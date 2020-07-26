Новости

Британский министр обороны: Россия угрожает мирному использованию космоса

60

Великобритания пересматривает свою внешнюю и оборонную политику, опасаясь угроз в космосе со стороны России и Китая. Действия этих стран затрудняют мирное использование космического пространства.


Такое мнение высказал министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес в письме, опубликованном британской газетой The Telegraph.

Поводом для этого заявления стало обвинение в адрес России, выдвинутое космическим командованием Соединенных Штатов и поддержанное руководителем космической программы Великобритании Харви Смитом. Американские военные утверждают, что в июле Российская Федерация провела в космосе неразрушающее испытание противоспутникового оружия. Они заявили, что 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился неизвестный объект, причем в это время рядом находился еще один спутник.

Эта информация очень встревожила британского министра обороны Бена Уоллеса, что было отражено в его письме:

На этой неделе нам напомнили об угрозе, которую представляет Россия нашей национальной безопасности, провокационным испытанием похожего на оружие снаряда со спутника, что ставит под угрозу мирное использование космоса.

В подготовке «Звездных войн» министр также обвинил и Китай.

Собственно, Министерство обороны РФ и не держит в секрете информацию о своих космических исследованиях. Как информировало агентство РИА Новости, 15 июля наши военные сообщили, что в этот день они провели успешные испытания спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат.
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Еще один спутник разбился, не выйдя на заданную орбиту
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
60 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:39 Новый
    • 14
    • 0
    +14
    . информация очень встревожила британского министра обороны Бена Уоллеса,

    Вот даже не Борисака, а понесло то как , пронесло!!!
    Теперь понятно, что от туда гадят ВСЕ!
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 09:04 Новый
      • 10
      • 0
      +10
      У англо-саксов, англичан главный лозунг: нагадим, нагадим сильно и очень сильно, все изгадим и обгадим, поэтому вот и гадят все кому не лень, стараются друг друга в этом переплюнуть...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:12 Новый
        • 7
        • 0
        +7
        Чопорные британцы гордятся своими .... учёными, например.
        Когда то это было обосновано, но сейчас, как то не ах. Полезность их "выдающихся" достижений вызывает большие сомнения.
        Про их политиков, их победы .... после Черчилля, можно ещё железную леди вспомнить, а потом повалило такое гуано, что только умением гадить они и прославились.
      2. фигвам
        фигвам Сегодня, 09:43 Новый
        • 5
        • 0
        +5
        Как всегда опять не профессиональные полёты русских около профессиональных не русских.)))
        1. Владимир16
          Владимир16 Сегодня, 09:51 Новый
          • 7
          • 4
          +3
          Англия потихоньку превращается в Грузию.
          Поют хорошо. А более ни чего хорошего.
          Хотя, Грузия конечно ближе. Люди в Грузии в основном хорошие. Гостеприимные и добрые.
          Хотя и эти все в прошлом.

          А вот политики что там, что там сплошная дрянь.

          Битлы, ролинги, пёпл, лёд зеппелин, квины и ещё огромное колличество рок музыки - это пожалуй высшее достижение современной Англии.

          Политики изошли на дерьмо.
          1. hydrox
            hydrox Сегодня, 10:16 Новый
            • 5
            • 2
            +3
            Они не изошли ...
            Определение:: В дерьме зачаты, в дерьме выращены, дерьмом являются и производят тоже только дерьмо.
            Все в GB, кто торгует мордой с экрана или СМИ, подпадают под это определение, похожи один на другого, как пупсы и глупы настолько, насколько пластмасса лишена способности думать.
            Да здравствует GB, пригодная только для того, чтобы стать источником гуано для всего с/х планеты и да пропадёт голод и настанет благодать для всех народов Земли! laughing yes good
          2. mdsr
            mdsr Сегодня, 10:30 Новый
            • 3
            • 14
            -11
            Цитата: Владимир16
            Англия потихоньку превращается в Грузию.

            Цитата: Владимир16
            Битлы, ролинги, пёпл, лёд зеппелин, квины и ещё огромное колличество рок музыки - это пожалуй высшее достижение современной Англии.

            Вы даже не представляете, насколько глупо данное ваше рассуждение. Ну просто эталон глупости. Богатые люди в России прекрасно видят и знают реальную жизнь в Европе с США и в России, поэтому и отправляют, почти поголовно, учиться и жить своих детей туда, получают гражданства, покупают недвижимость, делают благотворительность. А таким, как вы, они показывают по пропаганд...м тв, как там всё плохо.
            Цитата: Владимир16
            А вот политики что там, что там сплошная дрянь.

