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США готовятся к роли рефери в турецко-греческом конфликте: к Криту идёт АУГ ВМС США

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США готовятся к роли рефери в турецко-греческом конфликте: к Криту идёт АУГ ВМС США

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Dwight D. Eisenhower прибывает в Средиземное море, где пройдут учения палубной авиации США с греческими ВВС. Об этом сообщает новостной портал Newsbomb.gr.


Американская АУГ, в которую кроме авианосца входят еще 12 кораблей, в субботу проследует через Суэцкий канал в Средиземное море, где авианосец отправится в район к югу от греческого острова Крит. Уточняется, что авианосец остановится на границе греческой исключительной экономической зоны (ИЭЗ). В учениях примут участие четыре пары самолетов F-16 греческих ВВС и четыре самолета F-18 с авианосца.

Как пишет издание, это первое существенное вмешательство США в кризисную ситуацию, возникшую во вторник по вине Турции. Отправкой АУГ в данный район американцы хотят показать, что могут играть роль рефери и предотвратить любые наступательные действия, которые Турция может попытаться предпринять.

Напомним, что Турция во вторник выпустила оповещение о проведении сейсмических исследований в исключительной экономической зоне Греции у острова Кастеллоризо к югу от Крита с 21 июля по 2 августа, а это может привести к вооруженному конфликту Греции и Турции.

В настоящее время турецкое исследовательское судно Oruc Reis стоит на якоре в порту Антальи, однако в случае необходимости оно в течение дня может прибыть в район Кастелоризо и других греческих островов для начала поисков углеводородов. Также сообщается о концентрации вдоль турецкого побережья и в районе близ Кастелоризо турецкого флота из двух групп примерно по 25 боевых кораблей.

В свою очередь вооруженные силы Греции приведены в полную боевую готовность, ВМС страны развернуты в Эгейском море и занимают ключевые позиции для наблюдения за любым передвижением турецких кораблей. Одновременно турецкие ВМС отслеживают передвижения греков. Кроме того, за ситуацией наблюдает французский фрегат, находящийся недалеко от кипрского порта Ларнака.
Использованы фотографии:
http://www.korabli.eu/
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ВМС США возобновили учения по проводке морских конвоев в Европу
В Средиземное море вошла АУГ ВМС США во главе авианосцем «Эйзенхауэр»
131 комментарий
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 10:53 Новый
    • 12
    • 0
    +12
    Со стороны посмотреть .... это совсем не наши дела.
    1. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Вчера, 10:55 Новый
      • 21
      • 3
      +18
      США готовятся к роли рефери в турецко-греческом конфликте: к Криту идёт АУГ ВМС США

      "Судью на мыло!!!" yes
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 10:58 Новый
        • 5
        • 1
        +4
        С такого "судьи" мыло будит слишком "ядрёное"! Пеной всех накроет, будет не продыхнуть.
      2. Mole
        Mole Вчера, 11:03 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        "Судью на мыло!!!"

        Может лучше "без мыла!!!"? wink
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 11:34 Новый
          • 0
          • 0
          0
          С мылом, это и правда на "любителя", если не называть конкретнее.
    2. carstorm 11
      carstorm 11 Вчера, 11:04 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      нашим наоборот выгодно что бы кто то их остановил. там не должно быть победителя. как и говорилось ранее ни той ни другой стороне победить не дадут.
      1. alexmach
        alexmach Вчера, 16:32 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        нашим наоборот выгодно что бы кто то их остановил. там не должно быть победителя

        Ну такое, может быть наоборот лучше было бы что бы они лбами столкнулись, да как следует? А так пришли вовремя американцы, утихомирят Эрдогана и все инцедент исчерпан?
    3. Vestnik
      Vestnik Вчера, 11:31 Новый
      • 6
      • 5
      +1
      Цитата: rocket757
      Со стороны посмотреть .... это совсем не наши дела.

      Ну так то да Виктор ..Вот только США недавно ввело санкции против Турции за покупку наших С-400..! Вот будет интересно посмотреть ,как нато ,против нато будет бодаться хе хе , Россия этого давно ждала и разработки вела ..
      АУГи США это интересно )))) Наши корабли ВМФ туда явно рванули..Такое ШОУ будет !!!!
      Ну Эрдоган держись !!! lol
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 11:39 Новый
        • 6
        • 0
        +6
        Меж теми союзничками, замута давняя, можно сказать древняя.
        Янки могут затормозить события, в данный момент времени, но "любви" там не будет никогда. Потом опять и снова начнут бодаться.
        1. Ныробский
          Ныробский Вчера, 12:01 Новый
          • 8
          • 2
          +6
          Цитата: rocket757
          Янки могут затормозить события, в данный момент времени, но "любви" там не будет никогда

          Могут затормозить, а могут наоборот ускорить. По ходу дела, в натовском семействе назревает грандиозный скандал, который может привести к "бракоразводному" процессу. Как ни крути, но члены НАТО расширяют географию своих взаимных междоусобных тёрок по интересам от Ливии до Крита.
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 12:39 Новый
            • 6
            • 0
            +6
            Когда дела касаются таких вкусняшек, как энергоресурсы!!! все аргументы сводятся к желанию их присвоить и отогнать от них всех остальных.
            Пока так, а потом могут возникнуть и другие "вкусные" интэрэсы. Сколько союзов рухнуло, когда дело доходило до момента раздела трофеев, не сосчитать.
      2. Victor67
        Victor67 Вчера, 21:07 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Стесняюсь спросить, а какие именно наши корабли туда рванули, и откуда они рванули? Если не сложно, перечислите всех, кто рванул туда, если можно без пустобрехни, а со ссылками на ресурсы, что то типа Маринтрафик, или на Ваш вкус, любой))) Покажите на карте всех рванувших туда.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 11:44 Новый
      • 6
      • 0
      +6
      Цитата: rocket757
      Со стороны посмотреть .... это совсем не наши дела.

