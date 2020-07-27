Внимание пользователей привлёк моряк-подводник ВМС США с лазерной «винтовкой»

Командование ВМС США опубликовало фотографии на борту атомной подводной лодки «Миннесота», принятой на вооружение в 2013 году. Внимание в данном случае привлекает к себе не сама USS Minnesota, а один из моряков, который запечатлён на фото.
Пользователи задались вопросом, чем вооружён член экипажа атомной субмарины ВМС США. Одно из предположений – у моряка-подводника лазерное оружие.
В частности, предполагается, что у американского моряка – лазерная «винтовка», которая может использоваться для противодействия беспилотным летательным аппаратам в тот момент, когда субмарина находится в надводном положении.
На самом деле, -запечатлённое на фото ВМС США оружие моряка - GLARE LA-9/P. Производитель описывает его следующим образом: система генерации лазерного излучения на большое расстояние. Одно из основных назначений – коммуникационное. В частности, речь идёт о возможном предупреждении противника о том, что он подошёл на небезопасное расстояние.
Как пишет производитель, предупреждения могут быть отправлены на расстояние до 4 км ночью и 1,5 км в дневное время. Доказано, что лазеры GLARE спасают жизни как мирных жителей, так и солдат, применяя метод быстрого предупреждения через культурные и языковые барьеры.
Генерируемый установкой лазерный луч имеет зелёный цвет. Встроенная оптика позволяет наблюдать за объектом, тот же лазерный луч также выступает и в качестве дальномера.
Система позволяет определить, находится ли наблюдатель за происходящим на подводной лодке (которая в свою очередь находится в надводном положении) в пределах номинального опасного расстояния для глаз. Если да, то сигнал прекращается для предотвращения «случайного» повреждения органов зрения.
Дело в том, что международные договорённости запрещают использование такого типа оружия, которое может вызвать необратимую слепоту.
Другими словами, GLARE LA-9/P – нелетальный лазерный аппарат, который в большей степени направлен на предупреждение противника или команды корабля (судна), случайно оказавшегося в районе нахождения всплывшей подводной лодки.
Как отмечается в США, лазерная система GLARE LA-9/P «позволяет однозначно прояснить намерение объекта, появившегося в зоне наблюдения». В случае на фото так называемая "винтовка" выполняет функцию направляющей для GLARE LA-9/P.