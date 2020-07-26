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В ВСУ обнародовали сумму выплат украинским военным за уничтоженную технику ЛДНР

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С начала прошлого года украинские военные уничтожили 76 единиц техники, принадлежащей вооруженным силам республик Донбасса, которых на Украине уже привыкли называть «российскими оккупантами». За уничтоженную технику военнослужащие ВСУ получили около 2 миллионов гривен (примерно 5 млн рублей).


Об этом сообщает издание Ukrainian Military Pages, ссылаясь на информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как утверждают украинские военные из группировки «Восток», за период 2019-2020 года НМ ЛДНР потеряла множество беспилотников, военных грузовиков, орудий, минометов и другого вооружения.

Кроме выплат за уничтоженную технику, украинские военнослужащие получили в течение указанного периода более шести миллионов гривен (около 16 миллионов рублей) в качестве вознаграждения "за успешное выполнение боевых задач". Помимо этого, военнослужащим армии Украины выплатили более 34 миллионов гривен (примерно 88 млн руб.) за участие в боевых действиях на Донбассе

За подбитую технику вознаграждение поступает в часть и распределяется между бойцами и командирами ВСУ в зависимости от степени их участия. По такому же принципу осуществляются выплаты и за выполнение боевых заданий. Ранее по поводу распределения средств в ВСУ разразился скандал. Военнослужащие обвиняли чиновников в коррупции и присвоении денежных выплат. Как сообщается, многие высокие чины приписывали себе участие в боевых действиях, переходя в категорию потенциальных получателей дополнительных финансов.
Использованы фотографии:
72 омбр ВСУ
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52 комментария
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  1. Machete
    Machete Сегодня, 12:22 Новый
    • 11
    • 1
    +10
    Сколько идёт позиционное стояние без прямых столкновений, но уничтожили около ста единиц техники.
    Что ни припишешь ради денег.
    1. Кирилл Г...
      Кирилл Г... Сегодня, 12:34 Новый
      • 6
      • 0
      +6
      Цитата: Machete
      Что ни припишешь ради денег.


      Нолик наверняка приписали... wassat
      1. Machete
        Machete Сегодня, 12:37 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Скорее, всю цифру целиком.
      2. Комментарий был удален.
        1. pereselenec
          pereselenec Сегодня, 17:20 Новый
          • 0
          • 9
          -9
          Цитата: Инсургент
          Конечно,и фиг бы с ним,что он снял себя в таком виде,но он же его и хранил фото в памяти телефона ..

          P.S : "Сердечко" на причинное место "присандалил" уже я,дабы не иметь проблем с Правилами ВО.


          А зачем Вы храните фото голых мужиков у себя на компе?
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 17:25 Новый
            • 6
            • 0
            +6
            Цитата: pereselenec
            А зачем Вы храните фото голых мужиков у себя на компе?

            fool laughing
            Фото скачивается(если нужно,дополнительно обрабатывается как это) для размещения на ВО,затем удаляется.

            А если что-то для работы и необходимо,то это хранится не в ПК,а в "облаке",но вам,укропитекам-копателям,такие технологии ещё не ведомы no ...
            1. pereselenec
              pereselenec Сегодня, 18:42 Новый
              • 1
              • 2
              -1
              Цитата: Инсургент
              Фото скачивается(если нужно,дополнительно обрабатывается как это) для размещения на ВО,затем удаляется. А если что-то для работы и необходимо,то это хранится не в ПК,а в "облаке"

              Извините, я подумал, что Вы работаете с фотками голых мужиков у себя на компьютере, а оказалось, Вы работате с ними на облаке. Это, разумеется, другое дело. drinks

              Цитата: Инсургент
              но вам,укропитекам-копателям,такие технологии ещё не ведомы ..

              Я русский и никогда не имел никакого гражданства кроме российского (в отличии от Вас).
    2. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 12:35 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Machete
      Что ни припишешь ради денег.

      Чего то маловато, думаю еще не разобрались в халяве, сейчас попрет. lol
      1. Vestnik
        Vestnik Сегодня, 12:51 Новый
        • 15
        • 4
        +11
        Цитата: НИКНН
        Чего то маловато, думаю еще не разобрались в халяве, сейчас попрет.

        Ой попрет с Харьковского завода всю списанную технику притащат на границу Донбасса типо подбили )))) Я так понимаю США выплаты неофициально будет производить (как в афгане)? Вот падлы ..! Если так дело пойдет То 1000 танков за месяц будут унитожать laughing
        1. Доктор Бармалей
          Доктор Бармалей Сегодня, 13:08 Новый
          • 5
          • 1
          +4
          Если так дело пойдет То 1000 танков за месяц будут унитожать

          Потом перетащат в другое место и опять "уничтожат". И так по кругу.
          Еще в Чернобыле немало техники завалялось.
      2. Русь
        Русь Сегодня, 13:22 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: НИКНН
        Чего то маловато, думаю еще не разобрались в халяве, сейчас попрет.