      И ничего не меняется в американской игре. В начале 19 века дипломатия канонерок, в начале 20 века дипломатия дредноутов, в начале 21 века дипломатия авианосцев. Всё тоже, только железа побольше.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 11:50 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Всё правильно. Они планируют следую дипломатию совсем космическую проводить.
        "Прогресс" однако.
      2. Громобой
        Громобой Вчера, 18:30 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: tihonmarine
        И ничего не меняется в американской игре. В начале 19 века дипломатия канонерок, в начале 20 века дипломатия дредноутов

        Знаете,свои действия в Китае / при подавлении восстания боксёров / в США совершенно справедливо называют "дипломатией канонерок". Совместно с британцами они там контролировали реки и морские порты. Но в этой "дипломатии" были замазаны не только янки и бриты,а целая коалиция ведущих держав /ииперий/,желающих отстоять свои интересы в Китае и расширить там сферу своего влияния. Наш флот тоже высаживал десанты с моря,а при генеральном штурме Пекина русские артиллеристы пробивали проходы в стене для американских штурмовых колонн. Без "канонерской политики" или как её не назови --- у Империй не было бы возможности родиться и существовать.
      3. Кonstanty
        Кonstanty Вчера, 21:59 Новый
        • 0
        • 0
        0
        В начале 19 века дипломатия канонерок

        не только американская игра, но и английская, французская, немецкая и да - да русская игра - "Кореец" , "Варяг" - Они оказались в Корее по причине - политики канонерок - и это только один пример
    5. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 13:01 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: rocket757
      Со стороны посмотреть ... это совсем не наши дела.

      А мы не будем стоять сбоку и смотреть со стороны! Мы всегда разделяем мнение:

      laughing wink
      Цитата: tihonmarine
      Всё тоже, только железа побольше.

      Большой шкаф громче Большое железо быстрее тонет... lol
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 13:07 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Не обязательно присутствовать и заявлять об этом громко.
        Зачастую, тихие дела приносят больше бонусов.
        1. Лара Крофт
          Лара Крофт Вчера, 20:29 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: rocket757
          Не обязательно присутствовать и заявлять об этом громко.
          Зачастую, тихие дела приносят больше бонусов.

          Жалко наш старый разведывательный корабль угробил "скотовоз" сейчас бы он пригодился...
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 20:56 Новый
            • 0
            • 0
            0
            А что там разведывательному кораблю делать? Там ничего нового не предвидится, а так послушать со стороны из Тартуса можно. Просто так туда нос сувать, не к чему, там всё нервные есть, это не наши дела, по любому.
            1. Лара Крофт
              Лара Крофт Вчера, 21:15 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: rocket757
              А что там разведывательному кораблю делать? Там ничего нового не предвидится, а так послушать со стороны из Тартуса можно.

              В Тартусе появилась РЛС за слежением надводной и подводной обстановкой?
              Просто так туда нос сувать, не к чему, там всё нервные есть, это не наши дела, по любому.

              Т.е. этой привилегий могут пользоваться только "ампириалисты"? Вы с какого года в Партии?
              1. rocket757
                rocket757 Вчера, 21:23 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Вы с какого года специалист по электронным методам разведки?
                Вопрос - подводная обстановка нам зачем???
                Надводную обстановку там и так отслеживают, в тех пределах, которая необходима.
                1. Лара Крофт
                  Лара Крофт Вчера, 21:32 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Цитата: rocket757
                  Вы с какого года специалист по электронным методам разведки?

                  Я бывший электрик со стажем работы на предприятии...но не в этом суть... sad
                  Вопрос - подводная обстановка нам зачем???

                  У американских сателлитов из "агрессивного" блока НАТО, имеются ПЛ / ПЛА / ПЛАРК /ПЛАРБ...
                  Надводную обстановку там и так отслеживают

                  Какими средствами самолетами ДРЛО и РТ?
                  1. rocket757
                    rocket757 Вчера, 22:49 Новый
                    • 1
                    • 0
                    +1
                    Лодки плавали, плавают и будут плавать и ЧТО с того? Их много, больше чем у нас средств слежения, тем более это ИХ ЛУЖА! Это СССР мог держать там целый флот, у нас увы, увы, возможности ограничены. Потом, их лодки, наши лодки, плавают черти где и по большей части их обнаруживают вдруг! Потом могут прицепится, если возможности позволяют.
                    Вот за надводным флотом контроль ведётся и то, если он находится в зоне стратегических итэрэсов. За пусками ракет, если такие происходят.
                    Есть зоны стратегически важные, они без внимания не остаются.
                    Как то так.
      2. Киса
        Киса Вчера, 18:40 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        ну почему же - с турками щас много чего происходит - Эдик восстанавливает Османскую империю .
        только за неделю: мордобой армян - азеров набирает обороты- вступился за азеров . собор святой Софии в Константинополе- Штаты им свое нюю высказали , за греков вот взялись .... и везде у Москвы есть интересы
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 20:58 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Интэрэс можно удовлетворить, наблюдая с безопасного расстояния.
    6. Rzzz
      Rzzz Вчера, 16:08 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Цитата: rocket757
      это совсем не наши дела.

