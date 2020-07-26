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Появились материалы о выводе из строя ЗРПК «Панцирь-С1» в Эфиопии: под подозрением - молния

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Появились материалы о выводе из строя ЗРПК «Панцирь-С1» в Эфиопии: под подозрением - молния

В сети появились материалы, в которых заявлено о выводе из строя зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» в Эфиопии. Такого рода заявления делает, например, Telegram-канал «Военный обозреватель».


В сообщениях говорится, что две машины «Панцирь-С1» российского производства «были выведены из строя в результате попадания молний». При этом отмечается, что «Панцири» вооружённых сил Эфиопии находились в районе ГЭС «Хидасэ» («Ан-Нахда») на Голубом Ниле.
Никаких дополнительных сведений не приводится.

Ранее не было подтверждённой официальными лицами информации о продаже ЗРПК «Панцирь-С1» армии Эфиопии. В Википедии по этому поводу стояла «обтекаемая» фраза – «возможно, состоит на вооружении». На нашем сайте в марте 2019 года выходил новостной материал по теме размещения «Панцирей-С1» в районе «Хидасэ» со ссылкой на Military Watch Magazine.

Видеоматериал по обновлению вооружений Эфиопией:



Стоит напомнить, что именно ГЭС на Голубом Ниле (самая крупная в Африке) стала причиной осложнения отношений между Египтом и Эфиопией. В Каире заявили, что из-за строительства электростанции стал мелеть Нил на египетской территории, снизилось количество рыбы. От властей Египта послышались угрозы в отношении властей Эфиопии. Среди прочего – даже угрозы применения военной силы. Именно после тех угроз в столице Эфиопии и было принято решение усилить оборону гидроэлектростанции. При этом прозвучали слова о необходимости реализации масштабного плана по электрификации, которая позволит вывести экономику страны на более высокий уровень.

Если комплексы «Панцирь-С1» действительно выведены из строя, то ситуация с молниями, что называется, обсуждаемая. Не привёл ли свои в угрозы в исполнение Египет, поняв, что договориться по ГЭС не получается?

Официальных данных от ВС Эфиопии о выводе ЗРПК из строя пока нет.
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Эфиопия прикрыла "Панцирями" строящуюся плотину Хидасэ
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
43 комментария
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  1. новичок
    новичок Сегодня, 16:20 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Молнии в нужном месте в нужный момент для египтян? "Совпадение?".... Хотя матушка природа, может выдать и не такое.
    1. dvina71
      dvina71 Сегодня, 16:29 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Цитата: новичок
      Хотя матушка природа, может выдать и не такое.

      Именно поэтому вся военная техника делается устойчивой к воздействию молний.
      Новость высосана из..даже не знаю..откуда. Панцирь сейчас майнстрим...который все стремятся уничтожить..любыми доступными и не очень ..способами.
      1. новичок
        новичок Сегодня, 16:34 Новый
        • 4
        • 3
        +1
        Коллега, знамо, что технику делают молниеустойчивой, но всяко разно быва. А насчёт мейнстрима, то да, любыми способами мечтают всё наше задвинуты. Кому выгодно?_ несложно догадаться.
        1. venik
          venik Сегодня, 18:30 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Цитата: новичок
          Коллега, знамо, что технику делают молниеустойчивой, но всяко разно быва.

          =========
          Технику - ДА! А экипажи? Рядом грохнула молния.... "Панцирь" "вышел из строя"...... Естес-с-сно!!! А как же иначе? Это же не полностью роботизированный комплекс - БЕЗ экипажа работать НЕ МОЖЕТ!
          Вот когда разбежавшийся в панике эфиёпский экипаж отловят по джунглям и загонят (пинками) обратно в операторскую кабину - "Панцирь" снова "ВОЙДЕТ В СТРОЙ" lol laughing
        2. rocket757
          rocket757 Сегодня, 18:36 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Закон Мерфи, бутерброда, молотка!!!
          Не возможно абсолютно защитится от такой мощной стихии! Она всегда найдет что сжечь, пробить, разрушить.
          Вся защита настроена на то, что б уберечь самое ценное, а молнии предоставить путь прохода на "землю" по кратчайшему, менее разрушительному маршруту.
          Потом, мониеустойчивое, это защищено, когда она пропахала где-то почти рядом, а не тогда когда она шарахнула в самое, самое, "нежное".
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 16:52 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Цитата: новичок
      Молнии в нужном месте в нужный момент для египтян? "Совпадение?".... Хотя матушка природа, может выдать и не такое.


      Вот именно yes

      Взять хотя-бы аварию на АЭС Фукусима-1 11 марта 2011 года, в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами...

