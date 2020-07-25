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При форсировании Керченского пролива затонул БРДМ-2

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При форсировании Керченского пролива затонул БРДМ-2

В рамках проходящей сегодня патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, при форсировании Керченского пролива затонул один из трех броневиков, сообщил представитель организаторов Сергей Чернаков.


По его словам, во время форсирования залива затонул один из трех БРДМ-2, участвовавший в акции. Экипаж броневика в количестве пяти человек эвакуирован, жертв и пострадавших нет. Причиной инцидента стал сильный боковой ветер и выход машины на отрезок с сильным течением из-за перепада глубины. БРДМ находился в пяти километрах от берега. Два других броневика благополучно добрались до таманского берега.

Затонула БРДМ-2, пострадавших нет, экипаж эвакуировали на катер. Вода начала поступать в БРДМ-2, штатные системы спасения автомобиля работали и выкачивали воду. Однако она поступала слишком быстро. Благодаря оперативным действиям МЧС удалось быстро эвакуировать весь экипаж в количестве пяти человек, угрозы жизни людей не было, потому что рядом находился катер

- говорится в сообщении.


После эвакуации экипажа была предпринята попытка спасти машину, однако поступление воды остановить не удалось. В настоящее время решается вопрос с поднятием техники со дна и доставки ее на берег.


Акция "Дорога мужества. Керченский десант", посвященная Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, проводится в Крыму с 2017 года, в рамках нее бронемашины преодолевают 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом через Керченский пролив.
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171 комментарий
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  1. георггий
    георггий Вчера, 15:04 Новый
    • 63
    • 87
    -24
    Заняться больше нечем.
    1. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 15:15 Новый
      • 55
      • 38
      +17
      Не стОит так-то, наверное. Минус от всей души. soldier
      1. Alien From
        Alien From Вчера, 15:23 Новый
        • 34
        • 27
        +7
        Присоединюсь к Вашему мнению!
        1. kot28.ru
          kot28.ru Вчера, 15:35 Новый
          • 35
          • 31
          +4
          у щеневмерлых иное мнение,у них перемога,вот вам и отминусовали втихаря,из схронов
          1. Alien From
            Alien From Вчера, 15:38 Новый
            • 20
            • 20
            0
            Не обращаем внимание на новейших "партнёров"!)
          2. Морской Кот
            Морской Кот Вчера, 15:49 Новый
            • 32
            • 21
            +11
            Да хрен с ними, нехай подавятся, тихушники с трезубым гузном. laughing
            1. Gato
              Gato Вчера, 19:39 Новый
              • 11
              • 2
              +9
              нехай подавятся, тихушники с трезубым гузном

              Они уже и так полгода танкером у Одессы давятся.
          3. Дядя Ваня Сусанин
            Дядя Ваня Сусанин Вчера, 16:07 Новый
            • 18
            • 17
            +1
            Нет, это наши местные власовцы постарались!
            1. venik
              venik Вчера, 18:41 Новый
              • 61
              • 4
              +57
              Цитата: Дядя Ваня Сусанин
              Нет, это наши местные власовцы постарались!

              ========
              Я лично - ни грамма не "власовец" и не "бандерлог"! И военно-патриотическое воспитание считаю делом нужным и полезным! Но рисковать жизнями молодых ребят, устраивая 2-х часовой "заплыв" в 15 километров по МОРСКОМУ проливу на очень старой и абсолютно не приспособленной к таким "круизам" nt[ybrt - считаю необоснованным легкомыслием! Хорошо, что обошлось только потерей машины и все - ЖИВЫ! Надеюсь - это послужит хорошим уроком для организаторов акции.
              Для подобной акции можно было бы найти что-нибудь БОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕЕ!
              А "бардачок" - он и есть "бардачок" - бронемашина способная преодолевать водные преграды, а не плавать по "морям-океанам" аки дредноут! Даже при высадке морского десанта - такая техника сходит с аппарели максимум в километре от берега, а чаще и того ближе!

              1. Serg Koma
                Serg Koma Вчера, 19:08 Новый
                • 12
                • 1
                +11
                Цитата: venik
                Хорошо, что обошлось только потерей машины и все - ЖИВЫ! Надеюсь - это послужит хорошим уроком для организаторов акции.

                Присоединяюсь drinks
              2. Дядя Ваня Сусанин
                Дядя Ваня Сусанин Вчера, 20:38 Новый
                • 4
                • 16
                -12
                С таким подходом, вообще все надо закрыть, запретить и непущать, парашутный спорт запретить напрочь, ибо сие крайне опасно,а плавание в открытой воде объявить уголовным преступлением, военные учение с боевыми стрельбами туда же, сколько ЧП от них!!!
                1. SoboL
                  SoboL Вчера, 22:14 Новый
                  • 8
                  • 0
                  +8
                  Цитата: Дядя Ваня Сусанин
                  С таким подходом, вообще все надо закрыть, запретить и непущать, парашутный спорт запретить напрочь, ибо сие крайне опасно,а плавание в открытой воде объявить уголовным преступлением, военные учение с боевыми стрельбами туда же, сколько ЧП от них!!!

                  Да не вопрос. На байдарке по маршруту Ленинград - Нью Йорк скататься не желаете?
                  1. Дядя Ваня Сусанин
                    Дядя Ваня Сусанин Сегодня, 03:59 Новый
                    • 0
                    • 3
                    -3
                    "Да не вопрос. На байдарке по маршруту Ленинград - Нью Йорк скататься не желаете?"

                    Не, на Алтае есть интереснее маршруты, и природа красивее wink
              3. sg7s
                sg7s Сегодня, 01:19 Новый
                • 0
                • 13
                -13
                Падриотт !! Слухай суды! Тренировка в армии (армии , а не то что ты себе представляешь, масковский бледный и немощный недоросль) - есть априори вещь необходимая и потери при ней есть квинтессенция приближенности действий к боевым (не "диванным") Да ,дм-ка - не новинка , но воевать есть и будем ! Ты сам -то как ? На броне или на диване ? Очки старые могу продать ( да тебе , евнуху , подарю)
                1. Грица
                  Грица Сегодня, 02:04 Новый
                  • 7
                  • 2
                  +5
                  Цитата: sg7s
                  Падриотт !! Слухай суды

                  Вы наверное на этом сайте недавно. Поэтому советую поумерить пыл. Здесь такой тон не приветствуется.
                  1. sg7s
                    sg7s Сегодня, 03:48 Новый
                    • 1
                    • 8
                    -7
                    Здесь - недавно( да и нас...ать) мне генеральтские погоны тутошние на...не нать, а в росс. армии - давненько , не на диване , а на броне , в окопах со ВШАМИ , Вам неведомо ...."Тон"...Если соблюдать "тон" - вас(нас) , мой милый. - сожрут, не подавятся...Сам - поклонник Достоевского - читайте Зосиму , там все написано ....Как-то , около , хоть как ,где-то служили ????? Много на сайте "икспёрдов" , мозоли от набивки лент и магазинов не имевших....
                2. Дядя Ваня Сусанин
                  Дядя Ваня Сусанин Сегодня, 03:54 Новый
                  • 1
                  • 1
                  0
                  "масковский бледный и немощный недоросль)" -послухал улыбнулся
                  laughing
                  1. sg7s
                    sg7s Сегодня, 03:59 Новый
                    • 0
                    • 3
                    -3
                    Конкретнее - никак ? Толерантность не позволяет,лавры англосакские не дают покоя ? Да . что ж . вы всё никак по-русски изъясняться не научитесь ? ЕГЭ , понимаю , но русский язык знать надобно...
                    1. Дядя Ваня Сусанин
                      Дядя Ваня Сусанин Сегодня, 04:12 Новый
                      • 2
                      • 0
                      +2
                      Как говорили древнее - "умному достаточно" hi
                      1. sg7s
                        sg7s Сегодня, 04:19 Новый
                        • 0
                        • 4
                        -4
                        "Древние"- вы хотели сказать ? Как-то соберитесь , с русским у вас - проблемы , могу дать тел. хорошего филолога...
                      2. Дядя Ваня Сусанин
                        Дядя Ваня Сусанин Сегодня, 04:33 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Вы поняли, что я хотел сказать, простите за очепятку, если ещё остались вопросы, подъезжайте по адресу : г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 157, спросите дядю Ваню, меня тут все знают laughing
                      3. Татьяна Першина
                        Татьяна Першина Сегодня, 06:13 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Он не приедет. Знает, что осторожность - это обругать матом боксёра по телефону и включить опцию "номер не определился".
      2. Липчанин
        Липчанин Вчера, 17:55 Новый
        • 11
        • 11
        0
        Цитата: kot28.ru
        у щеневмерлых иное мнение,у них перемога,вот вам и отминусовали втихаря,из схронов

        Не мало повылазило
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 03:39 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Только каз...лы ставят минусы. А заняться им в самом деле не чем - вот я работаю, когда мне заниматься этой фигней? Прошу обратить внимание - я работаю, у меня времени не хватает не то что на фигню, я еле поддерживаю свой дом в состоянии. Тут два варианта, либо очень богатые, либо им накакать на свой дом (квартиру).
  • Инсургент
    Инсургент Вчера, 15:17 Новый
    • 34
    • 5
    +29
    В рамках проходящей сегодня патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, при форсировании Керченского пролива затонул один из трех броневиков, сообщил представитель организаторов Сергей Чернаков.

    То есть,надо понимать,что БРДМ был не армейским и не флотским,а из числа тех что находятся в частных руках, или на балансе общественных организаций ?
    1. El Dorado
      El Dorado Вчера, 15:27 Новый
      • 25
      • 2
      +23
      Как понял я, все машины частные. Без вооружения.
      У флота, насколько знаю, БРДМ вообще нет и не было.
      1. Инсургент
        Инсургент Вчера, 15:30 Новый
        • 7
        • 3
        +4
        Цитата: El Dorado
        У флота, насколько знаю, БРДМ вообще нет и не было.

        Разве у Морской пехоты ЧФ нет(или не было) на вооружении БРДМ ?
        1. El Dorado
          El Dorado Вчера, 15:35 Новый
          • 17
          • 1
          +16
          Сейчас пояндексил, да, были у морпехов КЧФ, не знал. Сейчас на вооружении нет.
        2. El Dorado
          El Dorado Вчера, 15:36 Новый
          • 20
          • 1
          +19
          И да, утопленный "Бардак" принадлежал Военно-техническому обществу.
          1. Лопатов
            Лопатов Вчера, 15:45 Новый
            • 15
            • 3
            +12
            Цитата: El Dorado
            И да, утопленный "Бардак" принадлежал Военно-техническому обществу.

            Это же их акция, причём не первая

            Кстати, самые новые машины выбрали из наличия.
            1. El Dorado
              El Dorado Вчера, 15:54 Новый
              • 18
              • 7
              +11
              Слышал про это общество и их акциях. Молодцы! good
              1. Лопатов
                Лопатов Вчера, 15:57 Новый
                • 23
                • 4
                +19
                Конечно молодцы.
                Правильным делом занимаются.
                Ну а то, что мероприятия такого типа устраивают- в гаражах в собственном соку тоже не стоит вариться.

                Хотя машину, конечно, жалко, восстанавливать придётся.
                1. El Dorado
                  El Dorado Вчера, 16:01 Новый
                  • 7
                  • 2
                  +5
                  Ее еще поднять надо. Похоже, что в самой глубокой части пролива затонула.
                2. болгарин
                  болгарин Вчера, 18:07 Новый
                  • 18
                  • 2
                  +16
                  Да вы чем вообще БРДМ не для морских путешествий
            2. Инсургент
              Инсургент Вчера, 16:02 Новый
              • 7
              • 8
              -1
              Цитата: Лопатов
              Кстати, самые новые машины выбрали из наличия.

              Но тем не менее,вышло как вышло yes
              То ли водитель совершил ошибку,и выбрал не правильный курс и тактику преодоления водной преграды( ведь другие участники форсирования достигли берега благополучно),либо действительно подвела мат.часть.
              А это ,лишь говорит о том,что не всегда более новое является более лучшим выбором,чем ухоженное "старое"...
              1. Лопатов
                Лопатов Вчера, 16:09 Новый
                • 8
                • 7
                +1
                Цитата: Инсургент
                А это ,лишь говорит о том,что не всегда более новое является более лучшим выбором,чем ухоженное "старое"...

                Если бы они были на БРДМ-1, которые у них тоже есть, вероятность такого происшествия была бы больше.
                Вот о чём речь.
                1. Инсургент
                  Инсургент Вчера, 16:13 Новый
                  • 8
                  • 12
                  -4
                  Цитата: Лопатов

                  Если бы они были на БРДМ-1 , вероятность такого происшествия была бы больше.
                  Вот о чём речь.

                  И речи не было о БРДМ-1 в статье. А раз не было,значит не было.

                  Поэтому и разговоры разговаривать по этому поводу ,начинать даже не стоит no
                  1. Лопатов
                    Лопатов Вчера, 16:13 Новый
                    • 4
                    • 10
                    -6
                    Цитата: Инсургент
                    И речи не было о БРДМ-1 в статье.

                    Ну да.
                    Потому что их не привлекли к мероприятию.
                    1. Инсургент
                      Инсургент Вчера, 16:15 Новый
                      • 7
                      • 5
                      +2
                      Цитата: Лопатов
                      Ну да.
                      Потому что их не привлекли к мероприятию.

                      Так зачем вокруг того,что "не привлекли",разводить словоблудие ?
                    2. Лопатов
                      Лопатов Вчера, 16:18 Новый
                      • 9
                      • 15
                      -6
                      Цитата: Инсургент
                      Так зачем вокруг того,что "не привлекли",разводить словоблудие ?

                      Для особо одарённых, у "Военно-Технического общества" есть два вида плавающих машин, БРДМ-1 и БРДМ-2
                      Для акции они выбрали более новые и более безопасные БРДМ-2.

                      Теперь понятно?
                    3. Инсургент
                      Инсургент Вчера, 16:21 Новый
                      • 12
                      • 13
                      -1
                      Цитата: Лопатов
                      Для особо одарённых, у "Военно-Технического общества" есть два вида плавающих машин, БРДМ-1 и БРДМ-2
                      Для акции они выбрали более новые и более безопасные БРДМ-2.

                      Теперь понятно?

                      Понятно yes ,что "лавровый венок" "Лучшего комментатора",вам жмёт на голову пуще короны,и вы ,в потугах удержать(?) этот "статус",постите не весть что....
                    4. Лопатов
                      Лопатов Вчера, 16:23 Новый
                      • 10
                      • 13
                      -3
                      Цитата: Инсургент
                      Понятно yes ,что "лавровый венок" "Лучшего комментатора",вам жмёт на голову пуще короны,и вы ,в потугах удержать(?) этот "статус",постите не весть что....

                      То есть опять не поняли.
                      Ну что тут будешь делать...
                    5. Инсургент
                      Инсургент Вчера, 16:26 Новый
                      • 10
                      • 6
                      +4
                      Цитата: Лопатов
                      То есть опять не поняли.
                      Ну что тут будешь делать...

                      Что делать,что делать request ...
                      Всё элементарно до предела - муть не постите,о том,что по вашему "ИМХО", "могло быть" (БРДМ-1),но не участвовало в акции...
                    6. Комментарий был удален.
                    7. Инсургент
                      Инсургент Вчера, 16:53 Новый
                      • 9
                      • 8
                      +1
                      Цитата: Лопатов
                      А у Вас достаточно мозгов, чтобы понимать, муть это или нет?

                      Не переживайте,мозгов,для того,чтобы определить грань между диалогом ,хамством и оскорблением,хватит yes
                      Поэтому,лучше остановитесь в своей безрассудной попытке ,граничащей с попыткой оскорбления собеседника,пока я ещё готов сдерживаться.

                      Ранее я вам предлагал умерить ваш, не обоснованный материалами относящимися к статье, словесный поток :
                      Цитата: Инсургент
                      И речи не было о БРДМ-1 в статье. А раз не было,значит не было.

                      Поэтому и разговоры разговаривать по этому поводу ,начинать даже не стоит


                      Вас же не унять no ,льёт поток как из фонтана. Вода,вода,вода...
                  2. Лопатов
                    Лопатов Вчера, 16:45 Новый
                    • 9
                    • 14
                    -5
                    Цитата: Инсургент
                    Всё элементарно до предела - муть не постите

                    Вы считаете себя в праве решать, "муть" постят другие, или нет?

                    Может это вам головной убор слишком сильно жать стал? Типа короны.
                  3. Инсургент
                    Инсургент Вчера, 17:02 Новый
                    • 11
                    • 7
                    +4
                    Цитата: Лопатов
                    Вы считаете себя в праве решать, "муть" постят другие, или нет?

                    Да,вполне yes
                    Так же как оцениваю качество фильма, продукта, устройства.

                    Более того !,удивлю вас, на собственное мнение не ограниченное Правилами ВО , имеют право(и поступают так yes ) все окружающие вас люди...
          2. Илья Никитич
            Илья Никитич Вчера, 18:38 Новый
            • 12
            • 1
            +11
            А ничего что "бардаки" вообще то предназначены для форсирования рек, а не для длительных морских прогулок?
          3. Doliva63
            Doliva63 Вчера, 19:04 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Лопатов
            Цитата: Инсургент
            Так зачем вокруг того,что "не привлекли",разводить словоблудие ?

            Для особо одарённых, у "Военно-Технического общества" есть два вида плавающих машин, БРДМ-1 и БРДМ-2
            Для акции они выбрали более новые и более безопасные БРДМ-2.

            Теперь понятно?

            БРДМ-1 и БРДМ-2
            Это мне напомнило историю с АК-47 и АК-74. Ни БРДМ-1, ни АК-47 не было до появления следующего поколения. Народное творчество, так сказать laughing
    2. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 00:27 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Инсургент, если посмотреть, именно Вы сделали срачь.... Не стыдно?
  • Piramidon
    Piramidon Вчера, 16:24 Новый
    • 9
    • 3
    +6
    Цитата: Лопатов
    Если бы они были на БРДМ-1

    Если бы, да кабы... А чего не Т-38 или Т-40
    1. Лопатов
      Лопатов Вчера, 16:36 Новый
      • 8
      • 11
      -3
      Цитата: Piramidon
      А чего не Т-38 или Т-40

      Нет у них. Есть БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40 и "Водник"
      Соответственно, выбрали самый безопасный из плавающих.
    2. Маркони41
      Маркони41 Вчера, 16:57 Новый
      • 14
      • 1
      +13
      Цитата: Piramidon
      Цитата: Лопатов
      Если бы они были на БРДМ-1

      Если бы, да кабы... А чего не Т-38 или Т-40

      Ещё бы в море на бардаке вышли. Не для того он был создан, чтобы по морям и океанам ходить.
      1. Piramidon
        Piramidon Вчера, 17:55 Новый
        • 8
        • 1
        +7
        Цитата: Маркони41
        Не для того он был создан, чтобы по морям и океанам ходить.

        Видимо не нашлось умного человека, чтобы подсказать. Надежда, как всегда, была на пресловутый русский "авось". Раз должен плавать, авось и переплывет..
      2. venik
        venik Вчера, 18:23 Новый
        • 12
        • 1
        +11
        Цитата: Маркони41
        Ещё бы в море на бардаке вышли. Не для того он был создан, чтобы по морям и океанам ходить.

        =========
        good Все думал НУ НАЙДЕТСЯ ли кто-нибудь, КТО скажет, что БРДМ-2 - это НЕ катер и не пароход! Это - БРОНЕМАШИНА способная преодолевать водные преграды - реки, небольшие водохранилища и озера, но уж НИКАК не "моря и океаны"! и даже не 15-км морские проливы! Он для этого не предназначен от слова АБСОЛЮТНО! Совершать 2-х часовой "заплыв", в условиях когда погода может перемениться, а техника старая и изношенная (никак не менее 30 лет, а скорее - все 40-50) - это риск. Причем неоправданный! Удивительно не то, что "бардачок" утонул, а то что этого раньше не случилось!
        Военно-патриотическое воспитание - вещь конечно очень важная и нужная! Но для подобной акции нужно было подобрать что-нибудь более подходящее!!! drinks
      3. rocket757
        rocket757 Вчера, 18:44 Новый
        • 6
        • 1
        +5
        Цитата: venik
        Военно-патриотическое воспитание - вещь конечно очень важная и нужная! Но для подобной акции нужно было подобрать что-нибудь более подходящее!!!

        От себя, ретивые дурни приносят больше вреда, чем недруг.
  • alexmach
    alexmach Вчера, 17:20 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    ведь другие участники форсирования достигли берега благополучно

    Да, да, достигли, вопрос только а какого берега они достигли то?
    Первый затонул, остальных развернули назад, вот они и достигли того берега из которого выплывали.
  • poquello
    poquello Вчера, 15:48 Новый
    • 10
    • 1
    +9
    Цитата: El Dorado
    И да, утопленный "Бардак" принадлежал Военно-техническому обществу.

    стоит заметить как отметился желтый ресурс авиапро
    "Российские военные во время учений утопили в Керченском проливе собственную бронетехнику"
    вот поэтому и желтый
    1. El Dorado
      El Dorado Вчера, 15:53 Новый
      • 9
      • 8
      +1
      Не удивлен. lol У них там вообще Украина сто раз Керченский мост атаковала и провокации устраивала. А наши с Израилем в Сирии воевали и гибли пачками. fool
  • sg7s
    sg7s Сегодня, 04:03 Новый
    • 0
    • 0
    0
    "Бардак" ....Управляли ? Плавали на нём ( Господи , прости ?) Что так уничижительно о классной технике 60-х , воюющей во всем мире ? Свое что-то есть ?? Кроме "да все у нас (них) плохо!!" ??
  • tatarin1972
    tatarin1972 Вчера, 16:40 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Смотря какого флота! За ЧФ не скажу, а на СФ, в 61 ОБрМП были.
    1. El Dorado
      El Dorado Вчера, 16:45 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Я пояндексил, у ЧФ были. Сейчас нет. Про СФ не знаю.
    2. Serg Koma
      Serg Koma Вчера, 19:20 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: tatarin1972
      на СФ, в 61 ОБрМП были.

