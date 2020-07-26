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В США обсуждают появление «неуловимого» дрона RQ-170 Sentinel в районе завода в Палмдейле

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В США обсуждают появление «неуловимого» дрона RQ-170 Sentinel в районе завода в Палмдейле

В США появились снимки беспилотного летательного аппарата, который нередко называют «неуловимым» или «Зверем Кандагара». Речь идёт об обновлённой версии БПЛА RQ-170 Sentinel, он же Stealth Spy Drone – разведывательный беспилотник с реализованной стелс-технологией.

Беспилотник осуществлял полёт в районе 42-го завода в Палмдейле (Калифорния).

Эта модель БПЛА широко известна тем, что, как утверждают в Пентагоне, именно она помогла в своё время выследить террориста «номер один» Усаму бен Ладена. Ранее также сообщалось, что один из RQ-170 Sentinel попадал в руки иранских военных, которые «могли изучить реализованные на дроне технологии».

В США обсуждают вопрос о том, что делал БПЛА RQ-170 Sentinel в районе 42-го завода, который принадлежит Lockheed Skunk Works. Отмечается, что ранее не было никакой информации о том, что производство этих беспилотников-шпионов может быть связано с 42-м заводом в Калифорнии.



Очевидцы отмечают наличие оранжевых полос на фюзеляже беспилотника. Как предполагается, эти полосы наносятся во время испытательных полётов – чтобы самолёт управления, который находится в небе выше испытуемого БПЛА мог контролировать фазы его полёта. Также сообщается, что беспилотник достаточно быстро скрылся в небе. По другим данным – просто приземлился через несколько минут полёта.

Предполагается, что RQ-170 Sentinel над Палмдейлом может являться БПЛА, который был выведен с территории Афганистана. Но если так, то о каких его испытаниях может идти речь?..
Использованы фотографии:
https://www.thedrive.com
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28 комментариев
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  1. Grazdanin
    Grazdanin Сегодня, 10:54 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Давно не видно было этих БПЛА.
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 10:57 Новый
      • 11
      • 4
      +7
      Давно не видно было этих БПЛА

      Так он же не видимый. стелс. smile
      который нередко называют «неуловимым»

      А почему "неуловимый"?
      Да ни кто ловить не хочет , не нужен ни кому. (как в анекдоте про неуловимого Джо) wink
      1. Vestnik
        Vestnik Сегодня, 11:01 Новый
        • 14
        • 6
        +8
        Цитата: НИКНН
        А почему "неуловимый"?
        Да ни кто ловить не хочет , не нужен ни кому.

        Ну Иран то поймал..)))
        1. venik
          venik Сегодня, 11:25 Новый
          • 3
          • 2
          +1
          Цитата: Vestnik
          Ну Иран то поймал..

          =======
          Значит он - НЕ Неуловимый!! laughing drinks
          1. Vestnik
            Vestnik Сегодня, 11:55 Новый
            • 10
            • 8
            +2
            Цитата: venik
            Цитата: Vestnik
            Ну Иран то поймал..

            =======
            Значит он - НЕ Неуловимый!! laughing drinks

            Так получается.. wink Видали мы эти стелсы хваленные амерские..))))
      2. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 11:41 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: НИКНН
        Так он же не видимый. стелс. laughing

        Что называется: "Не верь глазам своим." wassat
  2. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 10:58 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    А что его никто поймать не может?
    1. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 12:48 Новый
      • 4
      • 3
      +1
      Цитата: Пессимист22
      А что его никто поймать не может?

      Его история интересная.
      В 2011 году RQ-170 Sentinel пропал в Афганистане, потом появились слухи, что он был сбит или перехвачен в Иране и был показан по телевизору.

