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Показано воздействие взрывной волны от авиабомбы GBU-43/B

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Показано воздействие взрывной волны от авиабомбы GBU-43/B

Одной из наиболее мощных авиационных бомб неядерного типа на сегодняшний день является GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast). Бомба эксплуатируется исключительно Соединёнными Штатами Америки, причём неоднократно использовалась в боевых действиях.


Одно из основных назначений авиабомбы GBU-43/B MOAB – подрыв подземных тоннелей, в том числе и скрытых в недрах горных массивов.

Высокая мощность этого авиационного боеприпаса обеспечивается внушительной массой взрывчатого вещества. Таким веществом в данном случае выступает H-6, которое имеет мощность, превышающую мощность тротила больше чем на треть. Мощность взрыва одной такой бомбы оценивается примерно в 11,45 т в тротиловом эквиваленте.

В числе боевых применений GBU-43/B MOAB, которую в США часто называют матерью всех авиабомб, - Афганистан. В частности, ВВС США использовали эти бомбы для уничтожения сети тоннелей, использовавшихся террористами так называемого «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещённая в России). Во время операции 2017 года в США говорили об обрушении тоннелей и гибели по меньшей мере 90 боевиков.

Сброс может быть осуществлён на специальной платформе, от которой GBU-43/B отсоединяется на начальной фазе полёта. Платформа спускается на специальном парашюте, а авиабомба переходит к свободному падению.


На представленных ниже кадрах показано воздействие взрывной волны при использовании авиационной бомбы GBU-43/B. Съёмка велась с расстояния не менее 1,5 км. Взрывная волна сбивает направление съёмки видеокамеры, установленной на бронемашине. И всё...

Использованы фотографии:
https://commons.wikimedia.org/U.S. Department of Defense
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Авиационная бомба объёмного взрыва — главный неядерный аргумент Ту-160
Отечественные глубинные бомбы
27 комментариев
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  1. Vestnik
    Vestnik Сегодня, 13:56 Новый
    • 13
    • 17
    -4
    И что ? Пусть сперва к цели приблизяться серьезной..А так в афгане мочить будут пещеры талибов.,которые их героин сожгли в караване
    1. Чарик
      Чарик Сегодня, 14:30 Новый
      • 4
      • 3
      +1
      устранили конкурентов скорее всего
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 15:55 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Да ладно критиковать.
        Нормальная бомба. Думаю, зданию или бомбоубежищу пофиг, 11 на неё тонн тротила сбросили или 44 тонны "Папы всех бомб", результат практически одинаков. Способы применения тоже одинаковые.
        Есть создателям, чем гордиться.
        А по применению - такой бомбой по деревням бомбить не станут. По крайней мере сейчас. Вот по полям, или тайным базам - в самый раз. Так что применение - достаточно "чистое", мало затрагивающее гражданских.
        1. Чарик
          Чарик Сегодня, 18:55 Новый
          • 0
          • 0
          0
          а где критика энтой бомбы
  2. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 14:02 Новый
    • 8
    • 8
    0
    Это серьёзно или нет?))

    Без подковырки спрашиваю lol

    Пару лет назад,с небольшой разницей из разных акваторий,две наши подводные лодки отстрелялись успешно..
    Этого достаточно,что бы в хлам превратить небольшую страну,Польшу например..
  3. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 14:26 Новый
    • 5
    • 8
    -3
    Судя по минусу,кто то имеет особое мнение.

    Для локальных конфликтов?Типо Сирии?
    Или просто нужна?
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 16:32 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: ЛМН
      Для локальных конфликтов?

      Да.
      По большому счёту это наследница "косильщика маргариток", предназначенного изначально для расчистки площадок приземления/десантирования в джунглях и прочих подобных местностях.

      Но как "косильщика маргариток", так и "мат всех бомб" американцы используют преимущественно для запугивания. В локальных войнах.
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 16:48 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Почему то так и подумалось..ни за чем.

        Спасибо hi
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 16:53 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: ЛМН
          Почему то так и подумалось..ни за чем.

