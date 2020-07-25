На базе ВВС США во Флориде произошёл инцидент со стрельбой

На нашей базе произошел инцидент с применением оружия, в результате которого один человек погиб и один пострадал. Я выражаю искренние соболезнования всем, кого затронула эта трагедия



На базе ВВС США Херлберт-филд в штате Флорида произошел инцидент с применением оружия , один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба первого авиакрыла специальных операций ВВС.Подробности произошедшей перестрелки не разглашаются, также не раскрываются личности участников стрельбы. На данный момент известно, что один человек погиб, еще один получил ранения и доставлен в ближайшую больницу.- заявила командующий первым авиакрылом специальных операций ВВС США полковник Джоселин Шермерхорн.На авиабазе начато расследование происшедшего.Отметим, что это не первый инцидент со стрельбой и жертвами на военных базах США. Из ближайших можно вспомнить инцидент со стрельбой на базе морской пехоты в Калифорнии, произошедший в начале июля. В конце прошлого года на базе ВМС США Pensacola во Флориде произошла стрельба, в результате которой четыре американских военнослужащих погибли, восемь получили ранения. В том же декабре аналогичный инцидент произошел на территории базы ВМС США Перл-Харбор, где погибли двое военнослужащих и ранения получили трое гражданских.