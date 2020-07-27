Аналитика

В ЛДНР опять перемирие. Военные не верят, патриоты паникуют

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Бесконечная история



Вы не поверите, но 26 июля в пресс-службе народной милиции ДНР заявили о наступлении 27 июля полного и бессрочного прекращения огня. Соответствующие договорённости были достигнуты контактной группой во время переговоров 22 июля. Договорённости предусматривают мораторий на любые наступательные и диверсионные действия, ведение огня, использование снайперов, размещение вооружения в населенных пунктах, а также предполагает дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Перемирие якобы должно продлиться до тотального разрешения конфликта на Донбассе.

«В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие»,

— заявил глава НМ ДНР Денис Синенков.

Примечательно, что практически ровно год назад также было заключено «полное», «глобальное» перемирие, продлившееся приблизительно около двух часов и завершившиеся кровопролитной бойней, сопоставимой с уровнем насилия и интенсивностью обстрелов 2015 года.

Зеркальная истерика


Заявленное перемирие спровоцировало симметричную реакцию среди караул-патриотов по обе стороны линии разграничения. Это забавно, но уже не в первый раз выясняется, что риторика и даже аргументация у апокалиптически настроенных граждан совершенно идентичны. На сегодняшний день формула следующая: противник не будет соблюдать перемирие и станет обстреливать наших беззащитных ребят, а осмелившихся ответить на провокацию распнут кровожадные чекисты.

«Для удобства описания происходящего «официальные представители НМ ЛНР» ещё этой зимой освоили использование прекрасной формулировки: «вышедшие из-под контроля формирования ВСУ». То есть перемирие будет украинской стороной неукоснительно соблюдаться, и только «вышедшие из-под контроля формирования ВСУ» будут продолжать обстрелы, вызывая, как и прежде, негодование и озабоченность подписантов. А вышедшие из-под контроля службы РАВ и ГСМ будут отпускать им БК и топливо. И вышедшие из-под контроля финчасти — платить зарплаты. Разумеется, меры по контролю за использованием вооружения на ЛБС с нашей стороны будут, как и прежде, в прямой зависимости от дебилизма прибывающих «подкидышей». Но это уже будет иметь сильно второстепенное значение, потому что дураков работать на передовой мишенями они уже сейчас в нужных количествах найти не могут»,

— пишет телеграм-канал «2.infantry».

Безусловно, это действительно вполне реалистичный прогноз. В то же время большинство более умеренных комментаторов, в том числе из военнослужащих, считают, что перемирие вообще останется незаметным и традиционно продлится несколько минут или часов, а потом всё вернётся на круги своя.

Песни о главном


Да, конечно, очень хотелось бы верить в очередное перемирие; в то, что переговорщики достигли наконец консенсуса и населённые пункты вдоль линии разграничения вздохнут свободно. Жаль, что оснований для этой веры ровно ноль. Тем более что украинские подразделения на линии разграничения за эти годы уже не раз убедительно доказали, что указы Киева им безразличны. Вероятно, у Зеленского могли бы попытаться навести среди ВСУ порядок и добиться соблюдения перемирия, но отнюдь не факт, что у них получится, да и зачем им это делать?

Ждать, конечно, недолго: с перемирием всё станет понятно практически сразу. Куда менее очевидна дальнейшая судьба виртуальных Минских соглашений и, разумеется, непризнанных республик. Пока создаётся впечатление, что ЛДНР уготован какой-то новый формат, включающий в себя все проблемы, с которыми столкнулись ПМР, Северная Осетия и Абхазия, но при этом лишённый всех положительных сторон их существования.
Автор:
Использованы фотографии:
novorossia.su
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35 комментариев
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  1. Инсургент
    Инсургент Сегодня, 15:10 Новый
    • 13
    • 5
    +8
    В ЛДНР опять перемирие. Военные не верят, патриоты паникуют

    Очередной "кричащий" провокационный заголовок.

