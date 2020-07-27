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На Украине сообщили о работах по созданию нового танка для ВСУ

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На фото - Т-84БМ «Оплот»


На Украине рассказывают о планах и программах по созданию перспективных вооружений. Начальник ЦНИИ вооружений и военной техники ВСУ генерал-майор Игорь Чепков сообщает о сопровождении Центральным научно-исследовательским институтом 250 опытно-конструкторских работ, которые предусматривают не только модернизацию имеющихся образцов военной техники, но и создание новых.

Приводится заявление о том, что на Украине работают над созданием новых БМП, оперативно-тактического ракетного комплекса и танка. В работы, как сообщает Чепков, вовлечены представители оборонных институтов академии наук Украины.

Подробностей о разработке нового танка для вооружённых сил Украины генерал не привёл. При этом ранее в СМИ Украины появлялась информация о том, что новый танк может быть создан «с учётом специфики НАТО». На самой Украине заявили, что танк может получить 120-мм пушку – «как у американского «Абрамса». Официально такая информация на данный момент не подтверждалась.

В ЦНИИ вооружений и военной техники ВСУ заявили и о проведении работ по противотанковому ракетному комплексу «Кларнет».

В интервью украинским СМИ Игорь Чепков сообщил, что возглавляемый им ЦНИИ работает и над «переоборудование среднего морозильного траулера в разведывательный корабль» для нужд ВМС Украины.

Ранее на Украине уже неоднократно сообщали о работах по созданию нового танка. В частности, речь заходила о набросках танка "Тирекс". Но к настоящему моменту наброски "Тирекса" так и остались набросками на бумаге.
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59 комментариев
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  1. DominickS
    DominickS Сегодня, 07:24 Новый
    • 18
    • 3
    +15
    Чубам дешевле и проще будет у барена из Вашингтона списанное барахло купить, чем что-либо разрабатывать. Иначе, так на бумаге всё и останется.
    1. ДэКо
      ДэКо Сегодня, 07:43 Новый
      • 6
      • 3
      +3
      Взяли и мой текст опубликовали, уважаемый. Я хотел это сказать
      1. Владимир16
        Владимир16 Сегодня, 08:01 Новый
        • 6
        • 5
        +1
        В частности, речь заходила о набросках танка "Тирекс".

        Украина способна заниматься лишь набросками дерьма не вентилятор.
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 10:14 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Ну, не надо так уж категорично! Если скооперируются, например, с Польшей и Чехией, то может что-то получиться!
          1. avg
            avg Сегодня, 11:38 Новый
            • 0
            • 1
            -1
            Цитата: LIONnvrsk
            Ну, не надо так уж категорично! Если скооперируются, например, с Польшей и Чехией, то может что-то получиться!

            Например установить "Тирекс" на большой морозильный траулер. На выходе "Супер гюрза" получится.
      2. venik
        venik Сегодня, 09:21 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: ДэКо
        Взяли и мой текст опубликовали, уважаемый. Я хотел это сказать

        =======
        Да ладно вам, мужики! Оба - "с языка сняли". drinks
      3. orionvitt
        orionvitt Сегодня, 12:57 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: ДэКо
        Взяли и мой текст опубликовали, уважаемый. Я хотел это сказать

        Все хотели это сказать. lol Без обид. Просто у украины нет других вариантов. Впрочем есть. Провести ревизию на ещё не сгоревших Советских складах и выдать всё это за новейшие разработки. Чем они впрочем по мере сил и занимаются.
    2. SAG
      SAG Сегодня, 07:46 Новый
      • 6
      • 2
      +4
      Сделают лет через 10 в единственном экземпляре, сомнений нет, будут показывать на крещатике в день независимости сша и хеллоуин. Поставят за бронированое стекло чтоб не порезали на металл и будут ПЫШАТИСЬ good
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:39 Новый
        • 3
        • 2
        +1
        Цитата: SAG
        Сделают лет через 10 в единственном экземпляре, сомнений нет