      Это ж когда были/было what В СССР производство завершено в ноябре 1989 года. Россия — более 2000 БРДМ-2, из них 1000 БРДМ-2 и БРДМ-2А на вооружении, остальные на хранении, по состоянию на 2016 год (Из Вики)
      Брдм - 2 с консервации (АВИТО)
      1983 год , с хранения без эксплуатации , в родной краске , в заводском исполнении , полной комплектности все приборы и механизмы в исправном состоянии , башня поворачивает , лебедка , водомёт .техническое состояние новое ,пробег 1800 км , ДВС - ЗМЗ 41 с компрессором , плавает , документы формуляр
      900 000 ₽
    3. Doliva63
      Doliva63 Вчера, 19:30 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: tatarin1972
      Смотря какого флота! За ЧФ не скажу, а на СФ, в 61 ОБрМП были.

      Трудно представить разведку МП без БРДМ, честно laughing
      1. tatarin1972
        tatarin1972 Вчера, 23:41 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Они как раз были в 886 ОРБ 61БрМП.
  • alexmach
    alexmach Вчера, 16:11 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    То есть,надо понимать,что БРДМ был не армейским и не флотским

    Я так понимаю, они бы такой дурью не маялись. Могли бы и какой-никакой десантный катер раздобыть для патриотической акции то.
  • алексеев
    алексеев Вчера, 16:56 Новый
    • 11
    • 0
    +11
    "БРДМ быд не армейски..."
    Это точно, но что мешало организаторам памятного мерлприятия подумать мозгом и вспомнить, что эта машина, тем паче не новая, предназначена для преодоления рек, причем небольших, а не морских проливов. Включили бы мозг, не было бы конфуза с риском погубить людей.
  • Vol4ara
    Vol4ara Вчера, 15:51 Новый
    • 9
    • 13
    -4
    А, что было бы если бы по ним стреляли? Если море волновалось сильнее... Не стоит задуматься или и так сойдёт, шапок много, закидаем
    1. Лопатов
      Лопатов Вчера, 15:54 Новый
      • 10
      • 5
      +5
      Цитата: Vol4ara
      А, что было бы если бы по ним стреляли?

      ???
      За что по ним стрелять? Они всего лишь восстанавливают военную технику
      1. Vol4ara
        Vol4ara Вчера, 15:57 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Цитата: Лопатов
        Цитата: Vol4ara
        А, что было бы если бы по ним стреляли?

        ???
        За что по ним стрелять? Они всего лишь восстанавливают военную технику

        Пардон это моё незнание, я думал, что эти машины все ещё на вооружении
        1. Лопатов
          Лопатов Вчера, 15:58 Новый
          • 3
          • 5
          -2
          Цитата: Vol4ara
          Пардон это моё незнание, я думал, что эти машины все ещё на вооружении

          http://www.voentex.ru/
    2. El Dorado
      El Dorado Вчера, 15:57 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      А зачем стрелять по устаревшей списанной технике без вооружения и бойцов? Да и кто стрелять то будет?! request
    3. poquello
      poquello Вчера, 15:59 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: Vol4ara
      А, что было бы если бы по ним стреляли?

      кто? дядя Федя из двустволки? это мероприятие больше из серии "экстрим", люди вот с домов прыгают, на дома залазиют, на байдарках по порогам...
    4. Roman_VH
      Roman_VH Вчера, 16:21 Новый
      • 1
      • 8
      -7
      А если бы у вас отвалились тестикулы и выпали волосы на бороде......
  • Теренин
    Теренин Вчера, 16:05 Новый
    • 6
    • 3
    +3
    В настоящее время решается вопрос с поднятием техники со дна и доставки ее на берег.
    Ну, вот и ещё одно полезное учение будет. Все нормально. Хозяйство в России большое.
    1. Лопатов
      Лопатов Вчера, 16:11 Новый
      • 3
      • 3
      0
      Я боюсь, слупят с реконструкторов хорошие деньги за подъём...
  • serpent
    serpent Вчера, 16:39 Новый
    • 17
    • 11
    +6
    Я вот никак не пойму. Чем дальше от ВОВ, тем больше дури для, якобы "чествования" тех или иных событий войны. То портреты ветеранов на самолёте прокатили, то водолазы на дно эти самые фотографии опустили. Тут Керченский пролив "форисируют"... Грёбаное победобесие! Ну нельзя же в самом деле доводить до абсурда такое историческое событие! Что эти клоуны хотели показать? Мужество и отвагу совестких солдат или неспособность Бардака плавать в более-менее открытых водах? Если второе, то молодцы — показали.
  • Липчанин
    Липчанин Вчера, 17:54 Новый
    • 2
    • 6
    -4
    Цитата: георггий
    Заняться больше нечем.

    А потом о патриочиском воспитании и исторической памяти рассуждать будем?
  • Комментарий был удален.
  • Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 05:29 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: георггий
    Заняться больше нечем.
    Да конечно есть, но как бабла срубить по быстрому и баллы заработать инициативой? А тут "В рамках проходящей сегодня патриотической акции", все само плывет в руки. Тому кто вышел с почином, гудок распинать. Не затонул БРДМ-2, а практически уничтожен. До конца года будут подъем согласовывать, капремонт, толком в строй не войдет.
  • Неплохой
    Неплохой Вчера, 15:15 Новый
    • 11
    • 5
    +6
    Экипажу будет что вспомнить, хорошо что всё так обошлось. Здесь хвала организаторам, что помощь рядом была и своевременно была оказана.
    1. mdsr
      mdsr Вчера, 15:30 Новый
      • 24
      • 31
      -7
      Цитата: Неплохой
      Экипажу будет что вспомнить, хорошо что всё так обошлось. Здесь хвала организаторам, что помощь рядом была и своевременно была оказана.

      Махровый, хрусто-булочнеческий патриотизм во всей своей красе fellow. Один из трёх - это потеря одной трети техники. Молодцы, эффективные орханизаторы fellow Представляю, какой срач стоял бы у путриотов, если бы такой результат херойского переправления показали украинцы. Да путреоты пук...ы бы все себе поразрывали от хохота.
      Хорошо ещё, что без жертв обошлось (цитата Лаврова fool )
      1. kot28.ru
        kot28.ru Вчера, 15:36 Новый
        • 16
        • 17
        -1
        вот я и вижу,что у тебя очередная перемога lol
        аж пук...н рвет от радости
      2. Лопатов
        Лопатов Вчера, 15:38 Новый
        • 16
        • 10
        +6
        Цитата: mdsr
        Махровый, хрусто-булочнеческий патриотизм во всей своей красе

        Ну да...
        Надо было праздновать годовщину первого расстрела "борца за демократическую Россию" Тоньки-пулемётчицы.
        С факельным шествием и завываниями "ще не вмерла" и "сала хероям"
        1. Larinn74
          Larinn74 Вчера, 15:44 Новый
          • 3
          • 4
          -1
          Совершенно точно
        2. kot28.ru
          kot28.ru Вчера, 15:45 Новый
          • 7
          • 7
          0
          подправлю-фекальными шествиями hi
        3. lis-ik
          lis-ik Вчера, 20:58 Новый
          • 4
          • 0
          +4
          Цитата: Лопатов
          Цитата: mdsr
          Махровый, хрусто-булочнеческий патриотизм во всей своей красе

          Ну да...
          Надо было праздновать годовщину первого расстрела "борца за демократическую Россию" Тоньки-пулемётчицы.
          С факельным шествием и завываниями "ще не вмерла" и "сала хероям"

          Ну вы то должны знать, что это махровое нарушение не только техники безопасности, но вообще устоев. БРДМ и море. Убейте меня сразу! ВЫ вообще о чём!!!
      3. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович Вчера, 16:21 Новый
        • 7
        • 5
        +2
        Цитата: mdsr
        Махровый, хрусто-булочнеческий патриотизм во всей своей красе

        Однако у Вас поразительно безрадостная жизнь. Не жизнь, а прозябание. Такого врагу не пожелаешь, а Вы с этой непрекращающейся злобой на всех и всё в обнимку каждую секунду.
      4. Неплохой
        Неплохой Вчера, 18:53 Новый
        • 2
        • 6
        -4
        Цитата: mdsr
        Цитата: Неплохой
        Экипажу будет что вспомнить, хорошо что всё так обошлось. Здесь хвала организаторам, что помощь рядом была и своевременно была оказана.

