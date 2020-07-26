Новости

Экс-министр обороны Польши: На обломках президентского Ту-154 был тротил и гексоген

55

В Польше уже стали забывать, кто такой Антони Мацеревич. Но этот человек решил напомнить о себе. Нам стоит напомнить своим читателям о том, что Мацеревич – бывший министр обороны Польши, после отставки назначенный главой подкомиссии по расследованию причин катастрофы самолёта Ту-154 под Смоленском. Тогда на борту лайнера находился президент Польши с супругой и десятки представителей высшего руководства страны. Не выжил никто.


Расследование, результаты которого ещё несколько лет назад подтвердила сама польская сторона, показало, что причиной катастрофы стали плохие походные условия на фоне нескольких дополнительных факторов. Например, в кабине пилотов находился нетрезвый генерал, который фактически оказывал давление на лётчиков, буквально заставляя осуществлять посадку на аэродроме «Смоленск Северный», несмотря на рекомендации от диспетчеров об уходе на запасной аэродром.

Потом в Польше решили оспаривать эти выводы. Мацеревич был поставлен во главе нового расследования. Проводилась эксгумация останков тела президента и его жены. Эта процедура никаких сенсаций не дала, потому Мацеревич решил заняться сочинительством. По его словам, «на внутренних поверхностях самолёта в польских лабораториях были обнаружены следы взрывчатки».

Мацеревич в эфире польского телеканала:

На внутренней стороне обшивки самолета были обнаружены следы не только тротила, но и гексогена, материала, который использовался и используется различными левыми и посткоммунистическими террористами, включая случай при нападении на лондонское метро или при разрушении домов до Второй Чеченской войны.

Мацеревич:

Это не могло быть случайностью. Кто-то хотел устранить польскую элиту.

При этом г-н Мацеревич не отвечает на главные вопросы: из какой страны вылетал борт «номер один», спецслужбы какой страны по долгу службы должны проверять каждый квадратный сантиметр для обеспечения безопасного полёта первых лиц Польши? Если самолёт был буквально напичкан, как пытается убедить всех экс-министр обороны, то Мацеревич в таком случае должен назвать заказчиков в самой Польше. В то же время возникает и вопрос: почему же в таком случае представители польского следствия ранее не находили никаких "следов тротила и гексогена"?

А вот как отреагировали читатели польских СМИ на заявления Мацеревича, которого называют «Антек» (от полного имени Антони).

Zenon Nowakowski

Антек, ты так безумен, что никто даже не смеется над тобой.

Dariusz Ciepielski

Антек, ну так найди того камикадзе, который заложил взрывное устройство на президентский самолёт


Напомним, что ранее Мацеревич утверждал, будто бы "взрывчатку могли заложить во время техобслуживания самолёта в России". Эти заявления в самой России назвали абсурдом, так как все работы в итоге принимались польской стороной.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Антони Мацеревич
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Мацеревич: Пассажиры Ту-154 погибли от взрыва на борту
Мацеревич: Мы точно установили, что на борту Ту-154 были взрывы
55 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. cniza
    cniza Сегодня, 17:13 Новый
    • 15
    • 0
    +15
    А вот как отреагировали читатели польских СМИ на заявления Мацеревича, которого называют «Антек» (от полного имени Антони).


    А нам то он зачем , чего комментировать бред больного...
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 17:47 Новый
      • 8
      • 0
      +8
      Экс-министр обороны Польши: На обломках президентского Ту-154 был тротил и гексоген
      моча,алкоголь и говно...вот и всё что там было.
      1. Владимир61
        Владимир61 Сегодня, 18:07 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Цитата: Дедкастарый
        моча,алкоголь и говно...вот и всё что там было.

        Вы правы! Из Википедии
        Гексоген по химическому составу близок к известному лекарству уротропину, использующемуся для лечения инфекций мочевыводящих путей.

        Только несколько иная последовательность при крушении: Алкоголь > Моча > Говно.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:15 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Привет soldier
      Сегодня темы .... разные. От умиротворяющий, про индейские пирамидки на пасторальных просторах, до повторения бреда сумасшедшего, которого таковым считают даже дома!
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 18:21 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: rocket757
        до повторения бреда сумасшедшего, которого таковым считают даже дома!

