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США показали спутниковые снимки, якобы доказывающие присутствие России в Ливии

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США показали спутниковые снимки, якобы доказывающие присутствие России в Ливии

США в очередной раз обвинили Россию в нахождении в Ливии российских наемников из ЧВК Вагнера. В доказательство африканское командование ВС США (AFRICOM) предоставило спутниковые снимки, якобы снятые на ливийской территории. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте AFRICOM.


На размытых снимках, представленных командованием AFRICOM на брифинге, показана военная техника, принадлежащая якобы российской ЧВК Вагнера. По убеждению американцев, эти снимки доказывают факт снабжения Москвой российских наемников, воюющих в Ливии на строне ЛНА Хафтара.

Утверждается, что на представленных спутниковых снимках показаны позиции российских наемников в Сирте и авиабазе Аль-Хадим недалеко от Бенгази. На фото американские военные разглядели бронеавтомобили "Тигр", ЗРПК "Панцирь-С1", военно-транспортные самолеты Ил-76 и фронтовые бомбардировщики Су-24.


Россия продолжает играть бесполезную роль в Ливии, поставляя материалы и оборудование группе Вагнера

- говорится в сообщении AFRICOM.


На брифинге, посвященном данным снимкам, начальник операций AFRICOM, бригадный генерал корпуса морской пехоты Брэдфорд Геринг заявил, что типы и объемы представленного оборудования "демонстрируют намерение использовать возможности для ведения наступательных боевых действий, а не для оказания гуманитарной помощи".

Как смог это определить генерал по размытым снимкам не сообщается.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/USAfricaCommand
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У Хафтара сообщили о причинах, по которым не приняли бой на авиабазе Аль-Ватия
Власти Триполи намерены передать Москве список россиян, воюющих на стороне ЛНА Хафтара
65 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Вчера, 09:31 Новый
    • 14
    • 10
    +4
    Должен же кто-то новейшую технику эксплуатировать.
    Как этим занимаются арабы давно известно.
    А там наемники-не наемники... КОНСУЛЬТАНТЫ они. За деньги, вестимо.
    Ихтамнеты!
    1. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Вчера, 09:44 Новый
      • 20
      • 4
      +16
      США показали спутниковые снимки, якобы доказывающие присутствие России в Ливии

      Ну и что тут удивительного? Россия разгребает вами навороченное в Ливии! Вводим бесполётную зону, как вы раньше, но уже по своему - по российски! yes
      1. Vestnik
        Vestnik Вчера, 09:50 Новый
        • 18
        • 7
        +11
        Цитата: СРЦ П-15
        Ну и что тут удивительного? Россия разгребает вами навороченное в Ливии! Вводим бесполётную зону, как вы раньше, но уже по своему - по российски!

        Молодец Александр good ..Ваши слова ,да МИДу нашему в уши !
        А то вечно оправдываемся ....
        Запад не ведает что натворил ! И сейчас они это все испытывают на себе Всю ненависть .Пытаются на колени вставать ,а уже поздно ..
        Путин вам в Мюнхене все сказал ,что вас ждет . negative
      2. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Вчера, 10:04 Новый
        • 7
        • 7
        0
        Цитата: СРЦ П-15
        США показали спутниковые снимки, якобы доказывающие присутствие России в Ливии

        Ну и что тут удивительного? Россия разгребает вами навороченное в Ливии! Вводим бесполётную зону, как вы раньше, но уже по своему - по российски! yes
        yes Кстати как вариант.И причём толково.Без шума и пыли так сказать.Будем посмотреть дальше .
        1. kot28.ru
          kot28.ru Вчера, 12:19 Новый
          • 8
          • 0
          +8
          а снимки спутниковые российских Буков на Донбассе до сих пор стесняются показать hi6 лет прошло а снимков нет,хотя они,американцы,говорят,что есть.Врут!!!
          1. Наблюдатель2014
            Наблюдатель2014 Вчера, 12:21 Новый
            • 2
            • 2
            0
            Цитата: kot28.ru
            а снимки спутниковые российских Буков на Донбассе до сих пор стесняются показать hi

            Наверное стеснительные.Особо показать то нечего.Чистая психология.И больше ничего .
            1. kot28.ru
              kot28.ru Вчера, 12:38 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Почему нечего?Кто то же запустил ракету,просто им неудобно признаться,что Россия и ДНР к этому отношения не имеют.Потому "там" секретно чтобы ТТХ не раскрывать,а "тут" не секретно,а как же ТТХ?Я и говорю-заврались американцы!
          2. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 23:55 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Когда над Донбасом ам.спутник пролетал у него вдруг "пленка кончилась".А интересно в этот момент над Донбасом российский спутник не висел?Со всеми вытекающими отсюда последствиями!
      3. lucul
        lucul Вчера, 10:15 Новый
        • 18
        • 3
        +15
        Ну и что тут удивительного?