    От чего Я( а себя я считаю патриотом малого Донбасса и большой России ) должен паниковать ?

    "Военные не верят"... Конечно не верят,потому что ПОЛИТИКИ ,как всегда ничего не достигли...
    1. НасРать
      НасРать Сегодня, 15:20 Новый
      • 5
      • 4
      +1
      Цитата: Инсургент
      [b]

      От чего Я( а себя я считаю патриотом малого Донбасса и большой России ) должен паниковать ?



      от безразличия...

      Хотя бы по количеству комментов на данную новость(и это на ВО!)..мой коммент четвертый за 20 с лишнем минут от опубликования статьи... а если вспомнить 2014 год в это же время, то реакция на новости от ЛДНР была мгновенной и массовой...
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 15:22 Новый
        • 11
        • 7
        +4
        Цитата: НасРать
        от безразличия...

        fool
        Да,очевидно "исключительно из-за безразличия" я вскоре буду гражданином РФ...
        1. НасРать
          НасРать Сегодня, 15:24 Новый
          • 4
          • 9
          -5
          Цитата: Инсургент
          Цитата: НасРать
          от безразличия...

          fool
          Да,очевидно "исключительно из-за безразличия" я вскоре буду гражданином РФ...

          Это спасибо скажите главнокомандующему В.В. Путину.. Он Вас не забывает...
          Хотя, я слышал - Вы не сторонник Путина... вряд ли скажете ему спасибо...
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 15:25 Новый
            • 5
            • 5
            0
            Цитата: НасРать
            Это спасибо скажите главнокомандующему В.В. Путину.. Он Вас не забывает...

            Если так,то тем более, ещё раз : Что там с поводом для паники ?
            1. НасРать
              НасРать Сегодня, 15:32 Новый
              • 4
              • 9
              -5
              Цитата: Инсургент
              Цитата: НасРать
              Это спасибо скажите главнокомандующему В.В. Путину.. Он Вас не забывает...

              Если так,то тем более, ещё раз : Что там с поводом для паники ?

              Странно, от Вас слышать уважительные нотки в адрес президента России..

              Вот прошло 40 минут, а комментов по статье как не было, так и нет... только Ваши восторги от скорого получения гражданства РФ...
              1. Инсургент
                Инсургент Сегодня, 15:38 Новый
                • 8
                • 3
                +5
                Цитата: НасРать
                Странно, от Вас слышать уважительные нотки в адрес президента России..

                Странно видеть комментарий,"уличающий" меня в уважении к ВВП...

                Я могу быть критичным к действиям Путина или иного руководства РФ,но подозревать меня в неуважении Президента РФ - НОНСЕНС yes .
                1. НасРать
                  НасРать Сегодня, 15:43 Новый
                  • 0
                  • 7
                  -7
                  Цитата: Инсургент
                  Цитата: НасРать
                  Странно, от Вас слышать уважительные нотки в адрес президента России..

                  Странно видеть комментарий,"уличающий" меня в уважении к ВВП...

                  Я могу быть критичным к действиям Путина или иного руководства РФ,но подозревать меня в неуважении Президента РФ - НОНСЕНС yes .

                  Ваша критика полна презрения ... и к стати вы так и не написали благодарственных слов Путину за гражданство, постоянно пытаетесь уйти от этого.. закрываясь красивыми словечками...вот это НОНСЕНС!
                  1. Инсургент
                    Инсургент Сегодня, 15:45 Новый
                    • 5
                    • 4
                    +1
                    Цитата: НасРать
                    Ваша критика полна презрения ...

                    "Пруфы",цитаты из моей критики ВВП будут,или обойдётесь пустым "бла,бла,бла" ?
                    1. НасРать
                      НасРать Сегодня, 15:50 Новый
                      • 1
                      • 7
                      -6
                      Цитата: Инсургент
                      Цитата: НасРать
                      Ваша критика полна презрения ...

                      "Пруфы",цитаты из моей критики ВВП будут,или обойдётесь пустым "бла,бла,бла" ?

                      Постоянные читатели ВО из без пруфов все знают... так что бла бла не прокатит..
                      Да и Ваш ответ говорит сам за себя..
                      .
                      Цитата: Инсургент

                      Странно видеть комментарий,"уличающий" меня в уважении к ВВП...

                      .


                      По факту, Вы прямо сказали, что не уважаете ВВП.... Какие еще пруфы вы ждете?
                      1. Инсургент
                        Инсургент Сегодня, 15:55 Новый
                        • 4
                        • 2
                        +2
                        Цитата: НасРать
                        Постоянные читатели ВО из без пруфов все знают... так что бла бла не прокатит..

                        Ясно yes ,ник-нейм НасРать всё определяет - явился ,нагадил безоснавательно и бездоказательно, и свалил...
                      2. НасРать
                        НасРать Сегодня, 15:58 Новый
                        • 2
                        • 7
                        -5
                        Цитата: Инсургент
                        Цитата: НасРать
                        Постоянные читатели ВО из без пруфов все знают... так что бла бла не прокатит..

                        Ясно yes ,ник-нейм НасРать всё определяет - явился ,нагадил безоснавательно и бездоказательно, и свалил...

                        Последнее дело скатываться к обсуждению ника...тьфу...я был о вас все же лучшего мнения...
                      3. Инсургент
                        Инсургент Сегодня, 16:01 Новый
                        • 6
                        • 6
                        0
                        Цитата: НасРать
                        Последнее дело скатываться к обсуждению ника...

                        Так в тебе тролль,ничего человеческого,кроме твоих фекалий, для мало-мальски достойного обсуждения ,ничего более нет request

                        Тем боле ник,в таком написании : НасРать - ТВОЙ, ты его сам выбирал,и никто его тебе не навязывал.

                        А значит - ассоциируешь себя с срачем.
                      4. НасРать
                        НасРать Сегодня, 16:03 Новый
                        • 2
                        • 7
                        -5
                        Цитата: Инсургент
                        Цитата: НасРать
                        Последнее дело скатываться к обсуждению ника...

                        Так в тебе тролль,ничего человеческого,кроме твоих фекалий, для мало-мальски достойного обсуждения ,ничего более нет request

                        То что Вы с Украины, многое объясняет в вашем поведении... hi
                      5. Инсургент
                        Инсургент Сегодня, 16:04 Новый
                        • 7
                        • 3
                        +4
                        Цитата: НасРать
                        То что Вы с Украины, многое объясняет в вашем поведении...

                        fool Я с Донбасса.
                      6. НасРать
                        НасРать Сегодня, 16:06 Новый
                        • 1
                        • 8
                        -7
                        Цитата: Инсургент
                        Цитата: НасРать
                        То что Вы с Украины, многое объясняет в вашем поведении...

                        fool Я с Донбасса.

                        Одно другого не отменяет...Поведение человека с украины.. hi
                      7. Инсургент
                        Инсургент Сегодня, 16:08 Новый
                        • 5
                        • 2
                        +3
                        Цитата: НасРать
                        Одно другого не отменяет...


                        Отменено давно. Документально с 11 мая 2014г.

                        Цитата: НасРать
                        Поведение человека с украины..

                        Заладил одно и то же... Упоротый.
                      8. НасРать
                        НасРать Сегодня, 16:16 Новый
                        • 1
                        • 9
                        -8
                        Цитата: Инсургент

                        Заладил одно и то же... Упоротый.

                        Интересуюсь психологией и Вы мой подопечный уже около часа...
                      9. Инсургент
                        Инсургент Сегодня, 16:22 Новый
                        • 4
                        • 3
                        +1
                        Цитата: НасРать
                        Интересуюсь психологией и Вы мой подопечный уже около часа...

