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Запрещает армии защищать Украину: у Порошенко выступили против Зеленского и мира на Донбассе

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С сегодняшнего дня на Донбассе действует всеобъемлющее перемирие, которое предписывает полный отказ от использования какого-либо оружия всеми сторонами конфликта. Пакет дополнительных мер по контролю действующего режима прекращения огня, согласованный Контактной группой, впервые вступил в силу. При этом само перемирие формально действует уже около года, и за это время, как отмечают в ДНР, предпринималось около двух десятков попыток поставить точку в вооружённом конфликте. Приведут ли новые меры к всеобъемлющему миру – пока вопрос.


О том, что украинская сторона не готова идти на завершение боевых действий на Донбассе, говорит хотя бы поведение Петра Порошенко и его однопартийцев. Так «ПЕС» (Партия европейской солидарности) на сегодняшний день наметила акцию протеста под стенами офиса президента Украины Владимира Зеленского. Акция стартует в 19:00 по киевскому времени.

Партия Порошенко обвиняет Владимира Зеленского в государственной измене. В «ПЕС» утверждают, что само подписание договорённостей с ЛДНР уже является госизменой и «запретом украинской армии защищать Украину». Фактически у Порошенко в очередной раз выступили против мира на Донбассе.

В распространённом по украинским СМИ релизе партия Порошенко называет Зеленского «слугой России», заставляющим «украинское войско капитулировать перед русским агрессором».

Из релиза:

Армия Украины атакована с тыла. И атаковал её Зеленский.

Далее Зеленского предлагают отправить в Ростов-на-Дону вслед за Януковичем: «Чемодан, вокзал, Ростов».
Использованы фотографии:
офис президента Украины
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31 комментарий
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  1. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 06:20 Новый
    • 7
    • 2
    +5
    Партия "Пёс" laughing "Смердящий" пропустили.
    1. Владимир16
      Владимир16 Сегодня, 07:42 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Далее Зеленского предлагают отправить в Ростов-на-Дону вслед за Януковичем: «Чемодан, вокзал, Ростов».

      Ростов не помойка.
      Дерьмо оставьте на окраине.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 07:57 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Слабо Зеленскому посадить Порошенко - Вашингтон не разрешает. Да и Аваков за спиной у Зеленского стоит как надсмотрщик. Зеленский шаг в сторону от нацистов - его тут же и отстреляют!
        Вот и ходит Зеленский, как по острию бритвы. И президентом Украины Зеленскому хочется быть, и реальной власти у него так и нет. Номинальный президент Украины - от него мало что зависит.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 09:17 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Цитата: Татьяна
          И президентом Украины Зеленскому хочется быть, и реальной власти у него так и нет.

          Не только президента, но и власти там нет никакой. Как и до Переяславской рады правят разные гетманы, атаманы и мелкие князьки. Всё пока вернулось на круги своя.
        2. venik
          venik Сегодня, 10:52 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Татьяна
          Номинальный президент Украины - от него мало что зависит.

          =======
          Я бы даже больше сказал - он (Зеленский) - замый НЕЗАВИСИМЫЙ президент Украины! От него ни на самой Украине, ни за ее пределами - решитеньно НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ!!! laughing drinks
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:12 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Цитата: Стройбат запаса
      Партия "Пёс" "Смердящий" пропустили.

      Всё у них не как у людей.
  2. denk20
    denk20 Сегодня, 06:25 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Сегодня ночью украинцы стреляли в сторону Новоазовска. У меня в той стороне ориентир на данный момент один.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 07:58 Новый
      • 7
      • 1
      +6
      Цитата: denk20
      Сегодня ночью украинцы стреляли в сторону Новоазовска. У меня в той стороне ориентир на данный момент один.

      В 2015-м году,летом, пришлось побывать в Ростовской области,и возвращались домой как раз через ПП "Новоазовск".
      Уже стемнело,мы ждали оформления документов,а в дали наша ЗУшка "гоняла" укропский БПЛА(чётко было видно трассы снарядов),а ваш таможенник обратился к перекуривающему погранцу - "Гляди,опять эти fool воюют"...

      Признаюсь,тогда опешил от такого определения...
      1. Поэтиззаугла
        Поэтиззаугла Сегодня, 08:28 Новый
        • 3
        • 2
        +1
        Тяжело читать такое... Равнодушие хуже убийства.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 08:38 Новый
          • 6
          • 2
          +4
          Цитата: Поэтиззаугла
          Тяжело читать такое... Равнодушие хуже убийства.

          Но я-то,знаю и других россиян, парней,с которыми грязь месил и пыль глотал в окопах...

