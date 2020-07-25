Израиль нанёс новые удары по сирийской территории

В ответ несколько минут назад боевые вертолеты (...) нанесли удар по военным целям

Израиль нанес очередной удар по сирийской территории. Как утверждает израильская армия, удар был нанесен на юге Сирии в ответ на ранее выпущенные Дамаском снаряды в сторону Израиля.- говорится в сообщении ЦАХАЛа.Сообщается, что вертолеты израильской армии провели атаку на несколько объектов, включая наблюдательные пункты сирийской правительственной армии, а также "системы сбора разведывательных данных", расположенных на военных базах. В ходе налета были повреждены автомобиль и гражданское здание. В израиле отметили, что они "повреждены, вероятно, осколками", так как удары по ним не наносились.Нанесение ударов израильскими вертолетами подтвердило сирийское государственное агентство телерадиовещания, которое сообщило о взрывах у поселения Хадер на Голанских высотах. Согласно данным сирийского Минобороны, израильские вертолеты атаковали позиции сирийской армии в провинции Кунейра на Голанских высотах. В ходе налета ранения получили двое сирийских военнослужащих.Напомним, что Израиль и Сирия находятся в состоянии войны, мирный договор между государствами не заключался.