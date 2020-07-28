Аналитика

Центробанк: эта старая, старая ставка

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Предпоследний подарок ЦБ



4,25 процента годовых. Только в ЦБ и только для банков. И всё равно! Таких кредитных ставок современная Россия не знала, хотя доступный кредит был нормой и до революций 1917 года, и в советское время.

Казалось бы, решительность руководства Банка России, уверенно следующего курсом на максимально возможное смягчение кредитно-денежной политики, можно только приветствовать. Но попробуем разобраться, кому сегодня на пользу и кому во вред долгожданная финансовая стабильность. Полной финансовой свободы в России никогда не было, нет и не будет. И это абсолютно правильно: 90-е годы убедительно доказали, что она нужна только криминалу.

Однако окончательно избавиться от некоей инфляционной прокладки в виде ставки чуть выше официальной инфляции сейчас может помешать не только кризисная ситуация в реальном секторе экономики. Финансовый сектор ведь тоже балансирует на грани выживания, так как у него в нынешних условиях резко ограничены возможности использования сколько-нибудь доходных инструментов.

Ни для кого не секрет, что спрос на деньги в России упал из-за карантина настолько сильно, что его вряд ли простимулируют даже отрицательные кредитные ставки. Впрочем, до таких крайностей в России дело не может дойти по определению. Как сказано у классика: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».

Но дело даже не в этом. За кредитами предприниматели не идут не из-за процентов, а из-за того, что сегодня вообще мало кто рассчитывает вернуть даже сами заёмные средства. Тем не менее, в бизнес-среде и в деловых СМИ всерьёз обсуждают уже не только летнее снижение ключевой ставки до 4,25 процента, но и осеннюю перспективу в 4 процента годовых – как вполне реальную и даже необходимую.

Впрочем, такие расчёты – всё-таки удел оптимистов. Практики склоняются к тому, что нынешние условия сохранятся как минимум до конца года, и своё последнее снижение ставки Банк России вообще может откладывать до бесконечности.


Тем более что снижение, которое в пятницу осуществил ЦБ, было с опережением учтено многими банками. Так, всего за неделю до заседания совета директоров Банка России сразу шестнадцать банков из списка топ-100 оперативно снизили кредитные ставки, причём некоторые сразу на 1,5 процентных пункта.

При этом менее привлекательными стали условия сбережения средств в кредитных учреждениях. Причём и это произошло на опережение, что подтверждает тот факт, что что в банковском сообществе не сомневались в том, какое решение примет в пятницу Совет директоров ЦБ. Так, по данным мониторинга, который осуществляют в ЦБ РФ, средняя максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших банков во второй декаде июля опустилась до 4,55%, тогда как еще в начале этого месяца она составляла 4,63%.

Характерно, что стимулом к подобным решениям по кредитам и по вкладам, скорее всего, стала вовсе не конкуренция, а стало смягчение условий доступа к кредитам банков, наиболее близких к ЦБ, то есть из первой десятки. Есть аналитики, которые тут же принялись язвить по этому поводу: мол, снова деньги делают деньги, но на сегодня важна сама по себе тенденция.

На протяжении многих лет разрыв в уровне ставок, кредитных и по вкладам, позволял российским банкам весьма безбедно существовать, даже не имея доступа к иностранному капиталу. Как известно, капиталу традиционно куда более дешёвому, чем российский. Но сейчас об этих тепличных условиях остаётся только мечтать.

При том уровне ставок по депозитам, который складывается после очередного снижения ставки ЦБ, нельзя исключать и оттока клиентских средств. Вкладчики – публика уж очень чувствительная, могут снова сбежать в доллары. А это уже почти гарантирует сильное давление на рубль и опровергает все прогнозы по поводу его возможного укрепления.

Реальный же эффект от понижения ключевой ставки, которому явно мешают растущие как на дрожжах страховки и премии за риск, скорее всего, можно будет увидеть только в наименее рискованных секторах рынка. То есть в сырьевых или же в тех, которые напрямую подвязаны на госзаказ, как, например, львиная доля строительного сектора.

