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В Хабаровске заявили, что Дегтярев общался с подставными, а не с протестующими

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В Хабаровске заявили, что Дегтярев общался с подставными, а не с протестующими

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, вышедший к протестующим и пообщавшийся с ними в субботу вечером, попросил прекратить акции в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. По-видимому, это не всем понравилось, и в региональных СМИ и Сети уже появились обвинения, что Дегтярев общался не с протестующими, а с подставными лицами.


Как пишут местные СМИ, Дегтярев подъехал к зданию правительства Хабаровского края после десяти часов вечера и сразу же направился к митингующим на площади людям. При этом врио губернатора отказался общаться с журналистами, заявив, что хотел бы поговорить с обычными людьми.

Однако желание Дегтярева некоторыми митингующими было воспринято с подозрением, потому что хабаровчане "уже разошлись", а на площади якобы находились только сотрудники центра "Э". Также было заявлено, что больше половины людей, находившихся на площади, раньше на митингах не появлялись.

Они не несли плакатов, не скандировали речевки. Бросалось в глаза, что они здесь впервые

- сокрушался один из "постоянных" участников митингов.

По его словам, именно с ними предпочел общаться Дегтярев.

Между там врио губернатора попросил митингующих прекратить акции в поддержку Фургала, пояснив, что судьба бывшего главы региона в руках правосудия. Также он отказался возглавлять "протестное движение".

И вас призываю: надо закончить это. Судьба Сергея Ивановича (Фургала - прим. "ВО") в руках правосудия. Партия ему помогает. (...) Москва вас услышала, она все прекрасно видит, страна за всем наблюдает. Я вас буду призывать к тому, чтобы митинги несогласованные во время ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции не проводились. Это моя позиция, другой быть не может

- заявил он.

Также Дегтярев выразил сомнения в достоверности некоторых СМИ данных о количестве протестующих, заявив, что в некоторых случаях их (количество) умножают на десять.

Напомним, что встреча Дегтярева с участниками несогласованных акций прошла сразу же после возвращения его из рабочей поездки по районам края.
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107 комментариев
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  1. KAV
    KAV Сегодня, 10:09 Новый
    • 31
    • 29
    +2
    - сокрушался один из "постоянных" участников митингов.
    Что тут сказать? Профессионал. Видимо, кроме как протестовать, он больше ничем не занимается?
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:13 Новый
      • 11
      • 21
      -10
      В Хабаровске заявили, что Дегтярев общался с подставными, а не с протестующими
      А мне Зеленского напомнило. Назначил дончан в рабочую группу и беседует.
      hi
      Цитата: KAV
      KAV (Александр)
      прошу прощенья за(-) Виноват. hi
      1. Комментарий был удален.
        1. Simon Schempp
          Simon Schempp Сегодня, 10:24 Новый
          • 28
          • 9
          +19
          которая может ровно тоже, что сварог и малюта - т.е. ничего

          Хотелось бы услышать, а что может студент Петров?
          1. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
                1. Комментарий был удален.
                  1. Комментарий был удален.
                2. Скалендарка
                  Скалендарка Сегодня, 11:10 Новый
                  • 10
                  • 9
                  +1
                  Цитата: с-т Petrov
                  урок логики от украинско-белорусских пiтриотов незалежности? laughing

                  Я знаю что тут много на меня обиженных (на мою позицию великодержавного шовиниста) и на Россиюшку тут обиженок хватает.

                  Но ничего страшного. Так было и так будет всегда - обиженные на Россию и на кремлебота всегда будут.

                  Мы же не украина, которая всем дала, а себе ничего не взяла

                  С-т.Петров,обижаться на убогих-себя не уважать...
                  А Россия и некто с-т Петров это две большие разницы.Ты не есть Россия в(афлис)т Петров,извини ты сам придумал этот чин себе.
                  А Россия есть,была и будет!!! Вместе мы сила!!!
                  /гв.р( запаса) гражданин РБ Скалендарка/
                  1. с-т Petrov
                    с-т Petrov Сегодня, 11:12 Новый
                    • 10
                    • 16
                    -6
                    laughing Вместе мы сила!!!


                    Коля и Лукашенко - против. И ты идешь против линии своего государства.

                    Россия и на Кавказе была одна и с Грузией и в Крыму.
                    А ты просто хочешь газ по внутрироссийской цене, а границу между государствами нашими убирать не хочешь - ты хочешь независимости - но голодать не хочешь - поэтому от сюда твоя двойственная позиция. Ты как бы с Россией вместе, но на определенных условиях

                    Знаю я вашу дружбу "местами"

                    в(афлис)т Петров,


                    я еще никого из вашего печального и обиженного десятилетиями оппозиционного племени не назвал вафлистом

                    ты очень дерзкая девчуля. Но тебе можно, ты же девчуля.

                    P.S. когда я говорю слово вафля - я не имею ввиду тюремный жаргон. Я имею ввиду вафлю такую в чай которую макнули и она стала такая мягкая и местами жидкая
          2. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
                1. Комментарий был удален.
                2. Комментарий был удален.
        2. Стропорез
          Стропорез Сегодня, 11:10 Новый
          • 19
          • 10
          +9
          Цитата: с-т Petrov
          но все будет как обычно потому что росоппозиция жидкая субстанция, которая может ровно тоже, что сварог и малюта - т.е. ничего

          Петров, вы напоминаете мне кастрюлеголового укро-скакуаса, у вас с ними одна методичка, вы против ненавистного совка за компрадорскую буржуазию, сдаБривая всё это дерьмо национализмом.
          Хотя , Петров , вы в этом смысле не самый выдающийся пропаган..дист. Так себе на троечку, учиться вам нужно, голубчик laughing
          1. Арлен
            Арлен Сегодня, 11:19 Новый
            • 10
            • 7
            +3
            Цитата: Стропорез
            учиться вам нужно, голубчик

            Когда ему учиться? Он, судя по его комментариям, вафли любит yes Не может он без них ни как, почти в каждом комментарии упоминает их.
            1. с-т Petrov
              с-т Petrov Сегодня, 11:22 Новый
              • 5
              • 11
              -6
              Он, судя по его комментариям, вафли любит


              и мимо не прохожу, заметил? wassat
              1. Арлен
                Арлен Сегодня, 11:35 Новый
                • 12
                • 5
                +7
                Петров fellow Приветствую тебя вражина tongue
                Что же ты так на вафли-то присел? Так и до сахарного диабета не далеко wink
          2. с-т Petrov
            с-т Petrov Сегодня, 11:20 Новый
            • 7
            • 11
            -4
            бла бла бла


            может ты что-то смог, оппозиционер, за 20 лет?
            P.S. я не против СССР, РИ или РФ - я против вафлей

            А одела на себя вафля буденовку или какой другой головной убор - не важно от слова совсем
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 10:30 Новый
        • 8
        • 6
        +2
        Цитата: Mavrikiy
        А мне Зеленского напомнило. Назначил дончан в рабочую группу и беседует.