                        Да ты тугодум...

                        Мне хватило минут ,чтоб раскусить твою тухлую тушёнку,ещё 17.07. в статье :
                        https://topwar.ru/173171-ukraina-vyhodit-iz-minskih-soglashenij.html#comment-id-10601443

                        А теперь,прими пилюлю,и в коечку yes
                      10. НасРать
                        НасРать Сегодня, 16:34 Новый
                        • 1
                        • 6
                        -5
                        Цитата: Инсургент
                        Цитата: НасРать
                        Интересуюсь психологией и Вы мой подопечный уже около часа...

                        Да ты тугодум...

                        Мне хватило минут ,чтоб раскусить твою тухлую тушёнку,ещё 17.07. в статье :
                        https://topwar.ru/173171-ukraina-vyhodit-iz-minskih-soglashenij.html#comment-id-10601443


                        прекрасно... я действительно подбирал кандидатуру и Вы тогда мне подошли по психотипу, вижу не ошибся. ..я еще буду с Вами беседовать....чувствуется нервное напряжение у Вас сейчас повышенное...извините отвлекся.... так вот .. сейчас сеанс закончен.. приходите в себя.... до скорых встреч! hi
                      11. Инсургент
                        Инсургент Сегодня, 16:43 Новый
                        • 6
                        • 2
                        +4
                        Цитата: НасРать
                        приходите в себя.... до скорых встреч!

                        Однако какой трогательный тронутый...
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 18:27 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Инсургент
          А значит - ассоциируешь себя с срачем.

          У меня соседка закончила пединститут, работы в школе нет, закончила курсы трёх месячные в Пскове. Сейчас не то психолог, не то психоаналитик. Теперь в школе работа появилась, да своя клиентура, деньги появились. Дед говорил, учись на зубного врача или психолога.
  • tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:59 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Цитата: Инсургент
    Я могу быть критичным к действиям Путина или иного руководства РФ,но подозревать меня в неуважении Президента РФ - НОНСЕНС

    Уважаю !!!
    1. Dzot
      Dzot Сегодня, 18:09 Новый
      • 1
      • 4
      -3
      Цитата: tihonmarine
      Цитата: Инсургент
      Я могу быть критичным к действиям Путина или иного руководства РФ,но подозревать меня в неуважении Президента РФ - НОНСЕНС

      Уважаю !!!

      Да врет он Влад ! negative
  • g1v2
    g1v2 Сегодня, 15:36 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Ну а какой реакции ожидали? Идет вялотекущий конфликт по типу карабахского. Перестрелки воспринимаются как фон и обычное дело. Погибшие воспринимаются примерно как погибшие в дтп. Периодически происходят какие-то обострения и тогда интерес у людей проявляется , чисто чтобы узнать что там происходит и потом снова гаснет. Вон как сейчас Армения и Азербайджан обострили ситуацию у себя и снова начинает гаснуть интерес вместе с бд. request
    Даже на украине , где в общем-то и идет война , обывателей куда больше интересуют другие проблемы - тарифы, рост цен, коронавирус и тд. Война - это где-то на востоке. Периодически атошников привозят им хоронить , но для обывателей те уже давно стали проблемой. Одна рубрика "еженедельная камбуля" чего стоит. Для многих лучше бы эти атошники и не возвращались. request
    Ну а для нас в РФ, эта война стала уже чем-то далеким по факту. Хотя у меня только трое парней с Донбасса работают. И с остальной части украины еще больше . Так вот ни парни с Донбасса , ни с украины о войне практически не вспоминают. Все уже устроились , обжились в Питере и если раньше постоянно обсуждали новости с Донбасса, то сейчас - о футболе, ремонте, машинах,медицине и тд. request
    1. НасРать
      НасРать Сегодня, 15:39 Новый
      • 1
      • 6
      -5
      Цитата: g1v2