            Ха-ха-ха, а наши политики - эталон порядочности и честности laughing Кого не возьми из ведра, псевдо-оппозиции и правящей опг - одна дрянь, не вызывающие ничего, кроме рвотных симптомов.
            Ну давай, расскажи нам сказку про наших честных и порядочных политиков. Я послушаю love
            1. Paranoid50
              Paranoid50 Сегодня, 10:40 Новый
              • 2
              • 2
              0
              Цитата: mdsr
              ничего, кроме рвотных симптомов.

              А, так она сюда именно для этого ползает... am Однако, прогресс шагает по планете - уже маргинальные проги созадавать стали. fellow laughing
              Цитата: mdsr
              Ну давай, расскажи

              Она ещё и требует... wassat
            2. Пленник
              Пленник Сегодня, 11:59 Новый
              • 0
              • 1
              -1
              laughing Поговори со своим УнУтренним голосом.
            3. lucul
              lucul Сегодня, 12:04 Новый
              • 2
              • 1
              +1
              Ну давай, расскажи нам сказку про наших честных и порядочных политиков. Я послушаю

              Можете нам назвать страну , где есть честные и порядочные политики ? ))))
              Хотя бы пару имён ? ))))
              1. bk0010
                bk0010 Сегодня, 12:53 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Цитата: lucul
                Можете нам назвать страну , где есть честные и порядочные политики ? ))))
                Хотя бы пару имён ? ))))
                В Швейцарии похоже. Из детства помню про Улофа Пальме (Швеция). Ганди (Махатма который) тоже вспоминается.
              2. Пленник
                Пленник Сегодня, 14:19 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                winked Долго вспоминает. Или палится не хочет, назвав Порошенко, Мишико и Турчинова. laughing
      3. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 12:12 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Британский министр обороны: Россия угрожает мирному использованию космоса

        Ну да, конечно. Кто-то объявляет о создании Космических Войск, развивает Систему ПРО, развивает и запускает спутники-шпионы, спутники для позиционирования объектов, а Россия виновата, что готовится сбивать некоторые спутники ! "Логично".... Словов нет на этих западных говорунов !
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:40 Новый
    • 9
    • 2
    +7
    Когда матрасные носятся со своими проектами звездных войн это не угроза. Когда Россия озаботилась своей безопасностью в космосе эти двуличные тв-ари заблажили насчет опасности.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:43 Новый
      • 6
      • 0
      +6
      Цитата: Пленник
      Когда матрасные носятся со своими проектами звездных войн это не угроза.

      Потому, что это правильно, демократично, удобно и практично!
      Они "рыцари света" - им можно всё!
      Сидят в своем граде не холме и на нас, недочеловеков, поплёвывают.
      Нас должно остаться ровно столько, чтобы трубу охранять и ежели нас миллионов сто уничтожить понадобилось бы, у наглосаксов рука не дрогнула бы. Вообще!
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 08:50 Новый
        • 6
        • 1
        +5
        Цитата: Victor_B
        Сидят в своем граде не холме и на нас, недочеловеков, поплёвывают

        А "недочеловечки" спутника-инспектора посылают, чтобы посмотрел, чем это таким "мирным" их спутники- шпионы занимаются? И сразу визг и сопли? Держите удар, раз в драку полезли. tongue
        1. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 08:56 Новый
          • 13
          • 0
          +13
          Цитата: Горный стрелок
          А "недочеловечки" спутника-инспектора посылают, чтобы посмотрел, чем это таким "мирным" их спутники- шпионы занимаются? И сразу визг и сопли? Держите удар, раз в драку полезли

          Очень подробный и интересный разбор этого события

          И таки-да!
          Есть с чего взбеситься американцам.
          Не сочтите за труд 22 минуты жизни потратить.
          После этого на этом канале точно зависните, как и я.
          А как про "Ангару" расписано... Со всеми интригами. Взгляд прямо изнутри.
          Пальчики оближешь!
          1. Split
            Split Сегодня, 11:27 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Да, канал классный! Тоже рекомендую! Все видосы давно пересмотрел
          2. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 11:47 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Цитата: Victor_B
            Очень подробный и интересный разбор этого события

            Взгляд прямо изнутри. Пальчики оближешь!