      Ну да, конечно. Особенно если эти горячие хлопцы парализуют всё судоходство в Эгейском море. Есличо, там проходит половина российского нефтеэкспорта, почти всё зерно и множество другого.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 18:35 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Они шо, минные поля там будут расставлять? Повальный досмотр судов устраивать? Кто им даст таким делами заниматься? Во время мелких инцидентов, жизнь не прекращается.
        1. Лара Крофт
          Лара Крофт Вчера, 20:32 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: rocket757
          Они шо, минные поля там будут расставлять? Повальный досмотр судов устраивать? Кто им даст таким делами заниматься? Во время мелких инцидентов, жизнь не прекращается.

          Жизнь не прекращается....прекращается или ограничивается свободное судоходство через Дарданеллы (в случае угрозы безопасности Турции), периодику и международные договоры не читаете, что ли...?
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 21:06 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Прям так официальные турецкие лица и заявили, что им опасность грозит, грозит, грозит ....
            По периодике прогнозы строить, вот уж увольте от такого.
            Турки там доминируют во всем и чихать они хотели на всех и вся, кроме своих экономических хотелок!!!
            Полосатики пришли и что дальше?
            1. Лара Крофт
              Лара Крофт Вчера, 21:12 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: rocket757
              Полосатики пришли и что дальше?

              На Кипри находятся Британские ВБ, в т.ч. РЛС системы "Эшелон" (прослушка всей Европы и западной части бывшего СССР), может чего и услышали, поэтому приперлись американцы, да и израильским евреям Эрдоган уже надоел....опять же толкотня в Ливии...попытка добычи газа на шельфе Кипра и Греции....обычно американцы приходят, чтобы или организовать бардак в каком-нибудь регионе или его усилить...
              1. rocket757
                rocket757 Вчера, 21:17 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Султан изрядно вляпался. Посмотрим на сколько он удила закусил .... хотелки у него великие, возможности, сила есть ... но на силу, всегда найдется сила посильнее, вот только захотят ли её применить???
                Бум посмотреть со стороны, очень разумная позиция.
                1. Лара Крофт
                  Лара Крофт Вчера, 21:23 Новый
                  • 0
                  • 1
                  -1
                  Цитата: rocket757
                  Султан изрядно вляпался.

                  Да он стал многих раздражать ....РФ обычно нравится поддерживать таких раздражителей, особенно, если они раздражают "ампириалистов"....
                  1. rocket757
                    rocket757 Вчера, 21:27 Новый
                    • 1
                    • 0
                    +1
                    Турки, временный, ситуационный попутчик. Так бывало и раньше, так может быть в дальнейшем.
                    Про дружбу и прочее, может сказки рассказывать только .... сказочник.
                    1. Лара Крофт
                      Лара Крофт Вчера, 21:34 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      Цитата: rocket757
                      Про дружбу и прочее, может сказки рассказывать только .... сказочник.

                      Ни слова об этом ни сказал...мы не мешаем туркам в САР, они нам...
                      1. rocket757
                        rocket757 Вчера, 22:52 Новый
                        • 1
                        • 0
                        +1
                        Про сказки это я так, к слову добавил.
                        В остальном, дороги у нас с турками, только пересекаются ... временами.
                      2. Лара Крофт
                        Лара Крофт Вчера, 22:54 Новый
                        • 1
                        • 0
                        +1
                        Цитата: rocket757
                        Про сказки это я так, к слову добавил.

                        Спокойны ночи!
                      3. rocket757
                        rocket757 Вчера, 22:57 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        И вам добрых снов soldier
  • новичок
    новичок Вчера, 10:55 Новый
    • 7
    • 2
    +5
    Не завидую грекам. Янки будут играть и зарабатывать на два фронта. В итоге, после образцово показательной кары, туркам позволят зажать греков. В итоге: янки будут иметь послушных греков с турками плюс навар на их драке.
    1. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Вчера, 11:28 Новый
      • 4
      • 3
      +1
      Цитата: новичок
      Янки будут играть и зарабатывать на два фронта.

      Вы ошибаетесь
      ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США призывают Турцию отменить любые планы действий в районе острова Кастелоризо и избегать роста напряженности с Грецией, заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента.
      "Соединенные Штаты в курсе, что Турция выпустила оповещение Navtex об исследованиях в спорных водах на востоке Средиземного моря. Мы призывает турецкие власти остановить все планы действий и избегать шагов, которые могут привести к росту напряженности в регионе",
      1. новичок
        новичок Вчера, 11:31 Новый
        • 6
        • 1
        +5
        И, что?
        Возможно я ошибаюсь, но на вашем месте я не был бы так котегоричен в оценке моей мысли. Я опираюсь на подобные исторические факты.
        1. Vitaly Gusin
          Vitaly Gusin Вчера, 12:39 Новый
          • 1
          • 3
          -2
          Цитата: новичок
          , но на вашем месте

          Извините, но каждый из нас на своем месте и думает по своему, по этому не надо претендовать на мое место.
          Цитата: новичок
          Я опираюсь на подобные исторические факты.

          История, да ,веский документ, но в сложившейся обстановке прибытие АУГ ВМС США и заявление представителя госдепартамента, все таки, как то выглядит убедительней.
          1. новичок
            новичок Вчера, 12:50 Новый
            • 4
            • 2
            +2
            Коллега, вы можете думать что угодно, как угодно. Я реагирую на ваше оценочное (!) мнение, тем паче, что оно основано на "заявлении" янки, цену которых знают уже, наверное, всё. Верить им_ ваше личное дело. Но попытались бы перед этим хоть немного покопаться в не так далёкое прошлое и сделать выводы.
            На место ваше не претендую, Боже упаси.
            Ну, коллега, заявления госдепа_ да, "убедительней", нежели исторический фактаж деяний янки.
            1. Vitaly Gusin
              Vitaly Gusin Вчера, 13:13 Новый
              • 3
              • 1
              +2
              Цитата: новичок
              Ну, коллега,

              Ну, коллега,давайте наберемся терпения и посмотрим кто окажется прав.
          2. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Вчера, 15:34 Новый
            • 2
            • 1
            +1
            Цитата: Vitaly Gusin
            и заявление представителя госдепартамента, все таки, как то выглядит убедительней.

