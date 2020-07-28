Мнения

Ненужные трубы, или Закат страны-газоколонки

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Чем полезны и интересны современные ангажированные СМИ? Они способны выдавать информацию так, что все выглядит вроде как перемога. А начинаешь смотреть внимательнее — непонятно. А если вдумчиво проанализировать — полнейшая зрада в лучших канонах и традициях наших соседей на западе.


Задуматься на тему происходящего с российскими трубопроводами заставили более чем странные новости сразу с севера и юга. А вообще в, конечном итоге и на восток посмотреть совершенно не вредно.

Картина вырисовывается странная, но очень логичная. И не особенно радостная для глаза россиянина.

Итак, начну с севера.

«Северный поток-2»


Ох уж эта Дания… Страна, чья площадь меньше чем территория многих областей того же центра России (не говорю о крупных территориях на востоке даже), ставит такие палки в колеса, что начинаешь уважать.

Понятно, что Дания — не самый большой противовес вставшей на дыбы Германии, мечтающей о том, как она (Германия) скинет с шеи всех этих транзитеров и сама начнет барыжить газом. Естественно, получая его с огромной (как положено) скидкой.

А Дания против. И ведь как красиво палки в колеса ставят потомки Гамлета… То боеприпасы они топили тысячами тонн (где взяли – вот вопрос!), то вот треска со своим нерестом… Нет, нерест трески – это дело нужное. Странно только, что в 2018 и 2019 годах трубопровод гнали, не заморачиваясь треской, а вот в 2020-м треска оказалась важнее. Причем именно у острова Борнхольм.

Хорошо, боеприпасы вытралили, треска икру отмечет, сезон осенних штормов пройдет… Делаем ставки, что дальше? Или и так понятно, что когда Баба-Яга (точнее, Дональд-не-селезень) против, то соединенных желаний Меркель и Путина может оказаться недостаточно. Треска, знаете ли, она порой важнее бывает… И сильнее.

В целом же будущее СП-2 не то чтобы сомнительно, но… Тянуть его будут очень долго. Просто потому, что сам по себе СП-2 политизирован донельзя. Чтобы там ни говорили об обратном представители Германии и России, но более политизированной стройки если не в мире, то в Европе, точно не найти.

Так что тянуться все это будет долго, вопрос только, за чей счет. Между тем стоимость СП-2 приближается к 10 миллиардам. Понятно, что не рублей, а евро. Многовато для трубопровода, который все еще пустым валяется в воде.

Утопия получается в прямом смысле. А уж если все посчитать…

Однако о счетах – в самом конце.

«Турецкий поток»


То, что Эрдоган – тот еще «партнер», в свое время говорили и писали многие. Автор не был исключением и, к сожалению, оказался прав. Странные вещи, происходящие на юге, говорят с уверенностью о том, что президент Турции разрешает дружить с собой. На определенных и очень выгодных условиях для себя.

Великолепный пример – это откровенно бесхребетная и полупредательская продажа ему С-400, во всех тонкостях которой теперь будут великолепно разбираться эксперты НАТО. Но если бы не было этой продажи, капризный лидер Турции не дал бы строить трубопровод.

И вот вам интересный результат: в 2020 году первая по экспорту в Турцию Россия «внезапно» опустилась сразу на пятое место. Вперед вышли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир. Факт был засвидетельствован турецкой организацией EPDK, государственным регулятором по энергоносителям.

Он же зафиксировал уменьшение поставок российского газа в Турцию на 72%, в то время как СПГ из США вырос на 300%. И уже «на подходе» к пятерке лидеров.

Но успехи США и Азербайджана как-то нас не сильно интересуют. А вот то, что по данным ФТО РФ экспорт «Газпрома» за первый квартал 2020 года рухнул (по-другому не скажешь) на 24,4%, до 46,6 млрд. кубометров, – это факт. И конкретно в Турцию – до 0,2 млрд. кубометров. И это, заметим, несмотря на введение в действие «Турецкого потока».

Да, кризис во всем мире, да, газа Турция начинает потреблять меньше, но… Почему российского? Не американского, не азербайджанского, а российского? Мы же с Турцией – «друзья-партнеры». Как же так?