      Обама попросил вернуть его но получил отказ.
      В 2014 году Иран выпустил Shahed 171. Два года спустя Иран продемонстрировал еще один подделку вооруженной версии, известной как Saeqeh.
      Израиль постоянно следит за действиями Ирана в Сирии. В феврале 2018 года разведка засекла пуск беспилотника, когда он вылетел из района Пальмиры в Сирии, пролетел через северную Иорданию и вошел в воздушное пространство Израиля, где он был сбит израильским вертолетом Apache.
      В ответ на вторжение беспилотника 10 февраля на израильскую территорию, Израиль нанес удар из восьми самолетов F-16 для поражения иранского командного трейлера близ Пальмиры с которого осуществлялась управление.
      Именно во время этого ответного рейда один из израильских самолетов F-16 был поражен базирующейся в Сирии ракетой С-200 по возвращении в Израиль.
  3. fn34440
    fn34440 Сегодня, 11:04 Новый
    • 5
    • 2
    +3
    "
    Предполагается, что RQ-170 Sentinel над Палмдейлом может являться БПЛА, который был выведен с территории Афганистана. Но если так, то о каких его испытаниях может идти речь?."
    Автор уху ел ? С утра ?
    Этот БПЛА изготовлен и функционирует в одном экземпляре? По ,крайней мере,наивно..
  4. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 11:40 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    снимки беспилотного летательного аппарата, который нередко называют «неуловимым» или «Зверем Кандагара».

    Очередной Неуловимый Джо. wassat
  5. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 11:54 Новый
    • 5
    • 5
    0
    Он чем то похож на наш "Охотник".. lol
    1. iouris
      iouris Сегодня, 12:11 Новый
      • 6
      • 4
      +2
      Цитата: ЛМН
      Он чем то похож на наш "Охотник"..

      ...или наоборот.
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 12:15 Новый
        • 4
        • 4
        0
        Цитата: iouris
        Цитата: ЛМН
        Он чем то похож на наш "Охотник"..

        ...или наоборот.

        Или наоборот..
        1. Vestnik
          Vestnik Сегодня, 12:17 Новый
          • 5
          • 6
          -1
          Цитата: ЛМН
          Цитата: iouris
          Цитата: ЛМН
          Он чем то похож на наш "Охотник"..

          ...или наоборот.

          Или наоборот..

          Тоже это заметил .. hi
    2. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 12:25 Новый
      • 8
      • 6
      +2
      Цитата: ЛМН
      Он чем то похож на наш "Охотник".. lol

      Только наш Охотник лет эдак на 20 помладше...
      А так да, вы облизнули одно место нашему устаревшему ВПК зачетно...
      Вам премия обязательно будет выплачена.
      Только вот кому польза от вашего вранья.....
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 12:58 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Я смотрю парад))
        1. SovAr238A
          SovAr238A Сегодня, 13:09 Новый
          • 9
          • 10
          -1
          И что? Радость от Пира во время Чумы?
          Красуха-4, которые были выпущены в количестве 10 штук, в течении 10 лет, которые только для штабов армейского уровня? И которые никогда не приблизятся и на 500км к зоне БД?
          Пофиг, чепчики кидаем...
          Две современные АПЛ на весь ВМФ? А у врага их почти 50..
          Пофиг, чепчиков на на Параде и Звезде нашили с запасом...
          Обкидаемся..
          Гиперзвук? Раструбили на весь мир, сделали 3шт и все...
          Успокоились.
          А враги в ответ целые программы производства создали.
          Будут сотнями и тысячами клепать.
          Они это умеют.
          У в итоге у нас будет 10, а у них тысячи.
          И снова будут у нас смотреть Парады, военные Силы и прочую ересь, которая никаким боком к фактическому состоянию дел не имеет..
          А нам в уши льют, как надо гордиться.
          Гордиться то можно.
          Страной, но не людьми.
          1. nPuBaTuP
            nPuBaTuP Сегодня, 13:30 Новый
            • 2
            • 8
            -6
            Гордится надо и страной и людьми.....
            Да вот вам видимо гордится нечем......
            Вот же раздухарились.....все у врага прекрасно....и 50 современых АПЛ.....и программы производства.....
            Ну так и гордитесь этим.....а мы будем гордится своими"Две современные АПЛ на весь ВМФ", да 3-мя гиперзвауковыми ракетами.......
          2. ЛМН
            ЛМН Сегодня, 13:39 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            А как же ребята,которые это организовали,стояли там..

            Гордиться то можно.
            Страной, но не людьми.


            Кстати да,о ребятах..
  6. askort154
    askort154 Сегодня, 12:17 Новый
    • 8
    • 0
    +8
    Эта модель БПЛА широко известна тем, что, как утверждают в Пентагоне, именно она помогла в своё время выследить террориста «номер один» Усаму бен Ладена. Ранее также сообщалось, что один из RQ-170 Sentinel попадал в руки иранских военных, которые «могли изучить реализованные на дроне технологии».

    Усаму бен Ладена "взяли" в Пакистане. Выследил его RQ-170 !
    "Браво" США !
    Один RQ - 170 попал в "руки Ирана" - ужасный прокол для США !