            В каждом представителе госдепа есть немножечко "Псаки". hi
      2. Лара Крофт
        Лара Крофт Вчера, 21:27 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Vitaly Gusin
        "Соединенные Штаты в курсе, что Турция выпустила оповещение Navtex об исследованиях в спорных водах на востоке Средиземного моря. Мы призывает турецкие власти остановить все планы действий и избегать шагов, которые могут привести к росту напряженности в регионе",

        Что позволено было англичанам у Фолклендов, не позволено Туркам у Кастелоризо...
    2. Vestnik
      Vestnik Вчера, 11:34 Новый
      • 2
      • 9
      -7
      Цитата: новичок
      Не завидую грекам. Янки будут играть и зарабатывать на два фронта. В итоге, после образцово показательной кары, туркам позволят зажать греков. В итоге: янки будут иметь послушных греков с турками плюс навар на их драке.

      Это их сценарий ,а там будут Российские ВМФ еще ..Так что ,еще посмотрим ..
      Я бы Греков поддержал ! hi Неофициально ..
      1. новичок
        новичок Вчера, 11:45 Новый
        • 10
        • 0
        +10
        И что? Греки выйдут из НАТО? Выгонят янки с саксами со своей тер.тории?Поддержат нас в вопросе санкций ЕС? Что же, опять русский солдат будет проливать кровь просто так, что хочется вам? Если начнём неофициально играть за греков, янки с турками начнут официально бить по нам, вам объяснить чем зто чревато? Опять же, не вижу положительных моментов от этой авантюры. Или по вашему мало нам других конфликтов, в которых так или иначе мы участвуем? Но здесь хоть виден политический и экономический интерес, чём интересны нам продажные греки?
        1. Vestnik
          Vestnik Вчера, 13:23 Новый
          • 1
          • 6
          -5
          Цитата: новичок
          И что? Греки выйдут из НАТО? Выгонят янки с саксами со своей тер.тории?Поддержат нас в вопросе санкций ЕС? Что же, опять русский солдат будет проливать кровь просто так, что хочется вам?

          Ну все может быть ! А вот на счет крови проливать тут уж позвольте не согласиться ..Россия другая теперь ! Мы сейчас стараемся все бескровно проводить ,за что нас и ненавидят и пытаются стравить с разными странами .. wink
          Цитата: новичок
          Или по вашему мало нам других конфликтов, в которых так или иначе мы участвуем? Но здесь хоть виден политический и экономический интерес, чём интересны нам продажные греки?

          Чем больше конфликтов внутри нато ,тем России хорошевше ..))))
          Наша задача развалить НАТО и потом Евросоюз ..Этакая месть маленькая за развал СССР и 90-е ..
          Вы против этого ? хе хе А я мечтаю об этом ,чтобы они там все на коленях стояли перед неграми и арабами....И просили помощи у России !
          1. новичок
            новичок Вчера, 13:43 Новый
            • 4
            • 0
            +4
            Чём в меньших конфликтах участауем, тем больше толку и скорее поправим здоровье страны. НАТО что б изнутри разрушить, надо иметь в наличии железобетонное желание хоть одного из них. Иначе, это неблагодарная трата времени и сил.
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Вчера, 15:40 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: новичок
          чём интересны нам продажные греки?

          Хотя бы тем, что расширяют трещины внутри НАТО. hi
          1. новичок
            новичок Вчера, 20:34 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Не уверен, что это им по силам.
  • Русь
    Русь Вчера, 10:56 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    американцы хотят показать, что могут играть роль рефери

    Фиговые из штатов рефери... подсуживать будут однозначно.... yes
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 11:48 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Русь
      Фиговые из штатов рефери... подсуживать будут однозначно....

      Штаты всегда подсуживают в одну сторону, в свою.
      1. Mouse
        Mouse Вчера, 12:12 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Кто бы сомневался.......
        Люби себя, чихай на всех.......
  • Alien From
    Alien From Вчера, 10:57 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    Месть Эрдогану за С-400?
    1. новичок
      новичок Вчера, 10:59 Новый
      • 9
      • 2
      +7
      В правильном направлении думаете. Плюс за то, что подавил бунт против себя.
      1. Alien From
        Alien From Вчера, 11:01 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Согласен с Вами, так оно и есть!
      2. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 11:50 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: новичок
        Плюс за то, что подавил бунт против себя.

        Можно ещё и "Турецкий поток" прибавить.
        1. новичок
          новичок Вчера, 11:50 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Однозначно.
    2. Vestnik
      Vestnik Вчера, 11:35 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Цитата: Alien From
      Месть Эрдогану за С-400?

      Однозначно !!!
      А еще Ливию беспорядочно побомбят ,ведь скоро выборы в сша ..
    3. Aleksandr21
      Aleksandr21 Вчера, 16:10 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Alien From
      Месть Эрдогану за С-400?


