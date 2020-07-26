«Уровень нашего флота постоянно растёт»: парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге проходит парад, посвящённый Дню Военно-морского флота. Начались торжественные мероприятия с прохода катера верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.
Глава государства поприветствовал экипажи боевых кораблей, находящихся на парадной линии, и поздравил их с праздником.
В ходе основной части поздравления Владимир Путин отметил, что ВМФ России постоянно совершенствуется, получая новые надводные и подводные корабли.
Президент России:
Уровень нашего флота постоянно растёт. В этом году в его состав войдут 40 кораблей и судов. На днях состоялась закладка ещё шести кораблей для нашего флота. Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, моряки Военно-морского флота безупречно выполняют поставленные задачи.
Владимир Путин отметил, что в этом году важная дата для флота и для всей страны – 200-летия открытия Антарктиды.
Президент поблагодарил ветеранов за неоценимый вклад в Победу над нацизмом.
Путин:
Служба на море не каждому по плечу. Её выбирают по зову сердца, те, у кого стальной дух. Да здравствует Военно-морской флот! Ура!
Открыл морскую часть военного парада в Санкт-Петербурге – противодиверсионный катер «Нахимовец» с воспитанниками училищ, названных в честь Павла Нахимова.
Историческая часть была открыта катером "Иван Пасько" с ботиком Петра I.
В морской части военного парада поучаствовала и историческая сухопутная техника, включая установку «Катюша» и танк Т-34, которые было провезены на бортах десантных катеров.
В числе гостей военного парада в Северной столицы - иностранные гости:
Впервые в параде принял участие флагман гидрографической службы ВМФ «Адмирал Владимирский». С 3 декабря 2019 года по 6 июня текущего года принимал участие в кругосветке, посвящённой упомянутому 200-летию открытия Антарктиды.
Часть военного парада прошла в Кронштадте.
В параде приняли участие 42 средства воздушной техники морской авиации России - на высотах от 150 м.