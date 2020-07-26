Видео

По какой причине США закупают крупную партию истребителей F-15: версии

31
По какой причине США закупают крупную партию истребителей F-15: версии

Несмотря на то, что в США в последнее время говорят о необходимости поэтапно избавляться от «старых» модификаций боевых самолётов в пользу развития линейки самолётов нового поколения, отказы от «старой» техники редки. Хотели отказаться от штурмовиков A-10, не вышло. Появились слова о необходимости уменьшать процент истребителей F-15, но вышло даже наоборот.


По последним сведениям, в США собираются закупить около 1,5 сотен истребителей 4-го поколения F-15 Eagle. Впервые эти самолёты начали эксплуатироваться в военно-воздушных силах США в январе 1976 года. Сегодня помимо США они состоят на вооружении таких стран как Израиль, Саудовская Аравия, Япония.

Возникает вопрос, а по каким конкретно причинам США решили закупить внушительное количество этих боевых самолётов?

Выдвигается целый ряд версий, среди которых и такая - "истребители 5-го поколения F-35 не могут покрыть выполнение всех боевых задач современных ВВС США". Также высказывается предположение по поводу того, что эксплуатировать F-15 попросту гораздо дешевле. А если результат один, зачем же платить больше. Тогда получается, что США начали считать деньги? А это уже интересно.

О версиях по причинам крупного контракта на F-15 для ВВС США рассказывается в ролике:

Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Геноцид китайского народа в 1937-1945 годах
Гитлеровские планы в отношении США
31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:31 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Хороший ролик....и еще один пример, как надо делать ударный и истребитель в одном флаконе....
    1. Дмитрий Макаров
      Дмитрий Макаров Сегодня, 15:48 Новый
      • 5
      • 13
      -8
      По маневренности Ф-15 уступает древнему МиГу-23, хотя и самому Ф-15 более полувека.
      По этой причине истребителем его можно назвать с большой натяжкой, скорее фронтовой бомбардировщик, аналог Су-34, но и в этой области он ему уступает по всем позициям, поскольку Су-34 может использоваться в роли истребителя.
      Да и к 2030 году, когда все 150 многострадальных Ф-15 поступят на вооружение Сша (если к тому времени такая страна ещё сохранится) у России уже наверняка будет сверхсовременный приемник Су-34 на базе Су-57.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 16:16 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        С каких пор Ф15 уступает по маневренности МиГ23?
  2. Кирилл Г...
    Кирилл Г... Сегодня, 14:42 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Очень хороший многоцелевой истребитель с отличной БРЛС и БРЭО в целом. Вопрос лучше ли самолеты типа Ф-22/35 мягко говоря не однозначен...
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 17:28 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Кирилл Г...
      Вопрос лучше ли самолеты типа Ф-22/35 мягко говоря не однозначен...

      ф-22 чистый истребитель уже не годится, а с ф-35 провал, хоть и наклепали их несколько сотен но как Joint Strike Fighter — единый ударный истребитель, он не получился, вот и приходится возобновлять производство четвёртого поколения.
    2. Grazdanin
      Grazdanin Сегодня, 17:32 Новый
      • 0
      • 2
      -2
      Каждый самолёт создан под свои задачи, под свою тактику, их сравнивать не совсем корректно. F35 замена F16, по летным характеристикам примерно они равны, по малозаметность, а главное по вычислительным мощностям не сравнимы. F35 будет малозаметным «мозговым» центром» «роя» ведомых БПЛА. А замены F-15E вообще нет кроме F-15EX.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:54 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Покупают, потому что надо. Есть задачи, которые он выполняет эффективно.
    От добра, добра не ищут.
  4. fn34440
    fn34440 Сегодня, 14:55 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    А ,просто,задумали супостаты крупного врага воевать.
    А тех тысяч самолётов,что уже,имеются ,недостаточно.
    значит враг будет крупный. И снести его надо одной гиператакой,за раз. Иначе удар возмездия уничтожит и США и все авиабазы подлёта .
  5. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 15:13 Новый
    • 2
    • 2
    0
    У нас деньги считать никогда не умели и не будут. Для выполнения госзаказа наши предприятия ВПК покупают дорогостоящее импортное оборудование, которое нельзя применить на производство гражданской продукции. После выполнения заказа на предприятиях не знают как потом расплатиться с кредитами, так как государство от всего потом как обычно открещивается и дистанцируется.
    1. Д-р Франкенштуцер
      Д-р Франкенштуцер Сегодня, 16:59 Новый
      • 2
      • 2
      0
      . покупают дорогостоящее импортное оборудование, которое нельзя применить на производство гражданской продукции.

      Это какое например?
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Сегодня, 17:04 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Климатические камеры для испытаний, контрольно-измерительные машины, различные металлообрабатывающие комплексы, промышленные системы очистки воздуха и т.д.
        1. Д-р Франкенштуцер
          Д-р Франкенштуцер Сегодня, 17:08 Новый
          • 2
          • 2
          0
          Цитата: Николай Иванов_5
          Климатические камеры для испытаний,

          и что, камера соляного тумана, скажем, ТИРА не может использоваться в целях "гражданского" производства? Или тестеры печатных плат обязательно работают на ВПК?
          1. Николай Иванов_5
            Николай Иванов_5 Сегодня, 17:21 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Производство печатных плат для гражданской продукции не проходит цикл испытаний в таких камерах, так как выливается увеличении стоимости конечной продукции и эксплуатация гражданской техники происходит обычно в нормальных условиях. В итоге оборудование закупленное для испытаний печатных плат на выполнение госзаказа становится ненужным.
  6. Pandiurin
    Pandiurin Сегодня, 15:18 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: rocket757
    Покупают, потому что надо. Есть задачи, которые он выполняет эффективно.
    От добра, добра не ищут.


    У США и партнёров по НАТО и так огромное количество самолётов под разные задачи. Более чем достаточно если только задачи не глобальные. Поэтому закупка не новейших типов самолётов это быстрое количественное увеличение. Привыкли иметь подавляющее преимущество.
    С учётом того что рядом с нами организуют базы и "гостевые" аэродромы с инфраструктурой под стандарты НАТО.
    И F15 может нести ЯО.
    Это стоит пристального внимания и в том числе новые точки базирования, где всё это может быть развёрнуто.
    1. Дмитрий Макаров
      Дмитрий Макаров Сегодня, 15:56 Новый
      • 6
      • 6
      0
      Самолётов у Нато много, вот только ресурс у большинства исчерпан на 70-90%, а вся Российская авиация произведена в конце 80-ых первой половине 90-ых, при этом ресурс, за счёт того- что самолёты почти 20 лет стояли в ангарах, очень высокий. После модернизации это просто звери. Ну и прибавьте к этому новейшие Российские машины, которые по сотне в год пополняют наши ВКС с 2015 года.
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 16:43 Новый
        • 1
        • 1
        0
        По сотне в год это вы загнули. Увы реальность хуже.
      2. Greenwood
        Greenwood Сегодня, 17:15 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: Дмитрий Макаров
        Самолётов у Нато много, вот только ресурс у большинства исчерпан на 70-90%, а вся Российская авиация произведена в конце 80-ых первой половине 90-ых, при этом ресурс, за счёт того- что самолёты почти 20 лет стояли в ангарах, очень высокий. После модернизации это просто звери. Ну и прибавьте к этому новейшие Российские машины, которые по сотне в год пополняют наши ВКС с 2015 года.
        Сами то верите в эти сказки? И откуда информация про износ 70-90%?
      3. Д-р Франкенштуцер
        Д-р Франкенштуцер Сегодня, 19:02 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Цитата: Дмитрий Макаров
        Самолётов у Нато много, вот только ресурс у большинства исчерпан на 70-90%, а вся Российская авиация произведена в конце 80-ых первой половине 90-ых, при этом ресурс, за счёт того- что самолёты почти 20 лет стояли в ангарах, очень высокий. После модернизации это просто звери. Ну и прибавьте к этому новейшие Российские машины, которые по сотне в год пополняют наши ВКС с 2015 года.

        А, очередная ура-патриотическая чушь от кухонного эксперта?
    2. Д-р Франкенштуцер
      Д-р Франкенштуцер Сегодня, 16:03 Новый
      • 5
      • 3
      +2
      Поэтому закупка не новейших типов самолётов это быстрое количественное увеличение.

      Какое, нафиг, 'быстрое количественное'?? Первые два 'орла' мод. ЕХ поступят во втором квартале следующего года, ещё шесть - в 2023-м.
      Ну просто армада, ага....
    3. Grazdanin
      Grazdanin Сегодня, 17:41 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Цитата: Pandiurin
      И F15 может нести ЯО.

      Не только. У них огромное количество «не габаритного» оружия и как носители его F22/35 просто не подходит. Гиперзвуковое, противоспутниковое, различные БПЛА и тд
  7. Vlad Malkin
    Vlad Malkin Сегодня, 15:29 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Наращивают авиацию, супостаты!
  8. RUSЛАН
    RUSЛАН Сегодня, 15:36 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Может заказали чтобы Боинг поддержать?
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 16:11 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Покупают чтобы численность самолетов ВВС страны оставить на должном уровне, так как не могут быстро и много клепать F35, а производство F22 приостановлено. Ну ещё основная причина в пользу производства F15 та, что F35 остается сыроватым недоделышем.
      1. Д-р Франкенштуцер
        Д-р Франкенштуцер Сегодня, 19:06 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: Николай Иванов_5
        так как не могут быстро и много клепать F35


        вообще-то, Ф-15 боинг тоже не лепит, как пирожки. Восемь аппаратов за три года - это, думаю, не из категории "быстро и много клепать".
  9. Д-р Франкенштуцер
    Д-р Франкенштуцер Сегодня, 15:55 Новый
    • 3
    • 3
    0
    Бред какой-то. Ну, есть планы у боинга собрать 144 'орла' модификации ЕХ, потому что Пентагон собирается заменить С /Д. И что? Чего умничать-то и двигать какие-то 'версии'? Что ж тогда не выдвинуть версию, что заказ в $23 млрд поможет боингу в это сложное время?
  10. eklmn
    eklmn Сегодня, 16:22 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    “Возникает вопрос, а по каким конкретно причинам США решили закупить внушительное количество этих боевых самолётов?”
    Конгресс США ответил - выделил бабки на покупку F-15 и уменьшил бабки на покупку F-35. Ведь стоимость 1 часа эксплуатации $35тыс/час для F-15 (включая топливо) против $55тыс/час F-35. И если использовать F-15 как летающий магазин (в беспилотной опции) для F-35/22, то решение выглядит вполне логичным.
    1. Д-р Франкенштуцер
      Д-р Франкенштуцер Сегодня, 16:40 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Не наступайте на горло песне конспирологов)) Обычно из-за подобного умничанья торчат уши 'америка фсё!'
    2. Grazdanin
      Grazdanin Сегодня, 17:21 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Откуда цифры такие взяли? Вот данные на 2016 год.
      1. eklmn
        eklmn Сегодня, 18:34 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        “Откуда цифры такие взяли? Вот данные на 2016 год.”
        Данные взял из докладной конгрессу (повторно найти ссылку пока не могу). В докладной была цифра $35тыс/час для F-15EX и для F-35 “в полтора раза дороже”.
        Более новые данные ниже (но они имеют много разбросов в зависимости от издания)
        https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/singapore-airshow/2020/02/11/f-15ex-is-a-boon-to-boeing-but-it-might-not-break-the-international-fighter-market/#:~:text=The%20Pentagon%27s%20Cost%20Assessment%20and,clocks%20in%20somewhere%20around%20%2429%2C000.
        “Тем не менее, F-15EX может иметь преимущество в эксплуатационных расходах. Отдел оценки и оценки программ Пентагона оценил стоимость F-15EX в часах на летный час примерно в $29тыс. Между тем, для F-35 в 2018 финансовом году стоимость полета составляет $44тыс за час полета, и в правительственном учреждении ожидают, что к 24 финансовому году она снизится до $36тыс. Тем не менее, отметил Ганзингер, расходы на содержание F-35 могут упасть быстрее, поскольку Объединенный программный офис F-35 намерен снизить стоимость одного полетного часа до $25тыс к 25 финансовому году.”
        Для чего нужен новый F-15EX.
        https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11521
        Старение F-15С требует замены на новые.
        Boeing заявил, что 70% частей нового F-15EX будет из старого.
        Когда ПВО противника подавлено связкой F-35/22/15ЕХ, то дальше невидимки не нужны - работают F-15.
        Гос.бюрократия настолько сильна, что самолёт уже устаревает, когда начинается его первая сборка на конвейере. Но к F-15EX это не имеет отношения - Boeing создал самолёт сам без вмешательства гос-ва.
        “Цена на F-15EX составляет $80млн за самолет и $131млн за общую стоимость системы вооружения. Согласно бюджетным документам, F-35A стоит $90млн за единицу и $101млн за систему брутто оружия. Тем не менее, по словам Холмса, стоимость закупок - не единственное, что следует учитывать при обсуждении вопроса о покупке F-15EX по сравнению с F-35.
        «С течением времени приходится эксплуатировать самолет», - сказал он. «Требуется ли новое военное строительство? Требует ли это обширной переподготовки людей, и сколько времени это займет? » Это все расходы, которые должны быть учтены в решении, добавил он.”
        В свою очередь представитель LM заявил:
        «Мы стремимся к 2025 году сократить расходы на содержание до $25тыс за час полета, что равно или меньше, чем у самолетов четвертого поколения», - заявил представитель Lockheed. «Мы предпринимаем активные действия, инвестируя и сотрудничая для достижения этой цели».
        1. Grazdanin
          Grazdanin Сегодня, 19:03 Новый
          • 0
          • 2
          -2
          Цитата: eklmn
          Отдел оценки и оценки программ Пентагона оценил стоимость F-15EX в часах на летный час примерно в $29тыс. Между тем, для F-35 в 2018 финансовом году стоимость полета составляет $44тыс за час полета, и в правительственном учреждении ожидают, что к 24 финансовому году она снизится до $36тыс.

          Вот это уже намного адекватнее и источники вызывают доверие. 55 000$ за час полёта F35A это явно перегиб.
          Я привёл график из статьи в Forbes
          https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2016/08/16/the-hourly-cost-of-operating-the-u-s-militarys-fighter-fleet-infographic/#24b9bbdf35c9
          Они взяли цены отсюда:
          https://comptroller.defense.gov/Financial-Management/Reports/rates2016/

          Для сравнения в Китайских источниках цену часа полёта Су-35 оценивают в порядка 40 000$ (но источники сомнительные).
      2. Avior
        Avior Сегодня, 19:24 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Видимо, есть какие то тонкости, которые не очевидны.
        По диаграмме стоимость лётного часа специализированного Гроулера меньше, чем обычного Суперхорнета, на базе которого Гроулер создан.