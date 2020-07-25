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Турчинов собрался лично идти на штурм Крыма

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Турчинов собрался лично идти на штурм Крыма

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о готовности лично пойти на штурм Крыма, как только получит приказ о наступлении на полуостров от президента Зеленского. Об этом он заявил изданию "Цензор.net".


Турчинов заявил, что готов "первым идти в штурмовых колоннах", если Зеленский примет решение о наступлении. При этом он подчеркнул, что у украинского президента нет никаких ограничений для "защиты страны от агрессии и освобождения Крыма", поскольку Россия денонсировала Харьковские соглашения, позволяющие российским войскам находится на территории полуострова.

Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона

- заявил он.

Заявление Турчинова уже прокомментировали в России. Так, российский сенатор Алексей Пушков высмеял Турчинова, заявив, что экс-глава СНБО делает подобные заявления и демонстрирует "редкую храбрость", зная, что никто не собирается отправлять его в Крым.

Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдогероизму — другое дело

- заявил Пушков.

В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков усомнился в психическом здоровье Турчинова, посоветовав ему взять с собой "на штурм" белый флаг, чтобы было чем махать, когда будет сдаваться в плен.

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161 комментарий
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  1. антивирус
    антивирус Вчера, 07:26 Новый
    • 12
    • 2
    +10
    здоровье Турчинова, посоветовав ему взять с собой "на штурм" белый флаг,
    в Сусумане не белый флаг нужен будет, а пугач и др шум-от медведей отбиваться
    1. Mitroha
      Mitroha Вчера, 07:45 Новый
      • 15
      • 0
      +15
      посоветовав ему взять с собой "на штурм" белый флаг, чтобы было чем махать

      И засунуть ему его, чтоб надёжнее было. И махать само при ходьбе будет
      1. Vestnik
        Vestnik Вчера, 08:17 Новый
        • 15
        • 4
        +11
        Турчинов собрался лично идти на штурм Крыма

        Он еще живой упырь секстанский ?
        1. seregatara1969
          seregatara1969 Вчера, 09:04 Новый
          • 6
          • 0
          +6
          Врёт, не пойдёт!
          1. Комментарий был удален.
          2. tihonmarine
            tihonmarine Вчера, 09:18 Новый
            • 8
            • 0
            +8
            Цитата: seregatara1969
            Врёт, не пойдёт!
            Конечно не пойдёт, если бы хотел, то давно пошёл бы, у тут видишь ли "Приказа от Зеленского ждёт", прекрасна зная, что трус Зеленский уже из дома боится выходить, а не только приказы отдавать. Эти два деятелям сказочники и болтуны, только и могут сказки рассказывать и кричать во весь глас "Я такой, я великий, я спаситель незалежной !", а в итоге обезьяна с "джавелином".
            1. НИКНН
              НИКНН Вчера, 10:36 Новый
              • 4
              • 0
              +4
              Цитата: tihonmarine
              Конечно не пойдёт, если бы хотел, то давно пошёл бы

              Вся незалежная его бы на руках до границы отнесла, да еще бы наверное на дивизию набралось кого послать на штурм хочется.
            2. alexmach
              alexmach Вчера, 12:01 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Весь юмор ситуации в том что собственно Турчинов и был самонозначенным "исполняющим обязанности" сразу после "революции" и до избрания Порошенко. Как раз в то время когда Украина и потеряла контроль над Крымом, без какого-либо сопротивления.
              О нем говорят, что вроде бы не . Книжки даже писал, и во всех политических силах где он был он выступал в качестве "рабочей лошадки". Но на каких дураков рассчитаны вот эти вот заявления? Нет в Украине очень много людей "не в себе" и их рейтинг растет на фоне разочарования в Зеленском, и есть люди которые реально поддерживают Порошенко и довольны им как президентом. Но настолько откровенную ложь даже массовый украинский избиратель не должен бы проглотить.
          3. Петр не первый
            Петр не первый Вчера, 12:14 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Врёт, не пойдёт

            А я думаю, что он не врёт: Он будет в первых рядах, только не тех кто будет на Перекопском валу, а в первых рядах кто ломанется, на всякий случай, бежать через Атлантику и рассказывающих американским сенаторам как "героически" они восстанавливают целостность Украины в Крыму. И будет требовать больше денег и вооружения для поддержки этой цели и заодно на строительство кроличьей стены.
            1. tihonmarine
              tihonmarine Вчера, 12:33 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Цитата: Петр не первый
              И будет требовать больше денег и вооружения для поддержки этой цели и заодно на строительство кроличьей стены.

              Там поплачут, посочувствуют, помогут советом, но денег как всегда не дадут.
          4. кредо
            кредо Вчера, 18:26 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: seregatara1969
            Врёт, не пойдёт!