        дурниев нема.... и с деньгами не надь.....
    3. Младший рядовой
      Младший рядовой Сегодня, 14:49 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Помимо приписок техники, появляются бандероложские новоявленные "херои", утверждающие что они "за Украину кровь проливали". На вопрос "в каком котле и сколько вёдер крови пролил?" - в лучшем случае сливаются. Чувствуется, "херойский" список тоже пишется. Может даже чьим-то именем переулок в Лемберге назовут.
    4. сенька шалый
      сенька шалый Сегодня, 17:56 Новый
      • 1
      • 0
      +1


      Нахер премии, тушенки бойцам зашлите.
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 12:22 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    многие высокие чины приписывали себе участие в боевых действиях, переходя в категорию потенциальных получателей дополнительных финансов.
    Ну собственно, всё как всегда.
  3. ZeevZeev
    ZeevZeev Сегодня, 12:22 Новый
    • 5
    • 4
    +1
    Интересно было бы увидеть прейскурант, за что именно и сколько именно платят.
    1. Евдоким
      Евдоким Сегодня, 12:38 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Цитата: ZeevZeev
      Интересно было бы увидеть прейскурант, за что именно и сколько именно платят.

      Ага. Так они и напишут: машина ремонтников - Х00000 гривен, велосипед детский - Х0000 гривен, комбайн - Х000000гривен !!!!! fool
      1. Vestnik
        Vestnik Сегодня, 12:55 Новый
        • 6
        • 3
        +3
        Цитата: Евдоким
        Цитата: ZeevZeev
        Интересно было бы увидеть прейскурант, за что именно и сколько именно платят.

        Ага. Так они и напишут: машина ремонтников - Х00000 гривен, велосипед детский - Х0000 гривен, комбайн - Х000000гривен !!!!! fool

        Тарифы ,как в Афгане думаю будут с учетом инфляции.. hi
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 12:55 Новый
      • 12
      • 1
      +11
      Цитата: ZeevZeev
      Интересно было бы увидеть прейскурант, за что именно и сколько именно платят.
      Этим "прейскурантом" на даный момент я не располагаю,но есть не менее интересный и примечательный документ(на мовi) раскрывающий принципы работы украинских спецслужб против нас.



      1. ZeevZeev
        ZeevZeev Сегодня, 13:10 Новый
        • 2
        • 3
        -1
        Я конечно, не очень хорошо владею украинской мовой, но уже первое предложение с превращением "специальных информацийных операций" в аббревиатуру CIA (английская аббревиатура ЦРУ) выглядит как минимум странно. И что такое АТЦ СБУ?
        1. Кирилл Г...
          Кирилл Г... Сегодня, 13:19 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Цитата: ZeevZeev
          АТЦ


          Антитеррористический центр видимо
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 13:42 Новый
            • 8
            • 0
            +8
            Цитата: ZeevZeev
            И что такое АТЦ СБУ?

            Цитата: Кирилл Г...
            Антитеррористический центр видимо

            Совершенно точно yes

            Документ и многое другое, передан спецслужбам РФ экс-подполковником СБУ Прозоровым В.М, который с 2014 года по идейным соображениям сотрудничал с российскими спецслужбами (и который в 2019-м году покинул территорию Украины).

        2. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 13:55 Новый
          • 5
          • 0
          +5
          Цитата: ZeevZeev
          Я конечно, не очень хорошо владею украинской мовой, но уже первое предложение с превращением "специальных информацийных операций" в аббревиатуру CIA (английская аббревиатура ЦРУ) выглядит как минимум странно.


          Для разрешения вашего вопроса о "странностях", необходимо возвратится в 1991-й год к истокам "незалежной Украины",чтобы понять что там всё изначально началось не с того,и не так как надо...
      2. Gato
        Gato Сегодня, 14:15 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Этим "прейскурантом" на даный момент я не располагаю

        Я нарыл постановление яйценюковского правительства №24, там расписано:
        за каждый день в бою солдаты и офицеры будут получать доплату в 1000 грн. Отдельно определено денежное вознаграждение за успешное выполнение задания боевыми подразделениями. Размер этих выплат привязан к минимальной заработной плате.
        Если бригада успешно выполнила задачу, она получает дополнительно 365 тыс. грн, полк - 243 тыс. грн., батальон - 121 тыс. грн, рота - 60 тыс. грн".
        Кроме того, за каждый уничтоженный боевой самолет выплачивается 121 тыс. грн, за систему залпового огня - 60 тыс. грн, за ракетные комплексы - 54 тыс. грн, за каждый танк - 48 тыс. грн, объект наземной артиллерии и боевую машину пехоты - по 42 тыс. грн, за каждый уничтоженный переносной зенитно-ракетный комплекс - 30 тыс. грн.

        Вот интересно, выполненный приказ на оставление позиций считается успешным выполнением задачи?
      3. Теренин
        Теренин Сегодня, 14:40 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Цитата: Инсургент
        Цитата: ZeevZeev
        Интересно было бы увидеть прейскурант, за что именно и сколько именно платят.
        Этим "прейскурантом" на даный момент я не располагаю,но есть не менее интересный и примечательный документ(на мовi) раскрывающий принципы работы украинских спецслужб против нас.




        О, как belay Да они тут постоянно с этими пунктами выскакивают... (Ланнан-Ши, Сильвестр, Сварог, Леший, Змей у одного на автаре, забыл как...) Добавляйте... Их надо знать в ... winked аватар и ник yes
        1. семен васильевич
          семен васильевич Сегодня, 14:48 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          При этом,насколько я заметил,совершенно не стесняются откровенно врать.Когда же их берут за жабры и опровергают их ложь-тупо сливаются и уходят. hi
        2. Rusland
          Rusland Сегодня, 15:01 Новый
          • 5
          • 0
          +5
          Есть ещё дядьки из той же подворотни yes Пусть живут, но страна узнает "сиих" героев, не будем Дружище, нарушать равновесие и порядок на сайте.yes
        3. Egor-dis
          Egor-dis Сегодня, 17:11 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          Цитата: Теренин
          О, как belay Да они тут постоянно с этими пунктами выскакивают...
          Они бы может выскакивали намного меньше, если б наши не давали повода. К сожалению, вынужден констатировать, документ очень грамотный. Добавил бы еще пару пунктов, но и этих с головой хватает, потому, что противопоставить им нечего и некому. Наш агитпроп, вкупе с мгб и замполитами - уровень детской песочницы младшей ясельной группы. 99% из них походу в принципе не понимают что такое информационная война и как это делается. negative
    3. Gato
      Gato Сегодня, 13:26 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Интересно было бы увидеть прейскурант, за что именно и сколько именно платят.

      Источник - мордокнига Гордона, 2015 г.:
      За уничтожение автомобиля противника награда участникам АТО составит 12 тыс. грн. А за уничтожение боевого самолета – 121 тыс. грн.
      Для получения финансового вознаграждения необходимо предоставить журнал боевых действий, итоговое боевое донесение командира подразделения, данные фото- и видеонаблюдения с координатами места уничтожения техники, акт оприходования трофейного имущества


      А Вы с какой целью интересуетесь? lol
      1. ZeevZeev
        ZeevZeev Сегодня, 13:42 Новый
        • 1
        • 3
        -2
        Ну воевать в ООС за бабло я не поеду, если Вы об этом. Но интересно, сколько украинцы своим платят.
        1. Gato
          Gato Сегодня, 13:57 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Забыл добавить, что курс бакса в 2015 был 21.1 грн.
        2. Gato
          Gato Сегодня, 14:03 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Ну воевать в ООС за бабло я не поеду

          Этим Вы резко отличаетесь от западенских рагулей
        3. семен васильевич
          семен васильевич Сегодня, 14:50 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          А за ридну неньку?Да не на Военное обозрение а в окоп???Не то? lol
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 17:02 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: семен васильевич
            А за ридну неньку?Да не на Военное обозрение а в окоп???Не то?

            Ставите вопрос без понимания,что ZeevZeev хоть возможно и выходец из экс-незалежной(?),но перебрался в Землю Обетованную,а там ему комфортнее и главное безопаснее изображать войну с Палестиной и прочими арабами,чем соваться к нам .

            У нас ведь и укокошить могут yes
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:41 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    За бесплатно и прыщь не вскочит... денежним вливанием подогреть надоть....
    Обещать по крайней мере....
    1. Vestnik
      Vestnik Сегодня, 12:57 Новый
      • 8
      • 3
      +5
      Цитата: Mouse
      За бесплатно и прыщь не вскочит... денежним вливанием подогреть надоть....
      Обещать по крайней мере....

