Новости

Венгрия вооружается немецкими танками Leopard 2A4

44
Венгрия вооружается немецкими танками Leopard 2A4

Венгрия начала получать на вооружение немецкие танки Leopard 2A4HU, которые будут использоваться в качестве учебных. 22 июля 2020 года первые четыре танка из двенадцати заказанных были доставлены из Мюнхена в венгерский город Тата, где 24 июля были продемонстрированы министру обороны Венгрии Бенко Тибору.


Как сообщается, первые четыре ОБТ Leopard 2A4HU поступили на вооружение 11-й танкового батальона 25-й пехотной бригады венгерской армии, дислоцированной в Тата. Танки из наличия германской армии, ранее стоявшие на вооружении и затем переведенные на хранение. Перед передачей Leopard 2A4 проходят ремонт и доработку на предприятии KMW в Мюнхене, после чего получают обозначение Leopard 2A4HU. До конца этого года Венгрия должна получить 12 немецких танков, на которых будут проходить обучение экипажи танков Leopard 2A7+ (Leopard 2A7HU), поставка которых начнется позднее.

Контракт Минобороны Венгрии с германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) был подписан в декабре 2018 года. Соглашение предусматривает поставку 12 танков Leopard 2A4 из наличия для использования в качестве учебных до конца 2020 года, 44 новых танков Leopard 2A7+ (Leopard 2A7HU) и 24 cамоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155-мм/52 новой постройки. Новые танки и самоходки будут поставлены в период с 2023 по 2025 года.


Закупаемые танки и САУ поступят на вооружение 25-й пехотной бригады. В настоящее время в венгерской армии осталось только 15 "рабочих" танков Т-72М/М1, все они стоят на вооружении 11 батальона 25-й бригады. Предполагается, что ОБТ Leopard 2 пойдут на перевооружение этого батальона и доукомплектования его штатной численности: три линейные роты на танках Leopаrd 2A7HU и учебная рота на танках Leopard 2A4HU.

Единственный в венгерской армии развернутый 101-й артиллерийский дивизион получит на вооружение самоходные гаубицы PzН 2000 вместо стоящих на вооружении буксируемых гаубиц Д-20, которых осталось всего 12 штук.

Использованы фотографии:
министерство обороны Венгрии
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Венгрия закупает германские Leopard 2A7+ на замену советским Т-72М/М1
Германия строит в Бразилии танковый завод
44 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 12:53 Новый
    • 3
    • 6
    -3
    Старые леопарды. Да и мало их. Венгрия, это ну очень грозно! laughing
    1. Башкирхан
      Башкирхан Вчера, 13:05 Новый
      • 12
      • 2
      +10
      Это старые 2А4 для обучения. Ещё три роты новейших 2А7 будут + гаубицы PzH 2000. Закарпатье в будущем венгры смогут вернуть если возможность подвернется. Потому что современные истребители JAS-39 Gripen у Венгрии уже есть.
      На фото ниже PzH 2000, Leopard 2A7+, Dingo 3, Fennek катарского эмира.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Вчера, 13:30 Новый
        • 4
        • 6
        -2
        Нынешняя бандеровская Украина лакомый кусочек для соседей.
        1. LKW Fahrer
          LKW Fahrer Вчера, 19:54 Новый
          • 0
          • 11
          -11
          Нынешняя Украина не бандеровская, бандеровцами вам прожужали все уши, бандеровской может быть только власть и пока у нас такая власть, все соседи в том числе и Россия хотят откусить у нас наши земли, так что русским надо молиться на наших бандеровцев при власти, потому что есть оправдание захвату Крыма и Донбасса, а вот когда мы скинем бандеровскую мразь, то с русскими у нас вражда останется навсегда!!!
          1. bistrov.
            bistrov. Сегодня, 06:56 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: LKW Fahrer
            хотят откусить у нас наши земли,

