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Рассказано о проекте робота «Теледроид», который придёт на смену «Фёдору»

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Рассказано о проекте робота «Теледроид», который придёт на смену «Фёдору»

В средствах массовой информации появились данные о том, каковы дальнейшие планы по эксплуатации робота, получившего ранее имя «Фёдор». Напомним, что в прошлом году «Фёдор» отправлялся в космос – на борт МКС.


В интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» (Магнитогорск) Евгений Дудоров сообщил, что робота «Фёдора» будут использовать в качестве тестового образца для отработки технологий, которые будут применяться для российского космического робота-андроида нового поколения.

В частности, в разговоре прозвучало название реализуемого НПО проекта – «Теледроид». По словам Евгения Дудорова, «Теледроид» является проектом создания российского робототехнического комплекса антропоморфного типа. Этот комплекс запланировано использовать для осуществления определённых работ на поверхности Международной космической станции.

При этом сообщается, что робота «Фёдора» для деятельности по тестированию технологий готовятся перевести в главный научно-исследовательский институт корпорации «Роскосмос».

Ранее сообщалось, что начало сборки «Теледроида» может состояться уже в текущем году.

Для справки: FEDOR - опытный робототехнический экземпляр с позывным Skybot F-850. Считается первым роботом-космонавтом в мировой истории. В 2016 Дмитрий Рогозин представил прототип робота в рамках проекта «Спасатель». По словам Рогозина, "дано поручение создать робота для покорения космоса".
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33 комментария
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  1. Караул73
    Караул73 Сегодня, 06:03 Новый
    • 18
    • 13
    +5
    Это не робот, а манипулятор, повторяющий действия хозяина. Очередной попил денег.
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 06:21 Новый
      • 8
      • 6
      +2
      Цитата: Караул73
      Очередной попил денег

      А где об этом в статье? Ну, ни слова...ссылку дайте.
    2. ustas-oto
      ustas-oto Сегодня, 06:28 Новый
      • 3
      • 3
      0
      Предлагаете купить у китайцев . Напомню американцы планируют отправить на Марс астронавтов ( живых ) в один конец .
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 10:07 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Не планируют, это планировала одна разорившаяся на данный момент компаний
    3. _andrey_
      _andrey_ Сегодня, 07:06 Новый
      • 7
      • 9
      -2
      Он повторяет действия только для проверки возможности выполнять операции за человека, под управлением суперкомпьютера сможет действовать самостоятельно, антропоморфному роботу необходимо взаимодействовать с искусственной средой приспособленной для человека, ослы из дайнемик систем может и могут похвастать гироскопами, но что самое важное,"руки" у них растут из задницы
      1. military_cat
        military_cat Сегодня, 08:11 Новый
        • 3
        • 3
        0
        Автономно действующие руки не из задницы на искусственных нейросетях разрабатывают другие компании, ничто не мешает прикрепить их разработки к гироскопическим ослам. Манипуляция и ходьба это просто разные задачи, претендующий на взаимодействие с приспособленной для человека средой робот должен уметь решать их обе.

        1. _andrey_
          _andrey_ Сегодня, 08:33 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Ну да. Я о том, Федя тоже хороший.
    4. Собеседник
      Собеседник Сегодня, 09:39 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Очередной попил денег.

      У вас как обычно, с утра. Всех распилили
  2. Dikson
    Dikson Сегодня, 07:42 Новый
    • 4
    • 3
    +1
    Ну зачем ему в ноги в невесомости? Я понимаю, что это сложнейшая задача, но логичнее ведь для машины НА корпусе хоть МКС, хоть АПЛ аналога паука или осьминога с несколькими конечностями? Захваты, присоски магнитные, манипуляторы различные? Ведь необязательно сразу всеми восемью (допустим ) ими управлять? Управляя двумя - вышел из станции , управляя поочередно четырьмя - прошёл по корпусу, закрепился, Взял управление манипуляторами с инструментами - и работаешь.. Если речь идёт о действительно автономном аппарате, управляемым космонавтом..
    1. Avior
      Avior Сегодня, 08:48 Новый
      • 0
      • 0
      0
      На станции есть внешний манипулятор, которым робота предполагается подводить к месту работы снаружи станции, чтобы не было необходимости самостоятельно перемещаться по поверхности
      Правда, авторы манипулятора уже сказали, что это не предусмотрено.
      1. Dikson
        Dikson Сегодня, 09:29 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Это хорошо, но это не обьясняет зачем роботу в космосе ( на МКС) нужны ноги.. Они космонавтам -то не очень нужны.. - только для упора при работах..( четыре руки больше бы пригодились).. ))) Было бы понятно, если того же "Фёдора" отправить на Луну.. - пусть бы ходил... - но даже в этом случае колёсное или гусеничное шасси надёжнее было бы..
        1. Dikson
          Dikson Сегодня, 10:22 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Кстати.. звучит кощунственно весьма.. - но представьте отряд безногих космонавтов.. Спортивных, физически крепких людей, в силу неких причин утративших конечности. Есть масса примеров - горнолыжники , параолимпийцы, гоняющие на колясках... Так вот . Представьте, какая экономия - вес меньше, места в корабле больше, скафандры другие... Космическим кораблём в отличии от самолёта ногами не управляют..А в невесомости - какая разница, есть у тебя ноги ,или нет? Зато ни у кого не повернётся язык назвать этих людей инвалидами..
        2. snucerist
          snucerist Сегодня, 11:16 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          Зачем роботу в невесомости ноги - не пояснит и сам Рогозин. Скорее всего на орбиту закинули чудо, изначально спроектированное для других целей. За неимением ничего другого. Как иначе понты кидать?
          И что в итоге? Чего больше - триумфа или позора?
          Над Федей не поиздевался только ленивый.
    2. slipped
      slipped Сегодня, 10:34 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Dikson
      Ну зачем ему в ноги в невесомости?


      Skybot F850, в просторечии Федор - это элемент экспериментальной программы "Испытатель". Для ускорение программы, при выводе в космос, чтобы он успел попасть на беспилотный корабль, летящий по графику - полетел с ногами, их ему просто отключили.

      Цитата: Dikson
      Я понимаю, что это сложнейшая задача, но логичнее ведь для машины НА корпусе хоть МКС, хоть АПЛ аналога паука или осьминога с несколькими конечностями?


      В эксперимент "Теледроид" войдут наработки по проекту "Косморобот"

  3. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 07:45 Новый
    • 5
    • 6
    -1
    что робота «Фёдора» для деятельности по тестированию технологий готовятся перевести в главный научно-исследовательский институт корпорации «Роскосмос»

    На должность зам. Рогозина. т.к. ФЕДОР идеально подходит по критерию "и чтобы этот его заместитель ... поменьше (был немногословен)"
    1. slipped
      slipped Сегодня, 10:38 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Вежливый Лось
      поменьше (был немногословен)"


      Федор имеет голосовой интерфейс не хуже чем у Алисы. С ним даже беседу вести можно.
  4. Avior
    Avior Сегодня, 08:43 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    О Теледроиде известно уже давно.
    Будет работать как с ручным управлением с самой станции, так и земли
    Самостоятельного режима, насколько можно понять, не предусмотрено
    в основном будет использоваться копирующий режим работы — сделать автономные системы пока невозможно из-за высокой стоимости оборудования Международной космической станции.

    https://www.google.com/amp/s/news.ru/amp/cosmos/robot-teledroid-budet-upravlyatsya-s-zemli/
    Для перемещения снаружи станции заявлено использование штатного манипулятора станции , но уже было ответно заявление разработчиков манипулятора, что это не предусмотрено
    1. slipped
      slipped Сегодня, 10:36 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Avior
      но уже было ответно заявление разработчиков манипулятора, что это не предусмотрено


      На РС МКС, с приходом модуля МЛМ "Наука" развернут свой манипулятор ERA, созданный ЕКА.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 10:37 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Насколько я понял, именно о нем и шла речь
        1. slipped
          slipped Сегодня, 10:38 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Avior
          Насколько я понял, именно о нем и шла речь


          Манипулятор - универсальное устройство для такелажных работ.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 10:41 Новый
            • 0
            • 0
            0
            . На европейском манипуляторе ERA (European Robotic Arm), созданного для российского сегмента МКС, отсутствуют специальные крепления для робота «Теледроид». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу постоянного представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишеля.