            Спасибо за изумительную информацию!
            Это действительно самое то, что ЗНАТЬ и понимать россиянам НАДО!
            Изложено всё просто, понятно и значимо!
    2. Shkworen
      Shkworen Сегодня, 09:31 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      вы не понимаете, это другое :)
    3. Кирилл Г...
      Кирилл Г... Сегодня, 09:41 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Это же так по английски! Отчего тогда удивление?! Все по накатанному. Даже тон и смысл английский речекряков за три столетия не поменялся...
    4. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 10:34 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: Пленник
      Когда матрасные носятся со своими проектами звездных войн это не угроза.

      Проекты проектами, но почему то упорно не говорят, что две третьих спутников на орбите земли, это либо спутники-шпионы, либо спутники имеющие прямое военное назначение. Причём у американцев, самая крупная спутниковая группировка, запущенная напрямую по космическим программам пентагона. Милитаризация космоса началась с полёта первого искусственного спутника земли и продолжается ударными темпами до сих пор, и будет продолжаться в будущем. Вот только извечное двуличие запада, как всегда, выше чем звёзды. Мол это только Российские (раньше Советские) спутники милитаризируют космос, наши же, исключительно белые и пушистые, сугубо "мирные".
    5. Гильятон
      Гильятон Сегодня, 14:11 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Да, да, проект СОИ кто начинал при СССР?! yes То-то же! wassat
  3. GeorgeSev85
    GeorgeSev85 Сегодня, 08:43 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Да... да в труху.
  4. Мехночезлапе
    Мехночезлапе Сегодня, 08:43 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Просто в их понимании только им можно таким оружием заниматься, остальные должны сидеть и смотреть)
    1. Кирилл Г...
      Кирилл Г... Сегодня, 09:43 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Все верно, они считают что недочеловекам в их понимании это не позволено. Отсюда эти визги...
  5. Gar
    Gar Сегодня, 08:44 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Собственно, Министерство обороны РФ и не держит в секрете информацию о своих космических исследованиях. Как информировало агентство РИА Новости, 15 июля наши военные сообщили, что в этот день они провели успешные испытания спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат. Все четко, открыто и честно заявлено. Что не понятно? Раздувать антироссийскую истерию-любимое занятие англосаксов.
  6. 5-9
    5-9 Сегодня, 08:44 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    А Велико-бритуния умеет в космос?
    1. kot28.ru
      kot28.ru Сегодня, 09:13 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      После поездки в Голландию сразу-фкосмос:)))
      1. Shkworen
        Shkworen Сегодня, 09:34 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        чтобы фкосмос улететь им даже в голландию ехать не надо, туроператора там без проблем можно найти :)
  7. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 08:46 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    Если чему-то там РОССИЯ и угрожает ... так это безраздельному хамству и двурушничеству коллективного Запада во главе с англосаксами (американцы, бриты всех мастей и континентов) ... тем более после их заявок на размещение вооружений в космосе ...
  8. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 08:49 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Спутник надо будет назвать "Новичок". Пущай полетает!.. Да уж, у страха глаза велики.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:50 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Не понятна озабоченность Британии о угрозе России и Китая в космосе. Ну не нравится космос, и нечего там вам господа делать, аль забыли свой гимн "Правь Британия, правь морями !". Так что оставьте космос России и Китаю.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 09:14 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      "Правь Британия, правь морями !".

      Давно не актуально....
      Берег им прописан! yes
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:44 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: Mouse
        Давно не актуально....

        Ну не мы жи это писали, пусть верят. Как говорят небратья " думкой богатеет".
    2. майор147
      майор147 Сегодня, 10:44 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: tihonmarine
      Не понятна озабоченность Британии о угрозе России и Китая в космосе.

      Тем не мение:
      Весьма любопытно заявление по этому поводу со стороны NORAD - Североамериканского командования воздушно-космической обороны:
      «…США намерены отстаивать свои права, возможности и свободу действий в космическом пространстве...
      При необходимости соперникам будет отказано в возможности использовать космическое пространство, если они таким образом преследуют цели, враждебные национальным интересам США…»

      Отказать в возможности использовать космическое пространство – это как? Россия не нуждается чьём-либо в разрешении на его использование


      Но первый "камень" был брошен в 2016 году:
      На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция с предложением запретить России полеты в космос. Осуществить свою инициативу автор предлагает путем международного референдума.

      В документе сказано, что по результатам указанного референдума Россия лишится права межпланетных полетов, выхода в открытый космос, также будут закрыты программы освоения и изучения Марса и Луны. Отдельным вопросом некий Максим Ковалевич предлагает рассмотреть вопрос использования РФ межпланетных зондов.