А вот так. Российский газ оказался неконкурентоспособным. А так как Турция – монопольный потребитель газа и на транзит в Европу Эрдогана не уломали, то теперь Турция может потреблять столько газа из России, сколько ей нужно. Довеском к более выгодным контрактам, да еще и выкручивая руки по цене, потому что больше пользователей у «ТП» нет.

Это называется не монополия, а монопсония. Когда покупатель один, а продавцов несколько. И тогда такой покупатель (в нашем случае Турция) начинает диктовать условия по полной программе.

Что и получилось. Газ от «Газпрома» оказался совершенно неконкурентноспособным. Да и в Европе, кстати, дела не лучше. На европейских хабах в июне газ котировался по 45 долларов за тысячу кубометров на TTF (Нидерланды) и 63 доллара за тысячу в Баумгартене (Австрия). При заявленной цене нулевой рентабельности в 100 долларов за тысячу кубов для «Газпрома» с учетом себестоимости добычи, НДПИ, транспортировки и таможенной пошлины.

Российский газ оказался неинтересен для Турции. Между тем строительство «Турецкого потока» обошлось России в 20 миллиардов долларов.

Аналитик «Сбербанк CIB» Алекс Фэк в 2018 году подсчитал, что «Турецкий поток» не окупится в ближайшие 50 лет и принесет «Газпрому» 13 млрд. долларов убытка. Но в 2018 году все не выглядело настолько печально.

Но все это меркнет по сравнению с тем, что происходит на востоке.

«Сила Сибири»


Это очень распиаренная и очень затратная показуха. Суперперемога, так сказать. По сравнению с которой «потоки» — сельские трубопроводы от деревни к деревне. «Газпром» нехотя говорит, что «СС» обошелся в 55 млрд. долларов, но независимые эксперты говорят о сумме в 100 млрд. долларов.

Если принять, что истина где-то посередине, то пусть это будет 75 млрд. долларов. И что Россия получила за эти деньги? Ничего. Очень красивую картинку, цена которой – ноль. Точнее, минус 75 миллиардов американских долларов.

На рынке газа этот проект не дает НИЧЕГО. В 2020 году план по прокачке, по данным самого «Газпрома», составлял всего 5 млрд. кубометров. И не факт, что столько будет прокачано, но дело даже не в снижении потребления в мире.

Дело в том, что для того, чтобы выйти на обещанные 38 млрд. кубов в год, необходимо около 10 лет и куча денег сверх затраченного. Просто потому, что ресурсов одного Чаяндинского месторождения (Якутия, Ленский район, открыто в 1983 году) не хватит на обеспечение таких объемов, согласно проекту, надо к нему подключать ещё Ковыктинское месторождение (Иркутская область, открыто в 1987 году).

Отступление: обращаю внимание, что оба месторождения открыты во времена СССР, продолжаем проедать советское наследие. Но разведка была проведена кривовато, так что многие скважины сегодня оказались «сухими». Со всеми вытекающими последствиями.

Так вот, по плану надо эти два месторождения не просто ввести в эксплуатацию, нужно соединить эти месторождения новой трубой, набурить новых скважин, поставить компрессорные станции на всем пути…

Кстати, «путь» — это 900 километров.

И вот тогда, через 10 лет, если китайцам это еще будет нужно… Ключевое – «если будет нужно», потому что тут куча нюансов.

Но в 2018 году министр энергетики Новак, отчитываясь в Госдуме, честно признался, что «Сила Сибири» — это не коммерческий проект и прибыли нам скоро не увидеть, если она вообще будет.

А пока «Газпром» врёт. Причем с 2014 года, когда СМИ определенного характера дружно запестрели заголовками о том, какой великий проект будут осуществлять Россия и Китай. Вот это была первая и главнейшая ложь, потому что Китай НИЧЕГО строить не собирался.

Второй была ложь о том, что Китай даст на проект 20-25 млрд. долларов. Не дал. И не потому, что решил «кинуть», а потому что не обещал ни единым словом. Ни единым иероглифом в договоре, ни одним росчерком пера. А раз не обещал, то и не дал.

Вся эта штука была от первой и до последней копеечки построена на деньги российских налогоплательщиков. Это же межгосударственный проект, правда? Значит, бюджет. Освоением которого у нас занимаются все, кто может до этого дотянуться.

Соответственно, кто получил хоть какую-то прибыль от газопровода? Правильно, те, кто его строил. Ненужный никому трубопровод за деньги налогоплательщиков. Если конкретно по «СС» — все преференции и господ Тимченко, и Ротенберга-старшего.

Россия? Ну ладно, давайте по-серьезному.

Китай на том конце трубы – тоже монопсонический покупатель. Газ из «Силы Сибири» не продать, кроме китайцев, никому. Ни монголам, ни корейцам. НИКОМУ. У трубопровода ОДИН покупатель, и дальше он будет диктовать свои условия продавцу. А продавец будет соглашаться на эти условия, иначе трубопровод будет стоять пустым.

Он и так стоит, поскольку сибирский газ является для Китая запасным вариантом. Основной раз КНР получает из тихоокеанского региона в виде СПГ, который более выгоден.

А так как Китай снижает объемы потребляемого газа, в том числе и трубного, то вот тут наши соседи могут выкручивать «Газпрому» руки, как угодно. Точнее, Эрдоган завидовать будет.

В мире навалом дешевого газа. В мире много СПГ. И вот тут получаются интересные вещи.

Прибыли не то что не ожидается, ее просто не предвидится, поскольку в мире наблюдается падение цен и профицит природного газа. На этом фоне мы внезапно имеем недостроенный пустой «Северный поток-2», полупустой «Северный поток-1», пустой «Турецкий поток», пустую «Силу Сибири».

Но «Газпром» и лично господин Миллер не собираются останавливаться на достигнутом. Опростоволосившись с «СС», вместо того, чтобы обеспечить трубопровод газом и рискнуть найти новых потребителей хотя бы внутри страны, Миллер и компания объявили о строительстве «Силы Сибири-2»! От других месторождений, в тот же Китай, через территорию Монголии.

Интересно, да? Китай снижает уровень закупки газа, «Газпром» не может обеспечить и того, что было оговорено, потому надо угрохать еще 1,5 триллиона рублей на еще одну трубу!

А где деньги? Ах да, деньги…

Ни у кого там газ с 1 августа не дорожает, нет?

Хорошо жить и развлекаться в России. Если у тебя есть на то возможность. Действительно, ужели мы не можем позволить потратить еще полтора триллиона жалких рублишек на очередную никому не нужную трубу?

Ведь люди будут работать. Люди заработают денежек. Хорошие люди. Миллеры, ротенберги, тимченки…

Вообще, политика «Газпрома» и государства (не забываем о доле государства в этой организации) вызывает уже даже не удивление. Все эти эпохальные стройки, совершенно как в советские времена, вызывают чувство недоумения. И понимания того, что деньги просто выбрасываются на никчемные пиар-проекты, которые оборачиваются пустыми трубами и убытками.

Погашать которые – удел налогоплательщиков.

Красивая получается цепочка. Развлекаются представители власти, заключая эпохальные договоры, развлекаются ангажированные СМИ, рассказывая всякие небылицы (как про Китай, который должен был «дать денег»), развлекается «Газпром», размещая заказы на никому не нужные и к тому же не обеспеченные газом трубопроводы, играются в игрища все.

А платит за это все безобразие народ. Которому в очередной раз поднимают цены. Но который в очередной раз с криками «Славься!» выражает доверие всему этому делу.

Воистину, в интересные мы времена живем…

И что у нас в итоге? Калькулятор, ваш выход!

«Северный поток-2» — 10 миллиардов долларов, или 700 миллиардов рублей.

«Турецкий поток» — 20 миллиардов долларов, или 1,4 триллиона рублей.

«Сила Сибири» — 55 миллиардов долларов, или 3,85 триллиона рублей.

«Сила Сибири-2» — 21 миллиард долларов, или 1,5 триллиона рублей.

Итого развлечения с пустыми трубами будут стоит российскому налогоплательщику 106 миллиардов долларов, или 7,45 триллиона рублей.

Без малейших надежд на прибыль. Без шансов на улучшение внутренней жизни в стране. Просто потрачены, причем довольно бездарно.

И главное, без шансов на то, что это безобразие когда-нибудь прекратится.