        Махровый, хрусто-булочнеческий патриотизм во всей своей красе fellow. Один из трёх - это потеря одной трети техники. Молодцы, эффективные орханизаторы fellow Представляю, какой срач стоял бы у путриотов, если бы такой результат херойского переправления показали украинцы. Да путреоты пук...ы бы все себе поразрывали от хохота.
        Хорошо ещё, что без жертв обошлось (цитата Лаврова fool )

        Смотри не лопни от натуги нехристь. negative Придавить бы тебя как клопа, да админы не одобрят это.
      5. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Вчера, 22:46 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Да путреоты пук...ы бы все себе поразрывали от хохота.......а ваш укробэтр в Севасе тупо утоп...и чё всех спасли ЧФ и бэтр подняли....лишь одна деталь , наш утопший был из гражданских. а ваш укробетр был из реально ВМСУшный.....разница огромная....снимки показать чи сам найдёшь?
  • Rzzz
    Rzzz Вчера, 15:16 Новый
    • 24
    • 6
    +18
    Кому вообще в дурную голову такая идея пришла, в море такую технику выпускать???
    1. Башкирхан
      Башкирхан Вчера, 15:29 Новый
      • 14
      • 9
      +5
      Это шизомилитаристы, они и в открытый океан на брдм-2 выйти могут. Ушла машина в последний (морской) дозор.
      1. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович Вчера, 16:39 Новый
        • 2
        • 16
        -14
        Цитата: Башкирхан
        Это шизомилитаристы

        Шизомилитарист скорее Вы, любезнейший. Так как давно мечтаете об арсенальчике, и поэтому глубоко и безнадёжно опечалены запретом в России короткоствольного и автоматического оружия.
        1. Башкирхан
          Башкирхан Вчера, 16:54 Новый
          • 3
          • 2
          +1
          Цитата: Сидор Аменподестович
          Так как давно мечтаете об арсенальчике, и поэтому глубоко и безнадёжно опечалены запретом в России короткоствольного и автоматического оружия.

          Вы найдите сначала мои комментарии в публикациях в сфере оборота короткоствольного и автоматического оружия laughing Бредите? В лесу рядом с поселком Урман в Башкирии артиллерийский снаряды лежат. Охраны толковой нет, сапёры зимой не работают. А Вы про короткоствол.
          1. Сидор Аменподестович
            Сидор Аменподестович Вчера, 19:59 Новый
            • 1
            • 4
            -3
            Цитата: Башкирхан
            Вы найдите сначала мои комментарии в публикациях в сфере оборота короткоствольного и автоматического оружия

            У Вас больше пятисот комментариев, я не буду изучать их все. Напомните в двух словах, если не трудно.
            1. Башкирхан
              Башкирхан Вчера, 20:21 Новый
              • 4
              • 0
              +4
              Я не комментирую темы про стрелковое вооружение, они мне не интересны. Большинство моих комментариев касаются кораблестроения, судовых двигателей, докования и отдельных вопросов ВМФ. И то я считаю себя дилетантом в этих вопросах.
    2. mdsr
      mdsr Вчера, 15:35 Новый
      • 20
      • 18
      +2
      Цитата: Rzzz
      Кому вообще в дурную голову такая идея пришла, в море такую технику выпускать???

      Есть такое понятие, квасной (сивушный) патриотизм.
      1. Larinn74
        Larinn74 Вчера, 15:48 Новый
        • 14
        • 22
        -8
        Сивушный - это у вас.
        У нас это патриотическое движение.
        Кто-то в поисковых отрядах ищет павших бойцов.
        Кто-то предупредив МЧС участвует в такой акции.
        Кто-то ходит в горы.
        Кто-то на машинах ездиет с георгиевскими ленточками.
        Мы РОССИЯНЕ, вам нас не понять
        1. Башкирхан
          Башкирхан Вчера, 15:59 Новый
          • 14
          • 7
          +7
          Подходы действительно разные. Можно по глупости на волне турбопатриотизма утопить БРДМ-2, а можно как в простой башкирской деревне поставить как памятник, чтобы было куда положить цветы на 9 мая. [/center
          1. Лопатов
            Лопатов Вчера, 16:01 Новый
            • 8
            • 13
            -5
            Цитата: Башкирхан
            Можно по глупости на волне турбопатриотизма утопить БРДМ-2, а можно как в простой башкирской деревне поставить как памятник,

            Точно.
            Одни прикладывают руки, чтобы восстановить технику и поддерживать в работоспособном состоянии, другие заварили люки и забыли.
        2. serpent
          serpent Вчера, 16:44 Новый
          • 13
          • 4
          +9
          Как это:
          Цитата: Larinn74
          Кто-то в поисковых отрядах ищет павших бойцов.

          может быть равно этому:
          Цитата: Larinn74
          Кто-то на машинах ездиет с георгиевскими ленточками.

          ?
          Цитата: Larinn74
          Мы РОССИЯНЕ, вам нас не понять

          Именно, что "РОССИЯНЕ" с ельцинским произношением...
        3. Гардамир
          Гардамир Вчера, 20:44 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Мы РОССИЯНЕ
          Вот так страну и разделили. Ну вы россияне, а нам русским куда деваться? Какое отношение ваши георгиевцы имеют к Победе 1945?
          В горы я ходил в 1984-86
          Ну и на десерт. Глава Военно-технического общества оказывается бизнесмен
          https://www.rusprofile.ru/person/migalin-aa-773175207686
      2. Комментарий был удален.
      3. Теренин
        Теренин Вчера, 17:34 Новый
        • 6
        • 6
        0
        Цитата: mdsr
        Цитата: Rzzz
        Кому вообще в дурную голову такая идея пришла, в море такую технику выпускать???

        Есть такое понятие, квасной (сивушный) патриотизм.

        Чего же оторваться то от этого, "квасно-сивушного" патриотизма, не можете?
        И, шли бы себе, на "чисто велкопоповицкий ..." западно-пивной патриотизм. Нет ведь winked, именно тут надо торчать, и не моргая смотреть belay , что скажут на русском сайте.
        Вот так, отсюда выгнали, а туда не принимают? Доскакался?
      4. Неплохой
        Неплохой Вчера, 18:59 Новый
        • 2
        • 6
        -4
        Цитата: mdsr
        Цитата: Rzzz
        Кому вообще в дурную голову такая идея пришла, в море такую технику выпускать???

        Есть такое понятие, квасной (сивушный) патриотизм.

