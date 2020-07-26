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Меньше шума, меньше отдача: Показаны испытания гибридного дульного тормоза «Smuzzle» для армии США

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В исследовательской лаборатории центра развития боевых возможностей армии США рассказывают о создании нового поколения комбинированного устройства для автоматического стрелкового оружия. Речь идёт о специальном устройстве в первую очередь для пулемётов, представляющем собой некий гибрид дульного тормоза и глушителя.


Устройство, которое называют «Smuzzle» («Дуло»), устанавливается на автоматическом оружии и при стрельбе уменьшает отдачу, вспышку и уровень шума.

Инженер по стрелковому оружию указанной американской лаборатории Грегори Оберлин говорит о том, что использование таких гибридных устройств поможет осуществлять более скрытное ведение огня для подавления живой силы противника. Обнаружить пулемётчика, когда практически не слышно звука стрельбы, когда снижена интенсивность вспышек при выстрелах, становится крайне сложно. И уже одно это способно вызвать панику у неприятеля, как утверждает Г.Оберлин.

Технология малой шумности оружия для пехоты даст возможность небольшим отрядам запутать противника, предоставляя новые возможности, например для фланговых атак.

Уровень шума при стрельбе снижается до 50 процентов.

Отмечается, что новый гибридный дульный тормоз помогает сдержать так называемый «дульный подъём», когда оружие в результате выстрелов начинает уводить вверх от горизонтальной оси осуществления прицельной стрельбы.

Примечательно, что американские инженеры планируют использовать новый гибридный тормоз для оружия различных калибров.

Из сообщения представителя лаборатории:

Мы разрабатываем и дульные устройства большого калибра. Принципы практически идентичны.

Испытывали новый комбинированный дульный тормоз на пулемёте М240, который сегодня состоит на вооружении армий США и Бельгии.

На видео с испытаний можно обратить внимание на то, как раскаляется "дульник" при ведении непрерывной стрельбы, когда боепитание пулемёта осуществляется в ленточном варианте. Стрельбу останавливают, когда из дульного тормоза вырывается открытое пламя.

Показано видео испытаний, по которому можно судить, существенно ли снижена шумность стрельбы:

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7 комментариев
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  1. Оператор
    Оператор Сегодня, 19:02 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Это не дульный тормоз-компенсатор, а глушитель, которого хватило на 20 секунд непрерывной стрельбы или 200 выстрелов, после чего глушитель вышел из строя.

    И да - для того, чтобы глушить шум выстрела, надо стрелять дозвуковыми пулями.

    Кроме глушения шума выстрела и подавления дульного пламени глушитель действительно уменьшает импульс отдачи примерно на 1/3 - составляющую импульса от выброса пороховых газов - правда, при стрельбе очередью еще и не по детски загрязняет ствольную коробку и морду лица стрелка пороховой копотью
  2. Vlad T
    Vlad T Сегодня, 19:02 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В идеале всё стрелковое оружие должно быть бесшумным... Тенденции к такому однозначны, даже миномёты появились...
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:06 Новый
    • 0
    • 0
    0
    На счет отдачи не вижу, аппарат зажат в станке. Шумность? Ну поставь глушитель на что угодно и шумность будет естественно будет меньше. Глупость какая-то.
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 19:11 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Современные методы проектирования и изготовления ( например, 3-D принтеры из металлических порошков) позволяют делать много такого, чего раньше было трудно или вообще невозможно сделать. ПБС-ы известны скоро 100 лет, и нет пределов совершенству. Что-то подобное я видел и на ""Печенеге"...
    1. dvina71
      dvina71 Сегодня, 19:17 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Цитата: Горный стрелок
      например, 3-D принтеры из металлических порошков)

      Это полный аналог литья. Только литейных форм готовить не надо.
      Чего уж можно сделать принтером ,что не отольешь..загадка..
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 19:20 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: dvina71
        Это полный аналог литья. Только литейных форм готовить не надо.
        Чего уж можно сделать принтером ,что не отольешь..загадка..

        Не полный. Аналог. Порошки могут быть разного состава. Из металлокерамики отливку как сделать?
        1. dvina71
          dvina71 Сегодня, 19:22 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Горный стрелок
          Из металлокерамики отливку как сделать?

          Открою тайну.. керамонаполненные втулки для шкворней поворотных механизмов грузовиков известны давно.. когда еще о 3д принте ничего не знали..