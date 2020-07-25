Эстония получила первую партию американских автоматических винтовок LMT

Эстония получила первую партию автоматических винтовок производства американской компании Lewis Machine & Tool Company (LMT), получивших официальное эстонское обозначение R20 Rahe. Об этом сообщает Министерство национальной обороны республики.
22 июля этого года на военном полигоне в Мяннику состоялась официальная презентация полученных винтовок с участием командующего Силами обороны Эстонии генерал-майора Мартина Херема. В первой партии поставлено 1250 автоматических винтовок R20 Rahe в стандартном исполнении, 250 винтовок TA-R20 в "снайперском" исполнении и 70 подствольных 40-мм гранатометов M203.
Стандартная винтовка R20 Rahe представляет собой винтовку LMT MLCPS под патрон НАТО 5,56 х 45 мм, а винтовка TA-R20 - винтовку LMT CQBMWS под патрон НАТО 7,62 х 51 мм. Первыми новые винтовки получит Скаутский батальон (Scoutspataljon) 1-й пехотной бригады эстонской армии, дислоцированный в Тапа (сейчас вооружен израильскими Galil, полученными еще в начале 90-х годов). Затем винтовками будут полностью оснащены 1-я и 2-я пехотные бригады. Предусмотрено вооружение новым оружием подразделений "Кайстейлита" (народное ополчение), полиции, пограничной охраны и формирований министерства юстиции Эстонии.
Контракт с американской компанией Lewis Machine & Tool Company (LMT) Минобороны Эстонии заключило летом прошлого года. По соглашению эстонская армия в течении двух лет получит 16 тысяч автоматических винтовок калибров 5,56 и 7,62 мм. Стоимость контракта 75 млн. долларов.
Необходимо отметить, что в настоящее время в эстонской армии на вооружении находится весьма различное стрелковое оружие: израильские автоматические винтовки Galil и ручные пулеметы Negev под патрон 5,56 х 45 мм, полученные от Норвегии и Германии из наличия автоматические винтовки под патрон 7,62х51 мм G3A3 и G3A4, от Швеции - Ak 4 (те же G3). Имеется некоторое количество новых немецких 5,56-мм автоматических винтовок G36 и ручных пулеметов МG4.
Автоматические винтовки MLCPS (под патрон НАТО 5,56 х 45 мм) и CQBMWS (под патрон НАТО 7,62 х 51 мм) представляют собой вариации широко распространенного семейства AR конструкции Стонера, но с запатентованной верхней частью ствольной коробки, выполненной единой монолитной конструкцией из алюминия, что обеспечивает ее повышенную жесткость.