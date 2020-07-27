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Санкции США и нерест трески: России не дают достроить «Северный поток - 2»

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Санкции США и нерест трески: России не дают достроить «Северный поток - 2»

Россия пока не может возобновить строительство газопровода "Северный поток-2" по одной, но очень важной причине - в месте прокладки труб газопровода идет нерест трески. Датское правительство запретило все работы в районе острова Борнхольм, запрет будет действовать до конца августа.


Пока еще ничего не происходит на дне Балтийского моря близ острова Борнхольм. В июле и августе в этих водах происходит нерест трески, все работы запрещены по экологическим соображениям

- пишут немецкие СМИ.

Сообщается, что возобновление работ возможно в сентябре, тогда уже ничего не будет мешать завершению прокладки газопровода. Судно "Академик Черский" и баржа "Фортуна" готовы приступить к укладке труб.

Между тем стало известно, что на прошлой неделе Копенгаген посетил с визитом глава американского госдепа Майк Помпео. Официальной информации о причинах визита нет, но по неофициальной - Помпео приезжал обсудить с датскими властями строительство российского газопровода.

На этом фоне сообщается об усилении давления США на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода. По данным немецким СМИ, сразу 12 американских чиновников из трех министерств (госдепа, Минфина и Минэнерго США) ведут с представителями фирм, занятых в проекте, "разъяснительные беседы", во время которых намекают на негативные последствия для них из-за участия в строительстве "Северного потока-2". Ранее палата представителей конгресса США ужесточила санкции против газопровода.

В свою очередь против санкционного давления США высказалась Германия. По убеждению председателя комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста, санкционное давление США на участников проекта "Северный поток - 2" нарушает суверенитет Европы и, в частности, Германии.

Меня, как и прежде, поражают действия правительства США. Я расцениваю это как прямое нападение на германский и европейский суверенитет

- заявил он.

Однако, по словам Эрнста, пока ничего не известно об ответных мерах Берлина против Вашингтона, хотя все больше немецких политиков выступает "за более жесткий ответ".
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Нерест трески назвали сдерживающим фактором реализации газопровода «СП-2» в немецкой прессе
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58 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 09:24 Новый
    • 6
    • 3
    +3
    Официальной информации о причинах визита нет, но по неофициальной - Помпео приезжал обсудить с датскими властями строительство российского газопровода.

    На колу мочало - начинай сначала!
    Заколебали эти датчане!
    Отнерестится треска, что еще придумают?
    Даже немцы не могут их в меридиан привести никак!
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 09:34 Новый
      • 8
      • 5
      +3
      Они марионетки,как и многие другие, США управляют процессом.
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 09:52 Новый
        • 6
        • 3
        +3
        Цитата: Пессимист22
        Они марионетки,как и многие другие, США управляют процессом.

        А в благодарность Трамп у Дании ещё и Гренландию отожмет!
        Обещал ведь...
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:47 Новый
      • 16
      • 5
      +11
      Цитата: Victor_B
      Отнерестится треска, что еще придумают?

      "Крабовые палочки" на нерест пойдут yes
      1. Владыка Ситх
        Владыка Ситх Сегодня, 10:01 Новый
        • 7
        • 2
        +5
        Кстати, нерест трески проходит в феврале-апреле, а н в июле-сентябре.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 10:08 Новый
          • 16
          • 3
          +13
          Цитата: Владыка Ситх
          Кстати, нерест трески проходит в феврале-апреле, а н в июле-сентябре.

          yes
          Атлантическая треска размножается у берегов Норвегии, а откармливается в Баренцевом море и на мелководье у Шпицбергена. Основные нерестилища этой трески находятся у Лофотенских островов (Норвегия). Нерест происходит в марте — апреле на глубине до 100 м, на границе теплых вод Атлантики и более холодных вод фьордов. Оплодотворённые икринки подхватываются течением, которое несёт их на север.


          Но,возможно это какая-то эксклюзивная "special edition" трески атлантической (лат. Gadus morhua) ? belay

          Или( чисто как предположение yes ) рыба была на карантине,и потому пришлось нерестится позже feel
          1. Stas Sv
            Stas Sv Сегодня, 10:57 Новый
            • 4
            • 0
            +4
            Мне нравится ход ваших мыслей laughing
          2. Undecim
            Undecim Сегодня, 13:02 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Атлантическая треска имеет бимодальный цикл размножения весенних (апрель-июль) и зимних (октябрь-февраль) субпопуляций.
        2. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 10:10 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Поведение их всех вполне понятно, в соответствии с враждебным отношением к России. Но вот наши и предположить не могли? Из разряда---никогда не было! И вот опять!
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 10:33 Новый
            • 3
            • 2
            +1
            Цитата: Reptiloid
            Из разряда---никогда не было! И вот опять!

            Актуально-злободневное по сей день - " Пока гром не грянет,мужик не перекрестится " , никто не отменял no ...
        3. Aleksandre
          Aleksandre Сегодня, 10:14 Новый
          • 6
          • 0
          +6
          Цитата: Владыка Ситх
          Кстати, нерест трески проходит в феврале-апреле, а н в июле-сентябре.

          Треска нерестится в июне - августе на акватории глубоководных впадин,
          а после нереста совершает миграцию в прибрежные воды, где нагуливается. (с)
          "Современное состояние промысловой ихтиофауны южной части Балтийского моря как следствие антропогенного воздействия" А.В. Гущин В.Е Федоров Институт океанологии им. П.П. Ширшова
        4. sg7s
          sg7s Сегодня, 10:47 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Запрет на работы на июль-август каждый год , все в курсе ....Мы-то достроим , как стыковать будем ( немецкая юрисдикция ) , санкции действуют , решатся ли....
    3. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 10:17 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Куры понесутся, свекла заколосится.... А если утруска на время усушки?... В общем, после такого дождя жди хорошего оттела...
      Попугай Кеша из м/ф.
    4. sg7s
      sg7s Сегодня, 10:40 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Про треску - это каждый год , все знали , всё в доступе ....Помпео тут ни каким боком ....Всё говорено-переговорено......апрель 2021, но наземный участок под большим вопросом ( немцы не осмелятся против санкций , имхо)
      Другой вопрос - нам тоже не горит : цена никакая, спрос - тоже , побирушкам лохлятским надо платить еще три года ( до снижения по контракту до 15 млрд.куб). А вот с азербайджаном мудро - не надо поперек батьки свой газ пихать , не надо...
    5. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 10:50 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Потом нерест раков будет....затем коньков-горбунков.
    6. антивирус
      антивирус Сегодня, 11:03 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      нашла коса на камень-- на дне Балтики лежат камни , а кто там косит косой?
      идет нормальное создание региональных рынков, сфер влияния , либералы проиграли.
      логистика побеждает.
      а Газпром обещали зажать в ежёвые рукавицы --выполняют.
      ГЛАВНОЕ --ДР ЭКСПОРТ , КРОМЕ ГАЗА ЕСТЬ НЕФТЬ И МАШСТРОЕН.
      отказ в импорте в РФ из Германии за прогиб перед Сша должен быть заметным . пусть выбирают
    7. avg
      avg Сегодня, 11:32 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Victor_B
      Отнерестится треска, что еще придумают?

      Сейчас они лихорадочно изучают справочник юного натуралиста, какая шпротина когда на нерест пойдет. Могут и подделать данные.
    8. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 11:54 Новый
      • 1
      • 1
      0
      После трески начнется ход камбалы, потом миноги, потом угрей, потом щуки с острова Мадагаскар, а когда и она отнереститься, приплывут акулы южных морей: забыли места нереста, вот решили попробовать развестись в Балтике, может здесь у Норвежских берегов получше будет... В конец-концов, все можно свалить на исландскую селедку, которой много возле Исландии, а вот в Балтике нет, перевелась вся из-за проклятого трубопровода, нужно срочно размножить...
    9. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 12:33 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Victor_B
      Отнерестится треска, что еще придумают?