          Ну почему, если у противника нет ПВО вовсе, можно и применить. В некоторых случаях.

          Вон, в Сирии от "бочковых бомб" боевики сильно истерят. А тут по сути большая бочковая бомба, к тому же управляемая
          1. ЛМН
            ЛМН Сегодня, 17:16 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Вон, в Сирии от "бочковых бомб" боевики сильно истерят

            Отлично smile

            РФ как я понимаю,не стоит гнаться за #мамайбомбой))
          2. Чарик
            Чарик Сегодня, 18:59 Новый
            • 0
            • 0
            0
            системой спутникового наведения-это разве управляемая-я просто не в курсе-или управляемая-по лазеру или по тв -типа КАБ-она что со спутника управляется(моаб)-я вижу свободное падение +парашют
            1. Лопатов
              Лопатов Сегодня, 19:07 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: Чарик
              системой спутникового наведения-это разве управляемая

              Конечно управляемая.

              Можно спорить на тему, является ли она высокоточной. То есть обеспечивающей поражение цели с вероятностью более 0.5.
              Но управляемой- однозначно.
  4. Чарик
    Чарик Сегодня, 14:29 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    100летнее видео
    1. dauria
      dauria Сегодня, 15:54 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      100летнее видео


      Зато хорошо подтверждающее правило кубов. Хочешь увеличить радиус поражения в 10 раз - увеличь мощность в 1000 раз. Всякой цели ( по степени защищённости ) свой боеприпас. Людей на открытой местности лучше засыпать кассетными малявками по 5 кг, танкам и дотам хватит ФАБ -250-ток, а это чудо только скалы ковырять.
      Заодно понятно, почему "кузькина мать" в 50 мгт никому не нужна. 10 шт по 500 кт сделают ту же работу на большей площади.
  5. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 14:35 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Так полосатые в афгане вроде как с талибами,а не с игиловцами?
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 14:50 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Игил там часть территории контролировало.

      Хотя для некоторых стран,Игил где привидится им request
    2. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 16:24 Новый
      • 0
      • 2
      -2
      Цитата: Андрей ВОВ
      Так полосатые в афгане вроде как с талибами,а не с игиловцами?

      Какая разница? Давайте ещё будем разбираться с сортами международных террористов. В основе, одно и тоже, религиозный мусульманский экстремизм. Кстати, и те и другие, порождение США, и теперь другим приходится разгребать это американское гуано. Как на Ближнем Востоке, так и в других странах. В том числе и в России.
  6. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 14:45 Новый
    • 6
    • 6
    0
    В России есть ПАПА всех авиационных бомб, в раза 2-3 вроде мощнее.....и компактнее
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:33 Новый
      • 0
      • 0
      0
      В России есть ПАПА всех авиационных бомб, в раза 2-3 вроде мощнее.....и компактнее

      Масса взрывчатого вещества, кг 7100 кг
      Мощность взрыва 44 т
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:58 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Боеприпас специального назначения, техника для доставки тоже не всякая подойдёт!
    Можно такую иметь, а можно и не иметь, принципиального значения не имеет.
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 15:22 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: rocket757
      Можно такую иметь, а можно и не иметь, принципиального значения не имеет.

      Ну хоть кто то ответил.. hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:25 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Тему уже обсуждали, тогда это было новостью.
        1. ЛМН
          ЛМН Сегодня, 15:27 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Извиняюсь,я не в теме hi
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 15:40 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Нон проблем. Можно подумать, все и всё просматривают, комментируют. Сам такой, только то, что интэрэсно для меня, читаю.
  8. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 15:20 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Кто отвечает за новости на ВО? Ролик 2017го года. Мусолят регулярно.
    1. Dreamboat
      Dreamboat Сегодня, 15:45 Новый
      • 2
      • 3
      -1
      Ну надо же "полосатым чем-то хвастаться. Вот "беспрецендентно" человека в космос запустили.... Большую бочку со взрывчаткой с самолета скинули..
      1. fider
        fider Сегодня, 16:25 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Так полосатые и не хвастаются. Это ВО их рекламирует. wassat