        Как что , удивительно " качество " снимков ))))
        Ведь как нам пели либералы в 80-90-е - у амеров техника настолько продвинутая , " что со спутника можно прочитать даже название газеты ", куда нам до них . А тут оно видишь как, вообще ничего не видно )))
        Либералы и ложь - просто братья синонимы ....
        1. с-т Petrov
          с-т Petrov Вчера, 10:42 Новый
          • 6
          • 1
          +5
          у них есть крутые спутники и крутая техника, это снимки не с нее.
          почему? хз. может толкают лажу.

          думаю, Россия обязана быть в Ливии. Если не Россия, то кто? А почему если еще кто-то обязан быть там, то без Россиюшки? Все сошлось.

          1. Ныробский
            Ныробский Вчера, 11:51 Новый
            • 5
            • 0
            +5
            Цитата: с-т Petrov
            может толкают лажу.

            Тут надо писать без слова -"может". Толкают лажу однозначно. Что интересно, когда в Ливии с некоторым интервалом сожгли три украинских ИЛ-76, которые возили оружие и для ПНС и для Хафтара, то США их в упор не замечали, а тут эти вострошарые на мутных снимках разглядели российский самолёт.
            1. кредо
              кредо Вчера, 18:39 Новый
              • 4
              • 0
              +4
              Цитата: Ныробский
              Цитата: с-т Petrov
              может толкают лажу.

              Тут надо писать без слова -"может". Толкают лажу однозначно. Что интересно, когда в Ливии с некоторым интервалом сожгли три украинских ИЛ-76, которые возили оружие и для ПНС и для Хафтара, то США их в упор не замечали, а тут эти вострошарые на мутных снимках разглядели российский самолёт.

              С таким же успехом США могли бы сделать снимок территории Украины или любой другой страны мира, где эксплуатируются советские самолёты и другая военная техника и заявить о том, что там находятся незаконные российские военизированные формирования потому что так решили в США.
              Ничего нового, всё тот же американский способ обвинить во всех смертных грехах кого угодно кроме себя.
        2. халпат
          халпат Вчера, 12:25 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: lucul
          Ну и что тут удивительного?

          Как что , удивительно " качество " снимков ))))
          Ведь как нам пели либералы в 80-90-е - у амеров техника настолько продвинутая , " что со спутника можно прочитать даже название газеты ", куда нам до них . А тут оно видишь как, вообще ничего не видно )))
          Либералы и ложь - просто братья синонимы ....

          Я слышал, что снимки специально «загрубляют», чтобы не были понятны истинные возможности снимающей аппаратуры.
          Ну как бы там ни было, правда или нет с намеренным «загрублением», это не добавляет публикуемым снимкам достоверности.
          И вот у меня ещё вопрос: Пацирь между двумя Су-24, это он так замаскировался? wink
        3. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 00:00 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Это не качество ,качество припасено для в/ч в России.Я обалдел от качества на Кольском полуострове ,особенно в районе Североморска.Да там практически везде есть на что посмотреть.
      4. abror
        abror Вчера, 11:59 Новый
        • 1
        • 8
        -7
        Сперва в Сирии введите безполёную зону,....
  2. Ирек
    Ирек Вчера, 09:32 Новый
    • 5
    • 3
    +2
    На компе нарисовали и за спутниковые снимки выдали, вам только дефективные верят.
    1. military_cat
      military_cat Вчера, 11:15 Новый
      • 2
      • 4
      -2
      Вы считаете, Россия не занимается отстаиванием своих геополитических интересов за рубежом?
      1. kot28.ru
        kot28.ru Вчера, 12:23 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Почему тогда они не предоставили спутниковые снимки пуска с ЗРК по Боингу в 2014 году на Украине?Там-секретно,тут-нет?Или все же украинский Бук был!Значит врут!
        1. military_cat
          military_cat Вчера, 13:38 Новый
          • 0
          • 4
          -4
          Пуски ракет снимают другой системой, тепловизионной, более сложной. Снимки пуска ЗРК по Боингу в Иране они тоже не рассекретили, но Иран не отрицает, что сбил он.
          1. kot28.ru
            kot28.ru Вчера, 14:13 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            В общем,ничего в этом плане на Россию у них по Донбассу нет hi
  3. Igoresha
    Igoresha Вчера, 09:34 Новый
    • 9
    • 1
    +8
    а если и присутствуют, почему нельзя
  4. Русь
    Русь Вчера, 09:39 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Якобы... да бы мешает.... wassat
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 09:40 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Заткунулись!Смотрим молча и завидуем!А Египет тут не причем!Я горжусь этим композитором!!!
    1. rotfuks
      rotfuks Вчера, 10:16 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Насчет «заткнулись» это вы к кому обращаетесь? Может вам галоперидолу принять? А то у вас явные проблемы с воспитанием и культурой общения.
  6. askort154
    askort154 Вчера, 09:40 Новый
    • 9
    • 1
    +8
    США в очередной раз обвинили Россию в нахождении в Ливии российских наемников из ЧВК Вагнера.

