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«Уровень нашего флота постоянно растёт»: парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге проходит парад, посвящённый Дню Военно-морского флота. Начались торжественные мероприятия с прохода катера верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.


Глава государства поприветствовал экипажи боевых кораблей, находящихся на парадной линии, и поздравил их с праздником.

В ходе основной части поздравления Владимир Путин отметил, что ВМФ России постоянно совершенствуется, получая новые надводные и подводные корабли.



Президент России:

Уровень нашего флота постоянно растёт. В этом году в его состав войдут 40 кораблей и судов. На днях состоялась закладка ещё шести кораблей для нашего флота. Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, моряки Военно-морского флота безупречно выполняют поставленные задачи.


Владимир Путин отметил, что в этом году важная дата для флота и для всей страны – 200-летия открытия Антарктиды.

Президент поблагодарил ветеранов за неоценимый вклад в Победу над нацизмом.

Путин:

Служба на море не каждому по плечу. Её выбирают по зову сердца, те, у кого стальной дух. Да здравствует Военно-морской флот! Ура!

Открыл морскую часть военного парада в Санкт-Петербурге – противодиверсионный катер «Нахимовец» с воспитанниками училищ, названных в честь Павла Нахимова.



Историческая часть была открыта катером "Иван Пасько" с ботиком Петра I.



В морской части военного парада поучаствовала и историческая сухопутная техника, включая установку «Катюша» и танк Т-34, которые было провезены на бортах десантных катеров.

В числе гостей военного парада в Северной столицы - иностранные гости:



Впервые в параде принял участие флагман гидрографической службы ВМФ «Адмирал Владимирский». С 3 декабря 2019 года по 6 июня текущего года принимал участие в кругосветке, посвящённой упомянутому 200-летию открытия Антарктиды.

Часть военного парада прошла в Кронштадте.




В параде приняли участие 42 средства воздушной техники морской авиации России - на высотах от 150 м.


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98 комментариев
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  1. El Dorado
    El Dorado Сегодня, 12:05 Новый
    • 25
    • 3
    +22
    Всех с Днем ВМФ России! Ура, товарищи! drinks
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 12:41 Новый
      • 19
      • 1
      +18
      Всех причастных с праздником!
      С Днём ВМФ России и СССР!

      Прямая трансляция главного парада военно-морского флота 2020 года в Санкт-Петербурге.
      Начало торжеств ознаменует выстрел с Петропавловской крепости.
      Воздушную часть парада откроет пролет восстановленного штурмовика ИЛ-2.
      В честь 75-летия Победы на десантных кораблях пройдут по Неве и танк Т-34, и комплекс "Катюша".

      Главный парад в честь дня ВМФ 2020 в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:38 Новый
        • 7
        • 0
        +7
        Военно-морской парад ко Дню ВМФ России 2020.
        Хорошо слышан голос диктора-комментатора!
      2. BAI
        BAI Сегодня, 14:18 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Воздушную часть парада откроет пролет восстановленного штурмовика ИЛ-2.
        В честь 75-летия Победы на десантных кораблях пройдут по Неве и танк Т-34, и комплекс "Катюша".

        Т-34 и Катюша были. Ил-2 не видел.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 15:52 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Цитата: BAI
          Т-34 и Катюша были. Ил-2 не видел.

          Да, что-то на видео либо не срослось у репортёров, либо ИЛ-2 действительно не пролетал в небе на параде. Потом, возможно, всё узнаем.

          Военный самолет Ил-2 — это была самая массовая советская боевая модель, и во время Великой Отечественной войны этот штурмовик враги прозвали «черной смертью».

