Минобороны Украины изменило форму и знаки различия военных

В Минобороны Украины решили изменить военную форму и знаки различия военнослужащих Вооруженных сил. Ранее украинская армия использовала образцы, утвержденные в 2017 году.
Об этом рассказало издание Ukrainian Military Pages, ссылаясь на соответствующий приказ Минобороны Украины.
В частности, приказом от 30 июня 2020 года были внесены изменения в Правила ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины.
Следует заметить, что не совсем понятна такая поспешность, ведь с октября приказ снова придется менять из-за вступления в силу новых воинских званий генералов и сержантов. Кроме того, документ содержит непонятную мешанину из действующих и «почти новых» званий. Наряду с пока еще существующими генеральскими званиями в приказ включены сержантские, которые должны были вступить в силу 30 сентября, но их изменили законом на еще более новые, которые начнут действовать вместе с генеральскими с 1 октября. В частности, в приказе есть погоны «первого сержанта», но это звание было изменено в законе на «главного сержанта».
На парадной форме украинских военных появятся золотые погоны. Этому не помешала даже их схожесть ни с историческими погонами немецких чиновников, ни с советскими погонами.
Помимо этого, будут и другие интересные изменения. Похоже, украинские военные нескоро разберутся со своими званиями и знаками различия.