        Не спорю создать что то смогут, а вот изготовить даже один, не смогут.
    3. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:46 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      Чубам дешевле и проще будет у барена из Вашингтона списанное барахло купить......да тут тоже препоны есть, ..вспомни 90-е годы когда перцы гнилые мерседесы покупали и перцовали на дорогах с пальцевеером. а когда приходило время шаровые опоры менять на СТО по цене пяти жигулей. то пальцевеер резко заворачивался.....так и в этом случае.....при чём рецедив уже был...канадцы предлагали на халяву списанные Ф-18 но с условием что техобслуживание будет за счёт территории У, репы почесали ,пальцы позагинали и........ и усё, такая халява не по карману оказалась .....а на счёт какой то разработки.....особо посмеяло----"вовлечены представители оборонных институтов академии наук Украины."..то есть вовлечены дипломированные бухгалтера ,художники и главное дизайнеры!!!!! хлопаю в ладоши.....чем больше распилят тем быстрее к новому майдану....мне нравится такой поворот
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:41 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Крымский партизан 1974
        Чубам дешевле и проще будет у барена из Вашингтона списанное барахло купить.

        А может как нигерийцам, гуманитаркой пришлют.
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:59 Новый
          • 1
          • 1
          0
          гуманитаркой пришлют....ага и с бандеролькой с гарри потером, щоб на халяву танки ремонтировал.
      2. orionvitt
        orionvitt Сегодня, 13:07 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Крымский партизан 1974
        канадцы предлагали на халяву списанные Ф-18

        Немцы предлагали списанные (выглядят как новые) трамваи, бесплатно. Забирайте, но перевозка за ваш счёт. И что вы думаете, украина отказалась. Типа мол, если бы вы ещё и доставку оплатили, тогда может быть, мы бы согласились взять. Вот такие вот ахреневшие халявщики. Как мёд, так и ложкой (хотел сказать по другому, но нельзя). С другой стороны, на халяве и бюджет не попилишь.
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:12 Новый
          • 0
          • 0
          0
          . на халяве и бюджет не попилишь........пилят....вспомни про уголёк с ЮАР...... а ён как шёл с ДНР так и идёт. ....ни чего личного . бызнес
          1. orionvitt
            orionvitt Сегодня, 13:15 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Не совсем то, уголёк то за деньги (про цену, это другой вопрос), а тут бесплатно предлагали.
    4. халпат
      халпат Сегодня, 11:07 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: DominickS
      На самой Украине заявили, что танк может получить 120-мм пушку – «как у американского «Абрамса».

      Я не верю, что в 404 могут что-то своё разработать и построить.
      В мире не так уж и много стран, котрые могут разработать и построить собственный танк. Так-то пальцев 2-х рук хватит пересчитать.
      А вот...
      На самой Украине заявили, что танк может получить 120-мм пушку – «как у американского «Абрамса».

      порассуждать про очередную «как у» это хоть отбавляй.
      не то что бы пушка Абрамса была ею, а вот про то, что в 404 ничего своего не осталось и остаётся только мечтать и завидовать.
      А скакуновские разработки мы видели:))
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:24 Новый
    • 9
    • 1
    +8
    Новый танк уже получил название "Оп-лох " , а на его базе создадут самоходку "оп-ло-шара " , с деревянными гусеницами. ..
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:44 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: Бережливый
      Новый танк уже получил название "Оп-лох " , а на его базе создадут самоходку "оп-ло-шара " , с деревянными гусеницами. ..

      В государстве Лохотрон и не такое бывает.
  3. лысова
    лысова Сегодня, 07:30 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Вмести посмемся..
  4. Рядовой-К
    Рядовой-К Сегодня, 07:32 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Я вот о чём подумал: а может Украине стоит поучаствовать в конкурсе на новую американскую БМП? good laughing
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:58 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Цитата: Рядовой-К
      Я вот о чём подумал: а может Украине стоит поучаствовать в конкурсе на новую американскую БМП?

      Уже имеется на вооружении.
  5. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 07:33 Новый
    • 4
    • 3
    +1
    На самой Украине заявили, что танк может получить 120-мм пушку

    откуда они ее получат? Вна Украине даже еще не научились делать копировать прежние 2А46 - живучесть раз 6 ниже российской 2А46М-5.
    1. Holgerton
      Holgerton Сегодня, 07:55 Новый
      • 11
      • 8
      +3
      Ваш комментарий устарел, СКМЗ и КЗТС уже два года как производят новые аналоги 2А46М, то чудо о котором Вы говорите именовалось КБА-3, но даже у него был ресурс 300-400 выстрелов, что явно не "в 6 раз ниже 2А46М-5".
      Я не выгораживаю их былую непутёвость, но даже они при системном подходе могут создавать вооружение, особенно скопированное.
      1. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 08:10 Новый
        • 7
        • 1
        +6
        300-400

        не 300-400, а чуть больше 200. В сети был протокол испытаний этих стволов.
        что явно не "в 6 раз ниже 2А46М-5"

        1200 заявлено у 2А46М-5
        но даже они при системном подходе могут создавать вооружение, особенно скопированное.

