В ЛДНР опять перемирие. Военные не верят, патриоты паникуют

Бесконечная история

«В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие »,

Зеркальная истерика

«Для удобства описания происходящего «официальные представители НМ ЛНР» ещё этой зимой освоили использование прекрасной формулировки: «вышедшие из-под контроля формирования ВСУ». То есть перемирие будет украинской стороной неукоснительно соблюдаться, и только «вышедшие из-под контроля формирования ВСУ» будут продолжать обстрелы, вызывая, как и прежде, негодование и озабоченность подписантов. А вышедшие из-под контроля службы РАВ и ГСМ будут отпускать им БК и топливо. И вышедшие из-под контроля финчасти — платить зарплаты. Разумеется, меры по контролю за использованием вооружения на ЛБС с нашей стороны будут, как и прежде, в прямой зависимости от дебилизма прибывающих «подкидышей». Но это уже будет иметь сильно второстепенное значение, потому что дураков работать на передовой мишенями они уже сейчас в нужных количествах найти не могут»,

Песни о главном

Вы не поверите, но 26 июля в пресс-службе народной милиции ДНР заявили о наступлении 27 июля полного и бессрочного прекращения огня. Соответствующие договорённости были достигнуты контактной группой во время переговоров 22 июля. Договорённости предусматривают мораторий на любые наступательные и диверсионные действия, ведение огня, использование снайперов, размещение вооружения в населенных пунктах, а также предполагает дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Перемирие якобы должно продлиться до тотального разрешения конфликта на Донбассе.— заявил глава НМ ДНР Денис Синенков.Примечательно, что практически ровно год назад также было заключено «полное», «глобальное» перемирие, продлившееся приблизительно около двух часов и завершившиеся кровопролитной бойней, сопоставимой с уровнем насилия и интенсивностью обстрелов 2015 года.Заявленное перемирие спровоцировало симметричную реакцию среди караул-патриотов по обе стороны линии разграничения. Это забавно, но уже не в первый раз выясняется, что риторика и даже аргументация у апокалиптически настроенных граждан совершенно идентичны. На сегодняшний день формула следующая: противник не будет соблюдать перемирие и станет обстреливать наших беззащитных ребят, а осмелившихся ответить на провокацию распнут кровожадные чекисты.— пишет телеграм-канал «2.infantry».Безусловно, это действительно вполне реалистичный прогноз. В то же время большинство более умеренных комментаторов, в том числе из военнослужащих, считают, что перемирие вообще останется незаметным и традиционно продлится несколько минут или часов, а потом всё вернётся на круги своя.Да, конечно, очень хотелось бы верить в очередное перемирие; в то, что переговорщики достигли наконец консенсуса и населённые пункты вдоль линии разграничения вздохнут свободно. Жаль, что оснований для этой веры ровно ноль. Тем более что украинские подразделения на линии разграничения за эти годы уже не раз убедительно доказали, что указы Киева им безразличны. Вероятно, у Зеленского могли бы попытаться навести среди ВСУ порядок и добиться соблюдения перемирия, но отнюдь не факт, что у них получится, да и зачем им это делать?Ждать, конечно, недолго: с перемирием всё станет понятно практически сразу. Куда менее очевидна дальнейшая судьба виртуальных Минских соглашений и, разумеется, непризнанных республик. Пока создаётся впечатление, что ЛДНР уготован какой-то новый формат, включающий в себя все проблемы, с которыми столкнулись ПМР, Северная Осетия и Абхазия, но при этом лишённый всех положительных сторон их существования.