        Я вот как то "назначенцев" особо и не вижу...

      3. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 11:11 Новый
        • 14
        • 11
        +3
        Цитата: Mavrikiy
        А мне Зеленского напомнило. Назначил дончан в рабочую группу и беседует.


        На мой взгляд Дегтярев работает, и пытается решить проблемы. Получится у него или нет, только время покажет, вопрос в другом....что именно нужно протестующим ? там совершенно разные группы с разными интересами, я вчера досмотрел один такой стрим до конца, борец за справедливость в белой футболке из Екатеринбурга...который с рупором призывал всех против Дегтярева в конце задвинул такую речь.... что нужно собрать автоколонну и двинуть на Москву, по дороге к участникам присоединяться из других городов и к приезду в Москву их будет миллион, а дальше он вещал про снятие Путина, роспуск Госдумы и Совета Федерации, это прям дословно - слова из прямой речи). Интересно такому человеку проблемы Хабаровска ? я думаю что нет, у него другие цели, как и у многих либеральных СМИ, отдельных блогеров и активистов, которые ждут революцию а не решение проблем.
      4. Вольный ветер
        Вольный ветер Сегодня, 12:25 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Кроме как про Украину ничего на ум не приходит? За звездочками гонитесь?
    2. Владимир16
      Владимир16 Сегодня, 10:15 Новый
      • 20
      • 20
      0
      Дегтярев общался не с протестующими, а с подставными лицами.

      А в чём разница между подставными и протестующими?

      Нормальный человек этой хренью не занимается.

      Если будешь протестантом, то кто семью кормить будет?

      1. с-т Petrov
        с-т Petrov Сегодня, 10:16 Новый
        • 22
        • 31
        -9
        Если будешь протестантом, то кто семью кормить будет?


        сорос.Элиты, которым Путин поперек горла. Да мало ли таких. Только платят не мясу, а организаторам
        1. Владимир16
          Владимир16 Сегодня, 10:17 Новый
          • 17
          • 27
          -10
          Вот и получается, что протестун, что подставной - человек сороса.
          Для них главное смуту в стране создать.
          1. Комментарий был удален.
          2. Роман123567
            Роман123567 Сегодня, 10:49 Новый
            • 7
            • 14
            -7
            главное смуту в стране создать

            Порядок, если быть точным..
            1. Хорон
              Хорон Сегодня, 11:02 Новый
              • 14
              • 7
              +7
              Вы порядок с метлой на площадь выходите наводить? Нет! Тогда вы не порядок наводите, а беспорядок.
          3. Стропорез
            Стропорез Сегодня, 11:38 Новый
            • 9
            • 11
            -2
            Цитата: Владимир16
            Для них главное смуту в стране создать.

            Коллега, смута у вас в голове. Что вы несёте
            Цитата: Владимир16
            Вот и получается, что протестун, что подставной - человек сороса.
            ?
            Такую же хрень распрстраняют штатные пропаган..дисты с помёт-тв, но им то хотя бы за это хорошо плотють, вечерний М отлично устроился в Италии, брилёв в Лондоне, у киселя имение и винный заводик в Крыму(кстати при каклах он там обустроился), катюшка андреева в Черногории, сикелёва с сикелёвым в Альпах на лыжах катается, шейнин за барахлом по гейропам шарится и харчки в морду собирает, валера фадеев банк на 751 мильонов кинул через ООО "Зксперт"и т.д. и т.п.
            А вы за тридцатку пенсии ? ах ну да , как раз 30-ть сребреников ...
            Ну-ну....
          4. синдикалист
            синдикалист Сегодня, 11:52 Новый
            • 3
            • 4
            -1
            Цитата: Владимир16
            Вот и получается, что протестун, что подставной - человек сороса.
            Для них главное смуту в стране создать.

            Верно! Русских можно иметь во все дыхательные и пихательные. Они на улицу выйдут лишь за деньги Сороса
            1. с-т Petrov
              с-т Petrov Сегодня, 12:02 Новый
              • 2
              • 5
              -3
              Русских можно иметь во все дыхательные и пихательные.

              нельзя, поэтому выходит 1% не понятно кого и грустит.
              Так бы уже у русских давно была своя украина

              но русские кастрюли не одевают wassat
              1. синдикалист
                синдикалист Сегодня, 12:18 Новый
                • 4
                • 5
                -1
                Какой 1%? В Хабаровске выходит до 100 тысяч протестующих. Если вычесть недееспособных и абсолютных пофигистов, то это почти все население города. Это вас там не более 1%
                1. с-т Petrov
                  с-т Petrov Сегодня, 12:27 Новый
                  • 3
                  • 4
                  -1
                  wassat

                  почти все население города.


                  расскажи мне еще какую нибудь сказку
      2. Роман123567
        Роман123567 Сегодня, 10:49 Новый
        • 17
        • 12
        +5
        Если будешь протестантом, то кто семью кормить будет?
        Какая-то недальновидная логика.. Взрослый человек должен быть способен видеть шире..