        системный подход? Мы оба про Украину говорим? У Украины системный подход только в одном - на полусогнутых двигаться в ту сторону, в которую им укажут из за океана.
        1. Holgerton
          Holgerton Сегодня, 12:47 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Касательно ресурса, то протокол испытаний из сети в студию, ежели решились о них вспомнить, так как я сужу тоже по информации военного обозрения, коотрую читал пару лет назад.
          А системный подход в Украине только к войне и остался, поэтому не надо показательно подкатывать.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 08:20 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Ка-52
      откуда они ее получат?

      Ну например из Турции...
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:37 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    В кб всу завезли три тонны пластелина , для создания первого аналога танка lol
  7. Potomac
    Potomac Сегодня, 07:40 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Тирекс отдельный проект от инженеров полка НГУ "Азов". К ВПК Украины не имеет никакого отношения.
  8. Керенский
    Керенский Сегодня, 07:44 Новый
    • 7
    • 2
    +5
    Всё- таки морзильный траулер, в качестве разведывательного корабля должен быть в приоритете. Он что- нибудь сморозить сможет.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:57 Новый
      • 6
      • 2
      +4
      Да и так каждый день... что- нибудь да отморозят.... laughing
      И зимы не надо....
  9. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 07:45 Новый
    • 9
    • 1
    +8
    А кто главным конструктором будет? Ростик? Шумеры даже патроны и минометы освоить в серии не могут, а все лезут туда же, танки строить, самолёты, ракеты. Небратья уже все давно проскакали, их уровень это пахать землю и пасти свиней, а так же работать на клубничных полях и чистить унитазы в ЕС. А все мнят себя "вяликими", наравне с Германией и Францией. Все ещё живут иллюзиями тридцатилетней давности, когда в 1990 г УССР действительно по промышленному развитию и потенциалу была равна ФРГ и Франции. Крепко засела в кастрюлях небратьев клише из советской пропаганды, когда украинцев баловали и называли Украину "житницей Союза" и чубатые искренне верили, что они "вяликие" и кормят весь Союз, а если отделятся, то запануют лучше немцев и французов.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:06 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: Кот_Кузя
      А кто главным конструктором будет?

      Конструкторское бюро "Квартал-95".
  10. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:46 Новый
    • 6
    • 2
    +4
    Вот рассказывать сказки мы могЁм1 И про танки, и про ракеты, и про самолеты с кораблями! И даже про космические корабли, которые скоро будут бороздить Большой театр!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:04 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: Егоза
      Вот рассказывать сказки мы могЁм1 И про танки, и про ракеты, и про самолеты с кораблями!

      Зря Вы так Елена плохо про Украину так плохо думаете. У них имеется очень грозная машина.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 10:33 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: tihonmarine
        У них имеется очень грозная машина.

