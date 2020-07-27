Сегодня 5 истребителей Rafale вылетают в Индию: перелёт не будет беспосадочным

Эти самолёты способны привести к коренному перелому в регионе в связи с их беспрецедентной огневой мощью.

Сегодня из Франции вылетают пять истребителей Rafale, которые предназначены для ВВС Индии. Как известно, перелёт в Индию этих истребителей был отложен в связи с известными проблемами санитарно-эпидемиологического характера. По последним сведениям, прибудут «Рафали» на аэродром базирования в Индии в среду, 29 июля.Самолёты вылетят из французского Мериньяка, проследуют до военной базы Аль-Дхафра (Объединённые Арабские Эмираты). После ночного перерыва они отправятся в Индию. На протяжении полёта планируется сопровождение двумя авиазаправщиками Airbus-330 Multi-Role Tanker Transport ВВС Франции (в планах – две дозаправки в воздухе). Ранее в СМИ Индии писали, что перелёт будет беспосадочным.Индийская газета The Print пишет о том, что истребители Rafale уже до конца текущей недели могут быть переброшены в регион Ладакх, где несколько недель назад произошла стычка между индийскими и китайскими военнослужащими. Как утверждается, командование ВВС Индии может принять такое решение, чтобы «обеспечить безопасность границ государства на китайском направлении».На текущий момент 12 индийских лётчиков подготовлены для пилотирования французских истребителей. Планируется подготовить ещё 24 пилота. Добавлено, что пилоты ВВС Индии прошли подготовку и по дозаправке в воздухе, которая осуществляется с помощью упомянутого Airbus-330 Multi-Role Tanker Transport. Первоначально такое обучение не предусматривалось, так как в ВВС Индии используются топливозаправщики Ил-78.В индийском СМИ:В Китае на такие заявления реагируют с недоумением.