        ...и снова откопал стюардессу!
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 18:43 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Бум ждать, что когда ни будь слушать его бред надоест кому то там и его самого .... прикопают.
      2. cniza
        cniza Сегодня, 18:24 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: rocket757
        Привет soldier
        Сегодня темы .... разные. От умиротворяющий, про индейские пирамидки на пасторальных просторах, до повторения бреда сумасшедшего, которого таковым считают даже дома!


        Приветствую! hi

        На В.О. темы становятся все шире и шире...
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 18:45 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Периодами так и бывает.
          Тем, чисто военного аспекта не хватает ... вон, турки с греками не задрались, обсуждать там теперь особо нечего будет ... пока.
  2. Оператор
    Оператор Сегодня, 17:14 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Что говорить о психическом здоровье какого-то там бывшего министра лимитрофной Польши, когда в самом гегемоне США в качества кандидата на пост президента официально выдвинут шизофреник афроамериканец с официально подтвержденным диагнозом? laughing
    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 17:22 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      ... официально выдвинут шизофреник афроамериканец с официально подтвержденным диагнозом?

      Негр, что ли?
      1. Оператор
        Оператор Сегодня, 17:29 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Блин, вот вы и попали на афроамериканские санкции laughing

        Канье Уэст - репер с биполярным расстройством

        1. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 17:36 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Посмотрел на физимордию и сразу вспомнил про про "шуршащую шифером крышу".
          1. Оператор
            Оператор Сегодня, 17:45 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Одно дело, когда шифер шуршит у поп-музыканта или у министра обороны типа Форрестола или Мацаревича, и совсем другое дело - когда шуршит у президента с большой красной кнопкой: а ну как голоса в голове прикажут её нажать?
        2. venik
          venik Сегодня, 18:04 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Оператор
          Канье Уэст - репер с биполярным расстройством

          ========
          good Так ИМЕННО ТАКИЕ там и нужны! Обычная "говорящая (то что скажут) голова" (еще лучше - "говорящая кукла"). Давно, мы видели ДУМАЮЩЕГО и САМОСТОЯТЕЛЬНОГО президента США? Клинтон, Буш, Обама? Это всего лишь марионетки в "ловких и натруженных руках" истеблишмента, а через него и олигархов. Тучше всех это продемонстрировал Трамп - попытался "дернуться", а его - "по рукам": "Не суйся - "Гранд Политик" - это НАШЕ дело, а твое - "ленточки перерезать"!
        3. Vlad.by
          Vlad.by Сегодня, 19:25 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Так и надо таки включить «влияние России» чтобы этого шизоида таки «выбрали»!
      2. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 18:01 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Морской Кот
        ... официально выдвинут шизофреник афроамериканец с официально подтвержденным диагнозом?

        Негр, что ли?

