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Китай закрыл американское генконсульство в Чэнду

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Китай закрыл американское генконсульство в Чэнду

Китай ответил на закрытие своего генконсульства в американском Хьюстоне, закрыв генеральное консульство США в Чэнду. Американская дипмиссия официально закрыта с 10:00 27 июля 2020 года. Об этом сообщил китайский МИД.


В сообщении говорится, что после закрытия американского генконсульства, на его территорию через главный вход вошли представители компетентных органов Китая и приняли дипмиссию в свое ведение. Американские дипломаты покинули территорию консульства в воскресенье. Таким образом, США лишились дипломатической миссии, открытой еще в 1985 году и отвечавшей за юго-запад Китая, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.

Закрыв генконсульство в Чэнду, Китай нанес поражение США в дипломатической войне между странами, сделав неожиданный ход. В Вашингтоне рассчитывали, что в ответ на закрытие китайского генконсульства в Хьюстоне, Пекин закроет американское генконсульство в Ухане, не работавшее длительное время в связи с коронавирусной пандемией и которое США сами хотели закрыть. Однако Пекин решил закрыть дипмиссию США в Чэнду и свою угрозу выполнил.

Напомним, что 21 июля США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне, объяснив это "обеспечением защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев". В Пекине произошедшее назвали политической провокацией и пригрозили принять ответные меры. Уже 24 июля Китай потребовал от США закрыть генконсульство в Чэнду, возложив всю вину на случившееся на американцев.

Как далее будут развиваться события и продолжится ли "война дипломатов", покажет время.
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Китай закрывает американское генконсульство в Чэнду
США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне
39 комментариев
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  1. сибиралт
    сибиралт Сегодня, 08:50 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    На очереди Гонконг. Для США это очень не хорошо.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 08:52 Новый
      • 16
      • 3
      +13
      Китай закрыл американское генконсульство в Чэнду

      НА КАРАНТИН good yes ,чтоб американская зараза не лезла в КНР...
    2. Andrea
      Andrea Сегодня, 08:57 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Для Китая тоже не очень...
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 09:25 Новый
        • 7
        • 3
        +4
        Молодцы китайцы! Продемонстрировали Вашингтону, что американский палец китайцам в рот не клади - китайцы его откусят!
    3. _andrey_
      _andrey_ Сегодня, 09:23 Новый
      • 0
      • 0
      0
      В Гонконге вряд-ли, там китайскому ЦК козлята отпущения нужны, Гонконгского резидента они и по другому могут притеснять, поводов там найдут вагон, там явно не любимчик американской знати заседает.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 08:50 Новый
    • 11
    • 1
    +10
    Молодцы Китайцы...ответ более чем адекватный, так разрушить разведывательную систему США...В Ухани американское консульство не работает из-за пандемии, а это работало в том числе и по Памирским территориям Китая. Будут возбухать и дальше действовать в этом же духе, китайцы могут и консульство в Гонконге прикрыть...какой же будет удар по "демократическим протестным движениям"
    1. Курьер
      Курьер Сегодня, 09:19 Новый
      • 2
      • 5
      -3
      Через Гонконг в Китай идут все технологии из США.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 09:23 Новый
        • 5
        • 2
        +3
        Цитата: Курьер
        Через Гонконг в Китай идут все технологии из США.

        Прямиком из консульства?
        1. Курьер
          Курьер Сегодня, 09:57 Новый
          • 1
          • 3
          -2
          Сами придумали тезис, сами опровергли.
          Идите занимайтесь взлетом и посадкой, вы же СВП.
      2. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 10:18 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        каким образом через мировой финансовый центр идут технологии?) не поделитесь механизмом?)
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:30 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Курьер
        Через Гонконг в Китай идут все технологии из США.

        Если бы только через один Гонконг.
  3. Перейра
    Перейра Сегодня, 08:51 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Сначала закрытие посольств, затем будет логичной эвакуация граждан.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 08:58 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Цитата: Перейра
      Сначала закрытие посольств, затем будет логичной эвакуация граждан.

      Раз так,то логичнее устроить демонстративно-показательную ДЕПОРТАЦИЮ yes

      Но уверен,до этого шага не дойдёт,поскольку в арсенале КНР есть ещё масса другого инструментария воздействия на США,или(при тупом упорстве США),дойдёт,но не скоро...
      1. Трус
        Трус Сегодня, 09:56 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Китайцы весьма «технично» много иностранцев выставили из страны. Сначала закрыли границы, потом перестали продлевать пребывание не вклеивая в паспорт новые визы, а тем у кого закончился срок пребывания продлили на 60-ть суток, в течении которого нужно было выехать на вывозном рейсе.
      2. Комментарий был удален.
  4. Andrea
    Andrea Сегодня, 08:56 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    Кто у кого набрался?
    Украина у штатов или наоборот?
    Америка в недоумении! "А нас за шо!"
    1. Alex Justice
      Alex Justice Сегодня, 12:04 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Интересно Американцы тоже жгли документы?
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:56 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Око за око, зуб за зуб... это жжжж не спроста.... wink
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:28 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Что то мне подсказывает , что будет продолжение по закрыванию дверей... hi
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:01 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Сцепились орёл с драконом, пусть загрызут друг друга! Не жалко!)
  7. zwlad
    zwlad Сегодня, 09:01 Новый
    • 5
    • 4
    +1
    Молодцы китайцы. Не церемонятся с полосатыми. Никакой озабоченности. Бах и зеркальный ответ. Ждем ход от США.
  8. ASAD
    ASAD Сегодня, 09:03 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Вполне адекватная реакция, американцы прекрасно знали что так и будет! Короче ,,кот скребёт на свой хребет,,!
  9. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 09:07 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Наверное, голливуд получил уже инструкции. Теперь злодей не только пьяный русский (серб, белорус)в фуфайке, но и коварный подлый китаец который может умело замаскироваться под порядочного человека.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:24 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Цитата: Поэтиззаугла
      Теперь злодей не только пьяный русский (серб, белорус)в фуфайке, но и коварный подлый китаец

      Китаец,тоже в фуфайке, ибо толк в выборе в правильной зимней одежды, они знают yes

      Китайский доброволец и боец армии КНДР, февраль 1951-го года.

