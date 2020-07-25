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Минобороны Украины изменило форму и знаки различия военных

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В Минобороны Украины решили изменить военную форму и знаки различия военнослужащих Вооруженных сил. Ранее украинская армия использовала образцы, утвержденные в 2017 году.


Об этом рассказало издание Ukrainian Military Pages, ссылаясь на соответствующий приказ Минобороны Украины.

В частности, приказом от 30 июня 2020 года были внесены изменения в Правила ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Следует заметить, что не совсем понятна такая поспешность, ведь с октября приказ снова придется менять из-за вступления в силу новых воинских званий генералов и сержантов. Кроме того, документ содержит непонятную мешанину из действующих и «почти новых» званий. Наряду с пока еще существующими генеральскими званиями в приказ включены сержантские, которые должны были вступить в силу 30 сентября, но их изменили законом на еще более новые, которые начнут действовать вместе с генеральскими с 1 октября. В частности, в приказе есть погоны «первого сержанта», но это звание было изменено в законе на «главного сержанта».

На парадной форме украинских военных появятся золотые погоны. Этому не помешала даже их схожесть ни с историческими погонами немецких чиновников, ни с советскими погонами.

Помимо этого, будут и другие интересные изменения. Похоже, украинские военные нескоро разберутся со своими званиями и знаками различия.
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88 комментариев
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  1. poquello
    poquello Вчера, 13:34 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    нормально, нормально, "пан кондуктор, какая станция?"
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 13:53 Новый
      • 7
      • 0
      +7
      Цитата: poquello
      нормально, нормально, "пан кондуктор, какая станция?"

      Что то похожее у них когда то было
      1. НИКНН
        НИКНН Вчера, 14:08 Новый
        • 5
        • 0
        +5
        Цитата: tihonmarine
        Что то похожее у них когда то было

        Сейчас все по фэншую. wink
        1. Инсургент
          Инсургент Вчера, 15:10 Новый
          • 5
          • 2
          +3
          Цитата: НИКНН
          Сейчас все по фэншую.

          Минобороны Украины изменило форму и знаки различия военных

          Сколько форму не меняй и не перелицовывай,содержание останется прежним - ПОЛНЫМ ФУФЕЛОМ.
          1. atalef
            atalef Вчера, 17:20 Новый
            • 4
            • 15
            -11
            Цитата: Инсургент
            Цитата: НИКНН
            Сейчас все по фэншую.

            Минобороны Украины изменило форму и знаки различия военных

            Сколько форму не меняй и не перелицовывай,содержание останется прежним - ПОЛНЫМ ФУФЕЛОМ.

            Ну на сегодняшний день их рдг перебили всю военную верхушку лднр и ушли не пойманными.
            what
            1. Теренин
              Теренин Вчера, 17:51 Новый
              • 6
              • 1
              +5
              Цитата: atalef
              Цитата: Инсургент
              Цитата: НИКНН
              Сейчас все по фэншую.

              Минобороны Украины изменило форму и знаки различия военных

              Сколько форму не меняй и не перелицовывай,содержание останется прежним - ПОЛНЫМ ФУФЕЛОМ.

              Ну на сегодняшний день их рдг перебили всю военную верхушку лднр и ушли не пойманными.
              what

              Не суетись no , ещё не вечер.
              Вот создадут такую же, цинично-подлую ргд-организацию и перешлёпают ваших скакунов в местах сбора проституток.
              Хотя, у вас и верхушек то нет, один "шумел камыш" - безликий и бездарный.
            2. САША СТАРЫЙ
              САША СТАРЫЙ Вчера, 19:35 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              А их строевые части из в котёл перебегали до этого
            3. Лелёк
              Лелёк Вчера, 21:23 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Цитата: atalef
              Ну на сегодняшний день их рдг перебили всю военную верхушку лднр и ушли не пойманными.


              И о чём это говорит? Уж точно о том, что Киев не хочет мира и ведёт террористическую войну на пока ещё своей территории. Желаете посоветовать командованиям ЛДНР поступать таким же образом с киевскими (и не только) сидельцами? fool
              1. atalef
                atalef Сегодня, 01:37 Новый
                • 0
                • 3
                -3
                Цитата: Лелёк
                И о чём это говорит?

                только о том , что
                Цитата: Инсургент
                ,содержание останется прежним - ПОЛНЫМ ФУФЕЛОМ.

                как то не соответствует действительности.
                Цитата: Лелёк
                Уж точно о том, что Киев не хочет мира

                ну это примерно то , если бы дудаев сказал бы подобное о России
                Цитата: Лелёк
                и ведёт террористическую войну на пока ещё своей территории.

                террористическую войну . законное правительство против незаконных вооруженных формирований и сепаратистов - не может вести по определению.
                А ЛДНР именно ими и являются.
                Цитата: Лелёк
                Желаете посоветовать командованиям ЛДНР поступать таким же образом с киевскими (и не только) сидельцами?

                да они бы так и поступали - если бы могли.
                Ещё раз говорю , ЛДНР от республики Ичкерия ничем не отличается - те же незаконные вооруженные формирования , сепаратисты , поддерживаемые извне, с наличием типа *добровольцев * , ратующие за отделение закооной территории государства .
                Способы ведения войны - да разные , там ( в Ичкерии ) - были просто бандюганы , отребье и террорюги - в ЛДНР поцивилизованней , но по отпределению -- те же яйца , только в профиль.
            4. bistrov.
              bistrov. Сегодня, 07:27 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: atalef
              их рдг перебили всю военную верхушку лднр

              Это доказывает террористическую сущность существующего т.н. "украинского государства", которое ведёт антиконституционную войну против собственного населения,которое не приняло переворот 2014 года , как бы её ни маскировали названиями "ато" и "оос". Т.н. "украина" -государство- террорист.
          2. 30 вис
            30 вис Вчера, 21:48 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Инсургент
            Цитата: НИКНН
            Сейчас все по фэншую.

            Минобороны Украины изменило форму и знаки различия военных

            Сколько форму не меняй и не перелицовывай,содержание останется прежним - ПОЛНЫМ ФУФЕЛОМ.
            Есть замечательная басня " Мартышка и очки " ... есть там цитата "Вертит Очками так и сяк:
            То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
            То их понюхает, то их полижет;
            Очки не действуют никак            ."
          3. Рядовой-К
            Рядовой-К Сегодня, 07:12 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Инсургент
            Сколько форму не меняй

            Да и не надолго оно...
        2. Piramidon
          Piramidon Вчера, 16:38 Новый
          • 4
          • 0
          +4
          Цитата: НИКНН
          Сейчас все по фэншую.

          По феншую только такой знак
          1. Теренин
            Теренин Вчера, 17:56 Новый
            • 2
            • 4
            -2
            Цитата: Piramidon
            Цитата: НИКНН
            Сейчас все по фэншую.

            По феншую только такой знак

            Можно, было бы понять, если бы это государство (Украина) была кем то удалена, но они умудрились её сами fool удалить.
        3. Labrador
          Labrador Вчера, 17:34 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Вот теперь-то заживут!
        4. Пленник
          Пленник Вчера, 18:28 Новый
          • 0
          • 0
          0
          laughing Как там в старом анекдоте про бардель и фэншуй? Не кровати переставлять, а б...сотрудников менять.
        5. халпат
          халпат Вчера, 22:38 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: НИКНН
          Цитата: tihonmarine
          Что то похожее у них когда то было

          Сейчас все по фэншую. wink

          ну какой фэншуй.
          в 404 всё намного проще.
          не знаю но предполагаю, что швейно-кокардово-погонную фабрику один олигарх перкупил у другого.
          а поскольку уверенности в завтрашнем дне нет абсолютно никакой, то надо срочно отбить покупку, да с хорошим приварком... в 200-300%, и успеть сховать честно заработанные грОши.
          вот и весь фэншуй.
          а может и ещё проще, у дэржавной швейно-кокардово-погонной поменялся куратор, из той кучки поросей, что толкутся у корыта.
          тогда и «отбивать» ничего не надо - просто быстро греби лопатой и ховай.
          а укровоины... дак этим даже по приколу, така одёжа, сяка одёжа... движуха, служба идёт...

