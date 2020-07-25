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Итальянский лёгкий истребитель М-346FA совершил первый полёт

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Итальянский лёгкий истребитель М-346FA совершил первый полёт

Новый перспективный итальянский легкий истребитель M-346FA (Fighter Attack), разработанный на базе учебного самолета M-346, совершил первый полет. Как сообщили в концерне Leonardo, испытания признаны полностью успешными.


В пресс-службе Leonardo сообщили, что летные испытания самолета начались 13 июля. Поставки нового летного истребителя планируется начать в 2021 году.

M-346FA сохранил планер и основные летные характеристики учебно-тренировочного самолета M-346. На истребителе также осталась система дозаправки в воздухе и бортовое радиоэлектронное оборудование. Самолёт оснащён многорежимным радаром Grifo с АФАР, системой радиоэлектронной борьбы, разведывательным модулем, а также семью точками для установки вооружений: две — на законцовках крыла, по две — под левой и правой консолями крыла и одну — под фюзеляжем. Заявленная масса вооружения - 2 тонны.

Разработчики называют M-346FA идеальным решением для стран, которым необходимы недорогие боевые самолёты с низкой стоимостью эксплуатации.

Ранее в компании заявили, что на базе учебного М-346 будут разработаны легкий истребитель и штурмовик.

Учебно-тренировочный самолёт M-346 проектировался российским ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» совместно с итальянской компанией L’Alenia Aermacchi. Из-за разногласий между партнёрами разработка модели прекратилась на завершающем этапе, и каждая из компаний получила документацию базовой версии будущего самолёта (планер). После этого обе компании выпустили собственные модели: M-346 (L’Alenia Aermacchi) и Як-130 (ОКБ им. Яковлева). Первый полёт M-346 состоялся 15 июля 2004 года, а его серийное производство началось в 2010 году. Сегодня машина используется для обучения пилотов в Италии, Сингапуре, Израиле и Польше.

Длина M-346 составляет 11,5 м, размах крыльев — 9,7 м. Масса пустого самолёта составляет 4,6 т, максимальная взлётная масса — 9,5 т. Машина способна развивать скорость до 1060 км/ч и подниматься на высоту до 13,7 км. Экипаж M-346 состоит из двух человек.

Использованы фотографии:
Leonardo
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Итальянский учебно-боевой самолёт M-346 станет легким истребителем
Итальянцы презентовали легкий истребитель M-346FA
87 комментариев
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 11:34 Новый
    • 4
    • 5
    -1
    У 130 яка боевая нагрузка - 3 тонны. А есть ли у него локатор? Удивляет, конечно...штурмовик времён ВОВ брал с перегрузом 0.6 тонны бомб, а тут такая "птичка" - 3 тонны! Ну, итальянская - 2.
    1. Grazdanin
      Grazdanin Вчера, 11:39 Новый
      • 10
      • 3
      +7
      Самолёт оснащён многорежимным радаром Grifo с АФАР, системой радиоэлектронной борьбы, разведывательным модулем, а также семью точками для установки вооружений
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Вчера, 11:54 Новый
        • 6
        • 0
        +6
        Я про Як, про итальянца все понятно...
        1. Grazdanin
          Grazdanin Вчера, 12:10 Новый
          • 4
          • 0
          +4
          Заметно изменилась носовая часть фюзеляжа: ее сечение стало более округлым, что предполагает возможность установки РЛС (типа ╚Оса╩ или ╚Копье╩) или оптико-локационной станции - в зависимости от требований различных заказчиков.

          На учебные машины вряд ли поставили.
          1. mmaxx
            mmaxx Вчера, 12:54 Новый
            • 3
            • 0
            +3
            Нет там локатора. Да и места в конусе мизер. Т. е. или локатор маленький с небольшими возможностями или другой конус и все вытекающие отсюда последствия.
            1. Shurik70
              Shurik70 Вчера, 20:08 Новый
              • 0
              • 0
              0
              "Легкий" - означает малую боевую нагрузку и малую себестоимость.
              Дорогой мощный радар туда не влезет - ни по цене, ни по массе.
      2. alexmach
        alexmach Вчера, 16:03 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Итальянский самолет, на ЯК-е ничего нету
        1. hydrox
          hydrox Вчера, 18:27 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Что и обидно:: ведь совершенно очевидно, что "родители" у этой машины - российского происхождения:: планер, движок - всё ладом и всё на месте, а как до авионики - полный амбец! crying
    2. Wedmak
      Wedmak Вчера, 12:00 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Удивляет, конечно...