        Да.
    2. Vlad T
      Vlad T Сегодня, 17:51 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Это не психический больной, это расчётливый политик (по происхождению еврей), разжигающий у поляков негависть к России ... Все старания обвинить Россию в катастрофе... Это из серии лживых обвинений последнего денсятилетия, никто не разбирает сути, но в сознании у большинства осядает понятие вины России...
  3. loki565
    loki565 Сегодня, 17:15 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Да там давно все разобрали, а они все успокоится не могут
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 17:16 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Ничего панов не лечит......ну что за нация.....прокладки одноразовые!
    1. Vlad.by
      Vlad.by Сегодня, 19:26 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Козла стричь - только портить
  5. mat-vey
    mat-vey Сегодня, 17:18 Новый
    • 0
    • 0
    0
    "На внутренней стороне обшивки самолета были обнаружены следы не только тротила, но и гексогена, материала, который использовался и используется различными левыми и посткоммунистическими террористами, включая случай при нападении на лондонское метро или при разрушении домов до Второй Чеченской войны."... а также следы турбиния и кракатита..
  6. Souchastnik
    Souchastnik Сегодня, 17:18 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Получается, что было две группы, готовивших теракт параллельно. Иначе использовать два типа взрывчатки нецелесообразно. Допустим, одна сторона Россия. Кто вторая сторона?
    Если бы закладку делали у нас в России, то второй закладки не было бы. Выходит в самой Польше продажные спецслужбы и много желающих устранить правящую верхушку.
    А дальше ищи кому это выгодно и кто громче кричит "держи вора".
    1. Vlad.by
      Vlad.by Сегодня, 19:28 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Там еще и следы ядреного фугаса через год обнаружатся. Окажется, что по бедному Ту-154 «Посейдоном» стреляли влет.
  7. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 17:21 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Этот человек и разум не совместимы. Бомба на борту ПОЛЬСКОГО самолёта, вылетевшего из Варшавы! И обвинять в этом Россию... Ищите своих. Это минимум. Или не надо искать то, чего нет...
  8. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:21 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Антек, человек верующий,не может предъявить претензии к Богу.. laughing Вот и мелет, что попало...
  9. Кирилл Г...
    Кирилл Г... Сегодня, 17:21 Новый
    • 0
    • 0
    0
    От жеж клоуны!!! Правда тупые и злобные!!! Гексоген нашли! так он из Варшавы с Гексогеном прилетел тогда! А откуда еще!?
    Ведь Уникальная страна! В ней дважды за 70 лет самовыпиливалось все высшее руководство страны в авиакатастрофе. В Смоленск блин из Варшавы на поезде не проще?
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:22 Новый
    • 0
    • 0
    0
    what А его не лечат в закрытой лечебнице? Или время о времени выпускают? Физиогномика не мой конек, но сдается, что у него на мор...на лице жирным шрифтом отпечатанно -шизофреник.
  11. Esso
    Esso Сегодня, 17:22 Новый
    • 0
    • 0
    0
    конечно, и еще спиртные компоненты. Мацеревич уже скажи деньги кончились, пускай покровители заплатят и ты свою хлеборезку откроешь на Россию.
    1. Souchastnik
      Souchastnik Сегодня, 17:27 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Не ему деньги не за молчание платят, а за лай.
  12. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:32 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Точно Путин виноват.
  13. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 17:32 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Странно, что не упомянуты следы полония..)
    " суслика видишь...?"))
  14. askort154
    askort154 Сегодня, 17:35 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Это называется - информационная война. Задача противника, не дня без нападок их СМИ на Россию, по всем направлениям. При чём, если нет свежих "фейко фактов", начинаю вытаскивать старые. Главное - ни дня, ни часа без упоминания о России, как о мировом "злодеи-агрессоре". Если Старая Европа на это уже вяло реагирует, то англосаксы и их шестёрки, младо-европейцы, роют землю рогами. Главная причина для США, если пойти на сближение с Россией, то надо распускать НАТО.
    А это значит, не только потеря в финансах, но и потеря власти над Европой, а там - и всем миром.
  15. новичок
    новичок Сегодня, 17:38 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Ага, а следов герыча не нашли, случайно? laughing fool
  16. Кonstanty
    Кonstanty Сегодня, 17:39 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Ерунда циничного идиота - не более того. Прошу прощения.
  17. Gar
    Gar Сегодня, 17:46 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Этот буйный Мацеревич задолбал уже собственный народ. О чём
    и пишут местные(польские)комментаторы .
  18. Fedorovich
    Fedorovich Сегодня, 17:47 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Наркомания уничтожает разум.
  19. NF68
    NF68 Сегодня, 17:48 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Долго он "думал" пока до него дошло.
  20. fn34440
    fn34440 Сегодня, 17:49 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Ноги этого бреда растут с Великобритании-империи отравлений,пиратства,колониальных истреблений и безудержного вранья(в интересах)Королевства.
    Британские эксперты подтвердили выводы подкомиссии Антония Мацеревича - на подавляющем большинстве из числа 200 образцов, переданных в мае 2017 года Польшей в лабораторию министерства обороны Великобритании (Forensic Explosives Laboratory, FEL), присуствтуют следы материалов, используемых для производства взрывчатых веществ, в частности, тротила.

