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26 июля – День Военно-морского флота

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Каждый год в последнее воскресенье июля Россия празднует День Военно-морского флота. Этот праздник появился в нашей стране в далеком 1939 году по инициативе легендарного советского адмирала Николая Кузнецова, который в то время занимал пост наркома ВМФ СССР. Первоначально для него установили фиксированную дату – 24 июля, но с 80-х годов решили изменить ее на последнее июльское воскресенье.


День ВМФ – это профессиональный праздник для флотских офицеров и матросов, всех кто нес службу по защите морских рубежей или служит на флоте сейчас. Это особенный день для военнослужащих и гражданских специалистов, обеспечивающих боеготовность боевых кораблей, морских пехотинцев, подводников и всех, кто имеет отношение к ВМФ. И конечно, сегодня чествуют ветеранов.

В портовых городах проходят парады, салюты и другие торжественные мероприятия. Среди жителей Кронштадта, Севастополя, Северодвинска и других мест, где базируются боевые корабли, наверное, нет ни единого человека, который так или иначе не был бы связан с Военно-морским флотом. Поэтому там отмечают День ВМФ с особым размахом.

В этом году по традиции главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге. Планируется торжественный проход боевых кораблей по Неве и на Кронштадтском рейде. Также над городом пролетит морская авиация, а вечером прогремят залпы праздничного артиллерийского салюта.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех причастных к Военно-морскому флоту с их профессиональным праздником. Честь вам и слава!
Использованы фотографии:
https://мультимедиа.минобороны.рф/
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27 комментариев
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  1. tolmachiev51
    tolmachiev51 Сегодня, 04:18 Новый
    • 8
    • 0
    +8
    С праздником всех !!! Удачи !
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 04:40 Новый
    • 8
    • 0
    +8
    Поздравляю всех с праздником - Днём Военно-морского флота и спешу напомнить:
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 04:59 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    Искренне поздравляю всех причастных!!!!))))))))
  4. rudolff
    rudolff Сегодня, 05:05 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    С праздником, мужики!
    drinks
  5. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 05:05 Новый
    • 10
    • 0
    +10
    С Праздником,братишки!!!
    1. Рагнар лодброк
      Рагнар лодброк Сегодня, 05:08 Новый
      • 6
      • 0
      +6
      Всех причастных!!!
  6. Маша
    Маша Сегодня, 05:13 Новый
    • 13
    • 0
    +13
    Достав из шкафа старую тельняшку,
    Напялив на объемистый живот,
    Сегодня пьем с душою нараспашку
    За тех, кто в море,
    За Российский Флот!
    drinks
    С Праздником! Ура! love
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 06:26 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      зачётище Марья...и сразу анекдот в тему....
      -мама, а что такое аборт?
      -ну знаеш ли мой милый, женщины иногда пытаются избавится от ребёнка. и по этому прибегают к таким ....
      -да знаю знаю про обрыв беременности ...просто мы сейчас песню в классе репетируем А МОРЕ СМЕЁТСЯ И ПЛАЧЕТ И БЬЁТСЯ АБОРТ КОРАБЛЯ
      всех с праздником,
      1. seregin-s1
        seregin-s1 Сегодня, 07:01 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        А волны и стонут и плачут....
        хотя в хоре училища про аборт все ржали.
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:10 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          спасибо за поправку, но суть правильная
    2. kot28.ru
      kot28.ru Сегодня, 07:06 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Троекратное УРРРА!с Днем ВМФ всех причастных!!!
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:12 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Троекратное УРРРА!с Днем ВМФ всех причастных!!!....не забывать про третий тост......
  7. serg.shishkov2015
    serg.shishkov2015 Сегодня, 05:46 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Семь футов под килем! С Праздником, мужики!
  8. Русь
    Русь Сегодня, 05:53 Новый
    • 5
    • 0
    +5

    С Праздником! love
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:08 Новый
    • 6
    • 0
    +6

    За тех, кто в море, на вахте и гауптвахте! drinks
  10. мыслитель
    мыслитель Сегодня, 06:45 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Море любит смельчаков!
    Этот тост за моряков!
    За моря и океаны!
    За отважных капитанов! drinks
  11. Nehist
    Nehist Сегодня, 06:46 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Всех служивших на Флоте а на КТОФ особенно! - Поздравляю с праздником!!! Жаль мракобесы из церкви появление Нептуна на празднике запретили:( Есть кто с Владивостока? Нептун на Водной в праздник появляется или уже действительно нет?!
  12. Tank Hard
    Tank Hard Сегодня, 06:47 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Причастным

    Привет, Всем причастным к волнам морским,
    Тем, чья душа полосата;
    И тем у кого поседели виски,
    Чьей памятью жизнь богата.