      Двигатели сделали свое дело. Поставь современные двигуны на самолет тех лет(да, франкенштен еще тот конечно получится), тоже поднимут прилично.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Вчера, 12:13 Новый
        • 1
        • 1
        0
        К примеру ТВД 1000-2000 лс....
    3. loki565
      loki565 Вчера, 12:46 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Дозвуковой истребитель, ну такое. Учебно боевой, как легкий штурмовик еще сойдет, а на истребитель совсем не тянет.
    4. mvg
      mvg Вчера, 12:48 Новый
      • 18
      • 7
      +11
      У 130 яка боевая нагрузка - 3 тонны

      Господи, вы реально так считаете? Или коммент нарисовать хочется? На самолет поставили РЛС с АФАР, РЭБ, добавили подвеску, авионику современную.. ЯК-130 , получит это НИКОГДА. Потому что нет этого у РФ. Это так сложно? Высший пилотаж?
      1. Dreamboat
        Dreamboat Вчера, 16:09 Новый
        • 6
        • 6
        0
        Цитата: mvg
        У 130 яка боевая нагрузка - 3 тонны

        Господи, вы реально так считаете? Или коммент нарисовать хочется? На самолет поставили РЛС с АФАР, РЭБ, добавили подвеску, авионику современную.. ЯК-130 , получит это НИКОГДА. Потому что нет этого у РФ. Это так сложно? Высший пилотаж?

        wassat у РФ есть СУ-35С, СУ-30СМ, СУ-34, МиГ-35.... зачем превращать в истребитель летающую парту?! Это только нищим странам Африки и Украине такие "истребители" сгодятся. soldier
        1. sg7s
          sg7s Сегодня, 01:35 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Поддержал ! Готовим летчиков ! ( в мои времена летчики от пилотов отличались ).Яки - отличные машины для обучения ( сам юзал , знаю ,18,50,52,40,42 ) Как истребитеь Як-130 - ни о чем .
        2. Outsider
          Outsider Сегодня, 02:41 Новый
          • 0
          • 0
          0
          - Для обучения боевому применению и превращать...
    5. venik
      venik Вчера, 14:29 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Горный стрелок
      У 130 яка боевая нагрузка - 3 тонны. А есть ли у него локатор?

      =======
      Локатора однозначно - НЕТ! Потому и боевая нагрузка выше. Кстати у учебно-боевого Aermacchi M-346 тоже нет радара, и нагрузка такая же как в Як-е. Там вообще все ТТХ практически идентичны.
  2. Grazdanin
    Grazdanin Вчера, 11:36 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    Как к учебной машине нет вопросов. Двухместная, дозвуковая, 2 т оружия он будет конкурентом только чему-то типа Super Tucano. Хотя в Африке и Ю.Америке может себе покупателей найти.
    1. mvg
      mvg Вчера, 12:50 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Хотя в Африке и Ю.Америке может себе покупателей найти.

      Ценник будет в районе 25 млн, какой он конкурент Тукано? Гоняться за бизнес-джетами с наркотой, скорость не позволит
  3. Avior
    Avior Вчера, 11:41 Новый
    • 7
    • 2
    +5
    Он, конечно, файтер- атак, то есть истребитель - штурмовик по названию, но по характеристикам о все же скорее легкий штурмовик, как то дозвуковой истребитель сейчас не очень котируется.
    A total of seven pylon stations are provided that are capable of mounting weaponry, including Iris-T and AIM-9L air-to-air missiles, rocket launchers, small diameter bomb (SDB), 500lb GBU-38 joint direct attack munitions (JDAM), 1,000lb GBU-32 JDAM, 500lb Lizard 2 laser-guided bomb (LGB), 500lb Lizard 4 GPS/LGB, GBU-12/16 (500lb/1,000lb) Paveway II LGB, 500lb GBU-49 Enhanced Paveway II GPS/LGB, 500lb MK.82HD Snakeye and 1,000lb MK.83 general-purpose bombs.

