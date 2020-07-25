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Российские военные начали тестирование систем мониторинга в Чёрном море

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Российские военные начали тестирование систем мониторинга в Чёрном море

В акватории Черного моря начались испытания системы мониторинга подводной обстановки с помощью роботов. Об этом сообщает Министерство обороны.


В военном ведомстве пояснили, что проводимый эксперимент по тестированию системы мониторинга подводной обстановки проводится специалистами Минобороны, предприятий ОПК и ученых из военного инновационного технополиса "ЭРА". В испытаниях используются разносредные робототехнические комплексы.

В ходе исследования военные совместно с разработчиками будут применять различные робототехнические комплексы и гидроакустические средства, чтобы определить наиболее перспективные

- говорится в сообщении.

Основная задача этих испытаний - определить способность новых подводных роботов распознавать не только крупные объекты, но и малогабаритные робототехнические комплексы противника. Новая система должна будет многократно повысить эффективность реагирования на угрозу с морских направлений.

Отмечается, что предлагаемые подводные роботы по своим техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. При этом разработчики делают ставку на малогабаритную гидроакустическую аппаратуру, поскольку ее можно разместить и привести в действие в разы быстрее, чем существующие сейчас системы.

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40 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 08:08 Новый
    • 9
    • 1
    +8
    Основная задача этих испытаний - определить способность новых подводных роботов распознавать не только крупные объекты, но и малогабаритные робототехнические комплексы противника. Новая система должна будет многократно повысить эффективность реагирования на угрозу с морских направлений.
    Очень достойная тема в нынешнем положении. И мерикатосы дроны пытаются засунуть в океан...А потому ответ должен быть ответ адекватным.
    1. Vestnik
      Vestnik Вчера, 08:32 Новый
      • 13
      • 8
      +5
      Цитата: a.s.zzz888
      Очень достойная тема в нынешнем положении. И мерикатосы дроны пытаются засунуть в океан...А потому ответ должен быть ответ адекватным.

      Не то что адекватным ,а жестким и без криков ура..Не спроста они по Черному морю шастают ,как у себя дома ,типо поддержать демократию на окраине..?
      Наши Кулибины в России меня все больше удивляют ..Молодцы !
      1. mdsr
        mdsr Вчера, 09:07 Новый
        • 10
        • 36
        -26
        Цитата: Vestnik
        Не спроста они по Черному морю шастают ,как у себя дома ,типо поддержать демократию на окраине..?

        Ну так и ты шастай по Карибскому морю и Мексиканскому заливу. Кто тебе мешает? Озабоченность американцев? Ну так их самих не очень то волнует озабоченность русских. Ну и хорошо, тогда, ноу проблем, вис ис э бизнес, как говорится. Раньше вот наша страна, производившего, по словам обнулёныша здравого смысла, только никому не нужные галоши, тоже шастала по всему миру, не спрашивая разрешения у американцев, и ничего, никакой, третьей мировой не случилось. И даже ракеты из европы заставили убрать. А вот если сегодня твоя олигархическо-путриотическая власть не может шастать, а может только поскуливать, тогда извините, ваши сопли - это ваши проблемы.
        Цитата: Vestnik
        Наши Кулибины в России меня все больше удивляют ..

        Не Кулибины должны удивлять, а наша наука, промышленность и производство. А надеяться только на кулибиных, которые изготовят из лука гранату - это удел банановых диктатур, в которую Рлссия стремительно превращается благодаря таким, как ты.
        1. Vestnik
          Vestnik Вчера, 09:26 Новый
          • 16
          • 8
          +8
          Цитата: mdsr
          А надеяться только на кулибиных, которые изготовят из лука гранату - это удел банановых диктатур, в которую Рлссия стремительно превращается благодаря таким, как ты.

          Опять начинается с утра ной вселенский ? Сколько вас тут вообще ?
          Все с орденами смотрю ))))
          Цитата: mdsr
          А вот если сегодня твоя олигархическо-путриотическая власть не может шастать, а может только поскуливать, тогда извините, ваши сопли - это ваши проблемы.

          Сопли это у вас либеродов ..А нам как то ..Нормально !
          Там митинги за Фуургала иди поори там лучше сынок и не порь тут атмосферу своим нытьем и прочими выделениями..
          1. Комментарий был удален.
            1. Vestnik
              Vestnik Вчера, 10:14 Новый
              • 25
              • 7
              +18
              Цитата: mdsr
              Я один. А единомышленников у меня и вправду много, и нас становится больше с каждым днём. Да ты и сам это видишь.

              Да вижу рейтинг как давление скачет ))))
              Цитата: mdsr
              Смешно, но твой кумир и есть главный либероид, о чём он сам не раз признавался.

              Он не мой Кумир ...Я просто люблю Россию сильную и независимую !
              Цитата: mdsr
              Молодцы, хабаровчане! good Выкиньте это ведро и обнулёныша в помойную яму истории, где им самое место.

              Эх сынок ,не ведаешь ,что творишь ..Тебя бы в 90-е на пару дней окунуть с головой ,тогда бы понял ВСЕ !
              Вот посмотри дерьмократию и свободу во всей красе..

              Хотя ты и такие как ты это не поймут..
            2. Неплохой
              Неплохой Вчера, 10:16 Новый
              • 9
              • 8
              +1
              Цитата: mdsr
              Цитата: Vestnik
              Опять начинается с утра ной вселенский ?

              Просто для тебя сама реальность - это вой и усёпропало. Поэтому и ищешь дозу на пропаганд...их тв.
              Цитата: Vestnik
              Сколько вас тут вообще ?

              Я один. А единомышленников у меня и вправду много, и нас становится больше с каждым днём. Да ты и сам это видишь.
              Цитата: Vestnik
              Сопли это у вас либеродов

              Смешно, но твой кумир и есть главный либероид, о чём он сам не раз признавался.
              Цитата: Vestnik
              Там митинги за Фуургала

              Молодцы, хабаровчане! good Выкиньте это ведро и обнулёныша в помойную яму истории, где им самое место.

              Платочек дать? Пену у рта стереть? Ну что тебе безобразнику сказать? Сядь на пенёк, съешь пирожок, с лужи не пей, как минимум козленочком станешь, а может и уже стал ... . yes
            3. Rusland
              Rusland Вчера, 10:38 Новый
              • 9
              • 3
              +6
              Цитата: mdsr
              Я один. А единомышленников у меня и вправду много

              С волками жить, по волчьи выть. laughing С головой всё нормально? Луна в полнолуние не раздражает? sad
            4. Paranoid50
              Paranoid50 Вчера, 13:02 Новый
              • 3
              • 3
              0
              Цитата: mdsr
              Я один.А единомышленников у меня и вправду много, и нас становится больше с каждым днём.
              И все такие маленькие, зелёненькие, с рожками... wassat
              Отель "Кочерга" зажигает огни. fellow
        2. Неплохой
          Неплохой Вчера, 10:10 Новый
          • 12
          • 7
          +5
          Цитата: mdsr
          А вот если сегодня твоя олигархическо-путриотическая власть не может шастать, а может только поскуливать,

          Радость моя! С какой подворотни пинка получил, скулеж на весь сайт слышен, сам то чьих кровей будешь, чубатый, чью сиську-то посасываешь? yes
          1. Лексус
            Лексус Вчера, 11:57 Новый
            • 5
            • 4
            +1
            чью сиську-то посасываешь?

            А где, кстати, обличье в "килте"? laughing "Голованизация" одной отдельно взятой "ветки"? "Дивизия вермахта" и "обнимающиеся на трассе мальчики" в зазывалах плюс куча минусиков от "однодневок". Не находите, что вас, "манулов" слишком много на единицу измерения? Прискорбно. Вот яркий пример несоблюдения "социальной дистанции" из мира животных.

            Крысиный король

            И потом, природа иногда ошибается, но потом непременно исправляет свои упущения, лишая эти огрехи жизнеспособности. yes
          2. mdsr
            mdsr Вчера, 13:30 Новый
            • 5
            • 13
            -8
            Цитата: Неплохой
            Радость моя!

            Цитата: Неплохой
            чью сиську-то посасываешь?

            Бааа, Голован! Не доброго дня тебе, работник пропагандистского фронта hi Я смотрю, совсем заклевали тебя борцы за освобождение от оригархическо-путриотического ига. Из бани совсем не вылезаешь. Но ничего, держись, вашим в 1920-х и не такое доставалось fellow Но, такие, как ты, не тонут lol Уверен, что будённовку под матрасом хранишь на всякий случай. И правильно делаешь drinks
      2. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Вчера, 11:35 Новый
        • 2
        • 0
        +2

        Цитата: a.s.zzz888
        Очень достойная тема в нынешнем положении. И мерикатосы дроны пытаются засунуть в океан...А потому ответ должен быть ответ адекватным.