      А ведь перед трагедией,в островном государстве наблюдался особый пик антироссийской истерии связанной с "проблемой Северных территорий"(ряда островов Курильской гряды находящихся в российской юрисдикции и под суверенитетом России).

      После катастрофы,на какое-то время,у японцев "отлегло от сердца"...
      1. dvina71
        dvina71 Сегодня, 17:12 Новый
        • 3
        • 3
        0
        Цитата: Инсургент
        Взять хотя-бы аварию на АЭС Фукусима-1

        Давайте возьмем..
        в результате цунами обесточились насосы и реактор стал нагреваться.. Никаких дублирующих схем энергообеспечения на этих АЭС нет..
        В результате контур разгерметизировался и водичка потекла в океан..
        На лицо проектное упущение..
        Вес остальное домыслы..
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 17:22 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Цитата: dvina71
          Давайте возьмем..
          в результате цунами

          Цитата: dvina71
          Вес остальное домыслы..


          М-да... Тяжёлый случай...
          Вс самом-то деле,нельзя же всё так воспринимать "в лоб", "фактически" what ... РАССЛАБЬТЕСЬ !

          В данной теме,более половины комментариев будет юмористическими ...
          1. Vlad T
            Vlad T Сегодня, 18:03 Новый
            • 1
            • 3
            -2
            По Фукушиме двина71 прав, Генераторы очутились на 6 метров ниже прилива (Ошибка проекта Вестингауз США). вышли из строя, дополнительных было недостаточно, три реактора расплавились, один со взрывом, но оболочка выдержала. Ко всему сразу все работники разбежались, главного директора разыскали только через неделю... Пожарники заливали водой и по сей день заливают. Фукушима ещё опаса ... По "Панцырям",- известие из серии "одна баба сказала", когда появится информация достоверная , тогда можно обсуждать...
          2. dvina71
            dvina71 Сегодня, 18:28 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Инсургент
            РАССЛАБЬТЕСЬ !

            Я этим сейчас и занимаюсь.. За неделю ,я проехал на тяжелом грузовике 3.8 т.км .Устал как собака..
            Помылся и сижу ..смотрю ютуб и читаю ВО..
            А тут такое.. Молниями уничтожают Пацири..и усилием воли вызывают цунами...ага..и все для чего? На пару месяцев отвлечь от мечт о курилах..
            Читаю..и ловлю себя на мысли..Зачем я это читаю?
            Мне под колеса полез малец на велосипеде,а у меня груз досок ... х.з как я пролез между ним и его друзьями ..что стояли на краю проезжей части..уже хруст ломаемых костей почудился и при этом машину не положил..так что к альтернативным версиям я сегодня не готов..
      2. Чарик
        Чарик Сегодня, 19:15 Новый
        • 0
        • 0
        0
        перед катастрофой -америкосы требовали у япов что-то из экономики-об этом даже говорил-японский какой-там зам презика -потом и видос удалили и его уволили
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 16:54 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Это "жу-жу-жу" -не с проста ! И молнии тут не простые, а шаровые ! Взяли и "на шару" египтянам вывели из строя оружье ! "Рекбус....кроксворд...!" (А.Райкин)
      1. Чарик
        Чарик Сегодня, 19:16 Новый
        • 0
        • 0
        0
        кому вывели?
    4. loki565
      loki565 Сегодня, 17:07 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Сомнительно, технику испытывают на попадание молнии и даже на воздействие ЭМИ от ядерного взрыва..
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:41 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Вы это СЕРЬЁЗНО???
        Человек не может воспроизвести такую мощь, которая заключена в реальных подобных явлениях!!!
        Только расчетные модели, иногда слегка приближенные эксперименты ( смотрите научно познавательные программы).
        Защиту делают ... в допустимых, разумных, пределах, не более того.
        Обычно этого хватает, но бывает и форс мажор.
        1. loki565
          loki565 Сегодня, 19:13 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Именно испытывают военную технику на последствия ядерного взрыва, от взрывной волны до ЭМИ. Эмитируют последствия на определенном расстоянии от эпицентра взрыва. Вот вам "научно познавательная программа" ))) про ЭМИ на 18.00 минуте
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 19:33 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Всё правильно, в разумных пределах .....
    5. pereselenec
      pereselenec Сегодня, 17:17 Новый
      • 2
      • 5
      -3
      Цитата: новичок
      Молнии в нужном месте в нужный момент для египтян? "Совпадение?".... Хотя матушка природа, может выдать и не такое.


