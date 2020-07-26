«Уровень нашего флота постоянно растёт»: парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге

Уровень нашего флота постоянно растёт. В этом году в его состав войдут 40 кораблей и судов. На днях состоялась закладка ещё шести кораблей для нашего флота. Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, моряки Военно-морского флота безупречно выполняют поставленные задачи.

Служба на море не каждому по плечу. Её выбирают по зову сердца, те, у кого стальной дух. Да здравствует Военно-морской флот! Ура!