        Да-да! А за пулеметом Фарион залегла после того как слезла с колен Бандеры.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 11:01 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Егоза
          Да-да! А за пулеметом Фарион залегла после того как слезла с колен Бандеры.
          Похоже что так.
        2. Герман 4223
          Герман 4223 Сегодня, 13:21 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Слышал про неё что она в конце восьмидесятых в компартию вступила.
  11. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:49 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Этот который думкою богатеет...
    Слово не пропускают... laughing
  12. ДэКо
    ДэКо Сегодня, 07:54 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    Мне всегда нравится читать про достижения Украины. Особенно в космосе и при производстве военной техники. О каких новых танках идёт речь, если модернизация БРДМ и БТР подразумевает обшивку бортов изнутри кевларом, установка домофона и на корпус экраны из арматурной сетки. Ну а про нанобрАню я вообще молчу. Около 30 слоёв стеклоткани, пропитанной эпоксидкой, а сверху ещё слой кафельной плитки. Говорят 12.7 держит легко. Или ранняя нанобрАня 2 мм сталь, 2 мм мелкоячеистая сетка, армированная резина и опять 2 мм металл. Украине надо найти чертежи танка НИ 1 и НИ 2, это максимум, что у них получится сделать
  13. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:54 Новый
    • 10
    • 0
    +10
    работает и над «переоборудование среднего морозильного траулера в разведывательный корабль»
    Богатая страна - Руина. Продовольственных проблем нет? request
    Но к настоящему моменту наброски "Тирекса" так и остались набросками на бумаге.
    Обманываете? Я помню, очень хорошо, пятикласника с танком из обувных и прочих коробок, реально макет!!! Порошенко тыкал носом танкостроителей-харьковчан в картонки, требовал перенять идеи и подключить поцана к проектированию.
  14. Tzar
    Tzar Сегодня, 08:18 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Ну второй раз на это Таиланд вряд ли клюнет, придётся им искать другого "клиента" smile
    1. Кот_Кузя
      Кот_Кузя Сегодня, 08:43 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Другого покупателя они и не найдут. Репутация шумеров запомоена навсегда.
  15. Cristall
    Cristall Сегодня, 08:21 Новый
    • 3
    • 4
    -1
    Цитата: Ка-52
    откуда они ее получат? Вна Украине еще не научились делать прежние 2А46 - живучесть раз 6 ниже российской 2А46М-5.

    они ее изготавливали еще давно

    120-мм гладкоствольное орудие со специально спроектированным автоматом заряжания, расположенным в кормовой части башни
    Средний ресурс ствола орудия 2А46 составлял около 600 приведенных выстрелов
    По состоянию на начало 2013 года, живучесть ствола танкового орудия КБА-3 (для изготовления которого использовалась конструкционная улучшаемая легированная сталь 38ХН3МФА) составляла до 200 выстрелов бронебойными подкалиберными снарядами
    Модернизация от Патона-плюс30%
    Сталь не подходит.(поскольку сталь 38ХН3МФА имеет сравнительно низкую жаростойкость). Также было установлено, что упрочненный ЛТО слой высокой твёрдости оказался практически не стойким к пороховой эрозии
    но разница в 3 раза(без учета Патона) а не 6(2А46М-5. не так распространена и 1000 выстрелов я не учитывал, поскольку украинцев нужно сравнивать с оригиналом, поскольку у них вообще отсутствовало производство)
  16. Rothmans
    Rothmans Сегодня, 08:23 Новый
    • 0
    • 4
    -4
    Обрадую вас больше,из ОБС:- дополнительно выделено на ракетную программу 700млн
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 12:06 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Реально обрадовали ведь это не на социалку,а на ветер.
  17. Наган
    Наган Сегодня, 08:34 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Как, интересно, они его будут разрабатывать? Компетенция потеряна, кооперация разорвана, ведь в советские времена в Харькове хренову тучу комплектующих к танку получали со всех концов СССР. НАТОвская пушка? Так она идет на танк в комплекте со здоровенным негром-заряжающим, потому что зарядного автомата к ней нет. Где негров брать будут? А если и возьмут, куда сажать? Со времен Т-64 советские, а соответственно и украинские танки проектировались из расчета под экипаж из трех человек, и притом призывников баскетбольного роста старались в танкисты не брать. А заряжающий - это разрыв всех шаблонов.
  18. svp67
    svp67 Сегодня, 08:34 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Да у Украины уже есть свой танк со 120-мм пушкой , это Т-84-120 "Ятаган"


    Они его с завидным упорством каждый раз показывают на своих парадах...и он уже отметился, сломавшись на одной из тренировок.