        Ты заработал денег на прокормку семьи.. а у тебя половину из них украли..
        Можно попытаться как-то вернуть/отстоять своё.. или же, покорно идти работать дальше.. Думается, если у тебя отнимут кошелёк, ты будешь полдня бежать за ним.. а не вернёшься к станку, чтобы заработать снова.. заранее зная, что на выходе из цеха у тебя снова попытаются его вырвать..
        1. KAV
          KAV Сегодня, 10:58 Новый
          • 7
          • 8
          -1
          Цитата: Роман123567
          Какая-то недальновидная логика.. Взрослый человек должен быть способен видеть шире..

          Так что же, в итоге, необходимо взрослому человеку-то? Дальновидность, или широта взглядов? Вы уж определитесь. А то, ваши изречения смахивают на лозунги, которые вы употребляете, но сами не осознаете...
        2. avg
          avg Сегодня, 12:05 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Цитата: Роман123567
          Ты заработал денег на прокормку семьи.. а у тебя половину из них украли..

          Так Фургал и украл.(возможно). За шумом и "революцией" как то потерялся первоначальный смысл. А какой смысл был арестовывать Фургала без причины, кто раньше слышал об этом пламенном оппозиционере-антипунце, борцом за народ, как нам сейчас его подают. А смысл всех подобных выступлений один - всеми способами расшатать Россию.
      3. GRIGORIY76
        GRIGORIY76 Сегодня, 11:07 Новый
        • 7
        • 4
        +3
        Так они по субботам протестуют вроде. У многих выходной.
      4. Стропорез
        Стропорез Сегодня, 11:17 Новый
        • 11
        • 16
        -5
        Цитата: Владимир16
        Нормальный человек этой хренью не занимается.

        Нормальный человек не хочет быть терпилой при путинизме, с зарплатой в 20-ть тыров и тремя детьми на иждивении.
        Цитата: Владимир16
        Если будешь протестантом, то кто семью кормить будет?

        Ваши путинские матры , "Работай, молчи и сдохни на работе" уже для большинства не работают и "пояса уже больше не затягиваются".
        а если вы считаете , что вы устроены в этой путинской реальности, то сидите и помалкивайте, не злите народ, а это выступите впоследствии громоотводом.
        1. Карт
          Карт Сегодня, 11:36 Новый
          • 10
          • 8
          +2
          Ну так-то все знают, что как только Путина не будет, тут-же не надо будет работать.
          Работать будут бывшие олигархи, а народ будет сосать пиффко, иметь бесплатные ойфоны, курить марихуану, и кататься с тёлками на дорогих авто.
          Или как?
          Или "после Путина" тоже надо будет работать, только на другого дядю?
          1. с-т Petrov
            с-т Petrov Сегодня, 11:44 Новый
            • 9
            • 8
            +1
            логика тут не работает, это же оппозиционеры laughing
            причем обиженные 20 годами своего терпения
            у них 1% на улице - это "народ"
            Москва, Хабаровск или какой другой город - не важно вообще

            P.S. Представим гипотетически - Путин выступает с обращением к народу и призывает выйти на улицы своих сторонников. Думаете это будет такое же жалкое зрелище?



            Вот тут бы это племя вообще поникло и подгорели бы шаровары от Житомира до Хабаровска.
            1. WIKI
              WIKI Сегодня, 12:12 Новый
              • 3
              • 5
              -2
              Цитата: с-т Petrov
              Путин выступает с обращением к народу и призывает выйти на улицы своих сторонников. Думаете это будет такое же жалкое зрелище?

              Именно будет "жалкое зрелище", если бюджетники на миг забудут о своем статусе, и телевизор замолкнет на эту тему.
              1. с-т Petrov
                с-т Petrov Сегодня, 12:26 Новый
                • 2
                • 3
                -1
                бюджетники


                манямирок на тебя давит каждые выборы
          2. Стропорез
            Стропорез Сегодня, 11:50 Новый
            • 5
            • 8
            -3
            Цитата: Карт
            Ну так-то все знают, что как только Путина не будет, тут-же не надо будет работать.
            Работать будут бывшие олигархи, а народ будет сосать пиффко, иметь бесплатные ойфоны, курить марихуану, и кататься с тёлками на дорогих авто.
            Или как?
            Или "после Путина" тоже надо будет работать, только на другого дядю?

            А вопрос сейчас стоит не так, эбнопутинизм заточен на утилизацию России во всех смыслах и человеческом в т.ч. и его ликвидация -это вопрос национальной выживаемости.
            1. с-т Petrov
              с-т Petrov Сегодня, 11:51 Новый
              • 6
              • 8
              -2
              это вопрос национальной выживаемости.

              оппозиционер, а что было с Россией в 1999 году?
              Пановала, но тут пришел Путин?

              Как у вас все в голове забавно. Поэтому, когда оппозиционер выходит из привычных светло-красных стен манямирка ВО и Ютуба - у него начинается недопонимание

              и 1% на улице вроде бы теребит его надежду, но...
              1. Стропорез
                Стропорез Сегодня, 12:32 Новый
                • 3
                • 5
                -2
                Цитата: с-т Petrov
                а что было с Россией в 1999 году?
                Пановала, но тут пришел Путин?

                И стал сцарь ,не щадя живота своего, подымать тебя с кален. laughing Ну что ты там, встал или стоишь ишшо? wassat
                Я думаю, поднимать тебя бесполезно, поскольку это твоя естественная холопская( в хорошем для тебя смысле) поза
                Цитата: с-т Petrov
                P.S. Представим гипотетически - Путин выступает с обращением к народу и призывает выйти на улицы своих сторонников. Думаете это будет такое же жалкое зрелище?

