Атомный подводный блокадопрорыватель

Атомный подводный газовоз, получивший название "Пилигрим", обещает быть весьма футуристическим изделием

Первоначальная версия атомного подводного газовоза (2019 года)

В обеспечение переговоров с потенциальным иностранным заказчиком компанией выполнялись проработки по созданию подводного атомного газовоза для перевозки в подводном положении сжиженного природного газа с северных месторождений в восточном направлении.

Некоторые немаловажные обстоятельства

Типичный представитель современных надводных танкеров-газовозов

Устройство танка для сжиженного газа в разрезе

Почему Китай?

Сколько надо таких лодок?

Схема танков атомного подводного танкера проекта 927, проектирование которого было начато в 1973 году, но потом прекращено

Идея подводного транспорта витала в воздухе давно. Вот, к примеру, эскиз проекта 621, разработанный в 1948 году: водоизмещение 5580 тонн, десант — 745 человек, 10 танков, 14 орудий, 12 грузовых автомобилей, три самолета. Кроме этого, были еще проекты 626, 717, 748