        Не то что адекватным ,а жестким и без криков ура..Не спроста они по Черному морю шастают ,как у себя дома ,типо поддержать демократию на окраине..?
        Наши Кулибины в России меня все больше удивляют ..Молодцы !
        Да, ответ должен быть достойным. А то что "по морю шастают", тут да. надо мерикатосов приучать к порядку. wink
  2. новичок
    новичок Вчера, 08:09 Новый
    • 9
    • 1
    +8
    Вчерась укромарины вой подымали, типа это они и лишь они разведали секретное оружие на Чёрном море. Наши ж либерали, Господи прости, уже надеятся, что янки используют сию новость против нашего газопровода.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Вчера, 08:19 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      новичок (garik) Сегодня, 08:09
      +1
      Вчерась укромарины вой подымали, типа это они и лишь они разведали секретное оружие на Чёрном море
      Стоит ли удивляться. Они ведь его, Чёрное море, лопатами. Землю в карманАх, и стаканАми перетаскивали. Как представлю, так и ....трясёт от смеха! wink
      1. новичок
        новичок Вчера, 08:20 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Так ведь перед этим, украинцы прыгнули с Венеры на Землю. wink
        1. Инсургент
          Инсургент Вчера, 08:27 Новый
          • 9
          • 2
          +7
          Цитата: новичок
          Так ведь перед этим, украинцы прыгнули с Венеры на Землю.

          Не вижу более благородной и достойной задачи,чем помощь им в возвращении обратно.

          Посредством ПИНКА для старта,дальше сами доскачут yes
    2. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Вчера, 08:23 Новый
      • 6
      • 3
      +3
      Цитата: новичок
      Вчерась укромарины вой подымали, типа это они и лишь они разведали секретное оружие на Чёрном море. Наши ж либерали, Господи прости, уже надеятся, что янки используют сию новость против нашего газопровода.

      Украина «обнаружила» в Чёрном море российскую подводную систему наблюдения
      Статья от 20 июля 2020 года.Вот в этой статье ВО?Мы и дальше будем такие новости от Украины узнавать первыми?Спасибо.Ржём дальше.Это всё так смешно выглядит.
      1. Инсургент
        Инсургент Вчера, 08:38 Новый
        • 3
        • 3
        0
        Цитата: новичок
        Вчерась укромарины вой подымали, типа это они и лишь они разведали секретное оружие на Чёрном море. Наши ж либерали, Господи прости, уже надеятся, что янки используют сию новость против нашего газопровода.

        Украина «обнаружила» в Чёрном море российскую подводную систему наблюдения
        Цитата: Наблюдатель2014
        Статья от 20 июля 2020 года.Вот в этой статье ВО?


        Статья действительно от 20.07, но вой на шумерских болотах об этом"акте русЬкой аХрессии" то и дело спорадически раздаётся с новой силой, доводя до конвульсий и без того затравленное,дезориентированное, и забитое население экс-незалежной...
        1. mdsr
          mdsr Вчера, 09:16 Новый
          • 6
          • 23
          -17
          Цитата: Инсургент
          Статья действительно от 20.07, но вой на шумерских болотах об этом"акте русЬкой аХрессии" то и дело спорадически раздаётся с новой силой, доводя до конвульсий и без того затравленное,дезориентированное, и забитое население экс-незалежной

          Не могу ничего сказать об украинской реакции, так как не хочу и не слежу за ними с 2016 года. А вот то, что наши путриоты конкретно, до ненормальности зациклены на украинцах - это медицинский факт. Вы ничем не отличаетесь от них. Повторяете пропаганду, что и они. Поэтому, к таким, как вы, у меня такое же отношение, как и к чубатой части украинцев.
          1. Инсургент
            Инсургент Вчера, 09:19 Новый
            • 13
            • 1
            +12
            Цитата: mdsr
            Вы ничем не отличаетесь от них.

            У меня ЛИЧНЫЙ МОТИВ,я из ДНР...
            Цитата: mdsr
            Не могу ничего сказать об украинской реакции, так как не хочу и не слежу за ними с 2016 года.

            И ровно по причине того,что я с Донбасса,побуждает меня быть в курсе всего того,что происходит на Окраине и вокруг неё...
  3. svp67
    svp67 Вчера, 08:13 Новый
    • 10
    • 0
    +10
    Ко Дню ВМФ отличная новость...
    1. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Вчера, 08:34 Новый
      • 4
      • 3
      +1
      Цитата: svp67
      Ко Дню ВМФ отличная новость...

      Какая же это новость?Это уже давно не новость Сергей.Мы дружно оборжали эту новость ещё 20 июля в статье на нашем сайте
      Украина «обнаружила» в Чёрном море российскую подводную систему наблюдения
      1. Инсургент
        Инсургент Вчера, 08:56 Новый
        • 5
        • 2
        +3
        Цитата: Наблюдатель2014
        Какая же это новость?Это уже давно не новость Сергей.Мы дружно оборжали эту новость ещё 20 июля в статье на нашем сайте

        В статье от 20 июля не было никакого намёка о том,что "обнаруженная" система являлась мобильной и роботизированной, поэтому, вполне допустимо предположить,что речь идёт о двух различных системах мониторинга - донной стационарной и роботизированной мобильной...
        1. Наблюдатель2014
          Наблюдатель2014 Вчера, 09:09 Новый
          • 3
          • 3
          0
          Цитата: Инсургент
          Цитата: Наблюдатель2014
          Какая же это новость?Это уже давно не новость Сергей.Мы дружно оборжали эту новость ещё 20 июля в статье на нашем сайте

          В статье от 20 июля не было никакого намёка о том,что "обнаруженная" система являлась мобильной и роботизированной, поэтому, вполне допустимо предположить,что речь идёт о двух различных системах мониторинга - донной стационарной и роботизированной мобильной...

          Ну слава Богу! Это должно всех успокоить и воодушевить?Или с ваших наблюдений статью начинать печать нужно было? А то как то не очень получилась "новость" laughing
          Я,говорю 7й год подряд.Хватит тупой где не нужно секретности.Нужно чётко понимать где есть гос тайна.А где нужно дать возможность гордится своими военными возможностями.
          1. Инсургент
            Инсургент Вчера, 09:17 Новый
            • 5
            • 2
            +3
            Цитата: Наблюдатель2014
            Ну слава Богу! Это должно всех успокоить и воодушевить?Или с ваших наблюдений статью начинать печать нужно было?

            Кто здесь Наблюдатель, я,или вы request ?
            Цитата: Наблюдатель2014
            Хватит тупой где не нужно секретности.Нужно чётко понимать где есть гос тайна.А где нужно дать возможность гордится своими военными возможностями.

            Вам мало того,что лично Путиным над несколькими наисекретнейшими проектами был приподнят полог тайны ?
            Может России вообще до трусов раздеться перед НАТО и США ?
            Цитата: Наблюдатель2014
            Я,говорю 7й год подряд


            Крайне похоже на это yes :

            1. Комментарий был удален.
            2. Наблюдатель2014
              Наблюдатель2014 Вчера, 09:26 Новый
              • 1
              • 3
              -2
              Мнлин.Я просто не знаю что приличное сказать laughing wassat wassat
              1. Инсургент
                Инсургент Вчера, 09:27 Новый
                • 3
                • 1
                +2
                Цитата: Наблюдатель2014
                Мнлин.Я просто не знаю что приличное сказать

                Сочувствую вашей ограниченности yes
    2. Vestnik
      Vestnik Вчера, 08:35 Новый
      • 5
      • 7
      -2
      Цитата: svp67
      Ко Дню ВМФ отличная новость...

      Ко дню ВМФ новостей хороших просто волна огромная Сергей !
      Я вообще поражен hi
  4. Русь
    Русь Вчера, 08:17 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Прогресс – не случайность, а необходимость... yes
    1. Vestnik
      Vestnik Вчера, 08:36 Новый
      • 4
      • 6
      -2
      Цитата: Русь
      Прогресс – не случайность, а необходимость... yes

      Интересная цитата ,со смыслом good
    2. Инсургент
      Инсургент Вчера, 08:40 Новый
      • 5
      • 2
      +3
      Цитата: Русь
      Прогресс – не случайность, а необходимость...

      Иногда даже вынужденная,диктуемая внешними "раздражителями" yes
    3. Crasher
      Crasher Вчера, 10:47 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Прогресс – не случайность, а необходимость... yes

      Согласен,коллега laughing
  5. carstorm 11
    carstorm 11 Вчера, 08:29 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    более важно что в этом участие ЭРА принимает. видимо МО все таки создавая этот технополис не прогадали.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 09:57 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Хоршая новость ,договору Монтре верить нельзя!!! wassat
    1. Инсургент
      Инсургент Вчера, 10:31 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Хоршая новость ,договору Монтре верить нельзя!!!

      Договору,верить можно yes , в его исполнение отдельными участниками в определённых условиях - НЕЛЬЗЯ...
    2. NordUral
      NordUral Вчера, 13:23 Новый
      • 2
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      +2
      Западу в целом и в частности верить нельзя.Я еще думал, что хоть с Германией можно наладить нормальные отношения, но и тут засомневался. Слишком уж их матрасники обломали, не тот немец пошел.
  7. Paranoid50
    Paranoid50 Вчера, 13:06 Новый
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    Цитата: Инсургент
    Кто здесь Наблюдатель, я,или вы ?

    Цитата: Наблюдатель2014
    Я просто не знаю что приличное сказать

    Цитата: Инсургент
    Сочувствую вашей ограниченности

    Наконец-то они встретились. wassat
  8. NordUral
    NordUral Вчера, 13:19 Новый
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    +3
    Приятно читать такое! Далее и другие моря надо бы начать тестировать новыми средствами.
  9. Kaw
    Kaw Вчера, 17:03 Новый
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    • 3
    -3
    А компьютеры опять на Виндовс. smile
  10. Pandiurin
    Pandiurin Вчера, 22:34 Новый
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    • 0
    0
    Там же базируются дельфины "в погонах".
    Теперь ещё будут кибер дельфины.