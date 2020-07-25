США показали спутниковые снимки, якобы доказывающие присутствие России в Ливии

Россия продолжает играть бесполезную роль в Ливии, поставляя материалы и оборудование группе Вагнера

США в очередной раз обвинили Россию в нахождении в Ливии российских наемников из ЧВК Вагнера. В доказательство африканское командование ВС США (AFRICOM) предоставило спутниковые снимки, якобы снятые на ливийской территории. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте AFRICOM.На размытых снимках, представленных командованием AFRICOM на брифинге, показана военная техника, принадлежащая якобы российской ЧВК Вагнера. По убеждению американцев, эти снимки доказывают факт снабжения Москвой российских наемников, воюющих в Ливии на строне ЛНА Хафтара.Утверждается, что на представленных спутниковых снимках показаны позиции российских наемников в Сирте и авиабазе Аль-Хадим недалеко от Бенгази. На фото американские военные разглядели бронеавтомобили "Тигр", ЗРПК "Панцирь-С1", военно-транспортные самолеты Ил-76 и фронтовые бомбардировщики Су-24.- говорится в сообщении AFRICOM.На брифинге, посвященном данным снимкам, начальник операций AFRICOM, бригадный генерал корпуса морской пехоты Брэдфорд Геринг заявил, что типы и объемы представленного оборудования "демонстрируют намерение использовать возможности для ведения наступательных боевых действий, а не для оказания гуманитарной помощи".Как смог это определить генерал по размытым снимкам не сообщается.