    Честно сейчас не чему не удивлюсь, видя с каким масштабом украинцы стараются работать с другими странами, по проектированию и производству различных видов оружия, это и Беларусь, Польша, Турция, США, Франция, Чехия...
    Так, что время покажет, что правда, а что "хотелки" в этом высказывании
    1. Per se.
      Per se. Сегодня, 11:11 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Цитата: svp67
      Честно сейчас не чему не удивлюсь, видя с каким масштабом украинцы стараются работать с другими странами
      Когда немцы на учениях Рейхсвера катали фанерные макеты танков, многим тогда было смешно, но, очень скоро им стало не до смеха. Англосаксы методично делают из Украины анти-Россию, новый "Вермахт", и, весёлого в этом мало. На видео можно разглядеть у "Ятагана" семикатковое шасси и кормовую нишу.
      Машина очень напоминает омский "Чёрный орёл" (объект 640).
      В Харькове была сильная школа танкостроения, недооценивать её потенциал глупо. Что до наших PR-писунов и ура-патриотов, можно, конечно, помнить Вольтера, - "Что сделалось смешным, уже не может быть опасным", но есть и продолжение, что то, что станет опасным, уже не будет смешным. Из "каклов" Запад хочет сделать новое пушечное мясо, и даже если они только "поднадкусают" Россию, в региональном конфликте, одному Богу известно, что из этого может вылиться, и, это уже однозначно не смешно будет. Надо угрозу воспринимать всерьёз, со своими бы "Арматами" разобрались наши буржуины.
  19. Andrea
    Andrea Сегодня, 08:36 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Похоже корячится очередная вундервафля,возможно даже круче цистерны на тракторе,если не разворуют в процессе.
    Конструкторы,советской школы,может быть,ещё есть,промышленность способная изваять танк,тоже,но почему-то единственное,что новое на слуху-это миномёт "молот",который гвоздит обслугу почем зря,да бронекатера из картона.
    И чего тогда танки собирают по всей Европе,да и своих на хранении тьма-тьмущая.
    Модернизируй! Но что-то не даёт лихим танцорам.
    "Оплот" в танковом биатлоне НАТО оставил жидкую,вонючую кучу.
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 11:28 Новый
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      Чтобы что-то своять им придётся восстановить производство броневых корпусов для танков и вообще броневых марок сталей. Как то давно была статья на эту тему здесь,данное производство в Мариуполе закрылось в 2009г.
      Опорные катки и динамическая защита в Донецке делались.
  20. Rubi0
    Rubi0 Сегодня, 09:55 Новый
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    Ну значит очередная волна повышения коммуналки осенью будет
  21. tank-master
    tank-master Сегодня, 10:00 Новый
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    Интересно, кто будет создавать новый танк...когда в ХКБМ остались только инвалиды и калеки, которые не могут себе найти работу...или предпенсионеры.. которые ни когда не блистали умом, но хорошо сидят на своих яйцах. Так что насчет нового танка можно просто посмеяться.. а новая БМП... это еще тот бред.
  22. Добрый лесник
    Добрый лесник Сегодня, 10:05 Новый
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    Танк в набросках, рыбловный баркас под розведовательное судно, смотри так шумеры и до подводной лодки доберутся. Сделают из лодки какой нибудь Наутилус. Лодка называлась запорожъе, а наутилус будет называться запорожец.
  23. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 11:11 Новый
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    Чем бы сия страна не тешилась, главное чтобы денег на это больше вывалили
  24. prior
    prior Сегодня, 11:12 Новый
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    Нет смысла обсуждать новый украинский танк. Его не будет никогда.
    Вашингтонский хозяин не позволит иметь свою технику, будут покупать б/у у хозяина.
    ВМС Украины - вот пример будущего украинского танкостроения. Развалив всё судостроение покупают списанные американские катера. Тоже самое будет с танкостроением.
    Щэ нэ вмэрла? так помрёт непременно....
  25. bulava
    bulava Сегодня, 11:27 Новый
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    Ага, танк, на базе старого трамвайного вагона Татра Т3М
  26. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 11:48 Новый
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    Ну работы может и ведутся, а вот танк новый создать это вряд ли.
  27. madrobot
    madrobot Сегодня, 12:21 Новый
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    В частности, речь заходила о набросках танка "Тирекс". Но к настоящему моменту наброски "Тирекса" так и остались набросками на бумаге.


    А что, был хоть какой-то вариант воплощения этого монстра "в железе"? Там ведь абсолютно всё было мечтами "мамкиного танкиста". Т-14 получился таким здоровенным (по меркам советской школы танкостроения) потому, что весь экипаж сидит в один ряд, да ещё и в бронекапсуле. А эти клоуны брали за базу Т-64. Это даже не смешно, а как-то убого, что ли...
  28. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 13:30 Новый
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    Помнится лет пять тому назад много говорилось что вот-вот запустят в серию танк оплот ,даже циферки назывались про 250 машин. Теперь вот сказки про сто самолётов к 2035г.,и уже новый танк.