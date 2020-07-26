В США обсуждают появление «неуловимого» дрона RQ-170 Sentinel в районе завода в Палмдейле

В США появились снимки беспилотного летательного аппарата, который нередко называют «неуловимым» или «Зверем Кандагара». Речь идёт об обновлённой версии БПЛА RQ-170 Sentinel, он же Stealth Spy Drone – разведывательный беспилотник с реализованной стелс-технологией.Беспилотник осуществлял полёт в районе 42-го завода в Палмдейле (Калифорния).Эта модель БПЛА широко известна тем, что, как утверждают в Пентагоне, именно она помогла в своё время выследить террориста «номер один» Усаму бен Ладена. Ранее также сообщалось, что один из RQ-170 Sentinel попадал в руки иранских военных, которые «могли изучить реализованные на дроне технологии».В США обсуждают вопрос о том, что делал БПЛА RQ-170 Sentinel в районе 42-го завода, который принадлежит Lockheed Skunk Works. Отмечается, что ранее не было никакой информации о том, что производство этих беспилотников-шпионов может быть связано с 42-м заводом в Калифорнии.Очевидцы отмечают наличие оранжевых полос на фюзеляже беспилотника. Как предполагается, эти полосы наносятся во время испытательных полётов – чтобы самолёт управления, который находится в небе выше испытуемого БПЛА мог контролировать фазы его полёта. Также сообщается, что беспилотник достаточно быстро скрылся в небе. По другим данным – просто приземлился через несколько минут полёта.Предполагается, что RQ-170 Sentinel над Палмдейлом может являться БПЛА, который был выведен с территории Афганистана. Но если так, то о каких его испытаниях может идти речь?..