      Скорее попытка остановить конфликт, США не выгоден конфликт между Грецией и Турцией, сразу НАТО затрещит по швам, Американцы не дадут Турции устроить войну с Грецией и видно с этой целью была направлена группа кораблей. А вообще если выбирать сторону, то я бы тут Грецию поддержал (не на государственном уровне а просто чисто по человечески), Турция - Эрдогана свернула совершенно не туда, война в Сирии, Ливии, на ресурсы Греции посматривает (да и на другие страны тоже), Азербайджан опять же Турция поддерживает в конфликте с Армений, уж слишком много Турции стало на БВ, а если вспомнить про то что светская Турция свернула на мусульманский путь и пытается восстановить Османскую империю то тем более, причин поддерживать их еще меньше.
  • Pavel57
    Pavel57 Вчера, 10:58 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Тут пришел лесник.
    1. Mouse
      Mouse Вчера, 11:09 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Лесник лучше со стороны посмотрит на НАТОвские игрища... wink
      1. Rusland
        Rusland Вчера, 11:25 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: Mouse
        Лесник лучше со стороны посмотрит на НАТОвские игрища... wink

        Сколько лет, сколько зим ! hi Только срезав древнее дерево и пересчитав на том срезе кольца, можно представить себе, как долго мы с Вами не общались. yes
        1. Mouse
          Mouse Вчера, 11:43 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          О! Патетика, высокий слог! Приветствую! hi
          1. Rusland
            Rusland Вчера, 11:54 Новый
            • 3
            • 0
            +3
            Цитата: Mouse
            О! Патетика, высокий слог! Приветствую! hi

            Патетика, эстетика это прошлое, а вот орешки уже не зубами, а молоточком разбиваю. yes
            1. Mouse
              Mouse Вчера, 12:08 Новый
              • 3
              • 0
              +3
              Ладно прибеднятся....

              Звиняй... еслив что.... feel
              1. Rusland
                Rusland Вчера, 12:11 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                Да какой звиняй, Вам смешно, а мне жениться. request А так всех приглашу. sad
                1. Mouse
                  Mouse Вчера, 12:23 Новый
                  • 5
                  • 0
                  +5
                  Позвал царь Француза, Немца и Русского.
                  - Кто, говорит, рассмешит моего слона, за того свою красавицу дочь замуж
                  выдам! Ну а кто не рассмешит, тому кердык, соответственно.
                  Ну значит первый Француз пошел. Подошел к слону и давай анекдоты со
                  своим французким тонким юмором рассказывать. А слон хоть бы хны не
                  смется, даже не улыбается..
                  Отрубили голову французу.
                  Второй Немец пошел. И давай анекдоты ему немецкие травить. А тот опять,
                  никакой реакции. Стоит грустный и все тут.
                  Соответственно немцу тоже голова с плечь.
                  Дошла очередь до русского.
                  Ну он к слону подошел, че-то ему на ушко шепнул, тот как давай
                  заливаться, аж покатился от смеха!
                  Царь довольный, как и общал дочь свою за русского выдал. Вот проходит
                  пол-года живут они уже вместе. А слон как ржал так и ржет без остановки,
                  не может удержаться. Тут царь подходит к Русскому и говорит:
                  - Слушай, ты уж милок как-нить успокой его, ну нельзяж так уже пол-года
                  смеяться.
                  Русский, нет проблем подошел, че-то со слоном пошустил. Тот так и
                  перстал смеяться, стоит аж глаза большие сделал. Смех, как рукой сняло!
                  Царь ненарадуется:
                  - Во ты даешь! Нет ты мне всетаки скажи, как тебе моего слона рассмешить
                  удалось, он же сколько я его знаю никогда не смеялся?
                  Русский ему и отвечает:
                  - А я ему сазал, что у меня член больше чем у него...
                  - Да, а какже тогда ты его смог успокоить?
                  - А я ему показал.........
                  Прошу прощения у присутствующих здесь дам.... love
                  1. Rusland
                    Rusland Вчера, 12:32 Новый
                    • 2
                    • 0
                    +2
                    Согласен, не в зубах счастье. Там про слона, толи в Германии, толи Англии тоже загадка ходит. Между ног болтается на ... . Тоже молчу. sad
                    1. Mouse
                      Mouse Вчера, 12:36 Новый
                      • 2
                      • 0
                      +2
                      Согласен, не в зубах счастье.

                      А в их наличии... wink
                      1. Rusland
                        Rusland Вчера, 12:55 Новый
                        • 2
                        • 0
                        +2
                        Согласен hi Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец. yes
    2. hydrox
      hydrox Вчера, 11:10 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      ... и рассадил всех по горшкам! laughing
    3. Грица
      Грица Вчера, 14:29 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Pavel57
      Тут пришел лесник.

      Лесник еще не приходил... Это так... лесоруб.
  • zwlad
    zwlad Вчера, 11:07 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Интересно, кому нибудь прилетит ПКР в борт? Или так, чисто кулаками помашут?
  • Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Вчера, 11:10 Новый
    • 9
    • 4
    +5
    А где ржака по поводу АУГ что это "дохлятина"практически изжила себя? belay И буквально топится на раз ,два уря горлопанный лозунг?
    АУГ дело очень серьёзное.
    В свою очередь вооруженные силы Греции приведены в полную боевую готовность, ВМС страны развернуты в Эгейском море и занимают ключевые позиции для наблюдения за любым передвижением турецких кораблей. Одновременно турецкие ВМС отслеживают передвижения греков. Кроме того, за ситуацией наблюдает французский фрегат, находящийся недалеко от кипрского порта Ларнака.
    А вот строки эти, прям как те цикады за окном.Убаюкивают меня своим "прекрасным пеньем" yes laughing
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 11:53 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Наблюдатель2014
      А где ржака по поводу АУГ что это "дохлятина"практически изжила себя? И буквально топится на раз ,два уря горлопанный лозунг?

      Топить их никто и не собирается, но сейчас АУГ, это "канонерка 21 века".
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Вчера, 11:58 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Наблюдатель2014
        А где ржака по поводу АУГ что это "дохлятина"практически изжила себя? И буквально топится на раз ,два уря горлопанный лозунг?