            Жаль.
            Жаль, что Зеленский сдрейфит и не отдаст такой приказ, ведь он таким способом мог бы всё националистическое стадо (включая Турчинова, Климкина и прочий сброд) положить в херсонских степях и ещё поплакать на их могилах.
            Предложением Турчинова нужно пользоваться, пока он не пошёл на попятную.
        2. Gato
          Gato Вчера, 09:04 Новый
          • 8
          • 3
          +5
          секстанский

          laughing
          Чето не ассоциируется пастор ни с сексом, ни с секстантом.
          1. Vestnik
            Vestnik Вчера, 09:16 Новый
            • 2
            • 6
            -4
            Цитата: Gato
            секстанский

            laughing
            Чето не ассоциируется пастор ни с сексом, ни с секстантом.

            Ну пастырь кровавый ,так вас устраивает ? Или опять ехидничать будете ?
            1. Gato
              Gato Вчера, 10:03 Новый
              • 4
              • 0
              +4
              опять ехидничать будете ?

              Буду! Очень уж тема располагает.
              1. tihonmarine
                tihonmarine Вчера, 10:25 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                Цитата: Gato
                Буду! Очень уж тема располагает.

                Ну тогда по теме. А вот кто на фото справа в вышиваной масочке стоит, фейс свой скрывает ?
                Угадай из двух раз. Я вижу Петрушу Парашенко замаскированного под помощника пастора.
                1. Gato
                  Gato Вчера, 12:31 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Я вижу Петрушу Парашенко

                  Нет, это не он - форма ушей и пятачка не совпадают. Порох присутствует ментально... мнэээ.. ну это как такой назойливый амбрэ после горохового супа.. yes
        3. venik
          venik Вчера, 10:29 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Цитата: Vestnik
          Он еще живой упырь секстанский ?

          =======
          Увы! Он, как то, что "в огне не горит, в воде не тонет"... но очень сильно воняет!!! lol
      2. businessv
        businessv Вчера, 09:37 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: Mitroha
        И засунуть ему его, чтоб надёжнее было. И махать само при ходьбе будет
        Не стоит беспокоиться по поводу этих смельчаков-утырков, коллега! Один уже сходил на штурм, который был намечен на 2 мая текущего года, теперь другой приказа ждёт, чтобы пойти. Полагаю, что будет ещё парочка полу@урков - Сеня-зайчик и Потрошенко-шоколад, на этом герои-пешеходы-штурмовики закончатся.
      3. aleks neym_2
        aleks neym_2 Вчера, 13:45 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Не обижай дитя - оно и так обосралось.
    2. gurzuf
      gurzuf Вчера, 09:48 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Не уверен, что это надо туда везти. winked Ну , если только - через Донецк или Луганск good
    3. Piramidon
      Piramidon Вчера, 10:11 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: антивирус
      взять с собой "на штурм" белый флаг...

      ...и таблетки от диареи.
    4. Vlad T
      Vlad T Вчера, 10:12 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Турчинов с танет во главе "еврейского казачества", что у власти Украины... Вспоминается песенка "еврейского казачества"...
    5. Shelest2000
      Shelest2000 Вчера, 11:15 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Пусть лучше сразу туалетную бумагу берёт и побольше,побольше! laughing
    6. Ясная
      Ясная Вчера, 14:41 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Турчинов собрался лично идти на штурм Крыма
      А, чего там собираться то? request Доехал до пограничников и ... вперед
    7. Fantazer911
      Fantazer911 Вчера, 22:33 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Неё, белый флаг не нужен, тут серьёзный случай, тут не флаг нужен а хороший психиатр а то, вон моська как стала гавкать, куда смотрят психиатры допуская больного к микрафону!
  2. Русь
    Русь Вчера, 07:33 Новый
    • 15
    • 1
    +14
    как только получит приказ о наступлении на полуостров от президента Зеленского

    Фигли не выеживаться, когда прекрасно знает, что такого приказа не поступит... от слова никогда.... wink
    1. Mouse
      Mouse Вчера, 07:41 Новый
      • 17
      • 0
      +17
      - Я - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины! - заявляет Янукович из Ростова.
      - Нет - я! - доказывает Турчинов из Вашингтона.
      В общем, каждый надеется командовать войском из безопасного места... wink
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 09:20 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: Mouse
        В общем, каждый надеется командовать войском из безопасного места..

