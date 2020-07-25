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Эстония получила первую партию американских автоматических винтовок LMT

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Эстония получила первую партию американских автоматических винтовок LMT

Эстония получила первую партию автоматических винтовок производства американской компании Lewis Machine & Tool Company (LMT), получивших официальное эстонское обозначение R20 Rahe. Об этом сообщает Министерство национальной обороны республики.


22 июля этого года на военном полигоне в Мяннику состоялась официальная презентация полученных винтовок с участием командующего Силами обороны Эстонии генерал-майора Мартина Херема. В первой партии поставлено 1250 автоматических винтовок R20 Rahe в стандартном исполнении, 250 винтовок TA-R20 в "снайперском" исполнении и 70 подствольных 40-мм гранатометов M203.

Стандартная винтовка R20 Rahe представляет собой винтовку LMT MLCPS под патрон НАТО 5,56 х 45 мм, а винтовка TA-R20 - винтовку LMT CQBMWS под патрон НАТО 7,62 х 51 мм. Первыми новые винтовки получит Скаутский батальон (Scoutspataljon) 1-й пехотной бригады эстонской армии, дислоцированный в Тапа (сейчас вооружен израильскими Galil, полученными еще в начале 90-х годов). Затем винтовками будут полностью оснащены 1-я и 2-я пехотные бригады. Предусмотрено вооружение новым оружием подразделений "Кайстейлита" (народное ополчение), полиции, пограничной охраны и формирований министерства юстиции Эстонии.


Контракт с американской компанией Lewis Machine & Tool Company (LMT) Минобороны Эстонии заключило летом прошлого года. По соглашению эстонская армия в течении двух лет получит 16 тысяч автоматических винтовок калибров 5,56 и 7,62 мм. Стоимость контракта 75 млн. долларов.

Необходимо отметить, что в настоящее время в эстонской армии на вооружении находится весьма различное стрелковое оружие: израильские автоматические винтовки Galil и ручные пулеметы Negev под патрон 5,56 х 45 мм, полученные от Норвегии и Германии из наличия автоматические винтовки под патрон 7,62х51 мм G3A3 и G3A4, от Швеции - Ak 4 (те же G3). Имеется некоторое количество новых немецких 5,56-мм автоматических винтовок G36 и ручных пулеметов МG4.

Автоматические винтовки MLCPS (под патрон НАТО 5,56 х 45 мм) и CQBMWS (под патрон НАТО 7,62 х 51 мм) представляют собой вариации широко распространенного семейства AR конструкции Стонера, но с запатентованной верхней частью ствольной коробки, выполненной единой монолитной конструкцией из алюминия, что обеспечивает ее повышенную жесткость.
Использованы фотографии:
Силы обороны Эстонии
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Эстония вооружается американскими винтовками калибра 5,56 и 7,62-мм
Эстонская армия перевооружается на американские винтовки
55 комментариев
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  1. XM-551 Sheridan
    XM-551 Sheridan Вчера, 12:25 Новый
    • 8
    • 6
    +2
    Достойное обновление
    1. Vestnik
      Vestnik Вчера, 12:34 Новый
      • 9
      • 15
      -6
      Цитата: XM-551 Sheridan
      Достойное обновление

      Пол бюджета страны наверное отдали за это ,да еще должны будут..Теперь "русские точно не пройдут "... laughing
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Вчера, 12:40 Новый
        • 17
        • 19
        -2
        Цитата: Vestnik
        Цитата: XM-551 Sheridan
        Достойное обновление

        Пол бюджета страны наверное отдали за это ,да еще должны будут..Теперь "русские точно не пройдут "... laughing

        Пенсию сравни лучше .У них и у нас.Потом будешь про бюджет говорить. winkВдруг не в твою пользу вывод получится. lol"Зайчик"урякать уметь нужно.А не прыгать бестолково по комментариям winkИли ты не в России живёшь?
        1. Татьяна
          Татьяна Вчера, 13:31 Новый
          • 5
          • 8
          -3
          Цитата: Vestnik
          Цитата: XM-551 Sheridan
          Достойное обновление