  10. Курьер
    Курьер Сегодня, 09:20 Новый
    • 2
    • 4
    -2
    Это не зеркальный ответ, через генкосульство в Хьюстоне, Китай давил на всю латиноамериканскую диаспору в США.
  11. Курьер
    Курьер Сегодня, 09:25 Новый
    • 2
    • 2
    0
    И правильно сделали. Нечего великим китайцам ехать в отсталые Штаты. Чему учиться в американских вузах? Доллары печатать?
  12. cniza
    cniza Сегодня, 09:26 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Таким образом, США лишились дипломатической миссии, открытой еще в 1985 году и отвечавшей за юго-запад Китая, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.


    Серьёзный щелчок по носу США.
  13. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:32 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В принципе по законам дипломатии - ты мне, я тебе. Кому бОльший вред - им виднее.
  14. Наган
    Наган Сегодня, 09:54 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    У Китая остались еще 4 консульства, в Чикаго, Нью Йорке, Сан Франциско, и Лос Анжелесе. Я так думаю что на очереди либо Сан Франциско, либо Лос Анжелес, оба консульства в Калифорнии в нескольких часах езды на машине. Трамп не из тех, кто подставляет вторую щеку; такие как он на пощечину отвечают ударом в зубы.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 10:28 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      в Калифорнии точно не тронут. там слишком большая китайская диаспора живет. может закончится очень плохо.
  15. alekc75
    alekc75 Сегодня, 09:54 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    зато в России не ответили им закрытием-все озабочиванием ответили!!
    1. savage1976
      savage1976 Сегодня, 11:03 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Да с чего бы это? А консульство в Санкт-Петербурге американцы сами закрыли, за ненадобностью?
  16. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:01 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Следующий шаг Китая выход из договорного процесса по торговому соглашению с США.А если США не остановятся можно еще закрывать консульства .Китайцам есть где повеселиться .Гонконг и еще 4 консульства США.
  17. 1536
    1536 Сегодня, 10:14 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Цитата: alekc75
    зато в России не ответили им закрытием-все озабочиванием ответили!!

    Почему же не ответили? 29 марта 2018 года в ответ на закрытие консульства РФ в Сиэтле было закрыто генконсульство США в Петербурге.
  18. borberd
    borberd Сегодня, 10:21 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Все китайские консульства в США рассадники промышленного шпионажа . Американцы , прикрыв эти консульства усложнят китайцам воровство технологий . Тем прийдётся использовать Чайнатауны в крупных городах , а это создаёт опасность для китайцев там живущих . А вот американцы , потеряв свои консульства , теряют не очень много .
  19. sav
    sav Сегодня, 10:21 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Правильный шаг со стороны Китая.
  20. Репей
    Репей Сегодня, 11:00 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Китай, это государство у которого воровство чужого есть национальная идея. Сколько они стащили технологий из России, хоть кто то считал? Сколько земель загадили, леса вывезли, тоже, приблизительно не известно. Чего так много топят за Китай? Друзей нашли? Так то такие друзья, что с улыбкой и азиатским прищуром все изгадят и обдерут. Что США, что Китай, одинаковые друзья России. Разница лишь в том, что первые хотят разделить РФ, а вторые пригреть земельку, да утянуть у нору оставшиеся секреты, если такие еще имеются.
    1. Alex Justice
      Alex Justice Сегодня, 12:08 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Все воруют технологии. Америка производит даже Калашников автоматы без лицензии.
    2. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
      СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 Сегодня, 12:22 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Оба на! У Китая так и записано? Национальная идея-воровство?! А может конкуренция? А национальная идея России только покупка технологий вчерашнего дня и никаких исследований на будущее? Из России спёрли технологии!? А это не Россия продавала их в лихие и святые годы? Чего китайцы из России вывезли? Прямо под покровом ночи? Трубы из России Китай тянет? Или это собачья жизнь виновата? Сучка не схочет-кобель не вскочит! Друзья с улыбкой и прищуром всё отберут?! А кто говорил что в России не могут производить товары? Кто говорил что товары из России плохого качества? Кто говорил что лучше купим у них? А правительство России не делит Россию территориально? Это Московское княжество! Это замкадыши! Это глубинка! Это Территории Опережающего Развития (территории опережающей продажи)! Почему в России разный уровень жизни в разных местах? В Москве асфальт меняют ежегодно, а в России асфальт лежит со времён СССР! Чем Россия хуже Москвы? Так кто делит Россию то? Утянуть в норку секреты!? Это какие? Секрет водорастворимого асфальта? Или секрет бизнес-озарения жён, родителей, детей чиновников? Маск секрет батутов у России спёр?
  21. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:08 Новый
    • 0
    • 0
    0
    И правильно сделал, гнать полосатых надо в три шеи.