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«Не имеет аналогов»: в России завершаются испытания гиперзвуковых ракет «Циркон»

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«Не имеет аналогов»: в России завершаются испытания гиперзвуковых ракет «Циркон»

Сегодня главное военное ведомство распространило сообщение о завершающемся этапе испытаний ракетного комплекса нового поколения. Речь идёт о гиперзвуковом ударном ракетном оружии «Циркон» морского базирования.


По заявлению Минобороны России, испытания ракет «Циркон» проходят успешно. Испытательные пуски этих гиперзвуковых ракет осуществлялись с борта фрегата «Адмирал Горшков». Добавлено, что в ходе испытаний гиперзвуковые ракеты «Циркон» подтвердили характеристики тактико-технического плана.

В Минобороны сообщают, что «Циркон» подтвердил параметры по дальности и точности поражения целей, а также по скоростям полёта – скорость «Циркона» многократно превосходит скорость звука (около 8 Махов). Гиперзвуковая скорость ракеты позволяет ей поражать цель, оставаясь неуязвимой для любого современного средства противоракетной обороны.

Ранее сообщалось, что дальность таких ракет составляет 500 км. При этом предполагается, что такой вариант по дальности может быть превзойдён самим "Цирконом" в зависимости от модификации. Известно, что вооружать «Цирконами» в ВМФ России планируется не только надводные боевые корабли, но и подводные лодки.

«Циркон» - это тот случай оружия, когда можно со всей уверенностью говорить «не имеет аналогов в мире», так как действительно ни у одной страны мира нет подобного оружия, как нет на сегодняшний день и реализуемых перспективных программ по его созданию.

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77 комментариев
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  1. WingCat
    WingCat Сегодня, 13:26 Новый
    • 36
    • 2
    +34
    Как говорится в добрый путь.
  2. Vestnik
    Vestnik Сегодня, 13:26 Новый
    • 21
    • 9
    +12
    Циркон , как звучно в русских душах это слово звучит ,особенно у мореманов ..!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:09 Новый
      • 7
      • 0
      +7
      Цитата: Vestnik
      Циркон , как звучно в русских душах это слово звучит ,особенно у мореманов ..!
      Яркий полудрагоценный камень, название которого так часто вводит в заблуждение. Камень успеха, помогающий достигать поставленных целей. Успеха российскому флоту и оружия.
      1. Vestnik
        Vestnik Сегодня, 15:16 Новый
        • 11
        • 13
        -2
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Vestnik
        Циркон , как звучно в русских душах это слово звучит ,особенно у мореманов ..!
        Яркий полудрагоценный камень, название которого так часто вводит в заблуждение. Камень успеха, помогающий достигать поставленных целей. Успеха российскому флоту и оружия.

        Влад в точку ! Не зря такой вой стоит и АУГ -и США уже скромненько на росстоянии базируются и то толку что ?
        За Русское оружие Победы ! drinks soldier
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:20 Новый
          • 5
          • 6
          -1
          Цитата: Vestnik
          Влад в точку ! Не зря такой вой стоит и АУГ -и США уже скромненько на росстоянии базируются и то толку что ?
          За Русское оружие Победы !

          Вот правильно сказали "вой стоит и АУГ". За это у вас 4 плюса и 4 минуса - и это на российском сайте, а что у других ? Там и виз и вой всё вместе "Он то плакал, то смеялся, то щетинился до слёз."
        2. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 17:54 Новый
          • 2
          • 2
          0
          Цитата: Vestnik
          Цитата: tihonmarine
          Цитата: Vestnik
          Циркон , как звучно в русских душах это слово звучит ,особенно у мореманов ..!
          Яркий полудрагоценный камень, название которого так часто вводит в заблуждение. Камень успеха, помогающий достигать поставленных целей. Успеха российскому флоту и оружия.

          Влад в точку ! Не зря такой вой стоит и АУГ -и США уже скромненько на росстоянии базируются и то толку что ?
          За Русское оружие Победы ! drinks soldier

          как у тебя Виталик получается то ? ты же троль,и каждую неделю-новый аккаунт...видать на окладе... а народ ведётся на твои псевдопатриотические испражнения...как ?ты же тут семь лет,и аккаунты меняешь как трусы... я уже даже сбился со счёту, Михан,сколько тебя тут ? belay
    2. venik
      venik Сегодня, 15:32 Новый
      • 6
      • 4
      +2
      Цитата: Vestnik
      Циркон , как звучно в русских душах это слово звучит ,особенно у мореманов ..!

