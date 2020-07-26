Британский министр обороны: Россия угрожает мирному использованию космоса

На этой неделе нам напомнили об угрозе, которую представляет Россия нашей национальной безопасности, провокационным испытанием похожего на оружие снаряда со спутника, что ставит под угрозу мирное использование космоса.

Великобритания пересматривает свою внешнюю и оборонную политику, опасаясь угроз в космосе со стороны России и Китая. Действия этих стран затрудняют мирное использование космического пространства.Такое мнение высказал министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес в письме, опубликованном британской газетой The Telegraph.Поводом для этого заявления стало обвинение в адрес России, выдвинутое космическим командованием Соединенных Штатов и поддержанное руководителем космической программы Великобритании Харви Смитом. Американские военные утверждают, что в июле Российская Федерация провела в космосе неразрушающее испытание противоспутникового оружия . Они заявили, что 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился неизвестный объект, причем в это время рядом находился еще один спутник.Эта информация очень встревожила британского министра обороны Бена Уоллеса, что было отражено в его письме:В подготовке «Звездных войн» министр также обвинил и Китай.Собственно, Министерство обороны РФ и не держит в секрете информацию о своих космических исследованиях. Как информировало агентство РИА Новости , 15 июля наши военные сообщили, что в этот день они провели успешные испытания спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат.