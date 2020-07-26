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«Как меня резанул арест Фургала, вам никто не передаст»: Дегтярёв пообщался с протестующими

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретился с участниками автомобильной акции протеста в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. Он заявил, что разделяет позицию протестующих, но выступает за цивилизованный диалог.


Об этом сообщает сегодня пресс-служба правительства Хабаровского края.

Дегтярёв:
Вы из ЛДПР? Нет? А я - да. И как меня резанул его (Фургала) арест, вам никто не передаст.

На это Дегтярёву ответили фразой: "Нужны действия, а не слова".

Дегтярев считает, что для нормального диалога его участники должны слышать друг друга:

Вот с вами я могу пообщаться — вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу.

Он обратил внимание протестующих, что сейчас Хабаровский край остался без руководителя. А ведь регион стоит на пороге начала учебного года и наступления зимы:

Вы подумайте — край обезглавлен. Моя задача как врио – все процессы наладить. Вот и вся моя миссия.

Дегтярев также заверил участников протеста, что ЛДПР, членом которой он является, окажет необходимую поддержку Сергею Фургалу. Еще он предложил активистам войти в состав Народного совета при временном главе региона, в задачу которого войдет обсуждение острых тем и поиск решения проблем региона.

Беседа врио главы Хабаровского края с протестующими произошла, как утверждается, спонтанно. Встретив на трассе колонну автомобилистов, Дегтярёв решил остановиться и выйти из машины, чтобы поговорить с людьми.

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Сергей Фургал лишился поста губернатора Хабаровского края
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
218 комментариев
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 11:04 Новый
    • 53
    • 32
    +21
    Я вообще не понимаю, зачем с Дегтяревым общаться..что он полезного может сказать, кроме обещаний , который бесконечно льются и не выполняются.. Про подорожание бензина, это вообще за гранью, нет мол конкуренции.. Бензин везде дорожает и всегда.. а происходит это от неуемной жажды наживы узкой кучки лиц, которая и делает население страны беднее год от года..

    1. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Сегодня, 11:11 Новый
      • 41
      • 51
      -10
      Цитата: Svarog
      Я вообще не понимаю, зачем с Дегтяревым общаться..что он полезного может сказать, кроме обещаний , который бесконечно льются ...

      Я вообще не понимаю, зачем с оппозиционерами общаться... что они полезного могут сказать, кроме фекалий, которые бесконечно льются... yes
      Как Вам такой поворот, Владимир?
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 11:15 Новый
        • 39
        • 30
        +9
        Цитата: СРЦ П-15
        Цитата: Svarog
        Я вообще не понимаю, зачем с Дегтяревым общаться..что он полезного может сказать, кроме обещаний , который бесконечно льются ...

        Я вообще не понимаю, зачем с оппозиционерами общаться... что они полезного могут сказать, кроме фекалий, которые бесконечно льются... yes
        Как вам такой поворот, Владимир?


        Не общайтесь.. с оппозиционерами и не общаются их сажают, штрафуют и в целом делают их жизнь невыносимой.. Это очень глупо выглядит, трусовато.. и подловато.. Такая политика приведет к тому, что едро массово скоро за границу тикать начнет.. Вот будет поворот.. спрашивать , как оно для вас не буду..ибо понятно и так, что такой поворот для вас будет болезненным.
        1. СРЦ П-15
          СРЦ П-15 Сегодня, 11:26 Новый
          • 47
          • 45
          +2
          Цитата: Svarog
          Не общайтесь.. с оппозиционерами и не общаются их сажают

          По тому количеству "оппозиционеров", расплодившихся на сайте, могу лишь сказать: не похоже, что вас сажают - у меня такое подозрение, что вас наоборот, кормят и лелеют, как муравьи тлю. Только муравьи тлю "доят" - питаясь их сладкими выделениями. А вот кто может питаться фекалиями - у меня большой вопрос! yes
          Цитата: Svarog
          Такая политика приведет к тому, что едро массово скоро за границу тикать начнет.. Вот будет поворот.. спрашивать , как оно для вас не буду..ибо понятно и так, что такой поворот для вас будет болезненным.

          А нам простым труженикам и пенсионерам всё равно, что подтаскивать, что оттаскивать! (Надеюсь это выражение целиком вы слышали)
          О! Налетели минусёры. Вперёд и с песней! Правда глаза колет? yes
          А я вот минусы совсем не ставлю! Считаю незачем кусать из-под тишка. soldier
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 11:35 Новый
            • 38
            • 27
            +11
            Цитата: СРЦ П-15
            По тому количеству "оппозиционеров", расплодившихся на сайте,

            Вы действительно считаете, что население страны балдеет от обнуленного? Вы в России живете? Если -да..то из дома выходите?
            А нам простым труженикам и пенсионерам всё равно

            И как вам простому труженику-пенсионеру выживается? У меня массу знакомых тружеников, я не одного не видел, который бы ратовал за обнуленного.. Еще год назад были такие, но сейчас не осталось. Отсюда вопрос к вам, может вы на ЗП сидите?
            1. СРЦ П-15
              СРЦ П-15 Сегодня, 11:36 Новый
              • 26
              • 39
              -13
              Цитата: Svarog
              Отсюда вопрос к вам, может вы на ЗП сидите?

              "У кого что болит, тот о том и говорит!"
            2. dedusik
              dedusik Сегодня, 11:51 Новый
              • 30
              • 14
              +16
              Да пенсионерам до фонаря это обнуление. Я вот на пенсии сижу и ничего плохого пока не вижу.
              А по-Вашему получается, что если бы не обнуление, моя пенсия выросла бы в n раз bully
            3. Александр Секлицкий
              Александр Секлицкий Сегодня, 13:45 Новый
              • 17
              • 10
              +7
              Цитата: Svarog
              И как вам простому труженику-пенсионеру выживается? У меня массу знакомых тружеников, я не одного не видел, который бы ратовал за обнуленного.

              скудный ваш круг общения.Я не в восторге от происходящего на местах ,но у меня хватает мозгов понять,что путин тут не причем.И я прекрасно вижу ,что коньюктурщики на местах присягнут на любой флаг
              1. yustas
                yustas Сегодня, 16:06 Новый
                • 3
                • 2
                +1
                Полностью, Вас, поддерживаю и началось это не с Путина, а очень известного персонажа, к счастью сейчас все это идёт на спад.....
          2. Стирбьорн
            Стирбьорн Сегодня, 11:36 Новый
            • 25
            • 25
            0
            Цитата: СРЦ П-15
            А нам простым труженикам и пенсионерам всё равно, что подтаскивать, что оттаскивать!

            Вот-вот, ваше мнение (простых людей) никому неинтересно, потому что бессмысленно. Вы всегда служите действующей власти, независимо от ее вида...хоть завтра бородачи исламские власть захватят, вы их признаете и будете поклоны бить. Поэтому вам и непонятно, как можно сомневаться в том, что власть держащие, сверху спускают - вы же люди маленькие, простые, не вашего умишка дело, что там наверху решили. От того и бомбит у вас, от наличия любой опозиции hi
            1. СРЦ П-15
              СРЦ П-15 Сегодня, 11:50 Новый
              • 30
              • 30
              0
              Цитата: Стирбьорн
              От того и бомбит у вас, от наличия любой опозиции

              Это наоборот "у вас бомбит" - это же вы возмущаетесь здесь, такие все "правильные"... А мы люди простые, привыкли сами добывать себе хлеб насущный. Меня удивляет только одно. Как так: я пенсионер, у меня должно быть время свободного завались? Но мне не хватает этого времени, чтобы сидеть ежедневно часами за компом. Но ваши "оппозиционеры", я вижу, в пылу борьбы с опостылевшей властью, вообще не отходят от "клавы". Просто так ни один вменяемый человек сидеть здесь не будет! Так может быть у вас тут интерес? Не удивлюсь, если он материальный. - Баш на баш, как говорится. hi
              1. kot28.ru
                kot28.ru Сегодня, 12:04 Новый
                • 26
                • 13
                +13
                так ясен пень то тролли на окладе,причем многие проживают за пределами России.Однако удивляет одно,как они подпевают троллям с незалежной в моменты поливания фекалиями России!Продажные .....!
              2. ssergey1978
                ssergey1978 Сегодня, 12:10 Новый
                • 23
                • 11
                +12
                Не знаю что у вас там не хватает но 8200 коментов настрочили
                1. Hog
                  Hog Сегодня, 12:54 Новый
                  • 3
                  • 8
                  -5
                  Цитата: ssergey1978
                  Не знаю что у вас там не хватает но 8200 коментов настрочили

                  Не пали кантору)))
                2. Лопатов
                  Лопатов Сегодня, 13:56 Новый
                  • 9
                  • 6
                  +3
                  Ему не приходится регистрировать новые аккаунты.
            2. Лопатов
              Лопатов Сегодня, 12:47 Новый
              • 21
              • 11
              +10
              Цитата: Стирбьорн
              От того и бомбит у вас, от наличия любой опозиции

              От "оппозиции", требующей закрытия уголовки на убийцу любого НОРМАЛЬНОГО человека "бомбить" должно.
              1. ROSS 42
                ROSS 42 Сегодня, 13:39 Новый
                • 14
                • 11
                +3
                Цитата: Лопатов
                От "оппозиции", требующей закрытия уголовки на убийцу любого НОРМАЛЬНОГО человека "бомбить" должно.

                Что-то вас не разорвало от миллиардных убытков в Рособоронсервисе? belay
                Не «бомбануло» от расходов на олимпиаду в 2014 году?
                Не разнесло от масштабов воровства на «Восточном»?
                А заявление Кудрина о том, что в российской экономике «завис» триллион рублей не испепелило?
                Вашество на каждой телевстрече долдонит, что в России только суд определяет виновность человека. Даже его поразило:
                1. Лопатов
                  Лопатов Сегодня, 13:51 Новый
                  • 15
                  • 8
                  +7
                  Цитата: ROSS 42
                  Что-то вас не разорвало от миллиардных убытков в Рособоронсервисе?

                  Не разорвало.
                  Я ведь не марширую с лозунгами "Руки прочь от убийцы!" "Пастух имеет право резать баранов!" "Ну украл, ну и что, это наш выбор!"

                  Все случаи воровства обязательнейше должны расследоваться. Все виновные привлекаться к ответственности. И получать РЕАЛЬНЫЕ сроки, а не как Серебренников или Навальный. Причём это не должно зависеть от того, какие политические предпочтения были у преступника.

                  Неотвратимость наказания- краеугольный камень любого НОРМАЛЬНОГО государства.
                2. Лопатов
                  Лопатов Сегодня, 14:18 Новый
                  • 10
                  • 6
                  +4
                  Кстати о птичках, один из убитых был военным, и судя по последнему месту службы- газете "Суворовский натиск" политработником. Потом его "преступная буржуазная власть" выбросила на гражданку, как и большинство остальных политработников. Пошёл в бизнес, чтобы семью прокормить. Но будущему "народному избраннику" сильно понравилась его недвижимость.

                  Мне вот что интересно, политработник и коммунист для вас, "красных", по идее должен был быть своим, почему вы так задницы рвёте ради того, чтобы отмазать его вероятного убийцу?
                  1. bk0010
                    bk0010 Сегодня, 17:11 Новый
                    • 2
                    • 2
                    0
                    Цитата: Лопатов
                    почему вы так задницы рвёте ради того, чтобы отмазать его вероятного убийцу?
                    Потому что с вероятностью в 90% он никого не убивал. Причин для его ареста вижу две: он выиграл выборы у едораса и его завод понравился роттенбергам. Скорее вторая, так как губернаторствует он уже долго, а убийцей стал, когда приняли решение по строительству моста. А людей бесит то, что пытаются заменить того, кого они выбрали (хотя выбор был так себе, но что вышло, то вышло) на того, кого поставят.
                    1. Лопатов
                      Лопатов Сегодня, 18:43 Новый
                      • 1
                      • 0
                      +1
                      Цитата: bk0010
                      Потому что с вероятностью в 90% он никого не убивал.

                      Именно потому "нарот" так задницу рвёт за прекращение расследования?

                      Цитата: bk0010
                      и его завод

                      Опачки..... У него ещё и завод есть?
                      Наверное, процветающее предприятие, с таким то руководителем... От дорогих заказов у завода просто отбоя нет, один за одним, один за одним...
              2. Комментарий был удален.
                1. Лопатов
                  Лопатов Сегодня, 14:51 Новый
                  • 8
                  • 6
                  +2
                  Цитата: Плохиш
                  Лопаток занимайтесь артиллерией, или вы убиенного лично знали? Мне вот с ним довелось знаться, в те времена в этом бизнесе святых не было.

                  Вы сейчас мне будете рассказывать про то, что Фургал имел полное право убивать, причём его за это наказывать нельзя...
                  Как интересно.
                  А если кто-то посчитает, что и за Вас вступаться не стоит, ибо Вы явно "так себе"... Ведь нормальный человек не будет такое непотребство писать...

                  А лично для меня не имеет значения личность убитого. Впрочем Вы с Вашим воспитанием и аморальными качествами это вряд ли поймёте.
                  1. ROSS 42
                    ROSS 42 Сегодня, 15:47 Новый
                    • 10
                    • 3
                    +7
                    Цитата: Лопатов
                    Вы сейчас мне будете рассказывать про то, что Фургал имел полное право убивать, причём его за это наказывать нельзя...

                    Вы какой-то неуёмный, если не сказать грубее... fool
                    ОТВЕЧАЙТЕ ПО ПУНКТАМ:
                    1. СУД ПО ДЕЛУ ФУРГАЛА С.И. СОСТОЯЛСЯ?
                    2. СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР, ГДЕ ВИНА ФУРГАЛА С.И. ДОКАЗАНА?
                    3. ВЫ ВИДИТЕ РАЗНИЦУ МЕЖДУ СУДЕБНЫМ РЕШЕНИЕМ И «УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ»?
                    Тогда какого лешего вы тут кочите следователя, у которого в руках материалы дознания, показания фигуранта и свидетелей и данные экспертизы?
                    1. Лопатов
                      Лопатов Сегодня, 16:16 Новый
                      • 4
                      • 5
                      -1
                      Цитата: ROSS 42
                      Вы какой-то неуёмный, если не сказать грубее... fool
                      ОТВЕЧАЙТЕ ПО ПУНКТАМ:
                      1. СУД ПО ДЕЛУ ФУРГАЛА С.И. СОСТОЯЛСЯ?
                      2. СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР, ГДЕ ВИНА ФУРГАЛА С.И. ДОКАЗАНА?
                      3. ВЫ ВИДИТЕ РАЗНИЦУ МЕЖДУ СУДЕБНЫМ РЕШЕНИЕМ И «УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ»?



                      ОТВЕЧАЙТЕ НА МОЙ ВОПРОС: СОСТОИТСЯ ЛИ СУД ВООБЩЕ, ЕСЛИ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ПРОТЕСТУЮЩИХ О ПРЕКРАЩЕНИИ СЛЕДСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ФУРГАЛА

                      Как это вообще назвать?
                      Ваша компания бросилась защищать протестунов, даже не поинтересовавшийся тем, чего они требуют?
                      Или вы просто демагогией по привычке занимаетесь?

                      Ещё раз, для особо коммунистических,
                      "нарот" требует ПРЕКРАЩЕНИЯ расследования в отношении возможного убийцы.
                      "нарот" требует ОСВОБОЖДЕНИЯ возможного убийцы, чтобы он смог устранять свидетелей и влиять на следствие
                      "нарот" требует проведения суда в Хабаровске, причём суда присяжных, чтобы у возможного убийцы и его сообщников была возможность влиять на суд.
                      1. Стирбьорн
                        Стирбьорн Сегодня, 16:54 Новый
                        • 2
                        • 2
                        0
                        Цитата: Лопатов
                        "нарот" требует проведения суда в Хабаровске, причём суда присяжных, чтобы у возможного убийцы и его сообщников была возможность влиять на суд.

                        Вы что, отрицаете суд приcяжных?! Конечно, лучше в Москву вывести и устроить закрытый процесс. Основанный на показаниях одного, больного раком, человека, надавить на которого, можно просто не обеспечив его обезболивающими лекарствами
                      2. Лопатов
                        Лопатов Сегодня, 16:57 Новый
                        • 2
                        • 3
                        -1
                        Цитата: Стирбьорн
                        Вы что, отрицаете суд приcяжных?!

                        Ну опять демагогия.
                        Какой "суд присяжных", если основное требование это прекращение следствия?
                        Нет следствия, нет никаких судов.

                        И да, "суд присяжных" я отрицаю.
                        Хочу напомнить, происходящее сейчас в США с "негрореволюцией" произошло именно "благодаря" суду присяжных. В своё время оправдавшего явных преступников
                      3. Стирбьорн
                        Стирбьорн Сегодня, 17:02 Новый
                        • 4
                        • 2
                        +2
                        Цитата: Лопатов
                        Какой "Суд присяжных", если основное требование это прекращение следствия?

                        Вы сами тогда определитесь, что по вашему "нарот" требует, прежде чем демагогией кидаться. Это ж блин вы написали про суд присяжных, выше - я вас цитировал. wassat
                        Требуют суда в Хабаровске и именно местным судом, а не прекращения следствия. А если государство не может нормальный суд в Хабаровске обеспечить, где все происходило и где Фургала народ выбрал (надеюсь тут вопросов нету) главой - так это вопросы к верхам, а не хабаровчанам и Фургалу
                      4. Лопатов
                        Лопатов Сегодня, 18:53 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Цитата: Стирбьорн
                        Вы сами тогда определитесь, что по вашему "нарот" требует

                        Вообще-то я уже определился...
                        А Вы по-русски читать умеете?

                        Цитата: Стирбьорн
                        Требуют суда в Хабаровске и именно местным судом,

                        Чтобы на него проще влиять было?
                        Как было с убийцей Журавлёвым, который благодаря влиянию Фургала на суд получил всего полтора года.
                        Полтора года за убийство человека, вызвавшего неудовольствие "народного избранника"... круто.
                        Нарот требует повторения банкета?

                        Цитата: Стирбьорн
                        а не прекращения следствия.

                        Вас родители не учили, что лгать-нехорошо?
    2. Snark1876
      Snark1876 Сегодня, 12:32 Новый
      • 12
      • 18
      -6
      "Считаю незачем кусать из-под тишка."
      Вы слепы и глухих. Не могу поверить что "человек" не видит что страна с таким управлением летит в пропасть. Управлять страной, без воли народа не у кого не получилось.
      Нищий народ это и есть оппозиция.
      1. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 13:55 Новый
        • 10
        • 7
        +3
        Цитата: Snark1876
        Управлять страной, без воли народа не у кого не получилось.

        А Вы, я смотрю, взяли на себя труд выражать общее мнение российского народа?
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 15:55 Новый
          • 6
          • 5
          +1
          Цитата: Лопатов
          А Вы, я смотрю, взяли на себя труд выражать общее мнение российского народа?

          А мы имеем на это право, потому что наша жизнь не избалована ни льготами, ни особыми условиями, ни проживанием в «элитных» (закрытых) посёлках...У нас нет друзей миллиардеров...Даже миллионеров среди нашего окружения нет. Мы лечимся доступными лекарствами в районной поликлинике...
          Таких как мы - десятки миллионов с небольшой разницей в доходах...
          Именно таких, как мы, власть пытается оболванить, превратить в послушное стадо баранов угрозами, насилием, безучастием, наплевательским отношением к судьбам...
          Если такие, как вы начнуть высказываться на публике, то гнилыми помидорами они вряд ли отделаются. Поэтому вы «тискаете» свои измышления только на сайтах, где, в лучшем случае, вам могут нарисовать палку.
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 16:04 Новый
            • 6
            • 8
            -2
            Цитата: ROSS 42
            А мы имеем на это право

            "Мы, Николай Второй....." (с)
            Вы лично можете выражать только собственное мнение.

            Бросайте уже эти царские замашки.
            1. ROSS 42
              ROSS 42 Сегодня, 17:41 Новый
              • 2
              • 1
              +1
              Цитата: Лопатов
              Бросайте уже эти царские замашки.

              Это не царские замашки...Нас только в партии более 500 000...А вы тут от кого? Если я не ошибаюсь, вы сторонник НДС в 20% и пенсий в 60-65 лет? Так и скажите, почему вы - сторонники государственно-олигархической модели так рьяно отстаиваете свои права, полученные в период правления ЕБН?
              1. Лопатов
                Лопатов Сегодня, 18:41 Новый
                • 1
                • 1
                0
                Цитата: ROSS 42
                Нас только в партии более 500 000.

                И они Вам делегировали право говорить от их имени?
                А если я соседа спрошу? Боюсь, Вас он даже не знает
      2. Paranoid50
        Paranoid50 Сегодня, 14:34 Новый
        • 5
        • 5
        0
        Цитата: Snark1876
        летит в пропасть.

        laughing laughing laughing Однако, политологи из мещан те ещё... fellow
        Цитата: Snark1876
        Нищий народ

        О, что и требовалось доказать - и штампик в конце. yes
      3. bistrov.
        bistrov. Сегодня, 15:49 Новый
        • 5
        • 5
        0
        Цитата: Snark1876
        Нищий народ

        А кто сказал,что народ "нищий"? Многие пенсионеры живут вполне ничего себе. Имеют квартиры , дачи,машины, пусть и не шикуют, но не сравнить с 90-ми годами,когда у власти находились ваши "оппозиционеры". А потом, именно "нищий" народ решает ,кому быть у власти и не допустит вас во власть ни при каких обстоятельствах ,так что не надейтесь, лучше идите честно работайте.
        1. Киса
          Киса Сегодня, 16:24 Новый
          • 5
          • 1
          +4
          если военная или милицейская пенсия имеет какое то логическое обьяснение то как вы обьясните доп пенсию которую начисляют в Москве простым пенсионерам ? там суровые условия или добывают ресурсы ?...а чем в Хабаровске хуже
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 17:25 Новый
            • 2
            • 1
            +1
            Цитата: Киса
            если военная или милицейская пенсия имеет какое то логическое обьяснение то как вы обьясните доп пенсию которую начисляют в Москве простым пенсионерам ? там суровые условия или добывают ресурсы ?...а чем в Хабаровске хуже

            Объяснение простое.. страх.. если выйдет Москва, то сметут их всех нафиг.. побегут в лондоны, да так , что пятки только сверкать будут...
      4. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 16:06 Новый
        • 5
        • 3
        +2
        "Страна уже 30 лет летит в пропасть" - Не слишком ли долго летит, может это у кого то в фантазиях что то в пропасть летит.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 18:02 Новый
          • 1
          • 2
          -1
          Цитата: Вадим237
          Не слишком ли долго летит, может это у кого то в фантазиях что то в пропасть летит.

          Какая пропасть? Мы - на вершине горы...Там в заду Португалия пыхтит, пыль глотает...

          Утром гляну из окна -
          Площадь Красная видна.
          А той пропасти проклятой
          Я не вижу ни хрена.

          Выйду, гляну в коридор, -
          Там иль жулик, или вор.
          Извини, оговорился -
          Иль министр, иль прокурор.

          И статьи, что из бюджета
          Все известны мне сполна.
          А за дверью в кабинете
          Гробовая тишина.
      5. Владимир_6
        Владимир_6 Сегодня, 17:56 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Snark1876
        Управлять страной, без воли народа не у кого не получилось.

        Знаменитая фраза Франсуа Миттерана: "Как жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами."
    3. snucerist
      snucerist Сегодня, 14:20 Новый
      • 6
      • 3
      +3
      "А нам простым труженикам и пенсионерам всё равно..."
      Возможно. Если Вы получаете военную пенсию.
      Пенсия простых тружеников, к сожалению, несколько меньше. И вот им почему-то не все равно.
      1. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 14:34 Новый
        • 6
        • 5
        +1
        Цитата: snucerist
        Возможно. Если Вы получаете военную пенсию.
        Пенсия простых тружеников, к сожалению, несколько меньше.

        У него был выбор, он выбрал более сложный вариант. И Вы ставите ему это в вину?

        Помню, был у нас такой майор А. Знатно отмороженный дядька, за ним пехота в огонь и воду ломанулась бы.
        И вот сидим мы на броне, каждый за своим сектором смотрит. За спиной танкисты с тросами вошкаются, танк конкретно на брюхо в грязь посадить умудрились. Мокрые, грязные, замёрзли до дрожи... Глаза красные, как у вампиров
        И вот слышу майор А говорит "Б... какого... я на инженера не пошёл"... Я просто выпал.
        1. TerribleGMO
          TerribleGMO Сегодня, 15:10 Новый
          • 6
          • 4
          +2
          Цитата: Лопатов
          У него был выбор, он выбрал более сложный вариант. И Вы ставите ему это в вину?

          Военные всегда мнят себя пупом земли. Вашу пенсию и ранний выход на неё обеспечивают работники тысяч специальностей с куда большей важностью, но куда меньшим окладом и пенсией. Многие из которых и вовсе не доживают до неё.
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 15:25 Новый
            • 6
            • 5
            +1
            Цитата: TerribleGMO
            Военные всегда мнят себя пупом земли. Вашу пенсию и ранний выход на неё обеспечивают работники тысяч специальностей с куда большей важностью, но куда меньшим окладом и пенсией.

            Точно.
            А что им мешало пойти в военные?

            Я Вам отвечу.
            Ненормированный рабочий день и рабочая неделя
            Невозможность самостоятельно выбирать место службы.
            Высокая вероятность гибели, ранения и инвалидности в следствии его
            Ну и так далее. Военные ограничены в большинстве своих общегражданских прав и свобод, что, собственно, заменяется льготами.

            Каждый выбирает своё.
            1. СРЦ П-15
              СРЦ П-15 Сегодня, 15:35 Новый
              • 5
              • 3
              +2
              Цитата: Лопатов
              Каждый выбирает своё.