      ========
      Не думаю... Что мореманов можно поздравлять ........... В ЕДИНСТВЕННОМ числе!! wassat (Кстати - еще раз С ПРАЗДНИКОМ Вас Ребята!) good drinks
      Думаю и воздушной и сухопутной версии ждать долго не придется! Если конечно её ВООБЩЕ нужно ЖДАТЬ! Испытания то начинались на "сухопутье"....
      Просто - "...по Дерибасовской гуляют постепенно...". Начали с "морской версии", а там..... Может где то там "во глубине сибирских руд" ангарах уже стоят дожидаясь начала войсковых испытаний "экспериментальные" тягачи и самолеты.....
      1. Vlad T
        Vlad T Сегодня, 18:55 Новый
        • 0
        • 3
        -3
        Немного трезвых слов в гомоне восклицаний. скорость 8Мах только 2600 км в час,- скоростного истребителя.. Недалече научаться "ловить" этак через пять годков и цирконы. Вывод,- останавливаться нельзя, полным долее , перефразируя: быстрее, неуловимее , скрытнее
        1. Not_invented
          Not_invented Сегодня, 19:10 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Не км/ч, а м/с
          1. Vlad T
            Vlad T Сегодня, 19:16 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Вы правы, не то обозначение вписал (спешка ннужна при ловле блох:))
  3. kot28.ru
    kot28.ru Сегодня, 13:36 Новый
    • 28
    • 18
    +10
    Ща набегут всепропальщики и возвопят:"масла вместо ( пушек) цирконов"
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:10 Новый
      • 21
      • 15
      +6
      Цитата: kot28.ru
      Ща набегут всепропальщики

      Они уже парад в честь Дня ВМФ ту. интенсивно помоями поливают. "На фига столько денег на флот грохают, когда голодные, беременные, малолетние, медсестры, учителя и пенсионеры вокруг помоек мрут, как мухи"
      1. Кирилл Г...
        Кирилл Г... Сегодня, 14:53 Новый
        • 12
        • 12
        0
        А это действительно целесообразно пригонять на парад со всех флотов корабли, кроме разве что ТОФ? Корабли с ЧФ и СФ сегодня на параде видел. +наверняка с КАФл.
        Может лучше на эти деньги больше выходов на боевую подготовку организовать... Больше стрельб провести.....
        1. Шепчущий в ночи
          Шепчущий в ночи Сегодня, 15:00 Новый
          • 10
          • 7
          +3
          Цитата: Кирилл Г...
          А это действительно целесообразно пригонять на парад со всех флотов корабли, кроме разве что ТОФ? Корабли с ЧФ и СФ сегодня на параде видел. +наверняка с КАФл.
          Может лучше на эти деньги больше выходов на боевую подготовку организовать... Больше стрельб провести.....

          Это именно целесообразно! Боевая учеба в настоящее время на флоте и без того вполне на уровне, а такие парады - это дань традициям и то самое патриотическое воспитание молодежи.
          1. Кирилл Г...
            Кирилл Г... Сегодня, 15:03 Новый
            • 6
            • 10
            -4
            Цитата: Шепчущий в ночи
            Это именно целесообразно! Боевая учеба в настоящее время на флоте и без того вполне на уровне, а такие парады - это дань традициям и то самое патриотическое воспитание молодежи.


            Речь не про ежегодные парады на флотах. Эта традиция была, есть и будет. Речь о том что на "Главный" сгоняют со всех флотов все что можно. Ресурс конечно бесконечный чтоб на межфлотские переходы тратить!
        2. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 15:13 Новый
          • 9
          • 4
          +5
          Цитата: Кирилл Г...
          А это действительно целесообразно пригонять на парад со всех флотов корабли... Может лучше на эти деньги больше выходов на боевую подготовку организовать

          Межфлотские переходы, это тоже элемент боевой подготовки.
        3. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 15:14 Новый
          • 8
          • 8
          0
          Цитата: Кирилл Г...
          А это действительно целесообразно пригонять на парад со всех флотов корабли, кроме разве что ТОФ?