            " Вашей" земли у вас нет, от слова совсем,вы живете на русских землях,ПОКА, подаренных вам Российской империей и СССР,поскольку вы входили в их состав. Даже Киев был выкуплен у поляков Москвой в 1686 году при правлении царевны Софьи за 7 тн. серебряных царских ефимков. Сейчас стараниями рогулей-бандерлогов и при полном непротивлении остального населения,читай, с их согласия, русский Киев превращен в в антирусскую бандеровскую клоаку,что Россия терпеть не будет.
            Выйдя из состава СССР в 1991 году, вы потеряли право на использование русских земель,поэтому вам придется их возвратить России.Процесс этот уже начался и он будет продолжаться различными способами ,как бы вы этому не противились.
      2. Арон Заави
        Арон Заави Вчера, 13:47 Новый
        • 8
        • 0
        +8
        Цитата: Башкирхан
        Это старые 2А4 для обучения. Ещё три роты новейших 2А7 будут + гаубицы PzH 2000. Закарпатье в будущем венгры смогут вернуть если возможность подвернется. Потому что современные истребители JAS-39 Gripen у Венгрии уже есть.
        На фото ниже PzH 2000, Leopard 2A7+, Dingo 3, Fennek катарского эмира.

        Венгерская армия даже после поставки немецкой бронетехники будет одной из самых маленьких в Восточной Европе. В принципе если венгры закупят еще 90 тяжелых БТРов, то у них наконец появится "Тяжелая Механизированая бригада". Эта в/ч конечно не сможет реально угрожать Украине, но и не в этом ее задача. Эта бригада является частью европейских сил НАТО.
        1. Дмитрий Макаров
          Дмитрий Макаров Вчера, 13:53 Новый
          • 3
          • 7
          -4
          Венгрия входит в НАТО, а Украина нет.
          В случае войны шансы украины равны Нулю.
          1. Арон Заави
            Арон Заави Вчера, 14:01 Новый
            • 6
            • 1
            +5
            Цитата: Дмитрий Макаров
            Венгрия входит в НАТО, а Украина нет.
            В случае войны шансы украины равны Нулю.

            Пункт 5 НАТО применяется только при нападении на одну из стран НАТО. Если Венгрия сама полезет на Украину, то это будут исключительно венгерские проблемы.
            1. Дмитрий Макаров
              Дмитрий Макаров Вчера, 14:20 Новый
              • 3
              • 7
              -4
              Да там Нато не понадобится, украинцы будут тысячами сдаваться венграм в плен, чтобы попасть в Евросоюз, там даже в тюрьме жизнь слаще чем на украине. Многие будут просто переходить на сторону венгров, в Венгерской армии зарплата в разы выше, и это станет решающим, ключевым фактором.
              1. Арон Заави
                Арон Заави Вчера, 14:22 Новый
                • 6
                • 2
                +4
                Цитата: Дмитрий Макаров
                Да там Нато не понадобится, украинцы будут тысячами сдаваться венграм в плен, чтобы попасть в Евросоюз, там даже в тюрьме жизнь слаще чем на украине. Многие будут просто переходить на сторону венгров, в Венгерской армии зарплата в разы выше, и это станет решающим, ключевым фактором.

                Не согласен с Вашей позицией.
                1. Дмитрий Макаров
                  Дмитрий Макаров Вчера, 14:26 Новый
                  • 4
                  • 5
                  -1
                  А чо не так?
                  Например в "Вагнере" служат тысячи украинцев, поскольку зарплата там выше чем в ВСУ, в разы. Хотя при этом "Вагнер" российская- читай, вражеская структура.
                2. Лара Крофт
                  Лара Крофт Вчера, 18:30 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Цитата: Арон Заави
                  Не согласен с Вашей позицией.

                  Почему? В/сл ВСУ находящихся в Крыму в 2014 г. со смехом и улюлюканьем перешли в ВС РФ, что им мешает влиться в состав СВ Венгрии, особенно, если эти в/сл ВСУ живут в западных областях Украины, а их родственники имеют паспорт Венгрии, Польши, Румынии и т.д.
                  Рано или поздно руководство вернется к плану Януковича о переходе на контрактную армию и ее сокращению, наемниками легче управлять, а на Донбассе могут шакалить и нац.баты финансируемые местными олигархами, а также всякие ВЧК, как местные, так и "вражеские"...
                  Опять же появятся излишки В и ВТ, которые можно успешно пропить...
                  1. Арон Заави
                    Арон Заави Вчера, 18:46 Новый
                    • 4
                    • 2
                    +2
                    Цитата: Лара Крофт
                    Цитата: Арон Заави
                    Не согласен с Вашей позицией.

                    Почему? В/сл ВСУ находящихся в Крыму в 2014 г. со смехом и улюлюканьем перешли в ВС РФ, что им мешает влиться в состав СВ Венгрии, особенно, если эти в/сл ВСУ живут в западных областях Украины, а их родственники имеют паспорт Венгрии, Польши, Румынии и т.д.
                    Рано или поздно руководство вернется к плану Януковича о переходе на контрактную армию и ее сокращению, наемниками легче управлять, а на Донбассе могут шакалить и нац.баты финансируемые местными олигархами, а также всякие ВЧК, как местные, так и "вражеские"...
                    Опять же появятся излишки В и ВТ, которые можно успешно пропить...

                    ВС Украины в 2014 году в Крыму мало того что более чем на 70% были укомплектованы крымчанами, но и более полностью демарализованы. Многолетняя деградация привела к их полному разложению . Сегодня у Украины совсем другие ВС.
                    1. Лара Крофт
                      Лара Крофт Вчера, 19:03 Новый
                      • 1
                      • 1
                      0
                      [/quote] Сегодня у Украины совсем другие ВС.[/quote]
                      По боевому и численному составу да, более вооружены чем в в 2014 г., увеличилась численность ВСУ, что привело к нехватке обеспеченности В и ВТ....
                      Однако моральный дух в/сл ВСУ стал еще ниже, чем в 2014 г., т.к. солдаты и офицеры не дураки, они знают, что поле боя останется всегда за ВС РФ, а "заграница" ничем им не поможет....
                      Так зачем в/сл ВСУ воевать с армиями Венгрии и Польши например? Призывник из Ивана-Франковской области не пойдет воевать с Венгрией, призывник из Львовской области не будет воевать против поляков, а призывникам из центральных и восточных областей Украины будет наплевать на судьбу Западной Украины, (как им сейчас наплевать на судьбу Восточной)....
                      ВМФ у Украины нет, ВВС и АА почти нет (любое ее применение на Донбассе, сразу отразится на их количественном составе)....
                      Так что ВСУ ждут реформы и они должны быть проведены независимо от экономической обстановке в стране, т.к. неэффективная и многочисленная армия, лишь обуза для страны и требует лишних финансовых расходов....
                      РФ сталкивалась с такой ситуацией сначала в 1999 г., потом в 2008 г.
                      1. Арон Заави
                        Арон Заави Вчера, 19:14 Новый
                        • 2
                        • 1
                        +1
                        [quote=Лара Крофт][/quote] Сегодня у Украины совсем другие ВС.[/quote]
                        По боевому и численному составу да, более вооружены чем в в 2014 г., увеличилась численность ВСУ, что привело к нехватке обеспеченности В и ВТ....
                        Однако моральный дух в/сл ВСУ стал еще ниже, чем в 2014 г., т.к. солдаты и офицеры не дураки, они знают, что поле боя останется всегда за ВС РФ, а "заграница" ничем им не поможет....
                        Так зачем в/сл ВСУ воевать с армиями Венгрии и Польши например? Призывник из Ивана-Франковской области не пойдет воевать с Венгрией, призывник из Львовской области не будет воевать против поляков, а призывникам из центральных и восточных областей Украины будет наплевать на судьбу Западной Украины, (как им сейчас наплевать на судьбу Восточной)....
                        ВМФ у Украины нет, ВВС и АА почти нет (любое ее применение на Донбассе, сразу отразится на их количественном составе)....
                        Так что ВСУ ждут реформы и они должны быть проведены независимо от экономической обстановке в стране, т.к. неэффективная и многочисленная армия, лишь обуза для страны и требует лишних финансовых расходов....
                        РФ сталкивалась с такой ситуацией сначала в 1999 г., потом в 2008 г.[/quote]
                        Поживем посмотрим.
                      2. LKW Fahrer
                        LKW Fahrer Вчера, 20:04 Новый
                        • 0
                        • 2
                        -2
                        Спасибо Арон за отстаивание чести Украины, хотел бы добавить, что судьба Донбасса и Крыма для украинцев, русских - всех граждан Украины не безразлична, поэтому в Донбассе большинство украинцев и не воюет, массово уклоняются от призыва, а те кто воюет так везде есть отморозки, я допустим три раза откупался от мобилизации, я не буду воевать с братьями и сестрами, чтоб мне власть не втирала.
                        Поляки, венгры, румыны все пойдут лесом, они даже не рискнут озвучить вголос свои хотелки, тогда поднимется вся страна на защиту.
                      3. котик-русич
                        котик-русич Вчера, 21:10 Новый
                        • 1
                        • 0
                        +1
                        Урок истории. Румыния подала в Международный суд ООН в Гааге иск о претензиях на шельф о. Змеиный. 3 февраля 2009г суд ООН принял "соломоново решение" - "и вашим, и нашим" - из 12000 квадратных км требуемых Румынией, Румынии отдали 9700 квадратных км. МИД украины заявил: "...что украинская сторона выполнит любое решение по Змеиному, которое примет Международный суд..."
                      4. LKW Fahrer
                        LKW Fahrer Вчера, 22:36 Новый
                        • 0
                        • 1
                        -1
                        Это наш ющенко-сво.ло.сь про.дажная согласился идти в суд, можно было игнорить цыган вечно.
                    2. Алевил
                      Алевил Сегодня, 06:06 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      Про "честь" украины - это вы хорошо сказали, от души laughing
                      В Донбассе воюют как раз наиболее достойные люди, которые не забыли о своих русских корнях, не хотят позволить нацистской нечисти глумиться глумиться над памятниками на своей земле, помнят о славных советских временах, в том числе, когда их деды били гитлеровцев и их бандеровских приспешников.
  • Vestnik
    Vestnik Вчера, 13:28 Новый
    • 2
    • 8
    -6
    Цитата: Горный стрелок
    Старые леопарды. Да и мало их. Венгрия, это ну очень грозно! laughing