      Начнётся нерест какого нибудь Камчатского краба, или брачный период каких нибудь Калифорнийских китов. Не важно что далеко, главное повод. А в наше время, повод уже выдумывают любой, даже самый абсурдный. И ничего, прокатывает. Все на западе делают умный вид, типа так и надо.
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 09:29 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Ничего страшного,треска не тот,, гемморой,, который ждёт Россию по строительству газопровода в будущем.,, Партнёры,,костьми лягут для продажи своего ,, демократического,,спг!
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 11:49 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: ASAD
      треска не тот,, гемморой,, который ждёт Россию по строительству газопровода в будущем

      Новый газопровод в Европу это вряд ли... газохимический комплекс в Усть-Луге (СПГ и проч.) на это планы есть...
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:30 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Датское правительство запретило все работы в районе острова Борнхольм, ....в месте прокладки труб газопровода идет нерест трески.

    Чтобы якорями икру тресковую не подавили)). bully
  4. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 09:36 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    "Осторожно, рыбку не задави!"
    1. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 09:46 Новый
      • 6
      • 5
      +1
      Да при чем тут треска ??? Это Пампео на нерест пошел ...Низенько низенько так... К дождю... bully
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 09:58 Новый
        • 7
        • 3
        +4
        Цитата: ВадимЖивов
        Да при чем тут треска ??? Это Пампео на нерест пошел ...

        Ясно,что такими демаршами с нерестом селёдки СП-2 не отменить,но США явно демонстрирует своё полное влияние на вассалов в регионе , типа - "Вот видите,что мы можем ?!"
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 10:16 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Цитата: Инсургент
          Цитата: ВадимЖивов
          Да при чем тут треска ??? Это Пампео на нерест пошел ...

          Ясно,что такими демаршами с нерестом селёдки СП-2 не отменить,но США явно демонстрирует своё полное влияние на вассалов в регионе , типа - "Вот видите,что мы можем ?!"

          Сейчас----треска нерестится, завтра ---какая другая рыба брачные хороводы водить начнёт, bully нельзя мешать, а там глядишь----на побережье баклажаны и кабачки икру метать станут! Тишина нужна!
          Любой повод подойдёт. Даже фантастический negative Лишь бы палки в колёса..... am
          1. ВадимЖивов
            ВадимЖивов Сегодня, 11:19 Новый
            • 1
            • 1
            0
            Ну и раз мне 5 минусов значит с Пампеей как минимум 5 комментаторов хоровод водить будут...Уря !!!! laughing
          2. sg7s
            sg7s Сегодня, 13:22 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Спокойно, спокойно ... Надо просто гнуть свою линию ...Да, газпрём наш не совсем НАШ , НО - ровно и без истерик достраивать нашу часть ... Да , немцам сложно - под санкции никто из них не полезет , НО если будет холодная зима ( как метеоролог (почти,авиа , привет Анне Паллне , 500 часов лекций ) - будет холодная зима - все подстроят (было уже) и пустим СП-2 , хотя прибавления к объему прокачки это не даст ( писал уже), ну макс на 15-25 млрд куб макс. Ждем Китая и Силы Сибири-1 хотя бы до 30-40...Тогда евро недоделки зачешутся.
  5. Malkavianin
    Malkavianin Сегодня, 09:45 Новый
    • 7
    • 4
    +3
    По моему, СП-2 и в этом году не будет достроен. Через пару лет - может быть.
    1. Роман123567
      Роман123567 Сегодня, 11:06 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Вот это уже более-менее адекватные прогнозы..
      Потом правда ещё как-то сертифицировать его придётся..
      В общем, газ по нему пойти когда-то будет обязан.. но думается мне, не в ближайшие три года..
      1. Malkavianin
        Malkavianin Сегодня, 12:56 Новый
        • 0
        • 0
        0
        По большому счету простому человеку пофиг на этот поток. Плохо только то, что недополученную прибыль Газпрому выдадут из бюджета, по каким нибудь хитрым схемам. Не будет же государство топить свое достояние. А нам повысят налоги, введут новые. А по телеку покажут очередной парад и не имеющий аналогов в мире корабль/танк/ракету/подгузник (нужное подчеркнуть).
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:52 Новый
    • 5
    • 3
    +2
    Треска отнерестится и достроят.А то поляки из Норвегии замучаются трубу по дну тащить.
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 11:36 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А то поляки из Норвегии замучаются трубу по дну тащить