    Ракеты ВВ у него явно скорее для самообороны в БВБ , что типично для штурмовика .
    Непонятно, зачем попало слово файтер в название.
    Китайцы делают хотя бы сверхзвуковую версию.
    1. mmaxx
      mmaxx Вчера, 13:05 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Китайская сверхзвуковая версия - это большая загадка. Даже если впихнуть мощные двигатели(куда!?). Приделали к двиглу форкамеру? Аэродинамика и органы управления у Яка 100% дозвуковый. Или это блеф, или разгоняют самолет по прямой и все. Потом жди, когда скорость сам потеряет. Да и то... Воздухозаборники тоже дозвуковые.
      Т. е. для сверхзвука надо было самолет очень сильно переделать. Но глазами на картинках это не видно.
      1. Avior
        Avior Вчера, 13:41 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Двигатели АИ-222-25Ф с форсажными камерами.
        Сам самолёт не совсем копия як-130, но спроектирован на его базе.
        Разработка сверхзвукового учебно-боевого самолёта L-15 была начата в начале 2000-х гг. совместно с российским ОКБ Яковлева и украинским ЗМКБ «Прогресс».
        1. mmaxx
          mmaxx Вчера, 19:11 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Форкамера на двигателе - это понятно. Китайцы попросили, украинцы добавили. Любой каприз.... А вот остальное вообще непонятно.
          Основное - крыло. У Як-130 типичное дозвуковое крыло. Толщина, профиль, предкрылки, закрылки, элероны. Это ВСЕ надо переделывать. Толщина крыла в корне прилично больше, чем у Су-30. Да и профилем отличается. Но тут я не спец по профилям. Ясно одно: с такой толщиной не до сверхзвука. Такое крыло на сверхзвуке не даст летать нормально. Разогнать можно, наверное. А вот, что потом делать? А на крыле висит весь самолет. Там центроплан по конструкции - не вышепчешь.
          Воздухозаборник на Як-130 очень сложный. Технически и технологически. Самолет небольшой. Движка 2. Каналы сложные. Теперь, на почти тот же двигатель, но на другую скорость напялим старый воздухозаборник? На котором нет вообще ничего для сверхзвукового обтекания? Китайцы обязаны были переделать его. На фото не видел. Хотя фото китайца видел давно. Но ничего не разглядел принципиально отличного от того, что было на Як-130. Может там внутри сидит маленький китаец и работает телом воздухозаборника для организации сверхзвуковых скачков?
          Ну, и оперение. К сожалению, описания самолетов игнорируют такие подробности. Всем интересно оружие, авионика и тд и тп всякие ништяки. А реальная техника - это скучно. Может быть сейчас есть сверхзвуковые самолеты с традиционным оперением. Это, когда все оперение отклоняется. В общем, обычные самолеты все такие. Но на сверхзвуке есть проблемы с управляемостью при помощи элеронов. Поток загибает крыло и элероны теряют эффективность, до их реверса. Поэтому используют дифференциально отклоняемое оперение, ну, и еще флапероны, которых на Яке нет за ненадобностью. Т. е. каждая плоскость оперения крутится независимо от другой. На Як-130 только вместе. Там общая ось. И один гидроцилиндр. Китайцы переделали оперение? Но там в фюзеляже даже места нет для осей стабилизаторов и механизмов. Там мм 300 на всё про всё. Всякие там Сушки, Миги, американские и европейские самолеты имеют в хвосте неплохую такую толщину. Про отличия от таких вещей надо спрашивать летчиков. Может они меня поправят. Старые самолеты по таким вещам я не знаю. По картинкам такие вещи увидеть трудно.
          И последнее, - эксплуатационная перегрузка. Конструкция Яка не предусмотрена на нагрузки сверхзвукового самолета. И усилить его никак не получится. Это надо делать новый самолет.
          В общем, непонятно все. Скорее всего можно в прямом полете дать форсаж, слегка преодолеть звуковой барьер и ничего не трогать. Боже упаси изменить курс или тангаж.
          Это вот такие мои догадки.
          Опять же топливо-то на форсаже кончается быстро. Тем более с такой аэродинамикой.
          Если есть другие соображения, скажу спасибо. Мне этот китайский самолет давно непонятен.
          1. Avior
            Avior Вчера, 22:58 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Не понимаю, о чем обсуждение. Самолёт под сверхзвук проектировало КБ Яковлева, а не китайцы.
            Думаю, они, как и Прогресс, в таких вещах понимают.
            Двигатель изначально делали версии и с форсажными камерами и управляемым вектором тяги, возможно, планы были разные с самого начала.
            УВТ никуда не пошёл, а версия с форсажными использовалась.
            Китайцы делали оборудование , стеклянную кабину и прочее.
            Китайцы предлагают самолёт и на внешнюю продажу.
            А догадки дело туманное.
            1. Liam
              Liam Вчера, 23:03 Новый
              • 0
              • 0
              0
              А какие сверхзвуковые самолеты Яковлева Вам известны?
              1. Outsider
                Outsider Сегодня, 02:44 Новый
                • 0
                • 0
                0
                - Як-28... Як-141...
          2. sg7s
            sg7s Сегодня, 01:41 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Очень подробно , но зачем акцентировать толщину САХ на УЧЕБНОМ самолете ? 130-й - учебный , замена Л-29(39) .Все самолеты яки для обучения - идеальны ( поверьте чифу , прошу ) ,хотя в военную авиацию не лезу , не моё .(налет большой , опыт огромный, а злой какой !)
    2. Liam
      Liam Вчера, 14:37 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Цитата: Avior
      сверхзвуковую версию