      Вопрос ,где столько танков найти ?
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 13:02 Новый
        • 5
        • 0
        +5
        Про найти разговора не было... а обещать, не значит женится...
        1. Rusland
          Rusland Сегодня, 15:11 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Прошу по подробнее, насчёт жениться, а так хорошо бы, она вся в белом, а мой тельник на верёвке сушится. yes
      2. kot28.ru
        kot28.ru Сегодня, 13:42 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        на металлоприемках незалежной lol
        1. HAM
          HAM Сегодня, 14:21 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          А Вы недалеки от истины...Разговаривал с донбассовцами (в15году),так вот говорят что ещё неостывшая подбитая бронетехника сразу разбиралась предприимчивыми на металл...и не боялись что прибьют...
    2. HAM
      HAM Сегодня, 13:27 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      За уничтожение своей техники тоже приплачивают?
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 13:30 Новый
        • 5
        • 0
        +5
        в двойне.... laughing
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 13:58 Новый
          • 5
          • 1
          +4
          Цитата: Mouse
          в двойне....

          "В двойне",они получат у нас,при фиктивном уничтожении своей техники и передаче её нам yes
          1. Mouse
            Mouse Сегодня, 14:02 Новый
            • 4
            • 0
            +4
            так понимаю.... отрабоно?
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 14:04 Новый
              • 5
              • 0
              +5
              Цитата: Mouse
              так понимаю.... отрабоно?

              В 2014-15-м,это работало.
      2. Vestnik
        Vestnik Сегодня, 14:09 Новый
        • 6
        • 3
        +3
        Цитата: HAM
        За уничтожение своей техники тоже приплачивают?

        Обязательно,но их мало ..Могут два или три раза уничтожить (типо покрасили ) и вдарили из РПГ на видео lol
  5. Караул73
    Караул73 Сегодня, 13:23 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    Цитата: Инсургент
    Цитата: Кирилл Г...
    Нолик наверняка приписали...

    Не... обманешь,не поживёшь. С голым задом по миру пойдёшь,как этот голенький морпех-наркоман-наёмник-извращенец (ныне уже покойничек).


    Свидомиты,узнаёте своего "медика-эстонца" ?
    А ведь фото с его телефона yes
    Конечно,и фиг бы с ним,что он снял себя в таком виде,но он же его и хранил фото в памяти телефона feel ...

    P.S : "Сердечко" на причинное место "присандалил" уже я,дабы не иметь проблем с Правилами ВО.

    Лучше бы вместо сердечка крест красный присандалили.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 14:03 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      а я думал..... а это порносайт.... wassat
  6. askort154
    askort154 Сегодня, 13:38 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В ВСУ обнародовали сумму выплат украинским военным за уничтоженную технику ЛДНР

    Обе стороны имеют одну и туже технику - продукт СССР.
    Нарисовал на подбитом танке нужную эмблему и смело выдавай за "подбитый танк противника". В итоге - все в "наваре", от рядовых до высших воен-чиновников.
    Ноу-хау укроармии, по выкачке бобла из бюджета.
    1. Кузмицкий
      Кузмицкий Сегодня, 15:43 Новый
      • 0
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      Ну а чё? Надо ж как-то семьи кормить. Поэтому часть украинских военных становится "эффективными менеджерами". Да и смекалка советская никуда не делась.
  7. kot28.ru
    kot28.ru Сегодня, 13:43 Новый
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    Цитата: Караул73
    Цитата: Инсургент
    Цитата: Кирилл Г...
    Нолик наверняка приписали...

    Не... обманешь,не поживёшь. С голым задом по миру пойдёшь,как этот голенький морпех-наркоман-наёмник-извращенец (ныне уже покойничек).


    Свидомиты,узнаёте своего "медика-эстонца" ?
    А ведь фото с его телефона yes
    Конечно,и фиг бы с ним,что он снял себя в таком виде,но он же его и хранил фото в памяти телефона feel ...

    P.S : "Сердечко" на причинное место "присандалил" уже я,дабы не иметь проблем с Правилами ВО.

    Лучше бы вместо сердечка крест красный присандалили.

    Лучше уж тогда серп,да да,тот самый,которым по кокушкам! hi
  8. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 14:51 Новый
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    С начала прошлого года украинские военные уничтожили 76 единиц техники, принадлежащей вооруженным силам республик Донбасса, которых на Украине уже привыкли называть «российскими оккупантами». За уничтоженную технику военнослужащие ВСУ получили около 2 миллионов гривен (примерно 5 млн рублей).

    Йося Геббельс нервно покуривает эрзац-сигарету из капустных листьев.
    1. Кирилл Г...
      Кирилл Г... Сегодня, 16:08 Новый
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      В преисподней капусты не дают таким персонажам на самокрутки. Только использованную туалетную бумагу.
  9. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 16:54 Новый
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    Сколько будут ЗА СКАЗКИ платить-Столько и будут приписывать...Фашики на своей технике фотофиксацию ещё в 1939 ввели, чтобы Дуракам,Мздоимцам и прочим Немощным не переплачивать..