Новости

Внимание пользователей привлёк моряк-подводник ВМС США с лазерной «винтовкой»

15

Командование ВМС США опубликовало фотографии на борту атомной подводной лодки «Миннесота», принятой на вооружение в 2013 году. Внимание в данном случае привлекает к себе не сама USS Minnesota, а один из моряков, который запечатлён на фото.


Пользователи задались вопросом, чем вооружён член экипажа атомной субмарины ВМС США. Одно из предположений – у моряка-подводника лазерное оружие.

В частности, предполагается, что у американского моряка – лазерная «винтовка», которая может использоваться для противодействия беспилотным летательным аппаратам в тот момент, когда субмарина находится в надводном положении.

На самом деле, -запечатлённое на фото ВМС США оружие моряка - GLARE LA-9/P. Производитель описывает его следующим образом: система генерации лазерного излучения на большое расстояние. Одно из основных назначений – коммуникационное. В частности, речь идёт о возможном предупреждении противника о том, что он подошёл на небезопасное расстояние.

Как пишет производитель, предупреждения могут быть отправлены на расстояние до 4 км ночью и 1,5 км в дневное время. Доказано, что лазеры GLARE спасают жизни как мирных жителей, так и солдат, применяя метод быстрого предупреждения через культурные и языковые барьеры.

Генерируемый установкой лазерный луч имеет зелёный цвет. Встроенная оптика позволяет наблюдать за объектом, тот же лазерный луч также выступает и в качестве дальномера.

Внимание пользователей привлёк моряк-подводник ВМС США с лазерной «винтовкой»


Система позволяет определить, находится ли наблюдатель за происходящим на подводной лодке (которая в свою очередь находится в надводном положении) в пределах номинального опасного расстояния для глаз. Если да, то сигнал прекращается для предотвращения «случайного» повреждения органов зрения.

Дело в том, что международные договорённости запрещают использование такого типа оружия, которое может вызвать необратимую слепоту.

Другими словами, GLARE LA-9/P – нелетальный лазерный аппарат, который в большей степени направлен на предупреждение противника или команды корабля (судна), случайно оказавшегося в районе нахождения всплывшей подводной лодки.

Как отмечается в США, лазерная система GLARE LA-9/P «позволяет однозначно прояснить намерение объекта, появившегося в зоне наблюдения». В случае на фото так называемая "винтовка" выполняет функцию направляющей для GLARE LA-9/P.
Использованы фотографии:
Твиттер/ВМС США, сайт B.E.Meyers
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Маша
    Маша Сегодня, 06:59 Новый
    • 10
    • 3
    +7
    Неужели джедай??? belay
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 07:02 Новый
      • 6
      • 4
      +2
      Точно!!! Вот такая супер-пупер фиговина. я так всегда считал что для предупреждения достаточно прожектора wassat
      1. Рядовой-К
        Рядовой-К Сегодня, 07:29 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: НДР-791
        для предупреждения достаточно прожектора

        Времена изменились. "Магический" узконаправленный луч лазера теперь оказывает большее психологическое влияние.
        К тому же он легче, меньше, удобнее в пользовании.
        ИМХО - надо делать аналог.
      2. Подтекст
        Подтекст Сегодня, 11:40 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        На 941 проекте, ещё при живом Л.И. Брежневе использовали ДАК-2 "Фикус"
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:27 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Маша love -нет, это морской диджей lol а лазер для шоу lol
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 07:44 Новый
        • 6
        • 2
        +4
        Генерируемый установкой лазерный луч имеет зелёный цвет. Встроенная оптика позволяет наблюдать за объектом, тот же лазерный луч также выступает и в качестве дальномера.


        Дальномер - единственная полезная функция в этом устройстве. В остальном же,это просто мощная лазерная указка, "гражданскими аналогами" которой развлекаются а порой и хулиганят обычные обыватели...
  2. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 07:13 Новый
    • 11
    • 1
    +10
    я, глядя с телефона, подумал : "линемет", ан нет - и вправду транклюкатор лазерный
  3. Д-р Франкенштуцер
    Д-р Франкенштуцер Сегодня, 07:30 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    . лазеры GLARE спасают жизни как мирных жителей, так и солдат, применяя метод быстрого предупреждения через культурные и языковые барьеры.

    laughing
    Шедевр.
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 07:56 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Сейчас такие наборы можно получить из Китая по почте. Лазер достаточно мощный, чтобы неправильным обращением оставить без глаза.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 08:04 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Цитата: Горный стрелок
      Сейчас такие наборы можно получить из Китая по почте. Лазер достаточно мощный, чтобы неправильным обращением оставить без глаза.

      Что не раз вызывало попытки злоумышленников ослепить пилотов взлетающих/приземляющихся воздушных судов yes

      И если не ошибаюсь,то подобную систему ослепления ,но стационарную ,британцы имели на кораблях флота Её Величества Королевы уже в период Фолклендского конфликта.
  5. askort154
    askort154 Сегодня, 08:20 Новый
    • 5
    • 2
    +3
    У нас имеются посерьёзнее !
    " Филин" (5П-42) на кораблях ВМФ, для подавления оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания., Дальность до 5 км.
    "Грач 2" - такого же типа и назначения + "ослепляет". Прошёл испытания на фрегате "Адмирал Горшков".
  6. Dikson
    Dikson Сегодня, 08:27 Новый
    • 1
    • 1
    0
    На фото в статье мужик как из "Фолаута" с этим лазерным карабином..)
  7. Azis
    Azis Сегодня, 09:48 Новый
    • 1
    • 1
    0
    На GPS антенне Raymarine еще махровый флаг Украины болтается
  8. iouris
    iouris Сегодня, 10:26 Новый
    • 0
    • 0
    0
    А фотонный отражатель не покрашен - непорядок.
  9. Александр Дробышев
    Александр Дробышев Сегодня, 10:49 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Обалдеть, они себя викингами на драккаре вообразили, "знамя ворона" на флагшток прицепили