      М-346 на испытаниях тоже выходил на сверхзвук.Только сверхзвук для этой ниши самолетов-ненужная опция.Приводит только к удорожанию проекта без достижения каких то особых преимуществ
      1. Avior
        Avior Вчера, 14:55 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Да, про итальянца пишут
        it is capable of transonic flight without using an afterburner

        Ноукитайца полноценные
        М =1.4.
        А применимость- это нужносмотреть для конкретных случаев.
        Это, собственно, современная версия Ф-5
        1. Liam
          Liam Вчера, 15:11 Новый
          • 4
          • 0
          +4
          Цитата: Avior
          пишут

          18 декабря 2008 летчик испытатель
          Quirino Bucci-Mach 1,15 (1 255 km/h).
          Сверхзвук для УТС/Легкого штурмовика совершенно избыточная опция.Даже "классические" сверхзвуковые ИБ 90% времени летают и воюют на дозвуке.А УТСу это тем более не нужно.Но сверхзвук-это совершенно другие требования к планеру,другие двигатели,больше топлива,меньше радиуса.И в пару раз больше цена соответственно.Эти вещи сожрут полностью те пару тонн полезной нагрузки которые есть.
          Так что китайцы могут рассказывать какие угодно байки про свой сверхзвуковой УТС но в этих габаритах и в этом диапазоне цен это невозможно
          1. Avior
            Avior Вчера, 15:32 Новый
            • 2
            • 3
            -1
            скорость, показанная на испытаниях и реально допустимая при эксплуатации самолета- не одно и то же.
            Эксплуатационная максимальная у итальянца заметно ниже.
            Сверхзвук у китайцев- это не поделка местного китайского кооператива, а вполне заводские отнюдь не китайские разработки, как по двигателю, так и по самолету, не понимаю, что вас смущает в заявленных характеристиках. Это реально существующий самолет с вполне реальными характеристиками. Фактически его делало КБ Яковлева и Ивченко- Прогресс.
            В целом, конечно, сверхзвук для штурмовика избыточен, но в зависимости от района применения вполне может иметь существенное значение.
            Например, если в районе боевых действий ПВО представлено системами ближнего радиуса, а то и ствольной МЗА или ПЗРК в лучшем случае, то форсажный сверхзвук сильно упростит задачу быстрого выхода из зоны ПВО после нанесения удара, например.
            Пригодится он и в случае применения легких штурмовиков против вертолетов, например, позволит быстрее выйти в район.
            1. Liam
              Liam Вчера, 16:13 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Цитата: Avior
              смущает в заявленных характеристиках

              1,4 Мах китайца-из той же серии что и 1,2 итальянца.Достигаются только на короткий промежуток времени,только на большой высоте,скорее всего в пикировании,с "пустым" самолетом с минимум топлива и без внешнего "обвеса".Фикция,не имеющая никакого реального отношения к высотам и скоростям для которых создан этот самолет.Поэтому убегания от ПЗРК и тд-это из области гипотетики больше.Никаких реальных осязаемых преимуществ 1300 км/ч по сравнению с 1100 км час этому самолету не дают.А вот минусы в плане стоимости , усложнения конструкции и потери боевой нагрузки ради эфимерного сверхзвука-вполне реальны
              1. Bad_gr
                Bad_gr Вчера, 16:45 Новый
                • 3
                • 0
                +3
                Обратите внимание на размер двигателей Як-130 и Hongdu L-15