          А родственников и друзей "целесообразно " приглашать на праздник?
          Или сам на сам ......?
          1. Кирилл Г...
            Кирилл Г... Сегодня, 15:22 Новый
            • 4
            • 4
            0
            Тяжелый случай. На всех военно-морских базах России от Североморска до Астрахани, От Севастополя до Петропавловска проводятся парады, в которых опять таки по традиции в том числе учавствуют не только корабли ВМФ, но и корабли погранслужбы. Это еще раз ТРАДИЦИЯ. ЭТО СВЯТО. Отрыв кораблей для решения парадных задач от решения повседневных, в том числе боевых задач МИНИМАЛЕН. Понимаете о чем речь?
            1. Липчанин
              Липчанин Сегодня, 15:29 Новый
              • 6
              • 2
              +4
              Цитата: Кирилл Г...
              Тяжелый случай

              Очень.
              ПРАЗДНИК!!!!
              Приглашают ВСЕХ
              Это ПРАЗДНИК и давно уже продумано, не вами, что можно "оторвать" или нет
        4. Комментарий был удален.
      2. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 15:10 Новый
        • 8
        • 13
        -5
        Цитата: Piramidon
        вокруг помоек мрут, как мухи"

        Очень провильно.
        Как что то хорошее, так навальнята вонючей стаей тут как тут.
        Обосрут всё
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 15:35 Новый
          • 5
          • 5
          0
          Цитата: Липчанин
          навальнята вонючей стаей тут как тут.

          Навальнята -соросята ..
          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 15:40 Новый
            • 6
            • 8
            -2
            Цитата: 30 вис
            Цитата: Липчанин
            навальнята вонючей стаей тут как тут.

            Навальнята -соросята ..

            Расплодились)))))
            Это уже эпидемия сволочей
            1. 30 вис
              30 вис Сегодня, 15:42 Новый
              • 6
              • 5
              +1
              Цитата: Липчанин
              Цитата: 30 вис
              Цитата: Липчанин
              навальнята вонючей стаей тут как тут.

              Навальнята -соросята ..

              Расплодились)))))
              Это уже эпидемия сволочей

              Пока им платят они скачут ... Обрезать финансирование ,присядут и заплачут ...
              1. Липчанин
                Липчанин Сегодня, 15:45 Новый
                • 4
                • 7
                -3
                Цитата: 30 вис
                Пока им платят они скачут ...

                Ну небыло такого никогда.
                Стая налетела.
                Хохлотропия какаято
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:26 Новый
          • 2
          • 4
          -2
          Цитата: Липчанин
          Как что то хорошее, так навальнята вонючей стаей тут как тут.

          По минусам вижу, уже бочку с фекалиями золотари подтащили, душок пошёл.
      3. BecmepH
        BecmepH Сегодня, 15:12 Новый
        • 7
        • 10
        -3
        Цитата: Piramidon
        "На фига столько денег на флот грохают, когда голодные, беременные, малолетние, медсестры, учителя и пенсионеры вокруг помоек мрут, как мухи"

        Правда, а на фига?
        1. Сидор Аменподестович
          Сидор Аменподестович Сегодня, 15:22 Новый
          • 7
          • 2
          +5
          Цитата: BecmepH
          Правда, а на фига?

          Праздники нужны, и торжества тоже.
          Нафига Вы отмечаете Новый Год? Или дни рождения свой, жены, детей, внуков, если есть?
          А если ничего из перечисленного не отмечаете, значит Вы одиноки и всего лишь никому не нужны.
          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 15:34 Новый
            • 6
            • 8
            -2
            Цитата: Сидор Аменподестович
            А если ничего из перечисленного не отмечаете, значит Вы одиноки и всего лишь никому не нужны

            А ВО навалбнятам по барабану что о..рать.
            методички розданы, антироссосия в череп заложена.
            Комонда "всё обосрать" запущена
          2. BecmepH
            BecmepH Сегодня, 16:35 Новый
            • 4
            • 3
            +1
            Цитата: Сидор Аменподестович
            Праздники нужны, и торжества тоже

            Праздник он тогда праздник, когда душа поёт., когда в самой душе праздник! Не согласны?
            А если бы эти деньги, да военпенсам на положенную пенсию... Мы бы такие парады устроили!
            Парады нужны, бесспорно. Но в нынешние времена поскромнее можно жить. Хотя народ и так скромно живёт. Не?
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:35 Новый
          • 2
          • 2
          0
          Цитата: BecmepH
          Правда, а на фига?

          Это вечный вопрос. Я нашёл как с ним бороться просто и без шума. Мне задают вопрос "Шеф ! на фига, мы это делаем, и вот то тоже на фига." Я им говорю "Вы правы, идите отдыхайте". А на утро вместо них приходят другие, а этих увольняю за уклонение от работы. После этого такой вопрос "на фига" очень долго не задают.
          1. BecmepH
            BecmepH Сегодня, 16:41 Новый
            • 2
            • 3
            -1
            Цитата: tihonmarine
            Цитата: BecmepH
            Правда, а на фига?

            Это вечный вопрос. Я нашёл как с ним бороться просто и без шума. Мне задают вопрос "Шеф ! на фига, мы это делаем, и вот то тоже на фига." Я им говорю "Вы правы, идите отдыхайте". А на утро вместо них приходят другие, а этих увольняю за уклонение от работы. После этого такой вопрос "на фига" очень долго не задают.

            Соглашусь с Вами. Почти... Как у нас в стране неувольняемые есть (Сердюков и т.д. (лень перечислять. ао и долго)), так и у Вас есть люди, которых Вы не уволите (много знают). Вы же увольняете работяг! Так чем Вы кичитесь?))
            1. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 17:05 Новый
              • 2
              • 1
              +1
              Цитата: BecmepH
              Вы же увольняете работяг!

              Зачем только работяг, всех без разницы рангов и регалий, а тех кто говорит "На фига". Зачем мне такие помощники.
        3. KCA
          KCA Сегодня, 17:18 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          А где мрут? Можно фото или видео? Я вот 3 раза в день хожу мимо 3-х помоек с собакой, бомжа там уж год точно не встречал, а вот ремонты не прекращаются никогда, выбрасывают всё - технику исправную, сам подобрал колонки от музыкального центра, стойку брать не стал, не нужна, мебель вполне себе нормальная, телевизор с наклейкой "Рабочий", чтоб детишки не разбили, так никто не берёт, от нищеты, наверное, не успевают до помойки доползти, раньше умирают? Про то что банки и бутылки в полных баках стоят и никто их не собирает я и не говорю, и машины как-то всё больше и больше и по размеру, и поколичеству
      4. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 15:19 Новый
        • 5
        • 5
        0
        Они же потом вякают что у фша флот куда лучше...
      5. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:25 Новый
        • 7
        • 10
        -3
        Цитата: Piramidon
        Они уже парад в честь Дня ВМФ ту. интенсивно помоями поливают.

        Всепрощальщики, 5 колонна, адепты госдепа и русофобы - для них икона это зеленая бумажка с фейсом ихнего президента, а молитва это песня "Мы все живём в Америке, Америка, Америка." И откуда же они берутся.
        1. Вихорь
          Вихорь Сегодня, 19:24 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Из "наших" ТВ и СМИ...
      6. Vestnik
        Vestnik Сегодня, 15:36 Новый
        • 5
        • 8
        -3
        Цитата: Piramidon
        Цитата: kot28.ru
        Ща набегут всепропальщики

        Они уже парад в честь Дня ВМФ ту. интенсивно помоями поливают. "На фига столько денег на флот грохают, когда голодные, беременные, малолетние, медсестры, учителя и пенсионеры вокруг помоек мрут, как мухи"

        laughing good Ныть научились ..! А про негров в США что то помалкивают ,тема не их хе хе Хабар у них и хотят ,чтобы как в США !
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 17:09 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Цитата: Vestnik
          ! А про негров в США что то помалкивают ,тема не их хе хе Хабар у них и хотят ,чтобы как в США !

          Если у штатников на негров табу, то нашим навальнятам сразу язык откромсают, если они что то против саньков скажут.
    2. Narak-zempo
      Narak-zempo Сегодня, 15:01 Новый
      • 6
      • 7
      -1
      Цитата: kot28.ru
      Ща набегут всепропальщики и возвопят:"масла вместо ( пушек) цирконов"

      Хотят масла - надо им клизму с солидолом.
    3. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 15:05 Новый
      • 5
      • 7
      -2
      Цитата: kot28.ru
      Ща набегут всепропальщики и возвопят:"масла вместо ( пушек) цирконов"

      И как они в дырявых носках хОдют laughing
  4. bars1
    bars1 Сегодня, 13:36 Новый
    • 16
    • 14
    +2
    Хм... какое то мутное заявление МО : ,,завершаются испытания..." Недавно была информация, что ,,Горшков" готовится выйти в море для проведения испытаний ,, Циркона" по надводный цели. Вот если бы сообщили конкретно, что надводная цель успешно поражена, толку было бы больше. А то непонятно может быть МО имеет ввиду январские успешные испытания по наземной цели
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:44 Новый
      • 9
      • 4
      +5
      Цитата: bars1
      январские успешные испытания

      Не, сказали по ящику, что нынче испытания на Горшкове прошли успешно !
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:46 Новый
      • 8
      • 6
      +2
      Цитата: bars1
      Хм... какое то мутное заявление МО : ,,завершаются испытания..."

      stop
      Сегодня главное военное ведомство распространило сообщение о завершающемся этапе испытаний ракетного комплекса нового поколения...
      Добавлено, что в ходе испытаний гиперзвуковые ракеты «Циркон» подтвердили характеристики тактико-технического плана...
    3. Маркони41
      Маркони41 Сегодня, 13:48 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: bars1
      А то непонятно может быть МО имеет ввиду январские успешные испытания по наземной цели

      Это вряд ли. Профильная ракета должна применяться по своему профилю. Подробности ещё обязательно обнародуют, да и испытания еще будут. ПЛ не стреляла.
    4. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 13:57 Новый
      • 12
      • 4
      +8
      Цитата: bars1
      Хм... какое то мутное заявление МО : ,,завершаются испытания..." Недавно была информация, что ,,Горшков" готовится выйти в море для проведения испытаний ,, Циркона" по надводный цели. Вот если бы сообщили конкретно, что надводная цель успешно поражена, толку было бы больше. А то непонятно может быть МО имеет ввиду январские успешные испытания по наземной цели

      В начале июля проходили очередные испытания Циркона с борта фрегата.Уж извините,что не на каждом углу про это кричат.Но в СМИ информация проходила.Судя по всему очередное испытание прошло успешно.Игра стоит свеч.Это признают и американцы.
      Российские военные конструкторы недавно привели в шок западных военных, объявив об успешном испытании противокорабельной крылатой ракеты «Циркон». Это секретный проект, поэтому ее изображение и технические данные основаны лишь на предположениях экспертов.

      Во время тестирования эта гиперзвуковая ракета побила все рекорды скорости в своем роде – достигла восьми скоростей звука, или если проще, летела быстрее 2,5 километров в секунду. Это быстрее пули. Если она достигнет предполагаемой дальности в 1000 километров, то она поставит под вопрос всю американскую доктрину глобальной трансляции силы посредством ударных авианосных групп. Дальность действия палубной авиации США - около 800 километров.

      «Попросту говоря, с появлением гиперзвуковых ракет «Циркон» на наших крейсерах, фрегатах и даже корветах получается, что даже корвет с восьмиракетным залпом способен нанести серьезный урон американскому авианосному соединению. А уж фрегат даже в единичном виде, если он подошел, в единичном количестве. Если он подошел на дистанцию залпа «Циркона», то он способен уничтожить авианосную многоцелевую группу Соединенных Штатов Америки», - поясняет член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

      Американское издание National Interest признало, что ни у одного флота средств защиты от «Циркона» на сегодня не существует.

      «Подобное оружие в сочетании со средствами обнаружения целей в открытом океане может превратить авианосцы в могилы стоимостью миллиарды долларов для тысяч американских моряков», - пишет издание.


      https://1tv-ru.turbopages.org/s/1tv.ru/news/2017-05-21/325643-v_rossii_uspeshno_proveli_ispytaniya_novoy_giperzvukovoy_rakety_tsirkon_ne_imeyuschey_analogov_v_mire
      1. Wedmak
        Wedmak Сегодня, 14:40 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Если он подошел на дистанцию залпа «Циркона», то он способен уничтожить авианосную многоцелевую группу Соединенных Штатов Америки

        Ну.. скажем честно: не уничтожит конечно. На Цирконах не ЯБЧ стоит все же. Но урон нанесет знатный. Возможно авик даже выдержит попадание, превратившись правда в плавучую баржу.
        1. Кирилл Г...
          Кирилл Г... Сегодня, 14:54 Новый
          • 4
          • 0
          +4
          Цитата: Wedmak
          На Цирконах не ЯБЧ стоит все же.