        Как во времена ВМВ Сикорский командовал из Лондона польскими войсками. А потом куда то пропал.
        1. Vlad T
          Vlad T Вчера, 10:39 Новый
          • 2
          • 2
          0
          Если что говорите, нужно хотя бы об этом знать... Генерал Сикорский взял командование всех польских сил на себя уже после оккупации Польши. Он был дельным и независимым от Лондона, как и от Москвы (Прилетал в Москву). Потому был помехой . погиб при устроенной авиакатастрофе под Гибралтаром... Что до любителей сафари на русских, так сразу нужно было в первую очередь организовать сафари на этих "сафаристов", вычислять и планомерно зачищать...
    2. Ясная
      Ясная Вчера, 14:48 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Русь
      как только получит приказ о наступлении на полуостров от президента Зеленского

      Фигли не выеживаться, когда прекрасно знает, что такого приказа не поступит... от слова никогда.... wink

      Приветики, маРусь love
      Он (Турчинов) еще живет вчерашним днем. Зачем штурмовать? Заказал, предварительно места в гостиницах Крыма, приехал, отдохнул и опять на майдан грозить России. Мы привыкли. Нам без д.урачков скучно.
      1. Русь
        Русь Вчера, 15:02 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Приветик! Рада видеть love
        д.урачков

        Это уменьшительно- ласкательное... уменьшительное может да.... а вот ласкательное...... ДЭБИЛ!!!! yes
        1. Ясная
          Ясная Вчера, 15:05 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: Русь
          Приветик! Рада видеть love
          д.урачков

          Это уменьшительно- ласкательное... уменьшительное может да.... а вот ласкательное...... ДЭБИЛ!!!! yes

          Это так маРусь, но обычные дЭбилы просили его с ними не обобщать no
          1. Русь
            Русь Вчера, 15:18 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Олигофрены его тоже к себе не примут? Подыхать ему в одиночестве.... negative
            1. Ясная
              Ясная Вчера, 15:38 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Цитата: Русь
              Подыхать ему в одиночестве....

              Этот убийца уже проклят матерями погибших, по его вине, детей.
  3. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Вчера, 07:34 Новый
    • 10
    • 5
    +5
    как только получит приказ о наступлении на полуостров от президента Зеленского. Об этом он заявил изданию "Цензор.net".
    Мощное заявление.В очень авторитетном СМИ издании. feel Что тут можно ещё сказать? recourse Скорей бы уже.Интересно что он скажет перед такой атакой?Наверное."За волю ,за долю и на коня" laughing
    1. Неплохой
      Неплохой Вчера, 07:36 Новый
      • 10
      • 3
      +7
      Согласен, Дружище. yes
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Вчера, 07:39 Новый
        • 5
        • 5
        0
        Цитата: Неплохой
        Согласен, Дружище. yes

        Не уверен в вас "Викторович" bully У вас аватарки абсолютно одинаковые yes
        1. Неплохой
          Неплохой Вчера, 08:38 Новый
          • 7
          • 3
          +4
          Да ладно, не ищите черную кошку. Будем общаться. yes Смотрю два минуса, сейчас плюс поставлю.
          1. Vestnik
            Vestnik Вчера, 09:19 Новый
            • 3
            • 4
            -1
            Цитата: Неплохой
            Да ладно, не ищите черную кошку. Будем общаться. yes Смотрю два минуса, сейчас плюс поставлю.

            Викторович Приветствую ! fellow Тут опять начинается шабал неолиб...
            К вечеру наши подтянутся ! wink
            1. Неплохой
              Неплохой Вчера, 09:38 Новый
              • 7
              • 2
              +5
              Цитата: Vestnik
              Цитата: Неплохой
              Да ладно, не ищите черную кошку. Будем общаться. yes Смотрю два минуса, сейчас плюс поставлю.

              Викторович Приветствую ! fellow Тут опять начинается шабал неолиб...
              К вечеру наши подтянутся ! wink

              Приветствую, дружище ! hi При этом все должны быть подтянуты, побриты и сбрызнуты одеколоном "Шипр". В носу не ковыряться и только на Вы обращаться. yes
              1. Vestnik
                Vestnik Вчера, 11:51 Новый
                • 2
                • 1
                +1
                Цитата: Неплохой
                Приветствую, дружище ! hi При этом все должны быть подтянуты, побриты и сбрызнуты одеколоном "Шипр". В носу не ковыряться и только на Вы обращаться.

                Так точно Викторович ! Наше дело правое .. soldier
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 09:23 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Наблюдатель2014
      "За волю ,за долю и на коня"

      Он пойдёт в молельню и будет молиться за убиенных.
    3. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Вчера, 14:01 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Интересно что он скажет перед такой атакой?.......наступаты не куда. у переди Крым
    4. Лелёк
      Лелёк Вчера, 21:43 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Наблюдатель2014
      Что тут можно ещё сказать?

      hi
      А сказать тут есть чего. А главное - усидит ли в высоком кресле сам карлик-клоун. На это кресло много кто слюни пускает. Намедни М.Погребинский дал свой прогноз по этой теме:
  4. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Вчера, 07:34 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Пусть подгузники оденет, чтобы навоз не высыпался из штанишек.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 09:26 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Поэтиззаугла
      Пусть подгузники оденет

      Сейчас это "бамперсы" называется. Я купил две пачки для тёщи, хорошая вещь. Могу прислать одну пачку пастору.
      1. Поэтиззаугла
        Поэтиззаугла Вчера, 09:35 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Хотя, если он побежит в первых рядах на штурм, то даже обкакаться не успеет.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 09:49 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: Поэтиззаугла
          Хотя, если он побежит в первых рядах на штурм, то даже обкакаться не успеет.

