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Обзор мультикалиберной адаптивной винтовки MRAD Barrett

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Спрос на стрелковое оружие сегодня продолжает оставаться высоким, как и конкуренция в оружейной сфере. В мире насчитывается свыше 200 зарубежных компаний, занимающихся выпуском стрелкового оружия.


На сегодняшний день одной из наиболее известных оружейных компаний является Barrett Firearms Manufacturing. Продукцию этой американской компании активно используют силовые подразделения, правоохранительные органы в нескольких десятках стран. Свою широкую известность этот оружейный монстр получил благодаря созданию и производству самозарядной винтовки под патрон.50 BMG. Модель М82 – одна из самых известных крупнокалиберных винтовок, которая до сих пор находится на вооружении американской армии и активно ею применяется.

Есть в модельном ряду Barrett Firearms Manufacturing и более универсальные винтовки. Одна из них была представлена на международной выставке охотничьего и спортивного оружия, средств самообороны и товаров для отдыха на открытом воздухе IWA&OutdoorClassics 2018 в Нюрнберге. Речь идёт о мультикалиберной адаптивной винтовке MRAD (Multi Role Adaptive Design). Краткий обзор данной модели оружия с комментариями журналиста, блогера и основателя "LAZAREV TACTICAL" смотрите в видео.

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Самозарядная винтовка Токарева
«Трехлинейка» и все ее семейство
39 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Вчера, 18:35 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Есть в модельном ряду Barrett Firearms Manufacturing и более универсальные винтовки.

    Ронни Барретт (справа) и его сын Ричард Барретт (слева), занимающий пост президента компании Barrett Firearms Manufacturing

    В 1982 году, Ронни Барретт создал полуавтоматическую крупнокалиберную винтовку самостоятельно.
    1. vahpus
      vahpus Вчера, 19:01 Новый
      • 2
      • 7
      -5
      Цитата: Теренин
      В 1982 году, Ронни Барретт создал полуавтоматическую крупнокалиберную винтовку самостоятельно.

      Главное достижение Баррета, это штурмовой карабин Barrett REC7 в калибре 6,8 мм.
      Хорошая штуковина, на самом деле. Старичок АКМ ему проигрывает всё и везде.
      1. zwlad
        zwlad Вчера, 20:14 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Старичок АКМ был спроектирован на полвека раньше вообщето. Да и задачи у него были другие, а именно быстро и дешево вооружить СА надежным автоматическим оружием, с чем он АКМ великолепно справился.
        1. vahpus
          vahpus Вчера, 20:43 Новый
          • 1
          • 5
          -4
          Цитата: zwlad
          а именно быстро и дешево вооружить СА надежным автоматическим оружием,

          Вообще-то АКМ не совсем автоматическое оружие. Попасть из него автоматическим огнем дальше, чем на 100-150 м, очень даже непросто.
          Кроме того, дешевый сыр бывает только в мышеловке. Поэтому "дешево" это плохое слово для качественной вещи.
          Цитата: zwlad
          Старичок АКМ был спроектирован на полвека раньше вообщето.

          А вас вообще никогда не удивлял тот факт, что спроектирован он был всего лишь в двух и далеко не самых ведущих странах мира?
          1. kot423
            kot423 Вчера, 20:58 Новый
            • 4
            • 1
            +3
            Т.е. вы сравниваете только "Попасть из него автоматическим огнем дальше, чем на 100-150 м", остальное (кстати вот это "Поэтому "дешево" это плохое слово для качественной вещи." относится к копиям АКМ) неважно? Ок, тогда сравните КПВТ и ту пукалку, которую вы тут рекламируете. Напомню, что для КПВТ (как и для носорога хорошее зрение из анекдота) попадать белке в глаз необязательно (что вместе с деревом ее разорвет, что без него)
          2. zwlad
            zwlad Вчера, 21:04 Новый
            • 4
            • 0
            +4
            Может я чего не знаю, но АКМ был спроектирован в одной стране мира под названием СССР.
            Которая на тот момент была одной из ведущих стран мира. С которой считался даже нынешний гегемон в лице США.
            И автоматическим оружие называется не за возможность кинжальным пулеметным огнем прицельно выкашивать противника, а за принцип перезаряжания. И АКМ именно полноценное автоматическое оружие.
            1. vahpus
              vahpus Вчера, 21:12 Новый
              • 1
              • 10
              -9
              Цитата: zwlad
              в одной стране мира под названием СССР.
              Которая на тот момент была одной из ведущих стран мира.

              СССР была ведущей страной мира?
              Не смешите меня.
              СССР никогда не был ведущей страной мира. Он даже в первую десятку ведущих стран мира НИКОГДА не входил. Вторая десятка, это да, это его место. И РФ сейчас недалеко оттуда, на 21-м месте.
              Цитата: zwlad
              С которой считался даже нынешний гегемон в лице США.

              Никогда США с СССР ни в чем не считался. Потому что не с кем было считаться. Мал был этот клоп слишком.
              Цитата: zwlad
              И АКМ именно полноценное автоматическое оружие.

              Конечно, полноценное. Особенно с учетом того, что из него попасть во что-то дальше 150 м очень непросто.
              Полноценное оружие обеспечивает прицельное поражение и уничтожение целей на приблизительно одной и той же дальности. А АКМ этого не обеспечивает.
              И вот еще.
              В "ведущей стране мира" так и не смогли сделать:
              1. Армейский пистолет.
              2. Самозарядную армейскую винтовку.
              3. Снайперскую винтовку на ее основе.
              4. Нормальный ПП.
              Т.е. так и не смогли сделать ВСЁ.
              А что реально смогли, так это рассказывать друг другу байки о якобы волшебных свойствах убогих калашей. Про авторов первого из которых (АК-47) я вам ничего не скажу. А то вас кондратий хватит.
              1. kot423
                kot423 Вчера, 21:30 Новый
                • 3
                • 1
                +2
                Зато США (вы ведь с ней СССР решили сравнить), смогли сделать:
                1. ПРО Patriot. которое может защитить только себя и то, только по праздникам
                2. F -35, который пока не пнешь, не полетит, зато 5 поколение
                3. Zumwalt - который дальше 50км от базы ни-ни, а то либо винт, либо двиг отвалится в очередной раз.
                4. Авианосец "форд" - проще сказать, что на нем работает...
                5. Абрамс - который от учебного снаряда разваливается.
                "Ведущая" страна мира - "абаржаца просто".
                1. vahpus
                  vahpus Вчера, 21:41 Новый
                  • 0
                  • 5
                  -5
                  Цитата: kot423
                  Зато США (вы ведь с ней СССР решили сравнить)

                  Я решил?
                  Нисколько.
                  Убогий СССР сравнивать с США, людей смешить.
                  Цитата: kot423
                  "Ведущая" страна мира - "абаржаца просто".

                  Можете даже обср.... обделаться. Но от этого США ведущей страной мира быть не перестанут.
                  1. kot423
                    kot423 Вчера, 21:45 Новый
                    • 4
                    • 0
                    +4
                    Цитата: vahpus
                    США ведущей страной мира быть не перестанут.

                    В развязывании войн, ссыкливости при равном (или около этого) противнике, геноциде, вешании лапши на уши всему миру и т.д. и т.п - несомненно.
                    1. vahpus
                      vahpus Вчера, 21:46 Новый
                      • 0
                      • 4
                      -4
                      Цитата: kot423
                      В развязывании войн, ссыкливости при равном (или около этого) противнике, геноциде, вешании лапши на уши всему миру и т.д. и т.п - несомненно.

                      Если прятать голову в песок, то вас будут драть в торчащий из этого песка зад.
                      1. kot423
                        kot423 Вчера, 21:49 Новый
                        • 3
                        • 0
                        +3
                        Цитата: vahpus
                        Если прятать голову в песок, то вас будут драть в торчащий из этого песка зад.

                        Очень хорошая аналогия того, что сейчас происходит и что будет в дальнейшем в матрасии. Браво, срочно удалите коммент, а то лишат сребренников за неумелое поливание грязью как Советского, так и Российского.
                      2. vahpus
                        vahpus Вчера, 21:51 Новый
                        • 0
                        • 5
                        -5
                        Цитата: kot423
                        Очень хорошая аналогия того, что сейчас происходит и что будет в дальнейшем в матрасии.

                        Вы на самом деле такой глупый или просто прикидываетесь таким?
                        Цитата: kot423
                        как Советского, так и Российского.

                        Не надо путать советское с российским. Ничего общего между ними нет. Это разные страны.
                      3. kot423
                        kot423 Вчера, 21:59 Новый
                        • 3
                        • 0
                        +3
                        Цитата: vahpus
                        Не надо путать советское с российским.