        Слушай, чубатый. Задолбал ты уже. Дуй до хаты до дома, свинкам хвосты закручивай. laughing
        1. mdsr
          mdsr Вчера, 21:44 Новый
          • 1
          • 3
          -2
          Цитата: Неплохой
          Слушай, чубатый. Задолбал ты уже

          Слющай, голован, ты давай прекрати школьницу из себя строить. Серьёзные люди так себя не ведут и в подполканах не ходят. Может тебе к великому магистру стоит в ноги упасть? Сказать, так, мол, и так, виноват, из деревни ..., но даю слово
          что исправлюсь. А? Его, бывает, это трогает. Шучу, конечно. Тебе это не поможет. Придётся и дальше строить из себя девочку laughing
  • rocket757
    rocket757 Вчера, 15:16 Новый
    • 5
    • 4
    +1
    "натуральненько" играются .... в"бою, как в бою" потери неизбежны.
    Главное люди все целы, а "бардак поднимут, глубины там не великие.
    1. alexmach
      alexmach Вчера, 16:19 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Два других броневика благополучно добрались до таманского берега.

      и то только потому, что их МЧС-ники назад развернули
    2. Комментарий был удален.
  • parusnik
    parusnik Вчера, 15:19 Новый
    • 10
    • 0
    +10
    Слава богу,без жертв
  • Беломорканал
    Беломорканал Вчера, 15:23 Новый
    • 25
    • 15
    +10
    В рамках военно-патриотической акции...
    Собственно говоря сейчас это наше всё...
    Нет идеи, нет идеологии и любое событие пытаются приурочить к победе ВОВ или просто придать военно-патриотическую направленность.
    В начале августа очередное байк-шоу, ночные волки увешанные Георгиевскими лентами будут бухать под Кинчева и кричать что они помнят и гордятся...
    1. businessv
      businessv Вчера, 15:43 Новый
      • 9
      • 5
      +4
      Цитата: Беломорканал
      В начале августа очередное байк-шоу, ночные волки увешанные Георгиевскими лентами будут бухать под Кинчева и кричать что они помнят и гордятся...

      Ну, коллега, зачем всех под одну гребёнку-то?! Это шоу уже лет 15 как в строю, поэтому не нужно его опошлять. Много Вы знаете шоу, которое устраивают байкеры? Пусть выпускают пар так, как могут, это их право. Всё-таки значительно лучше, чем гей-парад.
    2. kot28.ru
      kot28.ru Вчера, 15:46 Новый
      • 8
      • 11
      -3
      иди слушай нюшу и билана под мороженку laughing
      1. Беломорканал
        Беломорканал Вчера, 15:56 Новый
        • 15
        • 7
        +8
        Не, Билан это по вашей части, военно-патриотических клоунов, впрочем как и морожко...

        1. poquello
          poquello Вчера, 16:12 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          [center]
          а чет пуговицы золотые и планка под пуговицы широковата, палево или реальная модель гимнастерки?
          1. Башкирхан
            Башкирхан Вчера, 18:09 Новый
            • 4
            • 1
            +3
            У Билана еще ордена и медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза на одной стороне груди, странно.
            1. Гардамир
              Гардамир Вчера, 20:48 Новый
              • 2
              • 1
              +1
              странно.
              Что ж тут странно. Им главное изобразить патриота, а как на самом деле было их не волнует.
              1. Башкирхан
                Башкирхан Вчера, 21:00 Новый
                • 2
                • 1
                +1
                Ордена и медали, прикрепленные на лентах, размещаются на левой стороне груди, а без лент — на правой стороне груди награжденного. Билан ордена неправильно прикрепил.
                1. Гардамир
                  Гардамир Вчера, 21:05 Новый
                  • 3
                  • 1
                  +2
                  Так я ж согласен, к тому и говорю, что Билан изображает патриота, а настоящий патриот знает как правильно.
    3. loki565
      loki565 Вчера, 16:47 Новый
      • 2
      • 2
      0
      В начале августа очередное байк-шоу, ночные волки увешанные Георгиевскими лентами будут бухать под Кинчева и кричать что они помнят и гордятся...

      А вы чем будете заниматься, все также диван душить???)))
      1. Беломорканал
        Беломорканал Вчера, 17:04 Новый
        • 9
        • 2
        +7
        Буду работать, на море отдыхать, спать с женщинами, летать на параплане, кататься на квадроцикле и всё это будет просто так, а не приуроченно к военно-патриотической акции )))
        1. loki565
          loki565 Вчера, 17:10 Новый
          • 1
          • 3
          -2
          Буду работать, на море отдыхать, спать с женщинами, летать на параплане, кататься на квадроцикле и всё это будет просто так, а не приуроченно к военно-патриотической акции )))

          Так и они так могут, тут ума много не надо))) а вот организовать хотя бы мотопробег, причем на частные средства, уже не каждый сможет.
          1. Беломорканал
            Беломорканал Вчера, 17:14 Новый
            • 11
            • 2
            +9
            Но мы же говорим о ночных волках, у которых земля с озером под Севастополем с арендой 90 рублей за гектар в год и гранты на эту всю псевдо военно-патриотическую лабуду....
  • ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 15:26 Новый
    • 19
    • 3
    +16
    Причиной инцидента стал сильный боковой ветер и выход машины на отрезок с сильным течением из-за перепада глубины.

    По ролику видно, что причиной стало заполнение отсека водой, где помпа (возможно - неисправная) не справилась с откачкой.
    Мне непонятно только одно, к чему нужно было формировать экипаж из пяти человек и что пытались доказать устроители, если БРДМ-2 в 1943 году не было?
    Слава богу, что люди остались целы и невредимы.
    1. Rzzz
      Rzzz Вчера, 15:33 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Цитата: ROSS 42
      к чему нужно было формировать экипаж из пяти человек

      Желающих слишком много было.

      Вообще, конечно, дико повезло, что без жертв.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Вчера, 18:06 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Цитата: Rzzz
        Вообще, конечно, дико повезло, что без жертв.

        Вообще-то (в воинских подразделениях) эвакуация из тонущего БТР, БРДМ отрабатывается. Но, судя по фотографии, на броне сидят люди в гражданском - кто это? Понятно, что им дико повезло.
        Сегодня по каналу «Звезда» идут старые фильмы о флоте. Это гораздо полезнее. Сечас закончится «Командир корабля» и дальше пойдёт «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы». одни из любимых фильмов.
  • Gar
    Gar Вчера, 15:32 Новый
    • 7
    • 7
    0
    Ничего страшного ,не расчитали малость с погодой. Главное, экипаж жив и здоров.
  • сенька шалый
    сенька шалый Вчера, 15:33 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Экипаж броневика в количестве пяти человек эвакуирован, жертв и пострадавших нет.

    На видео ясно видно только 3-х членов экипажа. Но не суть, благо обошлось без жертв. А вообще опыт интерессный, форсирование практически открытого участка моря, надеюсь технику поднимут.
    1. alexmach
      alexmach Вчера, 16:24 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      А вообще опыт интерессный, форсирование практически открытого участка моря

      Угу, и вполне закономерно провалившийся.
  • Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 15:34 Новый
    • 9
    • 5
    +4
    да здравствует разум, да сгинет маразм (С)))))))))))))))))))))))))))))))))) ладно))))))) "бардак" только достаньте ибо нех акваторию засорять....деятели))))))
  • Чарик
    Чарик Вчера, 15:37 Новый
    • 1
    • 5
    -4
    Главное люди целы-а броневиков таких у РФ-девать некуда
    1. Инсургент
      Инсургент Вчера, 15:49 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Цитата: Чарик
      Главное люди целы-а броневиков таких у РФ-девать некуда

      Да,Военно-техническое общество,на балансе которого стоял(стоит) затонувший БРДМ-2, приобретёт для себя ещё хоть тучу таких,из запасов снятых с вооружения,или брошенных украинцами машин.
    2. Larinn74
      Larinn74 Вчера, 15:51 Новый
      • 3
      • 4
      -1
      Таа, это у вас некуда отремонтированную технику девать...
      Пять лет укропы сивуху квасят, в российские военные що не идутЬ.
      У нас это частная техника
  • fn34440
    fn34440 Вчера, 15:44 Новый
    • 12
    • 5
    +7
    Все Тв загадили рекламой разорительного проведения Дня ВМС.
    лучше,бы,ветеранам ВМС,оказали материальную помощь.
    В СССР такой разорительной помпезности не было,а ВМС-были самыми сильными в мире.
    А на ремонт "Кузи" не хватает денег. В Североморске не на что новый асфальт положить на улицах.
    1. loki565
      loki565 Вчера, 16:52 Новый
      • 1
      • 6
      -5
      В СССР такой разорительной помпезности не было,а ВМС-были самыми сильными в мире.
      А на ремонт "Кузи" не хватает денег. В Североморске не на что новый асфальт положить на улицах.