          И в прошлом году легендарный штурмовик Ил-2 (в отреставрированном виде ИЛ-2М) - крылатая память победы - уже летал в мирном небе на Макс-2019 и успешно демонстрировал все свои возможности. Поэтому ИЛ-2М действительно мог принимать участие в параде, что, видимо, и было запланировано.
    2. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 14:58 Новый
      • 4
      • 11
      -7
      С днем ВМФ СССР! А нонешные пусть еще определятся кому они служат.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:22 Новый
        • 6
        • 0
        +6
        Не флотский, но в оснащении боевых кораблей участие принимал ....
        С праздником товарищи. Пусть наш флот охраняет нашу Родину!
      2. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович Сегодня, 15:27 Новый
        • 5
        • 2
        +3
        Вы неисправимы. Всё Вам нужно обгадить. Не хотите радоваться и отмечать вместе с остальными, ну поумерьте своё красноречие, и придержите сварливость.
        Дайте людям хорошо провести время без Вашей тоски зелёной.
      3. NordUral
        NordUral Сегодня, 17:05 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Сами не определятся, Вадим. Эта работа для народа России. Радует уже то, что от страха перед вероломными "партнерами" хоть перевооружатся начали шустрее.
      4. seregin-s1
        seregin-s1 Сегодня, 18:32 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Есть такая профессия, Родину защищать!
    3. сенька шалый
      сенька шалый Сегодня, 17:51 Новый
      • 0
      • 0
      0
      С праздником всех кто в теме! Эх, побольше бы позитива и конкретитки по "оборонке". Молодежь, со своими политическими иллюзиями, весь мозг съела)
  2. Кирилл Г...
    Кирилл Г... Сегодня, 12:08 Новый
    • 14
    • 0
    +14
    Ну с днем ВМФ товарищи!
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:14 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    Все красавцы удалые,
    Великаны молодые,
    Все равны, как на подбор....
    С ними дядька Черномор good
    С Праздником! Ура! drinks
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 14:08 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      С ними дядька Черномор good

      laughing good
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 14:13 Новый
        • 5
        • 0
        +5
        давно не виделись... приветик! hi
        и шутка юмора....
        — Стройбат флота? Это, наверное, что-то совсем опасное?
        — Это когда заставляют копать не землю, а воду.... wink
        1. ЛМН
          ЛМН Сегодня, 14:16 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          hi Привет!
          Тут не воду,воздух похоже копают lol
          1. Mouse
            Mouse Сегодня, 14:52 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Где- то в подсознании мне говорит, что копать воздух намного сложнее, чем воду... wassat
            1. ЛМН
              ЛМН Сегодня, 14:53 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Цитата: Mouse
              Где- то в подсознании мне говорит, что копать воздух намного сложнее, чем воду... wassat

              Зато это намного увлекательней wink
              1. Mouse
                Mouse Сегодня, 15:03 Новый
                • 0
                • 1
                -1
                И КПД в минус....
                Сизифов труд... yes
                1. ЛМН
                  ЛМН Сегодня, 15:09 Новый
                  • 1
                  • 1
                  0
                  Цитата: Mouse
                  И КПД в минус....
                  Сизифов труд... yes

                  Василий..ни какой труд не идет в минус! yes
                  Есть пункт А и есть пункт Б!
                  И не важно,как,кто и как добирается до точки Б.
                  Всякий труд важен!
                2. ЛМН
                  ЛМН Сегодня, 15:11 Новый
                  • 1
                  • 1
                  0
                  И каждая точка Б важна!!
                  1. Mouse
                    Mouse Сегодня, 15:21 Новый
                    • 0
                    • 1
                    -1
                    Максим, ты прямо Маяковский!
                    Книгу переворошив,
                    намотай себе на ус —
                    все работы хороши,
                    выбирай себе на вкус! wink
                    1. ЛМН
                      ЛМН Сегодня, 15:24 Новый
                      • 1
                      • 1
                      0
                      Смешно))
                      Ну так устроено всё..точка А и точка Б.. feel

                      Сомневаешся?)
                      1. Mouse
                        Mouse Сегодня, 15:43 Новый
                        • 1
                        • 1
                        0
                        Да ладно Вам стебаться...
                        мой мозг немного пьян...
                        Душа моя и песня....
                        в сей святый день
                        для ВАС!!!!

                        drinks
                      2. ЛМН
                        ЛМН Сегодня, 15:47 Новый
                        • 1
                        • 1
                        0
                        Я не зарегистрирован там..
                      3. ЛМН
                        ЛМН Сегодня, 15:48 Новый
                        • 1
                        • 1
                        0
                        Я не шпион))
                    2. ЛМН
                      ЛМН Сегодня, 15:51 Новый
                      • 1
                      • 1
                      0
                      Я кстати к ВМФ ни какого отношения не имею.. feel
                      И тебя тоже с праздником!! drinks

                      Но рад был повидаться! yes
                    3. Mouse
                      Mouse Сегодня, 16:05 Новый
                      • 1
                      • 0
                      +1
                      Я К ВМФ ни с краю и ни с боку....
                      другая служба и стезя...
                      но горд за Флот росссийский Я! drinks
                    4. ЛМН
                      ЛМН Сегодня, 16:07 Новый
                      • 1
                      • 1
                      0
                      Чего,чего,а этого у Вас не отнять!
                      drinks
                    5. Mouse
                      Mouse Сегодня, 16:11 Новый
                      • 1
                      • 1
                      0
                      этого у Вас не отнять!

