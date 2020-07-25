Итальянский лёгкий истребитель М-346FA совершил первый полёт

Новый перспективный итальянский легкий истребитель M-346FA (Fighter Attack), разработанный на базе учебного самолета M-346, совершил первый полет. Как сообщили в концерне Leonardo, испытания признаны полностью успешными.В пресс-службе Leonardo сообщили, что летные испытания самолета начались 13 июля. Поставки нового летного истребителя планируется начать в 2021 году.M-346FA сохранил планер и основные летные характеристики учебно-тренировочного самолета M-346. На истребителе также осталась система дозаправки в воздухе и бортовое радиоэлектронное оборудование. Самолёт оснащён многорежимным радаром Grifo с АФАР, системой радиоэлектронной борьбы, разведывательным модулем, а также семью точками для установки вооружений: две — на законцовках крыла, по две — под левой и правой консолями крыла и одну — под фюзеляжем. Заявленная масса вооружения - 2 тонны.Разработчики называют M-346FA идеальным решением для стран, которым необходимы недорогие боевые самолёты с низкой стоимостью эксплуатации.Ранее в компании заявили, что на базе учебного М-346 будут разработаны легкий истребитель и штурмовик.Учебно-тренировочный самолёт M-346 проектировался российским ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» совместно с итальянской компанией L’Alenia Aermacchi. Из-за разногласий между партнёрами разработка модели прекратилась на завершающем этапе, и каждая из компаний получила документацию базовой версии будущего самолёта (планер). После этого обе компании выпустили собственные модели: M-346 (L’Alenia Aermacchi) и Як-130 (ОКБ им. Яковлева). Первый полёт M-346 состоялся 15 июля 2004 года, а его серийное производство началось в 2010 году. Сегодня машина используется для обучения пилотов в Италии, Сингапуре, Израиле и Польше.Длина M-346 составляет 11,5 м, размах крыльев — 9,7 м. Масса пустого самолёта составляет 4,6 т, максимальная взлётная масса — 9,5 т. Машина способна развивать скорость до 1060 км/ч и подниматься на высоту до 13,7 км. Экипаж M-346 состоит из двух человек.