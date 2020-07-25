Турчинов собрался лично идти на штурм Крыма

Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона

Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдогероизму — другое дело

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о готовности лично пойти на штурм Крыма, как только получит приказ о наступлении на полуостров от президента Зеленского. Об этом он заявил изданию "Цензор.net".Турчинов заявил, что готов "первым идти в штурмовых колоннах", если Зеленский примет решение о наступлении. При этом он подчеркнул, что у украинского президента нет никаких ограничений для "защиты страны от агрессии и освобождения Крыма", поскольку Россия денонсировала Харьковские соглашения, позволяющие российским войскам находится на территории полуострова.- заявил он.Заявление Турчинова уже прокомментировали в России. Так, российский сенатор Алексей Пушков высмеял Турчинова, заявив, что экс-глава СНБО делает подобные заявления и демонстрирует "редкую храбрость", зная, что никто не собирается отправлять его в Крым.- заявил Пушков.В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков усомнился в психическом здоровье Турчинова, посоветовав ему взять с собой "на штурм" белый флаг, чтобы было чем махать, когда будет сдаваться в плен.