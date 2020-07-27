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Сегодня 5 истребителей Rafale вылетают в Индию: перелёт не будет беспосадочным

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Сегодня из Франции вылетают пять истребителей Rafale, которые предназначены для ВВС Индии. Как известно, перелёт в Индию этих истребителей был отложен в связи с известными проблемами санитарно-эпидемиологического характера. По последним сведениям, прибудут «Рафали» на аэродром базирования в Индии в среду, 29 июля.


Самолёты вылетят из французского Мериньяка, проследуют до военной базы Аль-Дхафра (Объединённые Арабские Эмираты). После ночного перерыва они отправятся в Индию. На протяжении полёта планируется сопровождение двумя авиазаправщиками Airbus-330 Multi-Role Tanker Transport ВВС Франции (в планах – две дозаправки в воздухе). Ранее в СМИ Индии писали, что перелёт будет беспосадочным.

Индийская газета The Print пишет о том, что истребители Rafale уже до конца текущей недели могут быть переброшены в регион Ладакх, где несколько недель назад произошла стычка между индийскими и китайскими военнослужащими. Как утверждается, командование ВВС Индии может принять такое решение, чтобы «обеспечить безопасность границ государства на китайском направлении».

На текущий момент 12 индийских лётчиков подготовлены для пилотирования французских истребителей. Планируется подготовить ещё 24 пилота. Добавлено, что пилоты ВВС Индии прошли подготовку и по дозаправке в воздухе, которая осуществляется с помощью упомянутого Airbus-330 Multi-Role Tanker Transport. Первоначально такое обучение не предусматривалось, так как в ВВС Индии используются топливозаправщики Ил-78.

В индийском СМИ:

Эти самолёты способны привести к коренному перелому в регионе в связи с их беспрецедентной огневой мощью.

В Китае на такие заявления реагируют с недоумением.
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31 комментарий
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:07 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Эти самолёты способны привести к коренному перелому в регионе в связи с их беспрецедентной огневой мощью.
    В Китае на такие заявления реагируют с недоумением.
    В Китае с головой дружат, в Индии fool
    1. Владимир16
      Владимир16 Сегодня, 09:02 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Вот и пусть сравнят индусы огневую мощь.
      Хотя индус одинаково легко ушатает, что Миг, что Су, что Рафаэль.
      Дураку стеклянный бол не на долго.
      1. yehat2
        yehat2 Сегодня, 11:20 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        не путайте вменяемых индусов и их элиту, которая даже торговаться толком не умеет.
        в индии не мало нормальных квалифицированных военных, вопрос только в том, как ими управляют.
    2. Перейра
      Перейра Сегодня, 09:04 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      В индии дружат с руками, ногами. А ещё при этом поют громко и пронзительно. А я ничего этого не умею. Поэтому в печали.
    3. ioan-e
      ioan-e Сегодня, 10:49 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Эти самолёты способны привести к коренному перелому в регионе в связи с их беспрецедентной огневой мощью.
      В Китае на такие заявления реагируют с недоумением.
      В Китае с головой дружат, в Индии fool

      Я вот тоже сижу и думаю, а беспрецедентная огневая мощь, это в каких единицах измерения?
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 10:55 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: ioan-e
        Я вот тоже сижу и думаю, а беспрецедентная огневая мощь, это в каких единицах измерения?

        hi Смотри у меня ниже. hi
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 08:20 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Индусы - такие индусы... Фанфары, мишура, танцы, песни. Супер-пупер оружие. Всесокрушающее.
  3. Гидрограф бухта Золотой Рог
    Гидрограф бухта Золотой Рог Сегодня, 08:23 Новый
    • 4
    • 20
    -16
    Сильнейший истребитель в мире после ф-22
    1. А Макаров
      А Макаров Сегодня, 08:29 Новый
      • 8
      • 3
      +5
      Вы сюда потроллить зашли?
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 09:12 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: Гидрограф бухта Золотой Рог
      Сильнейший истребитель в мире после ф-22

      Летали? Если нет, то помолчите. hi
    3. Алексей 2020
      Алексей 2020 Сегодня, 10:07 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      А уж насколько Рафаль мощнее По-2...жуть! wassat
    4. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:24 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Гидрограф бухта Золотой Рог
      Сильнейший истребитель в мире после ф-22

      Рафаль не истребитель, а хрень. Истребитель - оружие, рафаль детская игрушка, старая. Но у нее все впереди, ее купили папуасы в надежде что она сотворит чудо. Единственное ее назначение - подвески для ЯО. recourseПервый полёт 4.07.1986
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 08:24 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В индийском СМИ:
    Эти самолёты способны привести к коренному перелому в регионе в связи с их беспрецедентной огневой мощью.

    В Китае на такие заявления реагируют с недоумением.

    Мда...совсем плохо с обеспечением в Индии. Ну хорошо, сейчас с Китаем схлестнулись,что смогли все стянули к границе и спорным территориям, а если завтра Пакистан начнет "мутить" на границе, что туда перебрасывать начнут?
    1. Громобой
      Громобой Сегодня, 13:43 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: svp67
      если завтра Пакистан начнет "мутить" на границе, что туда перебрасывать начнут?