                Очень жалкое, патамушта он природно жадный и денег всем не даст, значить нужно будет выводить буджетников на аркане и чтобы селфились и начальству отправляли , иначе преимии лишат или уволят.
                Я помню, как в поддержку сцаря народ в "Лужу" собирали, такса была 500-1500 рубасов+ можно было забрать с собой одеяло, плакатик, буклетик , флажок и прослушать шедевры гамзянова, викицигановой, расторгуева в записи, лаверии пригожинской и ещё некоторых деятелей попо-культуры.
                Перед началом мероприятия , "кураторы" переписывали "приглашённых" (им тоже платили за пришедшую "голову") и угощали на халяву водофкой, для поднятия , так сказать, "искренней любови" к вождю. laughing
                Потом , когда всех запустили, выходы перекрыли, дабы новоиспечённые "путриоты" не сбежали по домам догоняться пивастым. После ботексной слезинки , выходы открыли и вставшие с кален населенцы хлынули на свободу , продрогнув до костей и витиевато матеря сцаря на все лады, про маму , папу, дедушку и бабушку и так делее wassat crying ринулись в близлежащие магазы греться и продолжать праздновать праздник.
                ПыСы. Я непосредственно присутствовал со своим Кумом, ему разнорядку на работе дали, но мы его старшего от предприятия кинули, забрали пузырь , он отметился и пошли бухать с ментами, менты потом тоже проставились и рассказывали , как их задолбала эта действительность. Веселуха, блин laughing laughing laughing
                1. с-т Petrov
                  с-т Petrov Сегодня, 12:36 Новый
                  • 2
                  • 3
                  -1
                  какой же ты реально обиженка) 20 лет даром не прошли с твоей психикой

                  угощали на халяву водофкой, для поднятия , так сказать, "искренней любови" к вождю

                  выходы перекрыли

                  После ботексной слезинки , выходы открыли

                  вставшие с кален населенцы


                  реально жалкие вафли) потерявшие связь с реальным миром и Россией
                  Поэтому ты и сидишь там, где сидишь - и терпишь ровно столько - сколько надо терпеть - 20 лет - не предел, поверь.

                  Ну ты уже написал и понял кто ты и твои побратимы и определил себя и их - тут я с тобой даже спорить не буду. Можешь же, когда захочешь, логику включать
                  быть терпилой при путинизме


                  надеюсь ваше племя не будет жаловаться на меня из-за слова "терпила", я лишь зацитировал ее
            2. aleksejkabanets
              aleksejkabanets Сегодня, 12:21 Новый
              • 3
              • 6
              -3
              Цитата: Стропорез
              А вопрос сейчас стоит не так, эбнопутинизм заточен на утилизацию России во всех смыслах и человеческом в т.ч. и его ликвидация -это вопрос национальной выживаемости.

              Я согласен с Вами Камрад, что "эбнопутинизм заточен на утилизацию России", но мне кажется, что надо смотреть несколько шире. Тот курс, которым идет Россия сегодня(построение периферийного сырьевого капитализма), приведет в лучшем случае к построению государства типа Бразилии, с ее преступностью и прочими прелестями, либо к распаду России и отпадению от нее Сибири и Дальнего Востока. Россия постепенно утрачивает общее экономическое пространство и бессилие центра становится все заметнее. Посмотрите хотя бы на этого клоуна Дегтярева, это же надо было додуматься прислать в Сибирь человека, говорящего о разрешении гей-парадов(хоть и ночью). Выход я вижу только в смене общественно-экономической формации, все остальное "от лукавого".
              1. Карт
                Карт Сегодня, 12:41 Новый
                • 2
                • 3
                -1
                Ваши западные коллеги вас горячо поддерживают.
                И у вас и у них одна и та же цель, скинуть власть.
                Любым способом, под любыми лозунгами.
                1. aleksejkabanets
                  aleksejkabanets Сегодня, 12:51 Новый
                  • 1
                  • 2
                  -1
                  Цитата: Карт
                  Ваши западные коллеги вас горячо поддерживают.

                  Вы ошибаетесь, это друзья Вашего обнуленного кумира держат деньги в западных банках, это пользующиеся Вашей поддержкой, чубайсы-дерипаски-абрамовичи распродают страну "зарубежным инвесторам". Пора проснуться уже.
                  Цитата: Карт
                  И у вас и у них одна и та же цель, скинуть власть.
                  Любым способом, под любыми лозунгами.

                  И опять Вы ошибаетесь. Моя цель, это создание справедливого социального государства, где власть и богатства страны принадлежат народу этой страны, а не зарвавшимся олигархам-приватизаторам. Вас такое государство не устраивает?
    3. Стропорез
      Стропорез Сегодня, 10:40 Новый
      • 29
      • 18
      +11
      Цитата: KAV
      Что тут сказать? Профессионал. Видимо, кроме как протестовать, он больше ничем не занимается?

      Вы тоже собираетесь утверждать, что Хабаровчане выходят на митинги за "печеньки", либо это профессиональные бузотёры?
      А я уверен, что вместе с мишей -банщиком в Хабаровск приехала московская группа технологов -манипуляторщиков, которая будет "создавать общественное мнение" и пытаться гасить протест, кого то подкупать, кого то запугивать, кого то ломать.
      Сейчас в Хабаровск из центра прольётся финансовый дождь, будут решаться многие проблемы (и это заслуга митингующих) , но не решится главная-путинизм.
      Желаю Хабаровчанам стойкости духа , а остальным регионам брать с них пример. Ну и разумеется, зажравшейся маскве ПОЗОР!!!
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 10:56 Новый
        • 16
        • 14
        +2
        не жителям а малой их части. ) если вы считаете что представители штаба Навального и прочие клоуны это мы то как то ошибаетесь. брать пример в чем? пойти две недели остальному городу жить мешать? вот кто то мне может обьяснить какого ляда они прутся к администрации края когда он арестован? идите к МВД края или ФСБ там. находятся удобно и не мешает остальным. нет. лезут туда где дети гуляют.
        1. Дальневосточник
          Дальневосточник Сегодня, 11:38 Новый
          • 6
          • 7
          -1
          да харе! шо ты балаболка трындэчишь! походу кремлебот, сколько тебе (положили) кому мешают, тебе!? ты еще поплачь, сходи к дегтяреву пожалуйся!
          1. carstorm 11
            carstorm 11 Сегодня, 11:45 Новый
            • 6
            • 6
            0
            болеете? простыли наверное?))) да. лично мне мешают еще глупые вопросы будут?
            1. Дальневосточник
              Дальневосточник Сегодня, 11:49 Новый
              • 5
              • 5
              0
              слышь, малец! ЗДОРОВ! какие к тебе вопросы! не, знаю, шо ересь напишешь глупую! спать надо ночью.
              1. carstorm 11
                carstorm 11 Сегодня, 11:51 Новый
                • 4
                • 5
                -1
                сами понимаете что пишите то?))) я вас не знаю и не мне вам указывать когда и что мне делать. Адью.
                1. Дальневосточник
                  Дальневосточник Сегодня, 11:55 Новый
                  • 4
                  • 5
                  -1
                  ложись спать, малец! не высыпаешься! а, ты не указывай, шо делать хабаровчанам! они до 22:00 спи спокойно, малец!
                  1. carstorm 11
                    carstorm 11 Сегодня, 11:57 Новый
                    • 3
                    • 7
                    -4
                    видимо когда с человеком прощаются и просят не указывать что делать они не всегда понимают... печально. я хабаровчанин. и я не говорил что они мне спать мешают. они мне доставляют неудобства жизненного характера. как например пробки в выходные. невозможность обьяснить дочери почему она опять не может пойти к фонтану погулять. если вам на это по барабану так и мне по барабану на этих товарищей с их митингами и их требованиями. это вам понятно? переводить не нужно?
                    1. Дальневосточник
                      Дальневосточник Сегодня, 12:08 Новый
                      • 3
                      • 2
                      +1
                      все, харе! лекбез окончен (хабаровчанин)
                      1. carstorm 11
                        carstorm 11 Сегодня, 12:34 Новый
                        • 2
                        • 1
                        +1
                        ЛИКБЕЗ грамотей) Ликвидация безграмотности.
                  2. с-т Petrov
                    с-т Petrov Сегодня, 12:06 Новый
                    • 2
                    • 6
                    -4
                    не, знаю, шо ересь напишешь глупую!

                    ты не указывай, шо делать хабаровчанам!

                    хрю! хабаровчанин, у тебя оселедец вылез

                    вот там таких хабаровчанинов переехавших - в "толпе 1%" больше чем патриотов - 100%
                    1. Дальневосточник
                      Дальневосточник Сегодня, 12:15 Новый
                      • 2
                      • 3
                      -1
                      ой! свинка! ( у тебя оселедец вылез) это шо. с свинками еще не разу не общался! как тебе в сарайчике сухо, тепло? отходы со всей деревни собирают? петров тебе подходит! лан, все у тебя будет хорошо! скоро зима! good
      2. KAV
        KAV Сегодня, 11:04 Новый
        • 11
        • 8
        +3
        Цитата: Стропорез
        Вы тоже собираетесь утверждать, что Хабаровчане выходят на митинги за "печеньки", либо это профессиональные бузотёры?

        Я уверен, что среди протестующих есть профессиональные бузотёры.
        Цитата: Стропорез
        А я уверен, что вместе с мишей -банщиком в Хабаровск приехала московская группа технологов -манипуляторщиков, которая будет "создавать общественное мнение" и пытаться гасить протест, кого то подкупать, кого то запугивать, кого то ломать.

        В таком случае, почему вы категорически отрицаете присутствие групп манипуляторов со стороны протестующих?? Или, у нас только власть способна на такие хитрые приемчики?? Вот только не надо втирать про белых и пушистых митингующих. Уже примеров было на столько много, что в обратном вы не переубедите.
        Цитата: Стропорез
        Сейчас в Хабаровск из центра прольётся финансовый дождь, будут решаться многие проблемы (и это заслуга митингующих) , но не решится главная-путинизм.

        А, так проблема-то не в Фургале, а в Путине?? Ну так зачем тогда прятаться за вуалью несправедливо снятого Фургала?
        Цитата: Стропорез
        Желаю Хабаровчанам стойкости духа , а остальным регионам брать с них пример. Ну и разумеется, зажравшейся маскве ПОЗОР!!!

        Т.е., вы призываете остальные регионы к смуте и митингам? Аккуратнее! Сейчас за это срок могут впаять...
        1. WIKI
          WIKI Сегодня, 12:30 Новый
          • 2
          • 2
          0
          Цитата: KAV
          В таком случае, почему вы категорически отрицаете присутствие групп манипуляторов со стороны протестующих??

          Вы вообще не видите разницы в том, что манипуляторы со стороны не живут проблемами местного населения. Их интересы ограничены территорией МКАД. Все, что за ней, это территория для их пропитания.
          1. KAV
            KAV Сегодня, 12:32 Новый
            • 1
            • 1
            0
            Цитата: WIKI
            Вы вообще не видите разницы в том, что манипуляторы со стороны не живут проблемами местного населения. Их интересы ограничены территорией МКАД. Все, что за ней, это территория для их пропитания.

            Вы издеваетесь??? Т.е., все манипуляторы обитают исключительно в пределах МКАД??? Да вы несете такую несусветную чушь, от которой просто тошно становится! Вы тут всех за идиотов держите что ли?!
            1. WIKI
              WIKI Сегодня, 12:39 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Интересно было бы почитать, в этом отношении, ваши высказывания о "печеньках Нулонд". К стати, что вы думаете на этот счет ? Не хочется изучать историю ваших комментариев.
        2. Стропорез
          Стропорез Сегодня, 12:52 Новый
          • 0
          • 2
          -2
          Цитата: KAV
          Т.е., вы призываете остальные регионы к смуте и митингам? Аккуратнее! Сейчас за это срок могут впаять..

          По конституции народ может собирать на улицах мирно и без оружия, чтобы отстаивать свои ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА!
          А те , кто этому препятствуют должны предстать перед законным судом.
      3. Хорон
        Хорон Сегодня, 11:05 Новый
        • 10
        • 7
        +3
        Развалил украину теперь за Россию подпрыгиваешь? Прежде чем высказываться за то как надо жить в России избавься от украинского паспорта!
      4. NordUral
        NordUral Сегодня, 11:08 Новый
        • 7
        • 2
        +5
        Сейчас в Хабаровск из центра прольётся финансовый дождь, будут решаться многие проблемы (и это заслуга митингующих) , но не решится главная-путинизм.
        Желаю Хабаровчанам стойкости духа , а остальным регионам брать с них пример. Ну и разумеется, зажравшейся маскве ПОЗОР!!!