          Конечно успеет обкакаться, только до того как побежит. Пошлю всё таки пачку.
          1. Поэтиззаугла
            Поэтиззаугла Вчера, 09:52 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Добрый Вы человек. Золотое ваше сердце.
            1. tihonmarine
              tihonmarine Вчера, 10:19 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Цитата: Поэтиззаугла
              Добрый Вы человек. Золотое ваше сердце.

              Бог сказал, что нужно людям помогать. Пошлю тогда и использованные.
              1. Ясная
                Ясная Вчера, 14:53 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Цитата: tihonmarine
                Цитата: Поэтиззаугла
                Добрый Вы человек. Золотое ваше сердце.

                Бог сказал, что нужно людям помогать. Пошлю тогда и использованные.

                Подождите, парни, может он имеет какую нибудь полезную рабочую специальность. Канал в Крыму кто будет рыть?
                1. tihonmarine
                  tihonmarine Вчера, 16:22 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Цитата: Ясная
                  Подождите, парни, может он имеет какую нибудь полезную рабочую специальность

                  Если только подаяние на паперти просить.
  5. сенька шалый
    сенька шалый Вчера, 07:36 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Кому какое дело, что там сказал этот.. а кто он? кто то там бывший? О чем новость? Может начнете цитировать коментарии ботов в ютубе? Они там уже давно, Россию и развалили и завоевали.
  6. Егоза
    Егоза Вчера, 07:37 Новый
    • 9
    • 0
    +9
    "Мальбрук в поход собрался"....ну, дальше все знают.
    1. Неплохой
      Неплохой Вчера, 07:41 Новый
      • 9
      • 3
      +6
      Это точно, волос на его седой голове, после этого, можно сказать не прибавится. yes
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Вчера, 07:54 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Цитата: Неплохой
        Это точно, волос на его седой голове, после этого, можно сказать не прибавится. yes

        Правильно. yes Седых волос не его голове не прибавится...
        И не боится же, ушлёпок, что она может расколоться , как перезрелый арбуз.
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Вчера, 08:46 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Елена! Дальше "Que sait quand reviendra". Только не Мальбрук это, а просто клоп. И всё же если у кого-то под обоями завелись клопы, то виноваты не клопы. а ленивые и/или беспечные хозяева.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 09:30 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Егоза
      "Мальбрук в поход собрался"....ну, дальше все знают.

      Последний раз эти пасторы и монахи в поход ходили в 1204 году, когда Константинополь разграбили. А потом позже уже не тот пастор пошёл, а трусливый и болтливый.
  7. parusnik
    parusnik Вчера, 07:39 Новый
    • 11
    • 0
    +11
    Как надоели новости из палаты №6
    1. Vestnik
      Vestnik Вчера, 08:21 Новый
      • 8
      • 6
      +2
      Цитата: parusnik
      Как надоели новости из палаты №6

      А куда деваться от них ? Все же "братья".. angry Сами их такими нахлебниками воспитали,вот и мучаемся сейчас..
      1. Rusland
        Rusland Вчера, 09:51 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Цитата: Vestnik
        Цитата: parusnik
        Как надоели новости из палаты №6

        А куда деваться от них ? Все же "братья".. angry Сами их такими нахлебниками воспитали,вот и мучаемся сейчас..

        Точно, вырастили кукушонка на свою голову. Приветствую hi
        1. Vestnik
          Vestnik Вчера, 10:54 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Цитата: Rusland
          Точно, вырастили кукушонка на свою голову. Приветствую

          Приветствую теска ! ..Как вступить тут в партизанский отряд ,ну или орден там..
          Достали меня уже свиды и прочии ..Трудно в одиночку что то уже
          Клянус подчиняться и без махновщины soldier

          Вот такие душевные переживание на Урале .. hi
          1. Rusland
            Rusland Вчера, 11:06 Новый
            • 3
            • 1
            +2
            Ну что тебе сказать hi Насколько я знаю от Ордена остались только орденоносцы, которые достойно себя ведут и отказники, как пример, тот же Наблюдатель номерной, а жаль. Либералы и недокоммунисты с известной символикой общаются и гадят в Ватсапп и Вайбере и др. Это о грустном, а так я со своей семьёй на даче, залив, огурчики и помидорчики, зелень под шашлычек, пивко, винцо. Сам ни-ни за рулём. drinks Река Волга и заливы её, красота.
            1. Vestnik
              Vestnik Вчера, 11:44 Новый
              • 3
              • 1
              +2
              Цитата: Rusland
              Ну что тебе сказать hi Насколько я знаю от Ордена остались только орденоносцы, которые достойно себя ведут и отказники, как пример, тот же Наблюдатель номерной, а жаль. Либералы и недокоммунисты с известной символикой общаются и гадят в Ватсапп и Вайбере и др. Это о грустном, а так я со своей семьёй на даче, залив, огурчики и помидорчики, зелень под шашлычек, пивко, винцо. Сам ни-ни за рулём. drinks Река Волга и заливы её, красота.

              Понял Виталий ..Удачного отдыха ,завидую от души .. drinks
              Жду вечером hi
      2. parusnik
        parusnik Вчера, 11:13 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Vestnik....А чего тогда не пишем подобные или иные новости из Прибалтики,Молдавии, Киргизии и т.д.например?..Там с русофильством все в порядке? Не сносят советские памятники?..Там все в порядке? Там умнее, не сегодня, завтра попросятся в состав России...?Там братья живут...
        1. Vestnik
          Vestnik Вчера, 11:50 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Цитата: parusnik
          А чего тогда не пишем подобные или иные новости из Прибалтики,Молдавии, Киргизии и т.д.например?..Там с русофильством все в порядке? Не сносят советские памятники?..Там все в порядке? Там умнее, не сегодня, завтра попросятся в состав России...?Там братья живут..

          На все вопросы один ответ . negative ..Они ждут Сильную Россию и уже халявы не будет !
          Как это будет ? Как обычно за нашу историю .. soldier
  8. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 07:46 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Ну раз этот ушлепок собрался штурмовать Крым по приказу, то 200%, что такого приказа не будет. Не для того они страну разваливали и разворовывали чтобы сдохнуть, не попользовавшись плодами майдана.
  9. Tusv
    Tusv Вчера, 07:47 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Та чего у ж там. Сразу во так

    И уходи. Не морочь людям голову
  10. Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 07:50 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Нужно три фронта сформировать,на Крым,на Кубань и конечно главный удар по Москве smile
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 15:00 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Пессимист22
      Нужно три фронта сформировать,на Крым,на Кубань и конечно главный удар по Москве smile

      Игорь, от такого масштабного "блицкрига" Турчин может не проснуться от разрыва сердца, или что там у него взамен?
  11. Караул73
    Караул73 Вчера, 07:51 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    А он вам нужен в плену то?
    1. сайгон
      сайгон Вчера, 08:51 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Ну не всем везет в уплин сигануть в горячке и того ухайдакаь могу .
      А картина зачетная 16 килограммовый броник , РПК на перевес и востра сабля в ногах болтается.
    2. Ясная
      Ясная Вчера, 15:02 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: Караул73
      А он вам нужен в плену то?

      А, каналы рыть. Я, уже писала выше, что Крыму нужно больше воды..
  12. Керенский
    Керенский Вчера, 07:52 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Там такая анархия, что и без приказа могут начать. И Зеленский будет вынужден отдать приказ задним числом.
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 07:52 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о готовности лично пойти на штурм Крыма, как только получит приказ о наступлении на полуостров от президента Зеленского.

    Верховный главнокомандующий РФ просто обязан отдать приказ, что в случае штурма Крыма такими безбашенными никого в плен не брать (особенно лысых)... yes
    1. Gato
      Gato Вчера, 07:57 Новый
      • 6
      • 0
      +6
      Это дискриминация и нарушение прав чубатых!
  14. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 07:53 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о готовности лично пойти на штурм Крыма
    Оно хоть пару метров проползёт в снаряжении? laughing wassat laughing
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 08:17 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: a.s.zzz888
      Оно хоть пару метров проползёт в снаряжении?

      Он будет стоять и молиться, сразу за упокой, пока остальные будут ползти
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Вчера, 08:20 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Егоза (Елена) Сегодня, 08:17
        +1
        Цитата: a.s.zzz888
        Оно хоть пару метров проползёт в снаряжении?

        Он будет стоять и молиться, сразу за упокой, пока остальные будут ползти
        Таки да, вот это он сможет. wink
  15. fif21
    fif21 Вчера, 07:56 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Пусть лоб зеленкой намажет soldier
  16. новичок
    новичок Вчера, 07:57 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Видать, у кровавого пастора с деньгами туго, просит денег у хозяина. Иначе воспринимать сей комизм не могу_ и ежу понятно: презик приказ не даст,а если, ну если сойдутся планеты и, вдруг даст, то пастор сбежит, или найдёт тысячу оправданий не исполнять обещанное. laughing
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 08:08 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: новичок
      то пастор сбежит, или найдёт тысячу оправданий не исполнять обещанное.
      Ответить

      Ну да. Уже Сеня "куля в лоб" так ее и не вспоминает
      1. новичок
        новичок Вчера, 08:11 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Этот "сюрпризик" зачастил маячить в укромедиа, видать просится к комику на службу.
        1. Егоза
          Егоза Вчера, 08:14 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Цитата: новичок
          видать просится к комику на службу.