    Лучше покажите спутниковые снимки, какие подразделения США находятся в Сирии, Ираке, Украине и ....!
    А главное - на каком основании.
  7. svp67
    svp67 Вчера, 09:42 Новый
    • 11
    • 0
    +11
    Странно слышать подобные обвинения от страны армия которой находится во многих странах, даже не спросив у их законных правительств разрешения на это...
  8. Welldone
    Welldone Вчера, 09:44 Новый
    • 10
    • 0
    +10
    И что? Даже если так. В чем они нас упрекают? В своем глазу бревно не замечают.
    1. Vestnik
      Vestnik Вчера, 09:54 Новый
      • 11
      • 4
      +7
      Цитата: Welldone
      И что? Даже если так. В чем они нас упрекают? В своем глазу бревно не замечают.

      Мы Венесуэле или Кубе разместим военную базу и такие вопли страха начнутся ..))))
      Так что все еще впереди ..Готовьте пончики с джемом и памперсы амерсы..
      1. с-т Petrov
        с-т Petrov Вчера, 10:47 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Володя сказал что уже смысла в целом нет в базах под боком США. Достанем и так.
        Там если только разведкой и заниматься

        хотя ракету надо для тонуса. чтоб хотя бы не просто так кукарекали на нас.
        1. Vestnik
          Vestnik Вчера, 12:26 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Цитата: с-т Petrov
          Володя сказал что уже смысла в целом нет в базах под боком США. Достанем и так.
          Там если только разведкой и заниматься

          Ну в принципе верно .. wink
          Цитата: с-т Petrov
          хотя ракету надо для тонуса. чтоб хотя бы не просто так кукарекали на нас.

          И я про это !
          Но вот дети,внуки наши такие рисунки рисуют ..Есть о чем задуматься! wassat
        2. Симаргл
          Симаргл Сегодня, 06:45 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: с-т Petrov
          смысла в целом нет в базах под боком США. Достанем и так.
          Смысл есть. Ремонт, материальное обеспечение в дальних походах. Ну и расширение влияния в регионе. Не сами США прессовать, а их потенциальных или нынешних "подопечных".
  9. Пленник
    Пленник Вчера, 09:49 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    "...На фото американские военные разглядели бронеавтомобили "Тигр", ЗРПК "Панцирь-С1", военно-транспортные самолеты Ил-76 и фронтовые бомбардировщики Су-24..." (с) what Полная лажа! Скажу банальность, но без ящика водки, сваленных в кучу балалаек и банок с соленными огурцами фото не убедительно.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Вчера, 11:51 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Пленник (Айрат) Сегодня, 09:49
      +4
      "...На фото американские военные разглядели бронеавтомобили "Тигр", ЗРПК "Панцирь-С1", военно-транспортные самолеты Ил-76 и фронтовые бомбардировщики Су-24..." (с) what Полная лажа! Скажу банальность, но без ящика водки, сваленных в кучу балалаек и банок с соленными огурцами фото не убедительно.
      И для большей убедительности - кусок трубы с "Северного потока-2". wink
  10. DNJoni
    DNJoni Вчера, 09:56 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Главное что-то веское ляпнуть.
    Потом привести пару высказываний с левых аккаунтов (может и своих же) и создан неопровержимый факт агрессивности России.
    Мошенники, одно слово
  11. Rusland
    Rusland Вчера, 09:57 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    " Как смог это определить генерал по размытым снимкам не сообщается."

