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СМИ США: спутник снял испытание российской ракеты в Арктике

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23 июля Северный флот провел учения по противовоздушной обороне. Они привлекли повышенное внимание американской стороны. Статья об испытаниях российской ракеты появилась в журнале Forbes.


Это мог быть обновленный «Кинжал»


Американский публицист Х.Саттон пишет, что подводные лодки ВМС США потратили долгие годы, пытаясь заснять испытания ракет российским ВМФ. Однако эти попытки оказывались неудачными и так продолжалось до последнего момента, пока коммерческий спутник, летевший над Землей, сумел запечатлеть испытания в Баренцевом море.

Фрэнк Боттема, специалист в области разведки, в последнее время крайне внимательно следит за российскими военными учениями в Арктике. Ему удалось обнаружить явный след испытания ракеты на спутниковых снимках.

Как известно, 23 июля Северный флот ВМФ России проводил военные учения: экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск», как говорится в официальном пресс-релизе ВМФ РФ, провел зенитные стрельбы, отрабатывая действия корабля в открытом море.

СМИ США: спутник снял испытание российской ракеты в Арктике

Саттон пишет, что основной системой противовоздушной обороны, установленной на «Североморске», является ракетный комплекс «Кинжал». В последнее время американские военные часто получали информацию о готовящейся модернизации «Кинжала», однако подтверждений этому не было. И вот Боттема, как пишет Саттон, вероятно нашел доказательства этой модернизации: стрельбы могли носить характер испытаний.

Кроме того, в тот же день, когда проходили учебные зенитные стрельбы «Североморска», Фрэнку Боттеме удалось обнаружить еще одну интересную фотографию с коммерческого спутника. Речь идет о подводной лодке, запечатленной в момент всплытия на поверхность.


По предположению Саттона, речь идет о БС-64 «Подмосковье» - атомной подводной лодке специального назначения, которая затем была переоборудована в носитель глубоководного аппарата. Эта информация позволила американским аналитикам рассуждать о проведении Россией очередных испытаний нового вооружения в Арктическом регионе.

Арктика в зоне особого внимания США


Известно, что американцы очень внимательно и ревниво относятся к любым российским военным маневрам в Арктике. Это связано с большими «аппетитами» американской стороны относительно Северного морского пути, который в Вашингтоне пытаются представить морской артерией, право на бесконтрольное использование которой якобы имеют все страны.

Военная активность США и НАТО в Арктическом регионе в первую очередь связана именно с планами относительно Северного морского пути, во вторую – с богатыми природными ресурсами Арктики. Климатические изменения могут превратить СМП в важнейшую морскую артерию уже в самом обозримом будущем. России, в свою очередь, необходимо защищать свое присутствие в Арктике, поддерживая свой контроль над северными территориями.

Не случайно в последние годы особое внимание уделяется укреплению Северного флота, обеспечивающего защиту арктических рубежей нашей страны. Естественно, что этот процесс не нравится США, и американское военное ведомство предпринимает любые усилия, только бы получить как можно более исчерпывающую информацию и о российских военных учениях в Арктике, и об испытаниях новых видов оружия, и о морских, воздушных и сухопутных силах, которые могут быть сконцентрированы в Арктическом регионе.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Sylvia Nealy, Twitter /bottema37
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21 комментарий
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  1. askort154
    askort154 Сегодня, 11:21 Новый
    • 9
    • 2
    +7
    "Коммерческие" спутники - летающие по программам МО США и ЦРУ ?!
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 11:25 Новый
      • 8
      • 0
      +8
      Цитата: askort154
      "Коммерческие" спутники - летающие по программам МО США и ЦРУ ?!

      В США даже боевая подготовка армейских подразделений может быть частично выведена на аутсорсинг. Так что про спутники и говорить не приходится. Для них в порядке вещей.
    2. Mytholog
      Mytholog Сегодня, 11:40 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: askort154
      "Коммерческие" спутники - летающие по программам МО США и ЦРУ ?!