          Ну так он рвется "стену имени себя" достроить, а увеличить финансирование на достройку отказываются!!!!
          1. новичок
            новичок Вчера, 08:18 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Да ведь хотели ж за хвост взять, но что то пошло не так, киндер избежал наказаний.
          2. Хто тама
            Хто тама Вчера, 09:02 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: Егоза
            Цитата: новичок
            видать просится к комику на службу.

            Ну так он рвется "стену имени себя" достроить, а увеличить финансирование на достройку отказываются!!!!

            Заборчик строил Яценюк,и думается не хило на нём заработал,если хватает на безбедную жизнь за бугром fellow .А эта тварина начал гражданскую войну,он на тот момент был ио президента angry .И мне вот не понятно почему он до сих пор не в розыске,как военный преступник am request
            1. новичок
              новичок Вчера, 09:26 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Ну так всё началось в глубоооокую старину 2004года. Киндер активный прыгун тех событий.
        2. Gato
          Gato Вчера, 09:00 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          видать просится к комику на службу

          Не, он уже пристроился на службе у пороха, будет руководить его избирательной компанией.
          1. новичок
            новичок Вчера, 09:25 Новый
            • 0
            • 0
            0
            А, ну понятно_"...кесарю кесарево." lol
      2. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Вчера, 08:12 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Егоза (Елена) Сегодня, 08:08
        +1
        Цитата: новичок
        то пастор сбежит, или найдёт тысячу оправданий не исполнять обещанное.
        Ответить

        Ну да. Уже Сеня "куля в лоб" так ее и не вспоминает
        Таки да. Свалил за бугор сеня и видал он всех издалека. А может мерикатосы когда на него поставят и объявится снова недоделанный. laughing Елена, hi !
  17. svp67
    svp67 Вчера, 07:58 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    Турчинов собрался лично идти на штурм Крыма

  18. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Вчера, 08:05 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Трындеть в телике и лезть на пулемёты - вещи разные от слова совсем . Забывают его , вот и несёт всякую фигню ... Про штурмовые колонны прикололо ... человек не берега , он века уже путает ...
    1. Русь
      Русь Вчера, 08:11 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      человек не берега , он века уже путает ...

      Был бы человек.... так... одно сплошное гуано...
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Вчера, 08:13 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Про гуано согласен
      2. Теренин
        Теренин Вчера, 15:58 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: Русь
        человек не берега , он века уже путает ...

        Был бы человек.... так... одно сплошное гуано...

        Согласен. Омерзительная личность этот турчинов. negative
    2. Неплохой
      Неплохой Вчера, 12:05 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: КВУ-НСвД
      Трындеть в телике и лезть на пулемёты - вещи разные от слова совсем . Забывают его , вот и несёт всякую фигню ... Про штурмовые колонны прикололо ... человек не берега , он века уже путает ...

      Века не века, а свои лучшие десятилетия из жизни, коту на смарку или псу под хвост. smile
  19. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Вчера, 08:09 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Такую мразь в плен брать не стоит, сразу расстреливать на месте сдачи.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Вчера, 08:15 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Кот_Кузя (Кузьма Кузьмич) Сегодня, 08:09
      0
      Такую мразь в плен брать не стоит, сразу расстреливать на месте сдачи.
      СтОит. Отдать людям в Донбасс, и отвернутся на 5 минут. wink
  20. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 08:11 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Даже смешно это комментировать... На Москву пусть собирается. Сразу...чего уж там. Только через Донбасс...
    А что, на Москву привезут чучелом. А потом в Питер, в Кунсткамеру.
    1. Vestnik
      Vestnik Вчера, 08:24 Новый
      • 1
      • 4
      -3
      Цитата: Горный стрелок
      Даже смешно это комментировать... На Москву пусть собирается. Сразу...чего уж там. Только через Донбасс...

      laughing Скучает по котлам "главнокомандующий " ..)))
      Цитата: Горный стрелок
      А что, на Москву привезут чучелом. А потом в Питер, в Кунсткамеру.

      Слишком много чести ..На зону в петушатник.. negative
  21. PValery53
    PValery53 Вчера, 08:12 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    Наконец-то кровавый пастор принял решение о самоубийстве.
  22. rotkiv04
    rotkiv04 Вчера, 08:12 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Да эта свиноматка из окопа не сможет вылезти, не то что штурмовать, посмотрел бы на себя в зеркало, воин блин
    1. DNJoni
      DNJoni Вчера, 10:04 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Так ему и свои помогут пинками вылезти...
      Все же знают о его кровавых следах
  23. Ru_Na
    Ru_Na Вчера, 08:15 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Куриное очко собралось идти на войну?! А когда уже стоит начинать боятся?!
    1. Gato
      Gato Вчера, 12:40 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Куриное очко собралось идти на войну

