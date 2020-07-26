Чешский историк назвал Советский Союз колониальной империей

Не стоит дискутировать о том, был ли социализм в странах Восточной Европы диктатурой или тоталитарным режимом. В этом нет смысла, так как никакого самобытного восточноевропейского социализма никогда не существовало, а были только страны-сателлиты СССР, которые шли в русле политики своего «большого брата».
Так рассуждает чешский историк Петр Главачек в статье, опубликованной изданием Forum 24.
По мнению Главачека, в цивилизационно-культурном плане Чехию и Россию мало что связывает. На взгляд историка, славянское единство – это миф, так как чешская история и культура в большей степени тесно связана с западной цивилизацией, которая для русских, как он считает, была совершенно чужда.
Историк думает, что Россия, не являясь частью европейской цивилизации, пыталась «мимикрировать», интерпретируя западные ценности на свой лад. Одним из примеров тому он называет русское восприятие коммунизма, которое впоследствии оформилось в марксистско-ленинскую идеологию. Эта идеология стала инструментом колониальной политики СССР в отношении своих восточноевропейских соседей.
Автор считает, что Советский Союз играл для Восточной Европы роль колониальной империи. При этом он не упомянул, что в ходе так называемой послевоенной «оккупации» Чехии и ряда других европейских стран СССР приложил колоссальные усилия на восстановление их экономики и самой государственности. Об этом почему-то сегодня в странах бывшего Восточного блока вспоминать не принято.