                        Решили с неудобной темы о "восхвалении матрасов" соскочить? Или в методичке не указано, что Россия - это преемница СССР, а это не только долги, но и договоры, школы строения, научные наработки и т.д.?
                      4. vahpus
                        vahpus Вчера, 22:11 Новый
                        • 0
                        • 4
                        -4
                        Цитата: kot423
                        Россия - это преемница СССР

                        У СССР 15 приемниц.
                        Учите матчасть.
                      5. kot423
                        kot423 Вчера, 22:17 Новый
                        • 2
                        • 0
                        +2
                        Цитата: vahpus
                        Учите матчасть.

                        Которая из матрасии? Спасибо, поржал над вашим предложением.
                        Т.е. бывшая УССР (а сейчас страна 404) все также работает на космос, авиацию? Грузия до сих пор вина лучше Франции делает на мировой рынок? И долги СССР эти 14, толкая и ругаясь друг на друга (у кассы) - побежали выплачивать?
                      6. vahpus
                        vahpus Вчера, 22:21 Новый
                        • 0
                        • 2
                        -2
                        Цитата: kot423
                        И долги СССР эти 14, толкая и ругаясь друг на друга (у кассы) - побежали выплачивать?

                        А это что еще за такой повод для гордости?
                        Выплатить чужие долги, ума большого не надо.
                        Они долги не выплачивали.
                        А активы, списанные неграм Африки, с РФ еще спросят. Когда почувствуют, что можно.
                      7. kot423
                        kot423 Вчера, 22:30 Новый
                        • 1
                        • 0
                        +1
                        Цитата: vahpus
                        А активы, списанные неграм Африки, с РФ еще спросят. Когда почувствуют, что можно.

                        Это вы сейчас свои "влажные мечты" озвучили?
                    2. vahpus
                      vahpus Вчера, 22:22 Новый
                      • 0
                      • 2
                      -2
                      А вообще, не пишите мне.
                      Мне кажется, что вы негодяй.
                      По замашкам очень похоже.
                      А я с негодяями предпочитаю не общаться.
                      Брезгую, знаете ли.
                    3. kot423
                      kot423 Вчера, 22:25 Новый
                      • 1
                      • 0
                      +1
                      Ой все laughing Бот на содержании, за неимением аргументов на задаваемые ему вопросы, "брезгует" отвечать laughing Как же жить теперь, поставленный в позу общаться перестанет...
                  2. Aleksandre
                    Aleksandre Вчера, 22:24 Новый
                    • 2
                    • 0
                    +2
                    Цитата: kot423
                    Которая из матрасии? Спасибо, поржал над вашим предложением.
                    Т.е. бывшая УССР (а сейчас страна 404) все также работает на космос, авиацию? Грузия до сих пор вина лучше Франции делает на мировой рынок? И долги СССР эти 14, толкая и ругаясь друг на друга (у кассы) - побежали выплачивать?

                    Самое главное забыли - именно Россия заняла место СССР в СБ ООН, то есть ее правопреемственность признается ООН.
                  3. vahpus
                    vahpus Вчера, 22:29 Новый
                    • 0
                    • 2
                    -2
                    Будущее вас и таких, как вы, еще сильно удивит.
                  4. kot423
                    kot423 Вчера, 22:34 Новый
                    • 2
                    • 0
                    +2
                    А чему удивляться? Таких как мы еще в школе учили, что запад - загнивающий. Что он прекрасно доказывает грызней между собой до треска ЕС и своим хозяином в последнее время.
                2. kot423
                  kot423 Вчера, 22:37 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Спасибо за поправку, я не забыл, просто для оппонента это "слоооожна" для понимания.
                3. mat-vey
                  mat-vey Сегодня, 04:56 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Цитата: kot423
                  Спасибо за поправку, я не забыл, просто для оппонента это "слоооожна" для понимания.

                  Вы что опять не поняли что это реинкарнация "ДП-27 винтовка" пожаловала?
  • zwlad
    zwlad Вчера, 21:56 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Прошу прощения за вопрос. А Вам сколько лет?
    1. Aleksandre
      Aleksandre Вчера, 22:23 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: zwlad
      Прошу прощения за вопрос. А Вам сколько лет?

      Судя по всему написанному выше бреду - ответ слишком очевиден lol
      1. vahpus
        vahpus Вчера, 22:33 Новый
        • 0
        • 2
        -2
        Цитата: Aleksandre
        Судя по всему написанному выше бреду

        Вами написанному?
        Может быть.
        1. zwlad
          zwlad Вчера, 23:18 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Вы не ответили на мой вопрос.
        2. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 04:58 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: vahpus
          Цитата: Aleksandre
          Судя по всему написанному выше бреду

          Вами написанному?
          Может быть.