              Полностью согласен с Вами! Весь парадокс в том, что все здешние "оппозиционеры" хотят, чтобы как нам жить - выбирали они. Они просто хотят лишить нас этого права выбора. Не будет по ихнему, как бы они тут не возмущались и минусовали! hi
          2. bistrov.
            bistrov. Сегодня, 16:02 Новый
            • 5
            • 2
            +3
            Цитата: TerribleGMO
            Вашу пенсию и ранний выход на неё обеспечивают работники тысяч специальностей с куда большей важностью,

            Вы отработали 8 часов и пошёл греть своё брюхо на диване, да и все выходные, праздники дома пиво и водочку попиваете, а военный пришёл в 6 часов в казарму на подъём и ушел иногда после 23.00, выходной день, праздник , а он в наряде парится под снаряжением ,потом исходит, а учения, в зимней тайге по полмесяца, а командировки, а иногда самодур-командир тебе своими прихотями жизнь отравляет, а приходится подчиняться и выполнять... А потом , что вам мешало идти в армию служить ,"пенсию зарабатывать"? Не особенно много желающих было...
        2. snucerist
          snucerist Сегодня, 16:05 Новый
          • 3
          • 3
          0
          Никто никому ничего не ставит в вину.
          Я просто напоминаю, что пенсия простого труженика меньше, чем пенсия человека в погонах. Вы будете оспаривать этот факт?
          Вряд ли.
          А потому и говорю, что у простого труженика может иметься больше причин интересоваться происходящим в России, размерами своей пенсии и перспективами ее повышения. Он живет в России, а не не в Украине, Сирии, США и пр., про которые почему-то только и талдычат все каналы ТВ.
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 16:41 Новый
            • 1
            • 2
            -1
            Цитата: snucerist
            Я просто напоминаю, что пенсия простого труженика меньше, чем пенсия человека в погонах. Вы будете оспаривать этот факт?

            Буду.
            Давайте сравним пенсию военного и пенсию шахтёра?
            Или металлурга. К примеру, работающего в электролизном цехе, где часы останавливаются...
            Или лётчика....
            Или сварного с собственным клеймом, что на северах трубопроводы варит...

            Но знаете, что самое интересное. Когда шахтёр поймёт, что "всё, приехали, больше рисковать не стоит", то он развернётся и уедет на дачу огурцы окучивать. И его за это уволят. А военного- посадят.
            1. snucerist
              snucerist Сегодня, 19:00 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              А давайте сравним процентное отношение количества этих людей. Тех же шахтеров или металлургов с людьми в погонах. Только не надо говорить только о военных, погоны носят не только они. А еще куча сотрудников различных силовых структур. Получающих, к слову, тоже пенсии, тоже отличные от пенсии простого труженика, которого так любят упоминать и примерять его статус на себя некоторые товарищи, не выточившие в своей жизни ни единой гайки, а только потребляющие материальные блага, произведенные другими.
              Сварных с клеймом посчитали... Не стыдно? Вы на производстве хоть работали? Вы количество таких сварщиков в масштабах хотя бы одного региона представляете?
              А пенсию рядового инженера не желаете озвучить? Мастера цеха? Рядового технолога, строителя, педагога, фельдшера, животновода, бухгалтера, механика, штукатура, маляра, электромонтера, слесаря, плотника? Пенсии категории людей, которая, собственно, и создает материальные ценности в России? На которых и держится экономика страны?
              1. Лопатов
                Лопатов Сегодня, 19:17 Новый
                • 0
                • 1
                -1
                Цитата: snucerist
                А давайте сравним процентное отношение количества этих людей. Тех же шахтеров или металлургов с людьми в погонах.

                Можно.
                А потом сравним процентное соотношения левшей в этих группах. А потом число людей в очках....
                Только вот зачем?

                Цитата: snucerist
                некоторые товарищи, не выточившие в своей жизни ни единой гайки

                Гайки все военные точат. Однозначно. В училище.
                И вообще военные училища дают огромную практику. Я вот там научился очень многому, от столярных работ и укладки асфальта до работы на швейной машинке.
                Такие дела...
                Вы сможете при помощи одного штык-ножа поменять прокладку в кране?

                Цитата: snucerist
                Вы на производстве хоть работали?

                Ага. И сейчас работаю.
                Вообще я работать начал с 9 класса школы. Дворником. В Сибири. На пол ставки.

                Цитата: snucerist
                Пенсии категории людей, которая, собственно, и создает материальные ценности в России?

                Материальные ценности? Педагог их не создаёт. Как и фельдшер, как и военный. Вот, блин, незадача, да?
        3. Snark1876
          Snark1876 Сегодня, 16:34 Новый
          • 2
          • 2
          0
          я на инженера не пошёл"... Я просто выпал.
          Думая, что эти экономисты Грефомилеры Вам оставят вашу пенсию,. Не будет экономики, не будет и ваших пенсий. Вот тогда и прозвучит для вас "Боже царя храни"
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 16:43 Новый
            • 2
            • 2
            0
            Цитата: Snark1876
            я на инженера не пошёл"... Я просто выпал.

            Я тоже... Инженером его сложно было представить. Тем более, что для него это была уже третья война.
            1. Скалендарка
              Скалендарка Сегодня, 18:19 Новый
              • 1
              • 1
              0
              Цитата: Лопатов
              Цитата: Snark1876
              я на инженера не пошёл"... Я просто выпал.

              Я тоже... Инженером его сложно было представить. Тем более, что для него это была уже третья война.

              Лопатов,а шо в военном училище уже диплом о высшем техническом образовании не выдают? или Серпуховское среднее пехотное училище и фсе...
              ,,...и сказал я ему,
              капитан ни когда ты не станеш майором...''
              Вдумайтесь в цифры:
              Одному нужно работать до пенсии 48 лет и дожить
              Второму 20 календарей и...учить жить других( ну прям все в горящем танке)
              1. Лопатов
                Лопатов Сегодня, 18:39 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Цитата: Скалендарка
                Лопатов,а шо в военном училище уже диплом о высшем техническом образовании не выдают?

                Да.
                Но он диплом ещё при СССР получал, так что там инженерная специальность если и есть, то та ещё... Типа "инженер по эксплуатации бронетанковой техники"

                Кстати, сейчас инженерные дипломы вроде как зарубили.
                1. Скалендарка
                  Скалендарка Сегодня, 19:11 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Цитата: Лопатов
                  Цитата: Скалендарка
                  Лопатов,а шо в военном училище уже диплом о высшем техническом образовании не выдают?

                  Да.
                  Но он диплом ещё при СССР получал, так что там инженерная специальность если и есть, то та ещё... Типа "инженер по эксплуатации бронетанковой техники"

                  Кстати, сейчас инженерные дипломы вроде как зарубили.

                  Как так то?Нельзя ведь из песни слова выбросить:
                  техника военная серьёзная,требует внимания от нас...
                2. Лопатов
                  Лопатов Сегодня, 19:31 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Цитата: Скалендарка
                  Как так то?

                  Насколько знаю, пехота теперь "менеджеры, специалисты по управлению персоналом"
                  У артиллерии "инженер-электротехник" заменили на "специальные электротехнические системы, ну и так далее.
                  Сердюковские реформы, успешно завершённые при Шойгу
    4. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Сегодня, 15:17 Новый
      • 4
      • 3
      +1
      Цитата: snucerist
      "А нам простым труженикам и пенсионерам всё равно..."
      Возможно. Если Вы получаете военную пенсию.
      Пенсия простых тружеников, к сожалению, несколько меньше. И вот им почему-то не все равно.

      Вы удивитесь, но я к вашему сожалению, простой российский пенсионер, вышедший на пенсию 5 лет назад и бросивший работать только в этом году. Это Вам что-нибудь говорит? Я переработал 5 лет, как Вы думаете, ради чего? Уж, наверное, не ради того, что у меня будто бы большая пенсия! Да, пенсия не большая, к тому же она не индексировалась с 2016 года, как работающему пенсионеру. Как Вы считаете, я был согласен со всем этим? Нет, конечно не согласен! Но я работал, а не кричал на каждом углу "долой Путина". Потому что знаю: придёт другая власть и будет только хуже и я могу лишиться и этой пенсии. Было такое уже, когда пенсионеры не могли получить свои жалкие копейки. Предыдущий президент показал это во всей красе. И теперь, оглядывая свои прожитые годы, я живу по принципу: "не буди лихо, пока оно тихо"! Это молодым хочется драйва и революций, а нам пенсионерам, битым жизнью, хочется покоя и добра, особенно своим детям и внукам - чтобы они были счастливы и успешны.
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 15:36 Новый
        • 3
        • 5
        -2
        Цитата: СРЦ П-15
        Это молодым хочется драйва и революций, а нам пенсионерам, битым жизнью, хочется покоя и добра,

        Путин наверное также рассуждает laughing Старенький, делать уже не охота ничего..хочется покоя, но вот друзьям денег все мало..
        И в отличии от Вас Путин про родственников своих думает, а не только о себе..для правнуков уже наверное трудиться ибо внуки обеспечены.. а вы только о себе думаете. А внуков у вас нет? Вам не страшно, что с такими управленцами, ваши внуки будут влачить жалкое существование в самой богатой стране мира?
        . Потому что знаю: придёт другая власть и будет только хуже

        Это вам кто сказал? Ванга? Почему должно быть обязательно хуже?
        1. СРЦ П-15
          СРЦ П-15 Сегодня, 15:48 Новый
          • 4
          • 3
          +1
          Цитата: Svarog
          А внуков у вас нет?

          Читайте комментарии до конца!
          Цитата: Svarog
          Это вам кто сказал? Ванга? Почему должно быть обязательно хуже?

          А вот это Вы узнаете, когда свергнете ненавистного вам Путина! Вам развал СССР ни о чём не говорит? Ведь тогда большинство промолчали, надеясь, что будет лучше. Если вам Путин сейчас не хорош, то представляю, как бы вы возмущались при Ельцине. Наш народ мудр, ведь не зря он изрёк: "От добра добра не ищут!"
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 15:56 Новый
            • 2
            • 5
            -3
            Цитата: СРЦ П-15
            Если вам Путин сейчас не хорош, то представляю, как бы вы возмущались при Ельцине. Наш народ мудр, ведь не зря он изрёк: "От добра добра не ищут!"

            Первый свой срок он нормально отработал. Добро было. Дальше добра становилось меньше, сейчас уже последних 6 лет вообще зло сплошное.. А если посмотреть почему зло, становиться понятно, что за 20 лет ничего фундаментального не сделал он.. Нефть была высокой в цене и было более менее, нефть упала и приехали.. Про ельцина и горбачева вообще не вспоминайте даже , им лоб зеленкой мазать надо.. а не памятники строить и пенсии в 600 т. платить.
            Наш мудрый народ много чего изрекал.. Кто не рискует, тот шампанского не пьет..
            1. СРЦ П-15
              СРЦ П-15 Сегодня, 16:11 Новый
              • 2
              • 2
              0
              Цитата: Svarog
              Первый свой срок он нормально отработал. Добро было.

              Правильно, было добро, когда Путин запад гладил по шёрстке - до мюнхенской речи. Но вот потом пошли санкции, которые не добавили нашей стране развития. А после Крыма, Донбасса и Сирии, санкции посыпались как из рога изобилия. Это опять добавило плюсов нашей экономике? А то, что нефть уронили в цене, тоже Путин виноват? А санкции против "Северного потока-2", тоже принесли в нашу копилку лишние капиталы? Поймите, против нас идёт война и она закончится только лишь тогда, когда Россию развалят. А развалить Россию можно только изнутри. Вот такие как Вы, искатели новой жизни, и поможете им. Как там говорилось: "Добрыми намерениями устлана дорога в ад"!
              1. Svarog
                Svarog Сегодня, 16:24 Новый
                • 2
                • 3
                -1
                Цитата: СРЦ П-15
                Но вот потом пошли санкции, которые не добавили нашей стране развития. А после Крыма, Донбасса и Сирии, санкции посыпались как из рога изобилия. Это опять добавило плюсов нашей экономике?

                Плюсы не санкции должны добавлять, а действия руководства страны.. СССР жил все время под санкциями, однако это не мешало и за время правления Сталина, СССР стал великой империей. А что сделал Путин? Что он 20 лет делал, когда были беспрецедентные цены на нефть? Да ничего, зарабатывал с друзьями..
                А то, что нефть уронили в цене, тоже Путин виноват?

                Конечно, почему мы не можем слезть с нефтяной иглы? И почему за время его правления он позволил вывезти из страны около 1 трл. долларов.. Вы представляете какие это деньжища?
                Поймите, против нас идёт война и она закончится только лишь тогда, когда Россию разваля

                Конечно идет война, только руководство наше не на стороне народа воюет, а за врага.. Иначе сложно объяснить, как они воюют, но недвижимость, детей и деньги все к врагу отправляют.. Правильно вы говорите, против нас идет война и мы убываем с каждым годом по 400 т человек... по среднему городу нас каждый год уничтожают.. и делают это руками гауляйтеров, которые сейчас у власти.
                А развалить Россию можно только изнутри. Вот такие как Вы, искатели новой жизни, и поможете им

                Я Вам отвечу на это словами Ж.Алферова..
                Зачем мне такое государство..
                Как там говорилось: "Добрыми намерениями устлана дорога в ад"!

                Вот туда мы и направляемся, ибо у руководства страны, только намерения и никаких действий и никакой ответственности..
              2. СРЦ П-15
                СРЦ П-15 Сегодня, 16:45 Новый
                • 2
                • 1
                +1
                Цитата: Svarog
                СССР жил все время под санкциями, однако это не мешало и за время правления Сталина, СССР стал великой империей. А что сделал Путин? Что он 20 лет делал, когда были беспрецедентные цены на нефть?

                Как бы мне хотелось отправить Вас во времена правления Сталина! Чтобы Вы узнали, как в то время за опоздание на работу можно было получить срок. За колоски, собранные с убранного колхозного поля, получить реальный срок. Работа от зари и до заката за трудодни в колхозе. Жить и бояться, что сосед пошлёт на вас анонимку и вас заберут, а комната в коммуналке достанется соседу. Да что я вам рассказываю, Вы и так это знаете. Но в целом я Сталина поддерживаю - в то время нельзя было иначе, страну в ударном темпе нужно было развивать
                А сейчас, Вы хотите, чтобы Путин действовал такими же методами? - Вряд ли! Тогда у вас не будет возможности сидеть у компа - а это для вас самая большая потеря(может быть и заработка).
                Цитата: Svarog
                Конечно идет война, только руководство наше не на стороне народа воюет, а за врага.. Иначе сложно объяснить, как они воюют, но недвижимость, детей и деньги все к врагу отправляют..

                А тут и наша вина - сами таких выбираем во власть. Путин законы правильные издаёт вместе с Думой, но как они выполняются... Вот тут действительно пригодился бы Сталин.
              3. Svarog
                Svarog Сегодня, 17:02 Новый
                • 0
                • 2
                -2
                Но в целом я Сталина поддерживаю - в то время нельзя было иначе, страну в ударном темпе нужно было развивать
                А сейчас, Вы хотите, чтобы Путин действовал такими же методами? -

                Все в кучу люди, кони , колоски.. Я хотел, раньше хотел, что бы Путин просто действовал.. хоть что то делал, а не сопли жевал..Его указы не выполняют, забивают все на них.. а он говорит, что правительство работает правильно и он доволен.. Вы такой абсурд при Сталине можете себе представить.. Никакой ответственности.. показуха, обещания и вранье..
                А тут и наша вина - сами таких выбираем во власть. Путин законы правильные издаёт вместе с Думой, но как они выполняются... Вот тут действительно пригодился бы Сталин.

                Акститесь.. никого мы не выбираем, рисуют они чего хотят, задействуют политтехнологии и жульничество. Путин законов вообще не издает, он их подписывает.. а когда подписывает видно даже не читает..
          2. bk0010
            bk0010 Сегодня, 17:15 Новый
            • 1
            • 1
            0
            Цитата: СРЦ П-15
            Но вот потом пошли санкции, которые не добавили нашей стране развития.
            С ума сошли? Развитие страны Путин остановил вступив в ВТО. Санкции против нас помогли хоть как-то преодолеть последствия этого шага.
        2. Вадим237
          Вадим237 Сегодня, 16:25 Новый
          • 3
          • 3
          0
          "Дальше добра становилось меньше, сейчас уже последних 6 лет вообще зло сплошное". То есть с 2014ого Путин стал злом, а что у нас в 2014ом было - правильно, присоединение Крыма к России, масштабные иностранные санкции, падение цен на нефть и информационная война против России - запад увеличил финансирование этого направления в 10 раз, падение курса рубля дабы компенсировать бюджетные потери от торговых санкций падения стоимости нефти и вообще всего торгового оборота. Чё вам не ныть - как раз с 2014ого бабло всяким желтушникам и псевдопатриотам подъехало в больших количествах, вот они и такие как вы попёрли как сарники после дождя "А если посмотреть почему зло, становиться понятно, что за 20 лет ничего фундаментального не сделал он.." И что же он мог такого Фундаментального сделать за эти 20 лет? Что то заговариваться начинаете - вернитесь к теме голодных и бедным пенсионеров.
      2. Klingon
        Klingon Сегодня, 16:49 Новый
        • 3
        • 2
        +1
        Видали мы и Горбачева и Ельцина ... только Путин ТОГДА и Путин сейчас это два разных Путина. надо быть слепым и глухим чтобы этого не заметить. Можно ли верить человеку который постоянно меняет своё мнения и не достигает самому себе поставленных целей? Путин сейчас - это никак не для народа. это только для кучки прихлебателей и олигаторов хорошо
  2. snucerist
    snucerist Сегодня, 16:12 Новый
    • 4
    • 3
    +1
    "...а нам пенсионерам, битым жизнью, хочется покоя и добра, особенно своим детям и внукам - чтобы они были счастливы и успешны."
    Это Ваше право. Иметь свое мнение.
    Но, возможно, для достижения паритета не стоит отказывать в праве людям иметь другое мнение? Отличное от Вашего? Именно его и высказывают некоторые хабаровчане. Это преступление?
    Или исключительно только Ваше мнение должно определять социальную политику государства?
    1. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Сегодня, 16:28 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Цитата: snucerist
      Это Ваше право. Иметь свое мнение.

      Ну наконец-то хоть кто-то разрешил мне иметь своё мнение! До сих пор здесь усиленно доказывалось обратное.
      Иметь людям отличное от других мнение является их правом и я это поддерживаю. Но никто не имеет права навязывать своё мнение другим людям!
  • tralmaster
    tralmaster Сегодня, 11:56 Новый
    • 10
    • 17
    -7
    За ..пыль глотать либерасты чертовы вы побежитете первыми.
  • gurzuf
    gurzuf Сегодня, 13:01 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    Сначала надо определиться - а оппозиция это кто?
  • Hog
    Hog Сегодня, 12:52 Новый
    • 7
    • 6
    +1
    Цитата: СРЦ П-15

    Я вообще не понимаю, зачем с оппозиционерами общаться...

    Я вот тоже не понимаю, любой кто хотя бы в чем-то не согласен с нынешней властью уже оппозиционером называют, такими темпами скоро и врагами народа называть будут.
    ПС: Только что лучше "урапатриот" или "оппозиционер"?
  • ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:32 Новый
    • 4
    • 3
    +1
    Цитата: СРЦ П-15
    Я вообще не понимаю, зачем с оппозиционерами общаться... что они полезного могут сказать, кроме фекалий, которые бесконечно льются...

    Я уже не знаю, кого в России считать оппозицией и в отношении с кем? belay
  • shark
    shark Сегодня, 16:37 Новый
    • 3
    • 4
    -1
    Смотрю заминусили Вас. Не ожидал. Абсолютно адекватный коммент. На ВО оказывается протестный электорат общается. По мне ,так разогнать эту толпу в Хабаровске и нечего с этим веществом диалоги вести. Жестко разогнать, задержаных переписать. Уволить с работы ( используя административный резерв) ,поднять стоимость жкх. ( ну им ведь Россия не нравится) их детей довести до отчисления из школ и детских садов. Вот и посмотрим,кто в будующем свою пасть на государство откроет. Только так. Иначе участь Украины ждет и нас.
  • мерцание
    мерцание Сегодня, 11:47 Новый
    • 11
    • 11
    0
    вообще не понимаю
    А зачем вам понимать?
    Вы даже видео смотреть не стали, не прошло и 6 минут с момента опубликования статьи как вы уже "отметились". bully
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 13:54 Новый
      • 3
      • 5
      -2
      Цитата: мерцание
      Вы даже видео смотреть не стали, н

      Я видео это сегодня утром смотрел.. в ютубе..и если бы вы внимательнее читали мой первый коммент, то поняли бы это..
  • баклан
    баклан Сегодня, 12:48 Новый
    • 7
    • 8
    -1
    Только не понятно, если столько проблем накопилось в регионе и Фургал их не смог судя по всему даже уменьшить, зачем говны на Дектярёва набрасывать. Четыре дня человек на должности. Он уже какое-то обещание не выполнил?
    1. Александр Секлицкий
      Александр Секлицкий Сегодня, 13:55 Новый
      • 6
      • 4
      +2
      вот тоже не пойму.в регионе жопа ,но топят за фургала причастного к нейlaughing
  • Vlad T
    Vlad T Сегодня, 13:06 Новый
    • 2
    • 7
    -5
    Молодого без харизмы Дегтярёва, с глуповатыми предложениями в Думе,- это явный провальный вариант для власти.Выводом будет подхлёстывание движения на смену обонкротившихся у власти. В.В.Путина постоянно представляют гримированные двойники, говорящие с "ушных подсказок", только орингинала не видать с 2008 года. Интересно , почему запад не поднимает вопрос, почему двойники везде замещают настоящего В.В.Путина.... Похоже, Лжедимитрий-2 , уже второй на троне, а царедворцы беспредельничают......
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 13:26 Новый
      • 5
      • 3
      +2
      Цитата: Vlad T
      это явный провальный вариант для власти.

      ЛДПР- не власть.
      1. Vlad T
        Vlad T Сегодня, 14:34 Новый
        • 3
        • 6
        -3
        Но Дегтярёв, как явный кандидат власти, так его воспринимают... По двойникам ВВП ( их насчитать за пяток уже можно). Долго размышлял и пришёл к выводу, что такая подмена нужна и западу, кампрадорам у власти, воровской вертикали, а народ России,- колония без прав и будущего при таком раскладе...
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 14:36 Новый
          • 7
          • 4
          +3
          Цитата: Vlad T
          Но Дегтярёв, как явный кандидат власти

          Он не "кандидат власти". Он "смотрящий от ЛДПР за регионом, отданным им в кормление"
          Кандидат от власти выиграет выборы осенью следующего года.
          1. Vlad T
            Vlad T Сегодня, 14:41 Новый
            • 2
            • 5
            -3
            Кто его назначил в губернаторы,- Жириновский или президент своим указом? Путаете малость такие столбовые понятия...
            1. Лопатов
              Лопатов Сегодня, 14:42 Новый
              • 3
              • 3
              0
              Цитата: Vlad T
              Кто его назначил в губернаторы,- Жириновский

              Скорее всего Жириновский. Если партией ЛДПР ещё он рулит.
              1. Vlad T
                Vlad T Сегодня, 15:08 Новый
                • 3
                • 4
                -1
                Клоун на услужении власти назначает губернаторов , больше нечего с вами беседовать, слишком разнятся понимание...
                1. Лопатов
                  Лопатов Сегодня, 15:18 Новый
                  • 3
                  • 4
                  -1
                  Цитата: Vlad T
                  Клоун на услужении власти назначает губернаторов , больше нечего с вами беседовать, слишком разнятся понимание...

                  Конечно.
                  Я называю вещи своими именами. А не пытаюсь подгонять факты под нужную картинку.
    2. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 14:37 Новый
      • 6
      • 3
      +3
      Цитата: Vlad T
      Путина постоянно представляют гримированные двойники, говорящие с "ушных подсказок",

      Ух, ты... belay Однако... Говорящие сумасшедшие шпроты - это нечто... fellow wassat
      1. Vlad T
        Vlad T Сегодня, 14:45 Новый
        • 3
        • 4
        -1
        Сперва говорят:, не может быть, потом: в том что то есть, в конце: по другому и не может быть.. Поинтересуйтесь темой, в И- нете (Ю-Тюбе много материалов, правда их старательно убирают,) Найдите портрет В.В Путина до 2006 года, удивитесь различиями... ...
  • dvina71
    dvina71 Сегодня, 15:07 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Цитата: Svarog
    Я вообще не понимаю, зачем с Дегтяревым общаться

    А я,так понимаю,что аналитика у силовиков хромает на обе ноги.
    Большинство людей вышли не на защиту Фургала. Более чем уверен,что они даже не знают о нем подробностей и тем более подробностей его губернаторской деятельности,но они типа за него вступились.Хотя люди вступились за справедливость. Арест Фургала,обосновнан ..не обоснован..,но главное он не понятен. Что это? Сведение счетов?Непонятные подковерные игры..?А неизвестность пугает.
    Т.е.. самое простое что должны сделать сейчас власти. Прежнего губера взять за ..уверен есть за что.. и в кутузку. А потом каждый день,пока народ протестует..брать еще по одному чиновнику высокого ранга на местах,уверен у ФСБ таких подопечных десятка полтора ..наберется..
    Тогда люди поймут,что не они разменная монета в играх Москвы и местных чиновников..
    Правда в этом есть одна особенность..останавливаться нельзя..наступит кадровый голод)))
  • Aleksandr21
    Aleksandr21 Сегодня, 15:12 Новый
    • 5
    • 3
    +2
    Цитата: Svarog
    Я вообще не понимаю, зачем с Дегтяревым общаться..что он полезного может сказать, кроме обещаний , который бесконечно льются и не выполняются..


    Дегтярев - представитель власти, те автомобилисты (участники разговора) - народ. Я на видео увидел диалог между властью и обществом. А что предлагаете вы ? Революцию ? Я не сколько не поклонник ВВП, но слова Дегтярева и объяснения на мой взгляд были разумны, люди вот требуют освободить Фургала... как ? человек под следствием, его вину должен определить суд и здесь никто не должен оказывать давление на следствие и суд. Далее у людей житейские проблемы (медицина, ЖКХ, з/п и т.д.) так у всех в стране так...какую область не возьми, практически везде те же самые проблемы и их нужно решать. Но не путем революции и майдана, тогда придём к хаосу и развалу СССР 2.0. только уже России.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 16:54 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      К слову, сейчас смотрел вечерний стрим в Хабаровске, где Дегтярев вышел пообщаться с журналистами и теми протестующими кто остался, на что обратил внимание, пока перелистывал стрим.... днем (часа 4 назад по стриму) в эфире была пожилая женщина которая выступала против Дегтярева и рассказывала что она коренная хабаровчанка, что она недовольна тем то тем то.. и так далее, в общем ситуация понятная. Но что интересно, после выступления Дегтярева и какого то периода времени, ее опять показывают (уже вечером) и она продолжает ту же линию, прошло 4-5 часов, сменилось куча людей но один и тот же человек попадает в камеру и вещает.... и тут у меня стали закрадываться сомнения, а нет ли там агитаторов и провокаторов, которые косят под недовольных жителей Хабаровска и нагнетают обстановку. Люди с микрофонами в белых футболках, причем один вещал что он вообще из Екатеринбурга приехал поддержать так сказать протестующих.... в общем ситуация там сложная, всё перемещалось: МВД, Спецслужбы, Журналисты, провокаторы, недовольные жители и т.д. разобраться там не просто. Но в чем лично я убежден, если есть проблемы (а они безусловно есть) их нужно решать цивилизованным способом, и путем мирного протеста, а не так что выдвигать нереальные требования, громче всех кричать а потом вообще чуть ли на на революцию всех призывать, это приведет лишь к очередному развалу страны но проблему не решат, нужно решать все вопросы с помощью диалога и законных методов.
  • Маз
    Маз Сегодня, 15:29 Новый
    • 3
    • 3
    0
    В Фэйсбуке вчера опубликовано видео интервью с участником протестов в Хабаровске. Мужчина в кепке, лет сорока стоит напротив и на фоне, хабаровского Белого дома, на площади, среди прочих протестующих, соблюдая социальную дистанцию. И отвечает на вопрос снимающего его на видео , говорит, что раньше ходил просто так на шествия и протесты, а сейчас, слава богу, ему платят тысячу в день за каждое участие в протестах... спокойно говорит как о чем то обыденном о котором все свои знают. Я пытался в ставить видео сюда , но оно не проходит. вот адрес - полюбопытствуйте https://www.facebook.com/100014058258471/videos/947543352390931/

    Вся правда о протесте
    «Помитинговать за тысячу рублей» Участник хабаровских протестов рассказал о тарифах за активизм в поддержку Фургала...
  • Маз
    Маз Сегодня, 16:21 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Очередное видео. Девушку из Владивостока попросили приехать в Хабаровск на демонстрацию с плакатом против Путина.... О чем она и рассказала соседу по рядам демонстрантов . На плакате надпись. ВВерху: "За Фургала!"... Внизу - "Против Путина!". Соображайте сами, шо там за контингент. https://www.facebook.com/100014058258471/videos/947543352390931/
    Далеко не все в масках, как бы не более
    Хабаровчане!Ну что ж вы так разволновались-то
    Ваш ФУРГАЛ лишь один из 13 губернаторов, попавших под следствие
    И нигде не было никаких волнений
    КТО Ж ВАС ТАК ПОДОГРЕВАЕТ-ТО
    Не виновен - выпустят, виновен - посадят
    У нас ОДИН закон для всех.
    Или у вас там всё так запущено?
  • Маз
    Маз Сегодня, 17:06 Новый
    • 2
    • 1
    +1

    Чтобы в общей толпе не потерять проплаченных участников протеста, организаторы их в прямом смысле слова маркируют.
    Вот вам и стихийная акция... вот ва и оппозиция, вот вам и проплаченный майдан. вопрос кто платит и заказывает понятен
  • zenion
    zenion Сегодня, 17:07 Новый
    • 0
    • 0
    0
    То, что он разделяет - это понятно, для этого его туда послали.
  • Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 17:38 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Ага... Все плохо, все умерли, ну или доживают... Только вы здесь гадите. Дятел вы а не мужик, и нытье это ваше все.
  • Vestnik
    Vestnik Сегодня, 11:04 Новый
    • 26
    • 44
    -18
    Уже тошнит от этого фургала и прочих протестунов..
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:06 Новый
      • 33
      • 21
      +12
      Цитата: Vestnik
      Уже тошнит от этого фургала и прочих протестунов..

      Виталя , а ты поезжай в Хабаровск и скажи это им. Тебе же это ближе чем до Сирии. wink
      1. loki565
        loki565 Сегодня, 11:15 Новый
        • 20
        • 11
        +9
        Виталя , а ты поезжай в Хабаровск и скажи это им. Тебе же это ближе чем до Сирии

        А вам что ближе, Хабаровск или Израиль???)))
        1. мерцание
          мерцание Сегодня, 11:38 Новый
          • 19
          • 20
          -1
          А вам что ближе, Хабаровск или Израиль???)))
          Не в бровь, а в глаз laughing
          Не удивлюсь, если за всеми митингами ("за Фургала") обнаружатся уши Льва Леваева или Вексельберга, или обоих сразу laughing
          1. НИКНН
            НИКНН Сегодня, 12:33 Новый
            • 14
            • 5
            +9
            Вот ведь обрезанные как за Фукала и за Хабаровск переживают, даже стыдно стало, что я так спустя рукава Израилем интересуюсь, да и переживания у меня какие то не особенные. Виват Израиль, мать всех обиженных воров и убийц!
          2. Vestnik
            Vestnik Сегодня, 14:35 Новый
            • 3
            • 5
            -2
            Цитата: мерцание
            А вам что ближе, Хабаровск или Израиль???)))
            Не в бровь, а в глаз laughing
            Не удивлюсь, если за всеми митингами ("за Фургала") обнаружатся уши Льва Леваева или Вексельберга, или обоих сразу laughing

            Я это Арону уже в лоб задал вопрос и прнеслось ..-4000 и жалобы
        2. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 12:23 Новый
          • 8
          • 13
          -5
          Цитата: loki565
          Виталя , а ты поезжай в Хабаровск и скажи это им. Тебе же это ближе чем до Сирии

          А вам что ближе, Хабаровск или Израиль???)))

          Ну мимо Витали я пройти не могу даже из Израиля. wink
          1. Маз
            Маз Сегодня, 16:38 Новый
            • 2
            • 2
            0
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: loki565
            Виталя , а ты поезжай в Хабаровск и скажи это им. Тебе же это ближе чем до Сирии

            А вам что ближе, Хабаровск или Израиль???)))

            Ну мимо Витали я пройти не могу даже из Израиля. wink

            Арончик так едь в Иерусалим, там демонстрантов, твоих соотечественников, разгоняют газом и водометами вчерась как раз было дело. Не стесняйся расскажи всем как вяжут баб с детьми в наручники в торговом центре, как избивают полицейских, забрасывают камнями и бутылками...давай поучи Хабаровск после этого. Разберитесь вначале со своим дерьмом, у вас его выше крыше накопилось. Господа иудеи. А мы сами разберемся со своими фургалами и их отрыжками.

            Беспорядки в Иерусалиме в ночь на 26 июля (Фото: EPA)
            Это не арабы, это евреи. 25 июля по Израилю прокатилась волна протестов против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, правительства и действий власти по решению проблем, вызванных коронавирусом. В ходе акций протеста неоднократно возникали столкновения, в районе Сдерота был ранен ножом в шею житель кибуца Габим. Полиция задержала 12 участников беспорядков.
        3. Vestnik
          Vestnik Сегодня, 12:26 Новый
          • 12
          • 11
          +1
          Цитата: loki565
          Виталя , а ты поезжай в Хабаровск и скажи это им. Тебе же это ближе чем до Сирии

          А вам что ближе, Хабаровск или Израиль???)))

          Не общайтесь с "товарищами из Израиля" ..Они очень злопамятны ! Я вот ответил и -4000 получил(за 30 мин )))).. laughing И жалоб наверное столько же ..хе хе
          Не любят они Россию и сидят тут уже всем кагалом организованным..Иуда им в помощь .. wassat
      2. Vestnik
        Vestnik Сегодня, 11:22 Новый
        • 13
        • 24
        -11
        Цитата: Арон Заави
        Виталя , а ты поезжай в Хабаровск и скажи это им. Тебе же это ближе чем до Сирии

        Как вы в Израиле нас из Сирии хотите выдавить..Мешаем мы вам разбойничать ?
        А Хабаровск это не проблема ..Вот суд начнется там такое вскроется чую negative
        Не зря такие ресурсы инфо и финансы вбухивают ,чтобы держать накал ..
        Не верю я что там просто так народ вышел типо "возмущены"..Ничто просто так не делается ..Там ваших интересов случаем нет Арон ? wink
        P.S. Что до Сирии,что до Хабаровска Росстояние одинаковое ..Это не ваш Израиль ,который на велике можно объехать хе хе laughing
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 11:27 Новый
          • 22
          • 26
          -4
          Цитата: Vestnik
          Не верю я что там просто так народ вышел типо "возмущены"..Ничто просто так не делается ..

          Конечно не просто так, Фургал это повод, всем надоели паразиты высасывающие последнюю кровь..
          1. IGOR GORDEEV
            IGOR GORDEEV Сегодня, 13:18 Новый
            • 13
            • 4
            +9
            Цитата: Svarog
            Цитата: Vestnik
            Не верю я что там просто так народ вышел типо "возмущены"..Ничто просто так не делается ..

            Конечно не просто так, Фургал это повод, всем надоели паразиты высасывающие последнюю кровь..

            Svarog Сплошные лозунги. Все плохо. Все украли, продали, поделили... Как вы вообще на белом свете живёте? Одно и то же в ваших комментах годами на этом сайте. Настораживает.
            1. Svarog
              Svarog Сегодня, 13:57 Новый
              • 4
              • 10
              -6
              Цитата: IGOR GORDEEV
              Svarog Сплошные лозунги. Все плохо. Все украли, продали, поделили... Как вы вообще на белом свете живёте? Одно и то же в ваших комментах годами на этом сайте. Настораживает.

              Так год от года только хуже становиться..или вас это не настораживает? Удивительно, население вымирает, нищает.. а вас настораживает, что я пишу, что все плохо..
              1. Ded_Mazay
                Ded_Mazay Сегодня, 15:15 Новый
                • 5
                • 3
                +2
                Цитата: Svarog
                население вымирает, нищает..

                То то я смотрю что в моем заштатном городишке новехоньких Ленд Круйзеров все больше и больше...
            2. Vestnik
              Vestnik Сегодня, 14:40 Новый
              • 8
              • 7
              +1
              Цитата: IGOR GORDEEV
              Svarog Сплошные лозунги. Все плохо. Все украли, продали, поделили... Как вы вообще на белом свете живёте? Одно и то же в ваших комментах годами на этом сайте. Настораживает.

              Ноют ноют ноют и ноют ..Это их тактика простая !
              Вопрос задашь за кого вы и что предлагаете ..И лай начинается минусы и т.д. negative Достали они уже и еще советской символикой стали прикрываться
            3. мерцание
              мерцание Сегодня, 15:21 Новый
              • 6
              • 2
              +4
              Svarog Сплошные лозунги. Все плохо. Все украли, продали, поделили...
              Есть такая профессия - Родину пинать. yes
              1. Vestnik
                Vestnik Сегодня, 15:52 Новый
                • 6
                • 5
                +1
                Цитата: мерцание
                Svarog Сплошные лозунги. Все плохо. Все украли, продали, поделили...
                Есть такая профессия - Родину пинать. yes

                Очень популярная и прибыльная ...Вон сколько их ,неуспеваешь огрызаться angry
              2. bk0010
                bk0010 Сегодня, 17:19 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Кто среди пинаемого ворья для вас Родина?
          2. Александр Секлицкий
            Александр Секлицкий Сегодня, 14:02 Новый
            • 5
            • 3
            +2
            Цитата: Svarog
            Цитата: Vestnik
            Не верю я что там просто так народ вышел типо "возмущены"..Ничто просто так не делается ..

            Конечно не просто так, Фургал это повод, всем надоели паразиты высасывающие последнюю кровь..

            бредятина.просто за фургала платят.Когда пенсионная реформа принималась тот жк фургал сидел на жопе ровно.поэтому не было никаких протестов,а тут когда очечело пригорело так и митинги пошли
          3. Paranoid50
            Paranoid50 Сегодня, 14:39 Новый
            • 5
            • 2
            +3
            Цитата: Svarog
            всем надоели паразиты высасывающие последнюю кровь..

            Скорее мозг, - видимо, поэтому здесь от "высосанных" не протолкнуться. fellow laughing
        2. Бородач
          Бородач Сегодня, 11:31 Новый
          • 28
          • 7
          +21
          Мокрушил Фургал или не мокрушил. А какая разница? Сразу видно, что это заказуха из-за бабла. Убийца 15 лет у власти находился, на высоких постах. Тут уже вопросы к начальству губера возникают: Каким образом убийца стал губернатором? Чем занимались спецслужбы? Кто в этом виноват и как будет отвечать за это?
          1. Vestnik
            Vestnik Сегодня, 12:01 Новый
            • 14
            • 22
            -8
            Цитата: Бородач
            Убийца 15 лет у власти находился, на высоких постах. Тут уже вопросы к начальству губера возникают: Каким образом убийца стал губернатором? Чем занимались спецслужбы? Кто в этом виноват и как будет отвечать за это?

            Депутутом был от ЛДПР ..Все вопросы к Жириновскому ,он его прикрывал столько лет и что то имел наверное ..Если бы раньше закрыли то воплей было бы в разы больше....Почему сейчас ? А поправки приняли к Конституции и карт -бланш ..Вот упыря и повязали наконец и то какой вой стоит ..
            И сколько еще таких во власти прикрывающиеся депутатством и прочими связями..Вон какие минусы пошли прям мама не горюй ..))))
            БУДЕТ СИДЕТЬ падла..
            1. paul3390
              paul3390 Сегодня, 12:13 Новый
              • 17
              • 7
              +10
              Все вопросы к Жириновском
              Не - а у нас чё, спецслужбы уже не проверяют людей государевых? На кой ляд они тогда вообще нужны? Чел был на высоких постах, имел доступ к гостайне 15 лет, и вдруг на тебе - уголовник! Ладно - мож и так, но где тогда отставки и посадки тех, кто его на верх пропустил? Начиная с президента, подписавшего указ о его назначении губернатором? Ишь - повадились отмазываться..
              1. Vestnik
                Vestnik Сегодня, 12:37 Новый
                • 10
                • 14
                -4
                Цитата: paul3390
                Не - а у нас чё, спецслужбы уже не проверяют людей государевых?

                Ну проверяют ,вот только пятая колонна очень сильна и поддерживается западом с немалыми деньгами и СМИ ..
                Цитата: paul3390
                Чел был на высоких постах, имел доступ к гостайне 15 лет, и вдруг на тебе - уголовник! Ладно - мож и так, но где тогда отставки и посадки тех, кто его на верх пропустил?

                Выборы были и доказательсв не было ,вернее только косвенные..сейчас свидетель заговорил и что то важное предоставил..
                Вот и понеслось ! Вернее я писал выше поправки приняли к Конституции ,а там четко прописано ,кто может во власти быть (без двойного гражданства ,без счетов и недвижимости за границей и т.д. )
                А таких во власти очень много ,поэтому подымают дела и копают ..
                Помните сенатора одного из Дагестана закрыли ,тоже ангелочек был ,а оказалось ВОР и УБИЙЦА вместе с отцом ,прям на заседании взяли Совета Федерации ..Попомните мои слова ,сейчас многие губеры и прочии начнут побег от страха ..Будут ловить по аэропортам и т.д.
                1. сайгон
                  сайгон Сегодня, 14:46 Новый
                  • 2
                  • 2
                  0
                  То есть вы господин Vestnik на полном серьезе беретесь обвинять ФСБ в том что что пятая колонна и продажные СМИ водили их занос ?
                  Вы с какой целью позорите наши компетентные органы , кто вам дал такое задание и на чьи деньги ?
                  Почему вы размещаете заведомую ложь о запрете двойного гражданства , вы что не знаете о существовании федерального закона на эту тему до поправок?
                  Так что будьте точнее в своих комментариях , ту на сайте нет клинических идиотов уровень другой учтите на будущие и просьба не клевещите на компетентные органы , не надо пакостить всему сайту.
                  1. Vestnik
                    Vestnik Сегодня, 14:57 Новый
                    • 2
                    • 6
                    -4
                    Цитата: сайгон
                    То есть вы господин Vestnik на полном серьезе беретесь обвинять ФСБ в том что что пятая колонна и продажные СМИ водили их занос ?

                    Господа в Лондоне ..И все ворье ваше hi
                    Цитата: сайгон
                    Вы с какой целью позорите наши компетентные органы , кто вам дал такое задание и на чьи деньги ?

                    laughing Это типо как в одном фильме хе хе

                    laughing



                    Цитата: сайгон
                    Так что будьте точнее в своих комментариях , ту на сайте нет клинических идиотов уровень другой учтите на будущие и просьба не клевещите на компетентные органы , не надо пакостить всему сайту.

                    Отдыхай ! таких как вы тут склизких развелось..мама не горюй хехе
                    1. мерцание
                      мерцание Сегодня, 15:26 Новый
                      • 3
                      • 2
                      +1
                      Это типо как в одном фильме хе хе
                      Это вы в десятку попали.
                      Похоже они в одну синагогу ходили laughing
                      Уж больно "почерк" похож
                      1. Vestnik
                        Vestnik Сегодня, 15:42 Новый
                        • 4
                        • 5
                        -1
                        Цитата: мерцание
                        Это типо как в одном фильме хе хе
                        Это вы в десятку попали.
                        Похоже они в одну синагогу ходили laughing
                        Уж больно "почерк" похож

                        Именно так и все начиналось ..А потом 90-е.. angry
                        Я сам смеюсь над этим и в тоже время зубами скреплю ..такие и фургала будут защищать и ефрема и т.д. ..
                2. paul3390
                  paul3390 Сегодня, 16:48 Новый
                  • 2
                  • 0
                  +2
                  Ну проверяют ,вот только пятая колонна очень сильна и поддерживается западом с немалыми деньгами и СМИ ..
                  Вы утверждаете, что ФСБ берёт взятки у наших врагов??? sad

                  Что сенаторов закрыли - это хорошо, плохо что не закрыли тех кто их крышевал, толкал наверх и по долгу службы обязан был сделать всё, чтобы такие наверх не попадали..
          2. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 13:29 Новый
            • 6
            • 5
            +1
            Цитата: Бородач
            Мокрушил Фургал или не мокрушил. А какая разница?

            Согласен.
            Пока это не коснулось именно Вас . Лично.
          3. одинокий
            одинокий Сегодня, 14:24 Новый
            • 3
            • 1
            +2
            Цитата: Бородач
            Тут уже вопросы к начальству губера возникают: Каким образом убийца стал губернатором? Чем занимались спецслужбы? Кто в этом виноват и как будет отвечать за это?

            Ну до губернаторства он ещё три созыва в Госдуме сидел как депутат,а ещё до это в областной думе депутатом был.
            1. sgapich
              sgapich Сегодня, 16:53 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Ну до губернаторства он ещё три созыва в Госдуме сидел как депутат,а ещё до это в областной думе депутатом был.

              А вы изучите, хотя бы для собственного развития, федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 08.05.1994 N 3-ФЗ.
              Возможно что-то для вас и прояснится.
        3. мерцание
          мерцание Сегодня, 12:37 Новый
          • 6
          • 5
          +1
          Не верю я что там просто так народ вышел типо "возмущены"..Ничто просто так не делается

          Это да. Похоже на то, что чей то ПРОЕКТ (с далеко идущими целями) горит синим пламенем.
          Фургал может потянуть всю ниточку ... yes

          А потому им надо либо Фургала вызволять, либо отправить его туда откуда не возвращаются, причем, второе предпочтительнее.
          Отсюда и истерика.
          1. Vestnik
            Vestnik Сегодня, 13:05 Новый
            • 7
            • 7
            0
            Цитата: мерцание
            Это да. Похоже на то, что чей то ПРОЕКТ (с далеко идущими целями) горит синим пламенем.
            Фургал может потянуть всю ниточку ...

            В верном направлении мыслите ..Жириновский особенно нервничает!
            Цитата: мерцание
            А потому им надо либо Фургала вызволять, либо отправить его туда откуда не возвращаются, причем, второе предпочтительнее.
            Отсюда и истерика.

            Сердечный приступ вполне возможен и тогда начнется типо " санкции фургала" и т.д. Эдакий робингуд и защитник всех от кровавого режима..Охранять его нужно ,как "зеницу ока " !!!!!
          2. Александр Секлицкий
            Александр Секлицкий Сегодня, 14:08 Новый
            • 3
            • 2
            +1
            [quote=мерцание]А потому им надо либо Фургала вызволять, либо отправить его туда откуда не возвращаются, причем, второе предпочтительнее.
            Отсюда и истерика.[/qв краснокаменске зона пустует laughing
          3. Paranoid50
            Paranoid50 Сегодня, 14:42 Новый
            • 2
            • 2
            0
            Цитата: мерцание
            может потянуть всю ниточку ...

            Если уже не потянул - сделка со следствием под давлением неопровержимых доказов и всё такое. yes
        4. Дальневосточник
          Дальневосточник Сегодня, 14:45 Новый
          • 2
          • 2
          0
          тебе же сказали, приезжай скажи это людям! сидишь за (клавой) стучишь, ты по жизни нааверное стучишь!
      3. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 13:52 Новый
        • 6
        • 5
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Виталя , а ты поезжай в Хабаровск и скажи это им.

        А зачем?
        Туда жена Евгения Зори собирается приехать, она им всё сама скажет.
        Добреньким и всепрощающим. За чужой счёт.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 14:13 Новый
          • 1
          • 5
          -4
          Цитата: Лопатов
          Цитата: Арон Заави
          Виталя , а ты поезжай в Хабаровск и скажи это им.

          А зачем?
          Туда жена Евгения Зори собирается приехать, она им всё сама скажет.
          Добреньким и всепрощающим. За чужой счёт.

          Честно я не знаю , кто такой г-н Зори и вообще плохо понимаю в чем там проблема. Просто подколол Виталю.
          P.S. кстати ваш Фургал вроде не виновен пока его не осудили.
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 14:14 Новый
            • 7
            • 3
            +4
            Цитата: Арон Заави
            Честно я не знаю , кто такой г-н Зори и вообще плохо понимаю в чем там проблема.

            Это один из тех, кого убили по приказу Фургала. В Канаде прятались всей семьёй от "народного губернатора"
            1. Vestnik
              Vestnik Сегодня, 14:22 Новый
              • 3
              • 6
              -3
              Цитата: Лопатов
              Цитата: Арон Заави
              Честно я не знаю , кто такой г-н Зори и вообще плохо понимаю в чем там проблема.

              Это один из тех, кого убили по приказу Фургала. В Канаде прятались всей семьёй от "народного губернатора"

              Вот именно Лопатов ! Спасибо hi ...А то эти хомячки протестуны с некоторыми из маленькой страны уже достали.. negative
              Там все очень серьезно hi
              Цитата: Арон Заави
              Честно я не знаю , кто такой г-н Зори и вообще плохо понимаю в чем там проблема. Просто подколол Виталю.
              P.S. кстати ваш Фургал вроде не виновен пока его не осудили.

              Ну да Арон ,вывернулся и еще свою банду поднял минусаторов ..
              Сложно с вами ,если вы злопамятны..
      4. Маз
        Маз Сегодня, 15:47 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Vestnik
        Уже тошнит от этого фургала и прочих протестунов..

        Виталя , а ты поезжай в Хабаровск и скажи это им. Тебе же это ближе чем до Сирии. wink

        Не , Арон пусть едет в Израиль . Израильский Рав сказал четко , на всю страну - "Пусть русские дети служат в израильской армии! Нашим детям там делать нечего!" - И денюжку срубит! А ? Арончик? А то тысяча рублей в день каждому протестующему - унизительная подачка , этож гроши, А мы ж не нищие слава богу? А ? Арон? Мелко ценишь.
      5. yustas
        yustas Сегодня, 16:35 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        Ну, Вам, то уважаемый "арон" Сибирь ближе? А может, Вам стоит уйти с сайта и не провоцировать общество? Или,Ваше, государство очень в этом замешано и имеет свой гишефт? Мы,Вас, не трогаем и вы, будьте добры, не трогайте историю государства, в котором вы не живёте....разберитесь на своих границах, пока они есть
  • 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 11:10 Новый
    • 13
    • 8
    +5
    Любой чиновник или силовик стоя перед толпой будет пытаться сбить пыл обещаниями. При этом необязательно их будет выполнять.
    1. DenZ
      DenZ Сегодня, 11:29 Новый
      • 14
      • 7
      +7
      Ну в общем не так уж много им наобещал. Говорил логично, сдержано сообразно должности. По- моему он вполне молодец, но наезжают на него хабаровчане в большинстве не по делу, Тк. проблемы о которых они говорят явно не Дегтярев им создал ( плохая медицина, дорогое топливо). Почему у Фургала такого не требовали? Где все они в таком едином порыве были раньше?
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 12:44 Новый
        • 6
        • 6
        0
        Почему у Фургала такого не требовали?
        Ну так, им бы объясняли тимофеевские "братки". angry
        Вообще, все нити этих митингов находятся в руках Михаила Тимофеева (он же "Тимоха").

        Как только упакуют Тимоху все быстро пойдет на спад.
      2. Александр Секлицкий
        Александр Секлицкий Сегодня, 14:09 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: DenZ
        Ну в общем не так уж много им наобещал. Говорил логично, сдержано сообразно должности. По- моему он вполне молодец, но наезжают на него хабаровчане в большинстве не по делу, Тк. проблемы о которых они говорят явно не Дегтярев им создал ( плохая медицина, дорогое топливо). Почему у Фургала такого не требовали? Где все они в таком едином порыве были раньше?

        вот тоже задаюсь этим вопросом.
  • Квазипатриот
    Квазипатриот Сегодня, 11:24 Новый
    • 7
    • 7
    0
    Это тот Дегтярев который сказал, что "если надо будет с большими дядями париться в бане, я и на это пойду"?
  • Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 11:25 Новый
    • 18
    • 13
    +5
    Фургал пролетарий что ли? Почему за него так топят? Такой же бандит в 90 ых,и капиталист и вор сегодня.
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 11:38 Новый
      • 19
      • 10
      +9
      Цитата: Пессимист22
      Почему за него так топят?

      потому что он свой, местный, которого люди сами выбрали - а не приехавший делать карьеру, генерал-губернатор из метрополии.
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 15:09 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Ответ на этот вопрос выходит из простых рамок свой-чужой .
        Тут несколько аспектов .
        Один вы назвали приехал из метрополии ! Главное слово МЕТРОПОЛИЯ .Отношение к столице как к метрополии , отношение как у колонии ,тонкая нитка Трансиба и авто дорога ( далеко не автобан ) и не доступное для многих авиа сообщение страшно опасное для государства отношение местных жителей .
        Игра местных князьков и бояр в тихий сепаратизм ( а такое есть всегда , без относительно к стране и временному отрезку )
        В любой империи , а как не крути Россия была есть и будет империей существует такая как транспортная теорема .
        А эта теорема гласит что связь метрополии с отдельным регионом ( транспортная и торговая связь ) должна быть луче и важнее чем связь между регионами и самое главное выгодно региону . И на это накладывается сепаратизм местных руководителей .
        Ну а потом уже свой -чужой .
        Да и реакция на арест совершенно не понятна , арест повод причины глубже .
        Ситуация поганая .
    2. Vestnik
      Vestnik Сегодня, 12:07 Новый
      • 8
      • 21
      -13
      Цитата: Пессимист22
      Фургал пролетарий что ли? Почему за него так топят? Такой же бандит в 90 ых,и капиталист и вор сегодня.

      Большие деньги и административный ресурс вложили в протесты ..Там даже уже призывы к отделению территории идут некоторых крикунов ..
      Цитата: Стирбьорн
      потому что он свой, местный, которого люди сами выбрали - а не приехавший делать карьеру, генерал-губернатор из метрополии.

      Да он в Москве там долгое время жил ,депутатом был ))) Какой он свой ?
      Хорошие деньги он на Хабаровске сделал ,возможно и миллиардер скрытный (счета за рубежом пухлые видать ) А по новой Конституции ,это запрещено !!!!!
    3. yustas
      yustas Сегодня, 16:39 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Полностью с Вами согласен. Было время кидать камни, теперь их начали собирать и многим это не нравиться. Потому что, кто то может потерять и неприкосновенность и место.....
  • Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 11:26 Новый
    • 17
    • 19
    -2
    Фургал "зажмурил" конкурентов, а из него теперь Иисусика пытаются сделать. Его бы не стали брать "под белы рученьки" если бы не было железобетонных улик и свидетелей.
    1. Igoresha
      Igoresha Сегодня, 11:30 Новый
      • 18
      • 12
      +6
      ни свидетелей ни улик, оттого "суд" в закрытом режиме
      1. Поэтиззаугла
        Поэтиззаугла Сегодня, 11:37 Новый
        • 9
        • 16
        -7
        Его кореш и подельник сдал его с потрохами, Мистрюков по моему фамилия его. Скорее всего, выторговал для себя какие то преференции.
        1. Igoresha
          Igoresha Сегодня, 12:00 Новый
          • 22
          • 11
          +11
          там весьма сомнительно, Мистрюков раковый больной, слепой, и осужден ранее в рамках отжима акций Амурстали в пользу Роттенбергов. Лиши такого человека обезболивающего и он что угодно подпишет. 15 лет(!!!!) всем было пофиг, Фургал в Госдуме(!) сидел, со стаканчиком игрался, никому дела небыло а как Амурсталь Ротетнбергам понадобилась так убивством озаботились, "..совпадение? Не думаю (с)"
          1. Поэтиззаугла
            Поэтиззаугла Сегодня, 12:06 Новый
            • 8
            • 15
            -7
            Ну да, ангелочку крылышки заломили за спину,
            "и с размаху бросили в чёрный воронок".
            Вы тоже думаете что Фургал белый пушистик?
          2. одинокий
            одинокий Сегодня, 14:29 Новый
            • 2
            • 2
            0
            Цитата: Igoresha
            Мистрюков раковый больной, слепой, и осужден ранее в рамках отжима акций Амурстали в пользу Роттенбергов.

            Так а почему Ротенберг на свободе?Вроде за такое ему тоже срок полагается. .
            1. bk0010
              bk0010 Сегодня, 17:22 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: одинокий
              Так а почему Ротенберг на свободе?
              Знакомства надо иметь! Тогда и сидеть будешь не ты, а те, кого ты захочешь посадить.
      2. kot28.ru
        kot28.ru Сегодня, 12:07 Новый
        • 7
        • 11
        -4
        с украины то тебе игореша видней,ну lol
        1. Igoresha
          Igoresha Сегодня, 12:13 Новый
          • 8
          • 11
          -3
          еще бы, мой светлый разум не одурманен пропагандой прокремлевских ТВ-каналов, где пожар во французском соборе со всех сторона протесты в Хабаровске..ну ты сам знаешь
          1. kot28.ru
            kot28.ru Сегодня, 12:14 Новый
            • 6
            • 9
            -3
            так ты их и смотришь больше чем россияне
            все ждешь выступлений своего божества lol
            1. Igoresha
              Igoresha Сегодня, 12:18 Новый
              • 7
              • 10
              -3
              ОТР канал если включаю ТВ то смотрю. Зело мне там прогноз погоды нравится -картинки из российских провинциальных городов и приятная музыка. https://youtu.be/txPu8lmbFsU
              А РТР-ОРТ-НТВ это для неотягощенных интеллектом граждан.
              1. kot28.ru
                kot28.ru Сегодня, 12:23 Новый
                • 10
                • 12
                -2
                Крым-Россия.Путин-Президент России.Утри сопли и ворочайся во сне laughing отягощенный думами о России украинец lol
      3. мерцание
        мерцание Сегодня, 13:23 Новый
        • 6
        • 1
        +5
        ни свидетелей ни улик, оттого "суд" в закрытом режиме
        Он сам СВИДЕТЕЛЬ.
        Причем, может всех чинуш Хабаровска посадить.
        Да и Тимохе может пожизненное обеспечить.
        ---
        А как свидетель он в Хабаровске ни криминалу, ни чиновникам не нужен ... живым bully
        Живым он нужен только СКР.
        ---
        И да, он косвенно признал свою вину - это на счет свидетелей и улик.
    2. businessv
      businessv Сегодня, 12:13 Новый
      • 6
      • 9
      -3
      Цитата: Поэтиззаугла
      Его бы не стали брать "под белы рученьки" если бы не было железобетонных улик и свидетелей.
      Да ладно! Правда что-ли?! Сейчас что, только с такими уликами арестовывают? А Платошкин, Быков тоже уголовники с уликами? Не знал, спасибо, что просветили!
      1. yustas
        yustas Сегодня, 16:42 Новый
        • 0
        • 0
        0
        А быков не бандит? Ну 4а расскажи мне подробнее?
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:17 Новый
      • 10
      • 8
      +2
      Вообще-то суда ещё не было, так что насчёт зажмурил - это пока ваши фантазии. А насчёт не стали бы - вы в каком государстве живёте? А то мало у нас было реально заказных посадок? Тем более если в прошлом покопаться - сажать надо ВСЕХ ПОГОЛОВНО людей государевых, начиная с самого.. Среди персонажей вылезших в 90-е - честных не может быть в принципе..
  • мерцание
    мерцание Сегодня, 11:29 Новый
    • 5
    • 16
    -11
    Фургал уже сам, пускай и косвенно, но признал свою вину.
    Кроме того, очень тонко дал понять, что "застукает" всех своих подельников.
    bully
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 12:13 Новый
      • 4
      • 4
      0
      Вот поэтому подельники и булгачат Хабаровск. winked Только кажется, что зря. Теперь точно хороняк запрессуют без смягщающих вину обстоятельств. hi
      1. Vestnik
        Vestnik Сегодня, 12:20 Новый
        • 10
        • 11
        -1
        Цитата: Пленник
        Вот поэтому подельники и булгачат Хабаровск. winked Только кажется, что зря. Теперь точно хороняк запрессуют без смягщающих вину обстоятельств. hi

        И правильно сделают ,там уже призывы пошли чуть ли не отделятся собрались некоторые оголтелые ..(90-е вспомнили ..)))) Ну ну .
        1. Пленник
          Пленник Сегодня, 12:28 Новый
          • 7
          • 4
          +3
          Ну кое кого точно отделят...от толпы. Лет так на несколько, что бы берегов не теряли. Хотят быть "ямЫ Фургал"а, да ради бога. Желают другого президента, не вопрос (ждите выборов). А за этот бред про отделение это уже экстремизм. За такое по шляпе, что бы в половину доски "делильщик" втопился. Это уже явные вражеские агенты, хотя как вариант- клинические . hi
          1. Paranoid50
            Paranoid50 Сегодня, 14:45 Новый
            • 2
            • 3
            -1
            Цитата: Пленник
            явные вражеские агенты, хотя как вариант- клинические .

            Именно. yes Равно как местная камарилья, что пытается на дешёвом пафосе выставить эти гульбища как "народные волнения".
  • Оператор
    Оператор Сегодня, 11:31 Новый
    • 10
    • 18
    -8
    В Хабаровском крае надо выявить и провести зачистку сторонников уголовника Фургала.
    1. Igoresha
      Igoresha Сегодня, 12:02 Новый
      • 12
      • 8
      +4
      всех мамашек арестовать и их детишек которым Фургал бесплатные завтраки обеспечил (года на два ранее собяниновских) и сослать в Сибирь
    2. Nehist
      Nehist Сегодня, 12:05 Новый
      • 10
      • 10
      0
      Приезжайте в Хабаровск и выйдети с этим лозунгом!!! Возможно Вас найдут года через два в районе Красной речки
      1. Оператор
        Оператор Сегодня, 12:18 Новый
        • 6
        • 10
        -4
        Вас найдут на Колыме среди уголовно близких.
        1. Nehist
          Nehist Сегодня, 12:19 Новый
          • 11
          • 7
          +4
          За базар Отвечаете?!!!
          1. Оператор
            Оператор Сегодня, 12:22 Новый
            • 8
            • 7
            +1
            СКР, МВД и я отвечаю за вашу публичную угрозу убийством.
            1. Nehist
              Nehist Сегодня, 12:24 Новый
              • 9
              • 9
              0
              Ндя.... Родина требует Героев а коечто рожает дураков!!! Можете еще и за оскорбление в суд подать!!! Вы либо молоды!!! Либо жизни не вкусили
              1. Оператор
                Оператор Сегодня, 12:26 Новый
                • 5
                • 7
                -2
                Вы хотели сказать - в Следственный комитет за угрозу убийством.
                1. Nehist
                  Nehist Сегодня, 12:30 Новый
                  • 9
                  • 6
                  +3
                  Да хоть в ЕСПЧ подавайте!!! Вас Высмеют! И Учите диалектику Русского языка!!!! Перечитайте на досуге Достоевского,Вам на пользу пойдет
              2. Вадим237
                Вадим237 Сегодня, 16:36 Новый
                • 0
                • 1
                -1
                "Приезжайте в Хабаровск и выйдети с этим лозунгом!!! Возможно Вас найдут года через два в районе Красной речки" - Вот как ляпнув это уже видно кто больший .
          2. Пленник
            Пленник Сегодня, 12:34 Новый
            • 6
            • 8
            -2
            Цитата: Nehist
            Приезжайте в Хабаровск и выйдети с этим лозунгом!!! Возможно Вас найдут года через два в районе Красной речки

            А Вы? Подобный пассаж, мил человек, можно оценить и как угрозу. Вы тут из форума "малину" не делайте.
            1. Nehist
              Nehist Сегодня, 12:40 Новый
              • 6
              • 6
              0
              Учите диалектику Русского языка! Читайте Пушкина,Достоевского и будет Вам счастье чтобы не смешить СКР
              1. Пленник
                Пленник Сегодня, 12:45 Новый
                • 6
                • 5
                +1
                laughing Сами-то поняли, что написали "филолог"?
                1. Nehist
                  Nehist Сегодня, 12:47 Новый
                  • 5
                  • 6
                  -1
                  Скройся убогий
                  1. Пленник
                    Пленник Сегодня, 12:56 Новый
                    • 5
                    • 3
                    +2
                    Пожалуй так и сделаю. winked Беседа не задалась. laughing Судя по всему в школе прапорщиков философией вас не утруждали. Я к тому, смысл слова "диалектика" Вы не совсем понимаете, хотя слово конечно красивое. И ещё. Вам бы не советовать, а самому книги умные почитать. В войсках у командиров (во всяком случае у нас) было правило- не требуй от других того, чего не можешь сделать сам. winked Ну все, скрываюсь. soldier laughing
                    1. Nehist
                      Nehist Сегодня, 12:57 Новый
                      • 6
                      • 6
                      0
                      Честь Имею!
                      1. Теренин
                        Теренин Сегодня, 13:55 Новый
                        • 3
                        • 3
                        0
                        Цитата: Nehist
                        Честь Имею!