          отсюда и суета, швыдче швыдче:)) вступило в силу не вступило, да какая разница, времени мало, а грОшей хочется побольше натырить.
    2. Теренин
      Теренин Вчера, 17:43 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      В частности, в приказе есть погоны «первого сержанта», но это звание было изменено в законе на «главного сержанта».
      Вот интересно, кто главнее "старший сержант" или "старый сержант"? soldier
      1. кредо
        кредо Вчера, 18:15 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: Теренин
        В частности, в приказе есть погоны «первого сержанта», но это звание было изменено в законе на «главного сержанта».
        Вот интересно, кто главнее "старший сержант" или "старый сержант"? soldier

        В этом деле важно ни первый, старший или старый сержант, а скорость заключения контракта между МО и подконтрольных чиновникам фирмами на пошив этих самых воинских знаков отличия.
        Кто первый заключит контракт того и прибыль, а через полгода или год можно вводить новые воинские звания и снова заключать контракт на пошив новых знаков. Главное чтобы этот процесс шёл бесконечно.
    3. V I P
      V I P Сегодня, 06:52 Новый
      • 0
      • 0
      0
      "следующая станция:"Дурдом". Приготовиться на выход"
  2. ДэКо
    ДэКо Вчера, 13:36 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    А вы друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь
  3. ul_vitalii
    ul_vitalii Вчера, 13:36 Новый
    • 7
    • 2
    +5
    Золотые погоны перельют на менее золотые зубы. yes
  4. aleks neym_2
    aleks neym_2 Вчера, 13:36 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    Не мешайте умалишённым денежку с бюджета снимать!!!
  5. Комментарий был удален.
  6. AVA77
    AVA77 Вчера, 13:43 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    До сентября можно успеть подзаработать на НОВЫХ знаках различия,а потом опять,подзаработать на САМЫХ НОВЫХ знаках различия.Потом отменить всё это и изготовить НОВЫЕ СТАРЫЕ знаки. wink. Надо отправить им в помощь Юдашкина laughing Он им сошьет что нибудь подешевле,пилить бабло будет сподручней.
  7. Mouse
    Mouse Вчера, 13:43 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    С лица не пряники печатать...
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 18:00 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: Mouse
      С лица не пряники печатать...

      Так у них, сейчас расходы, на знаки различия, увеличивают, а на пряники - урезают.
      Привет, Василий hi
      1. Русь
        Русь Вчера, 18:23 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Геннадий, приветствую! hi
        Если где- то прибыло, значит где- то убыло... wink
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 18:28 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Цитата: Русь
          Геннадий, приветствую! hi
          Если где- то прибыло, значит где- то убыло... wink

          Далеко ходить не надо no , видишь "плямбу" на голове?

          вот из неё, головушки, и убыло yes

          Привет, Русь-матушка hi
          1. Русь
            Русь Вчера, 18:33 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Было бы чему из той головы убывать... головушка у них, что бы шапку носить... и это... они ещё ей едят! wassat
  8. Welldone
    Welldone Вчера, 13:43 Новый
    • 9
    • 1
    +8
    Гарный хлопец. Флотоводец! Победил всех клятых...Такую форму хотят?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 13:51 Новый
      • 7
      • 0
      +7
      Цитата: Welldone
      Гарный хлопец. Флотоводец! Победил всех клятых...Такую форму хотят?

      Скорее всего вот такую форму они хотят
      1. Welldone
        Welldone Вчера, 14:19 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Как не толерантно! На Украине эти негры служат инструкторами! Мир сошел с ума, слов нет! Так и хочется сказать, что данный тип наверно гл. сержант-кочегар?!
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 14:30 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: Welldone
          Так и хочется сказать, что данный тип наверно гл. сержант-кочегар?!

          Ошиблись. Советник Неешпапы.
        2. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 14:30 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: Welldone
          Так и хочется сказать, что данный тип наверно гл. сержант-кочегар?!

          Ошиблись. Советник Неешпапы.
          1. Welldone
            Welldone Вчера, 14:48 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Пресловутый Неешпапа при встрече с ним наверно колено приклоняет. Тьфу...
        3. AlexVas44
          AlexVas44 Вчера, 17:27 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Welldone
          На Украине эти негры служат инструкторами!

          Предполагаю, какие у него ботинки! lol
    2. gurzuf
      gurzuf Вчера, 15:50 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Как в песне - грудь его в медалях попа в якарях.
    3. Липчанин
      Липчанин Вчера, 17:24 Новый
      • 7
      • 2
      +5
      Цитата: Welldone
      Гарный хлопец.

    4. Лелёк
      Лелёк Вчера, 21:29 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Welldone
      .Такую форму хотят?

      hi
      А гюйс-то с какой стати? Это принадлежность российского флота и к прошлому Руины отношения не имеет. stop
      1. Welldone
        Welldone Вчера, 21:55 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Забыли декоммунизировать.
  9. carstorm 11
    carstorm 11 Вчера, 13:43 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    когда денег много почему бы и не менять каждые несколько месяцев в форме все подряд) долбанный цирк. это же все стоит денег и дорого.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Вчера, 13:46 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Дрейфуют в сторону НАТО.
    1. askort154
      askort154 Вчера, 14:02 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Леха с Андроида. Дрейфуют в сторону НАТО

      И даже дальше - в сторону "папуасов".
      Это не государство. Это очередной сценарий из "95 квартала" - продолжение "свадьбы в малиновке". hi
      1. Липчанин
        Липчанин Вчера, 17:30 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Цитата: askort154
        И даже дальше - в сторону "папуасов".

    2. Теренин
      Теренин Вчера, 18:02 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      Дрейфуют в сторону НАТО.

      Будем надеется, как подводный айсберг на... Титаник crying .
  11. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 14:03 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Надо контингент менять, а они кровати двигают.... tongue
    1. Липчанин
      Липчанин Вчера, 17:32 Новый
      • 5
      • 2
      +3
      Цитата: Горный стрелок
      Надо контингент менять, а они кровати двигают....

      Додвигаются....
  12. новичок
    новичок Вчера, 14:13 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Смотрел как то смену караула на индийско пакистанской границе... В общем укрвермахт идёт в правильном направлении. laughing
    1. ник7
      ник7 Вчера, 17:26 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      смену караула на индийско пакистанской границе

      у этих главное кто выше ногу задерёт при шагании.
      1. Теренин
        Теренин Вчера, 18:03 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: ник7
        смену караула на индийско пакистанской границе

        у этих главное кто выше ногу задерёт при шагании.

        Ну, и предложить им украинские шаровары.
  13. Avior
    Avior Вчера, 14:14 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Мне одному кажется, что недавно я уже видел эту статью на ВО?
    1. Димка75
      Димка75 Вчера, 14:17 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Я помню недавно, но не эту. Там картинки были. Смешные хаколики в погонах. Автор запямятовал просто или "и так сойдёт". Кризис жанра.
  14. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 14:16 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Мне до сих пор не понять, почему трезуб князей Рюриковичей является символом Украины ?
    Может кто нибудь из незалежных и свидомых является родствеником этих князей ?
    Или может эти князья были древними украми, хотя все знают, что Рюрик, Олег, Игорь Святослав были варягами-викингами. Да и далее все князья до Ивана Грозного были потомками Рюрика, но не потомками древних укров. Да и все князья то были в той или иной степени, но все были москалями. Ну как то не вяжется всё в истории государства получившего статус государственности в декабре 1991 года. Уж пошли бы тогда по стопам соединённых штатов, а не смешили народ.
    1. Липчанин
      Липчанин Вчера, 17:35 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Цитата: tihonmarine
      Может кто нибудь из незалежных и свидомых является родствеником этих князей ?