          ЯБЧ на таких ПКР всегда предусматривают.
      2. DrEng527
        DrEng527 Сегодня, 16:02 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Цитата: OrangeBigg
        Если он подошел на дистанцию залпа «Циркона», то он способен уничтожить авианосную многоцелевую группу Соединенных Штатов Америки», - поясняет член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

        вопрос один - как определить, что АУГ подошла даже на 500км? Нужно внешнее целеуказание... так что не все просто, циркон это один элемент системы, но важный...
    5. askort154
      askort154 Сегодня, 13:59 Новый
      • 7
      • 2
      +5
      bars1.....Хм... какое то мутное заявление МО : ,,завершаются испытания..."

      Где вы прочитали высказывания МО - " завершаются испытания " ?

      Читаем : По заявлению Минобороны России, испытания ракет «Циркон» проходят успешно. Испытательные пуски этих гиперзвуковых ракет осуществлялись с борта фрегата «Адмирал Горшков». Добавлено, что в ходе испытаний гиперзвуковые ракеты «Циркон» подтвердили характеристики тактико-технического плана.
      Далее:
      В Минобороны сообщают, что «Циркон» подтвердил параметры по дальности и точности поражения целей, а также по скоростям полёта – скорость «Циркона» многократно превосходит скорость звука (около 8 Махов)

      Вы заголовок автора, спроецировали на заявления МО. У нас на ВО "авторов" море, а МО России - одно. Всегда надо отделять - "мух от котлет". hi
    6. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 14:45 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      Цитата: bars1
      Хм... какое то мутное заявление МО : ,,завершаются испытания..." Недавно была информация, что ,,Горшков" готовится выйти в море для проведения испытаний ,, Циркона" по надводный цели. Вот если бы сообщили конкретно, что надводная цель успешно поражена, толку было бы больше. А то непонятно может быть МО имеет ввиду январские успешные испытания по наземной цели

      1. Горшков из североморска вышел в море на стрельбы 29.06.20г.
      2. Сообщение мореплавателям (НАВИП):
      Район с координатами (шир-дыр) закрыт для пролета самолетов и прохода кораблей с 06:00 7 июля 2020 г до 18:00 8 июля 2020 г.
      3. Официальное сообщение пресслужбы МО РФ (см текст askort154 (Александр) Сегодня, 13:59) об успешном проведении испытаний изделия (стрельб ).
      Ну, и "что вам не понятно, ребята?" (с)
      wink
    7. KCA
      KCA Сегодня, 18:12 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Вам лично доложить об успешном испытании Путин должен? Кому надо знать, те знают, что, где и как, у меня друг на полигоне "Алмаз-Антей" работает, правда, охранником, так он и приблизительно не знает, что там испытывают, знает, что по команде "Излучение" надо валить с открытой территории и скрыться в будке, экранированной, всё, хотя могли быть какие-то разговоры, слухи, а он парень весьма не глупый, но не знает ничего
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:42 Новый
    • 14
    • 8
    +6
    Вот и славно. Это очень подорвёт всякую охоту демонстрации АУГ возле чужих берегов.
    Да с такими ракетами можно поставить в стойло любой ордер...Я даже знаю, у кого они вызовут большой интерес.
  6. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 13:51 Новый
    • 12
    • 7
    +5
    Нечем крыть "партнёрам"? Будут крыть матом. 500 км- хорошая дистанция. Сетовать на то, что нет, дескать, систем обнаружения на такой дистанции, и АУГ невидимый и всемогущий как поднимет свои самолёты, да как всех в этом радиусе перебьет... Да есть и спутники для слежения за АУГ, и время подлета при ударе в 4-5 минут.
    Реально, мяу сказать не успеют! Не даром сначала "мультики, мультики", а теперь истерика. Каждый "ракетный баркас" МРК может запустить залп в 8 таких "подарков". И как же их отбивать...
  7. Gar
    Gar Сегодня, 14:00 Новый
    • 8
    • 3
    +5
    Мы за добрый мир но с циркониевыми зубами. Подобная вооружение позволяет отбить желания потенциального противника нападать на нашу страну, или совершить подлую провокацию.
  8. ASAD
    ASAD Сегодня, 14:04 Новый
    • 2
    • 2
    0
    6 апреля 2020 года адмирал Горшков прибыл в Сверодвинск на плановую модернизацию. Так быстро модернизировали? В феврале хоть сообщили откуда совершили пуск и какая и где цель.
  9. CastroRuiz
    CastroRuiz Сегодня, 14:08 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Nuzhno obyazatelno privesti garantirovanuyu dalnost Cirkona do 1000 km.
  10. f.8vb
    f.8vb Сегодня, 14:09 Новый
    • 7
    • 7
    0
    Почему автор решил что ни одна страна мира не реализует программы по созданию гиперзвукового оружия, США и Китай реализуют и тоже испытывают.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 14:17 Новый
      • 6
      • 5
      +1
      У США и Китая,судя по имеющейся информации, именно гиперзвуковые планирующие блоки разрабатываются ,как у нас Ю-71 ,но у них не разрабатываются ГКР (гиперзвуковые крылатые ракеты) с ГПВРД ( гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель).А это немного другое.
      1. Wedmak
        Wedmak Сегодня, 14:35 Новый
        • 6
        • 4
        +2
        Чой та нету? А это что под крылом висит?
      2. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 14:51 Новый
        • 2
        • 3
        -1
        Цитата: OrangeBigg
        с ГПВРД ( гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель)

