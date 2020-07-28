В Германии создали ЗСУ для борьбы с малыми беспилотниками

Новая немецкая ЗСУ для борьбы с малыми беспилотниками, рендер edrmagazine.eu
В современном мире беспилотные летательные аппараты стали абсолютно обыденной вещью. При этом все последние военные конфликты демонстрируют, что значение БЛА постепенно растет. Активно применяются и являются достаточно эффективным средством разведки даже обычные гражданские квадрокоптеры, которые широко доступны и отличаются небольшой стоимостью. Отдельно можно выделить и барражирующие боеприпасы, которые активно развиваются во многих странах мира, в том числе в России. В этих условиях появление специализированных средств борьбы с малыми беспилотниками было вопросом времени. В Германии для этих целей разработали полноценную зенитную самоходную установку на базе бронетранспортёра Boxer.
ЗСУ для борьбы с дронами
Сегодня мы знаем, что Бундесвер еще в конце 2019 года оформил контракт на разработку и поставку в войска десяти новых зенитных самоходных установок для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами. Выданный в декабре контракт предусматривает создание новых ЗСУ в рамках программы Qualifizierte Fliegerabwehr. Новая зенитная самоходная установка Бундесвера будет базироваться на базе хорошо себя зарекомендовавшего бронетранспортёра Boxer с колесной формулой 8х8. Предполагается, что испытания новых ЗСУ должны состояться еще до конца 2020 года, а поставку установок в войска планируется завершить до конца 2021 года.
В дальнейшем до 2023 года все установки войдут в состав немецкого воинского контингента в составе Объединенной оперативной группы НАТО повышенной готовности (VJTF). Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО является составной частью Сил реагирования альянса и представляет собой высокомобильные силы, которые можно развернуть на месте за несколько дней. Предполагается, что группа будет состоять из пяти многонациональных бригад (численностью примерно 5 тысяч человек) при поддержке авиационных и морских сил, а также сил специальных операций. При этом немецкий контингент будет играть в этой группе очень важную роль, что отчасти и объясняется желанием усилить его новыми системами ПВО. В 2023 году именно Германия возглавит Объединенную оперативную группу повышенной готовности.
В рамках программы Qualifizierte Fliegerabwehr в Германии создали максимально простой вариант зенитной самоходной установки, взяв за основу уже готовые и хорошо зарекомендовавшие себя компоненты. Так, в качестве шасси для ЗСУ был выбран немецко-нидерландский четырехосный бронетранспортёр с колесной формулой 8х8. Машина получилась достаточно удачной и активно эксплуатируется в вооруженных силах Германии и Нидерландов, также данную бронетехнику в 2016 году приобрела Литва. Перевооружиться на эту боевую машину решили также Австралия и Великобритания. 33-тонная боевая машина отличается очень хорошим уровнем защищенности, высокой подвижностью и мобильностью за счет установки двигателя мощностью 720 л.с.
Боевой модуль и радар на новой немецкой ЗСУ, рендер edrmagazine.eu
Боевая бронированная машина Boxer может быть носителем различных систем вооружений, в том числе тяжелых. Возможны варианты использования в качестве колесного танка или колесной самоходной артиллерийской установки. В связи с этим нет ничего необычного в том, что именно данное шасси Бундесвер решил использовать для размещения средств поражения малых беспилотных летательных аппаратов. С другой стороны, это не самый дешевый вариант, если учесть, что стоимость одного бронетранспортёра Boxer составляет порядка 4 миллионов евро и может изменяться исходя из выбранной модификации.
Для установки на шасси бронетранспортёра Boxer был выбран хорошо себя зарекомендовавший дистанционно управляемый боевой модуль Protector производства норвежской компании Kongsberg. Дополняет модуль новая РЛС обнаружения и целеуказания известной немецкой компании Hensoldt, основным направлением деятельности которой как раз и является создание радаров, а также оптоэлектронных систем и авионики. На новой ЗСУ немцы разместили самый современный из радаров линейки Spexer – Spexer 2000 3D Mk III (третье поколение данных радаров).
Боевой модуль Protector плюс РЛС Spexer
Сердцем новой немецкой зенитной самоходной установки станет боевой модуль Protector, работающий в паре с неподвижной малогабаритной АФАР РЛС Spexer. Оба продукта заслуживают отдельного внимания. Известно, что за поставку 10 комплектов дистанционно управляемых боевых модулей Protector (в рамках программы ЗСУ Qualifizierte Fliegerabwehr) компания Kongsberg получит 24 миллиона евро.
