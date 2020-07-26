Экс-министр обороны Польши: На обломках президентского Ту-154 был тротил и гексоген

На внутренней стороне обшивки самолета были обнаружены следы не только тротила, но и гексогена, материала, который использовался и используется различными левыми и посткоммунистическими террористами, включая случай при нападении на лондонское метро или при разрушении домов до Второй Чеченской войны.

Это не могло быть случайностью. Кто-то хотел устранить польскую элиту.

Антек, ты так безумен, что никто даже не смеется над тобой.

Антек, ну так найди того камикадзе, который заложил взрывное устройство на президентский самолёт

В Польше уже стали забывать, кто такой Антони Мацеревич. Но этот человек решил напомнить о себе. Нам стоит напомнить своим читателям о том, что Мацеревич – бывший министр обороны Польши, после отставки назначенный главой подкомиссии по расследованию причин катастрофы самолёта Ту-154 под Смоленском. Тогда на борту лайнера находился президент Польши с супругой и десятки представителей высшего руководства страны. Не выжил никто.Расследование, результаты которого ещё несколько лет назад подтвердила сама польская сторона, показало, что причиной катастрофы стали плохие походные условия на фоне нескольких дополнительных факторов. Например, в кабине пилотов находился нетрезвый генерал, который фактически оказывал давление на лётчиков, буквально заставляя осуществлять посадку на аэродроме «Смоленск Северный», несмотря на рекомендации от диспетчеров об уходе на запасной аэродром.Потом в Польше решили оспаривать эти выводы. Мацеревич был поставлен во главе нового расследования. Проводилась эксгумация останков тела президента и его жены. Эта процедура никаких сенсаций не дала, потому Мацеревич решил заняться сочинительством. По его словам, «на внутренних поверхностях самолёта в польских лабораториях были обнаружены следы взрывчатки».Мацеревич в эфире польского телеканала:Мацеревич:При этом г-н Мацеревич не отвечает на главные вопросы: из какой страны вылетал борт «номер один», спецслужбы какой страны по долгу службы должны проверять каждый квадратный сантиметр для обеспечения безопасного полёта первых лиц Польши? Если самолёт был буквально напичкан, как пытается убедить всех экс-министр обороны, то Мацеревич в таком случае должен назвать заказчиков в самой Польше. В то же время возникает и вопрос: почему же в таком случае представители польского следствия ранее не находили никаких "следов тротила и гексогена"?А вот как отреагировали читатели польских СМИ на заявления Мацеревича, которого называют «Антек» (от полного имени Антони).Zenon NowakowskiDariusz CiepielskiНапомним, что ранее Мацеревич утверждал, будто бы "взрывчатку могли заложить во время техобслуживания самолёта в России". Эти заявления в самой России назвали абсурдом, так как все работы в итоге принимались польской стороной.