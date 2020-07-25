Обзор мультикалиберной адаптивной винтовки MRAD Barrett

Спрос на стрелковое оружие сегодня продолжает оставаться высоким, как и конкуренция в оружейной сфере. В мире насчитывается свыше 200 зарубежных компаний, занимающихся выпуском стрелкового оружия.
На сегодняшний день одной из наиболее известных оружейных компаний является Barrett Firearms Manufacturing. Продукцию этой американской компании активно используют силовые подразделения, правоохранительные органы в нескольких десятках стран. Свою широкую известность этот оружейный монстр получил благодаря созданию и производству самозарядной винтовки под патрон.50 BMG. Модель М82 – одна из самых известных крупнокалиберных винтовок, которая до сих пор находится на вооружении американской армии и активно ею применяется.
Есть в модельном ряду Barrett Firearms Manufacturing и более универсальные винтовки. Одна из них была представлена на международной выставке охотничьего и спортивного оружия, средств самообороны и товаров для отдыха на открытом воздухе IWA&OutdoorClassics 2018 в Нюрнберге. Речь идёт о мультикалиберной адаптивной винтовке MRAD (Multi Role Adaptive Design). Краткий обзор данной модели оружия с комментариями журналиста, блогера и основателя "LAZAREV TACTICAL" смотрите в видео.