        Топить их никто и не собирается, но сейчас АУГ, это "канонерка 21 века".

        Весь прикол этой ситуации что так только возможно в случае глобальной войны.А так АУГ есть оружие повседневное.А оружие РВСН к примеру.Есть оружие в применении исключительное. Вот и вся политическая подоплёка данному вопросу hi
    2. Wedmak
      Wedmak Вчера, 11:56 Новый
      • 0
      • 6
      -6
      А причем тут ржака? Ну встанет АУГ у острова и что? Это не цель, это флот третьей стороны одного блока НАТО. Кроме того
      Уточняется, что авианосец остановится на границе греческой исключительной экономической зоны (ИЭЗ)

      АУГ НАТО подходит к границам двух же стран НАТО.. И что? Ни у Греции, ни у Турции нет ПКР способных пробить ордер и достать до авика. Только если очень повезет. Но и воевать с гегемоном они не будут. Только для двух стран АУГ не представляют опасности - Китай и Россия.
      1. Pandiurin
        Pandiurin Вчера, 20:08 Новый
        • 0
        • 0
        0
        "Ни у Греции, ни у Турции нет ПКР способных пробить ордер и достать до авика."

        И у Греции и у Турции есть чем топить корабли, и применять могут и с помощью авиации и флота в том числе подводного. Затопят авианосец или только здоровья поубавят зависит от теории вероятности и количества средств применения. Другой вопрос какие цели в результате этого могут быть достигнуты. А вот здесь всё плохо если турция или Греция атакует ауг то проблем у них будет выше крыше. Поэтому это невероятный сценарий.

        У Греции и Турции старых вопросов про меж. Собой много. Сейчас противостояние это по новой проблеме с углеводородами. США разрулят ситуацию между ними по справедливости. Греция хочет что бы они не достались турции. Турки хотят что бы греки остались не удел. Поэтому углеводороды достанутся США.
        1. Wedmak
          Wedmak Вчера, 22:19 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Поэтому углеводороды достанутся США.

          По справедливости?????? laughing laughing Браво!!! laughing
    3. Грица
      Грица Вчера, 14:31 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Наблюдатель2014
      А где ржака по поводу АУГ что это "дохлятина"практически изжила себя?

      А кому его там топить?
      1. K298rtm
        K298rtm Вчера, 21:47 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Топить - не топить, а потренироваться (не "на кошечках", а по реальному объекту) очень даже полезно.
  • Феникс040
    Феникс040 Вчера, 11:11 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    В истории с конфликтом между французским и турецким фрегатами США стали на сторону Франции,более важного для них союзника в регионе,чем Турция. Теперь,кажется,США дают понять,что в конфликте с греками,на сей раз поддержат Грецию,что и не удивительно,если учесть историю с Францией. Султана янки сливают.
  • Пленник
    Пленник Вчера, 11:16 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Эрдоган в разнос пошел. Но смотреть как наты друг с другом бодаются признаюсь приятно.
    1. Rusland
      Rusland Вчера, 11:30 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Непритность однако в том, что те и те натовцы, собрались в одной луже.
      1. Грица
        Грица Вчера, 14:33 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: Rusland
        Непритность однако в том, что те и те натовцы, собрались в одной луже

        Да нет никакой неприятности. Море большое и глубокое - места всем хватит. Пусть они там все перетонут вместе с рефери.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 12:01 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Пленник
      Эрдоган в разнос пошел. Но смотреть как наты друг с другом бодаются признаюсь приятно.

      Хоть султан и горячая голова, но он хорошо просчитывает, что и где можно, а что нельзя.
  • Гидрограф бухта Золотой Рог
    Гидрограф бухта Золотой Рог Вчера, 11:22 Новый
    • 1
    • 8
    -7
    Эта АУГ идёт против России
    1. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Вчера, 11:31 Новый
      • 3
      • 3
      0
      Цитата: Гидрограф бухта Золотой Рог
      Эта АУГ идёт против России

      Cерьёзный вывод yes Наверное требует серьёзных решений?Что бы вы сделали если бы так и было.И со Средиземного моря к нам АУГ шёл?Ваш выход.Плыз."Гидрограф бухта Золотой Рог"
      1. Кирилл Г...
        Кирилл Г... Вчера, 14:33 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Этот чувак из мира альтернативной географии, который представляет мадам Псаки. Про побережье Белоруссии не все поди забыли еще?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 12:03 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Гидрограф бухта Золотой Рог
      Эта АУГ идёт против России

