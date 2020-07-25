При форсировании Керченского пролива затонул БРДМ-2

Затонула БРДМ-2, пострадавших нет, экипаж эвакуировали на катер. Вода начала поступать в БРДМ-2, штатные системы спасения автомобиля работали и выкачивали воду. Однако она поступала слишком быстро. Благодаря оперативным действиям МЧС удалось быстро эвакуировать весь экипаж в количестве пяти человек, угрозы жизни людей не было, потому что рядом находился катер

В рамках проходящей сегодня патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, при форсировании Керченского пролива затонул один из трех броневиков, сообщил представитель организаторов Сергей Чернаков.По его словам, во время форсирования залива затонул один из трех БРДМ-2, участвовавший в акции. Экипаж броневика в количестве пяти человек эвакуирован, жертв и пострадавших нет. Причиной инцидента стал сильный боковой ветер и выход машины на отрезок с сильным течением из-за перепада глубины. БРДМ находился в пяти километрах от берега. Два других броневика благополучно добрались до таманского берега.- говорится в сообщении.После эвакуации экипажа была предпринята попытка спасти машину, однако поступление воды остановить не удалось. В настоящее время решается вопрос с поднятием техники со дна и доставки ее на берег.Акция "Дорога мужества. Керченский десант", посвященная Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, проводится в Крыму с 2017 года, в рамках нее бронемашины преодолевают 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом через Керченский пролив.