                [center]

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                1. hydrox
                  hydrox Вчера, 19:28 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Вы правы:: гипертрофированы до безобразия - вот только вопрос:: это имеет какой-то замысел, даёт какие-то тактические преимущества, или супер-пупер маневренность ...
                  Вообще, о чём разговор??
                  Мы себе сделали хорошую качественную парту первичного обучения курсанта (совсем не лётчика!). Какого рожна кому-то потребовалось из парты делать космический корабль для полёта хотя бы в ближнем космосе?
                  Он же педальный !!!.
                  1. Bad_gr
                    Bad_gr Вчера, 20:32 Новый
                    • 0
                    • 0
                    0
                    Цитата: hydrox
                    Какого рожна кому-то потребовалось из парты делать космический корабль

                    А у китайцев такое бывает. Попадалась информация, что при модернизации закупленных у нас истребителей, ставили свои более мощные компьютеры. Спрашивается, если родной компьютер со своими задачами вполне нормально справляется, зачем его менять на навороченный, но под те же задачи ?
                    1. Outsider
                      Outsider Сегодня, 02:47 Новый
                      • 1
                      • 0
                      +1
                      - Значит, не справляется, если поставить лучшее БРЭО.
                      1. hydrox
                        hydrox Сегодня, 05:41 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        У кетайцев это ничего не значит:: просто им нужно выдавить MAX ТТХ из импортных изделий для того, чтобы показать превосходство кетайских технологий, но наше превосходство не с этой стороны лежит:: ведь превосходства в назначенных ресурсах движков они так и не добились, хотя бьются за это уже лет тридцать как минимум. laughing
              2. Avior
                Avior Вчера, 16:50 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                1,4 Мах китайца-из той же серии что и 1,2 итальянца.Достигаются только на короткий промежуток времени,скорее всего в пикировании,с "пустым" самолетом с минимум топлива и без внешнего "обвеса".

                не нужно искать черную кошку в темной комнате.
                Все проще простого.
                Есть двигатель АИ-222-25 разработки КБ Прогресс тягой 2500 кгс.
                Ставится на Як-130, имеющий максимальную скорость: 1050 км/ч.
                Есть фрсажная версия этого двигателя АИ-222-25Ф с тягой на форсаже 4200 кгс.
                Ставится на китайский Л-15, который является специально разработанным под этот двигатель КБ Яковлева на базе Я-130, и имеющий максимальную скорость на форсаже 1480 км/ч, объяснение этому очевидно и не нужны никакие "китайские объяснения", все объяснения очевидны.
                Итальянцы используют двигатель
                Honeywell F124-GA-200 с тягой 2850 кгс, так что скорость его тоже очевидна.
                Никаких нарушений законов физики.
                Есть и форсажная версия этого двигателя, называется F125, но на М-346 она не используется.
                hi
                1. sg7s
                  sg7s Сегодня, 04:16 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Да как можно сравнивать характеристики самолетов РАЗНОГО назначения ?? Пацанов научить ВИДЕТЬ ? Смотреть и прогнозировать ? В авто за рулем видеть сзади , в мертвых зонах , перестроениях (по аналогиии) ?? При чем тут скорости , подвески и проч ЛАБУДА ? Прощать ошибки , возможность исправлять их , пилотаж по-надежнее... Да,блин, учили когда-нибудь сопливых ? нет ? Тогда - заткнитесь ( прошу прощения за мой португальский...)
            2. hydrox
              hydrox Вчера, 19:23 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Бросьте:: дивчинка вы делки не стОит ... laughing
        2. mmaxx
          mmaxx Вчера, 20:14 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Китайцы напишут, как проверишь?
    3. Liam
      Liam Вчера, 15:32 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: Avior
      Ракеты ВВ у него явно скорее для самообороны в БВБ , что типично для штурмовика .
      Непонятно, зачем попало слово файтер в название

      Если Вы заметили по последним событиям в Сирии/Ливии сбить даже маленький тактический БПЛА с помощью ЗРК-довольно дорогое удовольствие.И небезопасное для самого ЗРК.А вот против такого легкого истребителя БПЛА практически беззащитен
      1. Avior
        Avior Вчера, 15:42 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        так и есть
        Даже против Супер Тукано, скорее всего.
        И у вертолетов от него проблемы будут
        Возможно, , мы еще увидим спрос на легкие дешевые и простый в эксплуатации самолеты против БПЛА
        но, на мой взгляд, название истребитель здесь все таки натянуто
        1. donavi49
          donavi49 Вчера, 15:58 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          СуперТукано будет иметь проблемы с найти БПЛА.