                        вот в этом выражении!? belay
                        Цитата: Nehist
                        Скройся убогий
      2. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 12:32 Новый
        • 6
        • 2
        +4
        Что, такое криминализированное население, что за лозунг могут убить? Это не лучшим образом его характеризует.
        1. Nehist
          Nehist Сегодня, 12:36 Новый
          • 9
          • 7
          +2
          Да нет это о том что сей персоанаж утверждает что надо зачистку произвести уголовника Фургала,чья вина еще не доказанна!!! Я просто предложил ему приехать и попробовать это сделать!!! И да население криминализированное! Потомки ссыльных со времен Империи hi По этому за свои слова отвечать надо! При всем разгуле лихих 90 у нас кровопролития меньше было чем в европейской части России
    3. businessv
      businessv Сегодня, 12:08 Новый
      • 8
      • 6
      +2
      Цитата: Оператор
      В Хабаровском крае надо выявить и провести зачистку сторонников уголовника Фургала.
      А чего их выявлять-то?! На площадь вышел и вот они! Всех расстрелять? На Донбассе именно так понимают слово "зачистка".
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 12:38 Новый
        • 6
        • 7
        -1
        sad Даже так? Далеко Вас занесло с неньки да в Хабаровск.
    4. мерцание
      мерцание Сегодня, 13:02 Новый
      • 5
      • 4
      +1
      надо выявить и провести зачистку сторонников уголовника Фургала.
      Достаточно только одного упаковать - Михаила Тимофеева (Тимоха), создателя хабаровского ОПГ.
      Он и его люди сгоняют, агитируют и организовывают народ, давят на руководителей предприятий и организации, чтобы те под угрозой увольнения гнали всех на митинг, плюс хабаровское ТВ все были прикормленны Фургалом сейчас на них активно давит Тимоха.
      Думаю, уже в разработке, выявляют все его контакты.
      1. Оператор
        Оператор Сегодня, 14:00 Новый
        • 4
        • 6
        -2
        В Хабаровском крае заканчивается период 90-х годов с разгулом криминала на всех уровнях. Там обретается не только Фургал, но и тысячи более мелких уголовных "бизнесменов", которым явно надо вправить мозги.

        Фургал до ареста из своего общака содержал ЛДПР, начиная с Жириновского и кончая партийцами-пенсионерами, выплачивая по 60 тысяч рублей прибавки к пенсии. Те исправно голосовали за ЛДПР-цев на выборах губернаторов, заксобраний и Госдумы. На остатки общака сейчас подогревают от 5 до 10 тысяч хабаровских демонстрантов.

        Плюс многие местные выходцы с Окраины, оскорбленные тем, что их историческую неньку имеют во все дыры, по традиции готовы продаться хоть китайцам за горсть грошей.
  • iouris
    iouris Сегодня, 11:47 Новый
    • 3
    • 3
    0
    Это называется плеснуть в тлеющий костёр керосинчику. А что пишет по этому поводу "Биробиджанер Штерн"?
  • 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 11:59 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Стала интересна стоимость топлива в Хабаровске?
    Сам заправляюсь на "Шелл". Стоимость 95ого, на 21.07., 57,19 руб.
    Локация: СПб, Комендантский пр. 41
  • businessv
    businessv Сегодня, 12:06 Новый
    • 3
    • 5
    -2
    Дегтярёв решил остановиться и выйти из машины, чтобы поговорить с людьми.
    Первый заслуживающий уважения и одобрения поступок, как по мне. В первый день это надо было сделать - пообщаться хотя бы с местными активистами, а не рубить головы подчинённых.
    1. Самыйдобрый
      Самыйдобрый Сегодня, 13:05 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Он решил потому, что на узкой дороге стояло авто ему не принадледащее, и убрать его он не мог, отсюда и его первый вопрос кто старший? А старших у нас нема, вот и пообщались, хорошо хоть табучку в лесу не наковыряли
    2. Мрачный скептик
      Мрачный скептик Сегодня, 15:11 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Подобное действие называется дешёвый "популизм" и к решению реальных проблем края НИКАКОГО отношения не имеет, СОВСЕМ не имеет.
  • Пленник
    Пленник Сегодня, 12:10 Новый
    • 4
    • 4
    0
    Организаторы "стихийных" митингов не сколько за Фургала топят, сколько мандражат за свои седалища. Заговорит хороняка и ..."по тундре по железной дороге..." и подельники, и покровители. Каково это из ресторанов, саун, курортов, из уютных особняков да "...по тундре, по железной дороге..."? Наверняка не хочется. wink
  • Hog
    Hog Сегодня, 12:36 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    По моему, он немного переигрывает, а так в принципе актер из него хороший)))
  • Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 12:40 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Для ЛДПР это действительно потрясение, ведь Фургал считался одним из возможных преемников Жириновского. Как, кстати, и Дегтярёв.
  • мерцание
    мерцание Сегодня, 12:49 Новый
    • 3
    • 3
    0
    А тем временем, Минобороны РФ сообщило об успешном завершении испытания гиперзвуковой ракеты Циркон. bully drinks
  • vavilon
    vavilon Сегодня, 12:56 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    не только воришка магазинный которого изобьют до полу смерти или посадят за кусок колбасы но и каждый чиновник не зависимо от своего положения должен ответить за свои поступки
  • parusnik
    parusnik Сегодня, 12:57 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Мдяяя....паны дерутся добро делят , а "хлопцы" на форумах, друг, другу чубы рвут... laughing
  • Самыйдобрый
    Самыйдобрый Сегодня, 13:02 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Ага только его остановили для общения перекрыв дорогу, как вам это, где у нас так губеров тормозили?
  • gurzuf
    gurzuf Сегодня, 13:06 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Цитата: Svarog
    Вы действительно считаете, что население страны балдеет от обнуленного? Вы в России живете? Если -да..то из дома выходите?

    Может и не балдеют (все поголовно) ,но вот точно, что не видят кто может его сменить и главное обеспечить стабильную (относительно) жизнь в стране без рЭволюционых (читай гражданской бойни) катаклизмов.
  • ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:28 Новый
    • 7
    • 2
    +5
    Он обратил внимание протестующих, что сейчас Хабаровский край остался без руководителя.

    Противно слушать бредни человека, который считает, что может выправить ситуацию не зная особенностей региона и его проблем. Так Путин подписал закон о пенсионной реформе, не предполагая, что будет жить на среднюю постране пенсию, а в 65 лет пойдёт на вольные хлеба, а не будет коптить потолки Кремля.
    Когда там, в Хабаровском крае станут интересоваться мнением граждан (избирателей)? Или теперь такая демократия (назначение тёмных лошадей из компании «ВШЭ-вых» выпускников) ждёт остальные регионы?
    Что этот Дегтярёв сделал такого, что его назначили хозяйственным руководителем края?
    Даже по первым словам (интервью) становится понятным какой уровень пустоты в голове этого ЛДПР-дежного деятеля и асколько высок в нём дух холуйства.
    Подскажите, может ли человек в здравом уме взвалить на плечи груз забот, не представляя способов их разрешения? 64 000 000 000 долгов и 1 300 000 000 субсидий для восстановления... stop fool Тут надо или быть круглым академиком, или идти в должность, предполагая это недолгим бременем. Главное же, не огорчить руководителя...
    А в Хабаровском крае не нашлось человека, способного исполнять временно обязанности губернатора? Не нашлось того, кто упав в ножки людям (как Цивилёв) сел бы в кресло? Или такого, как Усс, которому личные амбиции застили здравость суждений так, что он пустился в полемику с женщиной: «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?»
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    Вот такие горе-руководители составляют бóльшую половину губернаторского корпуса. Не верите? 20 лет идет прорыв в экономике, а из всех регионов 99% - дотационные.
    1. одинокий
      одинокий Сегодня, 14:41 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Цитата: ROSS 42
      20 лет идет прорыв в экономике, а из всех регионов 99% - дотационные.

      Да Вы правы.99%..С чего бы это а?А может дело как раз таки в иллюзии экономического прорыва?а может и в том что местные царски заняты собственным благосостоянием?
      я вот почему задал эти вопросы.По логике если есть экономпрорыв,это должно себя показать на всех регионах.экономпрорыв и 99% дотационные регионы как то не стыкуется. Тут два варианта :или нет прорыва в экономике,или же 99% завышенной цифра.
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 16:51 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        Доходы бюджета и расходы - у вас наверное то же завышенными цифрами являются и что это ещё за 99% дотационных регионов - донорами за прошлый год были 11 регионов, самым дотационным остаётся Дагестан и республика Саха Якутия.
  • Из Томска
    Из Томска Сегодня, 13:54 Новый
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    Законотворческая деятельность Дегтярева до его назначения на эту должность:
    Дегтярев хотел заставить россиян поменять все доллары на рубли.
    Инициировал закон о запрете гомосексуалистами быть донорами.
    «Хабаровчанин» предлагал заменить государственный гимн на «Боже, царя храни», поскольку нынешний гимн казался ему недостаточно патриотичным.
    Хотел он ввести официальный День трезвости и запретить иностранному бизнесу использовать бренд «водка».
    Другая его инициатива тоже была хороша – создать ГОСТ на Деда Мороза и Снегурочку, чтобы сохранить «правильный» образ персонажей. Или еще почище — устраивать оплачиваемые выходные для женщин во время критических дней.
    Ну и, наконец, нельзя не сказать о том, как глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, «сел в лужу», когда в соцсетях поздравил с победой на молодежном чемпионате мира по хоккею сборную России по хоккею, которая проиграла его канадцам в начале года, перепутав игру с победным финалом 2011 года, который параллельно транслировал «Матч ТВ» в записи. Дегтярев просто включил не тот канал, прямой эфир транслировали по Первому каналу. А отличить две сборные губернатор-назначенец не смог, потому, как по его признанию, смотрел финал без звука.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 14:48 Новый
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      Пффф...
      Фургал бил себя в грудь - что кредитов брать не будет.... И че???
      За год взял 6 млрд....
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 16:54 Новый
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        Интересно на сколько миллиардов рублей предприятия по приёмке металлолома оформленных на жену Фургала - лома в Китай сплавили.
  • Саша Минаков
    Саша Минаков Сегодня, 14:03 Новый
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    Сколько защитников этого убийцы петуха Фургала ( лица со светлыми фамилиями, ну все как всегда) на сайте :-). Видимо конец Руси если столько уродов ее населяют.
  • Мрачный скептик
    Мрачный скептик Сегодня, 15:05 Новый
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    И как меня резанул его (Фургала) арест, вам никто не передаст.

    Кто не передаст? Сам ты передаст!!!
  • Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 15:10 Новый
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    Цитата: СРЦ П-15
    Цитата: Стирбьорн
    От того и бомбит у вас, от наличия любой опозиции

    Это наоборот "у вас бомбит" - это же вы возмущаетесь здесь, такие все "правильные"... А мы люди простые, привыкли сами добывать себе хлеб насущный. Меня удивляет только одно. Как так: я пенсионер, у меня должно быть время свободного завались? Но мне не хватает этого времени, чтобы сидеть ежедневно часами за компом. Но ваши "оппозиционеры", я вижу, в пылу борьбы с опостылевшей властью, вообще не отходят от "клавы". Просто так ни один вменяемый человек сидеть здесь не будет! Так может быть у вас тут интерес? Не удивлюсь, если он материальный. - Баш на баш, как говорится. hi

    Если Вас не затруднит, расскажите, плиз, как Вам живется на пенсию в 10 тыс руб? hi
    Кстати, расскажи заодно, как Вы умудряетесь при таких "грошах" еще и на Интернет деньги откладывать? feel
  • Shahno
    Shahno Сегодня, 16:08 Новый
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    Цитата: Svarog
    Я вообще не понимаю, зачем с Дегтяревым общаться..что он полезного может сказать, кроме обещаний , который бесконечно льются и не выполняются.. Про подорожание бензина, это вообще за гранью, нет мол конкуренции.. Бензин везде дорожает и всегда.. а происходит это от неуемной жажды наживы узкой кучки лиц, которая и делает население страны беднее год от года..

    Ваш то соловья послал..Косяки замять.
    Пс. Просто забавно .Неужели так воровал,что до центра не доходило. А убийства навесить ,это вообще знаковый номер...
  • awdrgy
    awdrgy Сегодня, 18:47 Новый
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    Говорит как психолог Я тоже с женой таким спокойно-наставительным менторским тоном говорю(как робот) когда ругаемся и это ее особенно выбешивает)))