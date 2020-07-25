Венгрия вооружается немецкими танками Leopard 2A4

Венгрия начала получать на вооружение немецкие танки Leopard 2A4HU, которые будут использоваться в качестве учебных. 22 июля 2020 года первые четыре танка из двенадцати заказанных были доставлены из Мюнхена в венгерский город Тата, где 24 июля были продемонстрированы министру обороны Венгрии Бенко Тибору.
Как сообщается, первые четыре ОБТ Leopard 2A4HU поступили на вооружение 11-й танкового батальона 25-й пехотной бригады венгерской армии, дислоцированной в Тата. Танки из наличия германской армии, ранее стоявшие на вооружении и затем переведенные на хранение. Перед передачей Leopard 2A4 проходят ремонт и доработку на предприятии KMW в Мюнхене, после чего получают обозначение Leopard 2A4HU. До конца этого года Венгрия должна получить 12 немецких танков, на которых будут проходить обучение экипажи танков Leopard 2A7+ (Leopard 2A7HU), поставка которых начнется позднее.
Контракт Минобороны Венгрии с германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) был подписан в декабре 2018 года. Соглашение предусматривает поставку 12 танков Leopard 2A4 из наличия для использования в качестве учебных до конца 2020 года, 44 новых танков Leopard 2A7+ (Leopard 2A7HU) и 24 cамоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155-мм/52 новой постройки. Новые танки и самоходки будут поставлены в период с 2023 по 2025 года.
Закупаемые танки и САУ поступят на вооружение 25-й пехотной бригады. В настоящее время в венгерской армии осталось только 15 "рабочих" танков Т-72М/М1, все они стоят на вооружении 11 батальона 25-й бригады. Предполагается, что ОБТ Leopard 2 пойдут на перевооружение этого батальона и доукомплектования его штатной численности: три линейные роты на танках Leopаrd 2A7HU и учебная рота на танках Leopard 2A4HU.
Единственный в венгерской армии развернутый 101-й артиллерийский дивизион получит на вооружение самоходные гаубицы PzН 2000 вместо стоящих на вооружении буксируемых гаубиц Д-20, которых осталось всего 12 штук.