«Как меня резанул арест Фургала, вам никто не передаст»: Дегтярёв пообщался с протестующими

Вы из ЛДПР? Нет? А я - да. И как меня резанул его (Фургала) арест, вам никто не передаст.

Вот с вами я могу пообщаться — вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу.

Вы подумайте — край обезглавлен. Моя задача как врио – все процессы наладить. Вот и вся моя миссия.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретился с участниками автомобильной акции протеста в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. Он заявил, что разделяет позицию протестующих, но выступает за цивилизованный диалог.Об этом сообщает сегодня пресс-служба правительства Хабаровского края.Дегтярёв:На это Дегтярёву ответили фразой: "Нужны действия, а не слова".Дегтярев считает, что для нормального диалога его участники должны слышать друг друга:Он обратил внимание протестующих, что сейчас Хабаровский край остался без руководителя. А ведь регион стоит на пороге начала учебного года и наступления зимы:Дегтярев также заверил участников протеста, что ЛДПР, членом которой он является, окажет необходимую поддержку Сергею Фургалу. Еще он предложил активистам войти в состав Народного совета при временном главе региона, в задачу которого войдет обсуждение острых тем и поиск решения проблем региона.Беседа врио главы Хабаровского края с протестующими произошла, как утверждается, спонтанно. Встретив на трассе колонну автомобилистов, Дегтярёв решил остановиться и выйти из машины, чтобы поговорить с людьми.