                    6. ЛМН
                      ЛМН Сегодня, 16:16 Новый
                      • 1
                      • 1
                      0
                      Я Вам верю .. и благодарен!
                    7. ЛМН
                      ЛМН Сегодня, 16:23 Новый
                      • 1
                      • 1
                      0
                      Загрузились обе))
        2. Narak-zempo
          Narak-zempo Сегодня, 18:02 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Mouse
          Максим, ты прямо Маяковский!
          Книгу переворошив,
          намотай себе на ус —
          все работы хороши,
          выбирай себе на вкус! wink

          Угу.

          Я бы в кардеры пошёл -
          Пусть меня научат laughing
  • Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 14:47 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Цитата: Mouse
    давно не виделись... приветик! hi
    и шутка юмора....
    — Стройбат флота? Это, наверное, что-то совсем опасное?
    — Это когда заставляют копать не землю, а воду.... wink

    Запросто ! В Антарктиде, копать "воду" в твёрдом виде ! wassat
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 14:57 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Ну... или так..
      Круговорот воды в природе гарантирует- все, что мы пьем, уже когда-то пили... sad
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 15:08 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        Цитата: Mouse
        Круговорот воды в природе гарантирует- все, что мы пьем, уже когда-то пили...

        drinks
        А так же космонавты, используют воду не один раз.
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 15:14 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Ух ты, ах ты...
          Все мы космонавты! wassat
  • iouris
    iouris Сегодня, 12:20 Новый
    • 7
    • 10
    -3
    Что понимается под уровнем флота?
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 12:24 Новый
      • 12
      • 7
      +5
      Ватерлиния....
      1. Deck
        Deck Сегодня, 14:28 Новый
        • 6
        • 4
        +2
        -МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. До конца 2014 года ВМФ России получит в свой состав более 50 боевых кораблей и судов обеспечения различных классов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в воскресенье
        -В 2015 году ВМФ России получит до 50 кораблей и судов различных классов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главкома ВМФ России адмирала Виктора Чиркова.
        -ВМФ России в 2016 году получит 42 новых корабля, судна и катера. Об этом сообщил начальник главного управления кораблестроения Минобороны России Владимир Тряпичников в эфире «Русской службы новостей».
        -В 2017 году ВМФ РФ планирует получить 40 кораблей и судов. Об этом сообщил корреспондент Sudostroenie.info со ссылкой на главнокомандующего ВМФ, адмирала Королева В.И. с церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин"
        -С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Военно-Морской Флот России в 2018 году получит более 20 кораблей, сообщил президент Владимир Путин.
        -Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Порядка 30 кораблей и судов обеспечения пополнят российский Военно-морской флот в следующем 2019 году, сообщил главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв.
        -2020.Владимир Путин на Главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге заявил, что в этом году российский флот получит 40 новых кораблей.

        272 корабля за шесть лет! Вот это темпы! А тут кто то китайцами восхищался.
        1. Имперец-Технократ
          Имперец-Технократ Сегодня, 16:43 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Корабли - это же не только фрегаты, эсминцы и даже корветы. Это еще и вспомогательные суда - заправщики, буксиры, ремонтные и спасательные суда, катера и многое другое. Понятно, что крупных кораблей и подлодок поступает в год намного меньше, чем 40
  • cniza
    cniza Сегодня, 12:20 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    Всех причастных с Праздником!
  • yfast
    yfast Сегодня, 12:26 Новый
    • 4
    • 9
    -5
    Пока не повоюем, не поймем, растет там что-то или падает.
    1. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 14:05 Новый
      • 3
      • 11
      -8
      Там нечем воевать, к сожелению
      1. Читателль 2013
        Читателль 2013 Сегодня, 14:29 Новый
        • 4
        • 5
        -1
        В целом нынешний российский ВМФ являет собой не особо осмысленное сочетание разнородных и разнообразных кораблей, сильно различающихся даже в пределах вроде бы единых серий. Происходит это в основном от того, что нет внятного целеполагания, да и нет ресурсов для формирования флота под адекватные задачи.
  • Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 12:33 Новый
    • 6
    • 6
    0
    Поздравляю причастных!
    Но, честно говоря, уже бесит, что историю флота ведут от Петра 1 (а Царьград вплавь штурмом брали? А ушкуйники на овечьих шкурах плавали?), историю письменности от болгарских бомжей (ничего, что один из них писал в дневнике, что видел на Руси библии, изданные на русском языке?), а Рюрика именуют норманном или датчанином (норманн или датчанин, говорящий на русском языке и называющий города чисто по-русски? Да и приглашение править в большой стране какого-то безродного и неизвестного бродяги не бред ли?)
    1. mdsr
      mdsr Сегодня, 13:18 Новый
      • 5
      • 8
      -3
      Не смотрите рен тв. Так можно и до уровня протоукров скатиться.
      Цитата: Стройбат запаса
      честно говоря, уже бесит, что историю флота ведут от Петра 1 (а Царьград вплавь штурмом брали? А ушкуйники на овечьих шкурах плавали?)