      Как у России, так и у США много "холодных голов". Так что можете не беспокоится.
    3. Чарик
      Чарик Вчера, 13:18 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      сказочный..фантазер
    4. Чарик
      Чарик Вчера, 13:45 Новый
      • 0
      • 0
      0
      3 эсминца и один авик- дальше петросянь
  • To be or not to be
    To be or not to be Вчера, 11:24 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    1.Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Dwight D. Eisenhower прибывает в Средиземное море на 23 июля была в зоне ответствености 5 флота
    Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Dwight D. Eisenhower прибывает в Средиземное море,
    2 На ее место из зоны 7 флота в зону 5 флота идет Американская авианосная ударная группа во главе с USS Nimitz (CVN 68), (INDIAN OCEAN (NNS) – The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the flagship of the Nimitz Carrier Strike Group (CSG), entered the U.S. 5th Fleet area of operations (AOO), July 24.)
    ЕЕ состав (извините на английском .но там понятно):
    -nine squadrons
    staff of Carrier Air Wing (CVW) 17,
    - staffs of CSG 11 -
    Destroyer Squadron (DESRON) 9
    - the Ticonderoga-class guided-missile cruiser USS Princeton (CG 59) Arleigh Burke
    -class guided-missile destroyers USS Sterett (DDG 104) and USS Ralph Johnson (DDG 114).
    Так что там будет не хило или принуждение турции к миру?
    Но войны вряд ли будет -турки размазаны по конфликтам -вляпались да и вся европа нахмурилась
    1. Чарик
      Чарик Вчера, 13:24 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Carrier Air Wing Seventeen (CVW-17) - авианосное авиакрыло ВМС США, базирующееся на военно-морской авиабазе Лемур , штат Калифорния . Авиакрыло прикреплено к авианосцу USS Nimitz-F/A-18E / F Super Hornet,F/A-18C Hornet,F-18G,E-2C Соколиный Глаз,С-2А борзая
      Ветролеты
      MH-60S Knighthawk
      MH-60R Seahawk
    2. Чарик
      Чарик Вчера, 13:44 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      9-я эскадрилья эсминцев была впервые сформирована в 1920 году-совсем недавно в Тихом океане с USS Форд (FFG-54) , USS Ingraham (FFG-61) , USS Momsen (DDG-92) , USS Rodney M. Davis (FFG-60), USS Shoup (DDG-86) и USS Sterett (DDG-104). USS Princeton (CG-59) -ракетный крейсер класса "Тикондерога"-В 2003 году корабль был приписан к третьей авианосной ударной группе авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72), эсминец УРО типа «Арли Бёрк»Серия IIa-USS Sterett (DDG 104)- не понятно к какой ауг относится,USS Ralph Johnson (DDG 114)- эсминец УРО типа «Арли Бёрк»Серия IIa-тоже х.з. к какой ауг приписан
  • Runoway
    Runoway Вчера, 11:27 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Так это ж хорошо! Столько
    ТВД (Сирия,Ливия,Греция)для Эрдогана, чтоб пупок надорвал и дальше уже передел Турции начался.
    Турки греков давно троллят, опять половину Кипра отжали, греки всё под гнетом НАТО сопли жуют, но сейчас самое время решить недопонимания.
    Давно пора ещё курдов до кучу активизировать, как на границе с Турцией так и внутри страны
  • Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Вчера, 11:36 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Главный в мире "держиморда"
    К островам подходит гордо.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 14:59 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Поэтиззаугла
      Главный в мире "держиморда"
      К островам подходит гордо.
      Накануне была годовщина В.С. Высоцкого. Поэтому навеяло...про Джеймса Кука...(Разговор ветерана и новобранца):
      Главный в мире "держиморда"
      К островам подходит гордо...

      Он развернул АУГ ... гадюка,
      Как будто правнук, ну,... Джеймса Кука.

      В трюмах у янки... не каменюки
      Не стрелы даже, ну ... и не луки

      Они на "шершнях", гля ... летять падлюки!
      Ракеты возють, блин, ... такие штуки

      Чтоб наказать ... баши-бузуки,
      Они придумали ... большие трюки

      Сначала важно так ... надують щеки
      Потом заставят турок... учить уроки

      Про дружбу в НАТО .... споють "пророки"
      Чтобы султан... проникся, трохи

      И отказался чтобы... он от "Потока"
      А покупал бы газ ... у янки тока.

      Тогда всем будет блатна житуха...
      (-- А если снова ... опять непруха?)

      На то у НАТО есть, блин... "держиморда":
      готов любому набить он морду...

      -- А если туркам привалит пруха?
      - Тогда Афины... получат в ухо!
      1. Поэтиззаугла
        Поэтиззаугла Вчера, 15:03 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Владимиру Семёнычу Светлая Память. А Вам аплодисменты.
  • Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 11:38 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Была новость, что права на разработку газового месторождения у Израиля купила компания из США. Неделю назад:
    Chevron заключает сделку по покупке одной из старейших компаний нефтегазового сектора США – Noble Energy.
  • tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 11:54 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Я об этом думал.Легко предсказуемо.Они дождутся пока все не передерутся,а потом снимут сливки.Т.е нефть.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Вчера, 12:46 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Газ......и поставки в Европу
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 16:50 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Я не вкурсе в Ливии еще и газ есть?Или вы про газ который мальца восточнее,в треугольнике Кипр Турция Израиль? hi
        1. Zaurbek
          Zaurbek Вчера, 16:58 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Я про спор турции и Греции ....там газовое месторождение
  • Волк
    Волк Вчера, 11:55 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    А что Макрон там делает? Это явно нет эму по зубам . Или эго бабушка убедила что 19 век и он Наполеон ? Обйединит масонскую Европу и впредь на Русиу ? smile
    1. Волк
      Волк Вчера, 12:24 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Франки там , а Зло бритов нет ? Они на Кипре отдыхают? Или по-старому обычаю конторлирают и Греков и Турков и определят что будет ? wink
      1. Карениус
        Карениус Вчера, 20:23 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Волк
        Франки там , а Зло бритов нет ? Они на Кипре отдыхают? Или по-старому обычаю конторлирают и Греков и Турков и определят что будет ? wink

        Писал уже ранее...
        Век назад из пмв более сильным вышла Франция, и она стала вооружать Кемаля против её врагов, в том числе и против англичан... И англичане просто наблюдали, ничего не в силах были противопоставить... Нам, к примеру, дали миллион рублей на закупки по военной линии, и посоветовали договариваться с большевиками...
  • iouris
    iouris Вчера, 11:57 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    "Эта сильна мне напоминаит
    инда-пакистанский инцидент..."
  • a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 12:00 Новый
    • 0
    • 0
    0
    В свою очередь вооруженные силы Греции приведены в полную боевую готовность, ВМС страны развернуты в Эгейском море и занимают ключевые позиции для наблюдения за любым передвижением турецких кораблей.
    Союзнички! А судья)) в лице мерикатосии - просто "Картина маслом!" laughing
  • yfast
    yfast Вчера, 12:10 Новый
    • 0
    • 0
    0
    "Американская АУГ, в которую кроме авианосца входят еще 12 кораблей" - Это сколько же стоит, включая ежемесячные расходы, такая радость обладания?
  • ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 12:57 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Когда читаешь:
    США готовятся к роли рефери в турецко-греческом конфликте: к Криту идёт АУГ ВМС США

