Российские военные начали тестирование систем мониторинга в Чёрном море

В ходе исследования военные совместно с разработчиками будут применять различные робототехнические комплексы и гидроакустические средства, чтобы определить наиболее перспективные

В акватории Черного моря начались испытания системы мониторинга подводной обстановки с помощью роботов. Об этом сообщает Министерство обороны.В военном ведомстве пояснили, что проводимый эксперимент по тестированию системы мониторинга подводной обстановки проводится специалистами Минобороны, предприятий ОПК и ученых из военного инновационного технополиса "ЭРА". В испытаниях используются разносредные робототехнические комплексы.- говорится в сообщении.Основная задача этих испытаний - определить способность новых подводных роботов распознавать не только крупные объекты, но и малогабаритные робототехнические комплексы противника. Новая система должна будет многократно повысить эффективность реагирования на угрозу с морских направлений.Отмечается, что предлагаемые подводные роботы по своим техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. При этом разработчики делают ставку на малогабаритную гидроакустическую аппаратуру, поскольку ее можно разместить и привести в действие в разы быстрее, чем существующие сейчас системы.