    Побольше пространства им под килЁм,
    А тельник пусть душу греет,
    Мы лучшее от судьбы возьмём.
    И стяг наш по ветру реет.

    Когда-то читал Фрегат "Паллада",
    На " Коршуне" шел в кругосветку;
    Мне книги были мечта и отрада,
    И мачтой я видел ветку.

    С тех пор уж не мало воды утекло,
    И волны моют берег;
    За тех, кто с морем, я пью вино-
    В Андреевский флаг я верю!
    ( стих мой)

    А этот фильм-напоминание всем о реальных героях, они есть среди нас. Помните их.
  13. seregin-s1
    seregin-s1 Сегодня, 06:52 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    С праздником! Урра товарищи!
  14. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 06:54 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    есть такое понятие моряк....
    в автобусе сидит бабулька, впереди неё стоят наркоман и военнослужащий ..
    бабулька наркоману
    -милок, передай прокомпосировать талон...
    наркоман
    -слыш, солдатик прокопосируй бабке талон
    военнослужащий
    - я не солдатик а матрос
    наркоман к бабульке
    - извини бабка , но мы сейчас на корабле....
    мореманы КСФ, дважды КБФ, КЧФ, КТОФ, и Краснознамённой Каспийской Флотилии, ура, ура .ура....и не забыть(кто не на вахте) кому стоя третий тост......
  15. malgos
    malgos Сегодня, 06:55 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    С Днем Военно-Морского флота!!!
  16. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 07:01 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    За флот, за мореманов, поздравляю и поднимаю рюмку.

    Я пью за шкоты ванты, за кнехты топенанты,
    Где руки обмозолил до костей,
    За скобы и за блоки, за фоки и за ноки,
    За весь набор немудреных снастей.
    За рокот океана за душу капитана,
    И за себя, что я такой.

    С праздником !
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:21 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Я пью за шкоты ванты,......чё тож из боцбанды!!!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 07:35 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Крымский партизан 1974
        Я пью за шкоты ванты,......чё тож из боцбанды!!!

        Раз знаю что пишу, то так. Сейчас пойду на Скайп Севастополь и Питер поздравлять.
  17. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 07:22 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Военному Флоту желаю достойно пронести Андреевский флаг Флота Российского через все моря и океаны, через все шторма и ураганы !
    Всех моряков и корабелов с праздником ВМФ России !
  18. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:25 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Слава русским морякам прошедших веков и нынешнего!
    Вечная память и слава тем, кто не вернулся из похода, но не посрамил звания русского моряка!
    Песня 9 отсек
    Автономке конец. Путь на базу домой.
    Лодку тихо волною качает.
    Спит девятый отсек. Спит девятый жилой,
    Только вахтенный глаз не смыкает.
    Спит девятый отсек. Спит девятый жилой,
    Только вахтенный глаз не смыкает.
    Что он думал тогда: может дом вспоминал,
    О друзьях, о знакомых, любимой.
    Только запах чужой мысли вдруг оборвал —
    Что такое? Несет вроде дымом.
    Доложить — ерунда. Не уйдешь никуда.
    А в центральном ведь люди — не боги.
    Пламя рвет и ревет, но нажать он успел
    Перезвон аварийной тревоги.
    Отзывается сердце на каждый удар —
    Тщетно ищут спасенья в девятом.
    И открыли бы им — смерть войдет и сюда.
    И седеют от криков в десятом.
    Тишина. Тишина. Нет страшней тишины.
    Так запомните люди живые:
    Двадцать восемь парней без беды, без войны
    Жизнь отдали, чтоб жили другие.
    Встаньте все, кто сейчас водку пьет и поет.
    Встаньте и выпейте стоя.
    Наш ракетный подводный, наш атомный флот
    Отдает честь погибшим героям.
    Наш ракетный подводный, наш атомный флот
    Отдает честь погибшим героям.
    Александр Викторов
  19. Van 16
    Van 16 Сегодня, 07:30 Новый
    • 0
    • 0
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    С праздником, моряки! Семь футов под килем!
    Как мой приятель ( три года срочной на ТОФ) говорил - За тех, кто в ботинках!