      А неандертальцы и кроманьонцы, жившие на наших землях, на плотах плавали wassat
      Цитата: Стройбат запаса
      историю письменности от болгарских бомжей (ничего, что один из них писал в дневнике, что видел на Руси библии, изданные на русском языке?),

      Какие ещё болгарские бомжи? Кирилл и Мефодий? belay
      Цитата: Стройбат запаса
      Да и приглашение править в большой стране какого-то безродного и неизвестного бродяги не бред ли?)

      Это обычная практика того времени. Слабые и отсталые страны и племена обращались к правителям развитых стран с просьбой об отправке к ним одного из своих сыновей, чтобы он правил ими. С этой точки зрения история о приглашении варягов не выглядит фантастикой. Позднее, уже прибегали к взятию в жёны дочерей и сестёр правителей. Например, Киевский князь Владимир Святославович взял в жёны сестру царя Византии Василия второго Анну и принял их религию - христианство, крестив после себя и своих подданных.
  • Dikson
    Dikson Сегодня, 12:44 Новый
    • 8
    • 19
    -11
    C праздником! Что ж они все дымят, как баржи угольные... что старые, что новые... Растёт у нас уровень.. уровень масла с солярой, вылетающих в трубу? )))
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:12 Новый
      • 12
      • 8
      +4
      Цитата: Dikson
      Что ж они все дымят, как баржи угольные.

      Больше ничего не разглядел. Видимо ты из племени тех, кто помойки и свалки фотографирует и потом выкладывает снимки под заголовком - "В России всё разваливается" negative
      1. mdsr
        mdsr Сегодня, 13:27 Новый
        • 9
        • 15
        -6
        Цитата: Piramidon
        Видимо ты из племени тех, кто помойки и свалки фотографирует и потом выкладывает снимки под заголовком - "В России всё разваливается"

        А вам, видимо, комфортно жить в помойке? Где в Европе вы видели такие помойки на пляжах, в лесу, вдоль речек? Загадили всё, что только можно, свиньи. Уровень культуры у большинства наших граждан на уровне братьев наших меньших negative С этим нужно нещадно бороться am
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 13:44 Новый
          • 8
          • 7
          +1
          Цитата: mdsr
          А вам, видимо, комфортно жить в помойке?

          Меньше ходи на навальнячьи сборища. Там тебе еще не то вдолбят в твои юные неокрепшие мозги, о том где я живу. Я живу в нормальных условиях и твои неумные предположения (вернее методички тех, на кого ты здесь трудишься, набивая мозоли на пальцах) ко мне не относятся. fool
          1. mdsr
            mdsr Сегодня, 16:52 Новый
            • 2
            • 3
            -1
            Цитата: Piramidon
            Я живу в нормальных условиях

            Видимо, тебя устраивает то бескультурье и тот срач, который нас окружает. Значит, ты и сам такой же. Нормального человека не может и не должно это устраивать.
            Цитата: Piramidon
            твои неумные предположения (вернее методички тех, на кого ты здесь трудишься, набивая мозоли на пальцах

            Да плевал я на твои методички, как и на методички госдепа, и путиноидов, и геббельса, и энгельса и всех остальных. Я родился, вырос и живу в России уже 37 год. Своими мозгами получил высшее образование и работаю по специальности. А вот у тебя мозги реально заср..ны, если ты во всём видишь происки госдепа. Ну правильно, зачем тратить энергию на анализирование информации, если можно получить готовый анализ одним нажатим кнопки пульта от телевизора на канал россия-1. Желаю удачи в выявлении шпионов и агентов госдепа love lol
            1. Piramidon
              Piramidon Сегодня, 17:16 Новый
              • 2
              • 1
              +1
              Цитата: mdsr
              Видимо, тебя устраивает то бескультурье и тот срач, который нас окружает

              Не проецируй свое окружение на всю страну. Не нас, а тебя окружает. Если ты сидишь в дерьме и только по клаве стучишь о том, как тебе плохо живется, то это твои личные проблемы. Попробуй разгрести фекалии вокруг себя а не кричать - "Путин почини мой унитаз и и убери ccaньё в моем подъезде!"
        2. lucul
          lucul Сегодня, 17:40 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          А вам, видимо, комфортно жить в помойке? Где в Европе вы видели такие помойки на пляжах, в лесу, вдоль речек? Загадили всё, что только можно, свиньи.

          А вы по Парижу пройдитесь ))))
      2. Dikson
        Dikson Сегодня, 14:23 Новый
        • 4
        • 6
        -2
        Послушайте, Галоперидол... ой простите, Пирамидон.. Да. Не разглядел. На фотографиях к статье корабли в ордере коптят и дымят. Вы не согласны? Так и должно быть? На коптящих боевых кораблях выстроены вморяки в парадной форме, соответствующей моменту. Хмурый президент. Что я там ещё должен был разглядеть?! 50-х годов гидросамолёт. Трансляцию парада к сожалению не посмотрел -некогда было, извините.. Суть претензии к себе считаю необоснованной -к автору статьи обращайтесь.. Были бы другие картинки, наверняка я бы написал другой комментарий.. По поводу дыма - спросите у любого судомеханика, командира БЧ-5.. - хорошо это или плохо и о каком уровне чего это говорит.. Помойки и свалки не фотографирую и не устраиваю. И не выкладываю. С праздником вас ещё раз. Честь имею!
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 15:09 Новый
          • 5
          • 4
          +1
          Цитата: Dikson
          Послушайте, Галоперидол... ой простите, Пирамидон.. Да. Не разглядел.

          Как глупо это выглядит. Только совсем отмороженный на все имеющиеся мозги будет на этом сайте обсасывать ники, которые абсолютно ничего не значат. Свой ник провентилируй, чудо.
        2. lucul
          lucul Сегодня, 17:42 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          На фотографиях к статье корабли в ордере коптят и дымят. Вы не согласны? Так и должно быть? На коптящих боевых кораблях выстроены вморяки в парадной форме, соответствующей моменту.

          Я так понимаю , что вам важнее форма , чем содержание ? ))))
          По этому клише безошибочно "чужие " определяются ))))
          1. Dikson
            Dikson Сегодня, 18:30 Новый
            • 0
            • 3
            -3
            Нет, не правильно вы понимаете..))) Важнее - техническое состояние судовых машин и механизмов. Важнее - обороноспособность вооруженных сил, их техническое оснащение и подготовка экипажей. Виталий, у вас автомобиль есть? У него движок дымит? Нет? А если задымит, "чужие" виноваты будут? А когда перед вами на трассе дальнобой идёт и коптит как паровоз, это для вас нормально? Почему вы думаете, что это нормально для нашего ВМФ?
            1. lucul
              lucul Сегодня, 19:27 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Почему вы думаете, что это нормально для нашего ВМФ?

              Да потому что корабль из боя возвращается и не с такими проблемами ))) Всё это незначительные мелочи . Да неприятно, да фи - состоянию энергетической установки , но всё это мелочи....
              Главное желание идти в бой (а у флота оно есть ) , а в бою корабль живёт недолго, и уже без разницы - коптит там он или нет .
              Поэтому и говорю - что главное - это содержание.)))
      3. Имперец-Технократ
        Имперец-Технократ Сегодня, 16:44 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Это лoxло-боты. Тут таких много
      4. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 18:06 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: Piramidon
        Цитата: Dikson
        Что ж они все дымят, как баржи угольные.

        Больше ничего не разглядел. Видимо ты из племени тех, кто помойки и свалки фотографирует и потом выкладывает снимки под заголовком - "В России всё разваливается" negative

        Тоже дыма не заметил..замечательное небо над Питером.. request
  • Комментарий был удален.
  • ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:09 Новый
    • 5
    • 3
    +2
    «Уровень нашего флота постоянно растёт»...

    Не хотелось, поэтому закрою спойлером:
     Показать / Скрыть текст

    Не люблю пафосных заголовков, написанных на дворовом сленге...
    1. Русь
      Русь Сегодня, 13:19 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Не люблю пафосных заголовков, написанных на дворовом сленге...

      журналистика канула в лету.... телевизор смотреть не надо, на заборе прочитать можно.... wink
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:20 Новый
      • 6
      • 0
      +6
      Цитата: ROSS 42
      Уровень неграмотности разных «публицистов» падает прямо на глазах

      А чего вы ждете? Времена, когда мы в правильности нашей речи ориентировались на дикторов и ведущих радио и телевидения, давно прошли. Сейчас, чтобы вешать и писать в СМИ, не нужно иметь красный аттестат и диплом, нужны волосатые лапы и смазливая физиономия. Да здравствует ЕГЭ!
  • askort154
    askort154 Сегодня, 13:15 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Я реальный патриот своей Родины, не взирая на "мельтешении" властей за свою жизнь.
    Но, недоволен тем :
    - уже неделю крутят по всем каналам, подготовку к параду и, в основном, непрофессионально. Как "сухопутный" так и морской, не говоря уж про авиацию.
    - сосредоточились только на Питере, а у нас 4 флота ! Их показывают "вскользь".
    - что , сейчас у нас "ранжир" уже не в "моде" ? Стыдно смотреть - на фоне бывших парадов в СССР, а сейчас китайцев и северокорейцев.
    - и ещё непонятно. Почему командующий флотом, докладывал напрямую главнокомандующему, минуя министра обороны? Он что, не подчиняется министру обороны ? Что за субординация ? Ведь на парадах в Москве, командующий парадом,
    отдаёт рапорт министру обороны, который приняв парад, идёт с рапортом к главно-командующему. Что-то мне это, не понятно. Возможно, я не прав ? stop
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:03 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Цитата: askort154
      - сосредоточились только на Питере, а у нас 4 флота ! Их показывают "вскользь".

      Кто хочет, тот не будет ныть, а найдет и посмотрит.
      Северный флот -

      Тихоокеанский флот -

      Черноморский флот
      https://www.youtube.com/watch?v=wOpH-YHfvkE
      1. askort154
        askort154 Сегодня, 14:13 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Piramidon.....Кто хочет, тот не будет ныть, а найдет и посмотрит.

        Про "нытьё" - не по адресу, да и не тактично.
        Я обозначил позицию нашего ТВ - вещания, которое сутками крутят
        свои "творчества", совершенно далёкие от профессионализма.
        Что касаемо себя, я всегда нахожу всё в инете, что мне интересно, и "минусами" не пользуюсь. hi
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 14:44 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Цитата: askort154
          Я обозначил позицию нашего ТВ

          Вы до сих пор еще считаете "ящик" основным источником информации? belay Я его уже лет 7-8 не включаю. Используют у меня в семье его только в качестве экрана для видеоплеера. Жена по нему смотрит свои слезоточивые сериалы с флешек и внешних дисков, а внук свои мультики. К известному выражению профессора Борменталя из "Собачьего сердца М.А.Булгакова": «И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет» хотелось бы добавить - и не только советских, а и всех остальных. А уж про ТВ вообще молчу.
          1. askort154
            askort154 Сегодня, 15:15 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Piramidon....Вы до сих пор еще считаете "ящик" основным источником информации?

            Ну, как я понял, советских газет вы вообще не читали, коль для вас
            идиал по жизни, профессор Борменталь. Да и "советское время" захватили в период его распада. А современный хомо сапиенс, должен уметь получать информацию с любого источника, главное при этом , уметь анализировать,
            и перепроверять. А называть всё российское ТВ - "ящиком", начало горбачёвское поколение., к коим , видимо, вы и относитесь.Вы видимо, не видели " зарубежные ящики".
            А мне довелось побывать в двух десятках стран - насмотрелся. hi
            1. Piramidon
              Piramidon Сегодня, 15:44 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Цитата: askort154
              Ну, как я понял, советских газет вы вообще не читали

              Не только читал, мой юный оппонент, но и задолбался с них конспектировать материалы всяческих съездов КПСС. Не одну тетрадь по 96 листов извел на маразм наших политребят. Журнал "Коммунист Вооруженных Сил" и флотскую газету "На страже Заполярья" заставляли выписывать, не говоря уже о "Правде" и "Красной звезде". Вы то и названий таких, видимо не слышали.
              1. askort154
                askort154 Сегодня, 16:09 Новый
                • 0
                • 3
                -3
                Piramidon...Не только читал, мой юный оппонент,...