    Видно генерал попал в оборот, при некоторых обстоятельствах, короче ведёт себя как свинья в апельсинах.
  12. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Вчера, 10:01 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Как смог это определить генерал по размытым снимкам не сообщается.

    "Мамой клянус, да-а-а?.."
  13. APASUS
    APASUS Вчера, 10:02 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Не верю ,что командование США пользуется такими размытыми снимками.Не видно как медведи пьют водку на аэродроме laughing laughing laughing
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Вчера, 11:52 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      APASUS (Pavo) Сегодня, 10:02
      +3
      Не верю ,что командование США пользуется такими размытыми снимками.Не видно как медведи пьют водку на аэродроме laughing laughing laughing
      Они в это время ушли в магАзин за водкой. laughing
      1. D16
        D16 Вчера, 15:53 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Они в это время ушли в магАзин за водкой.

        Так балалайки бы оставили. ЧО с собой-то носить? laughing
  14. новичок
    новичок Вчера, 10:06 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Ёк мокарёк, ну и фамилице у этого янки_ Геринг. Читая сию фамилию ощущаю недобрые чувства.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Вчера, 11:55 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      новичок (garik) Сегодня, 10:06
      +1
      Ёк мокарёк, ну и фамилице у этого янки_ Геринг. Читая сию фамилию ощущаю недобрые чувства.
      Что естьто есть. Может оставшийся родственничик - не удивлюсь. Мерикатосня перетаскала к себе многих и многих из той публики.
      1. новичок
        новичок Вчера, 11:56 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        И я об этом, коллега. На генном уровне "волосы" встали дыбом.
  15. businessv
    businessv Вчера, 10:12 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    США в очередной раз обвинили Россию в нахождении в Ливии российских наемников из ЧВК Вагнера.
    Снова здорова! И что теперь? Если весь мир начнёт обвинять полосатиков в незаконном присутствии в некоторых регионах мира, а полосатики на это отвечать, то им и воевать-то некогда будет!
  16. Кирилл Г...
    Кирилл Г... Вчера, 10:36 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Так че господин Геринг то сказать то хотел? Поскакать просто?! Или на грубость нарваться?
  17. Игорь Половодов
    Игорь Половодов Вчера, 10:38 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Не в тему, но пусть лучше покажут спутниковые снимки нахождения американцев на луне!
  18. rocket757
    rocket757 Вчера, 10:42 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Понятно, что будут стараться навещать всех "собак" на кого угодно .... хотя им то есть чем "гордиться", на этом поле деятельности. Следы их "трудов" можно найти везде где можно и казалось бы, нельзя.
  19. Alien From
    Alien From Вчера, 10:46 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Бригадный генерал Брэдфорд Геринг......ух, а втирает прямо как Геббельс!
  20. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 10:52 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    А чего обвинять РФ? И кто должен обвинять РФ? У кого такие полномочия? Вообще . что бы отбить охоту у Американских и израильских "товарищей" публиковать снимки наших объектов или близких к нашим, надо публиковать подробные снимки американских и израильских объектов на БВ. Я не понимаю, почему так не делают!
  21. Piramidon
    Piramidon Вчера, 10:54 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    военно-транспортные самолеты Ил-76

    Пока что, до этого, там были точно зафиксированы 3 украинских борта

  22. zwlad
    zwlad Вчера, 11:16 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Бедные янки, прошло то золотое время когда Россия спрашивала разрешение когда и куда послать свои войска, советников и ЧВК.
    И самое печальное что махание пробиркой уже не работает.
  23. Алекс2000
    Алекс2000 Вчера, 11:27 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    Все верно. Техника должна работать.

