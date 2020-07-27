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В Греции и Турции не могут определиться, с кем из них будет проводить учения авианосец ВМС США

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Греция и Турция не могут «поделить» американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр». Первоначально греческие средства массовой информации вышли с материалами, где со ссылкой на военное командование было заявлено о скором начале совместных военно-морских учений в акватории Эгейского моря. В сообщении говорилось, что греческие боевые корабли выполнят совместные задачи с авианосцем ВМС США.


Эти публикации вызвали ревностную реакцию со стороны Турции. Там заявили, что связались с американским военно-морским командованием и оно якобы заявило, что совместных учений с греческими ВМС в Эгейском море не запланировано.

Турецкие СМИ:

Заявления, доносящие из Афин о проведении учений с авианосцем ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр», не верны. Ранее в Греции сообщали, что этот американский боевой корабль направился в сторону острова Крит в сопровождении 3 кораблей АУГ. Источники из сферы обороны говорят, что никаких совместных греко-американских учений в Эгейском море не будет.

Далее заявлено, авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» будет проводить учения с турецкими боевыми кораблями. Эти маневры, как утверждается, будут проводиться в восточной части Средиземного моря.

Командование ВМС США на данный момент не прокомментировало ни греческих, ни турецких заявлений о совместных учениях. Вполне возможно, что «Дуайт Эйзенхауэр» проведёт определённые маневры как с кораблями греческих, так и с кораблями турецких военно-морских сил.

Напомним, что Греция и Турция входят в состав НАТО, но отношения между этими странами далеки от союзнических. Подлило масла в огонь решение Реджепа Эрдогана превратить Софийский собор в Стамбуле из музея в мечеть, на что крайне болезненно отреагировали в Греции, где относят собор к христианским святыням.
Использованы фотографии:
Фейсбук/авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»
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23 комментария
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  1. Спайков Джавелин Тоувич
    Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 08:38 Новый
    • 11
    • 1
    +10
    Я любимая жена, нет я любимая жена laughing
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 08:49 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Американцам только бы свистнуть и через пару дней прибудет весь Окраинский флот.
      Все один кораблей по последнего.
      Плюс вся волчья стая смертоносных катеров.
      1. Владимир16
        Владимир16 Сегодня, 08:56 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Пора провести учения их авианосца с нашим цирконом.
        Интересно, кто кого? winked
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 08:41 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    В Греции и Турции не могут определиться, с кем из них будет проводить учения авианосец ВМС США
    Мда...Было бы смешно, если бы они еще и за это "войнушку" устроили...
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 08:44 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Цитата: svp67
      Мда...Было бы смешно, если бы они еще и за это "войнушку" устроили...

      Для этого,у них и других "причин-поводов" ,более чем предостаточно yes
  3. Маша
    Маша Сегодня, 08:42 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    "Дуайт " ещё и сам не определился.... кого он больше " любит".... laughing
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 08:47 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Маша
      "Дуайт " ещё и сам не определился.... кого он больше " любит"...

      И вот сейчас с воплями:
      "Так не доставайся ты не кому", обе стороны всадят в него по ракете...
  4. _andrey_
    _andrey_ Сегодня, 08:47 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Не будет же эта АУГ их расстреливать, если кто-то опоздает или припрется запросто.
  5. vavilon
    vavilon Сегодня, 08:49 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Да что тут думать !))
    Учения с боевой стрельбой нужно проводить
    грекам с турками
    и вопрос будет исчерпан
    1. _andrey_
      _andrey_ Сегодня, 08:55 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Смысла нет. От США как от козла молока, даже если будут вешаться.
      1. vavilon
        vavilon Сегодня, 09:20 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Было бы захватывающее зрелище если бы греки и турки вместе провели манёвры против корабельной группировки США дав им понять что они здесь третий лишний
  6. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 08:52 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    К кому приплыл ты, старший брат,
    Самый главный в мире "демократ"?
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:54 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    В Греции и Турции не могут определиться, с кем из них будет проводить учения авианосец ВМС США
    Ребята, давайте жить дружно. «Дуайт Эйзенхауэр» может отбомбиться по Греции, потом по Турции. feel
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 09:02 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Сначала Турки его атакуют, а Греки защищают, потом наоборот. Уцелевший и станет любимой женой.
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:02 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      Ребята, давайте жить дружно. «Дуайт Эйзенхауэр» может отбомбиться по Греции, потом по Турции.

      Что не снимет всех острых вопросов no
      По-любому,возникнет спор,что кому-то "досталось" больше,а кому-то меньше what ...
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 09:10 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        Цитата: Инсургент
        По-любому,возникнет спор,что кому-то "досталось" больше,а кому-то меньше

        Какие споры? США забирает все. feel А База ВВС в Греции нам бы пригодилась. feel
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:34 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Вполне возможно, что «Дуайт Эйзенхауэр» проведёт определённые маневры как с кораблями греческих, так и с кораблями турецких военно-морских сил.
    Одна половина посудины будет с греками проводить учения, другая - с турками. laughing
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:03 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Греция и Турция не могут «поделить»...
    А чего делить? Набрались бы смелости и спросили на прямую кого американцы "любят" больше. Ситуация конечно анекдотически интересная - две страны одного военно-политического блока живут как кошка с собакой и к тому же "бьются" за любовь хозяина. Кто-то там (во главе блока) недавно пищал, что НАТО силен, как никогда.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:08 Новый
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    0
    А вариант провести ученя с Египтом не рассматривается.Что то Египтяне ни как границу с Ливией перейти не могут.А как "дышали "неделю назад!!!
  11. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Сегодня, 10:49 Новый
    • 0
    • 0
    0
    laughing Интересно как они разруливать будут,Греки уже давно на подкормке у пи..... , поэтому, откровенно говоря, их вообще не жалко. Турки - это вообще вещь в себе. Будет очень любопытно посмотреть на военный конфликт между странами НАТО.
  12. Hexagon
    Hexagon Сегодня, 10:53 Новый
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    0
    Ммм... Надеюсь Нептун решит их спор и заберет АУГ оптом к себе. У него в коллекции еще такого кораблика нет.
  13. bar
    bar Сегодня, 11:34 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Полосатым самое время объявить аукцион среди союзников по НАТО. Кто больше заплатит, тому и "большой и красивый" танцевать laughing
  14. To be or not to be
    To be or not to be Сегодня, 13:16 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Пресс служба 6 флота сша.
    25-26 июля самолеты 3 авианосного крыла акр с авиносца "Энзенхауер" провели стрельбы в ГРЕЦИИ на полигоне КАРАВИЯ с применением высоточных бомб ,управляемых и неуправляемых ракет .лазерных учебных снарядов.также проходилась отработка с самолетами Ф-16 ВВС ГРЕЦИИ элементов воздушного боя и воздушных тактических приемов