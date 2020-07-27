Запрещает армии защищать Украину: у Порошенко выступили против Зеленского и мира на Донбассе

Армия Украины атакована с тыла. И атаковал её Зеленский.

С сегодняшнего дня на Донбассе действует всеобъемлющее перемирие, которое предписывает полный отказ от использования какого-либо оружия всеми сторонами конфликта. Пакет дополнительных мер по контролю действующего режима прекращения огня, согласованный Контактной группой, впервые вступил в силу. При этом само перемирие формально действует уже около года, и за это время, как отмечают в ДНР, предпринималось около двух десятков попыток поставить точку в вооружённом конфликте. Приведут ли новые меры к всеобъемлющему миру – пока вопрос.О том, что украинская сторона не готова идти на завершение боевых действий на Донбассе, говорит хотя бы поведение Петра Порошенко и его однопартийцев. Так «ПЕС» (Партия европейской солидарности) на сегодняшний день наметила акцию протеста под стенами офиса президента Украины Владимира Зеленского. Акция стартует в 19:00 по киевскому времени.Партия Порошенко обвиняет Владимира Зеленского в государственной измене. В «ПЕС» утверждают, что само подписание договорённостей с ЛДНР уже является госизменой и «запретом украинской армии защищать Украину». Фактически у Порошенко в очередной раз выступили против мира на Донбассе.В распространённом по украинским СМИ релизе партия Порошенко называет Зеленского «слугой России», заставляющим «украинское войско капитулировать перед русским агрессором».Из релиза:Далее Зеленского предлагают отправить в Ростов-на-Дону вслед за Януковичем: «Чемодан, вокзал, Ростов».