          У этого есть собственный БРЛС - поэтому он как раз найдет, нагонит и собьет.
          1. Avior
            Avior Вчера, 16:02 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            ОЛС для поиска БПЛА в принципе на любой легкомоторный можно поставить.
            Да и БРЛС у него скорее для работы по земле.
            Но спорить не буду.
            В любом случае это не повод позиционировать его как истребитель, на мой взгляд
            hi .
            1. hydrox
              hydrox Вчера, 19:39 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Почему?
              Как истребитель БПЛА - вполне, и даже его 1050 км/час вполне себе излишни, если не выпускать его на длительное патрулирование, а использовать как истребитель БПЛА с мгновенным стартом, вполне вероятно, что даже с внешним целекуазанием.
  4. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Вчера, 11:44 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Рука лицо. Деградация налицо. И мы ещё удивляемся, почему люди не летают на Луну, хотя ещё 50 лет назад это было не проблемой.
  5. Герман 4223
    Герман 4223 Вчера, 11:47 Новый
    • 8
    • 0
    +8
    А зачем в таком маленьком истребителе место второго пилота оставили? Чем он там будет заниматься,это же не су-30.
    1. ultra
      ultra Вчера, 11:54 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Цитата: Герман 4223
      А зачем в таком маленьком истребителе место второго пилота оставили?

      Так это надо проект изменять,а Леонардо только вертолётами занимается.
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Вчера, 11:56 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Обычно на месте пилота появляется бак с топливом. Неужели это сложнее чем место пилота.
        1. Wedmak
          Wedmak Вчера, 12:02 Новый
          • 4
          • 1
          +3
          По-моему развесовка сильно измениться, он же маленький. А это дополнительные изменения в конструкции уже.
          1. Герман 4223
            Герман 4223 Вчера, 12:08 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Ну так они же впихнули РЛС и РЭБ. Там изменений явно больше и более сложных. Потом какой бак надо впихнуть чтобы чтобы сильное изменения влияющие на полёт произошли.
            1. Wedmak
              Wedmak Вчера, 12:11 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Какой бак... ни знаю, это предположение. Массу топлива в том объеме сложно рассчитать. Но РЛС и РЭБ раскиданы по планеру, а топливо в одном месте будет.
    2. Liam
      Liam Вчера, 11:55 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Герман 4223
      А зачем в таком маленьком истребителе место второго пилота оставили? Чем он там будет заниматься,это же не су-30.

      Ну наверно потому что это модификация на базе УТС.А учебные самолеты-они двухместные как бы.Курсант+инструктор.
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Вчера, 12:01 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Тогда это просто дико сложный учебный самолёт.
        1. Liam
          Liam Вчера, 14:25 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Герман 4223
          Тогда это просто дико сложный учебный самолёт.

          Сохранив даухместную компоновку самолет можно будет использовать и в ударном варианте и в качестве учебного.
          1. hydrox
            hydrox Вчера, 19:46 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Вполне вероятно, что это не 2-й пилот, а оператор оружия (как на крокодилах).
    3. Sancho_SP
      Sancho_SP Вчера, 12:01 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Надо полагать, функции УТС никто с него не снимает.
    4. Zaurbek
      Zaurbek Вчера, 12:13 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Для ударных функций.
    5. donavi49
      donavi49 Вчера, 16:09 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Убирать вторую кабину = смерть самолету на рыночке.

      Он продвигается как ультрабюджетный универсальный самолет для ВВС с разваливающимися б/у машинами или вспомогательный универсальный тип для нормальных ВВС.

      Второй пилот это:
      - полноценный функционал УБС.
      - унификация с еще более дешевыми УТС М346/Яками
      - полезен для ударных и длительных миссий. Пока пилот рулит, второй номер смотрит в экраны, крутит оптическую станцию, выбирая какая из 30 Тойот в этом поселке таки имеет принадлежность к бабахам, работает с РЛС, работает с маршрутом. В общем он полезен, особенно в антипартизанских длительных патрулях.

      Вообще они сейчас ориентируются на доминатора в этой нише - Т-50. Который пожрал рыночек УБС.




      У Т-50:
      - полноценный М+.
      - однодвиг
      - история боевого применения в Ираке и на Филиппинах
      - больший функционал по костомизации

      У героя статьи:
      - 2 легкие ПКР/КР

      - РЛС АФАР из коробки, а у Т-50 это доплата
      - больше родства с УТС, меньше денег в обслуживании, меньше гемора с двигателями, так как они не имеют форсажных камер
  6. Sancho_SP
    Sancho_SP Вчера, 12:00 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Для своих задач он слишком дорог. По той же причине и на базе Л-29/39 ничего путного не вышло.

    Тем более, что Задачи легкого штурмовика сегодня полностью решают беспилотники. Решают дешевле и эффективнее.
  7. iouris
    iouris Вчера, 12:02 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Кого он буит истреблять и где планируются такие войны?
    1. Grazdanin
      Grazdanin Вчера, 12:15 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Центральная Африка, Южная Америка, юго-восточная Азия. Там и не такое летает.
    2. Zaurbek
      Zaurbek Вчера, 12:15 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Итальянцы рискнули и создали такой концепт. Следам, мне кажется, США сделают такой самолет из УБ , который делали вместе с СААБом. У него более прогрессивный ТРД.
      1. Grazdanin
        Grazdanin Вчера, 12:21 Новый
        • 0
        • 0
        0
        США зачем такое? Хотя на экспорт пойдёт, туканы же в Афганистан передали. Для своей армии они могут Predator C закупить, по характеристикам он получше итальянца smile
        1. Zaurbek
          Zaurbek Вчера, 13:11 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          США довольно успешно экспортировала Ф5...не всем нужен Ф16
  8. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Вчера, 12:13 Новый
    • 4
    • 4
    0
    Итальянский лёгкий истребитель М-346FA совершил первый полёт
    wassat Моё вам поздравление hi Учебный самолёт окрестить истребителем!Это только итальянцы смогли! Я в вас не сомневался Молодцы! good drinks
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Вчера, 12:23 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Самое смешное по цене он наверняка будет соответствовать полноценному истребителю из Китая.
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Вчера, 12:24 Новый
        • 2
        • 3
        -1
        Цитата: Герман 4223
        Самое смешное по цене он наверняка будет соответствовать полноценному истребителю из Китая.

        Да нам то что от этого?Кроме морального удовлетворения что у них истребитель.У нас он учебный самолёт. laughing
        Хочу повторится .КБ Як! hi soldier Им заказали в 90 тые учебный самолёт.Они не удержались! good Шедевр сотворили! yes
        1. Герман 4223
          Герман 4223 Вчера, 13:06 Новый
          • 1
          • 3
          -2
          Обидно что они взяли то что нужно и свалили из проекта,они бы в жизни планер не разработали сами. Ну мы если захотим можем сделать свой такой истребитель,и он будет не хуже и дешевле.
          1. Наблюдатель2014
            Наблюдатель2014 Вчера, 13:09 Новый
            • 1
            • 2
            -1
            Цитата: Герман 4223
            Обидно что они взяли то что нужно и свалили из проекта,они бы в жизни планер не разработали сами. Ну мы если захотим можем сделать свой такой истребитель,и он будет не хуже и дешевле.

            Я вас умоляю.А то кб ЯК в деньгах захлёбывался.Нам такого истребителя точно не нужно yes
            1. Герман 4223
              Герман 4223 Вчера, 16:08 Новый
              • 3
              • 0
              +3
              Дроны и всякую мелоч гонять самое то. Ну и противника таким самолётом в напряжении держать удобно,он простой дешёвый, содержание недорогое.
              1. Bad_gr
                Bad_gr Сегодня, 00:56 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Цитата: Герман 4223
                Дроны и всякую мелоч гонять самое то

                Дронов должно валить РЭБ. А всякую мелочь - дроны, заточенные под это дело.
          2. zlinn
            zlinn Вчера, 16:25 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            это они бы не смоглм?


            и это далеко не все что они умели делать
      2. Zaurbek
        Zaurbek Вчера, 13:11 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        ФТ17...его прямой конкурент.
  9. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 12:20 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Цитата: Grazdanin
    Центральная Африка, Южная Америка, юго-восточная Азия. Там и не такое летает.

    Украине можно предложить.
  10. zwlad
    zwlad Вчера, 14:04 Новый
    • 0
    • 0
    0
    А я смотрю вроде ЯК-130 а напмсано что итальянский, а он и правду ЯК.
    А че бы нашему КБ не выпустить экспортную версию легкого истребителя или штурмовика. Ведь есть же спрос на внешнем рынке.
    1. Грица
      Грица Вчера, 14:23 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: zwlad
      Ведь есть же спрос на внешнем рынке.

      Поздно пить боржому - легкие отвалились. Итальянцы уже застолбили это место. Пока наши чухались и вели разговоры (как и на ВО тоже), что легкий штурмовик и легкий истребитель из учебного самолета - дерьмо, задачи он выполнять не сможет и никому он не нужен. Уверен, пройдет несколько лет и окажется этот самолетик очень даже нужен. А так же будут на ВО голосить, что наши ничего не смогли с итальяшками поделать
      1. donavi49
        donavi49 Вчера, 16:20 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Итальянцы робко пытаются войти в рынок, где доминирует Т-50 и пытаются впрыгнуть китайцы с 2 самолетами.

        Все же итальянцы пока продали 0 этих машин (базовые УТС не считаем). А, вот корейцы. 32 - УБС с РЛС и всеми плюшками продали, сейчас реализуют допконтракт с Тайландом на 8 машин в УБС варианте (Тайланд купил 12 машин но без РЛС и прочих боевых фишек, в версии УТС) + еще работают с Индонезией, куда продали 16 машин в версии УТС и сейчас хотят продать "Light attack/fighter/trainer"



        1. Bad_gr
          Bad_gr Вчера, 18:20 Новый
          • 0
          • 0
          0
          У китайцев на продажу есть ещё учебно-боевой истребитель FTC-2000 (тоже считается конкурентом нашего ЯК-130)

          Истребитель FTC-2000G называют также "Mountain Eagle" (Горный орел). По словам разработчиков :
          В качестве штурмовика у него большой боевой радиус и возможности проникновения на вражескую территорию, осуществления воздушной поддержки, нанесения ударов по наземным целям.
          В качестве истребителя он имеет хорошую маневренность, ситуационную осведомленность. Оснащен средствами защиты и ведения воздушных боев.
          В качестве учебного самолета обладает широкими возможностями для эффективного обучения пилотов.
          Технические характеристики: максимальный вес боевой нагрузки 3000 кг, дальность 1650 км, количество узлов подвески - 7.
          1. Zaurbek
            Zaurbek Вчера, 21:26 Новый
            • 0
            • 0
            0
            У китайцев есть клон Як130 ..L15, с форсажными камерами
  11. Gar
    Gar Вчера, 16:09 Новый
    • 1
    • 4
    -3
    Да плевать нам на эту жалкую пародию яка-130.Наши истребители- самые истребительные в мире))
    1. zwlad
      zwlad Вчера, 16:32 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Эта жалкая пародия может нехилую прибыль приносить производителю, и попутно создавать рабочие места в высокотехнологичных секторах производства.
      1. Gar
        Gar Вчера, 16:36 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Полностью согласен с Вами. Это была обычная патриотичная шутка. Кто нам мешает проводить подобную технику?
        1. zwlad
          zwlad Вчера, 16:44 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Полагаю что дефективные манагеры на руководящих местах.
        2. Zaurbek
          Zaurbek Вчера, 21:26 Новый
          • 0
          • 0
          0
          У нас нет таких АФАР...
      2. Комментарий был удален.
  12. CastroRuiz
    CastroRuiz Вчера, 16:57 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Radar AFAR/AESA, REB i rozvedatelnaya aparatura na takom samoletiku eto moshno.
  13. Outsider
    Outsider Сегодня, 02:51 Новый
    • 0
    • 0
    0
    - Это самолёт:
    1. Учебно-тренировочный.
    2. Учебно-боевой.
    3. Противопартизанский.
    4. Разведывательный.
    5. Лёгкий штурмовик.
    6. Против наркотрафика.
    7. Охотник за малоскоростными БПЛА.
    Поэтому все навороты и прибамбасы, которыми его наделили, они оправданы.