          Вот это, и создаёт как минимум БАЛАНС в восприятии России...
          1. Поэтиззаугла
            Поэтиззаугла Сегодня, 08:41 Новый
            • 3
            • 2
            +1
            Надеюсь что тех, Других-большинство. В большой семье не без удода.
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 09:21 Новый
            • 1
            • 1
            0
            Цитата: Инсургент
            Но я-то,знаю и других россиян, парней,с которыми грязь месил и пыль глотал в окопах...

            Среди других россиян навальнят не бывает.
  3. Andrea
    Andrea Сегодня, 06:36 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Чего опять взволновались-то,до сезонного обострения далеко ещё.
    Зеленский опять в напёрстки играть собрался,как ранее Порошенко.
    Ему бы в "Нормандском формате" отметится,не более...а Россия объявила о бессмысленности сего мероприятия в виду полной недееспособности Киева.
    Обозначил дееспособность,теперь в "формат" запросится,но...думается,обломят его...слишком прозрачен.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 06:49 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      до сезонного обострения далеко ещё.

      У них обострение круглогодичное... без перерывов на обед...
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:29 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Mouse
        У них обострение круглогодичное... без перерывов на обед...

        Женские дни безостановочные, что ли ?
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 10:40 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Ну у кого, что болит... laughing
  4. Hagen
    Hagen Сегодня, 06:43 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Пока за Зе не будет стоять действенный силовой аппарат, верить в его обещания, даже подписанные, нет ни каких оснований. Президент Украины что-то там подписывает, а приказы нацбатам отдают люди, не руководствующиеся этими подписями. Зе - импотент. Какая ему вера?
  5. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 06:46 Новый
    • 5
    • 2
    +3
    ....Армия украины атакована с тыла....Вас американцы каждый день "с тыла " атакуют и не чего ... laughing
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:33 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Цитата: ВадимЖивов
      Вас американцы каждый день "с тыла " атакуют и не чего ...

      И днём и ночью без перерыва.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:51 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    С сегодняшнего дня на Донбассе действует всеобъемлющее перемирие

    На бумаге... а на деле не действует....
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:24 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Как хорошо протестовать под офисом в Киеве. Если вы такие жаждущие "защищать" Украину - вперед, на Донбасс, личным примером. И как скоро вы там о перемирии вспомните!
  8. askort154
    askort154 Сегодня, 07:31 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    В предвыборных обещаниях, Зеленский обязался посадить Порошенко, поверив ему,
    прокуратура завела аж 13 дел ! Порошенко припух, стал исчезать из Украины. Но после окрика из США, все дела стали сливаться в унитаз, после чего, уже Порошенко пошёл в "атаку" на Зе. Если в США победят демократы, они вернут Порошенко в президентское кресло. Он их ставленник , преданно служащий им.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:35 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: askort154
      Если в США победят демократы, они вернут Порошенко в президентское кресло. Он их ставленник , преданно служащий им.

      Преданного пса, даже плохой хозяин со двора не выгоняет.
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:31 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    На въезде в мой Ростов на Дону зеленского будут встречать медведи с балолайками, и ведрами зелёнки negative , так сказать, под музыку Вивальди, подобное на подобное. ...
  10. Комментарий был удален.
  11. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 08:21 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    К сожалению, ничего не изменится. Как говорил сержант инструктор в учебке :"Слова не имеют никакого значения. Вывести противника из строя можно только грубым механическим воздействием на жизненно важные органы или конечности."
  12. сенька шалый
    сенька шалый Сегодня, 08:33 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Апять мне говорить? На всю страну? Та не вопрос.
  13. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 08:51 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Интересное оглавление статейки
  14. Sentury
    Sentury Сегодня, 09:18 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Если до 2021 года не выполнить "минск", то при Байдене это сделать никто не даст. Так что либо нужно додавливать Киев в срочном порядке со всех сторон на его реализацию, либо конфликт уже не остановить. Я думаю многие это понимают и Путин и Европа. Поэтому либо минск реализуется до конца года, либо его похоронят и дадут независимость ЛДНР по сценарию Абхазии. Конец этой тягомотины, как мне видится, уже близок....
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:12 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    поведение Петра Порошенко и его однопартийцев.
    Одна вошь не дает другой гниде развиться до взрослого состояния, так это уже даже не интересно. А настоящего перемирия как не было, так и не будет пока на теле Украины копошатся эти паразиты. ЛДНР по не многу их давит, но этого не достаточно пока тело (Украина) не желает от них избавиться.
  16. iouris
    iouris Сегодня, 10:20 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Нада паддиржать Парашенку! Зе - хеть!
  17. Rothmans
    Rothmans Сегодня, 10:36 Новый
    • 0
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    0
    Зе погнал генералов из Генштаба в каждую бригаду следить за соблюдением перемирия,отвёл из"серой зоны" войска, убрал контрснайперов,запретил использовать беспилотники,- сообщает Бутусов в Фб
    Как обычно сразу разгоняется "зрада"!