Меньше шума, меньше отдача: Показаны испытания гибридного дульного тормоза «Smuzzle» для армии США

В исследовательской лаборатории центра развития боевых возможностей армии США рассказывают о создании нового поколения комбинированного устройства для автоматического стрелкового оружия. Речь идёт о специальном устройстве в первую очередь для пулемётов, представляющем собой некий гибрид дульного тормоза и глушителя.
Устройство, которое называют «Smuzzle» («Дуло»), устанавливается на автоматическом оружии и при стрельбе уменьшает отдачу, вспышку и уровень шума.
Инженер по стрелковому оружию указанной американской лаборатории Грегори Оберлин говорит о том, что использование таких гибридных устройств поможет осуществлять более скрытное ведение огня для подавления живой силы противника. Обнаружить пулемётчика, когда практически не слышно звука стрельбы, когда снижена интенсивность вспышек при выстрелах, становится крайне сложно. И уже одно это способно вызвать панику у неприятеля, как утверждает Г.Оберлин.
Технология малой шумности оружия для пехоты даст возможность небольшим отрядам запутать противника, предоставляя новые возможности, например для фланговых атак.
Уровень шума при стрельбе снижается до 50 процентов.
Отмечается, что новый гибридный дульный тормоз помогает сдержать так называемый «дульный подъём», когда оружие в результате выстрелов начинает уводить вверх от горизонтальной оси осуществления прицельной стрельбы.
Примечательно, что американские инженеры планируют использовать новый гибридный тормоз для оружия различных калибров.
Из сообщения представителя лаборатории:
Мы разрабатываем и дульные устройства большого калибра. Принципы практически идентичны.
Испытывали новый комбинированный дульный тормоз на пулемёте М240, который сегодня состоит на вооружении армий США и Бельгии.
На видео с испытаний можно обратить внимание на то, как раскаляется "дульник" при ведении непрерывной стрельбы, когда боепитание пулемёта осуществляется в ленточном варианте. Стрельбу останавливают, когда из дульного тормоза вырывается открытое пламя.
Показано видео испытаний, по которому можно судить, существенно ли снижена шумность стрельбы: