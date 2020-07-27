В Хабаровске заявили, что Дегтярев общался с подставными, а не с протестующими

Они не несли плакатов, не скандировали речевки. Бросалось в глаза, что они здесь впервые

И вас призываю: надо закончить это. Судьба Сергея Ивановича (Фургала - прим. "ВО") в руках правосудия. Партия ему помогает. (...) Москва вас услышала, она все прекрасно видит, страна за всем наблюдает. Я вас буду призывать к тому, чтобы митинги несогласованные во время ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции не проводились. Это моя позиция, другой быть не может

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, вышедший к протестующим и пообщавшийся с ними в субботу вечером, попросил прекратить акции в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. По-видимому, это не всем понравилось, и в региональных СМИ и Сети уже появились обвинения, что Дегтярев общался не с протестующими, а с подставными лицами.Как пишут местные СМИ, Дегтярев подъехал к зданию правительства Хабаровского края после десяти часов вечера и сразу же направился к митингующим на площади людям. При этом врио губернатора отказался общаться с журналистами, заявив, что хотел бы поговорить с обычными людьми.Однако желание Дегтярева некоторыми митингующими было воспринято с подозрением, потому что хабаровчане "уже разошлись", а на площади якобы находились только сотрудники центра "Э". Также было заявлено, что больше половины людей, находившихся на площади, раньше на митингах не появлялись.- сокрушался один из "постоянных" участников митингов.По его словам, именно с ними предпочел общаться Дегтярев.Между там врио губернатора попросил митингующих прекратить акции в поддержку Фургала, пояснив, что судьба бывшего главы региона в руках правосудия. Также он отказался возглавлять "протестное движение".- заявил он.Также Дегтярев выразил сомнения в достоверности некоторых СМИ данных о количестве протестующих, заявив, что в некоторых случаях их (количество) умножают на десять.Напомним, что встреча Дегтярева с участниками несогласованных акций прошла сразу же после возвращения его из рабочей поездки по районам края.