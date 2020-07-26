Появились материалы о выводе из строя ЗРПК «Панцирь-С1» в Эфиопии: под подозрением - молния

В сети появились материалы, в которых заявлено о выводе из строя зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» в Эфиопии. Такого рода заявления делает, например, Telegram-канал «Военный обозреватель».
В сообщениях говорится, что две машины «Панцирь-С1» российского производства «были выведены из строя в результате попадания молний». При этом отмечается, что «Панцири» вооружённых сил Эфиопии находились в районе ГЭС «Хидасэ» («Ан-Нахда») на Голубом Ниле.
Никаких дополнительных сведений не приводится.
Ранее не было подтверждённой официальными лицами информации о продаже ЗРПК «Панцирь-С1» армии Эфиопии. В Википедии по этому поводу стояла «обтекаемая» фраза – «возможно, состоит на вооружении». На нашем сайте в марте 2019 года выходил новостной материал по теме размещения «Панцирей-С1» в районе «Хидасэ» со ссылкой на Military Watch Magazine.
Видеоматериал по обновлению вооружений Эфиопией:
Стоит напомнить, что именно ГЭС на Голубом Ниле (самая крупная в Африке) стала причиной осложнения отношений между Египтом и Эфиопией. В Каире заявили, что из-за строительства электростанции стал мелеть Нил на египетской территории, снизилось количество рыбы. От властей Египта послышались угрозы в отношении властей Эфиопии. Среди прочего – даже угрозы применения военной силы. Именно после тех угроз в столице Эфиопии и было принято решение усилить оборону гидроэлектростанции. При этом прозвучали слова о необходимости реализации масштабного плана по электрификации, которая позволит вывести экономику страны на более высокий уровень.
Если комплексы «Панцирь-С1» действительно выведены из строя, то ситуация с молниями, что называется, обсуждаемая. Не привёл ли свои в угрозы в исполнение Египет, поняв, что договориться по ГЭС не получается?
Официальных данных от ВС Эфиопии о выводе ЗРПК из строя пока нет.