    11 апреля 2018 года был обнародован технический отчет расследования авиакатастрофы, в котором говорилось, что разбившийся в России в 2010 году самолет с президентом Польши Лехом Качиньским на борту был уничтожен в результате двух взрывов.
    А зная их Терезу Мэй(по блефу со Скрипалями),Дэвида Кемерона(основная заслуга-уничтожение Ливии и миллиона ливийцев) и Борю Джонсона( по его сексуальному блуду и руссофобии) понятно,какие эксперты состряпали свой убогий вердикт.
    1. ШУРУМ -БУРУМ
      ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 18:42 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Но ведь доподлинно известно, что когда самолет срезал березу, самолет был цел и экипаж был жив и адекватен. ..."Курва!".. - это польский КВС березе. Жаль, конечно, всех погибших. Этот бравый пьяный генерал за спиной КВС распорядился жизнью своей и всех остальных.
  21. TAMBU
    TAMBU Сегодня, 17:52 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    и чешую рептилоида...
  22. demo
    demo Сегодня, 17:54 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Был такой польский фантаст - Станислав Лем.
    Кроме того он еще философ и футуролог.
    Думалось мне ранее, что такой фантазии как у Лема не может быть ни у кого.
    Ошибался.
    Но даже для такого "мастера" как Мацаревич есть недоработки.
    Не освещена тема полония в кофе и "Новичка" в Варшаве.
    Сюжет бы тогда заиграл такими красками и психологически приобрел бы "правильное политическое звучание".
    Ничего.
    Старик еще крепкий.
    Справится.
  23. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 18:09 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Мастерская "Петров и Баширов". Техобслуживание самолётов. Постоянным клиентам скидки.
    1. Поэтиззаугла
      Поэтиззаугла Сегодня, 18:24 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Внизу приписка мелким шрифтом:"Травля насекомых. Выезд на место."
  24. APASUS
    APASUS Сегодня, 18:15 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Чем громче заявление политика и абсурдней - тем больше его вес в политике страны - к сожалению мировая тенденция ! Попадание не адекватов политику сейчас норма ,а если он сможет высказаться против русских или обвинить Китай в воровстве интеллектуальной собственности ,то станет героем в США
  25. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:17 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    По его словам, «на внутренних поверхностях самолёта в польских лабораториях были обнаружены следы взрывчатки».

    А ещё там обнаружили следы «новичка» из города Эймсбери и того белого порошка, которым тряс в Совбезе ООН Колин Пауэлл... wassat
  26. Равиль_Аснафович
    Равиль_Аснафович Сегодня, 18:33 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Как жалко,вместо нормальных поляков в этом самолёте не оказалось этого недоумка.
  27. PValery53
    PValery53 Сегодня, 18:34 Новый
    • 0
    • 0
    0
    По выражению физиономии Мацеревича сразу видно, что он неудачно с дуба упал. До каких ахиней могут привести политические потуги!
  28. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:35 Новый
    • 0
    • 0
    0
    А что ж за радость то такую отмечали на борту что в березняк забурились?
  29. Doliva63
    Doliva63 Сегодня, 18:38 Новый
    • 0
    • 0
    0
    И под этим бредом уже 30 комментариев - уважаемые, вы с ума сошли комментировать такое? wassat
  30. Борис Афиногенов
    Борис Афиногенов Сегодня, 18:48 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Нужна срочно эксгумация laughing
  31. Чарик
    Чарик Сегодня, 19:02 Новый
    • 0
    • 0
    0
    ну так это все налепили перед взлетом из чухонии и взорвали над Россией чтобы -чушь пороть
  32. Юрий Михайловский
    Юрий Михайловский Сегодня, 19:05 Новый
    • 0
    • 0
    0
    И это лечится...
  33. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 19:05 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Мда, на старости то совсем крыша поехала и на прощание помахала платочком!
  34. Uma Palata
    Uma Palata Сегодня, 19:29 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Так не форум психиатров, чтобы обсуждать бред больного для уточнения его диагноза.
  35. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 19:35 Новый
    • 0
    • 0
    0
    МОНка была привязана к верхушке Березы, не иначе. Аэродромные так ворон, обычно, гоняют, но тут попалась "ворона" покрупнее.