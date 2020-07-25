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На базе ВВС США во Флориде произошёл инцидент со стрельбой

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На базе ВВС США во Флориде произошёл инцидент со стрельбой

На базе ВВС США Херлберт-филд в штате Флорида произошел инцидент с применением оружия, один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба первого авиакрыла специальных операций ВВС.


Подробности произошедшей перестрелки не разглашаются, также не раскрываются личности участников стрельбы. На данный момент известно, что один человек погиб, еще один получил ранения и доставлен в ближайшую больницу.

На нашей базе произошел инцидент с применением оружия, в результате которого один человек погиб и один пострадал. Я выражаю искренние соболезнования всем, кого затронула эта трагедия

- заявила командующий первым авиакрылом специальных операций ВВС США полковник Джоселин Шермерхорн.

На авиабазе начато расследование происшедшего.

Отметим, что это не первый инцидент со стрельбой и жертвами на военных базах США. Из ближайших можно вспомнить инцидент со стрельбой на базе морской пехоты в Калифорнии, произошедший в начале июля. В конце прошлого года на базе ВМС США Pensacola во Флориде произошла стрельба, в результате которой четыре американских военнослужащих погибли, восемь получили ранения. В том же декабре аналогичный инцидент произошел на территории базы ВМС США Перл-Харбор, где погибли двое военнослужащих и ранения получили трое гражданских.
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24 комментария
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  1. Victor_B
    Victor_B Вчера, 09:28 Новый
    • 16
    • 1
    +15
    И почему мне их не жалко?
    Я, наверное, жертва путинской пропаганды!
    1. Vestnik
      Vestnik Вчера, 09:30 Новый
      • 8
      • 4
      +4
      Цитата: Victor_B
      И почему мне их не жалко?

      Тоже такое ощущение ...И даже догадываюсь кого застрелили )))) Опять на коленях стоять придется всей базе прося прощения.. laughing
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 09:35 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Victor_B
      наверное, жертва путинской пропаганды!

      Скорее жертва "цветной революции".
      1. Victor_B
        Victor_B Вчера, 09:38 Новый
        • 2
        • 2
        0
        Цитата: tihonmarine
        Скорее жертва "цветной революции".

        И где же в России цветная революция произошла?
        (Победу ельцина не предлагать, там лубофф к штатам предполагалась.)
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 09:52 Новый
          • 1
          • 2
          -1
          Цитата: Victor_B
          И где же в России цветная революция произошла?

          А России и разговора не было, все пока пишут о стрельбе на базе ВВС США Херлберт-филд в штате Флорида. Там эти жертвы революции.
          1. Victor_B
            Victor_B Вчера, 09:53 Новый
            • 0
            • 2
            -2
            Цитата: tihonmarine
            Там эти жертвы революции.

            Принял не свою персону...
  2. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
    СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 Вчера, 09:28 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    В армиях всех стран мира происходят несчастные случаи о которых информируют личный состав.Так же и на производствах происходят несчастные случаи.Новость для внутреннего потребления. hi
    1. Скифотавр
      Скифотавр Вчера, 10:23 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Цитата: СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
      В армиях всех стран мира происходят несчастные случаи о которых информируют личный состав.Так же и на производствах происходят несчастные случаи.Новость для внутреннего потребления. hi

      В конце прошлого года на базе ВМС США Pensacola во Флориде произошла стрельба, в результате которой четыре американских военнослужащих погибли, восемь получили ранения.
      Не хилые такие несчастные случаи. Они наркотики забыли разбавить? winked
    2. синоби
      синоби Вчера, 11:52 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Неуставные отношения,вы хотели сказать?Когда происходит инцедент с обращением оружия не по инструкции,обычно так и пишут (отдельная статья в уставе).Или нарушение ТБ.А не в результате инцидента со стрельбой.
  3. Пленник
    Пленник Вчера, 09:30 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Похоже они там, медленно но верно сходят с катушек. Хотя какое там медленно?!
  4. Ирек
    Ирек Вчера, 09:30 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Спец.службы работают, ищут российский след.
    1. Victor_B
      Victor_B Вчера, 09:40 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: Ирек
      Спец.службы работают, ищут российский след.

      Найдут!
      Обязательно.
  5. DNJoni
    DNJoni Вчера, 09:59 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Не сошлись во взглядах на новое движение черных.
    Еще некоторые белые осмеливаются не падать ниц, посыпая голову пеплом, при виде Черного...
    Кстати, а еврейские товарищи не виноваты перед черными??
    Ведь каждый второй или иногда и первый - это ведь банкиры, которые давно эксплуатировали труд чернокожих......
  6. Rusland
    Rusland Вчера, 10:01 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    "Подробности произошедшей перестрелки не разглашаются, также не раскрываются личности участников стрельбы."

    Видно стреляли по мухам, кому-то не повезло, муха на лоб присела. sad
  7. APASUS
    APASUS Вчера, 10:06 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Что произошло не понятно ,зачем это писать в СМИ ?
  8. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Вчера, 10:16 Новый
    • 3
    • 4
    -1
    На базе ВВС США во Флориде произошёл инцидент со стрельбой
    В российской армии такого конечно нет?И небыло?
    Это ужас когда твой брат берёт и стреляет в брата.Значит что то не правильно в обществе.Очень тяжело к таким новостям подбирать слова и выражения hi
    1. Кирилл Г...
      Кирилл Г... Вчера, 10:40 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Было и не раз и случаи бывали разные... У нас по заставам в нолевые было несколько расстрелов. Чем больше проблем в Социуме, тем сильнее это сказывается на армии.
  9. FreeDIM
    FreeDIM Вчера, 10:31 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Да какой нибудь нигер из клиринговой службы заявил, что стоять на коленях уже мало и нужно отс&$@ть..
  10. atakan
    atakan Вчера, 10:45 Новый
    • 1
    • 1
    0
    И что тут нового ?
    Вспоминаются инциденты со стрельбой в Советской армии , почти раз в неделю где то по стране .
  11. Ныробский
    Ныробский Вчера, 11:38 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Армия, неуставщина, оружие, стрельба.... как правило в карауле, или при разряжании оружия. Ничего нового. Было есть и будет в любой армии, ибо человеческий фактор никто не отменял и псих всегда найдётся.
  12. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 11:43 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    На базе ВВС США Херлберт-филд в штате Флорида произошел инцидент с применением оружия, один человек погиб
    У этой публики, которые мерикатосня, не только на "базах". Если в день (КАЖДЫЙ!) не завалят 10-12 чел., значит день прошел зря. На следующий валят 20-25 чел, чтобы покрыть результаты вчерашнего. Демократия!)) bully
  13. megadeth
    megadeth Вчера, 12:03 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Зачем нам то эта новость!!!??? Пусть хоть все они друг друга перебьют, у нас своих проблем выше крыши...
  14. V I P
    V I P Вчера, 13:58 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В любом случае кое кому фитиля в зад вставят.
    В нашей части было сходное. азербайджанецы задолбали и пацан схватил АК,но слава богу обошлось без стрельбы. Шуму было: месяц батальон шерстили. Кое кого за двери,а фитилей было выше крыши
  15. gurzuf
    gurzuf Вчера, 16:02 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Наверно негр достал.