        Не всей Москве, а всем известной чиновной и олигархической ее части.
      5. Карт
        Карт Сегодня, 12:43 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Пусть "хабаровчане" гордо откажутся принимать деньги от "этого ненавистного режЫма".
        Как там у вас, чем хуже-тем лучше?
        Одно это заявление уже сразу и моментально раскрывает всю суть "протеста".
      6. orionvitt
        orionvitt Сегодня, 12:54 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: Стропорез
        собираетесь утверждать, что Хабаровчане выходят на митинги за "печеньки"

        Не только. Половина там вообще не Хабаровчане, а другая половина вдрабадан бухая. Вот и весь протест. Одним словом, шатай всё, авось расшатается. И будет тогда вселенское счастье. Если вся либерда, как по команде поддержала "Хабаровский протест", то однозначно, оттуда несёт канализацией.
    4. Венд
      Венд Сегодня, 10:43 Новый
      • 9
      • 9
      0
      Цитата: KAV
      - сокрушался один из "постоянных" участников митингов.
      Что тут сказать? Профессионал. Видимо, кроме как протестовать, он больше ничем не занимается?

      Да кто бы сомневался в подобных высказываниях, протестантам ничего не остаётся, как нести подобную фигню. Как говорится на воре и шапка горит, кто сам регулярно создаёт фейковые видео с подставными, обязательно считает, что так поступают и все остальные.
    5. Маз
      Маз Сегодня, 11:00 Новый
      • 1
      • 4
      -3
      Портленд и Хабаровск- города побратимы!?
      1. Дальневосточник
        Дальневосточник Сегодня, 11:41 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        вот он, шмазик с еврейки видно хорошо?
  2. iouris
    iouris Сегодня, 10:15 Новый
    • 9
    • 7
    +2
    В Хабаровске "оппозиция" - это ЕР (на всякий случай).
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:20 Новый
      • 10
      • 13
      -3
      Цитата: iouris
      В Хабаровске "оппозиция" - это ЕР (на всякий случай).

      Какая разница. Человеку просто тупо, не дают работать. Вопят: Где медицина, школа, деньги, пенсии! Так это вопросы к Фургалу fool
      1. iouris
        iouris Сегодня, 10:43 Новый
        • 2
        • 2
        0
        Фургалу вопросы задаёт следствие. А в чём причина?
  3. Igoresha
    Igoresha Сегодня, 10:18 Новый
    • 19
    • 19
    0
    подставные это по путински
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 10:20 Новый
      • 18
      • 23
      -5
      Чей Крым, игорёш?
      Как долго еще великие украинцы собираются обижаться на Володю?
      Чувствуешь себя вiльным козаком, когда агришь на Путина в сети?
      Побеждаешь?
      1. Igoresha
        Igoresha Сегодня, 10:21 Новый
        • 11
        • 17
        -6
        а ты сомневаешься?)
        1. с-т Petrov
          с-т Petrov Сегодня, 10:22 Новый
          • 15
          • 27
          -12
          Игорёша, ну что ты начинаешь вилять своим оселедцем
        2. с-т Petrov
          с-т Petrov Сегодня, 10:47 Новый
          • 12
          • 13
          -1
          ты так и не ответил чей Крым, игорёк. Стесняшка ?
      2. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 10:59 Новый
        • 5
        • 4
        +1
        Цитата: с-т Petrov
        Как долго еще великие украинцы собираются обижаться на Володю?

        Вечно, ибо давно вмерла, да не закопають. Так и будут смердить. request
  4. Злючный
    Злючный Сегодня, 10:18 Новый
    • 8
    • 2
    +6
    Посмотрите данное видео, там кучу забавностей. Особенно, что либералы врут ... а он сам ЛИБЕРАЛ, ибо из ЛДПР :)))
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:19 Новый
    • 10
    • 5
    +5
    Возмутились профессионально митингующие,как же так конкуренты появились!Вообщето пусть прописку у митингующих проверят.Дегтярев вчера выдал "страшную тайну"Хабаровский край покупает газ с Сахалина 2 за доллары у американцев.Вопрос :Почему госдеп санкции не вводит .Или ни чего личного ,только бизнес.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:20 Новый
    • 19
    • 8
    +11
    Бросалось в глаза, что они здесь впервые
    А вот мне (живу в центре Хабаровска) на последних "мероприятиях" бросается в глаза, что многие участники впервые в Хабаровске, а судя по плакатам, значкам, футболкам, мегафонам и т.д. не плохо финансируются и сам Фургал им уже до фени, о чем говорят плакаты с призывами на них.
    1. Комментарий был удален.
    2. АС Иванов.
      АС Иванов. Сегодня, 10:57 Новый
      • 8
      • 8
      0
      К любой протестной акции, очень быстро примыкают и пытаются её возглавить определённые лица. Одни и те же лица. Причем стараются эту акцию политизировать.
      Выходили как то протестовать против точечной застройки. Никакой тебе политики. Профессиональные протестутки уже тут как тут. С заготовленными лозунгами, не имеющими никакого отношения к теме протеста.
    3. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 10:59 Новый
      • 8
      • 8
      0
      привет соседям) ну почему до фени) видели как резко по команде сменились плакаты,) вместо свободы Фургалу теперь требуют суд в Хабаровске да еще и присяжных) одномоментно сменились)
    4. демос1111
      демос1111 Сегодня, 11:08 Новый
      • 2
      • 4
      -2
      Вот. Верно. Объявить прямо, если найдем хоть рубль заграничных денег, 15 лет тюрьмы, с конфискацией имущества . И не разгонять. Прослушивать телефоны, переписки в соц сетях. Позже ответят все.
    5. Маз
      Маз Сегодня, 11:21 Новый
      • 5
      • 4
      +1

      вчера в Хабаровске. Простой народ хочет спать после работы, а не митинговать. жара,июль.
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 11:49 Новый
        • 5
        • 4
        +1
        да они уже всех достали просто) ну понятно выразили свое мнение. возмутились.имею право но две недели мозг выносить всем это уже перебор.я уже от площади Ленина шарахаться начал. выходим с женой и детьми и просто идем на набережную. дочка на роликах жена на самокате и пошли они лесом со своими митингами)
        1. Стропорез
          Стропорез Сегодня, 12:00 Новый
          • 2
          • 5
          -3
          Цитата: carstorm 11
          да они уже всех достали просто)

