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Чешский историк назвал Советский Союз колониальной империей

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Чешский историк назвал Советский Союз колониальной империей

Не стоит дискутировать о том, был ли социализм в странах Восточной Европы диктатурой или тоталитарным режимом. В этом нет смысла, так как никакого самобытного восточноевропейского социализма никогда не существовало, а были только страны-сателлиты СССР, которые шли в русле политики своего «большого брата».


Так рассуждает чешский историк Петр Главачек в статье, опубликованной изданием Forum 24.

По мнению Главачека, в цивилизационно-культурном плане Чехию и Россию мало что связывает. На взгляд историка, славянское единство – это миф, так как чешская история и культура в большей степени тесно связана с западной цивилизацией, которая для русских, как он считает, была совершенно чужда.

Историк думает, что Россия, не являясь частью европейской цивилизации, пыталась «мимикрировать», интерпретируя западные ценности на свой лад. Одним из примеров тому он называет русское восприятие коммунизма, которое впоследствии оформилось в марксистско-ленинскую идеологию. Эта идеология стала инструментом колониальной политики СССР в отношении своих восточноевропейских соседей.

Автор считает, что Советский Союз играл для Восточной Европы роль колониальной империи. При этом он не упомянул, что в ходе так называемой послевоенной «оккупации» Чехии и ряда других европейских стран СССР приложил колоссальные усилия на восстановление их экономики и самой государственности. Об этом почему-то сегодня в странах бывшего Восточного блока вспоминать не принято.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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95 комментариев
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  1. Gar
    Gar Сегодня, 15:45 Новый
    • 14
    • 3
    +11
    Очередной словоблудный перл. Россия никогда не была колониальной державой,а все приобретенные территории интегрировала и развивала экономику, при этом не ущемляла в правах местное население аристократии.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 15:53 Новый
      • 15
      • 1
      +14
      Цитата: Gar
      Очередной словоблудный перл. Россия никогда не была колониальной державой

      Не нужно метать бисер перед свиньями. Вы им ничего не докажете. Русофобы, прикормленные госдепом, не обратят на ваши попытки их как то образумить, никакого внимания. Лучше действовать сообразно русской поговорке - "Собака лает - ветер носит"
      1. Вояджер
        Вояджер Сегодня, 16:17 Новый
        • 6
        • 2
        +4
        По такой логике мы, как и прежде, проигрываем информационную войну
        1. Владимир16
          Владимир16 Сегодня, 16:42 Новый
          • 4
          • 1
          +3
          Чешский историк назвал Советский Союз колониальной империей

          Нужно быть именно Империей. Давно пора.
          И ставить раком тех кто бунты устраивает.
          Земли завоеванные нехрен отдавать.
          Калининград должен стать примером.

          Европа пришла с войной. В результате чехия, польша и другие агрессоры были захвачены нашими войсками.
          Эти земли должны были стать частью нашей страны.

          НЕхрен играть в демократию и прочую национальную хрень.

          В итоге имеем то, что имеем - и чехи лают и "государства" украина, белорусия, казахстан и прочие недоразумения на русских землях.

          Так, блин, до мышей дотрахаемся.
          1. Revival
            Revival Сегодня, 17:11 Новый
            • 2
            • 1
            +1
            Хотя в основном, по политическим темам я ваш оппонент, но в данном вопросе, скорее нет.
            По моему личному мнению он как раз сказал правду.
            Чехи, в частности, в основном, не были против гитлера и потому не считают это освобождением.
            Здесь скорее мы допустили ошибку в своих действиях по отношению к чехии при ее занятии, и не только к ней. Большую ошибку...
        2. Сергей Аверченков
          Сергей Аверченков Сегодня, 18:06 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Как проигрываем? Я и вся моя семья всё понимают. Так что не проигрываем, скорее наоборот.
        3. Vlad T
          Vlad T Сегодня, 18:22 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Странно читать такое от МО РФ. Вопиющее не знание истории, ведь чехи всегда были за содружество славян ибо жили соседством с Германией и жили всегда в опасности. Потому чехи в ПМВ создали целый чешский корпус для войны с Австро-Венгрией Это десятки тысяч чехов-бойцов, со славянской Россией освободить Чехословакию... Оккупированную жёстким Германским Рейхом Чехию нельзя обвинять, её предали и она стремилась выжить до победы, и работала под казнями... Такой вброс против чехов, как мелкая пакость, проиграв разведовательную войну службам США и Англии, поведение непристойно, ибо рвать отношение с Чехословакией равнозначно терять естественного союзника. Возникает вопрос, почему СРВ РФ постоянно терпит громкие провалы, кто руководит, , ибо кажется по провалам, что в СВР кротов целая ферма...
      2. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 16:41 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        У этого чешского историка Петра Главачека реваншистская агрессивно ПАРАЗИТАРНАЯ идеология в отношении России как преемнице СССР одна. А именно - "Всё, что Чехия должна была СССР/России, мы, чехи, вам, россиянам, прощаем! Зато вы, русские "колонизаторы", остались Чехии должны!"

        Именно такие чешские нацисты, как псевдоисторик-реваншист Павел Главачек, и снесли памятник советскому маршалу Коневу в Праге-6.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 17:02 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Если России совсем не реагировать на чешских реваншистов России, как предлагают некоторые, то все европейцы далеко зайдут в смысле игнорирования национальных интересов и национальной безопасности России.
          Ибо фашизация в той же Чехии, да и в других странах, в исторические сроки происходит довольно быстро. А именно, например, по Чехии имеем:

          1. Чехия находится под внешним управлением США.
          2. Чехия являемся прочной составляющей НАТО и Европейского Союза".
          3. В Чехии 21 окт. 2017 года на парламентских выборах победило УЛЬТРАПРАВОЕ движение АНО ("Акция недовольных граждан") миллиардера Андрея Бабиша с сугубо проамериканской ориентацией. За него проголосовало 1,5 млн. чехов из 8 млн. проголосовавших. И эти ультраправые под патронажем Вашингтона набирают в Праге во власти силу – и в частности именно они и снесли памятник маршалу Коневу в Праге-6!
          4. По факту президент Чешской Республики Милош Земан сидит во власти практически на 2-х стульях и по принципу "и нашим, и вашим".
          5. Кроме того. Чехия во время ВОВ и ВМВ была не просто союзницей гитлеровской Германии, а была именно кузницей вооружений для Третьего Рейха – её заводы ВПК остановились только 5 мая 1945 года. И будут работать на войну против России и сейчас.
          1. Дедкастарый
            Дедкастарый Сегодня, 17:49 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Чешский историк
            даже звучит смешно...хотя,да,проститутка может получить такое образование,но работа её останется прежней...
            1. hydrox
              hydrox Сегодня, 19:04 Новый
              • 0
              • 0
              0
              А Чехия из этого статуса никогда и не выходила, ещё с позапрошлого века!
              И эти подстилки ещё хотят, чтобы Россия к ним хорошо относилась?!
      3. venik
        venik Сегодня, 17:50 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Piramidon
        Не нужно метать бисер перед свиньями. Вы им ничего не докажете.

        ========
        good drinks
        -------
        Цитата: Piramidon
        Лучше действовать сообразно русской поговорке - "Собака лает - ветер носит"

        =========
        Или Восточной пословице: "Собака лает, а караван - ИДЕТ!". Кстати - именно ЭТО и производит наиболее УГНЕТАЮЩЕЕ впечатление (на собаку!).....
      4. volodimer
        volodimer Сегодня, 18:33 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Вот прав тёзка... и поговорка не наша, и звучит не так... В одном Вы правы... сса..ли мы на всяких подобных "историков" с "высокой горки". А вот тут наши историки могут рассказать как родилось это выражение. И про "насмного" мы тоже этому "историку" можем... Любят они под немцем лежать в их колониальной империи, а русские- плохие колонисты... не угнетали, не истребляли, а кормили-помогали-развивали... ну совсем неправильные колонизаторы...
      5. Vlad T
        Vlad T Сегодня, 18:36 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Правда побеждает, и чтоб побеждать, нужно быть правдивым. В нас ещё живёт пропаганда от КПСС, она многим не позволяет посмореть непредвзято. Для всех стран Варшавского договора, СССР была империя- победитель , диктующая условия жизни. Что эти условия зачастую были и хороши и правильны, так насильно мил не будешь,- это нужно осознать... И чех прав, для него СССР только, как империя, диктовавшая условия жизни... Либерастом не являюсь, вот патриотом на все сто... Вот о антиславянстве чехов, так это гнусная ложь, - кто знает историю чехов и их народ...
        1. pytar
          pytar Сегодня, 19:16 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Респект! hi Все в точку! И добавить нечего! good
        2. hydrox
          hydrox Сегодня, 19:18 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Не надо бла-бла!
          Чехия - суть немецкая земля Богемия, всё остальное - от лукавого!
          Им что, надоело с заднего двора вещать, в господа хочется пролезть?
          Не выйдет! Рассыпается ЕС потихоньку ...
  2. Mytholog
    Mytholog Сегодня, 15:45 Новый
    • 10
    • 1
    +9
    Из Чехии в последнее время просто-таки фонтанирует свежая струя русофобии.
    Бальзам на раны ЦРУшникам, а то поляки и прибалты чё-то выдыхаться начали.
    А уж из Украины - вообще одна тупость бендеровская доносится...
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 15:54 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: Mytholog
      Из Чехии в последнее время просто-таки фонтанирует свежая струя русофобии.

      Почему, только в "последнее время"? Это у них давно в крови.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:58 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Цитата: Mytholog
      Из Чехии в последнее время просто-таки фонтанирует свежая струя русофобии.

      А что вы хотите от немцев.
      1. Mytholog
        Mytholog Сегодня, 16:04 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Цитата: tihonmarine
        А что вы хотите от немцев.

        От немцев, кстати, подобного бреда не слышно. Предпочитают помалкивать.
        Ну, кроме выставки в Потсдаме недавно. Но там явно не немецкая воля была.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:43 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Цитата: Mytholog
          От немцев, кстати, подобного бреда не слышно.

          Немцы, австрийцы, чехи это одно и тоже.
          1. hydrox
            hydrox Сегодня, 19:09 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Ошибаетесь: немцы - это нация, а чехи - просто подстилочный этнос (как опил на скотных дворах).
          2. ism_ek
            ism_ek Сегодня, 19:09 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: tihonmarine
            Немцы, австрийцы, чехи это одно и тоже.

            Чехия стала независимой всего 100 лет назад.
      2. Revival
        Revival Сегодня, 17:13 Новый
        • 0
        • 0
        0
        В точку. Развивать мысль не стану..
  3. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 15:48 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Автор считает...

    Да? А я, к примеру, считаю до пяти. И что? lol
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:59 Новый
      • 7
      • 1
      +6
      Цитата: Васян1971
      Да? А я, к примеру, считаю до пяти. И что?

      Ничего, очень грамотный человек, и всё.
      1. Revival
        Revival Сегодня, 16:56 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Обоим вам отплюсовал!
        Ловкая подача, ловкий подхват!))
  4. Simon Schempp
    Simon Schempp Сегодня, 15:48 Новый
    • 7
    • 16
    -9
    При этом он не упомянул, что в ходе так называемой послевоенной «оккупации» Чехии и ряда других европейских стран СССР приложил колоссальные усилия на восстановление их экономики и самой государственности.

    За 15 лет после краха соцблока, Чехия развилась так, как не развивалась за 45 лет коммунизма.
    1. Александр Сосницкий
      Александр Сосницкий Сегодня, 16:11 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Мой отец Сосницкий Василий Андреевич, прошедший с 6й гвардейской Ровенской орденов и знамен дивизией многие европейские страны, особенно восхищался Чехией и ее людьми. Я подозреваю что у меня могут быть родственники там, когда он стоял в пражской градеце под Прагой км в 70 юго-восточнее (я сейчас не могу найти его на карте). Чехи до Гитлера производили много больше Германии в пересчете на душу населения. Поэтому не нужно вам подменять понятия. сегодня Чехия это ничто по сравнению с тем что было.
      1. Simon Schempp
        Simon Schempp Сегодня, 16:37 Новый
        • 0
        • 5
        -5
        сегодня Чехия это ничто по сравнению с тем что было.