      Они с Пакистаном уже давно "мутят" и для приграничных конфликтов ничего перебрасывать и не надо. Всё там уже есть и каждый камешек пристрелен / 155 мм...тровками и не только.../. УРы на линии их противостояния в случае эскалации могут быть поддержаны контрударами индийских мобильных резервов /где первую скрипку играет наш "Владимир"/ и авиацией которая плотно "кустится" своими аэродромами на этом направлении. Там война отработана до автоматизма --- в ходе периодических инциндентов,а также развёртывание и действия сил отрабатывается в ходе потоянных учений. На картах и ногами.
      А вот участок "Второго фронта" для Индии неудобен своим высокогорьем и тем,что их фронт мало эшелонирован. План прикрытия такой границы наиболее рационален такой --- в узловых точках сильные опорные пункты поддерживаемые авиацией. Возрастает ценность аэромобильных войск. Похоже ,что ничего этого на этой границе не создано. И Индии лихорадочно приходится "навёрстывать,развивать и стягивать". Отголоски этого действа просачиваются в сети и сми.И это "ЭХО" военных приготовлений ,подчёркиваю,Индии,мы здесь практически каждый день обсуждаем. Что это ? северный дракон хочет откусить кое-кому хобот/ спорные территории/ ..?
      П.С. На каждого ,кто пляшет драконьи пляски
      Есть тот кто имеет бивень
      А каждый "Владимир" он как буря
      Он с Урала и больше нигде
  5. Rothmans
    Rothmans Сегодня, 08:36 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Всё-таки французы выиграли тендер,чем Су-шки не понравились?
    1. CruorVult
      CruorVult Сегодня, 08:52 Новый
      • 0
      • 0
      0
      "ларчик просто открывается". В этом "тендере" не было Су.
      1. Rothmans
        Rothmans Сегодня, 09:05 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        Су-35 вроде бы выставляли?!!
        1. CruorVult
          CruorVult Сегодня, 09:06 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: Rothmans
          Су-35 вроде бы выставляли?!!

          Нет, выставляли Миг-35, который ещё был макетом в том время.
        2. Кирилл Г...
          Кирилл Г... Сегодня, 09:15 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Су-35 тяжелый истребитель - Рафаль типа средний. Реально Рафаль и МиГ-29 участвовали в конкурсе на замену МиГ-21.
    2. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 09:02 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Всё-таки французы выиграли тендер

      в смысле "все таки"? Это Рафали по тендеру 2016 года. Если память не изменяет первая машина из 36 по контракту была передана в прошлом году.
      1. CruorVult
        CruorVult Сегодня, 09:05 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        "Оппозиция обвиняет премьер-министра страны Нарендру Моди в том, что его правительство закупило самолеты у Франции по стоимости примерно в три раза выше той, которая согласовывалась до прихода Моди к власти в 2014 году."

        Там почти 10 лет танцевали с этим "тендером".
      2. Rothmans
        Rothmans Сегодня, 09:18 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Давно читал, речь шла о сумме около 3млрд. и" хотелки" в 100 с чем-то штук.Лень искать, уточнять
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:12 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Тем что тендер на ЛЕГКИЙ самолет. Сушек там не было. Был МиГ-35 в варианте - демонстратора технологий, но вот еще каких-то Х00 млн долларов и лет 5-7 работ. Поэтому он вылетел в одном из первых отборов.
    4. фигвам
      фигвам Сегодня, 09:30 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Rothmans
      Всё-таки французы выиграли тендер

      Коррупция скорей всего.
    5. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:32 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Ценой!Чем больше конракт тем больше "плюшек"тому кто с индйской стороны подписывал.Для продолжения "венигрета" в ВВС пусть еще Гриппены шведские купят.Кто еще на планете Земля современные истрибители производит,индусы все купят.
    6. yehat2
      yehat2 Сегодня, 11:21 Новый
      • 0
      • 0
      0
      не сушки - конкуренция была с мигом и проиграл миг заслуженно, в первую очередь за счет невнимания к мелочам требований и системе послепродажной поддержки.
      кроме того, французы пообещали то, что не выполнили - размещение производственных мощностей в Индии и передачу технологий и удорожали почти вдвое итоговый заказ.
  6. Маша
    Маша Сегодня, 08:40 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    в регион Ладакх, где несколько недель назад произошла стычка между индийскими и китайскими военнослужащими.

    Не живется людям мирно...
    Не сидится на попе ровно...
  7. одинокий
    одинокий Сегодня, 09:19 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Индусы..Индусы. ..без какой либо помощи извне,собственноручно начиная с 1947 го года угробили больше половины своих ВВС в авариях и проишествиях. Так что что будет с этими Рафальями несложно догадатся
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:36 Новый
    • 0
    • 0
    0
    В Китае на такие заявления реагируют с недоумением.
    И правильно делают.
  9. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:15 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Хромому танцору всегда что то мешает.
  10. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 11:51 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Пущай летят, результат увидим в танцах.