      Возможно, амриканцы применили климатическое оружие.
      1. новичок
        новичок Сегодня, 17:29 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Вряд ли, масштаб не тот.
      2. Чарик
        Чарик Сегодня, 19:17 Новый
        • 0
        • 0
        0
        против эфиопских Панцирей-хахаха не смеши мои тапочки
    6. Gar
      Gar Сегодня, 17:32 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Конечно ,скорее всего Египет изобрел секретное оружие в виде молнии wassat
      1. новичок
        новичок Сегодня, 17:34 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        laughing Всё проще, коллега_ эфиопы поменяли технику на чамургес, списали на молнию.
    7. Маз
      Маз Сегодня, 18:28 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Канал "военный обозреватель" известный трендобол и копировщик в телеграмме. много раз был уличен в фейках и воровстве сообщений у серьзных блогеров. Серьезные его не даже не читают
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 16:31 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    В там одно из самых грозоопасных мест в мире. Грозы чуть ли не ежедневные. Удивительно, что этого не учли при размещении машин.
    1. _andrey_
      _andrey_ Сегодня, 16:37 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Свистнули пару дорогих деталей, типа и так пойдет и хрен кто впалит, впалили.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 16:45 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      А что - землить технику в местах расположения уже не надо? Если правда - думаю что это результат творчества эфиопских военных... Вообще - продавать сложную технику папуасам - только репутацию себе портить.. И им не поможет по причине запредельной криворукости, и нам нагадит..
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 17:06 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Цитата: paul3390
        А что - землить технику в местах расположения уже не надо? Если правда - думаю что это результат творчества эфиопских военных... Вообще - продавать сложную технику папуасам - только репутацию себе портить.. И им не поможет по причине запредельной криворукости, и нам нагадит..

        Не переживайте,Россия ещё и заработает на ремонте установок ,а исходя из "трений" эфиопов с египтянами,возможно срочном,а поэтому и более дорогом yes
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 16:58 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Египет долбанул молнией.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 17:07 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Цитата: Pavel57
      Египет долбанул молнией.

      Кто у них из богов молниями ведал ?

      Говорят этот,то есть ТОТ lol

    2. sedoj
      sedoj Сегодня, 17:11 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Pavel57
      Египет долбанул молнией.

      Ага, прямо с пирамиды Хеопса. belay
  4. rrtgnh
    rrtgnh Сегодня, 17:17 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Это египетская седьмая казнь.
  5. fn34440
    fn34440 Сегодня, 17:36 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Египет-более прибыльный клиент нашего ВПК,в десятки,если не сотни раз. Да и личный контакт первых лиц-на высшем уровне.
    А закладки в экспортную технику никто не отменял-так делают ВСЕ производители.
    Поэтому: молния,так молния.
  6. Rothmans
    Rothmans Сегодня, 17:38 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Из ОБС:- два не имеющих аналогов Панциря ,стояло на скальном выступе , не смогли или поленились пробить гранит, чтобы заземлить- "забили",ну и получили laughing
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:28 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Иногда и молнеотвод не спасает, стихия серьезная!
      Но по правилам эксплуатации должны были заземление сделать, находясь на стационарной точке дежурства.
      1. Rothmans
        Rothmans Сегодня, 18:55 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Больше склоняюсь к банальному раззвездяйтву местных, не получается и хрен с ним
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 19:25 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Ничего исключать нельзя. Может и не было ничего, кофе опрокинули, аппаратуру и заглючило ..... если факт вообще имеет место быть.
  7. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:16 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Молнии долбят по ЗРК? Полнейшая тупость и глупость.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 18:18 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Что то появление молний напоминает дезу .В других странах молний нет или может «Панцирь-С1» пострадал от чего то другого ?
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:23 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Так то, молния мощная стихия!!! Имел опыт ремонта техники, после того, как она в антенное поле шарахнула пару раз!!! Техника была ламповая, в основном, дубовая, защита была, как положено и все равно, полупроводники пришлось менять коробками!
  10. Старый26
    Старый26 Сегодня, 18:26 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Цитата: pereselenec
    Возможно, амриканцы применили климатическое оружие.

    Скорее в сего обычное. Под названием "молния-2" laughing
  11. Громобой
    Громобой Сегодня, 18:38 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Снова израильский след... )))
    Ведь всем известно,что ближайшими к Эфиопии пользователями Lockheed Martin F-35 Lightning / Молния/ являются кто..? wassat
  12. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 18:47 Новый
    • 1
    • 1
    0
    "Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа..."
  13. Чарик
    Чарик Сегодня, 19:11 Новый
    • 0
    • 0
    0
    эта молния-Су35 называется laughing