    Да Евгений ,пусть хоть чем вооружаются ..итог будет в этот раз один дл ВСЕХ их !
    Устали мы уже в России и пехоты у нас мало ..Чуть что, будем мочить полностью ! negative
  • Лара Крофт
    Лара Крофт Вчера, 18:19 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Цитата: Горный стрелок
    Старые леопарды. Да и мало их.

    Старые Леопарды для комплектования учебной роты тб читайте внимательно....
    12 танков Leopard 2A4 из наличия для использования в качестве учебных до конца 2020 года, 44 новых танков Leopard 2A7+ (Leopard 2A7HU) и 24 cамоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155-мм/52 новой постройки.

    Прошу заметить, что в указанном батальоне будет 4 танковые роты, 3 из которых линейные и иметь эти три роты на вооружении будут 44 танка, в российском тб входящим в бригаду имеется всего 41 танк, а в тб входящим в ТП 31, так и у кого мало, получается, что у Венгров находящихся во втором эшелоне "агрессивного" блока НАТО в тб больше (даже без учета учебной танковой роты) танков чем в любом тб СВ РФ....граничащей с НАТО...
    То же самое можно сказать и об ад - 24 САУ, самых лучших в Европе (искл. российской САУ "Коалиции"), по кол-ву САУ в одном ад Венгры нас также опережают...
    К слову у нас было меньше танков в тб чем у немцем во времена ВОВ, у нас меньше и сейчас чем у НАТО...
    Венгрия, это ну очень грозно!

