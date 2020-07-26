В ВСУ обнародовали сумму выплат украинским военным за уничтоженную технику ЛДНР

С начала прошлого года украинские военные уничтожили 76 единиц техники, принадлежащей вооруженным силам республик Донбасса, которых на Украине уже привыкли называть «российскими оккупантами». За уничтоженную технику военнослужащие ВСУ получили около 2 миллионов гривен (примерно 5 млн рублей).Об этом сообщает издание Ukrainian Military Pages, ссылаясь на информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины.Как утверждают украинские военные из группировки «Восток», за период 2019-2020 года НМ ЛДНР потеряла множество беспилотников, военных грузовиков, орудий, минометов и другого вооружения.Кроме выплат за уничтоженную технику, украинские военнослужащие получили в течение указанного периода более шести миллионов гривен (около 16 миллионов рублей) в качестве вознаграждения "за успешное выполнение боевых задач". Помимо этого, военнослужащим армии Украины выплатили более 34 миллионов гривен (примерно 88 млн руб.) за участие в боевых действиях на ДонбассеЗа подбитую технику вознаграждение поступает в часть и распределяется между бойцами и командирами ВСУ в зависимости от степени их участия. По такому же принципу осуществляются выплаты и за выполнение боевых заданий. Ранее по поводу распределения средств в ВСУ разразился скандал. Военнослужащие обвиняли чиновников в коррупции и присвоении денежных выплат. Как сообщается, многие высокие чины приписывали себе участие в боевых действиях, переходя в категорию потенциальных получателей дополнительных финансов.