Это не снимает ответственность Сирийского правительства.


            Вам для понимания вопроса - надо увидеть что такое реальная гражданская война? Вам такого реально хочется у себя к примеру? Нет? Точно нет?
            Тогда ваши инсинуации неуместны... Почитайте адекватные труды по гражданской войне в России в 20 веке.
            Я не собираюсь Асада оправдывать, но реально отработать по территоррии Израиля мог кто угодно.
            1. одинокий
              одинокий Вчера, 12:26 Новый
              • 3
              • 0
              +3
              Цитата: Кирилл Г...
              что такое реальная гражданская война?

              Я даже врагу своему не пожелаю этого.
              Цитата: Кирилл Г...
              не собираюсь Асада оправдывать, но реально отработать по территоррии Израиля мог кто угодно.

              Так в том то и дело что вся приграничная зона с Израилем подконтрольна Асаду и его союзникам. Кто несёт ответственность за подконтрольные Асаду территорий?Асад как президент Сирии.Говорить что там их мог обстрелять кто угодно тоже как то неправильно.Получается что КСИР или Хезболла не подчиняются Асаду,что плохо,или же там каждый делает все что ему хочется,а это вообще компромитирует Асада как ВГК и Президента Сирии.думаю скорее всего первый вариант.Иранцы и ливанцы обстреливают ,а Израилью просто наплевать кого мочить.Для них они все одинаковые
        4. Grazdanin
          Grazdanin Вчера, 09:32 Новый
          • 1
          • 4
          -3
          Цитата: parusnik
          зачем сирийской армии обстреливать территорию Израиля?


          Вы исходите из мысли что есть «сирийская армия». Ее фактически нет. Есть ополчения Алавитов, ополчения нейтральных Друзов, Сунитские группировки под угрозой уничтожения принявшие власть Асада, КСИР и иранские прокси, наши фрилансеры. Обстрелять мог кто угодно, это образование мало подконтрольно Асаду.
          1. Кирилл Г...
            Кирилл Г... Вчера, 10:03 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: Grazdanin
            что есть «сирийская армия». Ее фактически нет.


            Здесь все верно. Там де факто множество эээ дружин возглавляемых своими вождями, часть из них связана вассальными обязательствами с Ассадом. Часть нет. Верная идея что надо в Сирии готовить по нашим правилам и уставам батальонные тактические группы (ПО слухам) шла крайне тяжело. А еще правильно говорите там воюет наша сводная авиагруппа, ЧВК, Иранские прокси ну и искатели приключений с прочих стран ну как обычно короче.
    2. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Вчера, 08:57 Новый
      • 6
      • 9
      -3
      Цитата: parusnik
      .Все таки, Израиль,США..Россия,Турция...в итоге приняли решение, что Асад должен уйти?

      Ну вот и появился тот, кто не только рвет тельник на груди, но и логически думает.
      Я не буду писать, что было в Сирии интересно то, что сложилось сейчас.
      Россия, Иран, Турция, США, Курды и конечно бенефициант Асад и Израиль, который не дает Ирану и Асаду осуществить мечты,
      И у каждого из них совершенно разные мысли и задачи о будущем Сирии.
      Россия, которая внесла 90% в разгром террористов, а вместе сними и оппозицию, справедливо считает что должна играть главную роль в становлении НОВОЙ Сирии.
      Иран, близкий к сердцу Асада, мечтает превратить Сирию в Ливан, что ни как не устраивает Россию, Турцию, США, Израиль. Эрдогон ненавидит Асада и Асад отвечает ему взаимностью. Американцам мешает Иран и закончив с игил в Ираке они стали буфером на востоке.
      Ирак разрулить эту ситуацию В.В.Путину, что бы овцы были целы......
      Убрать Иран и Асаду не останется подпоры и он сдуется, остановиться Эрдогон, я думаю, что Путин найдет с ним общий язык, продаст еще что нибудь, в такой ситуации Трам обязательно выполнит свое обещание и уйдет из Сирии.
      Вот это и происходит сегодня. По этому Россия (в отличии некоторых патриотов на ВО) не мешает Израилю убрать ксир из Сирии, а может и помогает.
      А свидетельство этому, прекратились осуждения Израиля за атаки, министр обороны России ведет переговоры с министром обороны Израиля.
      Вот такая картина маслом или без ВАМ решать.
    3. Grazdanin
      Grazdanin Вчера, 09:25 Новый
      • 3
      • 3
      0
      Цитата: parusnik
      Создается или создают такое впечатле, что Асад не адекват, который борется и с террористами и атакует Израиль