      Так в СССР и частников не было, а они куда хотят туда и тратят деньги, вы кстати тоже можете попробовать.
    2. Ryaruav
      Ryaruav Вчера, 20:00 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      я против путина и клики ,но то что он сделал вмф общероссийским праздником я двумя руками за,наш флот с 18 века славен своими победами, за 150 лет разгромили флот османов под корень и черное море уже было по сути российским но наглосаксы ,лягушатники и какая то сопля(сардинское королевство) отняли это у нас помните это русские люди
  • Владимир61
    Владимир61 Вчера, 15:47 Новый
    • 2
    • 2
    0
    А выводы, от соответствующих государственных структур, какие? В районе пролива просто так не поплаваешь! Наверное это согласовывалось с пограничниками, охраной моста, МЧС, которые, в той или иной мере, брали на себя часть ответственности. Хорошо что без жертв, а если...полетели бы головы. Очень часто принимаются решения, когда голова начинает болеть еще до того, как нею хорошенько врежешься.
    1. alexmach
      alexmach Вчера, 16:26 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      В районе пролива просто так не поплаваешь!

      Угу... кайтсерферам это расскажите.
      А вообще конечно согласовывалось, кто бы их спасал бы там иначе.
  • prodi
    prodi Вчера, 15:52 Новый
    • 2
    • 7
    -5
    затонула машина не участвовавшая в боях, относительно исправная; насколько же их будет больше в реальной обстановке, при (имеющемся в уме laughing ) форсировании преграды с ходу?
    1. alexmach
      alexmach Вчера, 16:27 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Нисколько ибо никакой делать такого не будет. эта машина не предназначенна для плаванья в открытом море и затонула вполне закономерно.
      1. prodi
        prodi Вчера, 16:42 Новый
        • 0
        • 3
        -3
        так ведь будут тонуть и в реках.
        Если так прикинуть, то насколько нашей плавающей технике не хватало бронезащиты в реальности? Пожалуй в 100% случаев. А насколько была актуальной необходимость в плавучести? Около нуля?..
        1. alexmach
          alexmach Вчера, 17:14 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          так ведь будут тонуть и в реках.

          В реках все-таки не настолько сильное течение и волнение как в море.. в большинстве рек.
          А насколько была актуальной необходимость в плавучести? Около нуля?

          На европейском ТВД то? ну не скажите. Все-таки плавающей техника стала в результате анализа опыта Второй Мировой
          1. prodi
            prodi Вчера, 17:36 Новый
            • 0
            • 1
            -1
            так ведь я и не "топлю" против плавающей техники в принципе, она должна быть, в резерве дивизии, типа БМП-3; остальной же - защита, даже в ущерб проходимости
        2. Doliva63
          Doliva63 Вчера, 20:00 Новый
          • 5
          • 0
          +5
          Цитата: prodi
          так ведь будут тонуть и в реках.
          Если так прикинуть, то насколько нашей плавающей технике не хватало бронезащиты в реальности? Пожалуй в 100% случаев. А насколько была актуальной необходимость в плавучести? Около нуля?..

          На всякий случай: БРДМ - машина не для боя, а для разведки, так что плавучесть и проходимость ей была много важней защищённости. Удивительно, что для некоторых это - открытие. Вы наверняка не знаете и того, что, например, БРДМ-2 двигался настолько бесшумно, что даже на плацу (!) можно было подкрасться к какому-нибудь зевающему бойцу и толкнуть его в спину волноотражательным щитком. А если прижмёт, можно было рвануть 105 км/час. Поэтому, даже когда появились разведмашины нового поколения(БРМ), БРДМ ещё долго оставался в строю, как абсолютно незаменимый. Да и сейчас его заменить нечем. drinks
    2. Brylevsky
      Brylevsky Вчера, 16:34 Новый
      • 12
      • 1
      +11
      Форсировать пролив на БРДМ, это премия Дарвина, однозначно. В состоянии какого патриотического угара надо находиться, чтобы отправить "мореплавать" машину, да ещё с людьми, для этого не предназначенную? Плавающие танки ПТ-76, бывало, на учениях ТОФа тонули в 100 м от берега, при том что мореходность у них существенно выше; водонепроницаемый объем корпуса больше, и прочее. Теперь спасательная операция по подъему будет стоить не сотни тысяч даже, - миллионы рублей! Те, кто думает, что у моря можно дёшево и просто отнять то, что оно взяло себе, глубоко заблуждаются. Только аренда плавкрана обойдется в сотни тысяч рублей; однозначно потребуются аварийно-спасательный пантон, или пантоны; судно или катер обеспечения водолазных работ; работа водолазов; разработка спасательной операции по подъему и ее согласование и утверждение. Молодцы мужики, чё..."банкет" весь описанный выше кто оплачивать станет? Частный клуб или местный муниципальный бюджет? Хоть людей не угробили, кретины.
    3. loki565
      loki565 Вчера, 17:02 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      затонула машина не участвовавшая в боях, относительно исправная; насколько же их будет больше в реальной обстановке, при (имеющемся в уме laughing ) форсировании преграды с ходу?

      С какого хода?))) списанному бардаку сложно поучаствовать в боях, разве только бонистанцам отправят в качестве бронированной тачанки.
  • Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 15:55 Новый
    • 5
    • 2
    +3
    Цитата: mdsr
    Цитата: Rzzz
    Кому вообще в дурную голову такая идея пришла, в море такую технику выпускать???

    Есть такое понятие, квасной (сивушный) патриотизм.

    нет такого понятия квасной сиречь сивушный ибо квас это по российскому ГОСТу для промышленного изготовления — это напиток с объёмной долей этилового спирта не более 1,2 %, изготовленный в результате незавершённого спиртового и молочнокислого брожения сусла[5]. В некоторых видах кваса содержание спирта может превышать 2 %. А сивуха - низкокачественный крепкий алкогольный напиток, полученный в результате неполной ректификации с содержанием сивушных и эфирных масел на уровне бренди и виски, что необычно, в частности, для водки. Название происходит от слова «сивый», цвет, который имеет этот напиток в результате рассеивания света в коллоидном растворе плохо очищенного продукта.
  • Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 15:56 Новый
    • 3
    • 3
    0
    Цитата: fn34440
    Все Тв загадили рекламой разорительного проведения Дня ВМС.
    лучше,бы,ветеранам ВМС,оказали материальную помощь.
    В СССР такой разорительной помпезности не было,а ВМС-были самыми сильными в мире.
    А на ремонт "Кузи" не хватает денег. В Североморске не на что новый асфальт положить на улицах.