          Пол бюджета страны наверное отдали за это ,да еще должны будут.. laughing

          Американскому "глубинному государству" абсолютно наплевать на то, что в ПРОКСИ-войне США с РФ за американские интересы Эстония будет расплачиваться с США по американским долгам эстонским "пушечным мясом" и ПРОКСИ-ЗАЧИСТКОЙ самой территории Эстонии от тамошнего населения.
          ПРОКСИ-войны для США - это их самые выгодные вложения для сокращения населения во всём мире и для его господствующего переформатирования в свою пользу.
          1. Наблюдатель2014
            Наблюдатель2014 Вчера, 13:35 Новый
            • 4
            • 7
            -3
            Цитата: Татьяна
            Цитата: Vestnik
            Цитата: XM-551 Sheridan
            Достойное обновление

            Пол бюджета страны наверное отдали за это ,да еще должны будут.. laughing

            Американскому "глубинному государству" абсолютно наплевать на то, что в ПРОКСИ-войне США с РФ за американские интересы Эстония будет расплачиваться с США по американским долгам эстонским "пушечным мясом" и ПРОКСИ-ЗАЧИСТКОЙ самой территории Эстонии от тамошнего населения.
            А там ещё люди живут?Судя по всему их там нет request
            1. Татьяна
              Татьяна Вчера, 15:00 Новый
              • 3
              • 3
              0
              Цитата: Наблюдатель2014
              А там ещё люди живут? Судя по всему, их там нет

              Представьте себе, ещё живут, но все они в современной Эстонии являются НЕгражданами Эстонии.
              Политика апартеида в отношении русских и русскоязычных со стороны эстонских шовинистов и нацистских реваншистов во власти Эстонии направлена именно на грабительское ПРИСВОЕНИЕ только этническим эстонцами всей ОБЩЕЙ советской собственности в ЭССР, созданной руками русских и русскоязычных народов всего Советского Союза, поднимавших экономику ЭССР за годы советской власти как прибалтийскую витрину СССР после ВОВ. Ибо запрет русского языка насильственно буржуазно-бюрократически отторгает этнических русских и русскоговорящих от средств производства и жизни в данной стране.

              Вот интересное по сути антироссийское видео глазами гражданина Эстонии с российскими крнями.
              Жизнь русских в Эстонии. Неграждане, Русские школы, Бронзовая ночь.•29 апр. 2020 г.

              Интересные комментарии к этому антироссийскому видео эстонского блогера-приспособенца российских корней.
              Цитата: Sergei Kaits 1 месяц назад
              Почему эстонцы не забыли свой родной язык за время Российской империи и Советского Союза, когда была "оккупация ", купленных Петром первым земель современной Эстонии , а теперь боятся двуязычиея? Потому что русских слишком много в мире?
              В одном согласен, почему не всем дали гражданство с правом голоса после развала СССР. Потому что боялись, что в демократическом обществе могут выбрать ни тех, кого (коллективному Западу и эстонским реваншистам) надо.
              1. Alex2
                Alex2 Вчера, 20:03 Новый
                • 3
                • 1
                +2
                Русские в Эстонии подвергаются дискриминации, но в Россию переселятся не торопятся. А тем кто изъявляет подобное желание Россия всячески препятствует. Получение российского гражданства для русских из прибалтики целая проблема. Кремль заинтересован в том, чтобы русские оставались в странах Балтии. Кстати для бывших граждан СССР и всего постсоветского пространства, проживающих в США, Канаде, Западной Европе, Израиле, получение российского гражданства является простой формальностью.
            2. Doliva63
              Doliva63 Вчера, 20:30 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: Наблюдатель2014
              Цитата: Татьяна
              Цитата: Vestnik
              Цитата: XM-551 Sheridan
              Достойное обновление

              Пол бюджета страны наверное отдали за это ,да еще должны будут.. laughing

              Американскому "глубинному государству" абсолютно наплевать на то, что в ПРОКСИ-войне США с РФ за американские интересы Эстония будет расплачиваться с США по американским долгам эстонским "пушечным мясом" и ПРОКСИ-ЗАЧИСТКОЙ самой территории Эстонии от тамошнего населения.
              А там ещё люди живут?Судя по всему их там нет request

              Там гомосапиенсы остались, людей там давно нет.
        2. askort154
          askort154 Вчера, 15:41 Новый
          • 7
          • 1
          +6
          Наблюдатель2014.....Пенсию сравни лучше .У них и у нас.Потом будешь про бюджет говорить.....