      Он Алавит. Их в Сирии мягко скажем не любят, Друзы против них не воюют, но не в союзе, сунниты просто ненавидят, шииты призирают, но они им нужны, хотя бы деюре у них одна вера, де-факто ничего общего.
    4. Лопатов
      Лопатов Вчера, 09:33 Новый
      • 3
      • 7
      -4
      Цитата: parusnik
      Плюс вчерашняя новость о существовании в Сирии еще пророссийской группировки, которая борется со всеми , но против Асада..

      Вы верите израильской прессе????
    5. Grazdanin
      Grazdanin Вчера, 09:45 Новый
      • 2
      • 4
      -2
      Цитата: parusnik
      Израиль,США..Россия,Турция...в итоге приняли решение, что Асад должен уйти?

      Если бы Израиль или США решили что Асаду нужно уйти, он бы ушёл. Он выгоден пока. Какая никакая власть, откровенного бандитизма не будет, в мире он не признаётся, Сирия при нем единой не будет. Соответственно сильного государства не будет тем более. Армии нет и не предвидится, о ядерной программе и мысли нет. Нефть за дарма качается через Турцию под контролем США. Причём для контроля проблемной территории тратятся ресурсы России и Ирана.
    6. Grazdanin
      Grazdanin Вчера, 09:59 Новый
      • 1
      • 3
      -2
      Цитата: parusnik
      Плюс вчерашняя новость о существовании в Сирии еще пророссийской группировки, которая борется со всеми

      Я так понял это Друзы. Они с Алавитами в нейтралитете, с Израилем в хороших отношениях, многие служат в АОИ. Народ с давними воинскими традициями, самые боеспособные в Сирии. Их нейтралитет позволил Асаду остаться у власти. Они к исламу лишь формально относятся и для радикальных исламистов враги, хуже неверных.
      1. Vitaly Gusin
        Vitaly Gusin Вчера, 10:32 Новый
        • 2
        • 2
        0
        Цитата: Grazdanin

        Я так понял это Друзы.

        Не совсем так.
        Лидер, которого выбрали, - Ахмад аль-Авда - харизматический командир из шиитского, но антииранского города Бусра-а-Шам, библейской крепости, к востоку от Дараа. Его три брата были убиты сирийской армией.

        Он возглавляет около 3000 ополченцев, известных как «8-я бригада».Авда контролирует большую часть города Дараа и его окрестностей, и теперь русские ведут его к созданию альянсов с местными элементами в секторе Кунейтра. Там они стремятся оказать силу под названием Блок 220
        1. Grazdanin
          Grazdanin Вчера, 10:42 Новый
          • 1
          • 4
          -3
          Друзы и Алавиты тоже типа «шииты», хотя к исламу они отношения имеют косвенное. По факту шииты это те кто не суннит, там огромное количество сект.
          1. Vitaly Gusin
            Vitaly Gusin Вчера, 11:50 Новый
            • 3
            • 3
            0
            Цитата: Grazdanin
            Друзы и Алавиты тоже типа «шииты»,

            В данной ситуации не это важно.
            Важно, что осталась позиция и ее поддерживают российские войска и оба МО договариваются о дальнейшее развитие российско-израильского сотрудничества в ВОЕННОЙ сфере.
            1. Grazdanin
              Grazdanin Вчера, 11:56 Новый
              • 2
              • 2
              0
              Не совсем понимаю, что хотите сказать. Как сотрудничали так и сотрудничают. Все действия в Сирии согласовываются с Израилем и США, мы действуем в рамках созданных договорённостей, в рамках своей зоны отвественности.
              1. Vitaly Gusin
                Vitaly Gusin Вчера, 13:10 Новый
                • 1
                • 1
                0
                Цитата: Grazdanin
                Не совсем понимаю, что хотите сказать.