            Я понял, но я читал именно о нем, насколько помню
            Разработчики говорили, что крепление никаких роботов к манипулятору не предусмотрено и креплений для этого нет
            1. slipped
              slipped Сегодня, 10:42 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Цитата: Avior
              Я понял, но я читал именно о нем, насколько помню
              Разработчики говорили, что крепление никаких роботов к манипулятору не предусмотрено и креплений для этого нет


              Для крепления к манипулятору достаточно установить такелажный узел на теледроиде. Посмотрите как это происходит на Canadarme 2.
              1. Avior
                Avior Сегодня, 10:47 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Не знаю, но пишут,, что крепление возможно к поручням, а не ксамому манипулятору
                https://www.google.com/amp/s/iz.ru/export/google/amp/924299

                Спорить не буду, думаю, разберутся
                1. slipped
                  slipped Сегодня, 10:54 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Цитата: Avior
                  Не знаю, но пишут,, что крепление возможно к поручням, а не ксамому манипулятору


                  Вы сами поняли что сказали? laughing "Поручни" находятся на манипуляторе. Манипулятор - средство для переноски грузов. Ничего не мешает переносить в качестве груза робота.
                  1. Avior
                    Avior Сегодня, 11:04 Новый
                    • 1
                    • 1
                    0
                    Я понял. А вам рекомендую по ссылке прочесть
                    hi
                    1. slipped
                      slipped Сегодня, 11:06 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      Цитата: Avior
                      Я понял. А вам рекомендую по ссылке прочесть
                      hi


                      По ссылке, Рене Пишель скорее всего имел ввиду насадку на манипулятор типа Декстры, именно об этом он и говорит, что такая у него не предусмотрена. Теледроид - автономная система. Его можно переносить как любой другой груз этим манипулятором.
  5. MMX
    MMX Сегодня, 11:00 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Зачем робот гуманоидного типа. Это же ограничение по функционалу...
    Очень сильно похоже на освоение бюджетных средств.
    1. slipped
      slipped Сегодня, 11:17 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: MMX
      Зачем робот гуманоидного типа.


      Чтобы им можно было комфортно управлять человеком, через интерфейс. Это может быть как космонавт на станции, так и оператор на Земле.
      1. Dikson
        Dikson Сегодня, 11:31 Новый
        • 0
        • 0
        0
        ... На Марс Фёдора отправлять собираетесь? ))
        1. slipped
          slipped Сегодня, 11:35 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Dikson
          ... На Марс Фёдора отправлять собираетесь? ))


          Телеоператорный режим управления - наиболее простое и прагматичное решение для напланетных систем, требующих участия человека. При этом для самого человека - абсолютно безопасное. Вспомним Луноход - он управлялся на Луне экипажем, находящимся на Земле.
          1. Dikson
            Dikson Сегодня, 11:37 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Так об этом и речь... вопрос со времён луноходов - задержка сигнала.. Зачем строить город на той же Луне, когда с корабля на орбите можно выполнить всю программу исследований?
            1. slipped
              slipped Сегодня, 11:40 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: Dikson
              Так об этом и речь... вопрос со времён луноходов - задержка сигнала..


              на тот момент это было актуально, сейчас - нет. Системы могут обладать элементами ИИ, позволяющими принять решение в сложной ситуации человеком.

              Цитата: Dikson
              Зачем строить город на той же Луне, когда с корабля на орбите можно выполнить всю программу исследований?


              Напланетная база может быть как полностью автоматической, так и посещаемой.
  6. ont65
    ont65 Сегодня, 11:15 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Нейропроцессорные системы программируют вариантами примеров действий на событие. Чего проще, если датчики прямо на человеке программисте, а манипулятор повторяет конструкцию человека? Антропоморфность в данном случае не прихоть. А так - интеллектуальный манипулятор для работ там, где присутствие человека нежелательно. Это может быть сборка оборудования в особо чистых помещениях и многое другое. В последнее время много чего интересного показывают 'партнерам'. Ну, заодно и нам конечно выпадает.