          Привет, тролик! Поверьте ,вы с женой это не ВСЕ.
          Я уже вам предлагал не шарахаться от площади Ленина, а прийти или приехать на самокате к митингующим , взять мегафон и громко ,с присущим вам мужеством, сказать:"Достали вы , мол , меня с женой и самокатом, дайте мне здесь кататься на роликах!!!"
          я думаю , после такого выступления митингующие пойдут вам навстречу. good
          1. carstorm 11
            carstorm 11 Сегодня, 12:06 Новый
            • 4
            • 2
            +2
            хамство это новая форма общения? я вам уже ответил-им говорили сотни раз. им по барабану. а если вы думаете что я больной с семьей туда идти то вы видимо странный. этими митингами они добились того что я ребенка туда больше не повезу. спасибо им за это большое.
      2. Комментарий был удален.
      3. WIKI
        WIKI Сегодня, 13:01 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Маз
        Простой народ хочет спать после работы,

        Вчера был выходной.Нормальные люди спят ночью.
  7. demo
    demo Сегодня, 10:20 Новый
    • 9
    • 3
    +6
    И вас призываю: надо закончить это. Судьба Сергея Ивановича (Фургала - прим. "ВО") в руках правосудия. Партия ему помогает. (...)

    Да уж. Уже увидел Фургал кто и как ему помогает.
    И Дегтяреву на носу надо это зарубить себе.
    Пока ты во власти - тебя оближут.
    Как только тебя вывели из власти, то в эту же секунду о тебе забыли.
    Жириновский - верх лицемерия и человеческой низости.
    Впрочем, как и остальные члены этой партии.

    Показали себя "с самой выгодной стороны".
    Ни одной копейки денег, ни одной посылки в СИЗО.
    Нет Фургала.
  8. Комментарий был удален.
  9. lucul
    lucul Сегодня, 10:22 Новый
    • 3
    • 3
    0
    В Хабаровске заявили, что Дегтярев общался с подставными, а не с протестующими

    А вот это уже опасно - т.е они показывают , что именно ОНИ решают , подставные там были или нет протестующие .
    Это попытка дублирования власти , т.е продавливания своих (иностранных) интересов , а как только они перехватят управление - т.е станут истинным арбитражом по любому решению властей , и которые будут прислушиваться к их мнению - перехват власти гарантирован.
  10. awdrgy
    awdrgy Сегодня, 10:27 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Да прав он-бесполезное это дело митинги Если не получится "разрулить" и "спустить на тормозах" можно будет "заболтать" создать "рабочие группы" и начать тягомотину ни к чему не ведущую На крайняк отфигачить дубинками "особо упертых" всего и делов В Багдаде все спокойно))
    1. GRIGORIY76
      GRIGORIY76 Сегодня, 11:13 Новый
      • 1
      • 4
      -3
      Ничего не беспооезно. Край теперь деньгами "зальют". Не зря же прямо в момент назначения говорили о нац поектах. И это благодаря протестам.
  11. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 10:36 Новый
    • 4
    • 10
    -6
    Цитата: Владимир16
    Дегтярев общался не с протестующими, а с подставными лицами.

    А в чём разница между подставными и протестующими?

    Нормальный человек этой хренью не занимается.

    Если будешь протестантом, то кто семью кормить будет?

    Те кто это заявляет, четко знают кто на данный момент являются протестующими.
    Им не за вопросы платили, а за действия.
    По их логике люди способные общаться и продуктивно взаимодействовать, протестующими не являются.
  12. Роман123567
    Роман123567 Сегодня, 10:39 Новый
    • 9
    • 9
    0
    буду призывать к тому, чтобы митинги несогласованные во время ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции не проводились.

    Как ни крути, а вторую волну коронавируса придётся вводить.. иначе власти не комильфо..))
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 11:15 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      В Европе и США тоже власти не комильфо было, что карантин вводили! Прежде чем судить о чистоте чужих поступков, посмотрите в зеркало, возможно вам тоже б умыться не мешало!
  13. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:47 Новый
    • 8
    • 9
    -1
    Судя по стилю общения вышестоящих, почему то сразу подумалось просто так не выйдет, только к подставным
  14. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 10:50 Новый
    • 10
    • 6
    +4
    Посмотрел я ролик, где Дектярёв пытается говорить с ванинцами, их пара десятков, едут в Хабаровск на поддержку протестантов. Они ему вывалили претензии, которые по факту ВСЕ - есть наследие выбранного ими самими, своего в доску Фургала ! Стоял один, по всему видать заводила, всё время бубнил, что ВрИО не уважает толпу, не вышел, не внял протестующим. А Дектярёв ему правильно сказал -"Как я могу вести диалог с пятитысячной толпой, когда вы тут не можете меня услышать ? Давайте создавайте инициативную группу, сформулируйте требования, будем решать ваши проблемы". Как только это сказал, так протестанты и завяли. И на площади кроме ора и гевалта тоже самое и не хрена больше.
    Весь гевалт в одной формуле -"Путин уходи - ЯМЫФургал приходи!" Так это Пинд.стану и надо.
    1. WIKI
      WIKI Сегодня, 13:31 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Вихорь
      Давайте создавайте инициативную группу, сформулируйте требования

      За членами инициативной группой должны стоять какие то общественные организации, либо партии. Иначе они превратятся в обьект манипуляций со стороны власти.
  15. Garant_Solntselikij
    Garant_Solntselikij Сегодня, 10:57 Новый
    • 5
    • 11
    -6
    Ну а что к протестующим идти страшно, а тут поговорил с левыми людьми и свободен lol
    1. iouris
      iouris Сегодня, 11:08 Новый
      • 6
      • 6
      0
      Цитата: Garant_Solntselikij
      Ну а что к протестующим идти страшно

      Идти к протестующим глупо. Губернатор обязан работать по своему плану.
      1. Garant_Solntselikij
        Garant_Solntselikij Сегодня, 11:09 Новый
        • 3
        • 9
        -6
        Идти к протестующим глупо
        боится что побьют ? smile
  16. yehat2
    yehat2 Сегодня, 11:16 Новый
    • 3
    • 8
    -5
    Цитата: Aleksandr21
    вопрос в другом....что именно нужно протестующим ?

