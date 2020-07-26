Британский министр обороны: Россия угрожает мирному использованию космоса

Великобритания пересматривает свою внешнюю и оборонную политику, опасаясь угроз в космосе со стороны России и Китая. Действия этих стран затрудняют мирное использование космического пространства.
Такое мнение высказал министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес в письме, опубликованном британской газетой The Telegraph.
Поводом для этого заявления стало обвинение в адрес России, выдвинутое космическим командованием Соединенных Штатов и поддержанное руководителем космической программы Великобритании Харви Смитом. Американские военные утверждают, что в июле Российская Федерация провела в космосе неразрушающее испытание противоспутникового оружия. Они заявили, что 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился неизвестный объект, причем в это время рядом находился еще один спутник.
Эта информация очень встревожила британского министра обороны Бена Уоллеса, что было отражено в его письме:
На этой неделе нам напомнили об угрозе, которую представляет Россия нашей национальной безопасности, провокационным испытанием похожего на оружие снаряда со спутника, что ставит под угрозу мирное использование космоса.
В подготовке «Звездных войн» министр также обвинил и Китай.
Собственно, Министерство обороны РФ и не держит в секрете информацию о своих космических исследованиях. Как информировало агентство РИА Новости, 15 июля наши военные сообщили, что в этот день они провели успешные испытания спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат.