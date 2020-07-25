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Эксперт в США: Полякам нужно закупить танки «Абрамс»

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С 1999 года, когда Польша вступила в Североатлантический альянс, эта страна играет роль форпоста, защищающего западный мир от России, как до развала СССР это делала Западная Германия. Так рассуждает военный эксперт Дэн Гурэ.


Гурэ считает, что Кремль вынашивает планы нападения на Польшу, поэтому полякам рано или поздно придется сражаться с Россией. Но его беспокоит, что Варшава не располагает собственными основными танками.

Выход из ситуации автор видит в закупке поляками американских танков М1 «Абрамс». Правда, такие боевые машины в Польше есть, ведь там уже несколько лет на ротационной основе расквартирована целая бронетанковая бригадная группа армии США.

Гурэ отмечает, что Варшава добилась заметных успехов в модернизации своей армии и замене советских вооружений на натовские образцы, причем главным поставщиком оружия и военной техники для Польши являются Соединенные Штаты. Поляки уже приобрели ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, истребители F-16. Помимо этого, уже подписан контракт на поставку F-35.

А вот основного танка польская армия пока не имеет. Автор считает, что поляки должны срочно исправить это упущение и закупить американские танки M1 Abrams.
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71 комментарий
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  1. nikolas 83
    nikolas 83 Вчера, 20:11 Новый
    • 15
    • 1
    +14
    А негр заряжающий будет в комплекте? Если нет как быть .Танк стрелять не будет.Негры могут не согласиться быть заряжающими это угнетение чёрных.
    1. Pechkin
      Pechkin Вчера, 20:21 Новый
      • 8
      • 1
      +7
      Главное не стрелять по ним учебными снарядами,может плохо кончиться.А негр зарежающий не проблема заменят мигранты из ближнего зарубежья.
      1. НИКНН
        НИКНН Вчера, 21:32 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Эксперт в США: Полякам нужно закупить танки «Абрамс»
        Обязательно и побольше. Совет своевременный, без "абрамса" нет Польши. lol
        1. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Вчера, 23:33 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: НИКНН
          Обязательно и побольше....

          А почему только полякам? Наверное всем надо приобретать американское в неимоверных количествах...
          Если Россия соберется и улетит на Марс, они все пойдут на демонстрации требовать ее принудительного возвращения...
          1. hydrox
            hydrox Сегодня, 07:09 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Чем больше оружия покупается у янкесов, тем более бедными становится население тех стран, что тратят средства на оружие.Зато покупать у России намного дешевле и совсем по ТТХ не хуже, тем более, что российской армии все эти пшекские вооружения всё равно на один зуб и три часа времени (с американскими экипажами на двое суток).
      2. Labrador
        Labrador Сегодня, 00:17 Новый
        • 1
        • 1
        0
        laughing
        Щеневмерлика гуталином намажут!
        laughing
      3. Vol4ara
        Vol4ara Сегодня, 00:42 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Pechkin
        Главное не стрелять по ним учебными снарядами,может плохо кончиться.А негр зарежающий не проблема заменят мигранты из ближнего зарубежья.


        И ни в коем случае не стрелять в панорамный прицел
    2. Бережливый
      Бережливый Вчера, 20:23 Новый
      • 2
      • 3
      -1
      Николас83-негр-заряжающий будет в стволе танка, перекрашивать его изнутри в афроцвет lol .
    3. Incvizitor
      Incvizitor Вчера, 20:25 Новый
      • 6
      • 0
      +6
      Негры в Польше жить не согласятся-это угнетение чёрных laughing
    4. awdrgy
      awdrgy Вчера, 21:14 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      И свенцовые трусы тоже прикупить ато в Польше рождаемость понизеться
      1. Vol4ara
        Vol4ara Сегодня, 00:43 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: awdrgy
        И свенцовые трусы тоже прикупить ато в Польше рождаемость понизеться

        Если не выдержит резинка - отрубят пальцы
    5. 3danimal
      3danimal Сегодня, 00:49 Новый
      • 1
      • 1
      0
      В их армии не больше 20% чернокожих. Так что это чаще англосакс, латинос или азиат.
      И вообще шутка школьного уровня. Без водителя или стрелка танк будет боеспособен?
    6. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 04:51 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: nikolas 83
      А негр заряжающий будет в комплекте? Если нет как быть .Танк стрелять не будет.Негры могут не согласиться быть заряжающими это угнетение чёрных.

      Полякам проще. Им негры не нужны, них львовские шумеры есть. feel
  2. фигвам
    фигвам Вчера, 20:16 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Так рассуждает военный эксперт Дэн Гурэ.

    Что Ден, деньги кончились?))) У Польши так-то 900 танков и 1600 БМП.
  3. Кирилл Г...
    Кирилл Г... Вчера, 20:20 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Автор считает, что поляки должны срочно исправить это упущение и закупить американские танки M1 Abrams.

    Это им сильно поможет то? У них УЖЕ есть пара сотен Леопардов. Надо ли вообще зоопарк такой устраивать?
    1. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Вчера, 20:29 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Цитата: Кирилл Г...
      Автор считает, что поляки должны срочно исправить это упущение и закупить американские танки M1 Abrams.

      Это им сильно поможет то? У них УЖЕ есть пара сотен Леопардов. Надо ли вообще зоопарк такой устраивать?

      Вы за Польшу переживаете? laughing Да какая млин нам разница что и где они покупают.Это их личное дело .
      эта страна играет роль форпоста, защищающего западный мир от России, как до развала СССР это делала Западная Германия.
      laughing yes good Пять баллов автору статьи! hi
  4. zwlad
    zwlad Вчера, 20:20 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Первый абзац про польшу весьма улыбнул.
    Ну а насчет абрамса. После дырки в башне от учебного снаряда многие военные теперь сто раз подумают прежде чем приобретать это разрекламированное гамно
    1. cniza
      cniza Вчера, 21:03 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      США умеет продавать , а Польша любимая жена в Европе...
      1. sg7s
        sg7s Сегодня, 01:47 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Блин , в смоленских трущобах одна бутылка молотова и ваш "абрахам" - сгорает на "бис" ....Не надо никаких дронов - шмонов , тут за грибами с GPS надо ходить.
    2. Ныробский
      Ныробский Вчера, 21:58 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: zwlad
      Первый абзац про польшу весьма улыбнул.

      Последний абзац улыбнул не меньше
      Автор считает, что поляки должны
      Теперь поляки будут должны матрасам пожизненно...
    3. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 22:01 Новый
      • 7
      • 2
      +5
      А то, что в него попал другой Абрамс: 1) ночью, 2) с 2600 м, 3) первым же снарядом,
      3) по движущемуся танку - Вам никак не впечатлило?
      1. zwlad
        zwlad Вчера, 22:21 Новый
        • 3
        • 4
        -1
        Меня? Меня не впечатлило. Современные системы управления огнем по другому и не должны работать.
        1. 3danimal
          3danimal Сегодня, 00:51 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          На бумаге. На практике, системы бывают разные. И подготовка экипажей отличается.
      2. Grazdanin
        Grazdanin Вчера, 22:32 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Так-то там пробитием и не пахнет. Снаряд попал в приборы наблюдения.
        1. fruit_cake
          fruit_cake Вчера, 22:38 Новый
          • 1
          • 3
          -2
          и из-за этого оторвало пальцы и ранило в живот танкиста?
          1. Grazdanin
            Grazdanin Вчера, 22:40 Новый
            • 4
            • 0
            +4
            Да, из-за этого.
          2. Grazdanin
            Grazdanin Вчера, 22:45 Новый
            • 6
            • 0
            +6
            Снаряд попал панорамный тепловизионный прицел, вот он:

            Вырвало его отсюда:

            Ссылка на оригинал, с настоящими фото:
            https://defence-blog.com/news/army/u-s-army-abrams-shot-another-tank-during-training-exercise.html/amp#click=https://t.co/jSuBIvSowA
            1. Наблюдатель2014
              Наблюдатель2014 Вчера, 23:24 Новый
              • 3
              • 0
              +3
              Grazdanin hi Вот это подход!Вот это я называю профессионализм! good Без разговора .Пятёрка и надолго, в счёт будущих интересных комментариев hi
              1. Grazdanin
                Grazdanin Вчера, 23:31 Новый
                • 4
                • 0
                +4
                Александр Дробышев он первый разобрался, пользуюсь его комментарием.
                1. Наблюдатель2014
                  Наблюдатель2014 Вчера, 23:36 Новый
                  • 2
                  • 0
                  +2
                  Цитата: Grazdanin
                  Александр Дробышев он первый разобрался, пользуюсь его комментарием.