    А зачем ей больше? Она находится в безопасности находясь в НАТО, зачем ей крупные ВС? Свои "5 копеек" во вклад НАТО она вносит....Полностью контрактная армия.
    Сухопутные войска включают 5-ю и 25-ю пехотные бригады, два полка (43-й связи и обеспечения управления, 64-й тыла), три батальона (34-й спецопераций, 37-й инженерный, 93-й РХБЗ).
    На вооружении – 156 танков Т-72 (большая часть — на хранении), 602 БТР-80, 31 гаубица Д-20, 50 минометов 37М (82 мм).

    https://topwar.ru/51840-chehiya-vengriya-slovakiya-vidimost-armii-podrobnee-http-ruspltru-world-cheh-army-10388html.html
    Можно предположить, что перевооружение новым В и ВТ затронет 25-ю ПБр., т.к. по всей видимости она будет в угрожаемый период и/или во время войны выделятся в распоряжение Командования НАТО в Европе, а 5-я или будет сокращена или превратится в учебную базу для СВ....
  • Vadivak
    Vadivak Вчера, 19:20 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: Горный стрелок
    Старые леопарды.

    мерс с пушкой.
  • iouris
    iouris Вчера, 12:56 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Танк "рабочим" не бывает. Танк может находиться в боеготовом (или небоеготовом) состоянии. Боеготовность определяется исправностью, запасом ресурса и снаряжённостью согласно поставленной боевой задаче.
    1. Неплохой
      Неплохой Вчера, 13:12 Новый
      • 4
      • 6
      -2
      Под плуг и борону пойдет, в сухую и не ветреную погоду.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Вчера, 13:31 Новый
        • 1
        • 4
        -3
        Если зарыть в землю по башню ...прекрасная огневая точка получается.
    2. Лара Крофт
      Лара Крофт Вчера, 18:41 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: iouris
      Боеготовность определяется исправностью, запасом ресурса и снаряжённостью согласно поставленной боевой задаче.

      Т.е. танк находящийся на БХБТ в принципе не боеготовый? Так там регламенты хранения специальные есть, траки ослабляют, топливо сливают и масла, аккумуляторы в отдельном помещении хранят, чем он должен быть снаряжен находясь на хранении, чтобы быть боеготовым? Да и категории учета тоже разные бывают, на Украине остались танки 2-й и 3-й категории учета, остальное или уже в войсках после ремонта, сгорело в полях Донбасса или было успешно пропито...
  • Mastrer
    Mastrer Вчера, 12:57 Новый
    • 1
    • 4
    -3
    Дык этож раритеты. Это как новость, украина вооружается булатами (модернизированными Т64)...
    1. NordUral
      NordUral Вчера, 13:16 Новый
      • 3
      • 6
      -3
      Чем больше у НАТО танков и т.д., тем больше птр нам надо, пусть это и будут цели-раритеты. Ведь не трактора, а танки пойдут в атаку на нас. Что-то готовится, шевеление очевидное в этом направлении.
      1. Владыка Ситх
        Владыка Ситх Вчера, 13:27 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Дело в том, что Бундесвер продолжает продавать/раздавать танки из наличия своих резервов. У них было 2500, затем 1500, 1250, 850 и наконец 225 единиц. За счет новых Леопардов II А7, Бундесвер хочет увеличить до 450 единиц.
        1. NordUral
          NordUral Вчера, 13:30 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          А я только о том, любое прибавление танков у потенциального врага - это прибавление проблем нам. Пусть это и будут раритеты даже, но это раритеты с вооружением на которые надо тратить боеприпас и отвлекаться от основного.
      2. Vestnik
        Vestnik Вчера, 13:31 Новый
        • 1
        • 4
        -3
        Цитата: NordUral
        Чем больше у НАТО танков и т.д., тем больше птр нам надо

        Есть более эффективное оружее ..Зачем солдатами рисковать в этот раз ?
        1. NordUral
          NordUral Вчера, 13:36 Новый
          • 4
          • 2
          +2
          Пушечное мясо из стран восточной Европы англосаксам не пристало жалеть.
          1. Vestnik
            Vestnik Вчера, 14:26 Новый
            • 1
            • 4
            -3
            Цитата: NordUral
            Пушечное мясо из стран восточной Европы англосаксам не пристало жалеть.