Дистанционно управляемый боевой модуль Protector, за производство которого отвечают компании Kongsberg Defence & Aerospace и французская Thales Group, достаточно широко распространен сегодня не только в Европе, но и за океаном, так как используется в вооруженных силах США. Боевой модуль позволяет легко развернуть на нем различные системы вооружений: пулеметы разных калибров, автоматические гранатометы, ПТРК, автоматические пушки калибра 20-50 мм и т.д. При этом сам модуль состоит из платформы, которая устанавливается на транспортное средство, системы управления огнем и органов управления. Дополнительно модуль может комплектоваться дымовыми гранатами. Масса модуля без боеприпасов и вооружения оценивается в 135 кг, высота установки – 749 мм.
Дистанционно управляемый боевой модуль M151 Protector RWS с 40-мм автоматическим гранатометом и пулеметом
В рамках проекта ЗСУ Qualifizierte Fliegerabwehr в Бундесвере решили вооружить свою установку 40-мм автоматическим гранатометом производства немецкой компании Heckler & Koch. Данное решение является достаточно распространенным для боевого модуля Protector. При этом основным боеприпасом для автоматического гранатомета станут выстрелы с управляемым дистанционным подрывом. Использование подобных боеприпасов является гарантией эффективного поражения БЛА. При этом установка изначально затачивается для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами (sUAS), в том числе гражданскими образцами, которые сегодня широко представлены на рынке и доступны практически каждому.
Сам гранатомет HK GMG был разработан ещё в середине 1990-х годов и считается достаточно удачным образцом оружия в своем классе. Как и все натовские гранатометы, модель рассчитана на использование боеприпасов калибра 40х53 мм. Скорострельность автоматического гранатомета HK GMG доходит до 350 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы до 1500 метров, максимальная дальность 2200 метров. Этого более чем достаточно для борьбы со всеми сверхмалыми беспилотниками.
Для эффективного обнаружения и сопровождения небольших воздушных целей немцы решили использовать малогабаритную неподвижную АФАР РЛС Spexer 2000 3D Mk III. Это неподвижный радар с активной фазированной антенной решеткой Х-диапазона (работает в полосе частот 9,2—10 ГГц), специально предназначенный для обнаружения малогабаритных воздушных целей. Обзор по азимуту неподвижной версии составляет 120 градусов. При этом, как отмечает производитель РЛС, в случае необходимости систему можно легко модернизировать для обеспечения полного покрытия в 360 градусов.
Стационарный вариант РЛС Spexer 2000 2D
РЛС отличается достаточно компактными размерами, её вес не превышает 40 кг, при этом размеры антенны также скромные: 600х400х300 мм. Максимальная дальность обнаружения воздушных целей составляет 40 километров, при этом возможности РЛС позволяют обнаружить даже сверхмалые беспилотники на дистанции до 2,5 км, после чего поражение их становится лишь делом техники. Антенна РЛС излучает от 1 до 16 пучковых сигналов с изменяемой частотой, что позволяет оператору обнаруживать даже малые и быстродвижущиеся цели, в том числе БЛА. Отличительной особенностью РЛС Spexer 2000 3D Mk III является возможность одновременного сопровождения более 300 различных целей. Ещё одним преимуществом радара компании Hensoldt немцы называют интуитивно-понятный и простой интерфейс «человек — машина», который напоминает работу с любыми современными гаджетами. Оператор видит на экране все виды целей, которые были обнаружены и классифицированы при помощи радара.
В компании Hensoldt возлагают на радары линейки Spexer большие надежды. Их возможности не ограничиваются лишь обнаружением наземных, морских или воздушных целей. Со временем именно на базе данного устройства инженеры компании собираются строить перспективный комплект активной защиты бронетанковой техники. Согласно дорожной карте, которая реализуется компанией, через пять лет в Hensoldt рассчитывают создать радары, которые будут уверенно обнаруживать небольшие цели, летящие со скоростью 1500 м/с. В перспективе это поможет использовать радар для борьбы с бронебойными снарядами, в том числе современными подкалиберными боеприпасами, представляющими особую опасность для бронированной боевой техники.