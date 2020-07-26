26 июля – День Военно-морского флота

Каждый год в последнее воскресенье июля Россия празднует День Военно-морского флота. Этот праздник появился в нашей стране в далеком 1939 году по инициативе легендарного советского адмирала Николая Кузнецова, который в то время занимал пост наркома ВМФ СССР. Первоначально для него установили фиксированную дату – 24 июля, но с 80-х годов решили изменить ее на последнее июльское воскресенье.
День ВМФ – это профессиональный праздник для флотских офицеров и матросов, всех кто нес службу по защите морских рубежей или служит на флоте сейчас. Это особенный день для военнослужащих и гражданских специалистов, обеспечивающих боеготовность боевых кораблей, морских пехотинцев, подводников и всех, кто имеет отношение к ВМФ. И конечно, сегодня чествуют ветеранов.
В портовых городах проходят парады, салюты и другие торжественные мероприятия. Среди жителей Кронштадта, Севастополя, Северодвинска и других мест, где базируются боевые корабли, наверное, нет ни единого человека, который так или иначе не был бы связан с Военно-морским флотом. Поэтому там отмечают День ВМФ с особым размахом.
В этом году по традиции главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге. Планируется торжественный проход боевых кораблей по Неве и на Кронштадтском рейде. Также над городом пролетит морская авиация, а вечером прогремят залпы праздничного артиллерийского салюта.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех причастных к Военно-морскому флоту с их профессиональным праздником. Честь вам и слава!