        Ну так за это надо сказать спасибо "благословеному" периоду социализма.
    2. Оператор
      Оператор Сегодня, 16:11 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Арифметику изучите - с 1990 года прошло 30, а не 15 лет.

      Плюс всё, что в Чехию вложил Запад за три десятилетия, теперь придется отрабатывать по полной вплоть до возврата Судет Германии - что мы горячо поддержим, поскольку остальное достанется нам bully
      1. Simon Schempp
        Simon Schempp Сегодня, 16:28 Новый
        • 3
        • 9
        -6
        Арифметику изучите - с 1990 года прошло 30, а не 15 лет.

        Я знаю сколько прошло лет.
        Я говор что за 15 лет капитализма, Чехия добилась большего чем за 45 лет социализма.
        теперь придется отрабатывать по полной вплоть до возврата Судет Германии


        Просто бред. Такого не будет. Чехия стала частью развитого мира, и никто попрекать куском хлеба их не будет.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:48 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: Simon Schempp
          Я говор что за 15 лет капитализма, Чехия добилась большего чем за 45 лет социализма.

          Ну хотя бы то, что Чехия была Чехословакией, а сейчас это отдельные государства.
        2. Оператор
          Оператор Сегодня, 17:18 Новый
          • 4
          • 0
          +4
          За 15 лет вся чешская промышленность перешла в руки немцев, которые в неё начались вкладываться, что для собственников абсолютно естественно.

          Учитесь называть правильно вашу бывшую страну - Богемия laughing
        3. pytar
          pytar Сегодня, 17:44 Новый
          • 2
          • 3
          -1
          Я говор что за 15 лет капитализма, Чехия добилась большего чем за 45 лет социализма.

          До 1938 г. Чехословакия входила в 10-ку самых развитых промышленних стран. После 1945 г. несмотря на то, что ЧСР выглядела на фоне остальных соцстранах лучше, из за неэфективности социалистическую экономику, стала отставать. В добавок подавили "Пражской весной", что доказало непригодность тоталитарной системой к эволюции. После наступлении демократии, Чехия интегрировалась в международной экономической системе. Весма успешно развивается, благо чехи имеют природная тяга к техники! Этот славянский народ умеет работать как надо! hi
          теперь придется отрабатывать по полной вплоть до возврата Судет Германии

          Человек этот, явно далеко от реальностью...
          А вам плюс! good
          1. Младший рядовой
            Младший рядовой Сегодня, 18:20 Новый
            • 1
            • 1
            0
            "После наступлении демократии, Чехия интегрировалась в международной экономической системе. Весма успешно развивается, благо чехи имеют природная тяга к техники! Этот славянский народ умеет работать"
            Да-да-да. Всегда поражался взрослым людям, которые не понимают очевидные вещи. То что Вы называете "интегрироваться в международную экономическую систему", на самом деле означает то, что в Чехию, Демократия ввалила кучу денег и купила вас со всеми потрохами (да та же Шкода чья?). И теперь вы работаете на дядю, и радуетесь демократии и что вас не забывают покормить. Как следствие покупки-продажи, Ваша страна не имеет никакой политической воли, веса и самостоятельности. Из свободной соцстраны при поддержке СССР, Чехия (и не только) превратилась в приватизированную натуральную колонию. Откройте глазки.
            1. pytar
              pytar Сегодня, 19:14 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Всегда поражался взрослым людям, которые не понимают очевидные вещи.

              Меня тоже поражает, насколько некоторые не могут принять иного взгляда! Еще более поразительное, когда они свое мнение считают правильнее чем у тех, кто живут в данной стране!
              Еслиб у чехах было столь плохо, как вы верите, они все бы рынулись к вами! К вашему сожалению, такое не наблюдается, что и есть самое весовое доказательство, что вы неправ!
              Демократия ввалила кучу денег и купила вас со всеми потрохами... теперь вы работаете на дядю... что вас не забывают покормить. ...ваша страна не имеет никакой политической воли, веса и самостоятельности. Из свободной соцстраны при поддержке СССР, Чехия (и не только) превратилась в приватизированную натуральную колонию.

              Леонид, вы на кого работаете? На тетю? У вас социализм или комунизм? Что у вас ваше? Какая "свободная" страна была Чехия, если они вас еле терпели? С каким паралельном мире вы все это пишете?
              Откройте глазки.

              Протрейте очки, окна и осмотритесь! У вас жесткий олигархат, вы с потрохами ему принадлежите! Прежде чем наезжать на других, сами свою страну упорядоточите! А то ваши нравоучения выглядят трагикомично!
          2. Doliva63
            Doliva63 Сегодня, 19:04 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Историю вы не знаете от слова "совсем". Минус вам.
      2. Keyser Soze
        Keyser Soze Сегодня, 16:38 Новый
        • 3
        • 8
        -5
        вплоть до возврата Судет Германии - что мы горячо поддержим, поскольку остальное достанется нам


        Оператор, вы всегда пургу несете или обострение наметилось?

        Вам досталась только средняя класса, с зарплатой в 150 евро и ето все что вам светит. А если пикнете не так то ваша Росжандармерия вправит вам мозги.
    3. Володин
      Володин Сегодня, 16:18 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Цитата: Simon Schempp
      За 15 лет после краха соцблока, Чехия развилась так, как не развивалась за 45 лет коммунизма.

      Просто ещё не подошёл период основных выплат по немецким кредитам...
      И кстати, а что случилось с развитием Чехии в следующие 15 лет?
      1. Simon Schempp
        Simon Schempp Сегодня, 16:35 Новый
        • 2
        • 4
        -2
        Просто ещё не подошёл период основных выплат по немецким кредитам...

        И что это поменяет?
        И кстати, а что случилось с развитием Чехии в следующие 15 лет?

        Продолжилось активное развитие. В 2005 году ВВП на душу населения в Чехии составлял третью часть от показателя Франции. На сегодняшний день ВВП Чехии уже состовляет половину от показателя Франции.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:55 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Цитата: Володин
        И кстати, а что случилось с развитием Чехии в следующие 15 лет?

        Пока Чехия идёт по ВВП на уровне Португалии и Румынии, но всё равно намного больше чем Украина.
        1. Оператор
          Оператор Сегодня, 17:27 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Понятно, что Чехию, Болгарию и других лимитрофов западноевропейцы разденут до нитки для компенсации своих потерь из-за глобального кризиса.