          Опять контрольный вопрос - так что у вас там ДП-27?
  • Теренин
    Теренин Вчера, 22:29 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Цитата: vahpus
    Никогда США с СССР ни в чем не считался. Потому что не с кем было считаться. Мал был этот клоп слишком.

    Так если вы не про винтовку, а про страну, так дАрАгой, Россия и в худшие то времена, чхать хотела, в отличие от вас - скакунов, на исключительность США, со всеми ее передовыми технологиями и санкциями.
    Её (США), Сев-Корея послала в эротическое плавание с ее "первом местом в мире" и она гордо туда поплыла crying.
    1. vahpus
      vahpus Вчера, 22:32 Новый
      • 0
      • 4
      -4
      Цитата: Теренин
      Россия и в худшие то времена, чхать хотела

      Россия (историческая) скончалась.
      В 1918 г.
      Мертвые не чихают.
      Цитата: Теренин
      Её (США) Сев-Корея послала в эротическое плавание с ее "первом местом в мире" и она гордо туда поплыла

      Вот вы скоро и увидите. Кто и в каком плаванье находится.
      1. Теренин
        Теренин Вчера, 22:39 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: vahpus
        Россия (историческая) скончалась.
        В 1918 г.
        сон страшный приснился? Меньше курите дурь.

        Цитата: vahpus
        Мертвые не чихают.
        Чего же тогда среди мертвых околачиваешься, как будто медом намазали. А, понятно winked у вас сверх задача - отрицать наше существование.

        Цитата: vahpus
        Вот вы скоро и увидите. Кто и в каком плаванье находится.
        неужто нажалуетесь самому Помпео? belay
        Дембель неизбежен! Крикнул салага и ... заплакал crying .
        1. vahpus
          vahpus Вчера, 22:42 Новый
          • 0
          • 3
          -3
          Учитесь.
          У вас явные провалы в образовании.
          Нифига вы не знаете.
          Вы даже не в курсе, что СССР и Российская империя, это два РАЗНЫХ государства.
          При этом СССР НЕ БЫЛ правоприемником РИ. И РФ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ правоприемником РИ.
          С 1918 г. отсчет истории начался ЗАНОВО.
          1. Теренин
            Теренин Вчера, 22:47 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: vahpus
            Учитесь.
            У вас явные провалы в образовании.
            Нифига вы не знаете.
            Вы даже не в курсе, что СССР и Российская империя, это два РАЗНЫХ государства.
            При этом СССР НЕ БЫЛ правоприемником РИ. И РФ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ правоприемником РИ.

            Ну, что понятливый "учитель" с большой дороги, Помпео трубку не поднял? Понимаю, он боится с вами разговаривать, вы все переговоры записываете, а потом продаете конкурирующим партиям на очередных выборах США. Так, что давайте сами, трындите дальше, как космические корабли бороздят Большой театр.
          2. vahpus
            vahpus Вчера, 22:49 Новый
            • 0
            • 2
            -2
            Цитата: Теренин
            Помпео трубку не поднял? Понимаю, он боится с вами разговаривать, вы все переговоры записываете, а потом продаете конкурирующим партиям на очередных выборах США. Так, что давайте сами, трындите дальше, как космические корабли бороздят Большой театр.

            Такую забористую пургу человек в своем уме нести точно не может.
          3. Теренин
            Теренин Вчера, 22:52 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: vahpus
            Цитата: Теренин
            Помпео трубку не поднял? Понимаю, он боится с вами разговаривать, вы все переговоры записываете, а потом продаете конкурирующим партиям на очередных выборах США. Так, что давайте сами, трындите дальше, как космические корабли бороздят Большой театр.

            Такую забористую пургу человек в своем уме нести точно не может.

            Ну, дык, заскочивший "интеллектуал"
            Цитата: vahpus
            Учитесь.
            У вас явные провалы в образовании.
            Нифига вы не знаете.
  • kot423
    kot423 Вчера, 22:42 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: vahpus
    Россия (историческая) скончалась.
    В 1918 г.

    Это вы так намекнули про время, когда матрасов с ДВ выкинули?
  • Aleksandre
    Aleksandre Вчера, 20:23 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Цитата: vahpus
    Главное достижение Баррета, это штурмовой карабин Barrett REC7 в калибре 6,8 мм.
    Хорошая штуковина, на самом деле. Старичок АКМ ему проигрывает всё и везде.

    А Вы только представьте, насколько этому чудо-карабину проигрывает по ТТХ фузея 17го века...