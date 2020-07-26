«Не имеет аналогов»: в России завершаются испытания гиперзвуковых ракет «Циркон»

Сегодня главное военное ведомство распространило сообщение о завершающемся этапе испытаний ракетного комплекса нового поколения. Речь идёт о гиперзвуковом ударном ракетном оружии «Циркон» морского базирования.
По заявлению Минобороны России, испытания ракет «Циркон» проходят успешно. Испытательные пуски этих гиперзвуковых ракет осуществлялись с борта фрегата «Адмирал Горшков». Добавлено, что в ходе испытаний гиперзвуковые ракеты «Циркон» подтвердили характеристики тактико-технического плана.
В Минобороны сообщают, что «Циркон» подтвердил параметры по дальности и точности поражения целей, а также по скоростям полёта – скорость «Циркона» многократно превосходит скорость звука (около 8 Махов). Гиперзвуковая скорость ракеты позволяет ей поражать цель, оставаясь неуязвимой для любого современного средства противоракетной обороны.
Ранее сообщалось, что дальность таких ракет составляет 500 км. При этом предполагается, что такой вариант по дальности может быть превзойдён самим "Цирконом" в зависимости от модификации. Известно, что вооружать «Цирконами» в ВМФ России планируется не только надводные боевые корабли, но и подводные лодки.
«Циркон» - это тот случай оружия, когда можно со всей уверенностью говорить «не имеет аналогов в мире», так как действительно ни у одной страны мира нет подобного оружия, как нет на сегодняшний день и реализуемых перспективных программ по его созданию.