                  Какая разница какой инфой вы пользуетесь.Главное как преподнести. yes А себя любимого нужно чтить и уважать.И люди тогда за вами потянутся winkЗа здоровый эгоизм drinks Удачи вам.
        2. zwlad
          zwlad Вчера, 23:23 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Вы хоть на фотку поглядите куда снаряд попал. Гдето на ВО была выложена.
          120 мм болванка попадает в прибор наблюдения, отрывает его, и он остается цел? Про этом отрывает пальцы члену экипажа?
          Это выглядит как махание пробиркой
          1. Grazdanin
            Grazdanin Вчера, 23:25 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: Grazdanin
            Ссылка на оригинал, с настоящими фото:
            https://defence-blog.com/news/army/u-s-army-abrams-shot-another-tank-during-training-exercise.html/amp#click=https://t.co/jSuBIvSowA
  5. svp67
    svp67 Вчера, 20:21 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    А вот основного танка польская армия пока не имеет. Автор считает, что поляки должны срочно исправить это упущение и закупить американские танки M1 Abrams.
    Это как это Войско Польское не имеет Основного Боевого Танка? У них есть свой "Твярды" и немецкий "Леопард-2" разных модификаций
    1. Кonstanty
      Кonstanty Вчера, 20:38 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Он забыл слово «американского» раньше
      основного танка польская армия пока не имеет
      :-D
  6. Бережливый
    Бережливый Вчера, 20:21 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Как вариант, поляхии нужно показать свою "независимость в выборе " , и срочно купить сотни три меркав 4, тем самым убив сразу двух зайцев lol и танки новые появится, и "деньги, которые явно им жгут руки будут истрачены lol !А самый прикольный вариант, это покупка 300 укроин-сих оплотов wassat Это будет верх мазохизма wassat !!!
  7. Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 20:23 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    даже если у поляков будут лучшие танки,автоматы,пушки в мире они против россии максимум 3 недели
    1. cniza
      cniza Вчера, 21:02 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      А России это зачем ?
      1. Теренин
        Теренин Вчера, 23:02 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Цитата: cniza
        А России это зачем ?

        Как зачем? belay Мы же кушать не можем, если не нападем на каких нибудь соседей angry
  8. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 20:24 Новый
    • 3
    • 3
    0
    Странно, а Поляки уже к Евразийскому союзу приглядываются. Тут саммит ЕС давеча был...Так 4 дня не могли бюджет ЕС согласовать...4 долбанных дня!
    А скоро субсидии трибалтам и Польше завершат и что. Как на Украине Шушпанцеры?
    -----
    «Если одно местное правительство, где объявлена так называемая зона, свободная от ЛГБТ, таким образом лишится субсидий ЕС, то другое дважды подумает. Ценность механизма „деньги за верховенство закона“ носит преимущественно сдерживающий характер», — делает вывод автор колонки на портале RMF FM.
    Член правления партии «Рух народовы» Михал Вавер назвал подобный механизм «репрессиями ЕС».

    EADaily напоминает, что в ряде польских воеводств, особенно там, где была поддержана партия «Право и справедливость», с 2019 года действует запрет на пропаганду ЛГБТ-идеологии, особенно среди детей и молодежи.
    1. pytar
      pytar Вчера, 23:26 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Странно, а Поляки уже к Евразийскому союзу приглядываются.

      Откуда такой вывод?
      Тут саммит ЕС давеча был...Так 4 дня не могли бюджет ЕС согласовать...4 долбанных дня!

      Бюджет ЕС 1 074 000 000 000 ЕВРО! Нормально, что по него спорят и согласовают 4 сутки. Иногда на принятие обычных муниципальных бюджетах больше времени уходит.
      А скоро субсидии трибалтам и Польше завершат и что.

      И что? Субсидии ЕС, составляют всего 2,5-3,5% от ВВП получателях. С 1989 г. ВВП Польши вырос на 150%! К 2018 г. достиг 589 млрд. $!
      1. Eragon
        Eragon Вчера, 23:56 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: pytar
        И что? Субсидии ЕС, составляют всего 2,5-3,5% от ВВП получателях. С 1989 г. ВВП Польши вырос на 150%! К 2018 г. достиг 589 млрд. $!

        Сугубо для информации: ВВП России в 2000 г. - 210 млрд.$, в 2019 - 1700 млрд.$. Рост в 8 раз или на 700%. При отсутствии каких либо субсидий, но при наличии кучи санкций.
        1. Grazdanin
          Grazdanin Сегодня, 00:39 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Основной рост ВВП был 2000-2008 год, когда мы дружили с западом, в 2008 кризис и 2014 санкции. Так же нужно учитывать цену нефти. В 1998 году она стоила 10-11 долларов. В 2000 25 долларов. Рост цены на нефть четко видна на графике ВВП.
          1. Комментарий был удален.
          2. Grazdanin
            Grazdanin Сегодня, 00:59 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Ниже графики, как видим чуда нет.

        2. pytar
          pytar Сегодня, 01:02 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Сугубо для информации: ВВП России ...

          https://zen.yandex.ru/media/economics_channel/epoha-putina-mesto-rossii-v-mire-po-urovniu-vvp-5ec617916acfae70773ce43d
          И это при факта, что на територии России, находятся четверть?!/пятую?! часть мировых природных ресурсов!!!
          При отсутствии каких либо субсидий, но при наличии кучи санкций.

          Санкции начали вводит с 2014 г. До того рост ВВП геренировался ростом ценах на энергоносителей. В 2019 г. доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета составляля 40,8%. Для сравнении доля евродотациях/ВВП Польши за 2018 г. составляет всего 3,43%!
          Територия Польши 55 раза менше РФ, но ВВП всего 2,9 раза менше! Россия самая богатая на природных ресурсов страна мира - 75,7 трлн. $ / 45 трлн. $ у США и 34 трлн. $ Саудовская Аравия/!
  9. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 20:24 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Логично. Дружба со штатами, а танки из Германии.
    1. cniza
      cniza Вчера, 21:01 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      А Вы статью читали ... Абрамсы...
  10. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:24 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    . Эксперт в США: Полякам нужно закупить танки «Абрамс»

    Так то но проблем, пусть полосатики заплатят, а поляки всего на купят.
    А так, денюшку дай, это к гейропсоюзу, а как шо, так сразу янки у них лешие друзья.
    1. cniza
      cniza Вчера, 21:00 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Поляки хотят на последнюю помощь от Е.С. отовариться танками...
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 21:12 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Там все очень не просто, с той помощью. У гейропейцев лишних денег просто нет, не зря они четыре дня рядились кому, сколько и как давать!!! Манны небесной уже не будет, никому.
  11. Кonstanty
    Кonstanty Вчера, 20:35 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Я бы предпочел Т-90МС. Меньший экипаж (и это важно в профессиональной армии), более низкие эксплуатационные расходы и, что важно, очень хороший танк с точки зрения экономической эффективности. К сожалению, политики будут покупать американские на коленях, переплачивая.
  12. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 20:37 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Обязательно надо купить, холоп должен покупать у хозяина рухлядь, что бы хозяин жил хорошо.
  13. agoran
    agoran Вчера, 20:43 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Возможно ошибаюсь. Но Dan Goor (родился 28 апреля 1975) американский комедиограф и телевизионный продюсер.
    Мдя, будем обсуждать высказывание всех клоунов?
  14. Пленник
    Пленник Вчера, 20:48 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    А оно нужно полякам? Вроде уже временный головняк как-то от абрашек поимели года четыре назад. Получится как по поговорке "не было у бабки хлопот, так купила порося" Придется мосты перестраивать. Да и танк-то так себе. winked
    1. cniza
      cniza Вчера, 20:59 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Там не только мосты , но самое забавное начнется когда поляки поймут , что США будет за всем этим наблюдать из далека...
      1. Пленник
        Пленник Вчера, 21:05 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Это уже как водится. Их дело наускать, а в вязываться в самый разгар схватки, это уж извините. hi
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:49 Новый
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    +1
    Как раз идет морем батальон Абрамсов на учения в Польшу.По любому они там останутся.Может и хозяева сменятся. feel
  16. cniza
    cniza Вчера, 20:57 Новый
    • 4
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    +4
    Гурэ считает, что Кремль вынашивает планы нападения на Польшу, поэтому полякам рано или поздно придется сражаться с Россией.