      Вот этим всё сказано
    2. cniza
      cniza Вчера, 17:45 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Цитата: tihonmarine
      Мне до сих пор не понять, почему трезуб князей Рюриковичей является символом Украины ?


      Это все таки был сокол , а украинцы сделали "вилку"

  15. venik
    venik Вчера, 14:19 Новый
    • 0
    • 0
    0
    "...Следует заметить, что не совсем понятна такая поспешность, ведь с октября приказ снова придется менять из-за вступления в силу новых воинских званий генералов и сержантов. ...."
    "...Кроме того, документ содержит непонятную мешанину из действующих и «почти новых» званий. ..."
    =======
    А там всегда так: сперва что-то "принимают" потом пытаются сообразить "ЧТО" именно приняли, а потом переделывать все заново! ДИЛЕТАНСТВО во всем!
  16. Tochilka
    Tochilka Вчера, 14:50 Новый
    • 0
    • 0
    0
    положительного в этой новости - коллекционеры военной атрибутики пополнят свои собрания новыми образцами.
  17. Alien From
    Alien From Вчера, 15:25 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Знаки и форму изменить можно.......сознание вряд ли .....
    1. Липчанин
      Липчанин Вчера, 17:37 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Цитата: Alien From
      Знаки и форму изменить можно.......сознание вряд ли ....

    2. Теренин
      Теренин Вчера, 18:06 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Alien From
      Знаки и форму изменить можно.......сознание вряд ли .....

      Было бы сознание, такой Украины не было бы.
      1. Alien From
        Alien From Вчера, 18:13 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        К сожалению, так оно и есть!
  18. Gar
    Gar Вчера, 15:36 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Чем красивее форма, тем крепче армия. Главное, золота поболше, для устрашения врага.
  19. фа2998
    фа2998 Вчера, 16:06 Новый
    • 4
    • 5
    -1
    Цитата: carstorm 11
    когда денег много почему бы и не менять каждые несколько месяцев в форме все подряд) долбанный цирк. это же все стоит денег и дорого.

    Я у нас много денег?КАЖДЫЙ ГОД в Думе ремонт многомиллиардный.Что больше в стране починить нечего?У нас в больнице потолок обвалился-и ее на замок.Нечего прикалываться с Украины,у нас такое-люди "осваивают" бюджетные средства.
    1. Липчанин
      Липчанин Вчера, 17:42 Новый
      • 6
      • 4
      +2
      Цитата: фа2998
      У нас в больнице потолок обвалился-и ее на замок

      Путин чинить должен?
      Или у вас губернатор на пенсию ушёл со всеми отвечающими за медицину?
      А как насчёт прокуратуры?
      Или нытьё на ВО всё заменит?
      Попробуй сам для больницы что то сделать
      Толко не ной что все там повязвны и только воруют
    2. besik
      besik Сегодня, 02:26 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      У Вас - это хде? Можно адрес больницы? Фото? Ну так - по мелочи...ну для достоверности. Джентльменам конечно верят на слово, но всё же...
  20. Gato
    Gato Вчера, 16:11 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Это какой уже раз? belay Враги уже запутались, скоро сами путаться начнут.
  21. Gato
    Gato Вчера, 16:29 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    ни с советскими погонами

    Нет там ничего от советских погон, вообще. Ни просветов, ни звездочек. Все как в вермахте - гладкий галун для младших офицеров, плетенка для старших, 3-х шнуровая плетенка для "отаманов". Вместо звездочек - 4-х угольная вермахтовская (или английская) пипка.
  22. Rothmans
    Rothmans Вчера, 16:59 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    Плохо, что киверов нет как в Президентском полку и воротников- стоечек laughing
    1. Gato
      Gato Вчера, 17:23 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Плохо, что киверов нет как в Президентском полку и воротников- стоечек