          Но главное другое - чехи и болгары как были немецкими прихвостнями (в части России) и моральными уродами (в части славян), такими и остались.

          Рабская психология, вбитая в подкорку за несколько сот лет, лечится только радикальными мерами.
          1. Simon Schempp
            Simon Schempp Сегодня, 18:31 Новый
            • 2
            • 1
            +1
            Рабская психология

            Не, ну это просто смешно.
            Когда чешское правительство замыслило какую-то хрень с налогими. На улицы вышли сотни тысяч людей и чешские чинуши дали заднюю. Когда в России ввели пенсионую реформу, 98,5% россиян остались сидеть по норам.
            Ей богу, не вам кого-либо рабами называть.
            1. Оператор
              Оператор Сегодня, 18:45 Новый
              • 1
              • 1
              0
              Если немцы прикажут, то чехи стройными рядами пойдут выворачивать свои карманы, закупать вазелин, веревки и мыло.
              Немецкие рабы - zehr gut.
          2. volodimer
            volodimer Сегодня, 19:08 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Болгары впрягшиеся за чехов... Боян, Евгений? Расскажите за свои достижения! Я помню Ваши ИЗОТовские комплектухи к нашим-вашим ЕС ЭВМ, про пищевую промышленность... ААА! Дальний Восток, мы жили на вашей продукции! Соки, джемы, лечо,... Даже хренова "Мастика", адское пойло wassat
            Все курцы Советского Союза помнят: Родопи, Стюардесса, Интер, Опал, БТ, Ту... тут перечистять устану...
            Возможно что-то из этого под лейблом филипс-моррис и производится, но скорее всего это уже не табак, а дрянь безвкусная.
            Ушёл СССР, чего Вы добились?
            Союз Вам жизни не давал?
            А что про Чехию сказать... Да только "Шкода", как дочернее предприятие VW... И пиво... которое в каждой стране разное. Пробовал ирландское "Саппоро", это жуть жуткая, по сравнению с японским "Саппоро", технология одна, а вода разная. Кстати обе страны напрочь капиталистические и нельзя сказать, что в этом "совок виноват".
            А Simon Schemppу, я могу сказать, что у нас полно любителей помечтать, как оно было бы... Конкретно про вас, всё понятно, вы из тех "чехов", для которых крушение "Protektorát Čechy a Morava" стало катастрофой...
  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 15:49 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    Можно возмутиться, гневно сказать не правда, что действительно так, но то чем рассуждает чешский историк Петр Главачек, не секрет, прописано в российских учебниках по истории...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:50 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    . СССР приложил колоссальные усилия на восстановление их экономики и самой государственности. Об этом почему-то сегодня в странах бывшего Восточного блока вспоминать не принято.

    Надо запомнить навсегда, что доброе дело, это наказуемо!!!
    Вот и все, списать в отстойник и не повторять прежних ошибок.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:01 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: rocket757
      Надо запомнить навсегда, что доброе дело, это наказуемо!!!

      Я думаю всё проще "Сколько волка ни корми, всё равно в лес просится."
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:41 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Достаточно там было тех, кто считал, что их отнюдь не освободили .... так шо там не волки, там скорее бяшки, с соответствующими ....
        1. cniza
          cniza Сегодня, 17:18 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Ничего , время летит быстро и в истории события могут повторяться , тогда все вспомним...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 18:18 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            А нам оно надо? Нам галочкой отметить, шо там такие, какие они есть, а не те, про которых нам рассказывали, когда-то!
            Вот пусть крякают, или блеют у себя дома и не гадят под нашей дверью и все у них будет хорохе!
            1. cniza
              cniza Сегодня, 18:26 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              В том то и дело , гадят то под дверь...
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 18:48 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Поступить просто - эту дверь заколотить наглухо, у нас и других дверей, маршрутов хватает. Пускай они с той стороны сами, сами, своё амбре нюхают.
  7. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 15:52 Новый
    • 10
    • 1
    +9
    Шизофренический бред. Пожалуй, стоит выкатить гейропе счёт за всё, что было построено СССР, и заодно заставить выплачивать репарации за потери СССР в войне против фашистской европы. Не было никакого освобождения, было уничтожение европейского фашизма.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:10 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Стройбат запаса
      Не было никакого освобождения, было уничтожение европейского фашизма.

      Это так думаем мы советские и русские люди, но за границей так не думали и не думают, начиная с 10 мая 1945 года. А предьявить им нечего, они говорят "Мы не просили вас освобождать, мы не просили вас строить, мы вас не прсили помогать, и чего вы к нам лезете".
      Эти слова я слышал не раз и слушаю до сих пор. И даже недавно, примерно такое мне сказал один гастарбайтер из Львова.
      Я уже перестал писать об этом, урапатриоты просто задолбают, не хочется с ними ругаться.
      1. pytar
        pytar Сегодня, 18:09 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        Это так думаем мы советские и русские люди, но за границей так не думали и не думают, начиная с 10 мая 1945 года.

        Уважаемы Влад, hi попытаюсь обыяснить свою точку зрения, почему возникает такое расхождение в восприятиях и взаимное недопонимание! Без претензии на "первая инстанция" конечно!
        К 45 г. СССР освободил странах Вост. Европой от нацизма и фашизма! Это факт! Но свобода подрузомевает право решать самостоятельно свою судьбу! Да? Вост.Европа не получила это право! Полвек, там правили просоветские ставленники, была инкорпорированна /термин интересны... lol/ чужая общественно-политическая система! Держалась она на "щыках СА"! По сути произошла окупация етих стран, это с их точки зрения! Народы Вост. Европе, так и не восприняли етой системой. Поэтому, после ухода СССР она так быстренко разпалась, как карточная кула!
        С точки зрения многих россиян, да и некоторые вост. европейцы так думают, СССР потеряв милионый жертв в войну против нацизма и фашизма имел полное право,наложить свои порядки Вост. Европой! Это было в эго интересах! Чтоб Вост. Европа была под его влияние!
        Но соц.система по советский образец скомпрометировалась и разпалась, СССР нет давно, а современная Россия капиталистическое государство. В нынешней Европе, гораздо больше социализма чем в РФ!
        Короче - каждой прав за себе. Вряд ли получится, чтоб как то мнения стали совпадать. И никто не имеет право лезти со своего устава в чужого монастыря! Это контрапродуктивно. yes
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:56 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    По мнению Главачека, в цивилизационно-культурном плане Чехию и Россию мало что связывает. На взгляд историка, славянское единство – это миф, так как чешская история и культура в большей степени тесно связана с западной цивилизацией, которая для русских, как он считает, была совершенно чужда.
    Главачек прав, Чехия уже 600 лет никакая не славянская страна, которая была порабощена Австрией, и даже не имела своего языка, а разговаривала на немецком (Хозяин не должен говорить на языке раба). Россия всегда была империей, как бы её не называли, княжеством, царством, и именно русская империя с русской культурой и самобытностью. "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет !" Немцам отдать нужно должно, хорошо могли вправлять мозги всем покоренным народам, ни одного не обошли.
    1. pytar
      pytar Сегодня, 18:20 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Главачек прав, Чехия уже 600 лет никакая не славянская страна

      Главачек неправ! Чехия славянская страна, одна из многих! Все они разные, со своей национальной специфики!
      Россия всегда была империей, как бы её не называли, княжеством, царством, и именно русская империя с русской культурой и самобытностью.

      В империях национальность не важна. Их только условно можно воспринимать как национальные. Ну типо есть одна нация - скреп. А болшинства нынешние славянские страны, являются мононациональные государства! Разница существенная, она имеет отражение и в менталитета.
  9. Vestnik
    Vestnik Сегодня, 15:57 Новый
    • 4
    • 3
    +1
    Чешский историк назвал Советский Союз колониальной империей

    И получил грант от фонда "В ту степь "..
    Ждем следующий опус исторический " русские рабы в истории чехии "
    Нобель получит хе хе
  10. Оператор
    Оператор Сегодня, 15:59 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Я полностью согласен с мнением Главачека о славянском единстве как мифе - когда Германия вновь превратит славянскую Чехию в немецкую Богемию, нам надо не забыть воссоединить Моравию и Словакию с Россией.
    1. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 16:48 Новый
      • 4
      • 6
      -2
      нам надо не забыть воссоединить Моравию и Словакию с Россией.


      Вы уже 6-той год не в состоянии присоединить Донбасс и там гибнут ваши люди, русские а ваше все "обнуление"...... но поперли Моравию и Словакию присоединять - вам ето не кажется шизофренично? У вас все хорошо?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:01 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Оператор
      Германия вновь превратит славянскую Чехию в немецкую Богемию

      Да она как была Богемия так и осталась.
  11. Александр Сосницкий
    Александр Сосницкий Сегодня, 16:03 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Историк отстал. Он мыслит ограниченными искусственными категориями господствующей западной идеологии. "Не в силе Бог, а в правде" - вот суть русского мира, который когда-то занимал все пространство от и до, происходя не столь от арийцев, как от северной гиперборейской культуры до 1 миллиона лет как минимум, подтверждаемой множественными артефактами. Эта формула отработана вечностью и непоколебима, а современная мировая идеология - максимум 3500 лет. Дедукция первой не понятна сегодня, но переборет все остальные рано или поздно. Другие отомрут
  12. Кирилл Г...
    Кирилл Г... Сегодня, 16:03 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    У чехов опять подгорает! Впрочем не удивительно для страны ни разу не стрельнувшей в немцев в 1938 году (Ну как же это ж хозяева!) и далее 6 лет истово вкалывавшей во благо Рейха. Все таки безмерно ласков был Иосиф Сталин и мягок душой по отношению к ЭТИМ Щирым еуропейцам западнвм.... Надо было весь восточный блок прогнать через денацификацию по полной схеме, и заставить восстанавливать порушенное по всему СССР.

    это миф, так как чешская история и культура в большей степени тесно связана с западной цивилизацией, к


    Только не связана, а была спущена на их уровень для безропотного исполнения. Тьфу блин еуропейцы...
    1. L-39NG
      L-39NG Сегодня, 17:44 Новый
      • 1
      • 3
      -2
      Полистайте в документах, сколько и где чехословаков с 1938 года воевало против немцев. И в Тех же документах, что СССР посылал Германии составы с сырьём и продовольствием ещё 22 июня 1941 года, хотя и после, с оккупированных территорий СССР составы с сырьём и продовольствием шли в Германию. И эти составы грузили и посылали советские люди, оставшиеся под оккупацией. Вас бы тогда туда, Вы Берлин бы взяли 22 июня 1941 года в 15:00
      1. Кирилл Г...
        Кирилл Г... Сегодня, 19:29 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: L-39NG
        воевало против немцев.


        А сколько с немцами вместе воевало? Не интересовался народами-коллоборантами, но мой склероз мне подсказывает что словацкая авиагруппа против нас воевала. А если уж документы покопать!!! Кстати даже поляки в составе RNAVY воевали, экипажи нескольких ЭМ и ПЛ. А вот чехи!? Да и пытаться хамить точно не стоит уважаемый.
  13. новичок
    новичок Сегодня, 16:03 Новый
    • 1
    • 1
    0
    А этот "историк" разве выдумал что то новое? Приложил усилия для анализа, изучения фактов? fool .Просто взял западную методичку и где нужно вписал Чехия. Ничего не напоминает?_ "миф о единстве славян', "аккупация европы", "западные ценности", "мимикрация русских"... Чего ж ентот чех словаков не подтянул под "аккупацию", забыл наверное. laughing .
    1. Revival
      Revival Сегодня, 17:09 Новый
      • 1
      • 1
      0
      По моему личному мнению он как раз сказал правду.
      Чехи, в частности, в основном, не были против гитлера и потому не считают это освобождением.
      Здесь скорее мы допустили ошибку в своих действиях по отношению к чехии при ее занятии, большую ошибку...
      1. новичок
        новичок Сегодня, 17:32 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Полагаю их восприятие гитлеризма _ их влажные проблемы. Сказали правду?_ хорошо, если копнём, то эта их "правда" о восприятии гитлеризма выйдет им большим боком.
  14. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 16:11 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Чешский историк назвал Советский Союз колониальной империей
    Просто на западе не существует терминов, способных передать политическую уникальность идеологии Русского народа. И не важно, была ли это царская Россия, или Советский Союз. В силу своей ограниченности, политическое влияние, называют "колонизацией". При "колонизации" Русскими, ни один народ не уничтожен, а наоборот, многие народы совершили цивилизационный и культурный скачок через тысячелетия. Что же касается чехов и остальных поляков, то в силу своей мелочности, не обладая цивилизационным потенциалом, они всегда будут под кем то. И пусть радуются, что были под Русскими, а то могли просто прекратить своё существование. Мне вообще не понятно, как вообще могли о таком заикаться, если можно элементарно сравнить. Неужели под австро-венграми, или гитлеровской Германией, было лучше? Однако об этом ни слова. Тема закрыта, говорить можно только о "злодеяниях" Русских. Кстати, как там в чехии с гемографией? Если сравнить "тоталитарные времена" и нынешние "сободно-демократические"
  15. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 16:13 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Историческая наука, как и любая друга, не может основываться на гипотезах (измышлениях), а только на фактах в их полном объеме, а как раз этого в статье и нет - одна пропагандистская чушь. Выбрасывая идеологический аспект ( коммунистический европейский интернационал) в действиях СССР, который по праву использовал свою историческую возможность изменить политические реалии в Европе и обезопасить свои границы, как казалось раз и на всегда, автору приходится измышлять и приписывать некие имперские замыслы СССР. А ведь мы строили свой единый рынок и европейский союз, гораздо более свободный для его членов, чем нынешний. Не больше, но и не меньше. Этого автор (якобы историк) даже не знает. Еще один фантазер из Чехии. Грантоед ищет, как обессмыслить понятие "колонизация", потому что английским буржуям обидно, когда их зовут колонизаторами.
  16. Klingon
    Klingon Сегодня, 16:25 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: Mytholog
    Цитата: tihonmarine
    А что вы хотите от немцев.

    От немцев, кстати, подобного бреда не слышно. Предпочитают помалкивать.
    Ну, кроме выставки в Потсдаме недавно. Но там явно не немецкая воля была.

    в немецких новостях не слышно ничего русофобского. Недавно немного с юмором упомянули о модификациях в конституции РФ и о " теперь вечном Путине" а в основном большую часть новостей занимает коронавирус и разборки с местными нациками в Бундесвере а также превышении полномочий полицией
  17. пищак
    пищак Сегодня, 16:27 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Ну во, ещё одна выхухоль( чешский Главачек) отметилась в холуйской "зачётной русофобии" перед своими хозяевами из Германии и США! fool
    Не удивлюсь, если его предки, как и предки пражского старосты-вандала, вместе с другими оккупантами-"цивилизованными общеевропейцами", активно участвовали в колониально-душегубских "Походах на Восток" вместе с кайзером Вильгельмом и рейхсфюрером Гитлером, мародёрили и уволакивали к себе золото Российской Империи и Советского Союза, садистски издевались над пленными и зверски убивали мирное население РИ и СССР!
    ЗРЯ, ещё по свежим следам их военных преступлений, этим чехам и словакам, всем европейским сообщникам и пособникам Гитлера, наши советские власти совсем НЕ НАПОМИНАЛИ всему миру ОБ ИХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ВИНЕ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ-ЗА ИХ ЗЛОДЕЯНИЯ НА СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ( как это, например, делали и делают израильские власти!)!
  18. iouris
    iouris Сегодня, 16:33 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Колониальная империя наоборот, в которой метрополию эксплуатировали для развития колоний. Чехия - это протекторат Богемия и Моравия третьего и четвёртого рейха. "Чешские историки" занимаются пропагандой, которую (пока) не могут себе позволить "германские историки". Цель этой пропаганды - расчеловечивание русских.
  19. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 16:52 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Они не знают, что такое настоящая империя. Могли бы вспомнить и сравнить с положением славян в Австро-Венгерской империи.
  20. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 16:55 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Плохенько Хисторик историю знает..Россия-единственная страна, которая колоний не имела..
  21. zenion
    zenion Сегодня, 16:59 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Конечно Чехословакия ближе к Европе, ведь они клепали оружие для Хитлера. А СССР далеко от Европы, ведь СССР клепал Хитлера и Европу. Тут сравнивать смешно. Но ещё смешней будет, если вспомнить, что если бы в Чехословакии, заметили кого в уважении к СССР, то он , или они бы жили от ворот дома, до места расстрела. А вот Красная Армия зашла и вместе с ними НКВД и странно, что пособников нацистов не искали и не стреляли. Это может подтвердить книга "30 случаев майора Земана", которая написана по следам событий в Чехословакии. Чехи до самого своего конца прятали сотрудников СС, СД и гестапо. Немцы первые отделили Словакию от Чехии. Потом немцы это сделали второй раз. У вас была издана книга "Хрустальный кувшин" о том, как чехи сдали страну Хитлеру и были страшно этим довольны. Также чехи выдали двух чешских разведчиков, которые убили, верней были причастны к смерти Гейдриха. Кого чехи хотят ещё продать и под кого лечь. Эта структура лечь под кого-то самая передовая в западной цивилизации. Как описал её Ярослав Гашек, такой же она осталась.
  22. To be or not to be
    To be or not to be Сегодня, 17:06 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Знет чешкая кошка чье мясо ела..Вся в дерьме .
    " В 1938 году армия этой страны имела боевой потенциал минимум не уступающий, а по ряду показателей даже превосходящий потенциал германских войск. Технически чехи были прекрасно оснащены: они обеспечивали 40 процентов мировой торговли оружием и военной техникой, а некоторые их танки были одними из лучших в Европе. И вот эта страна без единого выстрела сдаётся Гитлеру. После оккупации 15 марта 1939 года Чехословакии и раздела страны на марионеточное государство Словакию и Богемский протекторат, Чехословацкая республика перестала существовать. Помимо трофеев, Германия получает в своё распоряжение хорошо известные заводы: «Шкода», ЧКД, «Польди», «Зброевка». А покладистые чехи начинают прилежно работать на нацистов. Стрелковое оружие, бронетехника, самоходные орудия, самолёты чешского производства составляют как минимум четверть всего вооружения фашистской армии. Плюс автомобили, боеприпасы и детали для ракет «Фау-2».