Кризис не заказывали


А вообще-то, Банк России вполне недвусмысленно даёт понять, что до бесконечности сидеть на купле-продаже валюты и пассивных операциях с инструментами самого же ЦБ уже никому не будет позволено. Не случайно из уст одного из заместителей главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, который прокомментировал итоги пятничного заседания Совета директоров, прозвучало: «Хотите прибылей – ищите клиентов».

Пандемия заставила тревожиться за свои валюты буквально всех, и Россия тут не исключение. Хотя всерьёз печатный станок Центробанку РФ пока запускать не пришлось, в отличие от МВФ и ЕЦБ. Однако не будем забывать, что этим господам всегда найдётся, куда пристроить излишки бумажных и электронных денег, у нас же рубли не слишком востребованы даже у соседей – в ЕАЭС.

Но и без рублёвой эмиссии одним из самых неприятных сюрпризов на выходе из карантина и самоизоляции стала вторая волна снижения курса рубля. Большинство экспертов, причём не важно, придерживаются они либеральных убеждений или записались в «катастрофисты», продолжает твердить, что осенью рубль непременно отыграется.

На протяжении трёх месяцев полного карантина рубль очень редко терял в курсе, и, хотя прибавлял тоже не часто, но всё же укрепился по сравнению с мартовскими показателями. Всё более низкая ставка ЦБ в любом случае должна способствовать тому, чтобы он хотя бы сильно не падал. Однако для реального укрепления нужны иные факторы, и прежде всего растущие валютные поступления.

Центробанк: эта старая, старая ставка

Июльская инфляция оказалась выше ожиданий – сразу 0,4%, что в пересчёте на год даёт почти 5 процентов. Именно это могло бы притормозить принятие последнего решения по ставке, но, как видим, члены Совета директоров ЦБ – люди не из пугливых. К тому же их вполне могли успокоить данные по темпам прироста розничного кредитования. В июне они составили 1% от месяца к месяцу, а это существенно выше прогнозов и подтверждает, что деловая активность восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

Можно по-разному относиться к нынешней довольно противоречивой политике сужения денежного предложения ради удешевления кредита. Можно и сетовать на то, что вклады становятся всё менее доходными. Но если граждане и бизнес получат редкую возможность снизить проценты по кредитам, это даст дополнительный синергетический эффект.

Благодаря снижению долговой нагрузки государство и бизнес получают хорошие шансы на высвобождение ресурсов, причём немалых, под потребление и инвестиции. При этом более доступная ипотека при любом раскладе, даже самом кризисном, будет стимулировать строительство и поможет ускорить выход из экономического спада.

Банк России вместе с Министерство финансов, нельзя не отдать им должное, сумели свести к минимуму необеспеченные денежные вливания в экономику. Сейчас они, по всем признакам, просто стремятся грамотно воспользоваться эффектом низкой базы.

И ситуация этому способствует: она пока развивается так, когда обязательный разогрев экономики после кризиса стал весьма оперативно адсорбировать все появляющиеся в обороте излишки денежных средств. Кто-то может счесть это за парадокс, но в России после пандемии, похоже, формируется пресловутый «эффективный» кейнсианский спрос.

Напомним, что проблемами спроса плотно занимался британский экономист лорд Джон Мейнард Кейнс, больше известный как основатель послевоенной долларовой финансовой системы – Бреттон-Вудской. А парадокс в том, что основной спрос идёт от предпринимателей и банков, а не от конечного потребителя. Хотя и он, рядовой потребитель, при всей своей бедности, выйдя из-под карантина, просто вынужден не скупиться на расходы.
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Использованы фотографии:
picabu.ru, wikipedia.com, из архива авторов
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Как нам построить сильную экономику России
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47 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:11 Новый
    • 7
    • 4
    +3
    А парадокс в том, что основной спрос идёт от предпринимателей и банков, а не от конечного потребителя.

    Весь парадокс в том, что из пятисот российских банков российскими в чистом виде можно назвать меньше 10%...
    1. Лексус
      Лексус Сегодня, 15:33 Новый
      • 4
      • 3
      +1
      из пятисот российских банков российскими в чистом виде можно назвать меньше 10%...

      hi Ни одного! Более того, вся финансовая система - "общечеловеКОвская". "Конторки", которые "барыжат" в Крыму и ЛДНР, работают на правах подпольных "ростовщиков".
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 16:22 Новый
        • 4
        • 1
        +3
        Цитата: Лексус
        Ни одного!

        Я, разумеется, не банковский служащий, но что вы скажете о тех, что работают...хотя бы в Крыму? Навряд ли в них есть доля уставного зарубежного капитала...
        1. Сергей Немов
          Сергей Немов Сегодня, 16:43 Новый
          • 6
          • 0
          +6
          На сегодняшний день в Крыму представлены не все российские банки. Самые крупные и значимые кредитные учреждения: Сбербанк России; ВТБ; Газпромбанк; Россельхозбанк; Альфа-Банк – отделений в Крыму и Севастополе не имеют. По отзывам авторитетных в этой области лиц, активность в Крыму может привести к негативным последствиям в международной деятельности банков, затруднить им доступ к некоторым ресурсам и операциям. Потому обслуживание Крыма стало делом банков меньшего масштаба, сосредоточенных скорее на операциях внутри страны.
          По сравнению с 2017 годом, общее количество работающих в Крыму Российских банков сократилось. Сейчас в Крыму действует 6 банков: РНКБ, Морской банк, ОАО «Банк ЧБРР», АО «АБ «РОССИЯ», АО «Генбанк», АО КБ «ИС Банк». Не думаю, что в структуре капитала данных банков присутствуют иностранные капиталы.
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 16:58 Новый
            • 3
            • 1
            +2
            Цитата: Сергей Немов
            На сегодняшний день в Крыму представлены не все российские банки.

            Мил человек! (+) вам за старания.
            Только разговор идёт о том, что даже Сбербанк - не является чисто российским банком.
            Доля Правительства России в уставном капитале ПАО «Сбербанк» 52,32 % голосующих акций. Остальными акционерами «Сбербанка» являются более 8273 юридических и физических лиц. Доля физических лиц в уставном капитале банка составляет около 2,84 %, а доля иностранных инвесторов — более 45 %.

            А есть и такие банки с таким уставным капиталом, что назвать их банками - язык не поворачивается...
        2. Лексус
          Лексус Сегодня, 16:52 Новый
          • 6
          • 1
          +5
          Навряд ли в них есть доля уставного зарубежного капитала...

          И без доли в уставном капитале рычагов давления предостаточно. Их "серые" бенефициары - люди не бедные, и явно не "отшельничают/пуританствуют" в России. Это "газдеповский" оппозиционер может ни разу за границей не бывать, но "истинный пОтриот" так не умеет - ведь ему непременно нужно "нести" туда свои/отжатые у Народа "ценности". Что-что, а "торговать из-под полы" и подставных посредников ради этой "великой цели" они в 80-е тире 90-е научились. Ими "не занимаются" только потому, что "линия партии доедателей" полностью устраивает "ненавистный ЗапОд". Санкции - они только на Народе России пагубно отражаются и служат для достижения тотальной деградации нашего Государства как такового. Остальное - мишура.
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 17:01 Новый
            • 4
            • 1
            +3
            Цитата: Лексус
            Санкции - они только на Народе России пагубно отражаются и служат для достижения полной деградации нашего Государства

            Скорее - полной деградации государственности в нашей стране. Даже по ценам на углеводороды именно в самой России становится ясно, кто в доме хозяин...
            1. Лексус
              Лексус Сегодня, 17:24 Новый
              • 2
              • 1
              +1
              Скорее - полной деградации государственности в нашей стране.

              Абсолютно верно. good Именно и это имел ввиду, но отвлёкся - на соседней ветке про 404 прикатил сервант π-тролльфф на "мацацикле" и всю ветку заполнил "выхлопными газами", пришлось "отверстие заклепать".

              Даже по ценам на углеводороды именно в самой России становится ясно, кто в доме хозяин...

              У "доедателей" очень своеобразные, избирательные ориентиры: цены на всё и собственные ништяки/бонусы - "даёшь флюгер" на "ненавистную гейропу"; доходы рядовых граждан, образование и медицина - "дружно смотрим" на Центральноафриканскую Республику! И да, "хозяина" ослушаться никак низзя - на дверь укажет. Не в России же потом детей учить и пенсию коротать. winked
              1. ROSS 42
                ROSS 42 Сегодня, 17:47 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Цитата: Лексус
                И да, "хозяина" ослушаться никак низзя - на дверь укажет. Не в России же потом детей учить и пенсию коротать.

                yes
                Цитата: Одиссей
                Ну это совершенно стандартная ситуация для страны периферийного капитализма. По другому в рамках капитализма у нас и быть не может.

                Да у нас может быть только так:
                 Показать / Скрыть текст

                И никто ни за что не отвечает...
                1. Лексус
                  Лексус Сегодня, 17:57 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Уже на следующий день после "слива" соляры в реку всё топливо на АЗС Рязани подорожало на 30 копеек. "Совпадение? Не думаю!" (С)

                  И никто ни за что не отвечает...

                  "Голосанцы" всё недопекают, что с них же в любом случае "шкуру" и сдерут. Аварии и "катаклизЬмы" - излюбленный повод для ОПГ ускорить "стрижку".
    2. Одиссей
      Одиссей Сегодня, 15:42 Новый
      • 4
      • 3
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Весь парадокс в том, что из пятисот российских банков российскими в чистом виде можно назвать меньше 10%...

      Ну это совершенно стандартная ситуация для страны периферийного капитализма. По другому в рамках капитализма у нас и быть не может.
      У нас немного нестандартна для такого типа стран очень высокая степень монополизации банковской сферы и контроль государства за ними. Впрочем,это никак не мешает выкачки денег за рубеж и тоже встречалось в странах Латинской Америки,Африки и Азии. Но скорее в 70-80-х годах 20 века.
      1. Fibrizio
        Fibrizio Сегодня, 15:58 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        А где вы видели Крупные банки с одним бенефициаром? Это в 90е было престижно иметь "свой" банк если ты серьезный пацан.
        Это крупный бизнес, это как спросить, кому принадлежит эпл, монсанто или майкросовт. Ответ - акционерам. А они по всему миру.
        1. Сергей Немов
          Сергей Немов Сегодня, 16:50 Новый
          • 5
          • 0
          +5
          У нас в стране, идет планомерное сокращение банков. 24 июля ЦБ РФ лишил лицензий на осуществление банковских операций сразу четыре банка. В 2019 году отзыв лицензии коснулся 28 банков, еще 15 были ликвидированы. Хорошо это или плохо? И хорошо и плохо. Плохо, потому что идет монополизация банковской сферы крупными игроками, следовательно выбора у потребителя особого не будет. Хорошо из-за того, что закрываются не сосвсем "адекватные" банки, то есть те, которые участвуют в выводе финансов за рубеж.
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 17:12 Новый
            • 2
            • 2
            0
            Цитата: Сергей Немов
            У нас в стране, идет планомерное сокращение банков.

            В нашей России говорить о планомерности смешно и цинично:
            До 1986 года в СССР было 6 банков:

            Государственный банк СССР (Госбанк СССР);
            Банк внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанк СССР);
            Промышленно-строительный банк СССР (Промстройбанк СССР);
            Агропромышленный банк СССР (Агропромбанк СССР);
            Банк жилищно-коммунального хозяйства и социального развития СССР (Жилсоцбанк СССР);
            Банк трудовых сбережений и кредитования населения СССР (Сберегательный банк СССР).

            В 1988 году был зарегистрирован первый коммерческий банк.
            На сегодняшний день 2020 года в России числится 396 действующих банков.

            Понятно, кому служат эти структуры. Рост численности авиазаводов в нашей стране явно отстаёт от этих темпов.
  2. Deniska999
    Deniska999 Сегодня, 15:12 Новый
    • 5
    • 4
    +1
    Девальвация рубля по отношению к доллару ещё впереди. А учитывая сегодняшнюю инициативу Минфина начнут и депозиты у всех подряд отнимать.
    1. Одиссей
      Одиссей Сегодня, 15:32 Новый
      • 4
      • 3
      +1
      Цитата: Deniska999
      Девальвация рубля по отношению к доллару ещё впереди

      Почему впереди ? За месяц после "обнуления" при немного дорожающей нефти евро (и доллар ) плавно поднялся от 79 до почти 85 за рубль. С начала года и вовсе на 23 %. Со всеми вытекающими.
      Власть,конечно, будет спасать сырьевые монополии,но слишком сильно опускать рубль-на что тогда жить ? Ведь живем импортом.
      1. Deniska999
        Deniska999 Сегодня, 15:40 Новый
        • 3
        • 3
        0
        Думаю, процесс продолжится и дальше.
      2. Лексус
        Лексус Сегодня, 15:44 Новый
        • 3
        • 3
        0
        hi "Роспозорстат" говорит, что инфляция только 3%. Ещё перегоним Зимбабве. what
        1. Одиссей
          Одиссей Сегодня, 15:48 Новый
          • 5
          • 3
          +2
          Цитата: Лексус
          "Роспозорстат" говорит, что инфляция только 3%. Ещё перегоним Зимбабве.