          Не хотел ввязываться, но и не смог пройти мимо.
          Просто немного статистики, чтобы изменить ваш жёсткий "посыл".
          Все бывшие страны Варшавского договора, вступившие в НАТО, ежегодно дотируются из бюджета ЕС.
          - Венгрия - 5,6 % (своего ВВП),
          - Болгария - 4,5 %,
          - Латвия - 4,4 %,
          - Литва - 3,4 %,
          - Эстония - 2,5 %.
          Больше всех получает Польша (хитрее всех), ежегодно около 11 млрд. евро. При этом, все эти страны исправно выплачивают свои проценты в НАТО. Хотя страны, их доноры : Германия, Италия, Дания и др. не выплачивают .требующих от них США - 2 % от ВВП, считая , что их дотацию "младо-европейцам", сжигает НАТО. Тем более, что выход Англии из ЕС, снижает
          общий ВВП ЕС ( она была на втором месте, донором, после Германии). Получается в итоге - США поставляя своё оружие и базы младо-натовцам, выкачивают деньги из бюджета ЕС. В Брюсселе приняли решение, с 2021 г., сократить дотации млад-натовцам на 42 млр. евро, перенацелив их в страны южного региона ЕС, пострадавшие от "беженцев". Прибалты взвыли, угрожая искать себе новых "спонсор-хозяев", а в реалии - уже начали полностью ложиться под англосаксов, игнорируя Брюссель. Лидером здесь, естественно, становится Польша. Тем более, Дуда прошёл на новый срок.
          Так что, "пенсии" полученные на халяву - показатель мелкого масштаба. Будущего у этих " младо-государств" своего никогда не было и ,тем более в перспективе, не будет. Поэтому, у них население уменьшается - устойчиво из года в год.(минусами не пользуюсь) hi
        3. Торнадо
          Торнадо Вчера, 18:46 Новый
          • 4
          • 0
          +4
          Дядя, а что это за легенда про богатый запад ??)
          Сколько пенсия в Эстонии?
          250-300€
          Учитывая коммунальные услуги и цены в магазине- это как 5000₽.
          Ну как дядя- богатая страна Эстония?!))
          Но для либеральчиков - легенда о богатом западе с 90 х звучит как заевшая пластинка!)
        4. bistrov.
          bistrov. Сегодня, 06:26 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Наблюдатель2014
          Пенсию сравни лучше .У них и у нас

          Прежде чем о "пенсиях" говорить, нужно знать цены на продукты и коммунальные услуги. Ну,давайте сравним. К примеру, базовая эстонская пенсия в 2020 году составляет 215 евро, а ,например, снять квартиру , в среднем, стоит более 300 евро,кило мяса стоит под 5 евро,кило сыра более шести,коммунальные услуги и налоги в среднем стоят 125-150 евро,плата за проводной интернет около 20. Не очень -то разгонишься, средний российский пенсионер с пенсией 16 тысяч "деревянных",думаю, чувствует себя гораздо уверенней.
      2. Vadivak
        Vadivak Вчера, 19:34 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Vestnik
        Пол бюджета страны наверное отдали за это ,да еще должны

        75 миллионов евро, не баксов поставки Sig Sauer
  2. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Вчера, 12:33 Новый
    • 4
    • 7
    -3
    Эстония получила первую партию американских автоматических винтовок LMT
    Прекрасное обновление ."Лесные братья" проклянут если что.Буквально laughing А ну такую фигню в "окопах" перебрать yes В общем Молодцы. good Не АК 15 им в самом деле на вооружение принимать то.
  3. Mouse
    Mouse Вчера, 12:41 Новый
    • 5
    • 5
    0
    Вооружились до зубов....
    А бояться не перестали..... трепещите дальше... отчетливей! wassat
    1. Неплохой
      Неплохой Вчера, 13:16 Новый
      • 6
      • 5
      +1
      hi Обычно при пленении они говорят: мы живём в самом дальнем ква-ква квартале.
      1. Mouse
        Mouse Вчера, 13:20 Новый
        • 6
        • 3
        +3
        самом дальнем ква-ква квартале.

        Аха... в заду европы... yes
        И место надлежащее и существование соответствующее... good
        1. Неплохой
          Неплохой Вчера, 13:30 Новый
          • 6
          • 3
          +3
          У лягушек как бы это называется клоака. smile
          1. Mouse
            Mouse Вчера, 13:33 Новый
            • 5
            • 3
            +2
            Канализация... laughing
            Ключевое слово- лизация.... yes
  4. parusnik
    parusnik Вчера, 12:43 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    О! Наконец-то новость из другой палаты, а то все из шестой.... smile
    1. Mouse
      Mouse Вчера, 12:45 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Палаты соседние.... laughing перестукиваются.... wink
      1. Неплохой
        Неплохой Вчера, 13:33 Новый
        • 5
        • 3
        +2
        Знакомо, типа точка-тире yes А может и на бумажном носителе.
        1. Mouse
          Mouse Вчера, 13:38 Новый
          • 2
          • 2
          0
          Бумажный носитель? recourse
          Бумага туалетная???? belay
          1. Неплохой
            Неплохой Вчера, 13:48 Новый
            • 5
            • 3
            +2
            Ну что Вы, любой практик Вам скажет, что на этом носителе проще поставить точку, тем тире request А что за депеша, состоящая из одних только точек.
            1. Mouse
              Mouse Вчера, 13:51 Новый
              • 3
              • 1
              +2
              любой практик Вам скажет, что на этом носителе проще поставить точку, тем тире

              Так понимаю, что с этим носителем каждый первый справится... laughing
  5. Комментарий был удален.
  6. Igoresha
    Igoresha Вчера, 12:55 Новый
    • 2
    • 2
    0
    приклад хлипенкий, российские десантники кирпичи о голову разбивают а тут пластмасса
  7. Чарик
    Чарик Вчера, 12:55 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    ну теперя то они смогут защититься от злобных русских,каждому солдату по винтовке
  8. vitinka
    vitinka Вчера, 13:17 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    75.000.000 : 16000 = 4687 $ за 1 штуку. Ето ном? Помоему 3кратный распил. 18000 красная цена.
    1. vitinka
      vitinka Вчера, 13:22 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      1800 сорру ошыбся
      1. Incvizitor
        Incvizitor Вчера, 15:20 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Пушечное мясо вооружают заодно на распиле бабла поднимут.
  9. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Вчера, 13:19 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Осталось прикупить немного боевого духа и храбрости.
  10. zwlad
    zwlad Вчера, 13:57 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Стсарая добрая AR-15. А чем им галил не понравился. Или тут просто освоение американских кредитов?
    1. vahpus
      vahpus Вчера, 14:00 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: zwlad
      А чем им галил не понравился.

      Наверное тем же, чем и евреям. Которые Галил заменили на М16.
      1. Александр Дробышев
        Александр Дробышев Вчера, 17:19 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        У израильтян вроде бы основная причина была в том что США завалило их старыми дешевыми М16 после Шестидневной войны, оказывая(навязывая) военную помощь.
        1. vahpus
          vahpus Вчера, 17:40 Новый
          • 1
          • 4
          -3
          Нет, от Галилов Израиль окончательно отказался относительно недавно. Несколько лет назад.
          Неподходящая для армейского оружия конструкция, уходящая корнями в конструкцию АК. Которую так нахваливают горе-патриоты.
          Не смогли ее евреи довести до ума. Наверное потому, что это невозможно в принципе.
          1. Александр Дробышев
            Александр Дробышев Вчера, 18:08 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Основная причина отсутствия желания доводить "Галил" это именно дешевые М16 из США, израильтяне поторопились свернуть его производство. Впоследствии они доработали затворную группу "Галила" для винтовки "Тавор", взяв за основу массивную затворную раму с длинным ходом газового поршня и поворотную личинку затвора от М16 с запиранием на боевые упоры ствола
            1. vahpus
              vahpus Вчера, 18:44 Новый
              • 2
              • 2
              0
              Цитата: Александр Дробышев
              Основная причина отсутствия желания доводить "Галил" это именно дешевые М16 из США,

              Нет, безопасность страны на импорте не строится. За свое всегда держатся из последних сил. Отказываясь от него только тогда, когда другого выхода нет.
              Цитата: Александр Дробышев
              Впоследствии они доработали затворную группу "Галила" для винтовки "Тавор", взяв за основу массивную затворную раму с длинным ходом газового поршня и поворотную личинку затвора от М16 с запиранием на боевые упоры ствола

              Видите ли.
              Тавор сделан по схеме булл-пап. А по бытующему сейчас основному убеждению (веяния такие в мире) оружие, сделанное по этой схеме, это "понты". И будущего у него нет. По крайней мере, наработанная на эту тему практика, она такая.
              К тому же, насколько мне известно, стоят Таворы очень дорого.
              Но не это главное.
              Почему евреи остановились на схеме булл-пап, это понятно даже коню - они не смогли сделать нормальный, сбалансированный механизм (школа стрелкового конструирования отсутствует). Поэтому они всю дорогу получали плохую кучность стрельбы.
              От этого есть 3 лекарства:
              1. Сделать нормальный механизм. Не смогли, не было грамотных (суперграмотных на самом деле) конструкторов.
              2. Уменьшить мощность патрона. Так было сделано в СССР с АК-74 и патроном 5,45х39 мм, но вместо армейской винтовки получаешь лишь штурмовую винтовку. Т.е. изделие на класс ниже. СССР от безысходности на это пошел. Но у Израиля есть другие варианты.
              3. Усилить хват оружия, т.е. перейти на схему булл-пап. Кучность будет ОК, только вот на этой схеме ничего хорошего толком сделать пока что никогда не удавалось. Уж насколько в свое время был хорош (я бы даже сказал, сказочно хорош) британский EM-2 на патроне .280 British (он тоже для обуздания отдачи был сделан по схеме булл-пап). Но и от него тоже пришлось отказаться.
              Думается, Тавор в будущем ждет та же участь. Хотя, кто его знает, чудеса случаются.
              1. voyaka uh
                voyaka uh Вчера, 20:02 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                "Поэтому они всю дорогу получали плохую кучность стрельбы."///
                -----
                У Тавор ствол и планка пикатини с оптикой - единая заводская деталь.
                Точность исключительная. В появлением Тавор количество патронов на
                одно поражение сократилось в несколько раз.
                1. Doliva63
                  Doliva63 Вчера, 20:41 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Цитата: voyaka uh
                  "Поэтому они всю дорогу получали плохую кучность стрельбы."///
                  -----
                  У Тавор ствол и планка пикатини с оптикой - единая заводская деталь.
                  Точность исключительная. В появлением Тавор количество патронов на
                  одно поражение сократилось в несколько раз.

                  То есть, с первого выстрела поражение вообще исключено, что ли?
                  1. voyaka uh
                    voyaka uh Вчера, 21:47 Новый
                    • 1
                    • 0
                    +1
                    Подсчитывают в среднем, в боестолкновениях.
                    Например, типичная стычка-перестрелка с боевиками моего времени (90-е).
                    М-16 без оптики.
                    "Убито трое боевиков. Каждый из 10 солдат израсходовал два-три магазина.
                    С нашей стороны потерь нет".
                    Примерный подсчет: израсходовано всего 750 патронов.
                    250 патронов на одного убитого.
                    С появлением оптики расход патронов сократился. С Тавором - сократился еще.
                    1. vahpus
                      vahpus Вчера, 21:50 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      Цитата: voyaka uh
                      Например, типичная стычка-перестрелка с боевиками моего времени (90-е).

                      Это не война, это спецоперация.
                      Войны, они другие.
                      Впрочем, армии Израиля участие в войнах не грозит.
                      1. voyaka uh
                        voyaka uh Вчера, 21:57 Новый
                        • 1
                        • 0
                        +1
                        Две войны было (67 и 73 годах) , с тысячами танков, артой,
                        все, как полагается.
                        Но я в участвовал в мелких стычках. Чем богаты, тем и рады. smile
                      2. vahpus
                        vahpus Вчера, 22:13 Новый
                        • 0
                        • 1
                        -1
                        Цитата: voyaka uh
                        Две войны было (67 и 73 годах)