    «Без чешской военной промышленности и чешских танков у нас не было бы и четырёх танковых дивизий, что сделало бы невозможным нападение на Советский Союз», – признавался подполковник танковых войск вермахта Гельмут Ритген.

    Цеха оружейных заводов встали лишь 5 мая 1945 года! И за всю войну ни одной попытки саботажа или вредительства! Наоборот, конструкторы модернизируют оружие и борются с австрийскими коллегами за право разработать и внедрить тягач-вездеход, предназначенный для непроходимых русских лесов и болот. А отчего же не стараться, если хозяин доволен, а тем, кто хорошо работает, продукты выдаёт по повышенным нормам""http://pda.ormvd.ru/pubs/101/diligent-work-for-the-benefit-of-the-occupiers-/
  23. cniza
    cniza Сегодня, 17:09 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Одним из примеров тому он называет русское восприятие коммунизма, которое впоследствии оформилось в марксистско-ленинскую идеологию.


    А этот "историк" не знает кто такой К.Маркс и Ф.Энгельс и откуда все пришло?
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 18:40 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Ему за эти знания и не платят)))
  24. депрессант
    депрессант Сегодня, 17:12 Новый
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    • 0
    +2
    Всё, что было построено немцами в Чехословакии, а также военное имущество вермахта, взятое в качестве трофеев, СССР на правах победителя мог бы полностью повывезти на свою территорию, но вот, поделился с неблагодарными чехами.

    "В первую очередь следует отметить передачу Чехословакии оборудования германских промышленных предприятий, а также другого трофейного имущества, находившегося в ведении соответствующих органов Советской Армии. Идя навстречу пожеланиям Чехословакии, Советский Союз счел возможным передать ей без оплаты более 20% этих трофеев, жизненно необходимых для чехословацкой промышленности. В числе переданных республике промышленных предприятий были нефтеперегонный завод в г. Мост 10 , являвшийся крупнейшим производителем синтетического горючего в стране, текстильная фабрика "Фаула" в г. Литомышль (это предприятие имело большое значение для чехословацкого экспорта и могло обеспечить работой население близлежащих районов), завод по производству электрооборудования "Филипс", мотовелосипедный завод "Веламос", химические заводы в Фалькнове и Гандлове, шесть кожевенных заводов в Словакии, оборудование горно-обогатительных предприятий и ряд других. В ходе освобождения Чехословакии советское командование отдавало своим войскам приказ о взятии под охрану крупных предприятий на освобожденной территории, а также о вывозе из прифронтовой полосы в тыл ценного оборудования для последующей передачи его чехословацким властям. Это спасло от разрушения и расхищения сотни промышленных и хозяйственных объектов страны.

    Советский Союз оказывал Чехословакии помощь в восстановлении ее транспортных коммуникаций. Инженерными войсками Красной Армии в рекордно короткий срок - 5,5 месяца - был почти заново построен мост через Дунай в районе Братиславы длиной 460 м (старый мост в апреле 1945 г. был взорваи отступавшими фашистскими войсками). 3 февраля 1946 г. новый мост был торжественно открыт в присутствии членов чехословацкого правительства' и представителей советского посольства.

    В июне 1945 г. в Москве состоялись советско-чехословацкие переговоры, в которых приняли участие главы государств и министры внешней торговли. Обсуждались вопросы возобновления и дальнейшего развития экономического сотрудничества между двумя странами. Чехословацкая делегация обратилась к советской стороне с просьбой об оказании содействия в деле возвращения Чехословакии судов ее Дунайской флотилии, а главное, подвижного состава железных дорог, 3/4 которого (около 78 тыс. вагонов) было перемещено в годы оккупации в Германию и другие страны. В связи с этой просьбой Советское правительство приняло решение о передаче во временное пользование чехословацкому министерству путей сообщения 40 тыс. вагонов и 2 тыс. цистерн, принадлежавших Советскому Союзу и находившихся в тот момент в Чехословакии. В октябре 1945 г. для урегулирования вопросов железнодорожного транспорта была создана смешанная советско-чехословацкая комиссия по проверке использования подвижного состава на чехословацких железных дорогах. Все эти меры позволили устранить существовавшие в республике трудности с транспортом и обеспечить бесперебойность перевозок в осенне-зимний период.
    В ходе июньских переговоров была достигнута договоренность о взаимных поставках товаров. Чехословакия получала из СССР такие дефицитные для нее виды сырья, как железная руда, соль, хлопок..."
    По материалам статьи Л.П. Колодникова.

    И после этого какой-то там (фамилию не запомнила) открывает рот.
  25. pereselenec
    pereselenec Сегодня, 17:15 Новый
    • 2
    • 7
    -5
    Чешский историк назвал Советский Союз колониальной империей


    В колониальной имеприи все блага высасываются из провинций в метрополию. СССР-же был лоховской империей, которая направляла ресурсы метрополии на то, чтоб строить в провинциях заводы, больницы и школы, чтоб бывшие колонии в нее потом плевали.
  26. Старый26
    Старый26 Сегодня, 17:39 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Автор считает, что Советский Союз играл для Восточной Европы роль колониальной империи. При этом он не упомянул, что в ходе так называемой послевоенной «оккупации» Чехии и ряда других европейских стран СССР приложил колоссальные усилия на восстановление их экономики и самой государственности. Об этом почему-то сегодня в странах бывшего Восточного блока вспоминать не принято.

    Автор забывает, что колониальные империи старались истребить тех, кого они завоевывали, стараясь для себя очистить жизненное пространство. Вот только если бы Союз этим занимался бы, то к 1991 году в этих странах не было бы уже и населения. Часть бы из них - до мозга костей просоветски настроенные (в достаточно малом количестве) жили бы в этих союзных республиках, например в Чешской Советской Социалистической Республике, а часть особо упертых с радостью бы убирала снег где-нибудь в Анадыре за пайку....
    И колониальная империя из-за альтруистских побуждений восстановила промышленность этих стран, отказалась в их пользу от репараций...