    ответ давно дан.
    их терпению пришел конец от методов примененных у Фургалу.
    дальневосточники вовсе не идеализируют его, они просто уверены, что замена приведет к сильному ухудшению, как это было много раз, например, когда в Красноярске поставили Хлопонина
  17. Шепчущий в ночи
    Шепчущий в ночи Сегодня, 11:24 Новый
    • 6
    • 2
    +4
    "Стропорез", он же так называемый "рядовой ВДВ" в темах про Хабаровск поселился прямо. Уж дюже неравнодушный хлопец.. winked
  18. Serge_
    Serge_ Сегодня, 11:43 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Очень интересные вещи озвучил Михаил Дегтярев, почему в Хабаровском крае такие высокие коммунальные тарифы и дорогой бензин? И почему американская компания Шел продает свой мазут за валюту, когда есть альтернатива. Тут разбираться во всем нужно немедленно, а не стоять протестовать.
  19. evgeniy.plotnikov.2019mail.ru
    evgeniy.plotnikov.2019mail.ru Сегодня, 12:09 Новый
    • 2
    • 4
    -2
    Именно к ,,титушкам,, , журналистам, охране и скромным ,,остаточкам,, Д. и ,,вышел,,. Это было в 11-м часу вечера! Нашел ,,лучшее время,,! Люди , хабаровчане, протестующие, расходятся , как правило, до 10 вечера. С какими ,,протестующими,, и о чем он беседовал?
    Они ДНЕМ в субботу, 25 июля выходили. Примерно 100 000. Довольно-таки массовая акция（смотрим репортажи, смотрим записи с квадрокоптера, самостояткльео делаем анализ и выводы..）и для Дальнего Востока и для всей России.
    Очень это характерно для нынешних ,,специалистов по расеи,,. О н и - сами по себе, русский народ - сам по себе. Две недели бурлит краевой центр и ,,примкнувшие,, - русскоговорящая масква делает вид, что это ее не касается. Типа: ,,Некогда нам, есть дела поважнее, мы тут б и з ь н е с а м заняты, а вы нас отвлекаете... ,,
    Чем они десятилетиями заняты, лучше всего говорит курс оккупационной немецкой марки к советскому рублю в 1941-43гг. ЗАПОМНИТЕ ЕГО НА ВСЮ ЖИЗНЬ, если вам действительно дорога судьба России ! 1:10. ВСЕГО 10 рублей за нацистскую марку
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 12:43 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      какие сто тысяч? ! вы там что принимаете милый?))) там было 6 тысяч человек и то сомнительно. а кликбейтеры на ютубе себе просмотры делали подобными заявлениями))) 100000 блин) совсем люди тронулись в подобное верить.
      1. с-т Petrov
        с-т Petrov Сегодня, 13:43 Новый
        • 0
        • 0
        0
        я сомневаюсь в том, что это тело - человек

        ,специалистов по расеи,,.

        русскоговорящая масква


        это убежавшая из под присмотра рагуля, не иначе. Тут вопрос "Чей Крым" собирает 20 минусов - не все рагули еще отметились. Рагуль тут обиженных с избытком)

        Как минимум взвод тут славаукраинцев, отвоевывают Крым у путинского режима. Вафли, что с них взять)
  20. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 12:25 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    Читаешь постинги про протестующих и диву даешься: простой народ хочет свободы преступнику, убийце! Это со слов ВОшных блогеров... И еще "простой" народ как бы требует судить Фургала в местном суде, про который сами же и говорят, что суд куплен с потрохами...И каждый день протестовать, забросив домашние дела и рабочие места простой человек сможет? Да жены им волосенки повыдергают. А по выходным простой горожанин траву полет на садовом участке, чтобы было что покушать зимой... это, если зарплата маленькая, как говорят...

    Выходит из рассуждений, что протестуют в основном профессиональные протестуны. Оплаченые, ну и бузотеры, ради движухи...ИМХО
    1. Карт
      Карт Сегодня, 13:21 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Именно так и есть.
      ВО-шные борцы с режимом строго по линии. То есть клеймят власть, что-бы та ни делала.
      Если бы власть сразу решила судить в местном суде, они бы орали, что всё куплено, и надо судить в Москве.
      А так орут наоборот.
  21. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 12:37 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Они не несли плакатов, не скандировали речевки. Бросалось в глаза, что они здесь впервые
    У профессиональных борцунов "за всё хорошее", рабочий день закончился, пришлось разговаривать с обычными, нормальными и адекватными людьми.
  22. Владимир Машков
    Владимир Машков Сегодня, 13:09 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Пока всё идёт не так как надо! А что и как надо? НАДО, чтобы Дегтярёв не заявлял, что ВСЕ митингующие бездельники и провокаторы (есть, конечно, и такие, примазываются к нормальным людям), которых он слушать не будет (он, кстати, начал с кем-то уже разговаривать), а наладил контакт и диалог с митингующими и узнал их требования. А для этого ему нужно не уклоняться от диалога с людьми, прятаться и куда-то убегать, а в выходные (субботу или воскресенье, когда митинги рабочих людей наиболее многочисленны) открыто выйти к ним и КРАТКО изложить своё видения и предложения протестующим (сформировать группу представителей и перечень их требований). Затем встретиться с группой представителей, поговорить и получить требования. Потом, после обсуждения требований хабаровчан с представителями местной и центральной власти, широко проинформировать общественность о мнении и возможностях власти по исполнению требований.
    ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО!
  23. Злючный
    Злючный Сегодня, 13:14 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Занятная логика тут у "ботов" :)
    Типа врио заявляет, что тут куча не местных на митингах, они не имеют права там быть, провокаторы.
    Притом САМ не какого отношения к данному краю не имеет :)