А между тем стоит задуматься над тем, что может произойти в стране-бензоколонке, если ее нефть и газ окажутся никому не нужны. Причем задуматься надо бы уже сегодня, пока завтра не началось строительство очередного бесполезного трубопровода.
Автор:
Использованы фотографии:
gazprom.ru
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49 комментариев
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  1. bober1982
    bober1982 Сегодня, 10:10 Новый
    • 8
    • 20
    -12
    Не понятно за что,автор уважает Данию,это страна открытых педерастов,первыми в мире признали однополые союзы,ещё в далёком 1989году.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 10:14 Новый
      • 21
      • 10
      +11
      Цитата: bober1982
      Не понятно за что,автор уважает Данию,это страна открытых педерастов,первыми в мире признали однополые союзы,ещё в далёком 1989году.

      Я вот не пойму, почему у запутинцев вопрос педерастов на первом месте стоит? wassat Для вас это главное?
      1. bober1982
        bober1982 Сегодня, 10:21 Новый
        • 9
        • 12
        -3
        Цитата: Svarog
        Я вот не пойму, почему у запутинцев вопрос педерастов на первом месте стоит? Для вас это главное?

        Читайте Г.Климова,он доходчиво объяснил.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 10:57 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Абсолютно согласна с автором! Сама не раз обращала на это внимание.
          И скажу даже больше.
          В отношении газо-нефтяной отрасли РФ всё сказанное похоже на сознательное банкротство российскими руководителями всей газо-нефтяной отрасли России и затем с полной и окончательной её "перепродажей" за копейки (просто передаче) иностранным владельцам в плане ПРОДОЛЖЕНИЯ коллективным Западом (США) КОЛНИЗАЦИИ России.
      2. Башкирхан
        Башкирхан Сегодня, 10:23 Новый
        • 5
        • 2
        +3
        Бобёр просто интересуется темой однополых браков, зачем Вы на него накинулись. Интерес к этой теме не совсем правда понятен.
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 10:39 Новый
          • 0
          • 5
          -5
          Цитата: Башкирхан
          Интерес к этой теме не совсем правда понятен.

          Ну,почему же? Очень даже любопытная тема,ещё с библейских времён.
          Как только затрагивается в негативном тоне - сразу вой начинается,с чего бы это.
          И,зачем выложили фото этого сатаниста? кумира нашли себе?
          Есть мнение,что богохульный язык Фрейда сгнил во рту своего хозяина (рак гортани),умирал - смердил очень сильно,живой смердящий труп.Как жил,так и умирал,папаша Фрейд.
      3. pytar
        pytar Сегодня, 10:24 Новый
        • 7
        • 4
        +3
        Цитата: Svarog
        Я вот не пойму, почему у (censored) вопрос (censored) на первом месте стоит? Для вас это главное?

        Психологи обыясняют: "Латентные... тянет на подсознательном уровнем." bully
      4. Ланнан Ши
        Ланнан Ши Сегодня, 10:29 Новый
        • 4
        • 4
        0
        Цитата: Svarog
        Я вот не пойму, почему у запутинцев вопрос педерастов на первом месте стоит?

        Кто громче всех кричит - держи вора? Вооот. То то и оно.
      5. serpent
        serpent Сегодня, 10:34 Новый
        • 5
        • 4
        +1
        Цитата: Svarog
        Я вот не пойму, почему у запутинцев вопрос педерастов на первом месте стоит?

        Постараюсь объяснить, насколько я это понимаю. Запутинцы - неисправимые оптимисты. Они никогда не вешают нос. Ходят по улице с высоко поднятой головой. Просветлённый взгляд направлен ввысь. А там — радуга на небе...
        Не газ, так золото продадим. Не золото, так лес. Не лес, так поправки о крепостном праве можно принять.
        1. pytar
          pytar Сегодня, 10:44 Новый
          • 5
          • 1
          +4
          А там — радуга на небе...

          Вы... с этим... повнимательнее... некоторые форумчани воспринимают радугу не как радуга... lol
      6. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 10:35 Новый
        • 4
        • 3
        +1
        Цитата: Svarog
        почему у запутинцев вопрос педерастов на первом месте стоит?

        Так главный запутинец Володин, самый известный из этих - может поэтому на подсознании этот вопрос и у местных всплывает
      7. mdsr
        mdsr Сегодня, 10:39 Новый
        • 3
        • 2
        +1
        Цитата: Svarog
        Я вот не пойму, почему у запутинцев вопрос педерастов на первом месте стоит? wassat Для вас это главное

        Ну а что странного? С такими гнилыми скрепами, как у них, всего нужно бояться, а особенно педерастов lol .
      8. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 10:47 Новый
        • 0
        • 2
        -2
        Просто они осознают, что кара может быть и не небесной! laughing А гораздо более "земной"!
      9. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 10:56 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: Svarog
        Я вот не пойму, почему у запутинцев вопрос педерастов на первом месте стоит? wassat Для вас это главное?

        У кого, что болит, тот о том и говорит.
      10. Harry Cuper
        Harry Cuper Сегодня, 11:09 Новый
        • 0
        • 0
        0
        "У кого что болит, тот о том и говорит" (народная мудрость)
    2. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 10:26 Новый
      • 10
      • 3
      +7
      На европейских хабах в июне газ котировался по 45 долларов за тысячу кубометров на TTF (Нидерланды) и 63 доллара за тысячу в Баумгартене (Австрия). При заявленной цене нулевой рентабельности в 100 долларов за тысячу кубов для «Газпрома» с учетом себестоимости добычи, НДПИ, транспортировки и таможенной пошлины.

      Следите за руками:
      1. Опускаем рубль на 20-30 % и даже 45 долларов превращаются в огромную прибыль Газпрома.
      2. Нищий народ бунтовать не будет, проверено, будет занят выживанием.
      1. Ланнан Ши
        Ланнан Ши Сегодня, 10:32 Новый
        • 6
        • 1
        +5
        Цитата: Гражданский
        2. Нищий народ бунтовать не будет, проверено, будет занят выживанием.

        Угумс. А вот история рассказывает, как тот самый нищий народ в 1905 отжигал, развлекаясь фаейр шоу в не совсем нищих усадебках.
    3. Комментарий был удален.
      1. kapitan92
        kapitan92 Сегодня, 11:07 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Татьяна
        Абсолютно согласна с автором! Сама не раз обращала на это внимание.

        Роман! hi Спасибо за статью.
        А платит за это все безобразие народ. Которому в очередной раз поднимают цены

        fellow
        Ванговать не буду, но нас еще не раз "ограбят", при действующей власти! hi
  2. KCA
    KCA Сегодня, 10:11 Новый
    • 10
    • 19
    -9
    Ну вам виднее, а товарищ Сечин д ебил, советники все у него такие-же, Путин, то-же, де-бил? А чо не вы президент, а он? Ну так блесните политической карьерой
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 10:17 Новый
      • 13
      • 6
      +7
      Цитата: KCA
      Ну так блесните политической карьерой

      Туда адекватных к сожалению не пускают wassat Сажают, дела уголовные заводят, делают жизнь невыносимой..стоит только завоевать популярность в народе и заикнутся о участии в выборах президента.
    2. mdsr
      mdsr Сегодня, 10:47 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Цитата: KCA
      а товарищ Сечин д ебил, советники все у него такие-же, Путин, то-же, де-бил?

      Нет, конечно, все мы знаем, что они гении fellow Там, у озерковских, все такие одаренные. Может, климат там особенный или излучение какое то? Нет, конечно, просто все они в совершенстве знают иудейскую науку Каббала.
  3. iouris
    iouris Сегодня, 10:17 Новый
    • 8
    • 14
    -6
    Очередное мнение записного "эксперта" из обоймы. ("Оно, конечно, так. Оно, конечно, знамо дело, но вот, ежели где чего случись, то вот тебе и - пожалуйста!!!")
    А чем подтверждается экспертный уровень?
    1. Mole
      Mole Сегодня, 11:02 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Чтобы попасть в Вашу "обойму экспертов" диплом Гарварда требуется? Или накрай ВШЭ сойдёт?
      Статья в разделе "Мнения", а не "Аналитика".
      И статья наверное лучшая по данному вопросу.
      1. iouris
        iouris Сегодня, 11:05 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Mole
        Статья в разделе "Мнения", а не "Аналитика".

        Мнение эксперта - это мнение. При отсутствии экспертных знаний "мнение" является пропагандой. А пропаганда - это идеология, а идеология- это ложное сознание.
  4. pytar
    pytar Сегодня, 10:18 Новый
    • 10
    • 6
    +4
    Одна из немногих обыективных статии в ру-нете , респект автору! hi
    Стратегия ВВП о "энергетической сверхдержавой" провалилась на все 120%! Автор правильно заметил, что пропаганда в ру-сми представляет совершенно искаженная картина о случавшегося! Ожидаем шквал негативных коментов и минусов, со стороне щатных про-газпровомских форумчан! bully
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 10:50 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Согласен, но есть один нюанс:
      вдумчиво проанализировать — полнейшая зрада в лучших канонах и традициях наших соседей на западе.
      Судя по последним тяжбам в судах и заключённых контрактах, у соседей "слева" реально перемоги.
      На газовых фронтах.
    2. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Сегодня, 10:54 Новый
      • 1
      • 3
      -2
      вы бы уважаемый румын..тьфу,болгарин помолчали бы в тряпочку,мы тут со своими делами как нибудь сами разберемся,идите лучше урожай помидор собирать
    3. майор147
      майор147 Сегодня, 10:57 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: pytar
      Ожидаем шквал негативных коментов и минусов, со стороне щатных про-газпровомских форумчан!

      Штатных - не штатных, но до "вируса" Газпром продавал на Запад 200 млрд. м.куб в год hi
  5. Балу
    Балу Сегодня, 10:20 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    У Миллера не слишком большая зарплата при таких достижениях? Почему зарплата рядового газпромовца 20-30 тыс. , а менегерыполучают в день, а то и в час столько же? Не в этом ли причина неээфективности менегеров. Какая разница, деньги государство и так даст.
    1. mdsr
      mdsr Сегодня, 10:33 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: Балу
      У Миллера не слишком большая зарплата при таких достижениях? Почему зарплата рядового газпромовца 20-30 тыс. , а менегерыполучают в день, а то и в час столько же?

      А вы что думали, "Озерковские" думают о том, сколько там получают работники хаспрома или какая там пенсия у холопов? Да плевали они на нас из-за спин путиногвардии.
  6. Sether
    Sether Сегодня, 10:23 Новый
    • 5
    • 6
    -1
    А кроме газа и нефти нам и продавать нечего а вот еще вооружение конкурентное а остальное все импортное лучьще машины тракторы краны эксковаторы телевизоры холодильники стиральные машины телефоны. В космосе и самолетостроении и везде отстаем. Вот вам путинский рывок и вхождение в пятерку экономик мира. По уровню жизни конкурируем с племенами африки и то некоторые нас обходят. Такое ощющение что у нас организованный беспорядок и пока путин у власти так и будет продолжатся
    1. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Сегодня, 10:56 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      а до путинского режима мы как будто что то еще продавали???и были везде впереди планеты всей???
  7. Million
    Million Сегодня, 10:25 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Эти пацаны всегда в плюсе будут.
  8. mark2
    mark2 Сегодня, 10:27 Новый
    • 4
    • 7
    -3
    Ха!
    У автора какая-то странная позиция. Всю статью он писал про то как плохо быть и бензоколонкой, как плохо быть газоколонкой и тут в конце, на тебе страх и ужас, что будет если покупать никто не будет?. Да ничего не будет. Все тоже самое и останется.
    А если трубы не построить а просто раздать все деньги по направлениям экономики не приносящих в казну валюту, что будет? Да то же самое, ничего! Только при этом много бабла так же утечет за границу в виде туристических поездок, переводов в офшоры.
    В общем все как всегда. Лучше бы раздали. Так и раздали, тем на кого работают сотни тысяч людей. А спасать ресторанчики, они больше всех орали о трудностях в короновирус смысла мало. Закроется - откроется снова.
    Ну не любит русский человек свою страну. Чего уж говорить. Все мечтает свалить и желательно подальше, где чужой народ все создавал для себя, а русские мечтают ничего не делать тут, но пользоваться благами там, на деньги, которые надо было потратить не на трубы . ))
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:28 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Тот кто строит свою программу только на продаже природных ресурсов, рискует и очень сильно. Пока спасение в том, что страна богата на различные, востребованные ресурсы, но это не навсегда.
    Тем более из за политических проблем, любое сотрудничество с Россией будут пытаться подрезать.
    Всё равно, жить можно и не плохо, если правильные ориентиры собственного развития задать и им следовать.
    Только вот, что мы видим на самом деле? Вопрос не праздный.
  10. 30 вис
    30 вис Сегодня, 10:30 Новый
    • 6
    • 2
    +4
    Специфическая статья ... Из общего ряда статей о том , что усё пропало шеф ... Рятуйте хоспода , товарищЫ !
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:39 Новый
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    +2
    Цитата: Svarog
    Цитата: bober1982
    Не понятно за что,автор уважает Данию,это страна открытых педерастов,первыми в мире признали однополые союзы,ещё в далёком 1989году.