                        Нет-нет.
                        Это не войны. Это так, мелкие локальные конфликты.
                        Войну Израилю не потянуть. Это с одной стороны.
                        А с другой стороны, не с кем там ему воевать. Противника нет.
              2. vahpus
                vahpus Вчера, 20:45 Новый
                • 0
                • 2
                -2
                Цитата: voyaka uh
                Точность исключительная

                Точность и кучность огня, это разные ТТ показатели.
            2. Александр Дробышев
              Александр Дробышев Вчера, 20:18 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Про то что
              Нет, безопасность страны на импорте не строится.
              в случае Израиля того периода я с вами не соглашусь, после Шестидневной войны США фактически насильно кредитовало Израиль на покупку своего вооружения, в том числе и винтовок М16А1(вьетнамские запасы) по себестоимости, тогда США много израильских разработок похоронили своей "помощью". И британцам от EM-2 принятого на вооружение в 1951 году под названием "автоматическая 7-мм винтовка , № 9 Mk1" (Automatic Rifle, caliber .280, № 9 Mk1) под патрон .280 British( .280 Mk1Z) также пришлось отказаться из-за США, продавивших к принятию как единый патрон NATO свой опытный 7,62х51 мм Т-65, под который ЕМ-2 не могла быть переделана
              1. vahpus
                vahpus Вчера, 20:58 Новый
                • 1
                • 2
                -1
                Цитата: Александр Дробышев
                тогда США много израильских разработок похоронили своей "помощью"

                Не смешите. Я ничего про великую стрелковую державу Израиль не слышал.
                А про США слышал.
                Цитата: Александр Дробышев
                также пришлось отказаться из-за США, продавивших к принятию как единый патрон NATO свой опытный 7,62х51 мм Т-65, под который ЕМ-2 не могла быть переделана

                Похоже вы не понимаете, чем был ЕМ-2. К патрону 7,62х51 мм НАТО он вообще не имел никакого отношения и переделан под него быть не мог. Т.е. ничего общего между этими объектами не было вообще.
                И про "продавливание США" тоже ерунда.
                Британцы показали класс и сделали лучшее из имевшихся новомодных послевоенных заморочек на промежуточном патроне. Против их EM-2 смешными выглядели и АК-47, и чешский Vz.52 и все прочие выдумки на этот счет.
                Единственной ахилессовой пятой ЕМ-2 была схема булл-пап, которая была слишком сложной. Но все остальное там было на прекрасном уровне.
                И тут американцы вытащили из рукава послевоенный патрон .45 АСР +Р и новый Томпсон на этом патроне. После чего британцы признали поражение.
                Томпсон на патроне .45 АСР +Р был лучше всяких калашей и прочей послевоенной новомодной лабуды, включая и EM-2.
                Позже, после насыщения армий мира брониками Томпсон был заменен на М16А1. А потом уже М16А2 сменила и М16А1 и М14.
                1. Александр Дробышев
                  Александр Дробышев Вчера, 21:21 Новый
                  • 3
                  • 0
                  +3
                  А вот отсюда по подробней , про послевоенный патрон .45 АСР +Р и новый Томпсон под него, и самое главное про фото не забудьте, без них даже не пытайтесь спорить, так как вы сейчас решили опровергнуть всю мировую историю оружия. И единственной ахиллесовой пятой ЕМ-2 была не схема "булл-пап", а отсутствие запаса прочности конструкции и как следствие невозможности переделки под американский патрон 7,62х51 мм Т-65, в результате стандартной винтовкой NATO стала бельгийская FN-FAL, принятая на вооружение стран NATO, США же забив на договор, по которому они должны были принять на вооружение FN-FAL в ответ на принятие их патрона как стандарта NATO, приняли на вооружение винтовку М-14
                  1. vahpus
                    vahpus Вчера, 21:28 Новый
                    • 0
                    • 2
                    -2
                    Цитата: Александр Дробышев
                    без них даже не пытайтесь спорить

                    Я могу и вообще не спорить.
                    А послевоенный Томпсон внешне ничем от Томсона военного времени не отличался. Детальки только кое-какие были другие, крепче. Внутри.
                    Цитата: Александр Дробышев
                    а отсутствие запаса прочности конструкции и как следствие невозможности переделки под американский патрон 7,62х51 мм Т-65

                    Господи, какая чушь. Вы вообще понимаете, что такое патрон 7,62х51 мм НАТО и что такое ЕМ-2?
                    Явно, нет.
                    Цитата: Александр Дробышев
                    приняли на вооружение винтовку М-14

                    Вы наверное не в курсе, но армия вооружена разными видами вооружения. А не только одним видом.
                    Кроме М14 после войны армия США была вооружена оружием на патроне .45 АСР +Р. Это пистолет Кольт и ПП Томпсона.
                    Это разные НЕ ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ виды вооружений. И ЕМ-2 конкурировал не с М14 или FN-FAL, а с ПП Томпсона.
                    1. Комментарий был удален.
                    2. Комментарий был удален.
        2. voyaka uh
          voyaka uh Вчера, 19:58 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Я служил и с Галил, и с М-16.
          У Галил не было осечек. Складной приклад. Были ножки, которые
          еще и кусачки.
          Но точность М-16 значительно выше. Она легче.
          Бывали осечки, при которых надо передернуть затвор и стрелять дальше.
          Слишком длинная - неудобно в траншее, в автомобиле.
          В целом, я за М-16.
          1. Doliva63
            Doliva63 Вчера, 20:43 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: voyaka uh
            Я служил и с Галил, и с М-16.
            У Галил не было осечек. Складной приклад. Были ножки, которые
            еще и кусачки.
            Но точность М-16 значительно выше. Она легче.
            Бывали осечки, при которых надо передернуть затвор и стрелять дальше.
            Слишком длинная - неудобно в траншее, в автомобиле.
            В целом, я за М-16.

            М-4 разве не та же М-16 только короче?
            1. voyaka uh
              voyaka uh Вчера, 21:52 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              М-4 она короче, карабин. Чтобы сохранить точность М-16, у М-4 сделали
              более крутую нарезку ствола, при этом пришлось увеличить толщину
              ствола (перегрев). Немного увеличилась отдача (у М-16 ее нет вообще).
              1. vahpus
                vahpus Вчера, 22:18 Новый
                • 1
                • 1
                0
                Цитата: voyaka uh
                при этом пришлось увеличить толщину
                ствола (перегрев)

                Ствол короче, теплоотвод хуже.
                Но это ничего не помогает, М4 не SMG, как М16. Т.е. не автомат. Скорострельность меньше, это AR (автоматическая винтовка). А еще точнее, автоматический карабин. Не автомат.
                1. voyaka uh
                  voyaka uh Вчера, 23:16 Новый
                  • 2
                  • 0
                  +2
                  Конечно, не автомат.
                  Зачем азартно палить очередями, как боевики?
                  Солдат регулярной армии долго и упорно учат стрелять
                  прицельно одиночными. С разных дистанций, днем и ночью.
                  Сотни боевых патронов каждый день. Зато в бою легко:
                  и время экономится и патроны.
                  1. vahpus
                    vahpus Вчера, 23:47 Новый
                    • 0
                    • 0
                    0
                    Цитата: voyaka uh
                    Солдат регулярной армии долго и упорно учат стрелять
                    прицельно одиночными. С разных дистанций, днем и ночью.

                    Основной огонь из М16, автоматический. Так она задумана и сконстуирована.
                    Это же касается и М4.
                    И даже Галилов это тоже касается, но только на ближних дистанциях (констуктивная особенность).
                    На то оружие и автоматическое, чтобы этой возможностью пользоваться. А если надо экономить, то достаточно и самозарядного оружия. Оно и конструктивно проще, и стоит дешевле.
  • Дмитрий Макаров
    Дмитрий Макаров Вчера, 14:12 Новый
    • 3
    • 3
    0
    ИГИЛу американцы подарили оружия на несколько $ Миллиардов, всё сгорело под высокоточными ударами Российских ВКС, десятки тысяч стволов и тысячи тонн боеприпасов захвачено сирийцами.
    А ИГИЛовцы это вам не изнеженные латыши, они едят сырое мясо своих врагов, и вытирают анус камнями-
    в то время- как, американец или эстонец, без страхования ущерба жизни и рулона влажных салфеток, в бой не пойдут.
  • Gar
    Gar Вчера, 15:59 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    От этого обновления Эстонская армия сильнее не станет. Купят всё, что предложит хозяин, надо пополнять американский бюджет.