      Там сейчас свой "цирк" подписи собирают против Baltic Pipe - датское издание Berlingske- "Группа активистов выдвинула гражданскую инициативу, требуя аннулировать решение по строительству Baltic Pipe. Если им за шесть месяцев удастся собрать 50 тысяч подписей, парламенту придется рассмотреть это предложение".
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:45 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Да у Норгов у самих с газом нефть проблемы намечаются.Спят и видят ,когда с нас санкции снимут.Чтобы с нами северные месторожления в море разрабатывать.Китайцы не дремлют две буровые плавучие платформы к нам тащат.Свято место пусто не бывает.
        1. BrTurin
          BrTurin Сегодня, 12:01 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: tralflot1832
          Китайцы не дремлют две буровые плавучие платформы

          Так вроде пока в Карское море идут, хотя норвежцы уже суетились, что могут остаться без запасов нефти и газа из трансграничных месторождений в случае, если Россия начнет их разрабатывать.. хотя при нынешних ценах... будем посмотреть...
          Цитата: tralflot1832
          у Норгов у самих с газом нефть проблемы намечаются

          вопрос чем поляки собираются свой газопровод наполнять... наберут ли на полную мощность....
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 12:07 Новый
            • 1
            • 1
            0
            Поляки пусть украинцев попросят чем наполнять.У меня есть мысль но ВО не пропустит. wassat crying crying
          2. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 12:52 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Геолого разведочное бурение дало отрицательный результат.В районе что отошел норгам.Севернее вроде есть,но даже у Норгов на это дело денег нет.Так что Норги за 10 лет переговоров получили только треску с окунем.По моей информации Кирсановка(Киркенес) уже на половину наш город.У вас здравое суждение по этому вопросу.А то всепропальщики достали.Все Баренцухе и Норвежском море исхожено вдоль и поперек.Мною.В 79 году Норги за водку в своей зоне делай чт о хочешь,только не наглей.Доходило до того норги спрашивали когда вы трал будете поднимать,"позвоните"мы подойдем с инспекцией.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:53 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Сообщается, что возобновление работ возможно в сентябре, тогда уже ничего не будет мешать завершению прокладки газопровода.
    В период начала штормов? fool
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:54 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    на прошлой неделе Копенгаген посетил с визитом глава американского госдепа Майк Помпео
    Понятно, что главной темой разговора было строительство "СП-2" в датской экономической зоне. Дания как могла сопротивлялась строительству, но в итоге была вынуждена дать разрешение. И вот после визита главного борца с "российским вмешательством" и китайской компартией наконец треска пошла на нерест. Интересно, кто (что) пойдет "на нерест" в сентябре-октябре? Честно говоря возмущает вялая и исключительно жиденькая словесная реакция Германии и молчание представителей других стран участвующих в строительстве. Как не робщи, а зависимость от политики Сша на лицо.
    1. Курьер
      Курьер Сегодня, 10:15 Новый
      • 2
      • 5
      -3
      Из-за трубы ссорится с США. Вы серьезно?

