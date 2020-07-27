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Довоенная M1939 всё еще в строю: советская зенитка на службе в Индонезии

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На северо-восточном побережье острова Суматра индонезийская морская пехота провела учения, направленные на повышение боевых навыков личного состава.

В целом рутинный ход маневров был «украшен» одним из «реликтов» довоенной эпохи – 37-мм автоматической зенитной пушкой М1939 (61-К). Данное изделие активно применялось Красной армией на протяжении всей Второй мировой. В вермахте, пользовавшемся трофейным оружием, оно получило индекс 3,7 cm Flak 39(r).

Было разработано несколько типов оружия, которые устанавливались на корабли и самоходную наземную технику, в частности на ЗСУ-57. Выпуск 61-К в стандартном варианте был прекращен в 1945 году. В России сейчас её встретить можно на выставочных экспозициях или в качестве памятников.

М1939 продолжает пребывать в строю ряда вооруженных сил мира. Одним из «пристанищем» советской зенитки как раз является Индонезия.

Многие части из Корпуса морской пехоты используют пушку M1939 калибра 37 мм […] В одном из упражнений солдаты Йонмарханлана I [один из батальонов] использовали 37-мм пушку, чтобы парализовать атаки противника с воздуха

- пишет издание Defense Studies.

Соответствующие материалы были выложены индонезийским КМП.

Довоенная M1939 всё еще в строю: советская зенитка на службе в Индонезии
Использованы фотографии:
https://marinir.tnial.mil.id
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15 комментариев
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 08:05 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Хороший ствол, хороший снаряд. Если можно использовать, то почему нет?
    1. А Макаров
      А Макаров Сегодня, 08:28 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Боеприпасы видимо, сами производят. Ну не с войны же.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:11 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Умиляет: маскировочная сеть и красный пламягаситель. feel belay
  3. PN
    PN Сегодня, 08:15 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Покрышки родные ещё стоят. Неужели резина ещё не высохла?
    1. Dikson
      Dikson Сегодня, 10:07 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Там очень влажный климат.. ))
  4. Юрахип
    Юрахип Сегодня, 08:18 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Выкупить обратно в музей!
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 08:28 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Что есть тем и пользуются...может согласятся поменять на что то новое, а у нас колонны техники времен ВОВ на парадах Победы увеличатся recourse ...
  6. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 08:40 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    А что? Хорошее оружие. Мощный снаряд, который валит любой современный даже самый тяжелобронированный вертолет. Против самолетов конечно, она бесполезна, но вот как противовертолетное средство она хороша и сейчас.
  7. dgonni
    dgonni Сегодня, 08:55 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Автор! обозначение ЗСУ-57 как бы намекает на калибр 57мм, или нет?
  8. Lontus
    Lontus Сегодня, 09:14 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Эх как не хватало 61-К(и особенно боеприпасов к ним) в войсках летом 1941 го !!!!
    При достаточной насыщенности можно было бы избежать большей части потерь и кардинально изменить ход войны.
  9. Strashila
    Strashila Сегодня, 09:21 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Что сказать, Красмаш рулит, делали деды, когда были пацанами в свое время. Они в Корее и Вьетнаме не плохо себя показали. Автор явно путает, это 37 мм автоматическая пушка, в ЗСУ-57 стоит 57 мм.
  10. prior
    prior Сегодня, 11:17 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Пистолету ТТ тоже годков не мало, а как потрудился в девяностые.....
  11. pereselenec
    pereselenec Сегодня, 12:33 Новый
    • 0
    • 3
    -3
    Такие автоматически пушки очень ценны уже не в виде ПВО, а для работы по наземке с гантраков, как показал сирийский опыт.
  12. владимыч
    владимыч Сегодня, 12:33 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: PN
    Покрышки родные ещё стоят. Неужели резина ещё не высохла?

    Она окаменела.
  13. геолог
    геолог Сегодня, 13:04 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Видел в музее Владивостока, когда он был еще в здании бывшей лютеранской церкви- возле кабака "Океан". Поразило то, шта автоматический прицел подобен тому, что установлен на более современную послевоенную АЗП-57 . По моему он был рассчитан на скорость не более 300 м/сек т.е дозвуковую