    Жалко, что наш сопли жуют и никаких снимков ЮСА не обнародуют. Но это к Политике и Шойгу, который высоко оценивает сотрудничество с США обычно.
    1. Piramidon
      Piramidon Вчера, 16:52 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Алекс2000
      Но это к Политике и Шойгу, который высоко оценивает сотрудничество с США обычно

      Поконкретнее можно? В чем именно сотрудничает?
      1. Алекс2000
        Алекс2000 Вчера, 20:37 Новый
        • 0
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        Поищите сами.
        Раза три натыкался в новостях на "Шойнгу высоко оценил сотрудничество с американцами в Сирии... в борьбе с терроризмом.... еще гдето...." . Специально не искал, так что такого должно быть еще больше, если поискать....
  24. Аморфис
    Аморфис Вчера, 12:08 Новый
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    Наверное со спутника по выхлопу (перегару) из кабин техники поняли что русские))))
  25. AlexFly
    AlexFly Вчера, 12:09 Новый
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    По-моему Панцирь и служит для защиты поставки гуманитарных грузов на аэродромы, где возможна атака противника. Наличие СУ-24 говорит лишь о том , что противник располагает современными средствами нападения, а для это необходимы средства превентивной защиты. И не более того. И гхто тут щебечет о нападении? Уж не сами ли агрессоры?
  26. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Вчера, 12:24 Новый
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    Какая выгода РФ от спонсирования/поддержки одной из сторон в многолетнем Ливийском гражданском конфликте ? И на кого мы ставим - на Хафтара ? Маршал - ровестник Каддафи, из него уже песок сыпется , а все его обещания и преференции будут неактуальны если борьба затянется или если он помрет и его заменит приемник .
    1. D16
      D16 Вчера, 16:08 Новый
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      Какая выгода РФ от спонсирования/поддержки одной из сторон в многолетнем Ливийском гражданском конфликте ?

      При чем тут Россия? Речь идет о ЧВК. То есть это коммерческий проект, спонсируемый третьими странами, скорее всего ОАЭ. Россия по пути получает плюшки от недопущения Турции к ливийской нефти и сокращения от ее экспорта. Помрет Хафтар, назначат другого, но статус кво будет зависеть от присутствия российской ЧВК. Они будут там, пока есть платежеспособные клиенты.
  27. Яро Полк
    Яро Полк Вчера, 13:20 Новый
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    Лучше бы показали кто сбил МЧ17 .
  28. К-50
    К-50 Вчера, 13:36 Новый
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    Меня всё время удивляет такой момент. Со спутников видно чуть ли не номер у машины, но когда речь заходит о каких-то доказательствах против России, ну и бывает других стран, то спутниковые снимки сразу становятся нечёткими, размытыми, смазанными и с прочей фигнёй, которая никак не способствует более детальным доказательствам.
    Походу наши научились на спутники и их оборудование влиять прямо своим присутствием в кадре. fellow lol
  29. aleks neym_2
    aleks neym_2 Вчера, 13:41 Новый
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    А снимочков по боингу на украине размытых не осталось???
  30. Gar
    Gar Вчера, 16:25 Новый
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    На снимках, возле исследуемых объектов, видны надписи на русском языке, крупными буквами на песке-" российские позиции"со знаками-Серп и Молот.
  31. фа2998
    фа2998 Вчера, 16:29 Новый
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    Цитата: СРЦ П-15
    США показали спутниковые снимки, якобы доказывающие присутствие России в Ливии

    Ну и что тут удивительного? Россия разгребает вами навороченное в Ливии! Вводим бесполётную зону, как вы раньше, но уже по своему - по российски! yes

    Может лучше сначала в Сирии введем?Там наши войска,корабли ,самолеты.Там израильтяне как хозяева летают и прочие.И бомбят.
  32. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 18:02 Новый
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    Вот интересно, а когда США покажут спутниковые снимки Малазийского Боинга МН-17 от 17 июля 2014 года?
  33. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Вчера, 18:08 Новый
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    laughing Если США такие глазастые, то наверняка видели кто сбил малазийский laughing "Боинг" над Украиной.
  34. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Вчера, 18:13 Новый
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    Насколько я могу судить, последние несколько лет в международных отношениях главный лозунг звучит как "А нам пофигу". Наши амеров тыкают носом в незаконное присутствие и воровство нефти в Сирии - им пофигу. Они нам на что-то взялись указывать - нам аналогично. Показали и сами написали, что придумали.laughing

    Этика международных отношений утеряна совсем, ибо договориться не можем, а когда вдруг получается (крайне редко), договоры существуют недолго. -Ничего серьёзного, господа! Расходимся! laughing