            И они их толкают ,кнутом подстегивая ату Россию ..ну ну
  • новичок
    новичок Вчера, 13:00 Новый
    • 3
    • 3
    0
    Как читаешь про перевооружение, поставки перспективных образцов, разработки, внедрение и т.д. и т.п., то замечаешь одну деталь_ всё крутится вокруг даты 24/27гг. Как тут не обратить внимание на аналитиков, которые говорят о войне запада с нами именно на эту дату. Но, это моё мнение, субъективное.
    1. Vestnik
      Vestnik Вчера, 13:35 Новый
      • 1
      • 6
      -5
      Цитата: новичок
      Как читаешь про перевооружение, поставки перспективных образцов, разработки, внедрение и т.д. и т.п., то замечаешь одну деталь_ всё крутится вокруг даты 24/27гг. Как тут не обратить внимание на аналитиков, которые говорят о войне запада с нами именно на эту дату. Но, это моё мнение, субъективное.

      И особенно протесты либеры ...А вообще следите за евреями (богатыми) ,как только они сваливать начнут по своим бункерам в мире ..То ВСЕ начнется скоро !!!! Вытаскивай пулемет Максим и рой окопы
      Это старый метод(ПРОВЕРЕННЫЙ ) в мировых войнах wink
  • El Dorado
    El Dorado Вчера, 13:08 Новый
    • 2
    • 6
    -4
    Готовятся возвращать Закарпатье.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 13:33 Новый
      • 2
      • 4
      -2
      Дранг нах Остен на восток в новом варианте.
  • Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Вчера, 13:28 Новый
    • 2
    • 3
    -1
    Венгрия вооружается немецкими танками Leopard 2A4
    Удачи. laughing А что есть ещё реально умное мнение?
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Вчера, 18:49 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Наблюдатель2014
      Венгрия вооружается немецкими танками Leopard 2A4
      Удачи. laughing А что есть ещё реально умное мнение?

      Это не мнение, а констатация фактов, а Leopard 2A4 будет поступать только в учебную танковую роту, в остальные три линейные танковые роты поступят новые танки Leopard 2A7+
  • zwlad
    zwlad Вчера, 13:52 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Молодцы немцы. Зачем утилизировать старые танки. Лучше их продать под видом учебных. Бизнес, и ничего личного.
  • pytar
    pytar Вчера, 14:03 Новый
    • 8
    • 0
    +8
    Ныне у Венгрии всего 12 танка! Это Т-72М / Т-72М1, советское и польское производство. Для сравнении, во время ОВД к 1988 г. венгерская народная армия, имела на вооружении 1300 танка /из них 100 Т-72/.
    Так что, никто на никого нападать не собирается. Пару Леопардов никак не изменяют ситуации.
  • askort154
    askort154 Вчера, 14:30 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Контракт Минобороны Венгрии с германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) был подписан в декабре 2018 года.

    Именно в 2018 г., Меркель и Макрон, заговорили о создании своей армии в ЕС.
    Может быть это первый шаг - перевооружать ЕС на своё вооружение. Венгры всегда были "упёртыми" в своей идентичности, поэтому и начали первый шаг этого пути, именно с них. Поэтому, поставка пока, в качестве "учебных".
  • Gar
    Gar Вчера, 15:42 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Натовская страна, вооружается натовской техникой, это естественный процесс. Не продавать же потенциальному противнику наше оружение.
  • tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 18:01 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В бытность чугункина в закрпатье был грандиозный шухер.Венгры направо налево раздавли венгерские паспорта западенцам.Так что почва уже готова.