    Цитата: Вояджер
    По такой логике мы, как и прежде, проигрываем информационную войну

    К сожалению, информационная война всегда была слабой стороной в т.ч. и советской действительности. Нам легче было "запретить", чем самим развивать информационные способы такой войны...
  27. demo
    demo Сегодня, 18:11 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Когда в начале произведения автор начинает говорить одно, а в конце его заявляет диаметрально противоположное, то или у автора проблемы с логикой, либо автор не дорос до творчества.
    Особенно это сильно влияет в тех видах научных исследований, где логика стоит на первом месте.
    СССР окончив Великую Отечественную войну с фашисткой Германией имел полное и юридическое, и фактическое право обеспечить для собственной безопасности приход тех сил во власть, которые смогли бы обеспечить проведение наиболее миролюбивой политики своих стран.
    Что и было сделано.
    Не все и не везде получилось с первого раза.
    Но к определенному моменту времени страны "социалистического содружества" стали напоминать дружную семью народов.
    Практически братские страны.
    Только прав этот чех.
    Чехи, словаки, румын и остальные в большей степени не просто тяготели к "западному образу мысли".
    Они были плоть от плоти именно западной формы взаимного общения.
    Т.е. они не представляли себе даже того, что необходимо быть честными и порядочными к тем, кто оставил им их же государственность, не превратил их в протектораты, не отправил сотни тысяч их сограждан в сибирские или полярные лагеря только за то, что те трудились на заводах Рейха и получали за свой труд зарплату.
    То что кто-то после чего-то еще и заводы-фабрики построил и в дар передал - это конечно же меня поднимает на невиданную до сели высоту самомнения.
    Но и роняет в бездну понимания того, что:
    "Ни одно доброе дело не окажется не наказанным".
  28. Курьер
    Курьер Сегодня, 18:15 Новый
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    -5
    Я родился в советском городе на окраине СССР. Здесь годами добывали уран и до сих пор лежат горы урановых хвостохранилищ.

    СССР был колониальной империей, страны Восточной Европы полностью управлялись из Москвы. Отрицать это будет только коммунист . Советские танки давили людей в Варшаве, в Будапеште и в Праге. Совсем как англичане в Индии.
    Были колонии, это страны ОВД и 14 союзных республик, а была Москва, которая управляла всем, ставила наместников в колониях, меняла границы, депортировала целые народы куда Москве было угодно

    Развитие в советских колониях было исключительно для имперских целей, моей республике никакой уран был не нужен, его требовала Москва, как Британия добывала алмазы в Индии.
    1. Кирилл Г...
      Кирилл Г... Сегодня, 19:36 Новый
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      Цитата: Курьер
      Отрицать это будет только коммунист .


      Отрицать это будет любой вменяемый человек. Адекватный разумеется.

      Цитата: Курьер
      моей республике никакой уран был не нужен,


      Какой "республике"?
  29. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:18 Новый
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    Фотография хорошая в начале статьи.
  30. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 18:28 Новый
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    +2
    Ненавижу этих врунов и лицемеров! Где это видано, чтобы "колонии" жили лучше метрополии?!
  31. Alien From
    Alien From Сегодня, 18:38 Новый
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    +1
    Мало Союз с этих проститукок взял, мало!!!!
  32. APASUS
    APASUS Сегодня, 18:42 Новый
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    +1
    Так рассуждает чешский историк Петр Главачек в статье, опубликованной изданием Forum 24.

    Petr Hlaváček не историк ,а архитектор .
    Петр Главачек родился в 1961 году в Злине. Окончил архитектурный факультет Чешского технического университета, где с 1990 года работает преподавателем. С 1991 по 2008 год Петр работал в архитектурной студии R. U. A., которую основал вместе с архитектором Ханой Сехо-Мюнцовой. В 1993 году он был приглашенным профессором архитектурного колледжа Мичиганского университета. В 2010 году Петр стал заместителем декана по развитию архитектурного факультета Чешского технического университета, а также основал студию Headhand Architects studio. Весной 2015 года Петр Главачек был избран директором пражского Института планирования и развития, который является главным органом города в области архитектуры, развития и градостроительства. В своей роли директора Петр делает акцент на расширении участия общественности и усилении коммуникации между ПиС Прага, городскими районами и ратушей.

    Чешское издание Forum 24 похоже еще одна помойка на вроде "Цензор .nет "в Украине.Почему ВО превращается рупор каких то неадекватных СМИ ? Там у них на странице есть похлеще материал ,где разнесли русских и Путина в пух и прах :
    Путин сидит в своем бункере, а тем временем российское общество становится неуправляемым

    Этот бред что не вынесли на обсуждение ?
  33. Борис Афиногенов
    Борис Афиногенов Сегодня, 18:44 Новый
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    Уже представляю, как лидер ЕвроСоюза - Германия - переносит свой "Мерседес" в какой-нибудь Познань или Брно - что случилось с "Антоновым", переехав из Новосибирска в Киев.

    Или переезд "Леклерка" в условную Братиславу.
    Пусть создадут КБ танкостроения, например, в Словении.

    Вот "колониальная империя" это делала, создавав градообразующие отрасли в своих "колониях", а в европейской семье - не, не могут?

    Там в лучшем случае создадут филиал по сборке, ибо там дешевле платить чеху с поляком, чем немцу или французу.

    А сей деятель пусть лучше расскажет - почему зарплата в Чехии и Польше меньше, чем в тех же Франции и Германии.
  34. Дядя Изя
    Дядя Изя Сегодня, 18:46 Новый
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    Чехия приветствовала Гитлера и ковала для него оружие
  35. Doliva63
    Doliva63 Сегодня, 19:15 Новый
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    "...никакого самобытного восточноевропейского социализма никогда не существовало..."
    Ну, сравните Союз и ГДР, например. Весьма и очень самобытный у них социализм был! "Историк", видать, такой историк, что не в теме вообще, лишь бы нагадить на Союз. Тьфу, блин! negative
  36. BAI
    BAI Сегодня, 19:34 Новый
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    В Чехии сейчас тренд такой - сделать гадость России. Это обязательное условие политической карьеры. Какой-то деятель в интервью Дарье Асламовой (из КП) заявил: "Если это доставит Вам неприятность, я скажу, что Гитлер хороший человек".