      Все уже устроились , обжились в Питере и если раньше постоянно обсуждали новости с Донбасса, то сейчас - о футболе, ремонте, машинах,медицине и тд. request

      ну, о чем я и говорю...
      По ящику последнее время перестали гнать пургу про Украинские дела - надоели всем хуже паренной репы...
      1. g1v2
        g1v2 Сегодня, 16:34 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Ну тут надо понимать, что госсми начинают гнать волну , когда есть вероятность каких-то серьезных действий. Ну . например, когда реально готовились к возможному обострению с турками , то сми начали вскрывать все грехи султана. С чисто утилитарной функцией - надо обывателю, который вообще ничего в окружающем мире не понимает быстро и понятно объяснить почему мы с этими парнями возможно будем воевать. Проблемы решены, отношения наладились и все сразу стихло моментом.
        Так же и с украиной . Когда есть вероятность того, что придется применять против нее какие-то меры вплоть до военных , то начинается артподготовка в сми и украина из каждого утюга.Чтобы каждому обывателю стало понятно - кого, за что и почему. Когда все успокаивается и вероятность конфликта падает , то все стихает. Это нормально. Тем более что это для украинского общества "страна-агрессор" это главная тема, а ВВП отвечает за все плохое , чуть ли не в подъездах у них мочится. Для нас украина - это далеко не центр мира.
  • pereselenec
    pereselenec Сегодня, 17:04 Новый
    • 1
    • 4
    -3
    Цитата: НасРать
    Хотя бы по количеству комментов на данную новость(и это на ВО!)..мой коммент четвертый за 20 с лишнем минут от опубликования статьи... а если вспомнить 2014 год в это же время, то реакция на новости от ЛДНР была мгновенной и массовой...


    Кстати, да. В 2014 году любая статья про Донбасс собирала по 800-900 комментов. Сейчас, к сожалению, на ЛДНР внимания почти никто не обращает в России.
  • Dzot
    Dzot Сегодня, 18:06 Новый
    • 1
    • 5
    -4
    Цитата: НасРать
    от безразличия...

    И циничности ..!
    Цитата: НасРать
    Хотя бы по количеству комментов на данную новость(и это на ВО!)..мой коммент четвертый за 20 с лишнем минут от опубликования статьи... а если вспомнить 2014 год в это же время, то реакция на новости от ЛДНР была мгновенной и массовой...

    Зачистили большинство на сайте ..Вот инсургенты тут остались ..
    Читаем их и прочих сви д и т.д. А больше инфы НЕТ НасРать!
    Вот так и выживаем хе хе
  • iouris
    iouris Сегодня, 19:54 Новый
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    Цитата: Инсургент
    Очередной "кричащий" провокационный заголовок.

    Не "очередной заголовок" и не "провокация", а непрекращающаяся кампания. Идеологические диверсии на постоянной основе.
  • parusnik
    parusnik Сегодня, 15:11 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Это перемирие, да богу в уши....
  • Deniska999
    Deniska999 Сегодня, 15:12 Новый
    • 4
    • 3
    +1
    ЛДНР надолго застрянут в статусе Южной Осетии и Абхазии. Неудивительно. Чемодан без ручки для обеих сторон.
  • Владимир Машков
    Владимир Машков Сегодня, 15:54 Новый
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    0
    Как и Егор я АБСОЛЮТНО не верю в миролюбие великоукров и глобальное вечное перемирие. Они ОБЯЗАТЕЛЬНО сорвут его. Вопрос только КОГДА, сколько они продержатся без обстрелов. Причём ОБЯЗАТЕЛЬНО объявят, что перемирие сорвали ЛДНРовцы!
  • Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 16:27 Новый
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    • 0
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    Ха-ха сказала Красная шапочка и подумала обратное.
  • Кронос
    Кронос Сегодня, 17:27 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Это какие положительные стороны существования в ПМР, Северная Осетии и Абхазии?