    Почему-то вспоминается клич болельщика:
    «Судью (рефери) - на мыло!»
  • Чарик
    Чарик Вчера, 12:57 Новый
    • 0
    • 0
    0
    А что эт там ф14 по центру стоит-разве они еще пользуют томката?
    1. Дмитрий Макаров
      Дмитрий Макаров Вчера, 14:38 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Фотка старая, архивная, сейчас "Эйзенхауэр" выглядит гораздо плачевней, да и авиакрыло там уже не то.
      От былого лоска не осталось и следа, есть глубокие сомнения, что в случае реальной заварушки, , америкосы не обдрищатся и не сдадутся в плен.
  • Чарик
    Чарик Вчера, 13:08 Новый
    • 1
    • 4
    -3
    Вот это поворот и фрацнуз и турки и греки и юса -во сколько корабликов согнали в лужу-надо Ту22е отправить потренироваться-да и 636 наверно есть в Средиземке-еще кто там в укроучениях участвовал-тоже недалеко ушли
  • tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 14:22 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Это сколько времени затрачено расставить авиацию на палубе для рекламного фото.Не варинт начать выпускать самолеты с авика при такой расстановке?
  • Дмитрий Макаров
    Дмитрий Макаров Вчера, 14:34 Новый
    • 0
    • 3
    -3
    Вовремя турки С-400 купили, прям как в воду глядели, им бы ещё противокорабельных ракет наших, хотя бы "Бал" и "Бастион"- тогда можно было устроить в Средиземном море форменное избиение врага.
  • Из Томска
    Из Томска Вчера, 15:07 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Я конечно знаю, что многие моряки так же говорят, что плавает мусор, а корабли ходят. Но по правилам русского языка, правильно будет - плывет. Ведь у корабля нет ног, он не может ходить по морю, он именно плывет.
  • businessv
    businessv Вчера, 15:54 Новый
    • 0
    • 0
    0
    В свою очередь вооруженные силы Греции приведены в полную боевую готовность, ВМС страны развернуты в Эгейском море и занимают ключевые позиции для наблюдения за любым передвижением турецких кораблей.
    Интересно! Турция подтянула 25 кораблей, а греки занимают "ключевые посты для наблюдения". Абсурд какой-то!
  • Комментарий был удален.
  • Gar
    Gar Вчера, 16:18 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Что-то мне подсказывает, что турки спокойно проведут геологические исследования. Никто им не указ. Хотя.. все может быть.
  • Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Вчера, 16:32 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Надо грекам авианосец продать, чтоб гарантированно разорились. laughing
  • Klingon
    Klingon Вчера, 16:49 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    пойду куплю пивас и копчёных тирольских колбасок wassat drinks
  • Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Вчера, 16:55 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Да пусть весь мир передерется - нам только на руку .В частности, в экономической зоне Кипра в районе месторождения Афродита находится порядка 127 млрд кубометров природного газа, что достаточно для обеспечения нужд острова более чем на 100 лет Это всего на пять зим средней холодности

    было бы за что копья ломать laughing
  • Ставрос
    Ставрос Вчера, 19:37 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Цитата: новичок
    чём интересны нам продажные греки

    Вы язык то свой не распускайте, следите за своими выражениями.
  • Наган
    Наган Вчера, 20:03 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Ататюрк сделал в Софийском соборе музей. Эрдоган сделал там действующую мечеть. Прочувствуйте разницу.
  • Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Вчера, 21:46 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: Наган
    Ататюрк сделал в Софийском соборе музей. Эрдоган сделал там действующую мечеть. Прочувствуйте разницу.

    Новодел банальный,кто на ком стоял в 404 году и как выглядел вообще можно еще 10 раз переписать, то ли синагога, то ли мечеть, то ли деревянная изба читальня laughing Этот храм сгорел во время народного восстания в 404 году . Построенная вновь церковь была уничтожена пожаром 415 года. Император Феодосий II повелел выстроить на этом же месте новую базилику, что было выполнено в том же году. Базилика Феодосия сгорела в 532 году во время восстания «Ника». Её руины были обнаружены лишь в 1936 году во время раскопок на территории собора.Как сгоревшие бревна нашли и они превратились в каменные руины это вообще анекдот laughing
  • Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Вчера, 21:50 Новый
    • 0
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    0
    Цитата: Gar
    Что-то мне подсказывает, что турки спокойно проведут геологические исследования. Никто им не указ. Хотя.. все может быть.

    У греков претензии на Константинополь? Вот пусть греки и воюют за него. Если сильно надо, конечно. laughing
  • KOLORADO73
    KOLORADO73 Вчера, 21:57 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Американские моряки судя по всему отдыхать едут в Грецию!
  • Гваздилла
    Гваздилла Сегодня, 00:09 Новый
    • 0
    • 0
    0
    300 триллионов кубометров разведанных запасов газа на данном участке. Катар с Газпромом нервно курят в сторонке. Энергетическая сверхдержава - это когда есть энергоресурсы и есть силы для их защиты. Но все забыли про энергетического гегемона, который может взять желаемое у других силой. Россия своего не отдаст, но в этой ситуации и взять ей нечем, кроме отрядов Вагнера. А это не АУГ.