          Прихожу в магазин,и сразу требую продавать картошку с наценкой 3 % к прошлому году. Ссылаясь при этом на Росстат.
          Все начинают бурно аплодировать,многие даже утирают слезу.
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 15:23 Новый
    • 5
    • 3
    +2
    Как-то на фоне данной статьи, сдается, что деноминация, придет неожиданно...
    1. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Сегодня, 15:31 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Цитата: parusnik
      Как-то на фоне данной статьи, сдается, что деноминация, придет неожиданно...

      Простому люду, в большинстве своём не имеющих вкладов в банках, плюнуть и растереть на эту деноминацию. Её должны бояться те, кто имеет не задекларированные доходы и большие счета в банке.
      1. Deniska999
        Deniska999 Сегодня, 15:41 Новый
        • 4
        • 3
        +1
        Да правильно, чего уж, добрый гражданин - это бедный гражданин, остальных в топку...
        1. СРЦ П-15
          СРЦ П-15 Сегодня, 15:46 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Цитата: Deniska999
          Да правильно, чего уж, добрый гражданин - это бедный гражданин, остальных в топку...

          Чтобы остальных не в топку, они должны быть честными гражданами, как и бедные - иначе они тоже были бы при деньгах.
          1. Deniska999
            Deniska999 Сегодня, 17:46 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Ну да, хороший программист, получающий 100к, на фоне продавца, получающего 20к, выглядит по вашей логике жутким злодеем и обманщиком.
      2. Fibrizio
        Fibrizio Сегодня, 16:00 Новый
        • 2
        • 2
        0
        Как раз эти парни вложились в валюту, золото и акции, они же не дураки в деревянных миллионы держать. А вот простые люди имеющие на счету 1-3 миллиона накопленные за пол жизни, они да, они попадут.
        1. СРЦ П-15
          СРЦ П-15 Сегодня, 16:11 Новый
          • 1
          • 2
          -1
          Цитата: Fibrizio
          А вот простые люди имеющие на счету 1-3 миллиона накопленные за пол жизни, они да, они попадут.

          Люди, имеющие на счету 1-3 млн. - уже не простые люди, они скорее рантье(живущие на проценты). И да, думаете деноменация не коснётся цены акций?
          1. Fibrizio
            Fibrizio Сегодня, 16:20 Новый
            • 2
            • 3
            -1
            Окститесь, что в наше время можно купить на эти деньги? Машину выше среднего (за треху), студию в подмосковье???
            На 5% (а сейчас дают меньше 5) годовых с трехи это 150к в год (минус инфляция например 4%). Такой вклад позволит в лучшем случае не потерять ( и это при условии стабильности курса).
            О каком рантье идет речь? Вы на 150к в год семьей жить собрались?
            В моем понимании рантье это на одного хотя бы пару трех сдавать (квартир) в пределах ТТК с хорошим ремонтом, ну или помещение в центре москвы квадратов 400... Там реально можно не работать.

            Второй ваш тезис про акции. Как деноминация фантика коснется акций BP, Shell или Intel? Нет, если вы конечно решили поддержать отечественные компании - то тут может быть попандос.
            Но надо же головой думать=)

            А по поводу суммы, она вполне земная, умер бабушка/дедушка, продали дом/квартиру/машину, в сумме набежало 1,5 миллиона, это вполне земные деньги. Посмотрите почем сейчас тачки новые продают, дурно станет.
          2. Перейра
            Перейра Сегодня, 16:31 Новый
            • 3
            • 1
            +2
            СРЦ П-15 (Александр)
            Вы не поняли. 1-3 миллиона - это рублей, не евро.
          3. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 16:31 Новый
            • 4
            • 3
            +1
            Цитата: СРЦ П-15
            Люди, имеющие на счету 1-3 млн. - уже не простые люди, они скорее рантье

            Хренонтье! Чтобы заработать 150 000 (12 МРОТ) на процентах на вкладе нужно иметь не менее 5 000 000... Это в Москве аферисты заходят к «бабушке-пенсионерке», просят попить воды, а когда та спохватывается, после их ухода 18 «лямов» корова языком слизнула. Там можно сдавать жильё, можно получать московскую надбавку...
            В Кузбассе обещанную президентом зарплату не получают. И народ там, как мухи...

            Численность населения области по данным Росстата составляет 2 657 854 чел. (2020).
            1. СРЦ П-15
              СРЦ П-15 Сегодня, 16:42 Новый
              • 1
              • 3
              -2
              Цитата: ROSS 42
              Хренонтье! Чтобы заработать 150 000 (12 МРОТ) на процентах на вкладе нужно иметь не менее 5 000 000... Это в Москве аферисты заходят к «бабушке-пенсионерке», просят попить воды, а когда та спохватывается после их ухода 18 «лямов» корова языком слизнула. Там можно сдавать жильё, можно получать московскую надбавку...
              В Кузбассе обещанную президентом зарплату не получают. И народ там, как мухи...

              Я это и пытаюсь донести: простые люди не имеют 1-3 млн в банке. Тут привели мне пример про Москву - но большая часть России далеко не Москва! И 10 тыс набежавших процентов со счёта в банке, были бы для них большим подспорьем! Во многих деревнях люди вообще живут на пенсию родителей и бабушек-дедушек. И "Тойот" И "Мерсов" в глубинке не увидишь, разве только 30-ти летнего года выпуска.
              И дом в деревне за 3 ляма ты не продашь!
              1. Fibrizio
                Fibrizio Сегодня, 16:50 Новый
                • 2
                • 1
                +1
                У меня теща с тестем в станице в Краснодарском крае за 1,5 обычный кирпичный домик продали. Бабушка умерла. Взяли машиненку плюгавенькую (зато новую). Жизнь есть не только в пределах МКАД.
                1. Малюта
                  Малюта Сегодня, 17:29 Новый
                  • 1
                  • 1
                  0
                  Цитата: Fibrizio
                  Жизнь есть не только в пределах МКАД.

                  Злые языки утверждают, что на Марсе тоже есть жизнь.
                  1. Лексус
                    Лексус Сегодня, 17:45 Новый
                    • 1
                    • 0
                    +1
                    Злые языки утверждают, что на Марсе тоже есть жизнь.

                    hi Коллега, "вставаниесколен" для "пОтриотов" чревато болезненной разлукой с "соском", потому им вполне достаточно "своего видения".
                    1. Малюта
                      Малюта Сегодня, 18:12 Новый
                      • 1
                      • 0
                      +1
                      Цитата: Лексус
                      "вставаниесколен" для "пОтриотов" чревато болезненной разлукой с "соском", потому им вполне достаточно "своего видения".

                      Приветствую, Товарищ! "вздох глубокий, руеи шире, приседаем , три-четыре" laughing
                      Здесь на ВО много наших сограждан , которые уверенно ежедневно "встаютскален", они это делают гордо 24*7*365*20 !!!
                      Вы можете себе представить сколько умственных , моральных и физических сил они на это потратили и ни фига не встали, поза пулемёта "Дегтярёва" для них уже стала привычной , однако ....
                      1. Лексус
                        Лексус Сегодня, 18:24 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        ни фига не встали, поза пулемёта "Дегтярёва" для них уже стала привычной

                        Вы процесс дойки, скажем, козы видели же. Так вот у них аналогичное "мероприятие". Только руки клавиатурой/гаджетом заняты (как в одном небезызвестном клипе и других "фильмах"). wink
              2. Малюта
                Малюта Сегодня, 17:19 Новый
                • 1
                • 2
                -1
                Цитата: СРЦ П-15
                Во многих деревнях люди вообще живут на пенсию родителей и бабушек-дедушек. И "Тойот" И "Мерсов" в глубинке не увидишь, разве только 30-ти летнего года выпуска.
                И дом в деревне за 3 ляма ты не продашь!

                Я сильно извиняюсь, но почему вы не кричите уррряяяя путинизму?
                Ведь его достижения даже для вас очевидны и вами же озвучены.
    2. DenZ
      DenZ Сегодня, 15:47 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Цитата: parusnik
      Как-то на фоне данной статьи, сдается, что деноминация, придет неожиданно...

      Ну она обычно так и приходит.
    3. Svarog
      Svarog Сегодня, 17:21 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: parusnik
      Как-то на фоне данной статьи, сдается, что деноминация, придет неожиданно...

      А когда нас заранее предупреждали.. Деньги любят тишину.. Случиться нежданчик, выступит гарант и попросит отнестись с пониманием.. Лично я деньги в основном в нале держать стал.. только не большие суммы на карту закидываю.. чую, что то будет..
  4. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 15:54 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    "Можно и сетовать на то, что вклады становятся всё менее доходными. Но если граждане и бизнес получат редкую возможность снизить проценты по кредитам, это даст дополнительный синергетический эффект."
    Это интересно какой? Если у человека несколько миллионов рублей на вкладах, зачем он станет брать кредит? Правильно, кредит возьмет человек, чтобы как то закрыть дыру в своем бюджете. То есть бедные станут еще беднее, а богатые - богаче, вот и весь эффект.
    Что касается бизнеса, то мелкому бизнесу кредиты не дают, а средний все покупает по договорам лизинга. Например практически вся лесозаготовительная техника закупается в Финляндии, Швеции и других странах.
    Ну а у крупного бизнеса свои банки.
    1. Fibrizio
      Fibrizio Сегодня, 16:04 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Странная логика. Кредиты люди (нормальные) берут не на закрывание дыр (это приводит к дефолту), а на совершение серьезной покупки. Машины, квартиры, лечение. И вот тут тема с низким % начинает играть другими красками. Ипотеку под 4-5% я бы кабальной не назвал, это вполне реально. Кидаешь первый взнос 20-30% и улучшаешь жилищные условия с вполне разумной переплатой. Но безусловно тем, кто живет от зп до зп не холодно не жарко.
  5. garri-lin
    garri-lin Сегодня, 16:37 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Инфляция, официальная и неофициальная разнятся довольно сильно. Как с этим быть?
    1. Fibrizio
      Fibrizio Сегодня, 16:41 Новый
      • 1
      • 1
      0
      покупать валюту laughing
      1. garri-lin
        garri-lin Сегодня, 17:50 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Я не про то. По сути ставка меньше фактической инфляции.
  6. Fibrizio
    Fibrizio Сегодня, 16:40 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Цитата: ROSS 42
    Численность населения области по данным Росстата составляет 2 657 854 чел. (2020).

    Судя по соседям в моем подмосковном ЖК ваши земляки свалили к нам, те кто по шустрее и не имеют нормального дохода на малой родине. Я на этаже (4 квартиры) единственный москвич, остальные даже не из МО.
    Если вы их заберете обратно, я вам скажу спасибо, правда они вряд ли захотят.
    1. Ланнан Ши
      Ланнан Ши Сегодня, 17:12 Новый
      • 2
      • 3
      -1
      Цитата: Fibrizio
      Судя по соседям в моем подмосковном ЖК ваши земляки свалили к нам

      Лапонька, в этом году население РФ уменьшается на 1467 человек в день. Минус 221,3 тысячи за январь-май. Может кто то и сваливает к вам в подъезд, но основной поток переселенцев идет по маршруту дом-кладбище.
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 17:22 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Цитата: Ланнан Ши
        о основной поток переселенцев идет по маршруту дом-кладбище.

        Посмеялся над фигурой речи.. хоть конечно и не смешно.. good hi
      2. Fibrizio
        Fibrizio Сегодня, 17:23 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Я гетеросексуал если что. Не по адресу.
        На кладбище и за бугор народ тоже валит конечно, но в москве в 90 году было 8,8 млн, а сейчас только официально 12,5 (значит что не официально еще 2-3). Город увеличился в половину. Неужели полагаете нарожали?
        Ну и МО увеличилась если верить Википедии на миллион (если честно думаю намного больше судя по объемам застройки). Так что едут и еще как. Я б сказал бегут только пятки сверкают.