      Фигня вопрос. Можно у французов поклянчить мегачубы и пожарные каски или у англичан медвежьи папахи:

      1. cniza
        cniza Вчера, 17:39 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        За ними не заржавеет , но пока фантазия не очень...
      2. Егоза
        Егоза Вчера, 17:40 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Gato
        Можно у французов поклянчить мегачубы и пожарные каски или у англичан медвежьи папахи:

        Да чего уж там! От нас же и греки пошли, вот у них позаимствуем!
        https://gidvgreece.com/assets/images/drevnegrecheskie-voiny-3(1).jpg
      3. Липчанин
        Липчанин Вчера, 17:46 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Цитата: Gato
        или у англичан медвежьи папахи:

        Если медведь согласится
        1. Gato
          Gato Вчера, 18:34 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Если медведь согласится

          Да, с этим могут быть проблемы sad Ну тогда сделают папахи из свиней - они спорить не будут.
          Предвосхищая остроты по поводу сырья для папах, настоятельно рекомендую котов не упоминать! am
  23. Егоза
    Егоза Вчера, 17:10 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Да-а-а! Раньше в борделях девочек меняли, а у нас в армии все форму меняют!
    1. atalef
      atalef Вчера, 17:17 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Цитата: Егоза
      Да-а-а! Раньше в борделях девочек меняли,

    2. Липчанин
      Липчанин Вчера, 17:50 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Последнее что осталось...
      ВУсё остальное продано
      Это из ВО
      https://topwar.ru/13011-kto-ostanetsya-sluzhit-v-ukrainskoy-armii-namechaetsya-bolshoe-sokraschenie.html
    3. Gato
      Gato Вчера, 17:57 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      у нас в армии все форму меняют

      Та ведь шестой год война, ни одной перемогы, одни зрады - видимо, все дело в неправильной форме. То такую оденут, то эдакую - а Россия все не приходит recourse
      1. besik
        besik Сегодня, 02:28 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        пусть с застёжками сзади оденут...может приманят?
  24. cniza
    cniza Вчера, 17:38 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Следует заметить, что не совсем понятна такая поспешность, ведь с октября приказ снова придется менять из-за вступления в силу новых воинских званий генералов и сержантов.


    Да пусть развлекаются , а кое кто и зарабатывает на этом...
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 18:12 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: cniza
      Следует заметить, что не совсем понятна такая поспешность, ведь с октября приказ снова придется менять из-за вступления в силу новых воинских званий генералов и сержантов.


      Да пусть развлекаются , а кое кто и зарабатывает на этом...

      Вот именно yes , хочешь заработать - работай, хочешь разбогатеть - надо придумать новые приказы по украинской армии.
      1. cniza
        cniza Вчера, 18:34 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        О да , там таких желающих много , собственно как и у нас. Только вот форму они себе сделали , ну уж очень смахивает на вермахт...
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 18:40 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Цитата: cniza
          О да , там таких желающих много , собственно как и у нас. Только вот форму они себе сделали , ну уж очень смахивает на вермахт...

          Очень хотят быть на них похоже. Очевидно забыли чем закончили эти - вооруженные силы гитлеровской Германии.
          1. cniza
            cniza Вчера, 19:34 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Угу , все в нашем мире имеет закономерность , они сами напрашиваются...
  25. vavilon
    vavilon Вчера, 18:19 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Что толку менять знаки различия если голова одна и также «безмозглая»
  26. Пленник
    Пленник Вчера, 18:53 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Ну, теперь всех победят. И натА попросится к Украине в справжній блок.
  27. САША СТАРЫЙ
    САША СТАРЫЙ Вчера, 19:33 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Долбанутым нет покоя...
  28. Бэре
    Бэре Вчера, 20:02 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Ну что скажешь, неумные люди lol
  29. sg7s
    sg7s Сегодня, 01:50 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Ребят , не стыдно галдёж 10-леток обсуждать ? Вроде , взрослые люди...