                А сказать я хочу следующее.
                В 2018 году правительственные войска Сирии, при помощи России освободили провинцию Дара.
                А спустя два года российские войска поддерживают оппозицию в этом районе.
                1. Grazdanin
                  Grazdanin Вчера, 13:18 Новый
                  • 0
                  • 1
                  -1
                  Я бы сказал под давлением Российских военных, ЧВК и иранских прокси местные группировки согласились прекратить вооруженное сопротивление и признали власть Асада. Сирийская арабская армия прекратило своё существование 2011-12 годах. Сейчас это скорее ополчение под названием армия.
                  1. Vitaly Gusin
                    Vitaly Gusin Вчера, 13:36 Новый
                    • 2
                    • 1
                    +1
                    Цитата: Grazdanin
                    Сейчас это скорее ополчение под названием армия.

                    Не суть важно название, важно что меняется отношение России ко всему, что там происходит и понимание того, что надо менять приоритеты что бы быть тем на что и рассчитывали пять лет назад.
          2. Krasnodar
            Krasnodar Вчера, 18:42 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Друзы к Исламу отношения не имеют вообще, Алавиты - чуть родственнее.
  4. новичок
    новичок Вчера, 07:36 Новый
    • 5
    • 5
    0
    Можно подумать, что "здание повреждено вероятно осколками"_железобетонное оправдание laughing ." Сопутствующие жертвы"_говорили янки с саксами, уничтожив пол населения Ракки.
  5. Дядя Изя
    Дядя Изя Вчера, 07:46 Новый
    • 8
    • 8
    0
    Обнаглел Израиль
    1. ZeevZeev
      ZeevZeev Вчера, 08:54 Новый
      • 10
      • 8
      +2
      Это да, Израиль посмел ответить на обстрел своей территории... Какая наглость, однако.
  6. Беломорканал
    Беломорканал Вчера, 08:01 Новый
    • 9
    • 5
    +4
    Почему так называемый зонтик ПВО, полностью накрывший Сирию ещё несколько лет назад, после поставки нами комплексов С-300, в связи с трагедией ИЛ-20, так ещё ни разу не отработал?
    То что Израиль осуществляет обстрелы не входя в границы Сирии или пользуется сложным рельефом местности - абсолютно не довод!
    1. Кирилл Г...
      Кирилл Г... Вчера, 08:36 Новый
      • 6
      • 4
      +2
      Сирия как мне помнится с Израилем в состоянии войны. Внимание вопрос - а мы с Израилем воюем? Это Израиль сбил наш разведчик?
      1. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
        СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 Вчера, 09:22 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Новость за 2018 год
        ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Израильские военные сообщили во вторник, что сбили двумя ракетами Patriot сирийский истребитель "Сухой", который проник в воздушное пространство еврейского государства на два километра.
        ПВО Израиля работает отлично! Почему не работает ПВО России и Сирии? Там ведь центральное руководство системой!? Или каждый за себя?
      2. Vitaly Gusin
        Vitaly Gusin Вчера, 09:29 Новый
        • 4
        • 3
        +1
        Цитата: Кирилл Г...
        Внимание вопрос - а мы с Израилем воюем?

        Внимание ответ
        МО России и Израиля обсудили актуальные вопросы и возможные перспективы двустороннего ВОЕННОГО!!!! сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке.
        Переговоры подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее развитие российско-израильского сотрудничества в ВОЕННОЙ!!!!!!! сфере.

        Цитата: Кирилл Г...
        Это Израиль сбил наш разведчик?

        С-200 не принадлежит Израилю
        Президент России Владимир Путин заявил, что крушение Ил-20 над Средиземным морем является «цепью трагических случайных обстоятельств».
        1. Кирилл Г...
          Кирилл Г... Вчера, 10:04 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Цитата: Vitaly Gusin
          С-200 не принадлежит Израилю


          Вопрос был собственно говоря риторическим. bully
          1. Vitaly Gusin
            Vitaly Gusin Вчера, 10:15 Новый
            • 4
            • 5
            -1
            Цитата: Кирилл Г...
            Вопрос был собственно говоря риторическим.

            Для вас ДА.
            Но, многие здесь уже собрались вскочить на коня и вытащить шашку из ножен.
            Может мой ответ остудит их и они поймут, что они выбирают Президента , а он и решает, что делать, а что нет.
  7. Sereg
    Sereg Вчера, 08:50 Новый
    • 3
    • 8
    -5
    Вот же не уемные...
    Так и ищут на седалище своих жителей приключений...
    В детстве содатиков не было, чтобы поиграть... Теперь на людях тренируются...
    1. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Вчера, 09:43 Новый
      • 6
      • 4
      +2
      Цитата: Sereg
      В детстве содатиков не было, чтобы поиграть..