      И имеющие нифига не военное название "Sentinel-2" ("Часовой-2"). Уже бы Секвойей или Лютиком назвали. Или Гуфи каким-нибудь. Не хотят передовой опыт перенимать,- хоть плачь, хоть смейся ;)
    3. hydrox
      hydrox Сегодня, 11:44 Новый
      • 8
      • 0
      +8
      Тогда надо разобраться с понятием "коммерческий", т.е. наши спутники-инспекторы имеют право подходить к любому спутнику для выяснения его принадлежности:: это спутник коммерческий или спутник-шпион? И имеем ли мы право привязать консервную банку к спутнику военного назначения, чтобы сразу было видно, с какими целями эта железяка болтается над нашими территориями.
      А ещё можно прикрепить к военному спутнику жучок, чтобы он оповещал весь космос о своём местонахождении и чтобы в его присутствии не проводились работы с повышенным уровнем закрытости.
      На самом деле эти маячки будут указывать место нахождения объекта, подлежащего уничтожению в первую (вторую, третью ...) очередь в случае чепчика в отношениях с США (GB, France ...)
      А почему нет?
    4. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 12:17 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Понятно, что испытания проводили с учётом пролёта военных спутников шпионов. Но вот и выяснилось, что все, даже коммерческие спутники, работают на ЦРУ и Пентагон.
      1. hydrox
        hydrox Сегодня, 12:38 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Зато теперь мы с полным на то основанием сможем ревизовать (инспектировать!) не только военные гаджеты, но и коммерческие (в т.ч. студенческие и макетные).
    5. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:05 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Как минимум 2 прибыльные компании сейчас работают, частные, которые предоставляют услуги по съемке различных объектов, в высоком качестве. Одна более гражданская - Максар. Сейчас 0.6м на пиксель, скоро будут выводить легион 29cм.




      Вторая (ISI) ориентируется на военной сфере, шпионаже и анализе. Но они все откладывают и откладывают запуск нового поколения спутников (Ерос-НГ), на 38см.


      А еще вагон всяких мелких или оутсорсеров, например французские Pleiades - они часто выкладывают или делают съемки для частных заказчиков, 50см.

      Американцы как раз стараются не палится. Или выкладывают данные на основе аутсорсеров (той же ISI) или ретушированое, пережатое, в качестве хуже чем у аутсорсеров. Видно боятся, что все узнают, что у них там 10-15 см/пиксель в фокусе летают + крутой радарное оборудование сходной точности.
  2. prior
    prior Сегодня, 11:28 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Интересно не то, что российские военные испытывают новые ракеты и вооружения, это их работа.
    Интересно, что коммерческие американские спутники военной разведкой занимаются.
    А потом ещё и обидку включают, что это Россия спутник-инспектор в космос запустила.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 13:43 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Все их спутники смогли засечь "следы" испытания ракеты старого комплекса ПВО самообороны и всплытие АПЛ. Дальше фантазия все "дорисовала". bully
  3. bar
    bar Сегодня, 11:29 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    коммерческий спутник, летевший над Землей, сумел запечатлеть испытания в Баренцевом море.

    Вот такие они "коммерческие" laughing
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:53 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Зафмксировали что что то летало .что то вспоывало.Пусть думают что это было.Наши умеют прятать.
  5. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 11:56 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Запущено уже 500 коммерческих спутников Starlink. Цель довести группиповку до 12000 спутников.
    Вот и становится ясна необходимость российских С500 и спутников-инспекторов.
    1. hydrox
      hydrox Сегодня, 12:40 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Елы палы!
      Это сколько же металла прожигать надо! laughing
  6. askort154
    askort154 Сегодня, 12:02 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Эх, не успел я внести поправку в конституцию - с фирм, чьи коммерческие спутники летают над территорией России, взимать налог , в зависимости от пройденного расстояния. А что ? Авиация платит ! negative
    1. hydrox
      hydrox Сегодня, 12:44 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      А можно и по другому:: не заплатил - слетай с орбиты (инспектор об этом позаботится).
      Заплатил - предъяви чек! laughing
      Тогда на спутники придётся вешать жестянку с номером, иначе инспектора начнут себя вести, как ДПСники - янкесы замучаются группировку поддерживать! good
  7. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:16 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Кинжал в системе ПВО ???????? Однако полосатые в ударе или в угаре?
  8. KCA
    KCA Сегодня, 12:50 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Чо за бред? О всех пусках ракет, выходящих на баллистическую траекторию, с выходом в ближний космос, обязательно заранее предупреждает и РФ и США, аха, засечь они не могли, СПРН засекает любые пуски, Кинжал, вроде как, на 60км поднимается
  9. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 13:00 Новый
    • 0
    • 0
    0
    У них летает "всевидящее око"с разрешением 10 см, но к нему инспектора приставили. Приходится пользоваться мутными снимками с неприспособленных аппаратов. wassat
    1. KCA
      KCA Сегодня, 13:06 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Извините, вы фильм "Враг государства" с Уилл Смитом вспомнили? Разрешение со спутника 10см это влажные мечты, пока недостижимые, сарказм, да?
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 13:20 Новый
        • 0
        • 0
        0
        https://youtu.be/zajaWk7nVug
        Советую посмотреть. Там хорошо рассказано про эти спутники, и почему американцы так взбесились из-за инспектора.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 13:24 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          Вот прям ни разу не пойду на какой-то youtu.be, вы еще предложите порнхаб, как источник неполживых новостей, не, мне не сложно от триппера комп проверить, но зачем нарываться?