        Тезка, hi
        Сдается мне, что там стоит кольцевой детонационный ГЗД на смесевом топливе...Поэтому:
        ... это немного другое.

        АГА. yes
    2. Оператор
      Оператор Сегодня, 14:30 Новый
      • 11
      • 8
      +3
      Не надо путать моторный гиперзвук (который сейчас имеется только у России) с безмоторным, который освоен во многих странах с момента запуска баллистических ракет со скоростью полета свыше 5 М еще 70 лет назад.

      И да: в России испытывают моторный гиперзвук с постановкой на вооружение в следующем году, а в США и Китае только разрабатывают - с неясным исходом, вестимо.
  11. Оператор
    Оператор Сегодня, 14:18 Новый
    • 5
    • 11
    -6
    Анонимный автор заметки как всегда в своем репертуаре - обязательно нужно запостить хоть небольшую, но дезу о якобы 500 км дальности единственной в мире гиперзвуковой крылатой ракеты (типа куда же вам русским в наш кошерный ряд). А как же иначе - ВВП врет, а ОБС всегда права laughing

    Если бы речь шла о чем-то родном афромериканском или еврейском, обязательно написали бы "свыше 1000 км" (сославший на тот же ОБС).
  12. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 14:28 Новый
    • 4
    • 4
    0
    Гиперзвуковая скорость ракеты позволяет ей поражать цель, оставаясь неуязвимой для любого современного средства противоракетной обороны.
    так уж и неуязвимой? думаю на встречных курсах вполне сбиваемая, но вероятность перехвата конечно меньше
  13. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:33 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Хорошо бы еще сделать авиационный вариант и мини вариант для тактических истребителей
  14. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 14:33 Новый
    • 3
    • 3
    0
    как нет на сегодняшний день и реализуемых перспективных программ по его созданию.

    Ну почему? США же испытывают же десяток лет прототипы.
    А судя по их заявлениям, мы у них технологию этих ракет сперли. )))) Каким образом не понятно, но сперли. Наше МО похоже много не договаривает, т.к. либо изобрели машину времени, либо связались в высокоразвитой цивилизацией.
  15. Чарик
    Чарик Сегодня, 14:45 Новый
    • 0
    • 0
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=KYKvp-fTHgo ни плохое киношко от Караула
  16. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 14:49 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Почему в кавычках, у амерзов есть лучше?
    «Не имеет аналогов»
  17. senima56
    senima56 Сегодня, 14:54 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    В добрый путь! good Но теперь следите строго, чтобы наши "азиатские партнёры" технологию не увели! hi С них станется! negative
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:07 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Давайте просто скажем, что оружие возмездия у России есть и будет всегда.
    Никакой супостат не сможет наехать на нашу страну безнаказанно.
    И как очевидное признаем, что все это дорого .... но других вариантов, пока, НЕТ!
  19. Torak
    Torak Сегодня, 15:11 Новый
    • 2
    • 7
    -5
    Цитата: Piramidon
    Цитата: kot28.ru
    Ща набегут всепропальщики

    Они уже парад в честь Дня ВМФ ту. интенсивно помоями поливают. "На фига столько денег на флот грохают, когда голодные, беременные, малолетние, медсестры, учителя и пенсионеры вокруг помоек мрут, как мухи"