      За 72 года каждому поколению пришлось "поиграть" не только в солдатиков, но и в войнушку.
    2. muham
      muham Вчера, 12:30 Новый
      • 0
      • 2
      -2
      Цитата: Sereg
      Вот же не уемные...
      Так и ищут на седалище своих жителей приключений...
      Ассадиты то? Да, и что характерно находят и довольно много. Но, не научились они ничему, страны уж нет, разруха кругом, а они на те же грабли.
      1. Sereg
        Sereg Вчера, 12:51 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Та, нее. Я про ваших..
  8. Дважды майор
    Дважды майор Вчера, 09:26 Новый
    • 3
    • 3
    0
    А наши там чего, за счёт нашего бюджета водку пьянствуют?! Страна их туда послала друзей защитить, кто ещё помнит. Вот пусть и защищают.
    1. Vestnik
      Vestnik Вчера, 11:57 Новый
      • 1
      • 3
      -2
      Цитата: Дважды майор
      А наши там чего, за счёт нашего бюджета водку пьянствуют?! Страна их туда послала друзей защитить, кто ещё помнит. Вот пусть и защищают.

      Приказа нет ..Ждут более значимой цели !
  9. Кирилл Г...
    Кирилл Г... Вчера, 10:35 Новый
    • 2
    • 4
    -2
    Цитата: А. Привалов
    Это ведь была советская военная провокация -- самообстрел солдат РККА у приграничной советской деревни Майнила. (Обстрел осуществлён миномётчиками из расположения советских пограничных войск, которым указывали цель корректировщики Ленинградского областного управления НКВД.) Инцидент стал "формальным поводом" для начала советско-финской войны 1939 года. Через два дня после инцидента СССР разорвал пакт о ненападении с Финляндией, через четыре — начал войну.
    Это так к слову, о "достойных учителях".


    К слову о достойных учителях - это очередная ваша фантазия. Документального подтверждения "корректировщикам из НКВД" и прочему вашем бреду как не было так и нет.
    1. А. Привалов
      А. Привалов Вчера, 10:58 Новый
      • 6
      • 5
      +1
      Цитата: Кирилл Г...
      Документального подтверждения

      Даже если оно и было бы, такие как вы обязательно скажут, что это фальшивка. Плавали, знаем.(с).
      Безусловно, это всё тупые финны видя у себя на границе плумиллионную армию и 3000 танков сами устроили провокацию.
      Не зря за эту войну, даже полуимпотентная Лига наций вытолкала СССР взашей из своих рядов.
    2. Маки Авелльевич
      Маки Авелльевич Вчера, 11:51 Новый
      • 5
      • 3
      +2
      Цитата: Кирилл Г...
      К слову о достойных учителях - это очередная ваша фантазия. Документального подтверждения "корректировщикам из НКВД" и прочему вашем бреду как не было так и нет.

      то есть происходит обстрел советских пограничников на финнской франице.
      через 4 дня найинается война.
      и тут под рукой, очень к стати оказалась советская группировка в около 400000 солдат. просто проходили мимо.
      я не осуждаю, причины на то были но не надо разыгрывать комедию типа они нас обстреляли и мы ломанули.
  10. Shahno
    Shahno Вчера, 11:06 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Цитата: Кирилл Г...
    Цитата: Vitaly Gusin
    С-200 не принадлежит Израилю


    Вопрос был собственно говоря риторическим. bully

    Ответ тоже laughing
  11. Vestnik
    Vestnik Вчера, 11:55 Новый
    • 1
    • 6
    -5
    Ну как вам такое Привалов и Краснодар ..? Верить вам себя не уважать..
    Опять арабы в вашу сторону камни кидали ?
    1. Маки Авелльевич
      Маки Авелльевич Вчера, 11:58 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Цитата: Vestnik
      Ну как вам такое Привалов и Краснодар ..? Верить вам себя не уважать..
      Опять арабы в вашу сторону камни кидали ?

      Михан, Шаббат сегодня, побойся Б-га
      1. Vestnik
        Vestnik Вчера, 13:56 Новый
        • 0
        • 2
        -2
        Цитата: Маки Авелльевич
        Цитата: Vestnik
        Ну как вам такое Привалов и Краснодар ..? Верить вам себя не уважать..
        Опять арабы в вашу сторону камни кидали ?

        Михан, Шаббат сегодня, побойся Б-га

        А точно ,у вас же ..))) Значит можно спокойно общаться !!! fellow
    2. muham
      muham Вчера, 12:47 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: Vestnik
      Ну как вам такое Привалов и Краснодар ..? Верить вам себя не уважать..
      Опять арабы в вашу сторону камни кидали ?
      Не, ну а как же, верить только арабам. Грабли - судьба миханов.
  12. Vestnik
    Vestnik Вчера, 12:03 Новый
    • 1
    • 9
    -8
    Напомним, что Израиль и Сирия находятся в состоянии войны, мирный договор между государствами не заключался.

    И я напомню ,что Россия договор с Сирией подписала на военное сотрудничество ..!
    Тоесть ,бомбят Сирию -бомбят Россию !
    Израиль прям провоцирует и буквально надсмехается ?
    Дождутся "избранные" арабов разъеренных ,которых мы уже не сможем сдержать,как и на Украине ополченцев .. negative
    1. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Вчера, 14:05 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: Vestnik
      Россия договор с Сирией подписала на военное сотрудничество

      В соответствии с Договором «О дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской Арабской Республикой» от 8 октября 1980 года, президент Сирии Башар Асад обратился к России с официальной просьбой об оказании военной помощи, на основании чего 30 сентября Совет Федерации дал президенту Российской Федерации Владимиру Путину согласие на использование Вооружённых сил Российской Федерации на территории Сирии.
      25 сентября 2015 года Минобороны России подтвердило присутствие российских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике, заявив, что целью их пребывания является работа на военной базе, сопровождение поставок вооружений и контроль над их целевым использованием.
      Большая и жирная ТОЧКА
      А все остальное, звените, это всего навсего ваши хотелки. Можете хотеть, это никто не запрещает.
    2. Krasnodar
      Krasnodar Вчера, 18:52 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Vestnik

      И я напомню ,что Россия договор с Сирией подписала на военное сотрудничество ..!
      Тоесть ,бомбят Сирию -бомбят Россию !
      Израиль прям провоцирует и буквально надсмехается ?
      Дождутся "избранные" арабов разъеренных ,которых мы уже не сможем сдержать,как и на Украине ополченцев .. negative

      А когда у разъярённых арабов в очередной раз земельку отберут, Витася придумает, что евреи купили ихних генералов laughing
  13. Avior
    Avior Вчера, 12:07 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Конкретно этот удар отличается от других
    Обычно, когда объясняют отсутствие потерь израильтян, пишут что удары наносились по иранцам и с территории Ливана, поэтому сирийское пво и бездействовало.
    Но здесь ситуация отличалась принципиально. Удары по сирийцам, и не из Ливана.
    Но ПВО снова не проявило себя.
    Что то не так...
    1. Vestnik
      Vestnik Вчера, 14:01 Новый
      • 0
      • 5
      -5
      Цитата: Avior
      Но здесь ситуация отличалась принципиально. Удары по сирийцам, и не из Ливана.
      Но ПВО снова не проявило себя.
      Что то не так...

      Трусость нашего Путина ! не хочет он с евреями конфликтовать опять и так на него злые они ..
      Лучше их подловить ! И потом бахнуть .. hi
    2. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Вчера, 14:15 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Avior
      пишут что удары наносились по иранцам и с территории Ливана,

      Вы правы "ПИШУТ"
      Цитата: Avior
      Удары по сирийцам, и не из Ливана.
      Но ПВО снова не проявило себя.

      Если вы читаете сообщения сирийского информационного агенства sana, то всегда написано "ракетная атака отражена", а потом через день, два узнаем, что еще несколько складов взорвано.
  14. iouris
    iouris Вчера, 15:59 Новый
    • 0
    • 0
    0
    По мандату, полученному от Неба.
  15. Oleg Olkha
    Oleg Olkha Вчера, 21:13 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Можно же и посмотреть...[media=https://www.youtube.com/watch?v=Aqlq18_Av-0] или тут, в израильских сетях... https://twitter.com/rjddrk/status/1286766568119111680?s=19