      Оно уже давно собралось. Вот какой брутальный воен, хрюкальник в очки не влазит:
  24. Суслин
    Суслин Вчера, 08:19 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Похоже Турчинову нужно с собой взять не белый флаг, а два комплекта белого нательного белья. Один комплект на себя, другой в заплечный мешок, чтобы им махать при сдаче в плен. Первый боюсь будет уже не белый.
  25. Кирилл Г...
    Кирилл Г... Вчера, 08:26 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Почему б не поскакать то? А так вполне себе классная идея - пойду в первых рядах! Вах! Благо Турчинов прекрасно знает, что это ему не грозит. Зато истинные укропатриоты всяк оценят...
    Единственно не помешает простынку белую взять, а то мало ли...
    Хотя конечно трындеть - не мешки ворочать... wassat
  26. Валерий007
    Валерий007 Вчера, 08:33 Новый
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    +1
    Ну, понятно. Он же Турчинов, а не Русинов. Янычар хренов. Хотя Хренов обидеться может)
  27. ViKLeV
    ViKLeV Вчера, 08:41 Новый
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    +4
    За ним еще огромный должок за Одессуу.

    Приходи дороГой, будем оч радыы
  28. Rothmans
    Rothmans Вчера, 08:50 Новый
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    +1
    Пастора назначили НШ(проповедником) партии ЕС (секта Порошенко laughing )
    Сеню Ахметов пытается реанимировать,"крутит" на своих каналах
  29. Gato
    Gato Вчера, 08:57 Новый
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    +1
    посоветовав ему взять с собой "на штурм"

    С собой курошопе надо взять Мамчура - орать "Америка с нами!".
    Уже представляю себе на майдане памятник жертвам Крымского Похода: в кавалерийской позе больного радикулитом стоит пастор со спущенными шароварами и так задумчиво, с укоризной смотрит вдаль, в сторону Америки.
  30. 7,62х54
    7,62х54 Вчера, 09:06 Новый
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    Турчинов, не забудь одеть коричневые штаны
  31. Fedorovich
    Fedorovich Вчера, 09:07 Новый
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    +1
    Да пусть идёт, только вазелин прихватит...
    1. DNJoni
      DNJoni Вчера, 10:02 Новый
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      Вазелином на 15 лет не напасешься
  32. синоби
    синоби Вчера, 09:09 Новый
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    Великие США не рискуют этого делать,а недогосударство сумеет.Ну-ну.
  33. север 2
    север 2 Вчера, 09:09 Новый
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    наказанию должны подвергаться не только сомневающиеся в территории России и линии государственной
    границы России граждане России и это высказывающие в самой России иностранцы , но и те кто в этом
    сомневается и это высказывает за границей . А чтобы кто там ещё и из официальных лиц из за границы официально говорил, что он готов пойти в первых рядах чтобы от России отторгнуть часть территории России-т.е российский полуостров Крым и чтобы Россия его за это не наказала , так зачем тогда эти новые поправки в Конституции России об святости границ и территории Российского государства.И за чем тогда новые поправки об верховенстве российских законов над международными . Не надо ждать , чтоб
    такого как Турчинов потом искать по всему свету , как Эйхмана искала и выкрала Израильское государство и её спец .службы .Надо действовать и наказывать по российским законам сейчас,пока не спрятался . Легче будет выкрасть
  34. lopuhan2006
    lopuhan2006 Вчера, 09:10 Новый
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    А раз приказа нет то и я не пойду.... И если вдруг такой приказ и появится, то я же хозяин своего слова- я его дал, то я его и возьму обратно!
  35. Shkworen
    Shkworen Вчера, 09:10 Новый
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    ну он может попробовать :)
  36. ork_333
    ork_333 Вчера, 09:16 Новый
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    0
    "В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков усомнился в психическом здоровье Турчинова, посоветовав ему взять с собой "на штурм" белый флаг, чтобы было чем махать, когда будет сдаваться в плен."
    Зачем ему флаг? Труселями будет махать. Правда наши могут не понять, что белое с коричневым - это значит "Сдаюсь!".
  37. businessv
    businessv Вчера, 09:31 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Турчинов заявил, что готов "первым идти в штурмовых колоннах", если Зеленский примет решение о наступлении.
    Все ещё помнят его посещение передовой, на которую он прибыл в бронике и с H&K наперевес, а перед этим была разведка, договорняк с противоборствующей стороной типа "давайте сегодня помолчим пожалуйста, очень надо... ". Ещё тот храбрец! Какая же гниль управляет этой несчастной страной!
  38. Пленник
    Пленник Вчера, 09:35 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    С чего это он вдруг так рано заблажил? До осенне- весенних обострений пока вроде рано. what
  39. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 09:45 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Рамзан Кадырович привезите этого бывшего комсомольца в Россию в клетке.Достал уже.Очень прошу!!! hi
    1. DNJoni
      DNJoni Вчера, 10:01 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Поддерживаю
  40. Gato
    Gato Вчера, 09:48 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Вазелин, конечно, может вспомнить, что он когда то был комиком и лично пастору отдать такой приказ... Ну, чисто потроллить перед выборами. Только думается мне, джентльмены, потом придется этого пастора долго ловить. Как того полтавского рэмбу. Кстати, аваковские "профессионалы" уже третий день его ищут в дремучих полтавских лесах с БТРами, собаками и авиацией - и, кажется, уже не найдут...
  41. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 09:52 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    я буду в первых рядах штурмового батальона