      СП 2 не будут прокладывать до 3 ноября. До президентских выборов в США.
      Будет торг уже с новым Президентом.
      Получится договор, достроят свой СП 2.
  9. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:02 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Таким темпом, скоро и инопланетян приплетут паразиты....
  10. Topgun
    Topgun Сегодня, 10:04 Новый
    • 2
    • 3
    -1
    из википедии:
    "Атлантическая треска размножается у берегов Норвегии, а откармливается в Баренцевом море и на мелководье у Шпицбергена. Основные нерестилища этой трески находятся у Лофотенских островов (Норвегия). Нерест происходит в марте — апреле на глубине до 100 м, на границе теплых вод Атлантики и более холодных вод фьордов."....
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:05 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Если серьезно посмотреть на этот вопрос ,то для остановки прокладки газопровода можно найти достаточно очень веских причин .После нереста начнутся учения флота НАТО ,потом подъем боеприпасов хим оружия и т д и т п
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:07 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Треска это хорошо, особенно печень трески .... хотя так хочется по печени, по печени, кое кому, кое куда.
  13. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Сегодня, 10:10 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Весьма хорошее мероприятие.
    Европе наконец-то надо пошарить в штанах и попытаться найти йайца суверенитет.
    Классический случай - Не сиди на двух стульях - ачько порвешь. laughing
  14. iouris
    iouris Сегодня, 10:18 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Треска здесь не при чём. Это полномасштабная война, на которую можно прибыть, а можно не прибыть (дезертировать).
  15. sav
    sav Сегодня, 10:27 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Правильно было бы, все эти "финты" записывать в тетрадочку, и в будущем припоминать. Жаль только, что руководство наше забывает часто всю "доброту" от партнеров am
    1. Роман123567
      Роман123567 Сегодня, 11:09 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      и в будущем припоминать
      мы до того будущего не доживём.. да и из кремлёвских тоже.. Так что пустая и ненужная затея..
      Денег-то хотелось сейчас срубить.. а не через 20 лет припомнить кому-то..
  16. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 10:33 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    Заколебали эти датчане!

    Заколебали не датчане, а бараны в аналитическом отделе газпрома, не умеющие 2+2 сложить. Или это был сознательный выбор в расчете на продолжение саботажа, когда не стали датские воды обходить?
    1. Pavel57
      Pavel57 Сегодня, 10:54 Новый
      • 1
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      0
      Да, лишняя сотня км. мимо Дании уже бы давно окупилась.
  17. AndyLW
    AndyLW Сегодня, 10:37 Новый
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    +2
    Сами виноваты. Затянули. Надо было изначально подстраховаться на случай санкций, в прошлом году ещё пригнать черского и разрешение у датчан получать и на него тоже.
    А вообще, конечно, этот сп2 политический проект, глубоко убыточный для Газпрома и России. Но выгодный Европе.
    1. sg7s
      sg7s Сегодня, 13:37 Новый
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      Сложнее всё ... Есть СП-1. Пустим ( условно,условно) сп-2 - объем увеличится не на много (там с EWGAL-ом не всё просто )...НО - потенциально дешёвый русский газ БУДЕТ у бургеров (надежный и практичный) , много приятелей в Германии , просто берут калькулятор и считают , "бодания" америга-россия - после...
  18. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:52 Новый
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    • 0
    +1
    В сентябре начнется миграция птиц.
    1. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 11:40 Новый
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      А щас миграция амеров в европу на поболтать , наехать и тд и тп ...
  19. Роман123567
    Роман123567 Сегодня, 10:55 Новый
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    +1
    возобновление работ возможно в сентябре, тогда уже ничего не будет мешать завершению прокладки газопровода

    Эта музыка может быть вечной.. а воз и ныне там..
  20. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 12:42 Новый
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    А можно "отрезать" кусок трубопровода в Датских водах и начать прокладывать трубопровоб в обход их вод, но уже не испрашивая разрешений?
  21. arhitroll
    arhitroll Сегодня, 12:42 Новый
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    солнышко еще 4-5 ярдов посветит, а ресурсов на сколько хватит? на 50? на 500? фиг с ним на 5000 лет - разве разумно их продавать за бусы ? однодневные супер менеджеры...
  22. KCA
    KCA Сегодня, 13:14 Новый
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    Я, немножко, знаю о нересте пресноводных рыб, щука, например, в траве, и на паводке охненеть каких щук руками доставал, а треска что, нерестится вдоль трубы газопровода? Ихтиологи, не британские, где вы?