      Ну куда же без "великой космической державы" lol
      KP UA
      Читая недавно об их "космических потугах" обратил внимание, как называется их "космическое ведомство", от слова "кома" наверное, а туда же.....
  10. To be or not to be
    To be or not to be Сегодня, 09:10 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Быть Британским министром обороны и быть, извините, идиотом .. Однако..
    Мораль и этика у правящих англосаксов давно потеряна... и неадекванностьНа их местно стала их полная глупость и несение бреда А может полная беспомощность во всех вопросах ?
    Боже .кого поставилиправить миром ?
  11. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:12 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    А мы ещё и не угрожали, предупреждаем только... wink
    А визгу.... laughing
  12. businessv
    businessv Сегодня, 09:19 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Великобритания пересматривает свою внешнюю и оборонную политику, опасаясь угроз в космосе со стороны России и Китая.
    Бриты как всегда, вначале замутят какую-нибудь провокацию в отношении России, а когда мы осуществляем ответные действия, начинают вопить на весь свет об угрозе и агрессии с нашей стороны. Не государство, а форменная истеричка! В полной мере это относится и к полосатикам.
    1. майор147
      майор147 Сегодня, 10:26 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: businessv
      Не государство, а форменная истеричка!

      Политика такая..... feel
  13. 1536
    1536 Сегодня, 09:22 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Чья бы корова мычала, а британская помолчала. Уж точно рабство, геноцид и приведение к власти разного рода гитлеров в Космосе Россия не допустит. А вот британцы принесут туда то, что веками культивировали у себя: алчность, расизм, обман народов и т.п., чем всю жизнь занимались на Земле. Так кого же нельзя допускать до космических полетов?
  14. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 09:35 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Задергались, дети собаки, когда осознали, что все их военные спутники посбовать сможем.
    1. Кирилл Г...
      Кирилл Г... Сегодня, 09:47 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Александр Х
      дети собаки, когда осознали,


      Собак не надо оскорблять, есть более подходящее сравнение, типа глистов к примеру. Ну а чо паразитируют же они на человечестве... wassat
      Вполне подходящее определение..
      1. майор147
        майор147 Сегодня, 10:24 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: Кирилл Г...
        Собак не надо оскорблять

        good
  15. venik
    venik Сегодня, 09:55 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    "...На этой неделе нам напомнили об угрозе, которую представляет Россия нашей национальной безопасности, провокационным испытанием похожего на оружие снаряда со спутника, что ставит под угрозу мирное использование космоса...."
    =======
    Угу! Значит планы США по развертыванию оружия (в.т.ч. оружия массового поражения") их не смущают.
    Документ «Национальная космическая политика США» от 2006 года, провозглашающий право США частично распространить национальный суверенитет на космическое пространство - их не беспокоит.
    Полеты Boeing X-37, который по сути (что бы там не утверждали) де-факто является космическим перехватчиком и инспектором, способным нести ударное вооружение (и не только противоспутниковое...) - "под угрозу мирное использование космоса" не ставит?
    А похожий на оружие российский "снаряд" - СТАВИТ!
    Классический пример англосаксонской "логики": лицемерие, демагогия, двойные стандарты!!!
  16. askort154
    askort154 Сегодня, 09:56 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Собственно, Министерство обороны РФ и не держит в секрете информацию о своих космических исследованиях.

    А это давно уже не секрет. Первое уничтожение мишени-спутника произошло 1 ноября 1968 г. Роль "перехватчика-камикадзе" исполнил аппарат "Космос-252"и с этого момента было проведено более двух десятков успешных испытаний. При этом, с 1976 г., испытания завершались контактом "мишени" и "истребителя" и сводом их с орбиты.(чтобы не засорять осколками). Последнее , "прощальное" его применение было в 1982 г. во время крупнейших учениях Вооружённых сил СССР, на которых был разыгран сценарий полномасштабной ядерной войны. Перехватчик , удачно справился с поставленной задачей. В современной России - 23.06.2017 г. в Плесецке, был выведен на орбиту спутник "Космос-2519", который был платформой для спутника -инспектора
    "Космос-2521", который мог маневрировать, управляемый дистанционно. Что дало возможность, не только наблюдать за спутниками "конкурентами", но и перехватывать их., за что и получил прозвище - "спутник-убийца".
    Вся эта информация есть в открытом доступе. Поэтому , можно сделать вывод - британский министр обороны нагло блефует, переведя давно не секретную информацию, в политическую плоскость с одним для Запада девизом - Россия им угрожает, не только на Земле, но и в Космосе , нужны большие деньги, и блок НАТО. А для убедительности, пристегнул и Китай. Кстати, Китай уже также имеет подобные спутники.
  17. майор147
    майор147 Сегодня, 10:22 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    "Россия угрожает мирному использованию космоса"

