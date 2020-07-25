. Эксперт в США: Полякам нужно закупить танки «Абрамс»

С 1999 года, когда Польша вступила в Североатлантический альянс, эта страна играет роль форпоста, защищающего западный мир от России, как до развала СССР это делала Западная Германия. Так рассуждает военный эксперт Дэн Гурэ.
Гурэ считает, что Кремль вынашивает планы нападения на Польшу, поэтому полякам рано или поздно придется сражаться с Россией. Но его беспокоит, что Варшава не располагает собственными основными танками.
Выход из ситуации автор видит в закупке поляками американских танков М1 «Абрамс». Правда, такие боевые машины в Польше есть, ведь там уже несколько лет на ротационной основе расквартирована целая бронетанковая бригадная группа армии США.
Гурэ отмечает, что Варшава добилась заметных успехов в модернизации своей армии и замене советских вооружений на натовские образцы, причем главным поставщиком оружия и военной техники для Польши являются Соединенные Штаты. Поляки уже приобрели ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, истребители F-16. Помимо этого, уже подписан контракт на поставку F-35.
А вот основного танка польская армия пока не имеет. Автор считает, что поляки должны срочно исправить это упущение и закупить американские танки M1 Abrams.