    Батальоном "штурмовать" собрался? wassat Да и знаем мы эти майданные "батальоны" - штук тридцать укуренных психов...
  42. Феникс040
    Феникс040 Вчера, 10:02 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Долго собирается,херой блин..Языком молоть не мешки таскать..
  43. APASUS
    APASUS Вчера, 10:14 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    "Цензор.net"даже на Украине имеет репутацию неадекватного издания,ссылаться на него даже там не принято - это помойка ! Зачем нам это перепечатали на ВО не понятно?
  44. ximkim
    ximkim Вчера, 10:24 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Наверно , термоядерной перцовки хапнул, вот и понесло на штурм.
  45. Андрей Васильевич
    Андрей Васильевич Вчера, 10:34 Новый
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    Пусть идёт, может быть пристрелят его как собаку.
  46. FreeDIM
    FreeDIM Вчера, 10:38 Новый
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    Только бы не пристрелили его там случайно.. "слюнявый" должен в петле болтаться, как предатель и провокатор.
  47. To be or not to be
    To be or not to be Вчера, 10:41 Новый
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    «Мальбрук в поход собрался» (фр. Marlbrough s'en va-t-en guerre) — одна из самых популярных французских народных песен.
    Песню о Мальбруке сочинили французские солдаты в 1709 году накануне знаменитого сражения при Мальплаке. В стане французов пронёсся ложный слух о том, что убит виновник их предыдущих неудач в войне за испанское наследство герцог Мальборо, руководивший английскими войсками, которого французы называли на свой лад «Мальбруком». Так появилась песня о Мальбруке, начинавшаяся словами: «Мальбрук в поход поехал, Миронтон, миронтон, миронтэн».
    Расхожее выражение “Мальбрук в поход собрался” известно всем (обозначает “начинание, про которое заранее известно, что оно окончится неудачей” или “когда человек излишне воинственен”), но кто такой Мальбрук, какой еще поход и при чем тут вообще война? http://war-only.com/v-poxod-malbruk-sobralsya-iz-istorii-odnoj-pesni.html
    Потом через многолет было много шуточных вариантов той песни .Один из них:

    Мальбрук в поход собрался,
    Наелся кислых щей,
    В походе обосрался,
    И умер в тот же день.
  48. Lynx2000
    Lynx2000 Вчера, 10:42 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Анекдот вспомнил:
    1945 год. Урок в немецкой школе.
    - Ганс, проспрягай глагол "бежать".
    - Я бегу, мы бежим, ты бежишь, вы бежите, он бежит, она бежит...
    - А "они"?
    - А они наступают, господин учитель!

    Одни доштурмовались, донаступались.
  49. Бэре
    Бэре Вчера, 10:53 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Там его и повесят! lol
  50. rocket757
    rocket757 Вчера, 10:56 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Больной на всю голову ... хотя, дурочка, дурочкой, а свой троячек кажный день имеет!
    1. cniza
      cniza Вчера, 12:09 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Комсомольский работник навыки не растерял. Приветствую! hi
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 12:44 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Приветствую stop
        Этот явно не из тех, одухотворённый великими идеями, был. Таких тоже хватало.
        Сейчас не о том. Громко про кукарекать, на это дело, там желающих найдется и не мало. А вот когда до дела доходит, их как волной смывает, на раз, два, три.
        Такая гнилая порода.
        1. cniza
          cniza Вчера, 12:55 Новый
          • 4
          • 0
          +4
          Конечно , он прекрасно понимает , что никто не будет давать такого приказа , как не будет и самого штурма...
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 13:01 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Так бы фиг с ними, но пере ибыток больных на голову, может перейти в совсем скверные дела.
            На не так шоб опасно есть, но такая мерзость под боком, радости не доставляет.
            1. Ясная
              Ясная Вчера, 15:45 Новый
              • 3
              • 0
              +3
              Цитата: rocket757
              На не так шоб опасно есть, но такая мерзость под боком, радости не доставляет.

              А делать из него посмертно символ "пламенного бойца" - тоже смысла нет. Уже нагадил. Пусть живет и видит, как к нему меняется отношение украинцев.
              1. rocket757
                rocket757 Вчера, 18:29 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Так мы, вроде не жаждем его головы, т.с..
                Это уже ИХ дела, сами, сами, и оценки выставляют, и хвост, если шо, по самые уши .....
                1. Ясная
                  Ясная Вчера, 18:45 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Цитата: rocket757
                  Так мы, вроде не жаждем его головы, т.с..
                  Это уже ИХ дела, сами, сами, и оценки выставляют, и хвост, если шо, по самые уши .....

                  Ну,... как то так! yes