                Спасибо, очень ласкает слух ! Тем более, у меня стаж, больше чем лет.
                Понимаю вашу ущербность, рождённую в тупом конспектировании съездов КПСС, никакого творчества или недовольного взгляда на политребят. Это же повлияет на карьеру. Поэтому вам так дорог Борменталь.
                Много в моей жизни было подобных. Умеют вылизывать до блеска,
                а только уйдут за угол - кичатся своей "несгибаемостью" в кругу собутыльников. Утром, протрезвеют и вновь заучивают записи в конспектах - "партия наш рулевой" и решение 20 - 26 съездов.. tongue hi
                1. Piramidon
                  Piramidon Сегодня, 16:22 Новый
                  • 2
                  • 0
                  +2
                  Цитата: askort154
                  Понимаю вашу ущербность

                  Много ты понимаешь, как я погляжу. На свою недоделанность посмотри, матрасная подстилка.
                  Много в моей жизни было подобных

                  Большой жизненный опыт имеешь? ЕГЭ то хоть осилил? у тебя не было жизни, только существование и приспособленчество.
                  1. askort154
                    askort154 Сегодня, 16:58 Новый
                    • 0
                    • 2
                    -2
                    Piramidon...Много ты понимаешь, как я погляжу. На свою недоделанность посмотри, матрасная подстилка.

                    О..о! Да вы пьяны, голубчик !
                    Здесь вам только слабительное и поможет. Раньше в аптеках оно называлось - "пирамидон". Какой символичный у вас "ник".
                    Или это пожизненная проблема ? Или "погоняло" по службе ? Сочувствую ! yes hi
                    1. Piramidon
                      Piramidon Сегодня, 17:23 Новый
                      • 1
                      • 0
                      +1
                      Цитата: askort154
                      О..о! Да вы пьяны, голубчик !
                      Здесь вам только слабительное и поможет

                      Доктор-нарколог недоделанный?
                      Здесь вам только слабительное и поможет. Раньше в аптеках оно называлось - "пирамидон"

                      Ага, сразу чувствуется твоё современное медицинское образование. fool
                  2. sabakina
                    sabakina Сегодня, 17:08 Новый
                    • 0
                    • 0
                    0
                    Степаю, прЮвет! Вообще то, советскими газетами даже ЦРУ не гнушалось. Ведь что тогда писали наши газеты? "Состояние космонавтов хорошее". А потом мы увидели "лунных бодрячков". wink
    2. BAI
      BAI Сегодня, 14:22 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Почему командующий флотом, докладывал напрямую главнокомандующему, минуя министра обороны?

      А почему главнокомандующий обходит строй кораблей и поздравляет экипажи с праздником, а не министр обороны или главком ВМФ?
  • Мацуда Кабусики
    Мацуда Кабусики Сегодня, 13:28 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Прошу прощения, а где доклад Тихоокеанского флота, Авакянц?
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 13:51 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Я кстати тоже Тихоокеанский флот не заметил.
    2. _Сергей_
      _Сергей_ Сегодня, 16:35 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Они уже провели парад. Разница во времени +7 часов.
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 18:12 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Спасибо за ответ hi
  • Владимир Машков
    Владимир Машков Сегодня, 13:29 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Парад понравился. Жаль, отменили пролёт Ил-2. Надеюсь, мы его ещё увидим на парадах: он достоин их!
    1. askort154
      askort154 Сегодня, 14:57 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Владимир Машков....Парад понравился. Жаль, отменили пролёт Ил-2. Надеюсь, мы его ещё увидим на парадах: он достоин их!

      Возглавлять воздушный парад на самолёте, не отвечающим требованиям безопасности, скорее придумка журналюг. Серьёзно эту тему , на такой уровень
      и масштаб парада, никто не рассматривал. Кто может взять ответственность на себя, за печальный исход, при открытии столь грандиозного зрелища, да ещё над многомиллионном городом. Я когда первый раз услышал этот бред, сказал , что
      этого не будет. hi
      1. Владимир Машков
        Владимир Машков Сегодня, 15:31 Новый
        • 0
        • 0
        0
        А вам не пришло в голову, что если один раз "бред" пролетел на репетиции при не лучшей погоде, то он может пролететь ещё раз при хорошей? lol
        1. askort154
          askort154 Сегодня, 15:48 Новый
          • 1
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          -1
          Владимир Машков А вам не пришло в голову, что если один раз "бред" пролетел на репетиции при не лучшей погоде, то он может пролететь ещё раз при хорошей?

          Репетицией руководят и согласовывают одни структуры, завершающую , окончательную программу, принимают рангом выше.Даже далёкий от авиации , нр ответственный чиновник, не возьмёт на себя ответственность, допустить к участию, не танк Т-34, а самолёт вытащенный из озера, пролежавший там 72 года, и восстановленный, даже супер-технарями. Да, на нём, покружил лётчик испытатель, но кто возьмет на себя ответственность,выдать ему сертификат на
          полёты вне аэродрома испытания, а тем более участвовать в мероприятии
          государственной важности. Вы представьте, чтобы было, если бы он
          рухнул над Питером, "возглавляя" воздушный парад. Это в двух словах из разделов авиации - "безопасность полётов" . hi
          1. Владимир Машков
            Владимир Машков Сегодня, 17:00 Новый
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            +1
            Да, известная истина гласит, что "в авиации все правила пишутся кровью". Возможно (в чём ОЧЕНЬ сомневаюсь) у пилота Ил-2 не нашлось нужной бумажки. Но, скорее всего, какой-то влиятельный ПЕРЕСТРАХОВЩИК (или альтернативщик-вредитель) запретил полёт, чем изрядно подпортил ожидаемый и заявленный эффект от парада. А ведь Ил-2 уже пролетал!!! Да и летали самолёты над Невой.

            Другая известная истина гласит: "Кто хочет - делает, а кто НЕ хочет - ищет причины". А причину (при большом желании) найти всегда можно.
  • Мацуда Кабусики
    Мацуда Кабусики Сегодня, 13:30 Новый
    • 1
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    Разница во времени, там уже вечер, забыл совсем.
  • Чарик
    Чарик Сегодня, 13:44 Новый
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    • 2
    -2
    А на первой фото-корабль у которого по 3 пу на борт-это как и первого наполовину видимого мпк ???-Это пусковые для пкр Москит?
  • pogis
    pogis Сегодня, 13:49 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Всех причастных с праздником! Два вопроса по параду, почему некоторые корабли были без гюйса и андреевского флага, а также почему контрактники в форме матросов срочной службы, причём одни в бескозырках, а другие в фуражках?И да облупленные стекло пластиковые надстройки глаз не радовали, что их покрасить нельзя было.
  • Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 14:01 Новый
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    +1
    Город с верху шикарно, красивый
  • BAI
    BAI Сегодня, 14:16 Новый
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    +1
    "Иван Пасько" с ботиком Петра I.

    Так кто же является "дедушкой русского флота"? Этот ботик или ботик из Переславля-Залесского?
  • Vlad Malkin
    Vlad Malkin Сегодня, 15:19 Новый
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    +2
    Всех с Днем ВМФ!!!
  • Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:25 Новый
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    Вот вам клипак ко дню флота, правда нормально не выкладывается
    https://youtu.be/JxdceGPnfmQ
  • Старый26
    Старый26 Сегодня, 16:17 Новый
    • 1
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    +1
    С днем ВМФ!!!
    На морском параде в Ленинграде был пару раз. Первый - в ноябре 1972 года. Это было что-то. Напротив Петропавловки крейсер "Железняков", спереди и сзади эсминцы и БПК, вдоль Петропавловки корабли поменьше: малые ракетные корабли и катера. Несколько дизельных рлодок, в т.ч. 1-2 ракетные. Прошлопочти 50 лет, а помню. На "речном трамвайчике" публику провозили вдоль ордера кораблей...

    Цитата: Чарик
    А на первой фото-корабль у которого по 3 пу на борт-это как и первого наполовину видимого мпк ???-Это пусковые для пкр Москит?

    Три пусковые на борт было только у кораблей (Малых ракетных кораблей) проекта 1234 "Овод". На них стояли (стоят?) пусковые для ПКР П-120 "Малахит"...
  • Alien From
    Alien From Сегодня, 16:42 Новый
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    +1
    Сегодня в честь праздника на лодке ходил! Всех причастных ещё раз с праздником!!!!!
  • Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 17:11 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    "Простор голубой, земля за кормой,
    Гордо реет на мачте флаг Отчизны родной!"



    Всех военных моряков нашей страны от души поздравляю с Праздником! soldier
  • Бензорез
    Бензорез Сегодня, 17:39 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Мои поздравления.
    Хоть я и не моряк совсем. Но, кое-где/кое-в чём участвовал для пользы флота hi
  • Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 17:41 Новый
    • 0
    • 4
    -4
    А скажите: со времён распада СССР в 91-92-ом году хоть один крупный корабль был введён в строй? По-моему, кроме эсминцев ничего не было построено, ну разве подводные лодки.
    1. Бензорез
      Бензорез Сегодня, 18:09 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Тут щас нынче тенденция пошла в мире, что фрегат имеет куда более серьёзное вооружение, чем иной ЭМ ' 80- 90х годов.
      Большие тоннажи ( я могу ошибаться) не дают никаких гарантий.
      Насколько мне известно фашисты, японцы вбухали большие копейки в сооружения линкоров. Там тоннажа- мама не горюй!
      И чем эти пароходы кому помогли?...
      Только кучу легированной стали на дно гнить отправили request