    У меня из знакомых 7 учителей. Все на авто из салонов. 5 из них рассекают на авто дороже 2 млн. 2- дороже 1,5 мл.Никто из них кредит не брал.
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 18:57 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Уазик. И ни каких миллионов. Прет как танк который грязи не боится, военные мосты с блоками и все дела. Кредит тоже не брал.
  20. Сергей Куликов_3
    Сергей Куликов_3 Сегодня, 15:14 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Прекратите пугать страусов! Палуба железная...
  21. Старый26
    Старый26 Сегодня, 15:56 Новый
    • 7
    • 3
    +4
    Цитата: Кирилл Г...
    А это действительно целесообразно пригонять на парад со всех флотов корабли, кроме разве что ТОФ? Корабли с ЧФ и СФ сегодня на параде видел. +наверняка с КАФл.
    Может лучше на эти деньги больше выходов на боевую подготовку организовать... Больше стрельб провести.....

    Это, Кирилл, нововведение последних лет. Исключительно для количества. Мало того, что кораблей основных классов (1-2 ранга) там единицы, так и других не столь много. Вот и получается, что гонят "Буян-М" с Каспия, что-то с Северного флота, что-то с Черноморского. В результате на Балтике "полноценный" парад. Ну а высказывание в заголовке заметки -
    «Не имеет аналогов»: в России завершаются испытания гиперзвуковых ракет «Циркон»

    вообще смех. Во-1 идет в разрез с текстом статьи, где сказано, что испытания проходят успешно (данные пресс-службы МО). Во-2 авторы заголовка считают, что второй пуск с борта надводного корабля (ни разу еще не стреляли с ПЛ, ни в надводном, ни в подводном положении) - это ЗАВЕРШЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ??? Ставят телегу впереди лошади. испытания идут - и слава богу, но зачем урякать о завершении испытаний? не дай бог, что-то пойдет не так при пусках с ПЛ и завершение испытаний сдвинут право на полгода-год, как эти урякалки будут выглядеть с их ЗАВЕРШЕНИЕМ ИСПЫТАНИЙ

    Цитата: Кирилл Г...
    Цитата: Wedmak
    На Цирконах не ЯБЧ стоит все же.


    ЯБЧ на таких ПКР всегда предусматривают.

    Кирилл! Там настолько плотная компановка, что вообще непонятно, куда там будет помещаться боевое оснащение. По сути в "зубилообразный" обтекатель заряд не засунуть. А далее идет нехилый гиперзвуковой двгатель, запасы топлива и система управления. Места там очень мало. К тому же смысл ставить туда ядерный заряд вместо того же "ударного ядра", когда кинетический удар таким зарядом (болванкой) будет на порядок более мощным, чем если бы было обычное ВВ. Ядерное боевое оснащение - все же достаточно габаритное изделия и честно говоря не могу представить, от чего туда можно засунуть ядерный заряд...

    Цитата: Горный стрелок
    Нечем крыть "партнёрам"?

    Да не будьте наивным. Как подходили их АУГ на допустимую для них дистанцию на Севере и на ТОФе - так и будут подходить. Несмотря на то, что и ранее были противокорабельные ракеты с дальностями более 500 км. Или вы думаете, что каждый такой подход на сотню миль к нашему побережью будет сопровождаться залпами "Цирконов"???
  22. Klingon
    Klingon Сегодня, 16:17 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: tihonmarine
    Цитата: Vestnik
    Циркон , как звучно в русских душах это слово звучит ,особенно у мореманов ..!
    Яркий полудрагоценный камень, название которого так часто вводит в заблуждение. Камень успеха, помогающий достигать поставленных целей. Успеха российскому флоту и оружия.

    часто путают собственно Циркон ( ZrSiO4) с кубическим диоксидом циркония - который используется в ювелирных изделиях из за своего яркого блеска схожего с блеском бриллиантов. Циркон химически очень устойчивый минерал, поэтому вкрапления его в горных породах используют для определения их возраста
  23. 123456789
    123456789 Сегодня, 18:30 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Хлеба и зрелищ! С латинского: Pattern et circenses!
  24. Дядя Изя
    Дядя Изя Сегодня, 18:48 Новый
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    0
    Да кокой нибудь мрк может Цирконом потопить фрегат текандерогу или поболее что
  25. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:23 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Эта новость была предсказуема.Зря чтоли слив организовали,с Адмиралом Горшковым пару недель назад.500 км это для партнеров,а на самом деле "500 км".Да и считаю без спец боеприпаса Циркон использовать расточительно. drinks