Санкции США и нерест трески: России не дают достроить «Северный поток - 2»

Пока еще ничего не происходит на дне Балтийского моря близ острова Борнхольм. В июле и августе в этих водах происходит нерест трески, все работы запрещены по экологическим соображениям

Меня, как и прежде, поражают действия правительства США. Я расцениваю это как прямое нападение на германский и европейский суверенитет

Россия пока не может возобновить строительство газопровода "Северный поток-2" по одной, но очень важной причине - в месте прокладки труб газопровода идет нерест трески. Датское правительство запретило все работы в районе острова Борнхольм, запрет будет действовать до конца августа.- пишут немецкие СМИ.Сообщается, что возобновление работ возможно в сентябре, тогда уже ничего не будет мешать завершению прокладки газопровода. Судно "Академик Черский" и баржа "Фортуна" готовы приступить к укладке труб.Между тем стало известно, что на прошлой неделе Копенгаген посетил с визитом глава американского госдепа Майк Помпео. Официальной информации о причинах визита нет, но по неофициальной - Помпео приезжал обсудить с датскими властями строительство российского газопровода.На этом фоне сообщается об усилении давления США на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода. По данным немецким СМИ, сразу 12 американских чиновников из трех министерств (госдепа, Минфина и Минэнерго США) ведут с представителями фирм, занятых в проекте, "разъяснительные беседы", во время которых намекают на негативные последствия для них из-за участия в строительстве "Северного потока-2". Ранее палата представителей конгресса США ужесточила санкции против газопровода.В свою очередь против санкционного давления США высказалась Германия. По убеждению председателя комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста, санкционное давление США на участников проекта "Северный поток - 2" нарушает суверенитет Европы и, в частности, Германии.- заявил он.Однако, по словам Эрнста, пока ничего не известно об ответных мерах Берлина против Вашингтона, хотя все больше немецких политиков выступает "за более жесткий ответ".