Показано воздействие взрывной волны от авиабомбы GBU-43/B

Одной из наиболее мощных авиационных бомб неядерного типа на сегодняшний день является GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast). Бомба эксплуатируется исключительно Соединёнными Штатами Америки, причём неоднократно использовалась в боевых действиях.
Одно из основных назначений авиабомбы GBU-43/B MOAB – подрыв подземных тоннелей, в том числе и скрытых в недрах горных массивов.
Высокая мощность этого авиационного боеприпаса обеспечивается внушительной массой взрывчатого вещества. Таким веществом в данном случае выступает H-6, которое имеет мощность, превышающую мощность тротила больше чем на треть. Мощность взрыва одной такой бомбы оценивается примерно в 11,45 т в тротиловом эквиваленте.
В числе боевых применений GBU-43/B MOAB, которую в США часто называют матерью всех авиабомб, - Афганистан. В частности, ВВС США использовали эти бомбы для уничтожения сети тоннелей, использовавшихся террористами так называемого «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещённая в России). Во время операции 2017 года в США говорили об обрушении тоннелей и гибели по меньшей мере 90 боевиков.
Сброс может быть осуществлён на специальной платформе, от которой GBU-43/B отсоединяется на начальной фазе полёта. Платформа спускается на специальном парашюте, а авиабомба переходит к свободному падению.
На представленных ниже кадрах показано воздействие взрывной волны при использовании авиационной бомбы GBU-43/B. Съёмка велась с расстояния не менее 1,5 км. Взрывная волна сбивает направление съёмки видеокамеры, установленной на бронемашине. И всё...
Ударная волна от американской "матери всех авиабомб" GBU-43/B MOAB pic.twitter.com/IiHb59o8fM— Volodin-Topwar (@VolodinTopwar) July 26, 2020