    А Россия опять не явится на вашу войну.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 23:06 Новый
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      Цитата: cniza
      Гурэ считает, что Кремль вынашивает планы нападения на Польшу, поэтому полякам рано или поздно придется сражаться с Россией.


      А Россия опять не явится на вашу войну.

      Витя, а чего ты их расслабляешь? Явимся, явимся yes ждите и готовьтесь.
  17. Лара Крофт
    Лара Крофт Вчера, 20:59 Новый
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    +4
    Автор считает, что поляки должны срочно исправить это упущение и закупить американские танки M1 Abrams.

    Как после этого Польше перестанет быть проходной, через которую раз в 100 проходят толпы озверевших "цивилизованных" европейцев с целью покорить восточных варваров, а потом эти европейцы убегают через эту проходную обратно с фингалами под глазом....
    1. ugol2
      ugol2 Вчера, 21:42 Новый
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      +1
      Цитата: Лара Крофт
      Как после этого Польше перестанет быть проходной, через которую раз в 100 проходят

      Мысль хорошая.
      Но можно хоть немного уважать русский язык, чтоб эта мысль была понятна без перевода.
  18. Alien From
    Alien From Вчера, 21:20 Новый
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    0
    Полякам нужно закупить мозг)) но матрасы его не продают)))
  19. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 21:46 Новый
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    Так рассуждает военный эксперт Дэн Гурэ
    А чего американцу не рассуждать, где США и где Польша? Главное впарит Абрамсы, а там, будь что будет. Не факт, что война может быть глобальной, не факт, что все дружно бросятся защищать сорвавшуюся с цепи Польшу или прибалтов, факт в том, что именно эти "форпосты, защищающего западный мир от России", в случае даже локального конфликта, будут уничтожены первыми!
  20. SoboL
    SoboL Вчера, 22:00 Новый
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    Ну кто бы сомневался! Каждый "абрамс" любую "Сатану" на лету легко и непринужденно.
  21. agoran
    agoran Вчера, 22:54 Новый
    • 2
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    +2
    Любая поставка вооружений влечет за собой много составляющих.
    //ВВС Польши уже располагают почти 50 американскими истребителями F-16.//
    Здесь:https://www.dw.com.
    А далее закупка запчастей, вооружения, обучения, среднего ремонта, модернизация и т.д.
    Т.е идет привязка к поставщику.
    И в случаи изменения парадигмы в США, пшеки опять, как всегда останутся с голой жопой.
  22. d.guskoff2013
    d.guskoff2013 Вчера, 23:22 Новый
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    Полякам нужно держать во рту то,что им туда вложили Русские и желательно не выплёвывать!!!!!!!!!
  23. тополь 7
    тополь 7 Вчера, 23:36 Новый
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    да-да и желательно ВСЕ!!!!!!!
  24. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Вчера, 23:37 Новый
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    дык пущяй закупают и по больше, и ещё пингвинов им в нагрузку. .....интерестно сколько злотых. а тфу. еврев вгонят ?
  25. Garm
    Garm Сегодня, 00:57 Новый
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    Какой то бред.
  26. KJIETyc
    KJIETyc Сегодня, 02:42 Новый
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    Цитата: 3danimal
    В их армии не больше 20% чернокожих. Так что это чаще англосакс, латинос или азиат.
    И вообще шутка школьного уровня. Без водителя или стрелка танк будет боеспособен?

    ууу что за манипуляция процентами, чубатый. в абрамсе экипаж 4 человека, 3 белых и заряжающий который 25% часть экипажа. Теперь угадай, кто он, если 20% служащих- негры, а остальные 5% недостающие самзнаешькто laughing
  27. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 04:48 Новый
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    Эксперт в США: Полякам нужно закупить танки «Абрамс»
    Свежая какая идея. recourse feel
  28. akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 06:39 Новый
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    Что ни "острый овощ" с ручкой, пишущий любую глупость, то для СМИ эксперт (пусть даже и кондитер по образованию laughing )