    где конкретно, на какой улице Североморска нужно уложить новый асфальт???))))
    1. EGERb
      EGERb Вчера, 19:55 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      По улице Душенова
  • Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 15:57 Новый
    • 6
    • 2
    +4
    БРДМ не БТР даже, плохо подготовили к переходу. Нарушеная герметичность корпуса, насос не справился, а фигли там 5 человек сидело?
    1. Doliva63
      Doliva63 Вчера, 20:10 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Горный стрелок
      БРДМ не БТР даже, плохо подготовили к переходу. Нарушеная герметичность корпуса, насос не справился, а фигли там 5 человек сидело?

      Если его просто правильно "замочить", то и насос ни к чему. Впрочем, я однажды утопил и БТР, хорошо подготовленный laughing Если машина подготовлена и люки закрыты - не вижу проблем переплыть что угодно. Видимо, всё дело в "командирах" laughing drinks
      1. Гардамир
        Гардамир Вчера, 20:53 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Видимо, всё дело в "командирах"
        Видно дело не в бобине, раздолбай сидел в кабине.
        1. Doliva63
          Doliva63 Вчера, 21:03 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Цитата: Гардамир
          Видимо, всё дело в "командирах"
          Видно дело не в бобине, раздолбай сидел в кабине.

          Не, там 3 раздолбая: один готовил машину, второй контролировал и утверждал, а 3-й исполнил laughing
  • iouris
    iouris Вчера, 15:57 Новый
    • 2
    • 4
    -2
    Он и должен был утонуть. Ой, а радости то теперь будет у "этих"...
  • Silvestr
    Silvestr Вчера, 16:00 Новый
    • 10
    • 6
    +4
    Керченский пролив очень сложный для мореплавания, практически всегда ветра. Средняя скорость течения в проливе 0,6-0,9 км/ч, при сильных ветрах она может достигать 5,5 км/ч. Наименьшая ширина пролива около 5 км. Ветер определяет течения в проливе, так же влияет сток воды из Азовского моря. При сильных продолжительных ветрах после сгона воды из Азовского моря в средней части пролива независимо от направления ветра начинается обратное течение идущее из Черного моря.
    Практически каждый года кто-то тонет в проливе. 11 ноября 2007 года из-за сильного шторма (скорость ветра достигала 32 м/с, волнение моря – 6-7 баллов) в один день в Азовском и Черном море затонуло четыре судна, шесть село на мель, два танкера получили пробоины.
    Скорость БРДМ по воде максимальная 7-10 км, идти, как минимум, час по воде через Керченский пролив - глупость.
  • svp67
    svp67 Вчера, 16:05 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Вот, что значит плохая подготовка к движению на плаву... Хорошо, что всех спасли
  • Welldone
    Welldone Вчера, 16:14 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Энтузиасты. Хоть хорошо, что обошлось.
  • ydjin
    ydjin Вчера, 17:13 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Главное остались живые.А метал хрен с ним!
  • Pavel57
    Pavel57 Вчера, 17:34 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Люди целы - это главное. А машину может и поднимут.
  • Fedorovich
    Fedorovich Вчера, 17:54 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Всегда был уверен, что утопить БРДМ почти невозможно...
    1. Doliva63
      Doliva63 Вчера, 20:15 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Fedorovich
      Всегда был уверен, что утопить БРДМ почти невозможно...

      Ну, вы же своим "почти" такой шанс и оставили laughing drinks
  • землянин
    землянин Вчера, 18:27 Новый
    • 0
    • 3
    -3
    Если это организованная провокация, спецслужбы раберутся.
  • Стройбат запаса
    Стройбат запаса Вчера, 18:44 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Насколько я понял из видео, БРДМ шла с открытыми верхними люками. Разве не положено их закрывать? Просто чтоб не заливало через верх?
    1. Doliva63
      Doliva63 Вчера, 21:15 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Стройбат запаса
      Насколько я понял из видео, БРДМ шла с открытыми верхними люками. Разве не положено их закрывать? Просто чтоб не заливало через верх?

      При преодолении водной преграды машина должна быть герметична - т.е., всё должно быть закрыто. Хотя, вроде, не танк, да? И я вот так же БТР утопил. Думал - не танк же! А волной накрыло, и машина, в итоге, утонула.
  • Grif
    Grif Вчера, 19:05 Новый
    • 0
    • 0
    0
    15км. Однако замахнулись!
  • seregatara1969
    seregatara1969 Вчера, 19:06 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Сильное течение из-за перепада глубины? Бред. Это течение проделывает себе глубину.
  • Комментарий был удален.
  • Бензорез
    Бензорез Вчера, 19:34 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Ну а какое форсирование и без потерь может быть?
    Другой вопрос а на кой черт это форсирование нужно было?
    Следующий вопрос- прогноз погоды посмотреть религия не позволяет что-ли?!.
    Отсюда вывод - сами зачем-то поперлись, сами нарушили ТБ. Нечего жаловаться теперь.
  • EGERb
    EGERb Вчера, 19:49 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Интересно среди сборища организаторов рас..........ев был хоть один настоящий бывший техник роты или зампотех батальона???? Бардак не предназначен для преодоления таких расстояний по воде!!! Км от берега или речка вот его максимум. Что за спецы там рулили
  • Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 20:12 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: EGERb
    По улице Душенова

    завтра там буду (благо повод есть) гляну чего вы там такого им желаете)))
  • Tarasios
    Tarasios Вчера, 20:21 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    Чёт вспомнилась давняя история, а может - и анекдот:
    Было дело на Северах, на Кольском. У мужика одного, полковника ВДВ, друг-танкист (тоже полкан) сына родил (с помощью жены, конечно). Ну, пока та в роддоме, десантник садится с двумя дружбанами в вертушку - и к другу. Прилетели, погуляли на радостях немного, решили на рыбалку сгонять.
    Загрузились в БТР - а компания ничего себе: комбат-танкист, начштаба ДШБ - десантник, по два подполковника с каждой стороны (то бишь рода войск) и водила-сержант, - взяли два ящика динамита, канистру спирта и двинули. Доехали до какого-то озера, через которое надо переправиться, ну и поплыли. А жарко-то от спирта, ну танкисты эти все люки и пооткрывали, в т. ч. и нижние. В общем, в двадцати метрах от берега БТР бульбы пустил. Что делать? Десантник опять в вертушку (с двумя канистрами спирта и ящиком пиротехники в качестве калыма) - и к другу-саперу, мол, давай своих бойцов, машинку поднимать. Саперы нырнули, появляются:
    - Мужики, а у вашего БТРа какой бортовой номер?
    - ???!!!
    - Да их тут три штуки, так вам который поднимать?
    1. Doliva63
      Doliva63 Вчера, 22:09 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Прикольно) Но разве были на Кольском ВДВ?
  • zwlad
    zwlad Вчера, 20:23 Новый
    • 0
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    0
    Главное люди не пострадали.
  • lvov_aleksey
    lvov_aleksey Вчера, 21:23 Новый
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    мне смешно уже стало, а не фейк ли это?! 2 раза на параплане катят мимо, что за учения если зона закрыта?!!!!!!!!!
  • lvov_aleksey
    lvov_aleksey Вчера, 21:29 Новый
    • 0
    • 0
    0
    млин, любители что-то хотели, не повезло им, зачем все это крутить как войсковую тему.
  • Русский_дух
    Русский_дух Сегодня, 02:31 Новый
    • 0
    • 0
    0
    БРДМ, по-моему, все-таки для рек создан. Может, конечно, при десантировании с моря метров 100-200 до берега доплыть. Но они решил 15 км плыть! Это же не корабль