    Я вот не пойму, почему у запутинцев вопрос педерастов на первом месте стоит? wassat Для вас это главное?

    Думаете, вы своей логикой кого-то тут успели восхитить? Человек просто утрировал. Он все лишь хотел сказать, что Дания в своих решениях не самостоятельна ни разу и поступает как обычная прости..тутка. разговора о том, что Дания таким образом воплощает свои интересы, тоже не идёт. Так за что ее уважать?
  12. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 10:42 Новый
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    -1
    Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего крупного подрядчика монополии — компанию «Стройтранснефтегаз». Сделка была закрыта еще в мае, ее сумма неизвестна. «Стройтранснефтегаз» — второй по величине подрядчик «Газпрома» после «Стройгазмонтажа», которого структуры монополии приобрели у Аркадия Ротенберга в конце 2019 года. https://t.me/papagaz/6844
    То бишь и организации, которые остались без работы, умирающий Газпром еще и выкупает у уважаемых людей. А все газпромовские убытки, как обычно покроет бюджет
    Ни у кого там газ с 1 августа не дорожает, нет?
    fellow
  13. vit670
    vit670 Сегодня, 10:44 Новый
    • 2
    • 3
    -1
    Цитата: Балу
    У Миллера не слишком большая зарплата при таких достижениях? Почему зарплата рядового газпромовца 20-30 тыс. , а менегерыполучают в день, а то и в час столько же? Не в этом ли причина неээфективности менегеров. Какая разница, деньги государство и так даст.

    А ты не догадываешься? Потому что в менегерах ходят все свои люди! Это друзья Путина, их детки , сыночки, кумовья и просто нужные им люди! И все они будут получать по миллиону долларов в час как Миллеры Сечины, Ротенберги, Тимченки... И убытки им по...й, они всегда в шоколаде! Вот потому и живем в нищете победители! А побежденные вон Европа вся живет и радуется глядя на нас дураков....
    1. АС Иванов.
      АС Иванов. Сегодня, 11:07 Новый
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      Завидуйте молча!
  14. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:47 Новый
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    -1
    Автор решил стать многостаночником? Может у него по какой-то причине подгорает, как у Макаревича, например? )))
    Занятно наблюдать, как он в последнее время кидается в темы, о которых он не сильно осведомлен, но где можно подкинуть на вентилятор.
  15. ccsr
    ccsr Сегодня, 10:52 Новый
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    +1
    Калькулятор, ваш выход!
    «Северный поток-2» — 10 миллиардов долларов, или 700 миллиардов рублей.
    «Турецкий поток» — 20 миллиардов долларов, или 1,4 триллиона рублей.
    «Сила Сибири» — 55 миллиардов долларов, или 3,85 триллиона рублей.
    «Сила Сибири-2» — 21 миллиард долларов, или 1,5 триллиона рублей.
    Итого развлечения с пустыми трубами будут стоит российскому налогоплательщику 106 миллиардов долларов, или 7,45 триллиона рублей.

    Сразу видно что автор статьи как опытный наперсточник выхватывает те цифры, которые ничего не объясняют простому обывателю и начинает ими манипулировать. В данном случае он просуммировал все многолетние затраты Газпрома на строительство разных газопроводов, но забыл указать, какую чистую прибыль получал Газпром в этот же период. Чтобы не сильно утомлять читателей, привожу официальную стастистику по доходам за один лишь 2017 год:
    В 2017 году доходы газового холдинга от экспорта газа составляли $38,147 млрд Об этом сообщает "Рамблер".
    Далее: https://finance.rambler.ru/realty/41681560/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
    В 2018 году они еще больше возросли:
    Доходы «Газпрома» от экспорта газа в 2018 году выросли на 28,8%  Об этом сообщает "Рамблер".
    Далее: https://finance.rambler.ru/realty/41681560/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
    Даже если третью часть этих доходов пускать на строительсво новых газопроводов, то нетрудно подсчитать, что за восемь лет эксплуатации уже имеющейся транспортной системы, все расходы на строительство будут окуплены. Но Скоморохов этого конечно не хочет видеть, он больше на пропагандиста смахивает в своих рассуждениях.
  16. Борис ⁣Бритва
    Борис ⁣Бритва Сегодня, 10:52 Новый
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    0
    Страна, чья площадь меньше чем территория многих областей того же центра России (не говорю о крупных территориях на востоке даже)

    Так то Гренландия - часть Дании и самый крупный остров в мире. Только площадь одного этого острова почти равна площади Красноярского края, второго по размеру субъекта РФ
  17. Дмитрий Владимирович
    Дмитрий Владимирович Сегодня, 10:53 Новый
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    +1
    Ведь люди будут работать. Люди заработают денежек. Хорошие люди. Миллеры, ротенберги, тимченки

    Автор - вы бы хоть поинтересовались - Аркадий Ротенберг избавился от своего строительного актива "Стройгазмонтаж" в декабре 2019 года.

    Глубже надо изучать новости, перед тем как писать отсебятину:
    Основной подрядчик «Газпрома» «Стройгазмонтаж» сменил владельца. По неофициальным данным, Аркадий Ротенберг продал его примерно за 75 млрд руб. структуре Газпромбанка и монополии «Газстройпром», объединяющей ее строительные активы.

    «Стройгазмонтаж» был создан в 2008 году на базе пяти активов («Ленгазспецстрой», «Краснодаргазстрой», «Спецгазремстрой», «Волгограднефтемаш» и «Волгогаз»)

    Я не адвокат Ротенберга - но вы не пишите ерунды.
  18. Темнухин Антон
    Темнухин Антон Сегодня, 10:54 Новый
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    +1
    Спасибо большое автору за материал. Хотя конечно печально становится при прочтении таких статей. Зато по телевизору круглые сутки эпичная реклама про "Силу воды, силу земли, силу Сибири"... Очковтирательство по полной программе.

    Эх, если бы пересчитать все эти потраченные триллионы в танки, самолеты, вертолеты и корабли, на которые постоянно не хватает денег... А еще лучше в заводы и фабрики... Но лучше не пересчитывать, а то совсем грустно станет.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 11:09 Новый
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      Цитата: Темнухин Антон
      Но лучше не пересчитывать, а то совсем грустно станет.

      Не грустите,Антон,а то,так и жизнь промчится (в унынии)
      Лето,хорошая погода,вишня,компот свежий,пляж,деревня,диван с котиком,скоро футбол начинается - видите,сколько маленьких радостей в жизни.
  19. shubin
    shubin Сегодня, 10:56 Новый
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    С одной стороны, вроде бы и за Державу обидно, но глядя на рожу Миллера, почему то появляется чувство злорадства.
  20. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:59 Новый
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    +1
    Цитата: pytar
    Одна из немногих обыективных статии в ру-нете , респект автору! hi
    Стратегия ВВП о "энергетической сверхдержавой" провалилась на все 120%! Автор правильно заметил, что пропаганда в ру-сми представляет совершенно искаженная картина о случавшегося! Ожидаем шквал негативных коментов и минусов, со стороне щатных про-газпровомских форумчан! bully

    Это чисто ваше мнение (про объективность). Может вы большой эксперт в этом деле? Поведайте, чья пропаганда представляет неискаженную картину. Может укросми?
  21. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:02 Новый
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    +1
    Цитата: Sether
    А кроме газа и нефти нам и продавать нечего...

    Вам?