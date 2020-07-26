По какой причине США закупают крупную партию истребителей F-15: версии

Несмотря на то, что в США в последнее время говорят о необходимости поэтапно избавляться от «старых» модификаций боевых самолётов в пользу развития линейки самолётов нового поколения, отказы от «старой» техники редки. Хотели отказаться от штурмовиков A-10, не вышло. Появились слова о необходимости уменьшать процент истребителей F-15, но вышло даже наоборот.По последним сведениям, в США собираются закупить около 1,5 сотен истребителей 4-го поколения F-15 Eagle. Впервые эти самолёты начали эксплуатироваться в военно-воздушных силах США в январе 1976 года. Сегодня помимо США они состоят на вооружении таких стран как Израиль, Саудовская Аравия, Япония.Возникает вопрос, а по каким конкретно причинам США решили закупить внушительное количество этих боевых самолётов?Выдвигается целый ряд версий, среди которых и такая - "истребители 5-го поколения F-35 не могут покрыть выполнение всех боевых задач современных ВВС США". Также высказывается предположение по поводу того, что эксплуатировать F-15 попросту гораздо дешевле. А если результат один, зачем же платить больше. Тогда получается, что США начали считать деньги? А это уже интересно.О версиях по причинам крупного контракта на F-15 для ВВС США рассказывается в ролике: