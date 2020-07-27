Китай закрыл американское генконсульство в Чэнду

Китай ответил на закрытие своего генконсульства в американском Хьюстоне, закрыв генеральное консульство США в Чэнду. Американская дипмиссия официально закрыта с 10:00 27 июля 2020 года. Об этом сообщил китайский МИД.В сообщении говорится, что после закрытия американского генконсульства, на его территорию через главный вход вошли представители компетентных органов Китая и приняли дипмиссию в свое ведение. Американские дипломаты покинули территорию консульства в воскресенье. Таким образом, США лишились дипломатической миссии, открытой еще в 1985 году и отвечавшей за юго-запад Китая, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.Закрыв генконсульство в Чэнду, Китай нанес поражение США в дипломатической войне между странами, сделав неожиданный ход. В Вашингтоне рассчитывали, что в ответ на закрытие китайского генконсульства в Хьюстоне, Пекин закроет американское генконсульство в Ухане, не работавшее длительное время в связи с коронавирусной пандемией и которое США сами хотели закрыть. Однако Пекин решил закрыть дипмиссию США в Чэнду и свою угрозу выполнил.Напомним, что 21 июля США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне, объяснив это "обеспечением защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев". В Пекине произошедшее назвали политической провокацией и пригрозили принять ответные меры. Уже 24 июля Китай потребовал от США закрыть генконсульство в Чэнду, возложив всю вину на случившееся на американцев.Как далее будут развиваться события и продолжится ли "война дипломатов", покажет время.