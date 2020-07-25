США готовятся к роли рефери в турецко-греческом конфликте: к Криту идёт АУГ ВМС США

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Dwight D. Eisenhower прибывает в Средиземное море, где пройдут учения палубной авиации США с греческими ВВС. Об этом сообщает новостной портал Newsbomb.gr.
Американская АУГ, в которую кроме авианосца входят еще 12 кораблей, в субботу проследует через Суэцкий канал в Средиземное море, где авианосец отправится в район к югу от греческого острова Крит. Уточняется, что авианосец остановится на границе греческой исключительной экономической зоны (ИЭЗ). В учениях примут участие четыре пары самолетов F-16 греческих ВВС и четыре самолета F-18 с авианосца.
Как пишет издание, это первое существенное вмешательство США в кризисную ситуацию, возникшую во вторник по вине Турции. Отправкой АУГ в данный район американцы хотят показать, что могут играть роль рефери и предотвратить любые наступательные действия, которые Турция может попытаться предпринять.
Напомним, что Турция во вторник выпустила оповещение о проведении сейсмических исследований в исключительной экономической зоне Греции у острова Кастеллоризо к югу от Крита с 21 июля по 2 августа, а это может привести к вооруженному конфликту Греции и Турции.
В настоящее время турецкое исследовательское судно Oruc Reis стоит на якоре в порту Антальи, однако в случае необходимости оно в течение дня может прибыть в район Кастелоризо и других греческих островов для начала поисков углеводородов. Также сообщается о концентрации вдоль турецкого побережья и в районе близ Кастелоризо турецкого флота из двух групп примерно по 25 боевых кораблей.
В свою очередь вооруженные силы Греции приведены в полную боевую готовность, ВМС страны развернуты в Эгейском море и занимают ключевые позиции для наблюдения за любым передвижением турецких кораблей. Одновременно турецкие ВМС отслеживают передвижения греков. Кроме того, за ситуацией наблюдает французский фрегат, находящийся недалеко от кипрского порта Ларнака.