    Да по их (Западному) мнению, Россия уже своим независимым существованием угрожает им несколько веков.
    На самом деле Россия не позволяет им безнаказанно творить произвол "на глобусе", от сюда и вой!
  18. sharp-lad
    sharp-lad Сегодня, 10:34 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Загоношились пад......нехорошие люди! laughing
  19. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:39 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Классика: хороший&плохой полицейские......США открыто уже за военный космос, а Британия "обеспокоена".
  20. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:41 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Великобритания пересматривает свою внешнюю и оборонную политику, опасаясь угроз в космосе со стороны России и Китая.

    И правильно опасаются. Долгов у наглосаксов накопилось, как перед одними, так и перед другими...
    провокационным испытанием похожего на оружие снаряда

    А табуретка - снаряд похожий на оружие? А то у меня дома их, провокационно разумеется, 3 (три) штуки скопилось. wassat
  21. bars1
    bars1 Сегодня, 10:52 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: Zaurbek
    Классика: хороший&плохой полицейские......США открыто уже за военный космос, а Британия "обеспокоена".

    Британия уже давно ,,шестерка" США, поэтому говорить о каком то разыгравании сценки хороший полицейский - плохой полицейский не приходится. Есть только США с их наглыми лицемерными обвинениями и зависимые от них саттелиты .
  22. Равиль_Аснафович
    Равиль_Аснафович Сегодня, 11:00 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Ага счас, помниться бывший м.о. бритии,недоросль говорил,чтоб нам надо заткнуться,а этот петушок по другому запел.
  23. Vestnik
    Vestnik Сегодня, 11:08 Новый
    • 2
    • 4
    -2
    что 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился неизвестный объект, причем в это время рядом находился еще один спутник.

    Страшно наглосаксы ? А мы вас предупреждали и готовы были пойти на мирные переговоры ..А вы просто нагло из всех мирных договоров в одностороннем порядке вышли..Вот вам и ответка ! Теперь Россия условия будет ставить ..
  24. To be or not to be
    To be or not to be Сегодня, 11:10 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Серьезно-после их бредовых перлов- о России только гордрсть за нее
    У меня все больше гордость за нее .Какая же она сильная и мугучая .что они ее боятся по всем направлениям .А она" разорванная Обамаой в клочья "везде успевает ...
    -выбирает президентов сша и премьеров великобритании и многих таких же в англосанксонрском мире
    -угрожает в Артике . находясь в своей зоне
    -угрожает в космосе .при этом на себя таская на станцию американских астронавтов и продавая ракетные двигатли
    -угрожает своими учеными .создавшими образцы оружия на новых прнципах .которы- даже у сша нет(хочется заметить ,что наука опирается на работу предприятий -они их идеи доводят до изделий)
    - угрожает европе и ее единству развернутой оборонительной группировкой войс в ответ на приближение к к границам России ВС НАТО и особенно газом по южным и северым потоком
    .........
    и так везде где их англосаксонский союз отстает и не справляется
    Какая же ты, РОССИЯ ,сильная!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  25. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 11:56 Новый
    • 0
    • 0
    0
    "Куда вы лезете, Быки?" - громко возмущались Юпитеры.
  26. LeftPers
    LeftPers Сегодня, 12:01 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Пусть этот пи-ндосо-сосущий валит в.... лес вместе со своим уродом-хозяином.
  27. iouris
    iouris Сегодня, 12:09 Новый
    • 0
    • 0
    0
    "Если гросбританский политик нас хвалит, то что-то идёт не так!" (И.Сталин)
  28. Fedorovich
    Fedorovich Сегодня, 13:11 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Может, он ещё и из окна выскочит с криками "Русские идут!"?..
  29. avdkrd
    avdkrd Сегодня, 13:48 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Смысл таких заявлений, подготовить почву для морально обоснованного вывода на орбиту собственных вооружений. То что первый ор прозвучал из Англии, а не САШ, ничего не меняет.
  30. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 14:11 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Как это Россия угрожает космосу ,если на Российских ракетах в космос летают американцы ?