    В США обсуждают вопрос о том, что делал БПЛА RQ-170 Sentinel в районе 42-го завода, который принадлежит Lockheed Skunk Works.
    Что, что ? Ну тупые !
    Также сообщается, что беспилотник достаточно быстро скрылся в небе. По другим данным – просто приземлился через несколько минут полёта.
    ..Уважаемый редактор !
    Может, лучше-про реактор?
    Про любимый лунный трактор?... ( В. Высоцкий)
    Предполагается, что RQ-170 Sentinel над Палмдейлом может являться БПЛА, который был выведен с территории Афганистана. Но если так, то о каких его испытаниях может идти речь?..

    Одно понял ! Мне предстоит бессонная ночь, чтобы осмыслить суть этой статьи на ВО. crying
    1. Grazdanin
      Grazdanin Сегодня, 12:22 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Это пересказ статьи Thedrive. Там написано хорошо, пересказ так себе
      1. SovAr238A
        SovAr238A Сегодня, 13:11 Новый
        • 4
        • 1
        +3
        Кстати неплохой ресурс для получения инфы, отсутствующей в наших псевдоСМИ
        1. Grazdanin
          Grazdanin Сегодня, 13:15 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Ага, очень профессионально пишут, каждая статья качественно проработана. Откровенной халтуры нет. Да и американских уряклов весело почитать, не только наших же читать smile
          1. Vitaly Gusin
            Vitaly Gusin Сегодня, 13:46 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: Grazdanin
            очень профессионально пишут

            И ссылки интересные в статье.
  7. SovAr238A
    SovAr238A Сегодня, 12:53 Новый
    • 4
    • 4
    0
    Обалдеть.
    Сентинел делается Локхид-Мартин и именно СканкВорк с конца 90-х годов. Именно в 99 году он был выставлен для осмотра ЦРУшникам в качестве замены "Темной Звезде", которая не умела летать толком.
    И в чем проблема наличия данного БПЛА на одном из заводов изготовителя?
    Капитальный ремонт? Модернизация?
    Нет, такие вещи аффтарам новостей не знакомы?
    Аппарат выпущен менее 10 единиц, запредельно дорогой.
    Его стоимость может быть оценена в 1 млрд долларов. Так как он оснащен совершенно штучной электроникой, чуть ли не ручного изготовления.
    Широчайшее использование углеволокна. Концентрация всего, что связано с малозаметностью.
    Как прямые типа ЭПР, так и косвенные, типа возмущения атмосферы после выхлопа реактивного двигателя.
    Один из первых аппаратов использующих добавки в топливо, типа графеновой пыли, которые очень сильно снижают температуру реактивной струи на выхлопе. И уменьшают тем самым косвенные признаки заметности.
    Это очень серьезный аппарат...
    А те, кто пишут про неуловимого - ну мозг им не нужен....
    Тем кто ржёт, советую вспомнить сюжет фильма Михалкова -"12"..
    Где про: "все ржут"..."ха-ха-ха-ха"...
    1. Kapkan
      Kapkan Сегодня, 13:12 Новый
      • 2
      • 2
      0
      "Впечатляющий" рекламный буклет... для населения сша.
      1. SovAr238A
        SovAr238A Сегодня, 13:24 Новый
        • 6
        • 3
        +3
        Цитата: Kapkan
        "Впечатляющий" рекламный буклет... для населения сша.

        Чем вы, пишущие по русски, отличается от населения США?
        Точно такой же безграмотностью ? Точно такой же шапкозакидательностью?

        Но у них то есть от чего шапки кидать..
        десяток авианосцев, 60 АПЛ, сотня самолетов стратегов, 60 эсминцев и крейсеров...
        Самолёты 5 поколения уже почти 20 лет...
        И новые строятся в программе почти на 2500 единиц.

        Что у нас?
        Что сравнимо количеством?
        За счёт чего шапки кидать именно мы имеем право?
        Про Посейдон, Буревестник и прочую ересь - лучше не надо.
        1. Сергей Куликов_3
          Сергей Куликов_3 Сегодня, 17:01 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          Заметь, какие "грозные силы" ты перечислил, можешь ещё добавить "весь мир с ними", а мы как были агрессорами, так и остались, бедный Гитлер от нас пострадал, американцы с союзничками пытались его спасти, но "не шмогла".